2025'in En İyi 15 Ücretsiz Ekran Kaydedici Filigran Aracı

Harika bir eğitim videosu veya önemli bir iş sunumunu kaydetmeyi yeni bitirdiniz, ancak oynat düğmesine bastığınızda ekranınızın ortasında can sıkıcı bir filigran beliriyor.

İçerik oluşturan herkes için hayal kırıklığı yaratan bir andır.

Gerçek şu ki, filigran içermeyen ücretsiz bir ekran kaydedici bulmak bir hazine avı gibi olmamalı.

Bu blog yazısında, istenmeyen logoları gizlemek yerine oluşturmaya odaklanabilmeniz için filigran içermeyen en iyi 15 ücretsiz ekran kaydediciyi bir araya getirdik. Hadi başlayalım! 😉

Doğru ücretsiz filigransız ekran kaydediciyi bulmak, kayıtlarınızın kalitesinde büyük bir fark yaratabilir. Aracınızdan en iyi şekilde yararlanmak için aramanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Bu listede, keskin, filigran içermeyen videolar oluşturmanıza olanak tanıyan en iyi ücretsiz ekran kaydedicileri derledik. ✅

ClickUp, tüm projelerinizi, görevlerinizi ve takım işbirliğinizi tek bir merkezi, yapay zeka destekli platformda bir araya getirmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Farklı araçlar arasında geçiş yapmadan iş akışınızı kolaylaştırmanıza, görevleri yönetmenize, son teslim tarihlerini izlemenize ve etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Bu güçlü platform, geri bildirimleri yakalamayı, öğreticiler oluşturmayı veya görevleri açıklamayı her zamankinden daha kolay hale getiren yerleşik bir ekran kayıt aracı olan ClickUp Clips dahil olmak üzere bir dizi verimlilik artırıcı özellik sunar.

45 dakikalık kayıt sınırı ile kesintisiz olarak ayrıntılı adım adım kılavuzlar, ürün videoları veya geri bildirim oturumları oluşturabilirsiniz. Klipler otomatik olarak çalışma alanınıza kaydedilir, böylece takımınız tarafından erişilebilir ve paylaşılabilir hale gelir.

Diyelim ki uzaktaki bir takımla çalışıyorsunuz ve bir görevi netleştirmeniz gerekiyor.

Uzun bir e-posta yazmak yerine, ClickUp'ta görevde gezinirken ekranınızı kaydedebilir ve gereksinimlerini açıklayabilirsiniz. Klibi doğrudan göreve ekleyin, böylece herkes kendi zamanında inceleyebilir.

Benzer şekilde, işe alım sürecinde şirketinizin iş akışının bir demosunu kaydedebilir, yeni çalışanlara anahtar süreçleri adım adım anlatabilir ve gelecekte kullanmak üzere otomatik olarak kaydedilen ClickUp Clips Hub üzerinden bu demoya erişebilirsiniz.

Ayrıca mevcut ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur:

Ayrıca, Kliplere zaman damgalı yorumlar ekleyerek işbirliğini geliştirebilir ve kayıt sırasında tam olarak o anda kesin geri bildirim sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir tasarım incelemesi sırasında videodaki belirli bölümleri işaret edebilir ve takım üyelerine eylem öğeleri atayabilirsiniz.

Klipleri her yerde paylaşın ve yerleştirin: Bağlantılar aracılığıyla hızlı paylaşımı etkinleştirin veya kayıtları doğrudan görevlere, belgelere veya yorumlara yerleştirin

Hemen hemen herkes tarafından kullanılabilecek çok çeşitli özelliklere sahiptir – ben sadece benim için yararlı olanları kullandım. Yerleşik ekran kaydedici, özellikle gerektiğinde kısa eğitim videoları oluşturmak için mükemmeldir. Görev yönetimi ve zaman takibinden hedef belirleme, belge paylaşımı ve otomasyona kadar ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ayrıca, platform düzenli olarak güncellenir ve kullanıcı geri bildirimlerine göre yeni özellikler eklenir, bu nedenle yol haritasını takip etmek veya güncellemelere abone olmak iyi bir fikirdir.

OBS Studio, gelişmiş canlı video akışı ve ekran kaydetme özellikleri arayan profesyoneller için sağlam bir çözümdür. Sahne kompozisyonu, çoklu kaynak entegrasyonu ve gerçek zamanlı ses/video miksleme gibi güçlü araçlarla stüdyo benzeri bir ortam sağlar.

OBS'yi benzersiz kılan, son derece özelleştirilebilir kurulumlar ve gelişmiş işlevler sağlayan kapsamlı eklenti ekosistemidir. Kayıtları ve canlı yayınları üzerinde ayrıntılı kontrol gerektiren oluşturucular ve yayıncılar için profesyonel düzeyde çıktı sağlar.

Ücretsiz (açık kaynak)

Genel olarak en iyisidir, ancak kullanımı en zor olanlardan biridir, içinde otomatik veya kolay hiçbir şey yoktur. İstediğinizi bulmak için çok fazla kurulum ve test gerektirir. Bunun en iyi olmasının nedenlerinden biri de budur, çünkü diğer bazı programların size bakmanıza bile izin vermediği şeyleri değiştirmenize izin verir.

ScreenRec, anlık ekran yakalama ve güvenli paylaşıma odaklanarak iş iletişimini basitleştirir. Kayıt sonrası otomatik olarak gizli paylaşım bağlantıları oluşturur ve şifreli bulut depolama alanı içerir.

Hafif tasarımı ve hızlı işlevsellik sağlamaya verdiği önemle ScreenRec, hızlı ve güvenli görsel iletişim için idealdir. Yerleşik analitik özelliği ve minimum sistem etkisi, onu daha fazla kaynak gerektiren araçlardan ayırarak hem kullanılabilirlik hem de performans açısından verimlilik sağlar.

9 aydan fazla bir süredir kullanıyorum ve çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğu ve kayıt kalitesi de yüksek olduğu için kullanımı çok kolay olduğunu düşünüyorum. Ayrıca filigran eklemiyor, en iyi yanı ise oluşturduğu dosyaların çok hafif olması ve ekran görüntüsü olarak paylaşma ve kopyala-yapıştır seçeneği sunması.

ShareX, iş akışı otomasyonu ve özelleştirme özellikleriyle temel ekran kaydının ötesine geçer. Basit ekran yakalamalardan karmaşık otomatik işlemlere kadar her şeyi destekler, bu da onu hassasiyet ve verimliliğe değer veren profesyoneller için mükemmel bir seçim haline getirir.

80'den fazla barındırma hizmeti için entegrasyonlar sunan ShareX, paylaşımı basitleştirir ve ileri düzey kullanıcılar için verimliliği artırır.

Ücretsiz

ShareX basit bir ekran görüntüsü aracı değildir. Güçlü bir araç setidir. Görüntü görüntüleyici, düzenleyici, birleştirici, bölücü ve yükleyici içerir. Ayrıca QR oluşturucu, renk seçici, cetvel ve küçük görsel albüm oluşturucu da vardır. ShareX, arkasındaki içeriği sızdırmadan pencereleri şeffaf (cam efekti) olarak yakalayabilir.

Loom, takımların canlı toplantılara ihtiyaç duymadan etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar. Asenkron video kaydetme ve anında paylaşıma odaklanır. Öne çıkan özellikleri arasında gerçek zamanlı izleyici analizi, entegre geri bildirim araçları ve takım kütüphaneleri bulunur.

Loom, iletişim süreçlerini geliştirmek isteyen uzaktaki takımlar ve kuruluşlar için güvenilir bir seçenektir. Bu araç, güncellemeleri paylaşmayı, karmaşık fikirleri açıklamayı ve farklı saat dilimlerinde işbirliğini kolaylaştırır.

Bu yıl tam olarak bunu yapmaya başladım ve müşterilerim çok sevdi. Cidden, hiçbir şey hakkında bu kadar iyi geri bildirim almamıştım. Ayrıca, videonun incelemesinden geçtikten sonra birkaç kez hata yakaladım, böylece müşteriye göndermeden önce düzeltebildim. Benim için en büyük sorun, internetimin bazen kararsız olması. Loom, video sırasında internete bağlı olması gerekiyor, bu yüzden internetim kesildiğinde video çalışmıyor.

Free Cam, yerleşik gürültü azaltma ve düzenleme özellikleri ile ses netliğini artırmaya odaklanır. Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüzü, kullanıcıların gereksiz karmaşıklıklar olmadan kayıt yapmasına olanak tanırken, ses odaklı yaklaşımı onu eğitimler ve sunumlar için ideal hale getirir.

Bu platform, basit işlevsellik ve net ses kalitesine öncelik verenler için iyi bir seçimdir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için sezgisel bir deneyim sunar.

Free Cam neredeyse tamamen sezgiseldir. 15 dakika içinde yükleyip basit bir eğitim videosu hazırlayabildim. İstenmeyen içeriği kırpmak için çok basit bir düzenleyiciye sahiptir. Kullanımı son derece kolaydır.

Screen Pal, kullanımı kolay araçlar arayan eğitimciler ve sıradan kullanıcılar için ekran kaydını basitleştirir. Komut dosyası özelliği, kullanıcıların kayıtları verimli bir şekilde planlamasına olanak tanırken, gerçek zamanlı altyazılar erişilebilirliği sağlar.

Bulut depolama ve mobil senkronizasyon entegrasyonu, kullanıcıların kayıtlarına her yerden erişmelerini sağlar. Screen Pal, ek kolaylık ve erişilebilirlik ile basit kayıt çözümleri arayan kullanıcılar için idealdir.

İş

Eğitim

Team Edu: Kullanıcı başına aylık 2 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Max Edu: 6 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Solo Premier Edu: Aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Deluxe Edu: 2 $/ay (yıllık faturalandırılır)

ScreenPal'ı çok uzun zamandır kullanıyorum. Öncelikle müşterilerim için eğitim videoları oluşturmak için kullanıyorum. Dosyaları indirmek ve bulutta yayınlanan bağlantılara sahip olmak, paylaşımı ve uzun süreli saklamayı çok kolaylaştırıyor. Aracın kendisi çok kolay kullanılır ve düzenleme için ihtiyacınız olan tüm anahtar fonksiyonlara sahiptir […]. "

ActivePresenter, ekran kaydetme ve etkileşimli kurs oluşturma araçlarını bir araya getirerek e-öğrenme içeriği oluşturmayı dönüştürür. Yazılım simülasyonları ve eğitim videoları oluşturmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.

Platform, kaydedilen eylemlerden adım adım öğreticiler ve değerlendirmeler oluşturarak genel amaçlı kayıt cihazlarından ayrılır. Özellikle eğitim tasarımcıları ve kurumsal eğitmenlere hitap eder ve profesyonel içerik geliştirme için özellikler sunar.

Pro Edu: 199 $/lisans

ActivePresenter'ı kısa bir süredir kullanıyorum ve bu araçla geliştirilebilen işlevsellikten son derece etkilendim. Bazıları acemilere yönelik daha basitleştirilmiş bir deneyim tercih ederken, ben boş bir sayfa tercih ediyorum ve bu yazma aracının hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için deneyimi dengeleme konusunda iyi bir iş çıkardığını takdir ediyorum.

Icecream Screen Recorder, zamanlanmış kayıtlar ve optimize edilmiş oyun yakalama konusunda uzmanlaşmıştır. Kayıt programları ve oyun performansı üzerinde hassas kontrol sağlar.

Bu araç, oyun oynanışını kaydetmek veya kayıtları otomatikleştirmek için verimli, sorunsuz seçeneklere ihtiyaç duyan içerik oluşturucuları destekler. Özelleştirilebilir kısayol tuşları, çizim araçları ve web kamerası üst üste bindirme özellikleri, kayıt deneyimini daha da geliştirir.

Hafif ve kullanımı kolay, anlaşılması kolay, insan tarafından okunabilir metinler içeren icecream'in kullanıcı arayüzünü beğeniyorum. En çok beğendiğim özellik, kayıt cihazının açık olması ve sunumunuzu kamera kayıt cihazınızla kaydedebilmenizdir. Bu sayede, potansiyel müşterilere ürünün tüm özelliklerini paylaşmak için kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

Bandicam, gereksiz karmaşıklık olmadan ekranları ve web kameraları veya oyun konsolları gibi harici cihazları kaydeder. Sıkıştırma teknolojisi, video netliğini korurken dosya boyutlarını azaltır.

Oyuncular ve içerik oluşturucular, yüksek kaliteli görüntüler yakalamak, gerçek zamanlı olarak açıklama eklemek veya kolaylık için kayıtları planlamak için bu özelliklere güvenebilirler.

Bu özellik hakkında en şaşırtıcı şey, ekranımı 8 saatten fazla süreyle kaydetmeme izin vermesi ve kullanımı çok kolay olmasıdır, çünkü kayıt yaptıktan sonra dosyayı kolayca erişilebilen istenen klasöre otomatik olarak kaydeder. Arkadaşlarıma tavsiye ettim ve diğer işletim sistemlerini desteklemediğini ve başka bir kayıt cihazı gibi kayıt yapmak istediğinizde kullanımı kolay bir bileşen özelliği olmadığını öğrendim.

💡 Profesyonel İpucu: Bir videodan not almanız gerektiğinde, metin tabanlı not alma özellikleri sunarken videonun belirli bölümlerini yakalamanıza izin veren bir ekran kaydedici arayın. Bu şekilde, kayıt yaparken önemli ayrıntıları kolayca not alabilirsiniz.