2025'in En İyi 15 Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Aracı

Harika bir eğitim videosu veya önemli bir iş sunumunu kaydetmeyi yeni bitirdiniz, ancak oynat düğmesine bastığınızda ekranınızın ortasında can sıkıcı bir filigran beliriyor.

İçerik oluşturan herkes için hayal kırıklığı yaratan bir andır.

Gerçek şu ki, filigran içermeyen ücretsiz bir ekran kaydedici bulmak bir hazine avı gibi olmamalı.

Bu blog yazısında, istenmeyen logoları gizlemek yerine oluşturmaya odaklanabilmeniz için filigran içermeyen en iyi 15 ücretsiz ekran kaydediciyi bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 😉

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 15 ücretsiz ekran kayıt yazılımının listesi: ClickUp ( Kesintisiz ekran kaydı ve iş akışlarında verimliliği artırmak için en iyisi) OBS Studio (Profesyonel canlı yayın ve gelişmiş video prodüksiyonu için en iyisi) ScreenRec (Anlık iş iletişimi ve hızlı paylaşım için en iyisi) ShareX (Gelişmiş ekran görüntüsü ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi) Loom (Eşzamansız iş iletişimi ve takım işbirliği için en iyisi) Ücretsiz Kamera (Eğitim içeriği oluşturma ve seslendirme kayıtları için en iyisi) Screen Pal (Hızlı eğitim oluşturma ve gündelik içerik üreticileri için en iyisi) ActivePresenter (E-öğrenme içeriği geliştirme ve yazılım simülasyonu için en iyisi) Icecream Screen Recorder (Zamanlanmış kayıt ve oyun kaydı için en iyisi) Bandicam (Yüksek performanslı oyun kaydı ve cihaz yakalama için en iyisi) MangoApps (Hızlı kurumsal iletişim ve dosya paylaşımı için en iyisi) CamStudio (Temel ekran kaydetme ve eski sistem uyumluluğu için en iyisi) Monosnap (Hızlı ekran görüntüsü iyileştirme ve anında paylaşım için en iyisi) Peek (Linux ekran kaydı ve açık kaynak geliştirme için en iyisi) Recast Studio (AI ile geliştirilmiş içerik oluşturma ve video yeniden kullanımı için en iyisi)

Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru ücretsiz filigransız ekran kaydediciyi bulmak, kayıtlarınızın kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Aracınızdan en iyi şekilde yararlanmak için aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanımı kolay arayüz: Kullanımı kolay bir yazılım seçin, böylece karmaşık ayarlarda kaybolmadan hızlı bir şekilde kayda başlayabilirsiniz

Yüksek kayıt kalitesi: Video netliğini ve yüksek çözünürlüğü koruyan, kayıtlarınızın keskin ve profesyonel kalmasını sağlayan araçları arayın

Çapraz platform uyumluluğu: Aracın birden fazla işletim sistemi ve cihazda çalıştığından emin olun, böylece farklı platformlarda sınırlama olmadan kayıt yapabilirsiniz

Sorunsuz performans: Kayıt sırasında sistem kaynaklarınızı tüketmeyen veya gecikmeye neden olmayan bir uygulama seçin. Daha uzun oturumlarda bile deneyiminizin sorunsuz olmasını istersiniz

Temel video düzenleme araçları: Paylaşmadan önce içeriğinizi iyileştirmek için kırpma, kesme veya açıklama ekleme gibi seçeneklere sahip bir çevrimiçi Paylaşmadan önce içeriğinizi iyileştirmek için kırpma, kesme veya açıklama ekleme gibi seçeneklere sahip bir çevrimiçi ekran kaydedici seçin

Ücretsiz güncellemeler ve destek: Yazılımın düzenli güncellemeler ve erişilebilir müşteri desteği sunduğundan emin olun, böylece herhangi bir sorunu hızlı bir şekilde çözebilirsiniz

Güvenilir ses kaydı: Ekran kaydının yanı sıra yüksek kaliteli ses kaydı da yapan bir araç bulun. Profesyonel içerik oluşturmak için net ses, video kalitesi kadar önemlidir

🔍 Biliyor muydunuz? Ekran kaydı, oyun akışı ve öğreticiler için yaygın olarak kullanılır. Twitch ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca izleyici, oyuncuların oyunlarını paylaşmasını izler.

En İyi 15 Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Yazılımı

Bu listede, keskin, filigran içermeyen videolar oluşturmanıza olanak tanıyan en iyi ücretsiz ekran kaydedicileri derledik. ✅

1. ClickUp (Kesintisiz ekran kaydetme ve iş akışlarında verimliliği artırmak için en iyisi)

ClickUp, tüm projelerinizi, görevlerinizi ve takım işbirliğinizi tek bir merkezi, yapay zeka destekli platformda bir araya getirmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Farklı araçlar arasında geçiş yapmadan iş akışınızı kolaylaştırmanıza, görevleri yönetmenize, son teslim tarihlerini izlemenize ve etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur.

ClickUp Clips'i Kullanmaya Başlayın Sorunsuz işbirliği için ClickUp Clips ile ekran kayıtlarını yakalayın ve paylaşın

Bu güçlü platform, geri bildirimleri yakalamayı, öğreticiler oluşturmayı veya görevleri açıklamayı her zamankinden daha kolay hale getiren yerleşik bir ekran kayıt aracı olan ClickUp Clips dahil olmak üzere bir dizi verimlilik artırıcı özellik sunar.

ClickUp Clips'i kullanarak ekran kayıtlarını doğrudan oluşturun ve yönetin

45 dakikalık kayıt sınırı ile kesintisiz olarak ayrıntılı adım adım kılavuzlar, ürün videoları veya geri bildirim oturumları oluşturabilirsiniz. Klipler otomatik olarak çalışma alanınıza kaydedilir, böylece takımınız tarafından erişilebilir ve paylaşılabilir hale gelir.

Diyelim ki uzaktaki bir takımla çalışıyorsunuz ve bir görevi netleştirmeniz gerekiyor.

Uzun bir e-posta yazmak yerine, ClickUp'ta görevde gezinirken ekranınızı kaydedebilir ve gereksinimlerini açıklayabilirsiniz. Klibi doğrudan göreve ekleyin, böylece herkes kendi zamanında inceleyebilir.

ClickUp Clips Hub'da tüm kayıtlarınıza zahmetsizce erişin ve yönetin

Benzer şekilde, işe alım sürecinde şirketinizin iş akışının bir demosunu kaydedebilir, yeni çalışanlara anahtar süreçleri adım adım anlatabilir ve gelecekte kullanmak üzere otomatik olarak kaydedilen ClickUp Clips Hub üzerinden bu demoya erişebilirsiniz.

Ayrıca mevcut ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur:

Yorum veya araç çubuğundan doğrudan kayıt yapın, belirli görevleri veya sorunları kolayca ele alın

İhtiyaçlarınıza göre tam ekran, pencere veya tarayıcı sekmesi kayıt seçenekleri arasından seçim yapın

ClickUp Brain'i kullanarak kayıtları transkribe edin ve içgörülere hızlıca erişin

Entegre AI destekli asistan ClickUp Brain ile kayıtlarınızı otomatik olarak transkribe edin, böylece takımınız tüm klibi yeniden izlemeden anahtar noktalara hızlıca başvurabilir

Ayrıca, Kliplere zaman damgalı yorumlar ekleyerek işbirliğini geliştirebilir ve kayıt sırasında tam olarak o anda kesin geri bildirim sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir tasarım incelemesi sırasında videodaki belirli bölümleri işaret edebilir ve takım üyelerine eylem öğeleri atayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Videolar ve ayrıntılı ekran görüntüleri kaydedin: Takım iletişiminizi kolaylaştırmak için sesli 45 dakikaya kadar ekran kayıtları oluşturun

Otomatik transkripsiyonlara erişin: AI tarafından oluşturulan transkriptleri kullanarak aramaları basitleştirin ve kayıtların ayrıntılı kayıtlarını saklayın

Zaman damgası ile yorum ekleyin: Kayıt üzerine doğrudan belirli geri bildirimler bırakarak netliği ve takım işbirliğini artırın

Klipleri verimli bir şekilde düzenleyin: Klipleri Hub'ı kullanarak kayıtları zahmetsizce depolayın, yönetin ve erişin

Klipleri her yerde paylaşın ve yerleştirin: Bağlantılar aracılığıyla hızlı paylaşımı etkinleştirin veya kayıtları doğrudan görevlere, belgelere veya yorumlara yerleştirin

ClickUp sınırlamaları

Klip kayıtları, Sonsuza Kadar Ücretsiz planındaki depolama sınırlarına katkıda bulunur

Ekran kayıtları için mobil uygulama desteği yok

Yalnızca tarayıcı sürümünde mevcuttur, masaüstü uygulamasında mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek çok çeşitli özelliklere sahiptir – ben sadece benim için yararlı olanları kullandım. Yerleşik ekran kaydedici, özellikle gerektiğinde kısa eğitim videoları oluşturmak için mükemmeldir. Görev yönetimi ve zaman takibinden hedef belirleme, belge paylaşımı ve otomasyona kadar ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ayrıca, platform düzenli olarak güncellenir ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni özellikler eklenir, bu nedenle yol haritasını takip etmek veya güncellemelere abone olmak iyi bir fikirdir.

Hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek çok çeşitli özelliklere sahiptir – ben sadece benim için yararlı olanları kullandım. Yerleşik ekran kaydedici, özellikle gerektiğinde kısa eğitim videoları oluşturmak için mükemmeldir. Görev yönetimi ve zaman takibinden hedef belirleme, belge paylaşımı ve otomasyona kadar ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ayrıca, platform düzenli olarak güncellenir ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni özellikler eklenir, bu nedenle yol haritasını takip etmek veya güncellemelere abone olmak iyi bir fikirdir.

💡 Profesyonel İpucu: Kayıt yapmadan önce masaüstünüzü düzenli tutun. Ekran kaydınızın temiz, profesyonel ve elinizdeki göreve odaklanmış olmasını sağlamak için gereksiz sekmeleri ve programları kapatın.

2. OBS Studio (Profesyonel canlı yayın ve gelişmiş video prodüksiyonu için en iyisi)

oBS Studio aracılığıyla

OBS Studio, gelişmiş canlı video akışı ve ekran kaydetme özellikleri arayan profesyoneller için sağlam bir çözümdür. Sahne kompozisyonu, çoklu kaynak entegrasyonu ve gerçek zamanlı ses/video miksleme gibi güçlü araçlarla stüdyo benzeri bir ortam sağlar.

OBS'yi benzersiz kılan, son derece özelleştirilebilir kurulumlar ve gelişmiş işlevler sağlayan kapsamlı eklenti ekosistemidir. Kayıtları ve canlı yayınları üzerinde ayrıntılı kontrol gerektiren oluşturucular ve yayıncılar için profesyonel düzeyde çıktı sağlar.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri

Video kaynaklarını, metin katmanlarını ve tarayıcı öğelerini birleştiren karmaşık düzenler oluşturun

Birden fazla ses kaynağını ayrı ses kontrolü, filtreler ve efektlerle karıştırın

Ayarlanabilir bit hızları ve kodlama seçenekleriyle aynı anda birden fazla platforma yayın yapın

Kroma anahtarı, gürültü bastırma ve görüntü maskeleme gibi gerçek zamanlı efektler uygulayın

Çözünürlük ve kare hızı için özelleştirilebilir ayarlarla birden çok biçimde sınırsız video kaydedin

OBS Studio sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Önemli miktarda sistem kaynağı tüketir

Yerleşik bulut depolama alanı mevcut değildir

OBS Studio fiyatlandırması

Ücretsiz (açık kaynak)

OBS Studio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar OBS Studio hakkında ne diyor?

Genel olarak en iyisidir, ancak kullanımı en zor olanlardan biridir, içinde otomatik veya kolay hiçbir şey yoktur. İstediğinizi bulmak için çok fazla kurulum ve test gerektirir. Bunun en iyi olmasının nedenlerinden biri de budur, çünkü diğer bazı programların size bakmanıza bile izin vermediği şeyleri değiştirmenize izin verir.

Genel olarak en iyisidir, ancak kullanımı en zor olanlardan biridir, içinde otomatik veya kolay hiçbir şey yoktur. İstediğinizi bulmak için çok fazla kurulum ve test gerektirir. Bunun en iyi olmasının nedenlerinden biri de budur, çünkü diğer bazı programların size bakmanıza bile izin vermediği şeyleri değiştirmenize izin verir.

📖 Ayrıca okuyun: Kolay Ekran Kaydı için En İyi Vimeo Alternatifleri

3. ScreenRec (Anlık iş iletişimi ve hızlı paylaşım için en iyisi)

screenRec aracılığıyla

ScreenRec, anlık ekran yakalama ve güvenli paylaşıma odaklanarak iş iletişimini basitleştirir. Kayıt sonrası otomatik olarak gizli paylaşım bağlantıları oluşturur ve şifreli bulut depolama alanı içerir.

Hafif tasarımı ve hızlı işlevsellik sağlamaya verdiği önemle ScreenRec, hızlı ve güvenli görsel iletişim için idealdir. Yerleşik analitik özelliği ve minimum sistem etkisi, onu daha fazla kaynak gerektiren araçlardan ayırarak hem kullanılabilirlik hem de performans açısından verimlilik sağlar.

ScreenRec'in en iyi özellikleri

Erişimi kontrol ederken içeriği hızlı bir şekilde paylaşmak için kayıt işleminden hemen sonra güvenli, gizli paylaşım bağlantıları oluşturun

Kayıtları şifreli bulut depolama alanında saklayın, dosyalarınızın güvenli ve yedeklenmiş olmasını ve herhangi bir cihazdan kolayca erişilebilir olmasını sağlayın

İzleme süresi ve etkileşim metrikleri dahil olmak üzere ayrıntılı görüntüleme istatistikleri elde edin ve izleyicilerinizin içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğunu ölçün

Windows, macOS, Linux ve diğer cihazlarda kalite kaybı olmadan sorunsuz ve tutarlı performans sağlayan çoklu platform uyumluluğunun keyfini çıkarın

ScreenRec sınırlamaları

Kullanıcıların ücretsiz sürümde yalnızca beş dakika kayıt yapmasına izin verir

Temel video düzenleme araçları yoktur

Akış için destek yok

Az sayıda dışa aktarma biçimi seçeneği

ScreenRec fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 8 $/ay

Premium: 81 $/ay

ScreenRec puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ScreenRec hakkında ne diyor?

9 aydan fazla bir süredir kullanıyorum ve çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu ve kayıt kalitesi de yüksek olduğu ve filigran içermediği için kullanımı çok kolay olduğunu düşünüyorum. En iyi yanı, oluşturduğu dosyaların çok hafif olması ve ekran görüntüsü olarak paylaşma ve kopyala-yapıştır seçeneği sunması.

9 aydan fazla bir süredir kullanıyorum ve çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu ve kayıt kalitesi de yüksek olduğu için kullanımı çok kolay olduğunu düşünüyorum. Ayrıca filigran eklemiyor, en iyi yanı ise oluşturduğu dosyaların çok hafif olması ve ekran görüntüsü olarak paylaşma ve kopyala-yapıştır seçeneği sunması.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ekranı gerçek zamanlı olarak kaydetme özelliği, müşteri desteğini dönüştürerek temsilcilerin kullanıcılara video aracılığıyla sorun giderme adımlarını göstererek sorun çözme verimliliğini artırdı.

4. ShareX (Gelişmiş ekran görüntüsü ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

shareX aracılığıyla

ShareX, iş akışı otomasyonu ve özelleştirme özellikleriyle temel ekran kaydının ötesine geçer. Basit ekran yakalamalardan karmaşık otomatik işlemlere kadar her şeyi destekler, bu da onu hassasiyet ve verimliliğe değer veren profesyoneller için mükemmel bir seçim haline getirir.

80'den fazla barındırma hizmeti için entegrasyonlar sunan ShareX, paylaşımı basitleştirir ve ileri düzey kullanıcılar için verimliliği artırır.

ShareX'in en iyi özellikleri

Yakalamaları otomatik olarak işlemek, yüklemek ve paylaşmak için özel iş akışları oluşturun

Esnek paylaşım için 80'den fazla dosya barındırma ve URL kısaltma hizmetiyle entegre edin

Hassas bölge seçimi ve kısayol tuşu desteği ile ekran görüntüleri ve kayıtlar yakalayın

Hızlı metin dönüştürme için yerleşik OCR işlevini kullanarak görüntülerden metin çıkarın

Gelişmiş görseller için açıklamalar, efektler ve biçimlendirme araçlarıyla görüntüleri düzenleyin

ShareX sınırlamaları

Yalnızca Windows'ta kullanılabilir, çapraz platform kullanımı kısıtlıdır

Aynı anda birden fazla görev çalıştırıldığında yüksek bellek kullanımı

Özel bir video düzenleyiciye kıyasla sınırlı video düzenleme özellikleri

ShareX fiyatlandırması

Ücretsiz

ShareX puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (75+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar ShareX hakkında ne diyor?

ShareX basit bir ekran görüntüsü alma aracı değildir. Güçlü araçlardan oluşan bir pakettir. Görüntü görüntüleyici, düzenleyici, birleştirici, bölücü ve yükleyici içerir. Ayrıca QR oluşturucu, renk seçici, cetvel ve küçük görsel albüm oluşturucu da vardır. ShareX, arkasındaki içeriği sızdırmadan pencereleri şeffaf (cam efekti) olarak yakalayabilir.

ShareX basit bir ekran görüntüsü aracı değildir. Güçlü bir araç setidir. Görüntü görüntüleyici, düzenleyici, birleştirici, bölücü ve yükleyici içerir. Ayrıca QR oluşturucu, renk seçici, cetvel ve küçük görsel albüm oluşturucu da vardır. ShareX, arkasındaki içeriği sızdırmadan pencereleri şeffaf (cam efekti) olarak yakalayabilir.

📖 Ayrıca okuyun: 10 Screen Studio Alternatifleri ve Rakipleri

5. Loom (Asenkron iş iletişimi ve takım işbirliği için en iyisi)

loom aracılığıyla

Loom, takımların canlı toplantılara ihtiyaç duymadan etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Asenkron video kaydetme ve anında paylaşıma odaklanır. Öne çıkan özellikleri arasında gerçek zamanlı izleyici analizi, entegre geri bildirim araçları ve takım kütüphaneleri bulunur.

Loom, iletişim süreçlerini geliştirmek isteyen uzaktaki takımlar ve kuruluşlar için güvenilir bir seçenektir. Bu araç, güncellemeleri paylaşmayı, karmaşık fikirleri açıklamayı ve farklı saat dilimlerinde işbirliğini kolaylaştırır.

Loom'un en iyi özellikleri

İsteğe bağlı parola koruması ile anında paylaşılabilir video bağlantıları oluşturun

İzleme süresi ve etkileşimler gibi ayrıntılı metriklerle izleyici katılımını analiz edin

Özel klasörler ve etiketler kullanarak içeriği aranabilir kitaplıklarda düzenleyin

Kırpma, birleştirme ve küçük görsel özelleştirme ile videoları hızlıca düzenleyin

Loom sınırlamaları

Ücretsiz plan video süresini sınırlar

Analitik gibi premium özellikler daha yüksek bir fiyatla sunulur

Kayıt kalitesi büyük ölçüde internet hızına bağlıdır

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

İş + AI: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.080+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (460+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Loom hakkında ne diyor?

Bu yıl tam olarak bunu yapmaya başladım ve müşterilerim buna BAYILIYOR. Cidden, hiçbir şey hakkında bu kadar iyi geri bildirim almamıştım. Ayrıca, videoda inceleme sırasında bir hata yakaladığım birkaç kez oldu, böylece müşterilere göndermeden önce düzeltebildim. Benim için en büyük sorun, internetimin bazen dengesiz olması. Loom, video sırasında internete bağlı olması gerekiyor, bu yüzden internetim kesildiğinde video çalışmıyor.

Bu yıl tam olarak bunu yapmaya başladım ve müşterilerim çok sevdi. Cidden, hiçbir şey hakkında bu kadar iyi geri bildirim almamıştım. Ayrıca, videonun incelemesinden geçtikten sonra birkaç kez hata yakaladım, böylece müşteriye göndermeden önce düzeltebildim. Benim için en büyük sorun, internetimin bazen kararsız olması. Loom, video sırasında internete bağlı olması gerekiyor, bu yüzden internetim kesildiğinde video çalışmıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Bazı ekran kayıt yazılımları fare hareketlerini algılayabilir, imleci otomatik olarak odaklayabilir veya eylemleri vurgulamak için efektler ekleyebilir, böylece izleyicilerin içeriği daha kolay takip etmesine yardımcı olur.

6. Ücretsiz Kamera (Eğitim içeriği oluşturma ve seslendirme kayıtları için en iyisi)

ücretsiz Cam aracılığıyla

Free Cam, yerleşik gürültü azaltma ve düzenleme özellikleri ile ses netliğini artırmaya odaklanır. Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzü, kullanıcıların gereksiz karmaşıklıklar olmadan kayıt yapmasına olanak tanırken, ses odaklı yaklaşımı onu eğitimler ve sunumlar için ideal hale getirir.

Bu platform, basit işlevsellik ve net ses kalitesine öncelik verenler için iyi bir seçimdir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için sezgisel bir deneyim sunar.

Ücretsiz Cam'in en iyi özellikleri

Gürültü azaltma ve ses düzenleme araçlarını kullanarak videolardaki ses netliğini artırın, kayıtlarınızı daha profesyonel ve ilgi çekici hale getirin

Hataları veya gereksiz bölümleri kolayca düzenlemenize ve yumuşak geçişler eklemenize olanak tanıyan yerleşik kırpma ve solma efektleriyle şık video eğitimleri oluşturun

Çeşitli platformlara ve cihazlara uyacak şekilde çözünürlüğü ve dosya boyutunu ayarlamak için özelleştirilebilir kalite seçenekleriyle kayıtları WMV biçiminde dışa aktarın

Ücretsiz Kamera sınırlamaları

Yalnızca Windows cihazlarda çalışır

Belirli Windows sürümlerinde tutarsız sistem ses kaydı

Ücretsiz Cam fiyatlandırması

Ücretsiz

Cam Pro: 227 $/yıl

Ücretsiz kamera derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Ücretsiz Cam hakkında ne diyor?

Free Cam neredeyse tamamen sezgiseldir. 15 dakika içinde yükleyip basit bir eğitim videosu hazırlayabildim. İstenmeyen içeriği kırpmak için çok basit bir düzenleyiciye sahiptir. Kullanımı son derece kolaydır.

Free Cam neredeyse tamamen sezgiseldir. 15 dakika içinde yükleyip basit bir eğitim videosu hazırlayabildim. İstenmeyen içeriği kırpmak için çok basit bir düzenleyiciye sahiptir. Kullanımı son derece kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Özellikle oyun veya çok hareketli eğitim videoları gibi hızlı hareket eden içerikler için daha akıcı video oynatımı için ekran kaydınızın kare hızını ayarlayın.

7. Screen Pal (Hızlı eğitim oluşturma ve gündelik içerik üreticileri için en iyisi)

screen Pal aracılığıyla

Screen Pal, kullanımı kolay araçlar arayan eğitimciler ve sıradan kullanıcılar için ekran kaydını basitleştirir. Komut dosyası özelliği, kullanıcıların kayıtları verimli bir şekilde planlamasına olanak tanırken, gerçek zamanlı altyazılar erişilebilirliği sağlar.

Bulut depolama ve mobil senkronizasyon entegrasyonu, kullanıcıların kayıtlarına her yerden erişmelerini sağlar. Screen Pal, ek kolaylık ve erişilebilirlik ile basit kayıt çözümleri arayan kullanıcılar için idealdir.

Screen Pal'ın en iyi özellikleri

Yerleşik komut dosyası ve teleprompter özelliklerini kullanarak kayıt sürecinizi kolaylaştırın

Videolarınızın erişilebilir olmasını ve konuşulan içerikle doğru bir şekilde eşleşmesini sağlamak için otomatik olarak altyazılar oluşturun ve gerçek zamanlı düzenlemeler yapın

Mobil uygulama ve bulut yedekleme özelliğini kullanarak kayıtlarınızı cihazlar arasında senkronize edin. Bu, cihazlar arasında sorunsuz geçiş yapmanızı sağlar

Videolarınızı tek bir tıklama ile YouTube gibi platformlara doğrudan yayınlayın, manuel yükleme zahmetinden kurtulun

Screen Pal sınırlamaları

Full HD kayıt için ücretli abonelik gerekir

Sınırlı dışa aktarma biçimleri, ileri düzey kullanıcılar için esnekliği azaltır

Yalnızca 15 dakikaya kadar videolar kaydedebilirsiniz

Screen Pal fiyatlandırması

İş

Solo Deluxe: 3 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Solo Premier: Aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Max: 10 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

Eğitim

Solo Deluxe Edu: 2 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Solo Premier Edu: Aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Max Edu: 6 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Team Edu: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık faturalandırılır)

Screen Pal puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (100 yorum)

Capterra: 4,4/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Screen Pal hakkında ne diyor?

ScreenPal'ı çok uzun zamandır kullanıyorum. Öncelikle müşterilerim için eğitim videoları oluşturmak için kullanıyorum. Dosyaları indirmek ve bulutta yayınlanan bağlantılara sahip olmak, paylaşımı ve uzun süreli saklamayı çok kolaylaştırıyor. Aracın kendisi çok kolay kullanılır ve düzenleme için ihtiyacınız olan tüm anahtar fonksiyonlara sahiptir […]. "

ScreenPal'ı çok uzun zamandır kullanıyorum. Öncelikle müşterilerim için eğitim videoları oluşturmak için kullanıyorum. Dosyaları indirmek ve bulutta yayınlanan bağlantılara sahip olmak, paylaşımı ve uzun süreli saklamayı çok kolaylaştırıyor. Aracın kendisi çok kolay kullanılır ve düzenleme için ihtiyacınız olan tüm anahtar fonksiyonlara sahiptir […]. "

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Kayıtlarınızı klasörler halinde düzenleyerek kolay erişim ve takım üyeleri veya müşterilerle hızlı paylaşım sağlayın.

8. ActivePresenter (E-öğrenme içeriği geliştirme ve yazılım simülasyonu için en iyisi)

atomi aracılığıyla

ActivePresenter, ekran kaydetme ve etkileşimli kurs oluşturma araçlarını bir araya getirerek e-öğrenme içeriği oluşturmayı dönüştürür. Yazılım simülasyonları ve eğitim videoları oluşturmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.

Platform, kaydedilen eylemlerden adım adım öğreticiler ve değerlendirmeler oluşturarak genel amaçlı kayıt cihazlarından ayrılır. Özellikle eğitim tasarımcıları ve kurumsal eğitmenlere hitap eder ve profesyonel içerik geliştirme için özellikler sunar.

ActivePresenter'ın en iyi özellikleri

Hassas ve yapılandırılmış çıktılar için otomatik adım algılama özelliğine sahip etkileşimli yazılım simülasyonları oluşturun

Kurs oluşturmayı kolaylaştırmak için kayıtlardan doğrudan SCORM uyumlu e-öğrenme içeriği oluşturun

Kaydedilen içeriğe otomatik olarak açıklamalar ve altyazılar ekleyen gelişmiş akıllı yakalama özelliğinden yararlanın

Karmaşık ve ayrıntılı projeler için esneklik sunan çok katmanlı zaman çizelgesi ile videoları düzenleyin

Öğrenme ortamlarına göre uyarlanmış çeşitli şablonları kullanarak testler ve değerlendirmeler geliştirin

ActivePresenter sınırlamaları

Daha basit araçlara kıyasla yüksek sistem gereksinimleri

Bulut entegrasyonu için sınırlı seçenekler

Büyük dosyaların işlenmesi sistemleri yavaşlatabilir

ActivePresenter fiyatlandırması

Standart: 199 $/lisans

Pro: 399 $/lisans

Pro Edu: 199 $/lisans

ActivePresenter puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (65+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ActivePresenter hakkında ne diyor?

ActivePresenter'ı kısa bir süredir kullanıyorum ve bu araçla geliştirilebilen işlevsellikten son derece etkilendim. Bazıları acemilere yönelik daha basitleştirilmiş bir deneyim tercih ederken, ben boş bir sayfa tercih ediyorum ve bu yazma aracının hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için deneyimi dengeleme konusunda iyi bir iş çıkardığını takdir ediyorum.

ActivePresenter'ı kısa bir süredir kullanıyorum ve bu araçla geliştirilebilen işlevsellikten son derece etkilendim. Bazıları acemilere yönelik daha basitleştirilmiş bir deneyim tercih ederken, ben boş bir sayfa tercih ediyorum ve bu yazma aracının hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için deneyimi dengeleme konusunda iyi bir iş çıkardığını takdir ediyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Anahtar noktalarınızı komut dosyası veya ana hatlarıyla planlayarak ekran kayıtlarınızı önceden planlayın, videonuzun kısa ve konuyla ilgili olmasını sağlayın.

9. Icecream Screen Recorder (Zamanlanmış kayıt ve oyun yakalama için en iyisi)

icecream Apps aracılığıyla

Icecream Screen Recorder, zamanlanmış kayıtlar ve optimize edilmiş oyun yakalama konusunda uzmanlaşmıştır. Kayıt programları ve oyun performansı üzerinde hassas kontrol sağlar.

Bu araç, oyun oynanışını kaydetmek veya kayıtları otomatikleştirmek için verimli, sorunsuz seçeneklere ihtiyaç duyan içerik oluşturucuları destekler. Özelleştirilebilir kısayol tuşları, çizim araçları ve web kamerası üst üste bindirme özellikleri, kayıt deneyimini daha da geliştirir.

Icecream Screen Recorder'ın en iyi özellikleri

Zamanlanmış kayıtlar için özel başlatma ve durdurma zamanları ayarlayarak, manuel müdahale olmadan iş akışlarını otomatikleştirin

Canlı oturumlar sırasında hızlı erişim ve sorunsuz çalışma için kayıt kontrollerini kısayol tuşlarıyla özelleştirin

Düzenli projeler aracılığıyla kayıt geçmişini yönetin, geçmiş dosyaları daha kolay izleyin ve düzenleyin

Canlı kayıt sırasında doğrudan açıklamalar ekleyerek anahtar noktaları vurgulayın veya görsel talimatlar ekleyin

Icecream Screen Recorder sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, kayıt süresini ve dışa aktarma biçimlerini sınırlar

Sınırlı bulut depolama entegrasyonları

Bazı kullanıcılar duraklatma özelliğinde ses sorunları bildirdi

Icecream Screen Recorder fiyatlandırması

1 yıllık lisans: 29,95 $ (yıllık faturalandırılır)

Ömür boyu lisans: 59,95 $ (tek seferlik ödeme)

Video PRO paketi: 78 $ (tek seferlik ödeme)

Icecream Screen Recorder puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (20+ yorum)

Capterra: 4/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Icecream Screen Recorder hakkında ne diyor?

Hafif ve kullanımı kolay, anlaşılması kolay, insan tarafından okunabilir metinler içeren icecream'in kullanıcı arayüzünü beğeniyorum. En çok beğendiğim özellik, kayıt cihazının açık olması ve sunumunuzu kamera kayıt cihazınızla kaydedebilmenizdir. Bu, potansiyel müşterilere ürünün tüm özelliklerini paylaşmak için kişisel bir dokunuş sağlar.

Hafif ve kullanımı kolay, anlaşılması kolay, insan tarafından okunabilir metinler içeren icecream'in kullanıcı arayüzünü beğeniyorum. En çok beğendiğim özellik, kayıt cihazının açık olması ve sunumunuzu kamera kayıt cihazınızla kaydedebilmenizdir. Bu sayede, potansiyel müşterilere ürünün tüm özelliklerini paylaşmak için kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Bir yazılım eğitimi kaydı yapıyorsanız, uzun oturumlar sırasında odaklanmayı sürdürmek ve hata olasılığını azaltmak için bölümler halinde kayıt yapıp daha sonra bunları birleştirmeyi deneyin.

10. Bandicam (Yüksek performanslı oyun kaydı ve cihaz yakalama için en iyisi)

bandicam aracılığıyla

Bandicam, gereksiz karmaşıklık olmadan ekranları ve web kameraları veya oyun konsolları gibi harici cihazları kaydeder. Sıkıştırma teknolojisi, video netliğini korurken dosya boyutlarını azaltır.

Oyuncular ve içerik oluşturucular, yüksek kaliteli görüntüler yakalamak, gerçek zamanlı olarak açıklama eklemek veya kolaylık için kayıtları planlamak için bu özelliklere güvenebilirler.

Bandicam'ın en iyi özellikleri

Oyun oynarken performansı minimum düzeyde etkileyerek kayıt yapın ve yoğun görevler sırasında bile sorunsuz çalışma sağlayın

HDMI aracılığıyla web kameraları ve oyun konsolları gibi harici cihazlardan video çekin ve hassas ayarlamalar için gerçek zamanlı önizleme özelliğinden yararlanın

Zamanlama işlevini kullanarak kayıtları otomatikleştirin ve manuel müdahale olmadan bile önemli anları kaçırmayın

Eğitim videolarında netliği ve ilgiyi artırmak için fare tıklama efektleri ve tuş vuruşları görselleştirmeleriyle etkinlikleri vurgulayın

Bandicam sınırlamaları

Yalnızca Windows'ta kullanılabilir

Yerleşik canlı yayın özelliği yoktur

Ücretsiz plan, kayıtları 10 dakika ile sınırlar

Bandicam fiyatlandırması

Kişisel lisans: 2,78 $/ay (yıllık faturalandırılır) veya 44,96 $ (ömür boyu)

İş ve eğitim lisansı: 49,46 $ (yıllık faturalandırılır)

Bandicam puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (110+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bandicam hakkında ne diyor?

Bu özellik hakkında en şaşırtıcı şey, ekranımı 8 saatten fazla süreyle kaydetmeme izin vermesi ve kullanımı çok kolay olmasıdır, çünkü kayıt yaptıktan sonra dosyayı kolayca erişilebilen istenen klasöre otomatik olarak kaydeder. Arkadaşlarıma tavsiye ettim ve diğer işletim sistemlerini desteklemediğini ve başka bir kaydedici gibi kayıt yapmak istediğinizde kullanımı kolay bir bileşen özelliği olmadığını öğrendim.

Bu özellik hakkında en şaşırtıcı şey, ekranımı 8 saatten fazla süreyle kaydetmeme izin vermesi ve kullanımı çok kolay olmasıdır, çünkü kayıt yaptıktan sonra dosyayı kolayca erişilebilen istenen klasöre otomatik olarak kaydeder. Arkadaşlarıma tavsiye ettim ve diğer işletim sistemlerini desteklemediğini ve başka bir kayıt cihazı gibi kayıt yapmak istediğinizde kullanımı kolay bir bileşen özelliği olmadığını öğrendim.

💡 Profesyonel İpucu: Bir videodan not almanız gerektiğinde, metin tabanlı not alma özellikleri sunarken videonun belirli bölümlerini yakalamanıza izin veren bir ekran kaydedici arayın. Bu şekilde, kayıt yaparken önemli ayrıntıları kolayca not alabilirsiniz.

11. MangoApps (Hızlı kurumsal iletişim ve dosya paylaşımı için en iyisi)

mangoApps aracılığıyla

MangoApps, ekran kaydını güvenli dosya paylaşımı ve takım işbirliği araçlarıyla birleştirerek kurumsal iletişimi sorunsuz ve verimli hale getirmeye odaklanır. İş akışlarını kolaylaştırmak, iletişimi geliştirmek ve kayıtları takımlar arasında güvenli bir şekilde paylaşmak isteyen kuruluşlar için idealdir.

Platform ayrıca kurumsal iletişim sistemleriyle entegre olarak büyük ölçekli operasyonlar için esneklik sunar.

MangoApps'ın en iyi özellikleri

Hassas bilgileri korumak ve verilerinizin güvende kalmasını sağlamak için şifreleme kullanarak kurumsal dosyaları güvenli bir şekilde paylaşın

Takımların kayıtlar üzerinde konu başlıklı yorumlarla etkili bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayarak, organize tartışmalar ve bağlamsal geri bildirimlerin kolay izlenmesini sağlayın

Takım erişimini ve izinlerini yönetme seçenekleriyle tüm kayıtları bulutta depolayın, içeriği kimin görüntüleyebileceği, düzenleyebileceği veya paylaşabileceği üzerinde tam kontrol sahibi olun

Sorunsuz işbirliği için Microsoft Teams veya Slack gibi kurumsal platformlarla entegre edin

MangoApps sınırlamaları

Ücretsiz depolama alanı, daha büyük takımlar veya projeler için yeterli olmayabilir

Çevrimdışı kullanımı desteklemez, bu da onu uzak ortamlar için daha az uygun hale getirir

Kullanıcılar, arayüzün oldukça eski olduğunu ve daha sezgisel olabileceğini bildiriyor

MangoApps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MangoApps puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (125+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (145+ yorum)

Gerçek kullanıcılar MangoApps hakkında ne diyor?

Başlangıç materyalleri iyi planlanmış ve herhangi bir sorun veya rehberlik konusunda destek kişisel ve mükemmel. Brown Bag ve özellikleri destek video serileri harika bir kaynak. Yönetici ve düzenleyici olarak, arayüzü haftada birkaç kez kullanırken, çalışanlar şirket genelinde günlük olarak kullanıyor. Platformun çok kararlı olduğu kanıtlandı.

Başlangıç materyalleri iyi planlanmış ve herhangi bir sorun veya rehberlik konusunda destek kişisel ve mükemmel. Brown Bag ve özellikleri destek video serileri harika bir kaynak. Yönetici ve düzenleyici olarak, arayüzü haftada birkaç kez kullanırken, çalışanlar şirket genelinde günlük olarak kullanıyor. Platformun çok kararlı olduğu kanıtlandı.

🔍 Biliyor muydunuz? Ekran kaydedici pazarı 2023 yılında 1,2 milyar dolar değerindeydi ve 2031 yılına kadar 2,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2024'ten 2031'e kadar her yıl %6,5 oranında büyüyecek.

12. CamStudio (Temel ekran kaydetme ve eski sistem uyumluluğu için en iyisi)

camStudio aracılığıyla

CamStudio, eski donanım veya minimum sistem kaynaklarına sahip kullanıcılar için tasarlanmış basit bir araçtır. Temel ekran kayıt özellikleri sunarak, kullanıcıların gelişmiş teknolojiye ihtiyaç duymadan ekranları yakalamasına olanak tanır.

Bu araç, basitliğe odaklanarak temel kayıt ihtiyaçları ve küçük projeler için kolay işlevsellik sunar.

CamStudio'nun en iyi özellikleri

Ekranınızın diğer bölümlerinden gereksiz dikkat dağınıklığı olmadan daha odaklı ve temiz çıktı elde etmek için kaydetmek istediğiniz belirli alanları veya pencereleri seçin

Kayıt sırasında metin veya açıklamalar ekleyerek anahtar noktaları vurgulayın ve izleyicilerinizin dikkatini yönlendirin

Önemli alanlara dikkat çekmek için imleç efektlerini özelleştirin ve oynatma sırasında kritik unsurların öne çıkmasını sağlayarak daha net bir iletişim sağlayın

Kayıtları web tabanlı platformlarla uyumluluk için SWF dosyalarına dönüştürerek içeriğinizi farklı çevrimiçi ortamlarda daha kolay paylaşın

CamStudio sınırlamaları

Geliştirme seyrek olarak yapılır, bu da daha az güncelleme veya yeni özellik anlamına gelir

Kayıt seçenekleri, modern geliştirmeler içermeyen temel işlevlerle sınırlıdır

Gelişmiş esneklik için MP4 veya MOV gibi dosya biçimlerini desteklemez

CamStudio fiyatlandırması

Ücretsiz

CamStudio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar CamStudaio hakkında ne diyor?

CamStudio'yu denedim, açık kaynaklı + ücretsiz bir alternatif, Camtasia'dan esinlenerek adlandırıldığını ve tasarlandığını düşünüyorum, ancak performansı o kadar iyi değil - aynı yoğun animasyon için sadece 5 fps elde ediyorum - ancak ekran yenileme sıklığı fazla olmayan basit uygulamaları kaydediyorsanız kullanışlı olduğunu düşünüyorum.

CamStudio'yu denedim, açık kaynaklı + ücretsiz bir alternatif, Camtasia'dan esinlenerek adlandırıldığını ve tasarlandığını düşünüyorum, ancak performansı o kadar iyi değil - aynı yoğun animasyon için sadece 5 fps elde ediyorum - ancak ekran yenileme sıklığı fazla olmayan basit uygulamaları kaydediyorsanız kullanışlı olduğunu düşünüyorum.

🤝 Dostça Hatırlatıcı: Kayıt sırasında zamana dikkat edin. Bir eğitim videosu oluşturuyorsanız, izleyicilerin dikkatini kaybetmemek için videoyu kısa tutun.

13. Monosnap (Hızlı ekran görüntüsü iyileştirme ve anında paylaşım için en iyisi)

monosnap aracılığıyla

Monosnap, ekran görüntüsü düzenleme, ekran kaydetme ve hızlı paylaşım araçlarıyla görsel iletişimi kolaylaştırır. Fikirleri veya süreçleri açıklamak için görseller kullanan takımlar için idealdir ve işbirliğine yardımcı olacak açıklama araçları ve bulut depolama gibi özellikler sunar.

Ekran görüntülerini veya kayıtları yakalayabilir, düzenleyebilir ve takımınızla paylaşarak aynı sayfada kalabilirsiniz. Bu, takımların daha verimli çalışmasına yardımcı olur, görselleri güncellemeyi ve bilgileri gerçek zamanlı olarak paylaşmayı kolaylaştırır.

Monosnap'ın en iyi özellikleri

Entegre bulut depolama ve güvenli dosya paylaşım seçenekleriyle kayıtları anında paylaşın

Ekran görüntülerini, açıklama ve vurgu özellikleri gibi gelişmiş düzenleme araçlarıyla geliştirin

Görüntüleri yerleşik sunucularda barındırın ve zahmetsiz paylaşım için kısa URL'ler oluşturun

Kısa video klipler çekin ve hızlı dönüşler için doğrudan platform içinde düzenleyin

İletişim sırasında gizliliği korumak için ekran görüntülerinde hassas verileri bulanıklaştırın veya pikselleştirin

Monosnap sınırlamaları

Kayıt özellikleri temel düzeydedir ve ileri düzey kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Ücretsiz plan, sınırlı depolama kapasitesi içerir ve bu, büyük takımlar için zorluk oluşturabilir

Organizasyon araçları minimum düzeydedir, bu da çok sayıda dosyayı yönetmeyi zorlaştırır

Monosnap fiyatlandırması

Ücretsiz

Ticari olmayan kullanım: 3 $/ay

Ticari: 10 $/ay

Monosnap puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Monosnap hakkında ne diyor?

Benim kullandığım Monosnap adlı bir program da var. Güzel, küçük mp4 dosyaları oluşturur ve tüm ekranı veya sürüklediğiniz alanı (tercihinize göre) ve mikrofonu kaydedebilmenizi sağlar.

Benim kullandığım Monosnap adlı bir program da var. Güzel, küçük mp4 dosyaları oluşturur ve tüm ekranı veya sürüklediğiniz alanı (seçiminize göre) ve mikrofonu kaydedebilmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Sorunsuz bir kayıt deneyimi arıyorsanız, Chrome uzantısı olan bir ekran kaydedici tercih edin. Bu özellik, ayrı bir uygulama yüklemeden veya başlatmadan doğrudan tarayıcınızdan kayda başlamanıza olanak tanır, bu da hareket halindeyken çevrimiçi eğitimleri, toplantıları veya web seminerlerini kaydetmek için mükemmeldir.

14. Peek (Linux ekran kaydı ve açık kaynak geliştirme için en iyisi)

gitHub aracılığıyla

Peek, küçük, yüksek kaliteli GIF'leri kaydetmek için basit bir yol arayan Linux kullanıcıları için tasarlanmıştır. Geleneksel ekran kayıt araçlarının karmaşıklığı olmadan hızlı ve verimli çekimlere odaklanarak işleri basit tutar.

Araç, minimalist bir arayüz sunarak az yapılandırma ile kolay kullanım sağlar. İhtiyaçlarınıza göre kare hızını ve kaliteyi ayarlayabilir ve GIF'leri hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

En iyi özelliklere göz atın

Küçük dosya boyutları ve çeşitli platformlarda hızlı yükleme için optimize edilmiş hafif GIF kayıtları oluşturun

Linux'a özgü performansı kullanarak gecikme veya kesinti olmadan sorunsuz ve güvenilir kayıtlar elde edin

Daha yüksek ayrıntı veya daha hızlı dosya yükleme hedeflediğinize göre içeriğinizi optimize etmek için belirli ihtiyaçlara göre kare hızını ve görüntü kalitesini ayarlayın

Yerleşik dışa aktarma seçeneklerini kullanarak kayıtları hızlı bir şekilde paylaşın ve iş akışlarını kolaylaştırın

Daha fazla hassasiyet için özel yapılandırmalarla belirli alanları veya pencereleri kaydedin

Peek sınırlamaları

Yalnızca Linux'ta çalışır, kullanıcı kitlesini bu işletim sisteminin kullanıcılarıyla sınırlar

Kayıt seçenekleri, video veya ses kayıt özelliği olmadan GIF'lerle sınırlıdır

Fiyat bilgisi

Ücretsiz

Puanlara ve yorumlara göz atın

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. Recast Studio (AI ile geliştirilmiş içerik oluşturma ve video yeniden kullanımı için en iyisi)

betaList aracılığıyla

Recast Studio, AI video yeniden kullanımı ile içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır.

Manuel olarak düzenleme yapmak yerine, farklı platformlara uygun klipleri otomatik olarak oluşturmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca altyazılar ekler ve kendi başına transkripsiyonlar oluşturur. Bu araç, içeriği çeşitli sosyal medya platformlarına uyarlama sürecini basitleştirmeye odaklanarak içerik oluşturucuların zaman kazanmasını sağlar.

Yerleşik şablonlar ve izleyici katılımı için analitik özellikleriyle, farklı kanallarda içerik optimizasyonunu destekler.

Recast Studio'nun en iyi özellikleri

Kayıtları farklı kitleler ve platformlar için uygun biçimlere dönüştürmek için AI araçlarını uygulayın

Daha iyi erişilebilirlik ve etkileşim için altyazıları ve transkripsiyonları otomatik olarak oluşturun

Önceden tasarlanmış şablonlarla sosyal medyaya hazır video klipleri hızla oluşturun

Hedef kitle analizlerini kullanarak içeriği optimize edin ve neyin en iyi sonucu verdiğini anlayın

Mevcut videoları YouTube veya Instagram gibi platformlar için birden çok biçime dönüştürün

Recast Studio sınırlamaları

Ücretsiz plan, sınırlı AI işleme süresi sunar, bu da yoğun kullanım için daha az uygun hale getirir

Gelişmiş kayıt işlevleri sunmaz, daha çok düzenleme ve yeniden kullanıma odaklanır

Recast Studio fiyatlandırması

Başlangıç: 17 $/ay

Premium: 57 $/ay

Profesyonel: 37 $/ay

Recast Studio puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Recast Studio hakkında ne diyor?

Bu siteyi bulduğuma çok sevindim! Recast, podcast'im için yöneticiyle uğraşmayı çok daha kolay hale getirdi. Etrafta araştırma yaptım ama Recast Studio ile aynı özelliklere sahip başka bir şey bulamadım. Deneyimimden çok memnunum. Daha kolay bir kullanıcı deneyimi için IOS uygulaması veya Mac'e indirilebilir bir yazılım olarak geliştirilebilirse çok sevinirim.

Bu siteyi bulduğuma çok sevindim! Recast, podcast'im için yöneticiyle uğraşmayı çok daha kolay hale getirdi. Etrafta araştırma yaptım ama Recast Studio ile aynı özelliklere sahip başka bir şey bulamadım. Deneyimimden çok memnunum. Daha kolay kullanıcı deneyimi için bir IOS uygulaması veya Mac'e indirilebilir bir yazılım olarak geliştirilebilirse çok sevinirim.

💡 Profesyonel İpucu: Daha uzun ekran kayıtları için, teknik aksaklıkları önlemek ve kendinize doğal durma noktaları belirleyerek düzenlemeyi kolaylaştırmak için duraklatma ve ara verme özelliklerini kullanın.

ClickUp Clips ile Eyleme Geçin

İşte bu kadar! Can sıkıcı filigranlar olmadan ekranınızı kaydetmenizi sağlayan araçların bir özeti. Basit, sorunsuz seçeneklerden özelliklerle dolu platformlara kadar, burada herkes için bir şeyler var.

Ekran kaydetmekten daha fazlasını yapacak bir araç arıyorsanız, ClickUp yeni en iyi arkadaşınız olabilir.

ClickUp Clips, geri bildirimleri, eğitimleri veya görev açıklamalarını doğrudan çalışma alanınızda kaydetmenizi sağlar. Kayıtlarınızı düzenli, erişilebilir ve paylaşımı kolay tutar, böylece işlerinizi halletmeye odaklanabilirsiniz.

Bu sizin için uygunsa, neden bir denemiyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun! ✅