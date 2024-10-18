Çevik Yazılım Geliştirme ile İş Akışlarını Optimize Etme

Agile yazılım geliştirme ve bunu uygulamak için ihtiyacınız olan araçları anlamak mı istiyorsunuz?

Çevik yazılım geliştirme, iş süreçlerini kolaylaştırmanın ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamanın en verimli yollarından biridir.

Geliştirme sürecinizi, 1-2 haftalık aralıklarla üzerinde çalıştığınız sprint adı verilen daha küçük parçalara ayırır. Bu, daha iyi bir ürün oluşturmak için müşteri geri bildirimlerini aşamalı olarak dahil etmenizi sağlar.

Peki nedir ve nasıl uygulanır?

Bu kılavuzda, Agile yazılım geliştirme hakkında bilmeniz gereken her şeyi gözden geçirerek, bunu etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacağız.

Hatta, en kolay şekilde başlamanıza yardımcı olmak için 2021'in en iyi Agile yazılımlarını da öne çıkaracağız!

Bu makale şunları içerir:

(bir bölüme atlamak için bağlantılara tıklayın)

Hadi başlayalım!

Yazılım Geliştirmede Çevik Metodoloji Nedir?

Çevik yazılım geliştirme, büyük bir projeyi daha küçük parçalara ayırarak her aşamada müşteri geri bildirimi alan modern bir proje yönetimi yöntemidir. Bu, müşterilerin ürünü farklı aşamalarda deneyimlemelerine ve izlenimlerini ve girdilerini paylaşmalarına yardımcı olur. Sonuç, müşterilerin gerçekten sevdiği bir nihai üründür!

Bu yöntem şunlara yöneliktir:

İş süreçlerini kolaylaştırma

Müşteri geri bildirimlerini sık sık ele alma

Test odaklı geliştirmeyi teşvik etme

Takım işbirliğini artırın

Pizzalarınızı daha hızlı sipariş etmenize yardımcı oluyoruz!

Tamam, belki sonuncusu hariç..

Ancak, en başarılı yeniliklerin yakın müşteri işbirliği ile geliştirildiğini unutmayın.

Agile işte budur!

Çevik metodoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? kapsamlı kılavuzumuza göz atın .

Çevik ve şelale yaklaşımları arasındaki farklar nelerdir?

Waterfall modeli gibi diğer geliştirme yöntemlerinden farklı olarak, Agile proje yönetiminde sprint tabanlı bir yaklaşım benimser.

Agile modeli, tüm projenizi tek seferde yapmak yerine, yazılım projenizi farklı proje takımlarına dağıtılan daha küçük geliştirme döngülerine (sprint) ayırır.

Her geliştirme döngüsü tamamlandığında, müşterilere (test kullanıcılarına) geri bildirim için sunulur. Ardından, bir sonraki döngüye geçmeden önce test kullanıcılarının geri bildirimlerini dahil edersiniz.

Agile yazılım geliştirme metodolojisinin Waterfall metodolojisinden farklılıklarının daha ayrıntılı bir dökümünü görmek için buraya tıklayın .

Agile neden bu kadar popüler?

Agile'ın bu kadar popüler olmasının basit bir nedeni var:

yazılım geliştirme takımınız ve müşterileriniz için hayatı çok daha kolay hale getirir!

Nasıl?

Yazılım projenizi daha küçük döngülere bölerek, projenizin esnekliğini artırırsınız. Geliştirme takımınız artık tüm projenize değişiklikler eklemek zorunda kalmaz: değişiklikleri sadece bir geliştirme döngüsü için yaparlar.

Böylece, bir şeyler ters gittiğinde, tamamen yeniden canlandırılması gereken Sonic filmi gibi her şeyi yeniden yapmak zorunda kalmazsınız!

Ayrıca, müşterilerinizi yazılım geliştirme sürecinize dahil ederek, onların ihtiyaç ve isteklerini doğru bir şekilde yansıtan bir son ürün oluşturabilirsiniz.

Agile geliştirme sürecinizi bir üst seviyeye taşımak için uzmanlardan Agile ipuçlarını alın.

Çevik Manifesto Nedir?

2001 yılında Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber ve Alistair Cockburn dahil olmak üzere 17 yazılım geliştiricisi bir araya gelerek Agile'ın ne olması gerektiğini tanımlayan kısa bir belge hazırladı.

Agile yazılım geliştirme yaşam döngüsünü daha iyi anlamak için Agile Manifestosu'nu gözden geçirmek önemlidir.

Agile modelini yönlendiren ilkelerin hızlı bir özetidir.

Çevik'in 12 ilkesi nedir?

Agile Alliance'a göre bu 12 Agile ilkesi:

Sürekli teslimat

Değişimi kontrol altına alın

Sık teslimat

İşletmeler ve geliştiriciler birlikte çalışır

Motivasyonu yüksek bireyler

Yüz yüze konuşma

Çalışan yazılım

Sürdürülebilir geliştirme

Teknik mükemmellik

Basitlik

Kendi kendini organize eden takımlar

Düzenli ayarlamalar

Her bir Agile ilkesini daha yakından inceleyelim:

A. Çevik Müşteri Memnuniyeti İlkeleri

Müşteri memnuniyeti her zaman en büyük önceliğiniz olmalıdır. Bunu başarmanın tek yolu, test odaklı geliştirme yoluyla sürekli iyileştirmedir Geliştirme sürecinin sonuna yaklaşmış olsanız bile, değişen gereksinimleri her zaman kabul edin. Bu yinelemeli (tekrarlanan) değişiklikler, müşterinin ihtiyaçlarını her zaman karşılamanıza yardımcı olur. Çalışan yazılım ve hizmetleri sık sık sunun. Müşterilere yazılım ürünlerini sık sık sunmak, sürekli geri bildirim almanın tek yoludur.

B. Çevik Kalitenin İlkeleri

Başarınızın temel ölçütü, müşterinin isteklerini doğru bir şekilde karşılayan, işleyen bir yazılım geliştirmektir. Sürdürülebilir test odaklı geliştirme hedefleyin. Takımınız, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) boyunca artımlı ve yinelemeli süreçlerin kalitesini koruyabilmelidir. Teknik mükemmelliğe ve basit tasarıma olan sürekli bağlılığımız, müşteri geri bildirimlerine uyum sağlamanıza ve ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olur.

C. Çevik Takım Çalışmasının İlkeleri

Çevik geliştiriciler ve proje paydaşları, müşteri geri bildirimlerini net bir şekilde anlamak ve uygulamak için aktif olarak işbirliği yapmalıdır. Her zaman motive olmuş kişilerle birlikte çalışan yazılımlar geliştirin ve işlerini tamamlamaları için ihtiyaç duydukları Agile ortamını sağlayın. Yüz yüze konuşma, Agile DevOps üzerinde işbirliği yapmanın en verimli yoludur. En iyi proje işleri, kendi kendini organize eden takımlardan çıkar. Agile takımlar kendilerini yönettiklerinde hızlı ilerleme kaydedebilirler.

D. Çevik Yönetimin İlkeleri

Basitlik, Agile proje yönetiminin temel unsurlarından biridir. Basitlik, Agile geliştirme sürecinizden gereksiz adımları ve prosedürleri ortadan kaldırmak olarak görülebilir Takımınızın ilerlemesini düzenli aralıklarla sürekli olarak değerlendirmeyi unutmayın. Bu, gelecekteki her sprint ve süreci ince ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

Farklı Agile Metodolojileri Nelerdir?

Agile yazılım geliştirme, kendi başına yaygın bir geliştirme süreci olmakla birlikte, birçok diğer yazılım geliştirme metodolojisinin de temelini oluşturur.

Şöyle düşünün: Her şey Agile ile başladı ve herkes onu o kadar çok sevdi ki, kendi sürümlerini denemek istedi!

Neyse ki, bu sürümler aşağıdaki kadar ahem amatörce değil:

Agile fikrine dayanan bazı popüler yöntemlere daha yakından bakalım:

En popüler Agile metodolojisi nedir?

Scrum, en popüler Agile metodolojilerinden biridir.

Scrum takımı, genellikle 5-7 deneyimli ve kendi kendine yeten yazılım geliştiriciden oluşan işlevler arası bir takımdır. Scrum ustası tarafından yönetilen bu takımlar, küçük boyutları nedeniyle fazla denetime ihtiyaç duymazlar ve karmaşık teknoloji projelerinde kendi başlarına çalışabilirler.

Bonus: Scrum master 'ın Scrum takımı 'nı nasıl yönettiğini öğrenin!

Diğer Agile yaklaşımları gibi, Scrum metodolojisi de bir ürünün yaşam döngüsünü daha küçük sprintlere ayırarak , geliştirme sürecinin her aşamasında son kullanıcıların geri bildirimlerini dahil eder.

Scrum takımı ayrıca, günlük standup, sprint planlaması, sprint incelemesi ve sprint retrospektifini içeren Scrum törenleri adı verilen özel toplantılar da düzenler .

Scrum toplantıları hakkında rehberimiz burada .

Scrum takımı genellikle çok deneyimli olduğundan, bu yazılım geliştirme metodolojisi, yaşam döngüsü sürekli gelişen ve değişen oldukça karmaşık yazılım projeleri için en uygun yöntemdir.

Hatta, Scrum'ın Game of Thrones'un son sezonundaki tüm sürprizleri ve değişiklikleri kolayca halledebileceğinden eminiz!

Keşke o sezon yaparken müşteri geri bildirimlerini dikkate alsalardı...

scrum proje yönetimi hakkında merak mı ediyorsunuz? Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Kanban yazılım geliştirme nedir?

Kanban yazılım geliştirme, görsel odaklı harika bir Agile yaklaşımıdır.

Çoğu proje takımı, proje ilerlemelerini görselleştirmek ve teslim edilecekleri hızlı bir şekilde değerlendirmek için Kanban yazılım geliştirmeyi kullanır. Kanban yönteminde, tüm görevleriniz bir Kanban panosuna yerleştirilir ve bu panoda görevleri taşıyabilir ve hızlı bir şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz.

Bu yazılım geliştirme metodolojisi üç Agile ilkesine dayanmaktadır:

Gelişmeleri kolayca takip etmek için iş akışınızı her zaman görselleştirin

Faaliyetlerinizi kolaylaştırmak için devam eden işlerin (WIP) sayısını sınırlayın

Daha az önemli görevlere geçmeden önce, öncelikli görevleri test etmeye ve geliştirmeye odaklanan yinelemeli bir yaklaşım oluşturun

Kanban 'ın iş iş akışınıza nasıl etki edebileceğini öğrenmek ister misiniz? Bu makale tüm cevapları içeriyor.

Yalın yazılım geliştirme nedir?

Yalın yazılım geliştirme, Agile tabanlı bir başka popüler geliştirme metodolojisidir.

Yalın yazılım geliştirme, geliştirme ş akışınızdaki israfı ve gereksiz faaliyetleri en aza indirgemekle karakterize edilir.

Komik olan şu: "yalın" kelimesini duyduğunuzda, muhtemelen diyetle ilgili bir şey düşünüyorsunuz, değil mi?

Ve işte Lean geliştirme budur!

Yalın geliştirmenin hedefi, geliştirme döngünüzü basitleştirip kısaltırken müşterilerinize mümkün olan en iyi Yalın yazılım sistemini sunmaktır.

Projeniz için bir tür hızlı diyet gibidir – tüm fazlalıkları ortadan kaldırır. Ancak bu sefer, işe yarayan bir hızlı diyet!

Lean'in nasıl işlediğini merak mı ediyorsunuz? Bu makale Lean'in 7 ilkesini açıklıyor ve bu makale Lean proje yönetimi hakkında bir kılavuz sunuyor.

Dinamik Sistem Geliştirme Yöntemi (DSDM) nedir?

DSDM, en iyi yatırım getirisi için stratejik olarak uyumlu iş avantajları sağlamaya odaklanan bir Agile çerçevesidir.

Geliştirme metodolojisi, projenizi öncelik sırasına göre azalan dört tür fonksiyonel gereksinime ayırarak bunu yapar:

Olmazsa olmazlar (M)

Olması gerekenler (S)

Olabilir (C)

Olmayacak (W)

Kaynaklarınızı öncelikle en yüksek önceliğe sahip öğelere yönlendirerek, geliştirme sürecinizden en iyi iş değerini elde edebilirsiniz.

Önceliklendirme sürecine ek olarak, bu geliştirme metodolojisini yönlendiren sekiz anahtar Agile ilkesi vardır:

Temel iş ihtiyaçlarına odaklanın

Zamanında teslim edin

Sık sık işbirliği yapın

Yazılım kalitesinden asla ödün vermeyin

Sağlam temeller ayarladıktan sonra aşamalı olarak geliştirin

Yinelemeli geliştirme ve testlere katılın

Net iletişim kurun

Tüm süreçleriniz üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu gösterin

Aşırı Programlama (XP) nedir?

Aşırı programlama, en popüler yazılım geliştirme yöntemlerinden biridir. Adı, düzenli yazılım geliştirme uygulamalarını en uç sınırlarına kadar götürme yönteminden gelmektedir.

Adı üniversite partileri için yapılmış gibi gelse de, son derece teknik bir Agile geliştirme metodolojisidir.

Aşırı programlama metodolojisi şunlara odaklanır:

Yüksek kaliteli yazılım ürünlerini sık sık sunmak

Tüm yazılım test döngülerinde müşteri geri bildirimlerini dahil etme

Hızlı geri bildirim döngüleri ile sürekli işbirliği

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Özellik Odaklı Geliştirme (FDD) nedir?

FDD Agile hareketi, Agile tabanlı ilk yazılım geliştirme metodolojilerinden biri olarak 1997 yılında başladı.

Diğer Agile yöntemleri gibi, FDD'nin nihai hedefi de müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan işleyen bir ürün yaratmaktır. Bunu, her özelliği ayrı ayrı ele alarak ve müşteri geri bildirimlerini alarak yapar.

Bu Agile yazılım geliştirme metodolojisi altı anahtar adımdan oluşur:

Genel bir model geliştirin Özellik listenizi oluşturun Özelliklerinizi planlayın Özelliklerinizi tasarlayın Özelliklerinizi sunun Özellikleriniz hakkında geri bildirim alın

Not: Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) ve Scrumban dahil olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet eden çok sayıda başka Agile metodolojisi bulunmaktadır.

sAFe ve Scrumban hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleye göz atın.

Çevik Çalışmanın Faydaları Nelerdir?

Herhangi bir Agile geliştirme metodolojisini benimsemek size birçok yönden yardımcı olabilir.

Agile geliştirmenin bazı avantajları şunlardır:

Daha iyi müşteri memnuniyeti

Daha fazla uyarlanabilirlik

Daha iyi bütçe ve zaman yönetimi

Daha iyi takım çalışması

Motivasyon artışı

Şimdi, bunların işiniz için ne kadar önemli olduğuna bakalım:

1. Daha iyi müşteri memnuniyeti

Agile DevOps'un en iyi yanı , müşterileri yazılım geliştirme sürecine aktif olarak dahil etmesidir . Bu sayede, onların ne istediğini varsaymak yerine, onları yazılım tasarımı ve geliştirme testçileri olarak sürece dahil edersiniz!

Müşteri geri bildirimlerinin sürekli entegrasyonu, yazılım testlerini daha verimli hale getirecek ve müşterilerin memnun kalacağı bir nihai ürün sunmanıza yardımcı olacaktır.

Daha önce bahsettiğimiz Sonic örneğine geri dönelim.

Üreticiler Agile'ı benimsemiş olsalardı, geliştirme sürecine müşteri geri bildirimlerini dahil ederlerdi ve tüm süreci yeniden canlandırma zahmetinden kurtulurlardı!

Yine de, hayranlarını gerçekten dinleyen yapımcılara tebrikler. Yakın zamanda son sezonunu yeniden çekmeyecek olan belli bir fantastik dizi gibi değil..

2. Daha fazla uyarlanabilirlik

Agile süreci, projenizi sprintlere ayırdığı için çok uyarlanabilir bir yazılım geliştirme yöntemidir.

Müşteri geri bildirimlerini dahil etmeniz gerektiğinde, tüm projenizi yeniden yapmanız veya düzenlemeniz gerekmez; sadece bir sprint için yazılım testlerini yeniden yapmanız yeterlidir. Bu aşamalı uygulama geliştirme yaklaşımı, ani değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlamayı çok daha kolay hale getirir!

3. Daha iyi bütçe ve zaman yönetimi

Agile modelleme çok uyarlanabilir olduğundan, her yazılım geliştiricinin zaman ve bütçe kısıtlamaları arasında hızlı kararlar almasına yardımcı olur. Bu sayede, bir yazılım mimarisi geliştirirken daha hızlı dönüş süreleri ve daha iyi maliyet avantajları elde edersiniz!

4. Daha iyi takım çalışması

Çevik geliştirme metodolojisi, aktif takım işbirliğine öncelik verir, yani daha iyi takım çalışmasını kolaylaştırır. Çevik programlamada herkesin önemli bir rolü vardır ve yazılım geliştirirken birlikte çalışmak zorundadır.

5. Motivasyon artışı

Agile DevOps daha küçük, kısa vadeli döngülere odaklandığından, Agile takımı görevleri hızlı bir şekilde tamamlayarak başarı hissi yaşayabilir. Bu da onları gelecekte yazılım geliştirirken sıkı çalışmaya devam etmeleri için motive edebilir!

Agile'ı Ne Zaman Kullanmamalısınız?

Agile yazılım geliştirme metodolojisi işiniz ve müşterileriniz için harika olsa da, her proje için kullanamazsınız.

Aşağıdaki durumlarda Agile yaklaşımından faydalanamayabilirsiniz:

Yazılım geliştirme projeniz o kadar acil değilse

Yetenekli bir yazılım geliştirme takımınız yoksa

Sürekli müşteri işbirliği için bir yol olmadığında

Ürün Geliştirme Faaliyetleriniz İçin En İyi Agile Yazılım

Agile yöntemi, yazılım geliştirme sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir, ancak tek başına yeterli değildir.

Metodolojiyi uygulamak için doğru araca ihtiyacınız var!

Doğru Agile proje yönetimi aracıyla şunları yapabilirsiniz:

Sprintleri yönetin

Proje ilerlemesini izleyin

Takımınızla işbirliği yapın

Müşterileri ve paydaşları sürecinize aktif olarak dahil edin

Neyse ki, ClickUp, Agile sürecini yönetmek için mükemmel bir proje yönetimi aracıdır!

ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puan alan Agile proje yönetimi araçlarından biridir. Google, Webflow ve Airbnb tarafından kullanılan bu araç, Agile geliştirme sürecinizi izlemenize ve görevlerinizi ve sprintlerinizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

ClickUp'ın Agile uygulamalarını hayata geçirmenize nasıl yardımcı olabileceğini daha yakından inceleyelim:

1. Birden çok görünümle farklı Agile proje gereksinimlerini yönetin

Çevik zihniyet, değişikliklere uyum sağlamakla ilgili, değil mi?

Bu nedenle, Agile ortamınız da bunu yansıtmalıdır!

Neyse ki, ClickUp size tam da bunu sunuyor.

Sizi kendisine adapte olmaya zorlayan bir Agile proje yönetimi aracı kullanmak yerine, ClickUp size takımınıza uyum sağlamak için birden fazla görünüm sunar!

Game of Thrones yapımcılarının size tahtta kimin oturacağını seçme şansı vermesi gibi bir şey! Artık tartışmalar ve anlaşmazlıklar yok – herkes istediğini elde edecek.

Bu görünümleri ve bunların Agile uygulamalarını yönetmek için hazır bir Agile ortamı oluşturma şeklini daha yakından inceleyelim:

ClickUp, farklı proje yönetimi yaklaşımlarına uyum sağlamak için iki gerekli görev görünümüne sahiptir:

Pano görünümü

Kanban sürecinin hayranıysanız, bu görünüm tam size göre.

ClickUp'ın Kanban panosu arayüzü, görevleri taşıymanıza, proje durumlarını görüntülemenize ve Agile geliştirme sürecinizi hızlı bir şekilde takip etmenize yardımcı olur. Kanban panonuza hızlıca bir göz atarak projelerinizin hangi aşamada olduğunu belirleyin ve anında taşıyın!

Bu görünümden "pano" sıkılmayacağınızdan eminiz.

Üzgünüz.

Liste görünümü

Bu görünüm, işlerini GTD tarzı yapılacaklar listeleriyle yöneten kişiler için idealdir. Burada, görevleriniz basit bir kontrol listesinde listelenir ve ilerledikçe işaretlenebilir.

Liste görünümünü kullanarak, çeşitli görevler ve kullanıcı hikayeleri için Sprint listelerinizi hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Hepsi birbirinin altında listelendiği için, her birini sırayla ele alabilirsiniz.

Box Görünümü, tüm Agile proje yöneticileri veya Scrum ustaları için ideal görünümdür.

Neden?

Yöneticilere, proje takımının şu anda üzerinde çalıştığı tüm görevler hakkında genel bir bakış sunar. Sprint görevleri atanan kişiye göre sıralandığından, proje yöneticisi herkesin üzerinde çalıştığı işleri hızlıca belirleyebilir ve iş yükü ayarlamaları yapabilir.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, sprint planlama döngüleri sırasında Scrum ustasına yardımcı olur. Verimli ve doğru bir sprint planlama süreci geliştirmek için yaklaşan tüm görevlerinizi görüntülemek için kullanın.

Hatta ürün biriktirme listenize ne zaman yeni öğeler ekleyebileceğinizi belirlemek ve Netflix maratonlarınızı planlamak için bile kullanabilirsiniz!

Sprint planlamasının uyarlanabilirliğini artırmak için yöneticiler takvimlerini şu şekilde görüntüleyebilir:

Günler : Belirli bir tarihte planlanan proje görevlerini görüntülemek için

4 Gün: Dört günlük bir dönemdeki planlanmış görevleri görünüm

Hafta: Haftalık sprint programınızı görmek için

Aylık: Gelecek ay için yazılım geliştirme projenizin yol haritasını incelemek için

ClickUp'ın "Ben" Modu, yalnızca size atanan yorumları, alt görevleri ve görev listelerini vurgular. Bu, dikkatinizin dağılmasını en aza indirerek görevlerinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.

2. Sprint Listeleri ile sprintlerinizi etkili bir şekilde izleyin

ClickUp, birden fazla projeye, göreve ve alt göreve kontrol listeleri ekleyebilir. Bu, projenizin çıktılarını bir süre için bölümlere ayıran sprint listeleri oluşturmanıza yardımcı olur. Ardından, takımınız ilerledikçe bu listelerdeki öğeleri kolayca işaretleyebilirsiniz.

Hatta her listeye Scrum puanları ekleyerek, ürün biriktirme listenizin geri kalanını tamamlamanın ne kadar süreceğini tahmin edebilirsiniz.

Bir dakika, Scrum puanları nedir?

Bu makale bunu ve diğer Scrum artefaktlarını açıklıyor

Ancak, hepsi bu kadar değil.

Bu listeler çok kolay anlaşılır olduğundan, bir Agile koçu bunları kullanarak bir Agile takımına disiplinli bir Agile çerçevesini kolayca benimsemeyi öğretebilir .

Üniversitedeyken böyle kullanışlı araçlara sahip olmayı istemez miydiniz?

ClickUp'ta bir Agile çerçevesi nasıl kurulur öğrenin!

3. Agile Gösterge Panelleri ile projeleriniz hakkında üst düzey görsel genel bakışlar elde edin

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, Agile proje yönetimi için üst düzey görsel özetler için mükemmeldir. Sprint Listelerinizi ve görevlerinizi bu Gösterge Panellerine ekleyerek işlerin nasıl ilerlediğini hızlıca görebilirsiniz.

Her şeyi gözlemleyebileceğiniz kendi görev kontrol merkeziniz olacak. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'un Gözü gibi... ama ürkütücü yanı yok!

Raporlama için kullanabileceğiniz bazı Agile metrikleri nelerdir?

Agile proje yönetimi yazılımı ile ürün sahipleri, Agile projelerinin başarısını ölçmek için anahtar metriklere erişebilir. Bu metrikler arasında hız, burndown, burnup ve kümülatif akışlar bulunur.

ClickUp, bu Agile metriklerini izlemenize nasıl yardımcı olabilir?

Hız

ClickUp'ın Hız Grafiği , görevlerinizin tamamlanma oranını hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur . Görevleriniz haftalık veya iki haftalık aralıklarla bölünür ve ortalama hızları görüntülenir.

Ayrıca, ClickUp, Sprint Listesi verilerinizi otomatik olarak gruplandırarak her grafiğe eklemeyi kolaylaştırır.

Burndown Grafikleri

ClickUp'ın Burndown Grafikleri, takımınızın hedef çizgisine göre ne kadar iyi performans gösterdiğini görselleştirmenize yardımcı olur. Hala yapılması gereken işlerin miktarını gösterir.

ClickUp'ın burndown grafiğinde öne çıkan noktalar şunlardır:

Hedef ilerleme: Son teslim tarihlerinize uymak için gereken ideal görev tamamlama hızı

Öngörülen ilerleme: Şu anda tamamlanan görevlere göre mevcut trend oranınız

Aktif: Şu anda tamamladığınız görevlerin gerçek sayısı

Burnup Grafikleri

Burnup Grafikleri, kalan kapsamınıza göre tamamlananları vurgular.

Bu, Agile takımınızı son teslim tarihlerine ulaşmak için motive etmek amacıyla şimdiye kadar başardıklarınızı değerlendirmenize yardımcı olur.

Kümülatif Akış Grafikleri

ClickUp'ın Kümülatif Akış Grafiği, zaman içinde proje ilerlemesini görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur. Görevler durumlarına göre renklendirildiğinden, sprint biriktirme ve ürün biriktirme tamamlanma durumunu kolayca izleyebilirsiniz.

Agile metrikleri hakkında hızlı bir kurs almak ister misiniz? Kümülatif Akış , Burndown , Burnup ve Hız grafikleri hakkındaki makalelerimize göz atın.

Her ClickUp görevi, takımınızın belgeleri, fikirleri ve memleri paylaşmasına yardımcı olmak için kendi özel yorum bölümüne sahiptir!

İşbirliğini artırmak için, projeyi ilerletmek üzere anında güncellemeler almak üzere kişileri etiketleyebilirsiniz.

ClickUp, verimli iletişimin her zaman sağlanması için Slack ve Skype gibi birçok iletişim aracıyla da entegre edilebilir!

Takımınızın yorumlarınıza yanıt vermesinin çok uzun sürdüğünden endişeleniyor musunuz?

Yavaş iletişim ve geri bildirim, yazılım mühendisliğinin rayından çıkmasının en kolay yollarından bazılarıdır.

Neyse ki, ClickUp işleri hızlandırmak için Formula 1 tarzında basit bir çözüme sahiptir.

Bu ücretsiz proje yönetimi yazılımı, bir yorumu anında göreve dönüştürmenize ve takım üyelerine atamanıza olanak tanır. Atanan takım üyesi bu konuda bilgilendirilir ve göreve başlamasına yardımcı olmak için bildirimlerinde bir pencere açılır.

Tamamlandığında, gereksiz takipleri ortadan kaldırmak için yorumu çözüldü olarak işaretleyebilirler.

6. Özel Durum larla değişen Agile proje aşamalarını yönetin

Tüm Agile yazılım geliştirme projeleri aynı değildir.

Bu nedenle, Agile proje yönetimi aracınız da bunları aynı şekilde ele alamaz!

Size standart bir proje durumu seti sunan geleneksel proje yönetimi araçlarının aksine, ClickUp bunları proje bazında özelleştirmenize olanak tanır!

Böylelikle, proje aşamalarını doğru şekilde yansıtmayan bir dizi durumla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

İstediğiniz kadar yaratıcı ve ayrıntılı olabilirsiniz – "Beta Test", "Çift Programlama", "Birkaç bira eşliğinde beyin fırtınası" – hepsi size kalmış!

Ancak, bunlar ClickUp'ın tüm özellikleri değildir.

ClickUp ayrıca Agile sürecinizi yönetmek için aşağıdakiler gibi birçok başka özellik de sunar:

Öncelikler: geliştiricilerinizin en önemli öğeleri önce ele almasına yardımcı olun

Bağımlılıklar: Agile geliştiricilerinizin görevleri her zaman doğru sırayla denemelerine yardımcı olun

Gantt grafikleri: zaman çizelgesi üzerinde projenizin ilerlemesini izleyin

Belgeler: şirketiniz ve Agile projeleriniz hakkında ayrıntılı belgeler oluşturun ve saklayın

Ayrıntılı raporlama ve içgörüler: Agile geliştiricileriniz ve şirketiniz hakkında ayrıntılı içgörüler için

Güçlü iOS ve Android mobil uygulamalar: hareket halindeyken verimliliğinizi korumanıza yardımcı olur

Sonuç

Agile yazılım geliştirme yöntemlerini kullanmak, proje verimliliğini artırmanın ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamanın en kolay yollarından biridir.

"Çevik olmak" hızlı hareket etmekle ilgili olduğu gibi, "Çevikliği benimsemek" de hedeflerinize ulaşırken proje değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamakla ilgilidir.

Doğru Agile aracı olmadan Agile projeleri yönetemezsiniz, o halde neden bugün ClickUp'a kaydolmuyorsunuz?

Usain Bolt kadar agile olmanızı sağlayacak ve Agile uygulamak ve onun kadar başarılı olmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sunacak!