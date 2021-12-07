Sürüm Yönetimi Süreci: Adımlar, Zorluklar ve En İyi Uygulamalar

Yazılım sürüm sürecinde sorunlar yaşıyor musunuz? Havlu atmak için bir durum toplantısı daha yapmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz?

Yazılım geliştirmeyle uğraşan herkes, yeni ve taze ürün özelliklerini pazara sunmanın kolay olmadığını bilir. Bu, son derece organize ve karmaşık bir süreçtir ve sürümlerin dağıtımında kaçınılmaz olarak sorunlar yaşanır.

İşte gerçekler: Amaca yönelik bir sürüm yönetimi sürecinin yan etkileri arasında yüksek kaliteli yazılım, teslimat dönüşümü ve mutlu iş arkadaşları sayılabilir.

Bu kılavuz, sürüm yönetimi sürecinin aşamalarını, zorluklarını ve en iyi uygulamalarını, güvenle teslimat yapmanıza yardımcı olacak gerçek dünya örnekleri, profesyonel ipuçları ve şablonlarla birlikte adım adım anlatır.

Sürüm Yönetimi Nedir?

Temelinde, sürüm yönetimi riskleri, izleme ve denetim gereksinimlerini, müşteri güvencesini ve tutarlı uygulamayı en az kesintiye neden olacak şekilde en aza indirir.

Değişiklikler, başarılı bir sürümden önce gerektiği kadar çok kez izlenir, test edilir ve düzeltilir.

Bir sürüm (veya sürüm birimi), bir üründe yapılan bir veya daha fazla bileşen değişikliğinin üretim ortamına dağıtılmasıdır.

Sürüm yönetimi, ürünü çeşitli aşamalarda ve ortamlarda planlama, zamanlama ve test etme işlemidir.

Çoğu kişi dağıtımı sürüm yönetimi ile karıştırır. Dağıtım, kodu üretime aktarmanın teknik işlemidir, sürüm yönetimi ise planlama, koordinasyon ve iletişim gibi daha geniş bir süreci kapsar.

Çoğu kişi dağıtımı sürüm yönetimi ile karıştırır. Dağıtım, kodu üretime aktarmanın teknik işlemidir, sürüm yönetimi ise planlama, koordinasyon ve iletişim gibi daha geniş bir süreci kapsar.

Başarılı bir sürüm elde etmek ve bu rekabetçi çağda ayakta kalmak için ürün yöneticileri, kullanıcılarının bu iyileştirmeleri işlerini desteklemek için kullanabilmelerini sağlamak amacıyla KPI'ları ve metrikleri izleyecektir.

Sürekli sürüm yayınlamıyorsanız, işinize zarar veriyorsunuz demektir.

Neden? Sık sık yazılım sürümleri yayınlamayı taahhüt etmek, ürününüzü güvenilir ve istikrarlı hale getirir; bu da işinizin sağlığı için temel özelliklerdir.

Sık ne kadar sık? Yılda bir kez mi, iki kez mi? Dikkate almanız gereken birkaç nokta: güncellemelerin önemi, son kullanıcı uyumluluğu ve mevcut yazılımın bağımlılıkları.

Workpuls COO'su Ryan Fyfe şöyle diyor: "Workpuls'un sürümleri aylık olarak yayınlanıyor. Çoğu hafta, yeni materyalleri takip eden Pazartesi günü yayınlıyor ve bazı istisnalar dışında (örneğin, çok fazla indirilen veya daha fazla düzenleme gerektiren bir sorun) tüm üyelerimizin web sitemizden ücretsiz olarak erişimine açıyoruz. Bu istisnalar dışında, yayın ve erişim arasında herhangi bir gecikme olmuyor."

Sürüm dağıtımınız için dikkate alabileceğiniz dört yolu inceleyelim:

Yol Adı Avantajlar Cons Big Bang 🟢Tüm kullanıcılara aynı anda dağıtılır 🟢Paydaşlara dağıtım tarihi bildirilir, böylece zamanlama konusunda yanlış anlaşılma olmaz 🟡Sürümdeki herhangi bir gecikme, belirli departmanları etkileyebilir. 🟡Sürüm önemli bir soruna neden olursa, tüm kullanıcılar için geri alınması gerekir Push 🟢Kuruluş, yazılımı gerekli ürünlere aktarır 🟢Otomasyon için daha fazla fırsat 🟡Önemli bir güncelleme yayınlandığında, ağda performans sorunları yaşanabilir Çek 🟢Kullanıcıların istedikleri zaman temin edebilmeleri için merkezi bir konumda sunulur 🟡Güvenlik güncellemeleri içeren sürümlerde belirli bir zaman sınırı uygulanması gerekecektir Aşamalı 🟢Aynı anda belirli bir kullanıcı grubuna dağıtılır "Büyük patlama"dan daha az risklidir 🟡Sürümün uygulanması daha uzun sürecek

Sürüm yöneticileri, özelliği mükemmel hale getirmek için "her türlü olası durumu göz önünde bulundurmalıyız" düşüncesine kapılabilir.

Başarısız olursanız, ürünü kullanımı karmaşık hale getirerek kullanıcıların deneyimini zorlaştırabilirsiniz.

Sürüm yönetimi, baştan sona şüphesiz zor bir iş olsa da, sağladığı faydalar zorluklardan daha ağır basar.

Dahası, takımlar ortaya koyduklarının işe yarayacağından emin olurlar.

Bonus: Ürün Lansmanı Şablonları

Sürüm Yönetimi Sürecini Neden Uygulamalısınız?

Tahminleri ortadan kaldırıp verimliliği saatlik olarak artırabilseydiniz, Agile sürüm planlamasının gereksiz olduğunu kim iddia edebilir?

Sürüm yönetimi stratejisi uygulamanın sağladığı önemli avantajlar şunlardır:

🔁 Tekrar'da kalın

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI'yı kullanarak sürüm notlarını özetleyebilir veya yinelenen dağıtım iş akışları için görev kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

✨ Tom Hanks'ın her şeyinde olduğu gibi kalite

Takımlar arasındaki işbirliğini artırırken zaman, gereksiz maliyetler ve enerjiden tasarruf edin

Sürekli geri bildirim ile geliştiricilerin hızlı bir şekilde düzeltme yapmalarını sağlayın

Destek personelini desteklemek için bilgi aktarımı ile üretim sonrası desteği azaltın

Daha yüksek yazılım kalitesi, son kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılar

Sürüm oluşturmayı mükemmelleştirmek için harcanan zamanı önemli ölçüde azaltın ve müşterilerin neyin işe yarayıp neyin yaramadığını test edip raporlamasına olanak tanıyın

Kullanıcılarla, ürünü nasıl kullandıkları ve ürünle ne yapmak istedikleri konusunda bağlantı kurun

Etkinliklerden elde edilen analizleri kullanarak, takımınızın kullanıcıların beğeneceğini düşündüğü özellikler hakkında erken planlama aşamasında yapılan konuşmaları azaltın

Esasen, hepimiz kendimiz kullanmak isteyeceğimiz ürünler yaratmak istiyoruz, bu nedenle bu süreçteki heyecanımız ve yolculuğumuz sürüm yönetimi sürecine katkıda bulunuyor.

👉 Ürün takımınız için bu ürün OKR örneklerine göz atın!

Kaostan Netliğe: 6 Adımlı Sürüm Süreci

Modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte, geliştiriciler yeni özellikleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yayınlamanın yolunu açtı.

Çevik çerçeve, zaman kutulu sprintler (sık sürümlerin şefin öpücüğü) olarak bilinen geliştirme zaman çizelgelerinde yinelemeli değişiklikler yayınlar. Çevik bir teslimat yaklaşımıyla, takımlar sürüm etkinliklerini daha iyi koordine ederek iş üzerindeki etkiyi en aza indirebilir.

Büyük işleri yönetilebilir görevlere bölerek ve bunları ürün biriktirme listesinde düzenleyerek, ürün takımı planlama için yönetebilir ve değerlendirebilir.

"Çevik metodolojiyi izliyoruz, bu nedenle genellikle bakım öğelerini ve iyileştirmeleri, daha büyük, pazarlanabilir sürümler üzerinde uzun vadeli çalışmalarla birlikte yinelemeli olarak yayınlıyoruz," diyor Benchmark Email Ürün Pazarlama Direktörü Allie Wolff.

"Her çeyrekte bir yeni özellik yayınlamaya odaklanıyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve fikirlerimiz de eksik değil. Sınırsız kaynağa sahip olduğunuzda her şey mümkündür, ancak çoğu iş gibi bizim için de bu bir gerçeklik değil. Kaynak tahsisi bazen bir engel oluşturduğundan, yayın öğelerini dikkatlice önceliklendirerek hızımızı koruyup kullanıcılarımıza değer sunmaya devam ediyoruz."

Adım 1: Sürümün önünü açın

İlk adımda ürün yöneticisi (veya sürüm yöneticisi), ürün takımı (sahipleri, analistler ve pazarlamacılar) ve anahtar paydaşlar vizyonu tanımlar.

Interplay Learning Ürün Başkan Yardımcısı Ariana Dugan, "Anahtar odak alanlarımız için düzenli olarak işlevler arası "ekip" toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda, yaklaşan önemli sürümleri ve tasarımları gözden geçirerek herkesin neyin ne zaman ve neden olacağını bilmesini sağlıyoruz" diyor

Ardından, grup bir sonraki sürümün yol haritasında iş ve müşteri için öncelikli özellik iyileştirmelerini belirleyecektir.

"Sürümlerimiz, stratejik hedeflerimizle uyumlu olarak en yüksek etkiye sahip olacağını düşündüğümüz unsurların bir karışımı, müşteri mevsimselliği ve birçok müşterinin takdir edeceğini bildiğimiz hızlı kazançlar ve hatalarla sipariş edilir," diye devam ediyor Dugan. "Önceliklendirme matrisini ve her üç ayda bir yapılan sağlıklı tartışmaları kullanarak, bu öncelikler ve organizasyonun fonksiyonları ve düzeyleri arasında sıralamayı uyumlu hale getiriyoruz. "

Karar faktörleri şunları içerir:

Anında hata düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri

İş stratejik hedefleri

Fizibilite analizi

Bağımlılıklar

Kaynak kullanılabilirliği

Maliyetle ilgili sorunlar

Tahmini ROI

Daha sonra geri adım atmaktan kaçınmanın en iyi yolu, sprint planlamasının başında takımlar arası katılımı sağlamaktır. Ancak, elbette, ilk seferinde doğru yapmak her zaman daha kolaydır.

Ardından, sürüm yöneticisi, ürün fikirlerinin derleme gereksinimleri, fizibilite analizi, öncelik ve testlerinin ayrıntılı bir planını oluşturmak için işin kapsamını (anahtar paydaşların görüşlerini de dikkate alarak) belirler.

Bu alım süreci, sürümün değerini açıkça ortaya koyduğu için titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir.

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Adım 2: Koda Giden Yol

Mühendislik ve DevOps takımları, ürün gereksinimlerini ve paydaşların beklentilerini yol haritasına dönüştürmek için kendi özel özellik dallarında çalışır.

Özellik dalları, ana dal hattının bölümleridir ve tüm özellik dallarının toplanarak üretime aktarılmak üzere entegre edildiği yerdir.

Belirli bir özellik dalına atanan bir geliştirme takımı, diğer özellik dallarında kesintiye veya kararsızlığa neden olmadan derleme, test ve değişiklik yapabilir. Ancak, tüm kodun geliştirme döngüsünün çok erken bir aşamasında entegre edilmesi, çatışmalara ve istenmeyen gecikmelere neden olabilir.

Bu ayrım, geliştiricilerin görevler üzerinde aynı anda çalışmasına ve hızlı geri bildirim almasına olanak tanır.

jomo247'de Ürün Sahibi olan Alyssa Parr, "Bir ürünü yönetirken iş arkadaşlarınızla konuşma ve toplantı yapmanın gerçekten önemli olduğunu fark ettim" diyor. "Yüz yüze iletişim (Zoom aracılığıyla bile olsa!) hiçbir şeyi yoruma açık bırakmaz ve her iki tarafın da birbirinden ne istediğini kolayca açıklamasına olanak tanır."

Adım 3: QA'nın Wild Wild Testi

QA (Kalite Güvencesi) takımı, belirlenen kriterlere göre kararlı bir hazırlık ortamında potansiyel riskleri arar. Burada QA takımı, düzenli testler gerçekleştirerek yeteneklerin ne zaman başarısız olduğunu belirleyebilir ve buna göre harekete geçebilir.

Hazırlık ortamları, tam sürümden önce küçük bir kullanıcı grubuyla özellikleri test etmek için yararlıdır. Bu, son kullanıcıya sunulmadan önce agresif testler ve performans izleme yapılmasına olanak tanır.

Rephrase Media ve Paraphrase Tool'un kurucusu Matthew Ramirez, dağıtım yönetimi yaklaşımını düzenlemek için kontrol listeleri kullanmanızı önerir:

"Ürün sürümleri, yanlış gidebilecek çok şey olduğu için streslidir. Sürümden önce tamamlanması gereken tüm öğeleri içeren bir kontrol listesine sahip olmak, ürününüzün sürümüne ilişkin stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. İyi bir kontrol listesi, sürüm sürecinde herhangi bir adımı atlamamanızı veya önemli bir şeyi unutmamanızı da sağlar."

Otomasyon, ekstra çalışma saatlerinden daha mantıklıdır.

Güvenilirliği artırmanın en iyi yollarından biri, tekrarlayan görevleri mümkün olduğunca otomatikleştirmektir.

ClickUp Otomasyonları, sürüm sıklıklarının daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve insan hatası en aza indirilir. Ayrıca, özellik dalları kısa ömürlü olur (zaman kutusuna alınmış sprintler için idealdir) ve takımlar proaktif olarak değişiklikler yapabilir. Testleri tetikleyebilir, düzeltmeleri atayabilir ve QA görevlerinin asla kaçırılmamasını sağlayabilir.

Artık özellik dalları ana dal hattına aktarılır!

Adım 4: Sakin olun ve hazırlanın

Testler hazırlık ortamında başarıyla tamamlandıktan ve değişiklikler giderildikten sonra, ürün pazarlama takımı dağıtım özelliklerini onaylamak için sürüm notları hazırlar.

Ardından, ilk incelemeler ve onaylardan sonra, özellik sahipleri tüm belgeleri son kez kontrol etmelidir.

Son kullanıcılar için bir sürüm planının yanı sıra, iç departmanlar için de aynı derecede ayrıntılı ve erişilebilir eğitim ve benimseme materyalleri hazırlanmalıdır.

Linky Product'ın kurucu ortağı Albin Poignot bunu en iyi şekilde ifade ediyor: "Sürüm notları, tüm şirketin erişimine açık merkezi bir dokümantasyon merkezinde yer alır. Şirkete bağlı olarak bu bir wiki, bilet yönetim sistemi veya paylaşılan bir belge olabilir."

"Ancak sürüm yönetim sistemlerini (Git gibi) kullanmaktan her zaman kaçınırım. Hedef, okuyucuların yalnızca etkilenen özellikleri bilmek istediğinde teknik ayrıntılara girmekten kaçınmaktır," diye açıklıyor Albin.

Destek personeline bilgi aktarımı, müşterilerin ürünü amacına uygun şekilde kullanmasına yardımcı olduğu için çok önemlidir.

👉 ClickUp'ın Şablon Merkezi'ndeki Sürüm Notları Şablonunu kullanarak yazma süresinden tasarruf edin.

Adım 5: Üretime Geçirin

Yeni oluşturulan ve test edilen yazılım sürümünüz, kullanıcılar için üretime gönderilir!

Pazarlama takımı, iç ve dış sürüm notlarını yayınlar, müşterilerle iletişim kurar ve acil değişiklikler gerektiğinde kaosu düzenler.

En yeni sürümünüzü kullanıcılarınızla paylaşın

En yeni sürümünüzü kullanıcılarınızla paylaşın

Adım 6: Beğenileri ve beğenmedikleri toplayın

Yayın sonrası dağıtım kapatma işlemi yapılmazsa, takımlar daha fazla iş yükü ile karşı karşıya kalabilir.

Diğer bir deyişle, bu adımı atlamayın!

Verimlilik raporları, iyileştirme fırsatları ve sistem sağlığının izlenmesi, uygulamada çok önemlidir. Ayrıca, bakım işlemlerini gerçekleştirmek ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamak için dürüst kullanıcı geri bildirimleri de mevcuttur.

Claysys'te Çözüm Mimarı olan Aravind Nallasivam, "Ana sürümlerde kritik sorunlar bildirilirse, ürün geliştirmeye devam etmeden önce bu sorunları gidermeye ve yamalamaya öncelik verilir. Bazen, olağandışı derecede uzun süren hatalar olduğunda bu zor olabilir" diyor

Kullanıcı kabul testi (diğer adıyla kullanıcıların beğendiklerini ve beğenmediklerini dinlemek) işinize yarar, böylece yazılım geliştirme yaşam döngüsüne katkıda bulunur ve bir sonraki sürümün bir öncekinden daha iyi olmasını sağlar!

Bonus: Ürün yönetimi sözlüğümüzle farklı ürün yönetimi stilleri hakkında daha fazla bilgi edinin !

Sürüm Yönetimi En İyi Uygulamaları

Her başarılı sürüm yönetimi stratejisi birkaç temel ilkeyi paylaşır. Riski azaltmak ve teslimat sonuçlarını iyileştirmek için kanıtlanmış en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin : Test yürütme, onaylar ve devirler için otomasyonu kullanarak gecikmeleri ve manuel hataları azaltın.

Geri alma planları oluşturun : Test edilmiş geri alma prosedürleriyle her zaman arıza durumlarına karşı plan yapın.

Paydaşları erken aşamada dahil edin : Son dakika sürprizlerini önlemek için Ürün, QA, DevOps ve Destek ekiplerini baştan itibaren uyumlu hale getirin.

Metrikleri izleyin: Süreçlerinizi iyileştirmek için sürüm sıklığını, hata oranlarını ve kurtarma süresini izleyin. `

🛠️ Yaygın Sürüm Yönetimi Zorlukları (ve Bunların Üstesinden Gelme Yöntemleri)

En iyi araçlara sahip olsanız bile, sürüm yönetimi engellerle karşılaşabilir. Bunların önüne geçmek için şunları yapabilirsiniz:

Sürüm kapsamını en genel terimlerle açıklayın

Takımın elinde sadece görevler ve son teslim tarihleri varsa, sürümün başarısını ölçebilir misiniz? Bu, çevik bir davranış değildir ve kolayca kapsam genişlemesine yol açabilir. → Çözüm: ClickUp Hedefleri ve Belgeleri'ni kullanarak izlenebilir sonuçlar tanımlayın ve tüm takımı erken aşamada uyumlu hale getirin.

Kaynakları kısıtlayın

Takımlar özellik dallarında çalışıyor olsa da, akışı sürdürmek ve değişiklik taleplerini yönetmek için roller arasında bağlantıyı sürdürmek çok önemlidir. → Çözüm: ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ve Zaman Çizelgesi, darboğazları görmenize ve kaynakları anında yeniden dengelemenize yardımcı olur.

Otomatik test uygulamalarını reddedin

Manuel QA, özellikle hızlı tempolu sprintler sırasında zaman alıcı ve hataya açık bir işlemdir. → Çözüm: ClickUp Otomasyonlarını kullanarak test kontrol listelerini standartlaştırın, sürüm öncesi kontrolleri uygulayın ve test araçlarınızla entegre edin.

Risklerden daha öncelikli olarak yönetim sürecini önceliklendirin

Esnek olmayan süreçler ve araçlar , yenilikçiliği ve sahipliği yavaşlatır. → Çözüm: ClickUp'ta bürokrasi olmadan önceliklerin yeniden belirlenmesi ve sorunların çözülmesini sağlayan özelleştirilebilir iş akışlarıyla takım özerkliğini sağlayın.

Rahatça yanıt verin

Paydaşların geri bildirimlerindeki gecikmeler sürümleri bloklar ve geliştiricileri hayal kırıklığına uğratır. → Çözüm: Geri bildirimlerin anında, görünür ve izlenebilir olmasını sağlamak için ClickUp'ta atanan Yorumlar ve Belgeler ile iletişimi merkezileştirin.

Bonus: Sürüm yönetimi araçları hakkındaki kılavuzumuza göz atın! 💜

Hepsi Bir Arada: İşe Yarayan Sürüm Yönetimi`

Yazılım, kuruluşların iş yapma şeklini değiştirmeye devam etse de, bunun insani bir yönü de vardır. Bu nedenle, insanların bağlantıda kalmasına ve hayatın zorluklarını basitleştirmesine yardımcı olacak yeni yollar buluyoruz.

Tüm sektörlerdeki kuruluşlar, her yeni yükseltmeyle birlikte kullanıcılara daha iyi tasarım, kullanılabilirlik testi ve çıktı sunmak için ürünlerini sürekli olarak güncellemeye kararlıdır.

ClickUp, takımlara backlog düzenlemeden lansman sonrası analize kadar her sürümü planlamak, otomatikleştirmek ve yönetmek için bağlantılı bir çalışma alanı sunar.

Dijital dönüşümünüzde başarılar dileriz. Sizi destekliyoruz!

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