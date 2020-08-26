Çevik Test: Yüksek Kaliteli Yazılım Geliştirmenin Anahtarı

Agile test hakkında bilgi edinmeye hazır mısınız?

Agile metodolojisi, nihai ürünün müşteri ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşıladığından emin olmak için çeşitli testler kullanır.

Ve eğer bir Agile takımındaysanız, her şeyi test etmeniz gerekir.

Rick and Morty dizisindeki bilim dehası Rick Sanchez gibi.

Bu nedenle, Agile testini daha iyi anlayabilmeniz için bu makalede Rick and Morty dizisinden örnekler kullanacağız.

4 tür Agile testin temellerini, Agile test kadranlarını ve Agile test sürecinizi kolayca yönetmeyi öğreneceksiniz!

Başlayalım!

Agile nedir?

Not: Bu bölüm, Agile metodolojisinin temellerini öğrenmek isteyen okuyucular içindir. Bu konuda bilgi sahibiyseniz, test bölümüne geçmek için buraya tıklayın *

Çevik proje yönetimi, geleneksel proje yönetimi yöntemlerinden farklı olarak, takımların daha kısa geliştirme döngülerinde daha iyi, daha müşteri odaklı ürünler oluşturmasına yardımcı olur.

Agile yöntemi temel olarak Rick gibi hızlı düşünen dahilere uygundur.

Neden?

Gereksiz süreçlerle ilerlemesini engellemez, ancak yine de harika ürünler geliştirmesine olanak tanır.

Agile yönteminin nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacak bir örnek:

Rick, torunu Morty ile birlikte macera yaşadıkları sırada onun konumunu izleyen bir uygulama geliştirmek istiyor. Bu uygulama, Rick'in Morty'yi paralel boyutlarda bulmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda Morty'nin ebeveynlerinin de oğullarının nerede olduğunu takip etmelerine yardımcı olacak.

Sonuçta, Rick'in damadı Jerry'nin maceralarından şikayet etmesinden ne kadar nefret ettiğini biliyoruz.

Rick geleneksel proje yönetimi yöntemlerini kullanırsa, Jerry'nin hiçbir katkısı olmadan ürünü baştan sona geliştirir. Bu yıllar sürebilir ve hatta Jerry'nin hiç danışılmadığı için nefret ettiği bir son ürünle sonuçlanabilir!

Ancak Rick, Agile yöntemini kullanırsa, uygulamayı birkaç kısa 'sprint' halinde oluşturur ve her sprintten sonra test eder. Testlerden sonra Jerry'den geri bildirim ister ve bunu bir sonraki sprintte uygular, sonunda Jerry'nin tam olarak istediği şekilde nihai uygulamayı oluşturur!

Bu sprintlerde çok fazla test yapıldığı için, Agile takımları sofistike ve kapsamlı bir dizi test yöntemine güvenir.

Hadi hepsini öğrenelim...

Not: Agile metodolojisi her türlü projeye uyarlanabilir, ancak bu makalede yazılım projelerindeki uygulamalarını ele alacağız.

Agile Test Çerçevesi Nedir?

Agile değerlerine ve ilkelerine dayanan test yöntemi Agile test çerçevesi olarak bilinir.

Sonuç olarak, Agile geliştirme metodolojisinden bazı yönergeleri izler, örneğin:

Ürünü iyileştirmek için geliştiricilere sürekli geri bildirim sağlama

Yazılım test sürecini basit tutmak

Tüm takımı mümkün olduğunca dahil etmek

Belgeleri azaltın ve doğrudan iletişimi artırın

Bu yönergelere göre, bir Agile takımı 4 tür Agile test tekniği kullanır:

(Her bir test türü ile ilgili bölüme geçmek için üzerlerine tıklayın.)

Peki, neden bir Agile takım kendi test yöntemini kullanır?

Bu, Rick'in neden satın almak yerine kendi eşyalarını yaratıyor diye merak etmek gibi bir şey!

Çünkü çok daha havalı!

Ama elbette tek neden bu değil.

Agile takımlar, geleneksel test yöntemlerinin Agile ortamında kullanılamaması nedeniyle farklı bir yazılım test metodolojisi izler.

Çevik test tekniklerinin geleneksel testlerden nasıl farklı olduğunu görelim.

Geleneksel ve Agile test teknikleri arasındaki farklar

1. Test sıklığı

Waterfall testi gibi geleneksel proje yönetimi metodolojilerinde, ürün yalnızca geliştirme döngüsü sona erdikten sonra test edilir. Ancak, projenizin sonunda test kapsamı katlanarak artacağından, takım ya ürünün piyasaya sürülmesini geciktirir ya da yazılım testlerinden ödün verir.

Bunu önlemek için, Agile test metodolojisi sürekli test ve ardından ürüne yeni özelliklerin sürekli entegrasyonunu önerir.

Çevik bir ortamda, takım özellikleri aynı anda oluşturur ve bunların doğruluğunu ve performansını test eder, böylece son teslim tarihine kadar sağlam ürünler sunmalarına yardımcı olur.

2. Test takımının doğası

Geleneksel testler genellikle, üründeki kusurları bulmak amacıyla ayrı bir Kalite Güvence veya QA takımı tarafından gerçekleştirilir. Ancak QA takımı, geliştiricilerle birlikte sorun çözme sürecinin bir parçası değildir, bu da takımda bilgi siloları oluşmasına neden olabilir.

Ancak bir Agile süreç, fonksiyonlar arası işbirliğine ve test takımınız için bir iletişim sistemi oluşturmaya bağlıdır.

Tüm takımlar istenen sonuçlara ulaşmak için birlikte çalışır ve ayrı bir QA takımına gerek yoktur.

Geliştiriciler testi oluşturur, yürütür ve ayrıca çözümler bulur. Bu, takımdaki herkesin ürün üzerinde eşit sahiplik hakkına sahip olmasını sağlar.

Peki, Agile test uzmanı kimdir?

Agile takımındaki herkes test uzmanı olabilir ve kimse sadece bu iş için işe alınmaz.

Ancak Rick'in uzmanlık konusundaki inançlarına göre, bir Agile test uzmanı birkaç konuda uzman olmalıdır:

4 Agile Test Türü

Agile testin temellerini öğrendiğinize göre, şimdi 4 test türünü ve bunların nasıl gerçekleştirildiğini öğreneceğiz.

Hadi bu yeni boyuta dalalım!

Tip #1: Davranış Odaklı Geliştirme (BDD)

Rick'in Galaktik Federasyon'un maksimum güvenlikli hapishanesinden nasıl kaçtığını hatırlıyor musunuz?

Sorgulayıcıların planının başarısız olduğuna inanmaları için sistemi kurcaladı.

Ve işte böylece tüm oyunu tersine çevirmeyi başardı!

Davranış Odaklı Geliştirme veya BDD, benzer bir süreci izler.

Çünkü ürünün testi geçmemesi gerekir!

Neden?

Bir ürün BDD testinden her başarısız olduğunda, geliştiricilere bir senaryoya nasıl tepki verdiğini tam olarak bildirir. Bu bilgi, geliştiricilerin bu davranışı düzeltebilecek özellikler oluşturmasına olanak tanır.

Peki bu nasıl yapılır?

Test uzmanları, geliştiriciler ve iş analistleri birlikte, ürünü test etmek istedikleri senaryoların veya "test vakalarının" bir listesini oluşturur.

Bunlar Gherkin sözdiziminde yazılmıştır: Verilen/Ne zaman/Sonra

Rick'in Morty izleme uygulaması için bir örnek test senaryosu şöyle olabilir:

Plan başarısız olursa, Morty uzayda ve zamanda kaybolursa, uygulama hem konumunu hem de zaman dilimini gösterebilmelidir.

Test takımı, ürünün bu duruma yanıt vermek için kullanacağı adımları ve süreçleri daha da iyileştirir.

Test faaliyetleri Agile geliştirme ile eşzamanlı olarak gerçekleştiğinden, bu senaryolarda ürünün başarısız olması beklenir!

Testin yanı sıra, geliştiriciler ürünün BDD testini geçmesine yardımcı olacak özellikler oluşturur.

Ürün, çalışana kadar test edilir ve her sprint ile daha da iyileştirilir.

Rick, Morty ve kız kardeşi Summer'ın, aynı anda birden fazla şeyi yapmak için zamanı bölmenin bir yolunu bulması gibi!

Ancak, zaman yolculuğunda kurallar olduğu gibi (Rick'in neredeyse her zaman uyduğu kurallar), BDD testleri gerçekleştirirken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekir.

BDD testleri için bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Uygulanabilir, belirli ve tanımlanmış test senaryoları yazın

Tüm test senaryolarında tutarlılığı sağlamak için otomatik testleri kullanın

Belgeleri sınırlayın, ancak tüm önemli noktaları kaydetmeyi unutmayın

Tür #2: Kabul Testi Odaklı Geliştirme (ATDD)

ATDD veya Kabul Testi, BDD testine çok benzer.

Her ikisi de aynı süreci izler:

Test kriterlerini yazın –> Ürünü test edin –> Testi geçemedi –> Testi geçmek için özellikler oluşturun –> Tekrar test edin –> Testi geçin

Ancak, benzer görünmeleri, aynı oldukları anlamına gelmez.

Rick ve Morty'nin sonsuz boyutlardaki sonsuz evrenler arasındaki "küçük farklılıkları" fark etmeleri gibi.

Benzer şekilde, BDD ve Kabul Testi iki anahtar noktada farklılık gösterir:

ATDD, müşterinin aktif katılımıyla gerçekleştirilirken, BDD'de geliştiricilerin yanı sıra yalnızca iş analistleri yer alır

ATDD, insan etkileşimi yoluyla ürünü anlamaya odaklanır ve bu nedenle müşteriyi de dahil eder. Ancak BDD, yalnızca teknik davranışını test eder.

Bu, geliştiricilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak (veya varsaymak) için hissettikleri baskıyı ortadan kaldırır. Bu ihtiyaçları sürece dahil edip müşterilere sorabilirler!

Rick'in Morty izleyicisi için bir Kabul Testi senaryosu örneği şöyle olabilir:

Zaman yolculuğu bilimine aşina olmayan Jerry'nin işe alımı.

Bu, ürünün teknik özellikleriyle hiçbir ilgisi olmayabilir, ancak müşterinin ürün kullanım deneyimi açısından çok önemlidir. Bu nedenle Rick, Jerry'yi uygulamayı test etmeye ve kullanılabilirliğini belirlemeye dahil edecektir.

Kabul Testinde izlenmesi gereken bazı iyi uygulamalar şunlardır:

Odak grupları veya anketler aracılığıyla müşterilerden ilk elden geri bildirim alın

Müşterilerle etkileşim kurmak için teknik olmayan, müşteri ile yüz yüze çalışan personeli sürece dahil edin

"Kabul kriterleri" listesi oluşturun ve müşteri ile temas halindeki personel ile çapraz kontrol yapın

Test sonrası Agile geliştirme sürecinde müşterilerin tepkilerini merkezde tutun

Tüm bunları takip edin ve belki, sadece belki, Jerry'yi kendinden kurtarabilirsiniz!

Tür #3: Keşifsel Test

Rick ve Morty'nin çok sevdiği boyutlararası kablo ağının senaryosu yokmuş gibi göründüğünü hatırlıyor musunuz?

Ama hey, bu yüzden onu bu kadar seviyoruz, değil mi?!

Rick and Morty gibi doğaçlama TV programlarını seviyorsanız, Keşifsel Test de size göre çünkü o da senaryoya bağlı değildir!

Bu yöntemi izleyen test uzmanları, kaotik bir şekilde ürünü denerler ve kullanıcı davranışlarını taklit ederek kusurları bulmaya çalışırlar.

Ancak, bu çılgınlığın bir yöntemi var!

Ürünü denerken, keşif test uzmanları:

Önceden belirlenmiş belirli hedefleri takip edin

Kullanıcı kişiliklerini benimseyin

Faaliyetlerini kaydedin

Yeni testleri aynı anda tasarlayın

Bu, süreci bilimsel, eğlenceli ve maceralı hale getirir... Bu dinamik ikiliyi bağlamak için tam da ihtiyacınız olan şey!

Keşifsel Testleri etkili hale getirmek için izleyebileceğiniz birkaç en iyi uygulama şunlardır:

Tüm fonksiyonları test etmek için ürünün fonksiyonlarının ayrıntılı bir kaydını oluşturun

Her turda test edilmeyen fonksiyonları not edin, daha sonra test etmek için

Kullanıcı profillerinizi hedef grubunuzun zihniyetine uyacak şekilde özelleştirin

Mümkün olduğunca fazla ayrıntıyı belgelendirin ve iletin

Tür #4: Oturum Tabanlı Test

Oturum Tabanlı Test, yaratıcı ve serbest akışlı testlerin benimsenmesi açısından Keşifsel Testlere benzer.

Ancak, Keşifsel Test, ürünün tüm ayrıntılarına aşina olan deneyimli test uzmanları için en uygun yöntemdir. Bu nedenle, bu yöntem hesap verebilirlik ve yapı üzerinde durmaz.

İşte bu noktada Oturum Tabanlı Test yardımcı olur.

Aynı doğaçlama test yöntemini izler, ancak aynı zamanda aşağıdakileri içeren bir yapı da uygular:

Her test oturumunun hedeflerini belirleyen test şartnameleri

Test uzmanlarının testleri tamamlaması gereken zaman kutusuna dayalı oturumlar

Test raporları Test uzmanlarının her oturumdaki faaliyetlerini raporlamak için sundukları raporlar

Her oturumdan sonra test uzmanları ve yöneticiler arasında test faaliyetlerini tartışmak için yapılan özet toplantılar

Bu test yöntemi, Keşifsel Testlerin hızına uyum sağlamakta zorluk çeken takımlar için mükemmeldir. Ancak aynı zamanda, test takımının daha açık uçlu bir test yaklaşımı benimsemesi için bir adım olabilir.

Oturum Tabanlı Testlerden en iyi şekilde yararlanmak için izleyebileceğiniz bazı iyi uygulamalar şunlardır:

Test programını (her oturum için bir gündem ile birlikte) önceden özetleyin

Her test oturumu için net hedefler belirleyin

Kesintisiz test oturumları gerçekleştirin

Oturum sonrası değerlendirme toplantılarında sonraki adımları tartışın

Çevik Test Dörtlüleri Nedir?

Farklı test türleri hakkında her şeyi bilmek harika bir şeydir.

Ancak bu bilgileri nasıl uygulayacağınızı öğrenmeniz gerekir, aksi takdirde bunun gibi tamamen işe yaramaz bir şey yaratmış olursunuz.

*Peki, hangi testi ne zaman kullanmalısınız?

Daha da önemlisi, Agile test stratejisine otomatik testleri ne zaman dahil etmelisiniz?

Agile test çeyrekleri bu iki sorunun da cevabını içeriyor ve şöyle görünüyor:

(Kafa karıştırıcı görünse de endişelenmeyin, her şeyi size açıklayacağız!)

Dörtlüler şu özelliklere göre türetilmiştir:

'X' ekseni : testleri iş odaklı (müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt verme) ve teknoloji odaklı (ürünün teknik davranışını anlama) olarak ikiye ayırır

'Y' ekseni: testleri, ürünü desteklediğiniz veya eleştirdiğiniz şeklinde ikiye ayırır

Bu, aşağıdaki dörtlülerde özetlenebilecek 4 farklı test türü ortaya çıkarır:

Çevik test dörtgeni 1: Otomatik testler

Bunlar, takımın daha iyi bir ürün oluşturmasına yardımcı olan bir dizi teknolojik veya birim test yöntemidir. Örnekler: Birim testi, Bileşen Testleri.

Çevik test dörtgeni 2: Otomatik test ve manuel test

Bunlar, takımın daha iyi iş değeri sunan ürünler oluşturmasını destekleyen, iş odaklı testlerdir. Örnek: Fonksiyonel Testler.

Çevik test dörtgeni 3: Manuel test

Bunlar, ürünün performansını artırmak için geri bildirim sağlamak amacıyla yapılan iş odaklı testlerdir. Örnekler: Kullanıcı Kabul Testleri, Keşif Testleri.

Çevik test dörtgeni 4: Araçlar

Bunlar, ürünün işlevsel olmayan alanlarda (güvenlik, bakım, ölçeklenebilirlik gibi müşteriye yönelik olmayan özellikler) performansını kontrol eden teknik testlerdir. Örnekler: Performans ve Yük Testleri.

Agile test, Agile değerlerini ve ilkelerini takip ettiğinden, testler için katı ve kesin kurallar önermez. Bunun yerine, takımınızın gereksinimlerine göre doğru seçimi yapmanızı teşvik eder.

Ya da Rick'in dediği gibi:

Örneğin, kadranlar numaralandırılmış olsa da, aynı siparişi takip etmek zorunda değilsiniz.

Ürününüzün mevcut gereksinimlerine göre bir test türü seçebilirsiniz.

İşte bir test planı oluşturmadan önce kendinize sorabileceğiniz birkaç soru:

Takımınız belirli bir testi gerçekleştirmek için gerekli beceri ve kaynaklara sahip mi?

Projenizdeki öncelikli özellikleri test ediyor musunuz?

Sürekli testleri ve Agile geliştirme süreçlerini aynı anda nasıl organize edeceksiniz?

Manuel test mi yoksa test otomasyonu mu ihtiyacınız var?

Bonus: Teknik Borç Çeyreği

Sonunda, cevaplamanız gereken tek soru şudur:

Müşteri odaklı bir ürün yapmak için ne yapabilirsiniz ve Agile testler bu konuda size nasıl yardımcı olabilir?

Agile test sürecini nasıl yönetebilirsiniz?

Galaktik Federasyon ve tüm evrenden gelen milyonlarca paralı askerin Rick'i portal silahı yüzünden neden kovaladığını hatırlıyor musunuz?

İşte gerçekten iyi bir aracın hayat değiştiren gücü budur!

Agile test hedefleriniz zaman ve alan yolculuğunu kapsamasa da, test ve geliştirme süreciniz aynı derecede zorlu olabilir.

Test sürecinizde aşağıdaki engellerden herhangi biriyle karşılaşabilirsiniz:

Sürekli değişen gereksinimler

Yeterli veri eksikliği

Nitelikli test uzmanlarının eksikliği

Takımlar ve paydaşlar arasında koordinasyon

Ve elbette, herhangi bir Agile takım için en büyük zorluk: ne olursa olsun sürekli testler yapmak.

Neyse ki, tüm bu sorunları çözmenin bir yolu var!

"Portal tabancanıza" ihtiyacınız var: güçlü bir Agile proje yönetimi yazılımı.

Neyse ki, ihtiyacınız olan tek bir hepsi bir arada Agile proje yönetimi yazılımı var: ClickUp!

ClickUp nedir?

ClickUp, girişimlerden teknoloji devlerine kadar dünyanın en verimli takımları tarafından Agile projelerini kolayca yönetmek için kullanılan, dünyanın önde gelen proje yönetimi aracıdır.

Çok çeşitli Agile yazılım geliştirme ve işbirliği özellikleriyle, herhangi bir Agile veya Scrum takımını desteklemek için her şeye sahiptir!

Bu portal-gun-of-a-software'ın Agile test sürecinizi yönetmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenelim:

Elbette Rick bir dahi, ama küçük, basit görevlerde ona her zaman güvenemezsiniz.

En iyi adam konuşması için bu kartlara bakın!

Agile takımınız (Rick'ten daha iyi not alanlar olsa bile) test ve geliştirme süreçlerini yönetmek için desteğe ihtiyaç duyacaktır.

ClickUp'ın görevleri, alt görevleri ve kontrol listeleri, test faaliyetlerini küçük, yapılabilir öğelere bölerek test faaliyetlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Görevler ve Alt Görevler : Agile test planınızı görevlere ve alt görevlere bölün ve bunları herhangi bir takım üyesine atayın

Kontrol listeleri: Agile testi sırasında kontrol edilecek bir yapılacaklar listesi veya hatta bir kalite testi görevi gören bir öğe listesi oluşturun

Ayrıca, aşağıdaki özelliklerle sürecinizi daha da basitleştirebilirsiniz:

İç içe yerleştirme: kontrol listenize istediğiniz kadar alt öğe ekleyin Sürükle ve Bırak fonksiyonu: öğeleri taşıyarak listenizi yeniden düzenleyin : listedeki öğeleri doğrudan birden fazla takım üyesine atayın Öğeleri atama: listedeki öğeleri doğrudan birden fazla takım üyesine atayın : kontrol listeleri için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun ve bunları projelerinize ekleyin Şablonlar: kontrol listeleri için yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun ve bunları projelerinize ekleyin

B. Her ayrıntıyı belgelere kaydedin

Bazen bazı şeyleri yazmak gerekir, değil mi?

Ancak ClickUp'ın Belgeler özelliği sayesinde, not almak için gerçek dışı, parazit uzaylıların yardımına ihtiyacınız olmayacak!

Aşağıdakileri kaydetmek için belgeler oluşturabilirsiniz:

Çevik test stratejisi

Test planı

Test şartnamesi

Otomatik testler için talimatlar

Ayrıca, belgeleri kullanarak Agile test metodolojiniz için kendi şirket içi wiki'nizi oluşturabilirsiniz!

En iyi kısmı ne mi?

Tüm bu belgeleri projelerinizin yanında bulabilirsiniz, böylece onları aramak için zaman harcamak zorunda kalmazsınız!

ClickUp Belgeleri'nde yazmak, aşağıdaki gibi özellikler sayesinde çok eğlencelidir:

Özgün görünümlü belgeler için zengin metin biçimlendirme

Daha fazla ayrıntı için belgelerin içine sayfalar yerleştirme

Düzenlemeye takım üyelerini dahil etmek için özelleştirilebilir erişim hakları

Google'ın bu belgeleri indeksleyerek arama sonuçlarında göstermesine izin verme özelliği

C. Yerel Zaman Takibi ile zamanı takip edin

Zaman yönetimi zordur ve bir şeyi bitirmek için zamanda geriye gitmek neredeyse cazip gelir.

Ancak burada "zaman yolculuğu polisi"nin yanlış tarafına geçmek istemezsiniz:

Bu nedenle ClickUp, Yerel Zaman Takibi özelliğini kullanarak zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Bu özellik, uzaktan veya şirket dışında çalışan takım üyeleri için son derece kullanışlıdır.

ClickUp içinde izleyiciye erişerek görevlere harcadığınız zamanı hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Daha verimli zaman yönetimi için etiketler, notlar ekleyebilir ve zamanı faturalandırılabilir saatler olarak sınıflandırabilirsiniz!

Ancak, Time Doctor, Hubstaff veya Toggl gibi üçüncü taraf bir zaman izleyici kullanıyorsanız, bunu ClickUp ile de kolayca entegre edebilirsiniz.

Böylelikle, zaman yolculuğuna çıkmadan zaman kullanımını izleyebilir ve test oturumlarınızı daha iyi planlayabilirsiniz!

Unutmayın, bir Agile takımının iyi bir ürün sunabilmesi için tüm paydaşlarla birlikte çalışması gerekir.

Size bu konuda yardımcı olmak için ClickUp, Özel Erişim Hakları'nı onlarla paylaşmanıza olanak tanır. Proje dosyalarınızı, klasörlerinizi ve görev listelerinizi ağınız içindeki ve dışındaki herkesle paylaşabilirsiniz.

Ancak, Çalışma Alanınızda yapabileceklerini, " İzinler " ayarını yaparak yine de kontrol edebilirsiniz.

Ayarlamanız gereken izinlere ilişkin birkaç örnek aşağıda verilmiştir:

Görüntüleme : proje ayrıntılarını görüntüleyebilir, ancak etkileşimde bulunamaz

Yorum yapabilirsiniz : görevler ve görev listeleri hakkında yorum yapabilirsiniz

Düzenleme : görevleri düzenleyebilir, ancak oluşturamazsınız

Oluşturma ve düzenleme : görevler ve alt görevler oluşturma ve düzenleme

Silebilir: oluşturmadıkları görevleri silebilir

Bu, ATDD test sürecinize müşterileri dahil etmenize yardımcı olacaktır.

Ama bekleyin, daha fazlası var!

Jerry'ye hizmet etmek için bir araya gelen Bay Meeseeks'lerin sayısı gibi, ClickUp özelliklerinin listesi de sonsuzdur!

Ancak, diğerlerinden farklı olarak, bu özellikler Agile test ihtiyaçlarınızı gerçekten karşılayacaktır!

ClickUp'ın takımınıza sunduğu bazı harika Agile özellikleri şunlardır:

Sonuç

Agile test metodolojisini anlamak, takımınız için faydalı olabilir.

Sonuçta, Agile test stratejiniz Agile yönteminin kalbini oluşturur.

Testleriniz ne kadar odaklı ve doğru olursa, ürünleriniz o kadar iyi olur.

Ancak iyi testler, bilgi ve beceriden daha fazlasını gerektirir.

Sürekli testler gerçekleştirmek için son derece hassas araçlara da ihtiyacınız olacak.

Neyse ki, bunu oluşturmak için Rick'in laboratuvarına ihtiyacınız yok.

Tek ihtiyacınız olan ClickUp!

Herhangi bir Agile test stratejisini desteklemek için doğru özelliklere sahiptir ve Agile ortamı için sağlam proje yönetimi desteği sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve Rick ve torunları gibi Agile proje yönetimi maceralarınızı kutlayın!