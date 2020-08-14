Agile değerleri nelerdir? (Kapsamlı Kılavuz)

Agile değerleri hakkında bilgi edinmek ister misiniz?

Agile yaklaşımı, ürün geliştirmenin en verimli yollarından biridir.

Ancak Agile sadece sprintleri organize etmek ve Agile panolarını güncellemekten ibaret değildir.

Agile metodolojisini uygulamak için, takımınızın bazı temel Agile değerlerine de uyması gerekir.

Bu değerler, tıpkı Community dizisindeki favori çalışma grubumuz gibi, takımınızı bir arada tutar!

Bu makalede, Agile yaklaşımının 4 temel değerini tanıtmak için Community'den örnekler kullanacağız. Ayrıca, Agile yöntemine hızlı bir şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olacak en iyi Agile proje yönetimi yazılımlarını da öne çıkaracağız.

Çalışma grubunuzu da getirin, çünkü bu toplulukta herkes hoş karşılanır!

Agile değerleri nelerdir?

Agile değerleri, Agile projelerinin yol gösterici belgesi olan Agile Manifestosu'nda özetlenen dört kılavuz özelliğidir.

Bunlar şunlardır:

Not: Agile yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu bölüme geçin.

Ancak, Agile değerleri projenizi tamamlamak için uymanız gereken kurallar değildir.

Sonuçta, Agile hareketi, Community dizisindeki Senor Chang'ın İspanyolca dersinde olduğu gibi, yanlış cevap verdiğiniz için sınıftan atılacağınız bir ders değildir!

Bunun yerine, bu değerler, yazılım geliştiricilerin daha hızlı ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olacak bir Agile zihniyet geliştirecektir. Dolayısıyla, bağlayıcı olmasalar da, bu değerler Agile metodolojisinin neyi temsil ettiğini hatırlatan güçlü hatırlatıcılardır.

Peki, bunlar nedir diye soruyorsunuz?

Hadi öğrenelim…

Not: Agile yönteminin ayrıntılarını zaten biliyorsanız ve sadece Agile değerlerini öğrenmek istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili bölüme geçebilirsiniz.

Agile Proje Yönetimi Nedir?

Agile yaklaşımı, uyarlanabilirlik ve verimlilik üzerine odaklanan modern bir yazılım geliştirme ve proje yönetimi metodolojisidir.

Aslında, Agile uygulaması, yazılım takımlarının verimliliğini ve işbirliğini artırarak müşteri odaklı ürünleri hızlı bir şekilde sunmalarına yardımcı olmasıyla popülerdir.

Kısacası, Senor Chang'ın işinde dikkate alması gereken bir konu!

Peki, Agile geliştirme süreci neleri içerir?

Hadi öğrenelim…

Agile nasıl işler?

Agile yöntemi, takımların daha iyi koordinasyon sağlamasına ve Waterfall gibi geleneksel proje yönetimi metodolojilerini kullanmaya kıyasla daha hızlı sonuç almasına yardımcı olur .

Agile ve Waterfall arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olacak bir örnek:

Agile zihniyetine sahip bir yazılım geliştirme takımının parçası olduğunuzu varsayalım.

Takımınız Greendale çalışma grupları için bir uygulama geliştiriyor. Nihai ürün, grubun çalışma oturumlarını yönetmesine yardımcı olmalıdır.

Uygulamayı tek bir sürümde teslim etmek yerine (geleneksel yöntemlerde olduğu gibi), onu birkaç küçük sürüme bölersiniz ve her birinin iki ila dört haftalık kısa bir geliştirme döngüsü (sprint olarak bilinir) vardır.

Her sprintten sonra, takımınız uygulama sürümünü çalışma grubuna geri bildirim için sunacaktır.

Eski sporcu Troy'un keskin yorumlarına dikkat edin:

Geliştirici takımınız müşterilerinizle birlikte çalıştığında, kısa sürede tüm ihtiyaçlarını karşılayan harika bir ürüne sahip olacaksınız!

Ancak bunun için Agile Manifestosu'nda özetlenen 4 Agile değeri ve 12 ilkeyi izlemeniz gerekir.

4 Temel Agile Değeri

Agile manifestosu, Agile çerçevesinin özünü aktaran minimalist bir belgedir. Ancak gerçek anlamı (ve günlük uygulaması) Chang gibi kişiler için biraz zor anlaşılabilir olabilir.

İşte bu yüzden her bir değeri ayrıntılı olarak ele alıyoruz!

Agile manifestosunun değerleri Agile organizasyonunuza nasıl uygulanır?

Proje onayları için form doldurmaktan konferans odası kullanımı için izin almaya kadar, her şirketin işleri halletme yöntemi vardır.

Elbette, bunlar kendi başlarına etkili yönetim taktikleri olabilir.

Ancak bazen bu tür süreçler takımın çevikliğini engelleyebilir.

Ve bu durumda, sorunu yalnızca doğrudan konuşmalar çözebilir.

Özellikle de konuşan kişi eski avukat Jeff ise.

Agile çerçevesinin oluşturucuları, işleri hızlandırmada insanların ve etkileşimlerin gücünü fark etti. Sonuç olarak, herhangi bir Agile sürecin özünde bir insan unsuru bulunur.

Örneğin, müşterinin ihtiyaçlarını anlamak gibi bir görevi ele alalım.

Elbette, onlara standart bir form doldurmalarını isteyebilirsiniz. Ancak bu form tek başına tüm gereksinimlerini doğru bir şekilde yakalayamayacaktır.

Onlarla doğrudan etkileşime geçmeye ne dersiniz?

Nihai üründe neye ihtiyaçları olduğunu net bir şekilde anlayabilir ve endişe veya sorunları kolayca açıklığa kavuşturabilirsiniz!

Ayrıca, takımın potansiyelini tam olarak kullanmak için, bir Agile organizasyonun takımının yeteneklerini ön planda tutması gerekir. Sonuçta, geliştirme sürecinden sorumlu olanlar onlar!

Bu nedenle Agile uygulayıcıları, süreçlere ve araçlara aşırı bağımlı olmaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine, bireylere ve etkileşimlere güvenin!

Agile değeri #2: Kapsamlı dokümantasyon yerine çalışan yazılım

Dean'in evrak işlerine olan sevgisiyle, geleneksel bir proje yönetimi kurulumuna çok yakışırdı.

Ancak, böyle bir kurulumda, yığınla evrak işleri somut bir sonuca yol açmayabilir.

Ayrıca, değerli yazılımlar geliştirmek için harcanabilecek önemli zamanı da alacaktır.

Bu nedenle Agile metodolojisi, gereksiz evrak işlerinin yerine daha iyi bir şey önerir: ürünün kendisi!

Agile uygulayıcıları, neredeyse iki haftada bir müşterilerine çalışan yazılımın bir sürümünü sunar. Bu, müşterilerinizden geri bildirim almanıza yardımcı olurken, aynı zamanda teslim tarihlerinizi de karşılayabilmenizi sağlar.

Ancak bu, Agile sürecinin dokümantasyona önem vermediği anlamına gelmez. Ancak, sıkı bir teslim tarihi söz konusu olduğunda, çalışan yazılım her zaman ayrıntılı dokümantasyondan daha önemlidir.

Sonuçta, her şeyi daha sonra belgelendirebilirsiniz, değil mi?

Agile değeri #3: Sözleşme müzakeresi yerine müşteri işbirliği

Bir Agile organizasyon ve müşterileri yapılacak her şeyi önceden basitçe özetlerse, yazılım geliştiricisine doğaçlama yapma imkanı kalmaz.

Bu, Agile geliştirmenin özüne aykırıdır.

Yakın müşteri işbirliği olmadan, bir geliştirici vizyonunu gözden kaybedebilir.

Ve nihai ürün hazır olduğunda, müşteriler beklendiği kadar olumlu tepki vermeyebilir.

Onlar da Troy gibi olacaklar:

Bu tür sözleşmeleri müzakere etmek yerine, Agile uygulayıcılarının geliştirme sürecinin her aşamasında müşterilerle işbirliği yapmaları önerilir.

Örneğin, Scrum'ı takip ediyorsanız, Scrum ustası müşteriyi sprint inceleme toplantılarına, kullanıcı test oturumlarına ve odak grup tartışmalarına düzenli olarak dahil etmelidir.

Elbette, yazılım geliştirme ekibinin çok sayıda müşteri girdisi alması nedeniyle bu, yazılım geliştirme sürecini hızlandırır.

Daha da önemlisi, Agile uygulaması takımlara kendilerini müşteri ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlamak ve onlar için değerli yazılımlar geliştirmek için zaman ve alan sağlar.

Agile değeri #4: Planı takip etmek yerine değişimi kucaklamak

Çoğu insan, değişimin pahalı, zahmetli ve her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir şey olduğuna inanır.

Ancak Senor Chang'ın dediği gibi:

Aynen öyle! Değişim, tıpkı Chang gibi, kaçınılmazdır.

Ve Agile bize onu (ve onu!) kucaklamayı öğretir.

Çünkü hayat öngörülemez ve çılgın şeyler projenizi rayından çıkarabilir.

Okulunuzun kötü bir diktatör tipi güvenlik görevlisi tarafından ele geçirilmesi gibi.

Benzer şekilde, proje veya müşterilerin ihtiyaçları ile ilgili ilk varsayımlarınız da her an değişebilir.

Bu, geleneksel proje yönetimi kısıtlamaları altında imkansızdır.

Örneğin, altı üyeli bir çalışma grubu için bir uygulama geliştirdiğinizi varsayarak işe başladınız. Ancak Chang'ın devralmasıyla Greendale Community College'da çalışma grubu kalmayabilir!

Ancak, Agile uygulamasıyla, projenizi tehlikeye atmadan bu tür değişikliklere uyum sağlamak için inceleme toplantıları ve diğer fırsatlara sahip olursunuz.

Ancak Chang varken, iş önceliklerinizi tamamen yeniden düşünmek isteyebilirsiniz!

12 Agile İlkesi

Agile geliştirme yönteminin yaratıcıları, değerler geliştirmekle yetinmediler.

Ayrıca, bir Agile takım için önceliklerin ne olması gerektiğini açıklayan 12 Agile proje yönetimi ilkesi de verilmiştir.

Umarız bu makale, Agile organizasyonunuzda aşağıdaki gibi karışıklıkları önlemenize yardımcı olur:

Agile zihniyetini geliştirmene yardımcı olmak için her bir Agile manifesto ilkesine hızlıca göz at.

(Her ilkeyi, özünü daha iyi anlayabilmeniz için 4 farklı gruba ayırdık. )

Grup A. Müşteri memnuniyeti ile ilgili Agile proje yönetimi ilkeleri

Her şeyden önce müşteri memnuniyetine öncelik verin. Müşterilerinize yüksek kaliteli yazılımları son teslim tarihine kadar sunarak onlara verdiğiniz sözü yerine getirin. Son dakikada bile değişen gereksinimlere evet deyin. Agile süreçleri değişimi kullanır ve müşterileriniz için değerli yazılımlar oluşturmanıza yardımcı olur. Sık sık teslimat yapın; tercihen birkaç haftada bir veya birkaç ayda bir. Bu, ürünü veya yazılımı uygun şekilde uyarlamak için düzenli olarak müşteri geri bildirimi almanıza yardımcı olur.

Grup B. Kaliteye ilişkin Agile proje yönetimi ilkeleri

Geliştirme süreçlerinizin başarısını belirlemek için, çalışan yazılımınızın müşterileri ne kadar memnun ettiğine odaklanın. * Agile süreci, test odaklı bir geliştirme sürecine dayanır. Bunu uygulamak için, takımınızın istikrarlı bir hızda çalışmak için gerekli kaynaklara sahip olduğundan emin olun. *Teknik mükemmelliğe ve iyi tasarıma sürekli dikkat etmek, çevikliği artırarak müşteri ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılamanıza yardımcı olur.

Grup C. İşbirliği ile ilgili Agile proje yönetimi ilkeleri

Proje paydaşları ve geliştiricileriniz düzenli olarak birlikte çalışmalıdır. Bu, takımınızın sürekli iyileştirme için aktif olarak işbirliği yapmasına yardımcı olur. Motivasyonu yüksek takım üyeleri etrafında projeler oluşturun ve onlara ihtiyaç duydukları desteği verin. İşlerini doğru yapacaklarına her zaman güvenin. Üyeleri, bilgi aktarmanın en güvenilir ve verimli yolu olan yüz yüze konuşmaları daha fazla yapmaya teşvik edin. Takımınızın kendi kendini organize etmesini ve denetim olmadan çalışmasını destekleyin. En iyi işler bu tür takımlardan çıkar.

Grup D. Takım yönetimi hakkında Agile proje yönetimi ilkeleri

Süreçlerinizi basit tutun ve gereksiz işlerden kurtulun. Bu, Agile projenin en temel unsurudur. Takımınızın performansını sürekli değerlendirerek onları daha iyi ve verimli bir takım haline getirin

Her bir Agile ilkesi (tabii ki uygulandığında), müşterilerinizin ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayan bir ürün geliştirmenize kesinlikle yardımcı olacaktır.

Her halükarda, bir Agile ilkesi, meşhur "Duncan İlkesi"ni kanıtlamak için yapılan deneyden çok daha etkili olacaktır!

Agile Projeleri Verimli Bir Şekilde Yönetme

Çevik bir geliştirme projesi, paintball oyununa benzer.

Bunda başarılı olmak için çeviklik ve işbirliği gerekir.

Agile çerçevesinin her bir Agile değeri ve ilkesi, projenizin başarısının temelini oluşturacaktır.

Ama hepsi bu kadar.

Agile projenizi şimdi nasıl gerçekten yönetebilirsiniz?

Neyse ki, size yardımcı olacak güçlü bir proje yönetimi yazılımınız var!

Geleneksel, modası geçmiş proje yönetimi yazılımları dekanlık ofisi için yeterli olabilir, ancak Agile proje ihtiyaçlarınızı karşılamayacaktır.

Sonuçta, Agile tamamen değişim ve çeviklikle ilgilidir!

İşte bu yüzden ClickUp gibi mükemmel bir Agile yazılım geliştirme projesi aracına ihtiyacınız var!

Peki ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın dört bir yanındaki start-up'lardan teknoloji devlerine kadar birçok takım tarafından kullanılan, dünyanın önde gelen proje yönetimi araçlarından biridir.

Çok çeşitli Agile yazılım geliştirme ve işbirliği özellikleriyle, Agile takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar!

En iyi kısmı ne mi?

ClickUp ile başlamak çok kolaydır.

Bunun için kitaba ihtiyacın yok, Dean!

ClickUp'ın özelliklerinin başarılı Agile ürün yönetimini nasıl desteklediğini öğrenin.

A. Sprint Listeleri ile sprintleri yönetin

Sprint, Greendale Community College'da paintball oynarken sahip olunması gereken yararlı bir beceridir.

Ancak bir Agile proje, tamamen farklı türde sprintler gerektirir.

Sprintler, müşteriye çalışan bir ürünün gösterilmesiyle sona eren kısa geliştirme aşamalarıdır (her biri 2 ila 4 hafta sürer).

Her sprint, tipik bir paintball oyunu kadar hareketli ve heyecanlı olduğundan, ilerlemelerini izlemek zor olabilir.

Ama ClickUp ile değil!

ClickUp'ın Sprint Listesi, her sprint'i küçük görevlere ayıran basit bir kontrol listesidir. Bir görevi her tamamladığınızda, listeden hızlıca işaretleyebilirsiniz!

Tüm Agile projeleriniz, görevleriniz, alt görevleriniz ve hatta kullanıcı hikayeleriniz için bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir listeye Scrum puanları ekleyerek, birikmiş öğeleri tamamlamak için gereken süreyi tahmin edebilirsiniz.

En iyi kısmı ne mi?

Sprint ilerlemesini kolayca tartışmak için sprint incelemesi gibi çeşitli Agile toplantılarında Sprint Listesi'ni kullanabilirsiniz!

B. Özelleştirilebilir gösterge paneller inde üst düzey genel bakışlar elde edin

Greendale çalışma grubu, onları bir arada tutan çok sağlam bir tabloya sahiptir.

Çevik bir takım, özellikle uzaktan çalışan bir takım, işleri yönetmek ve takımın çevikliğini artırmak için güvenilir ve erişilebilir bir şeye ihtiyaç duyar.

ClickUp'ın Gösterge Paneli özelliği ile tam da bunu elde edersiniz!

Projenin tamamını hızlı bir şekilde özetleyerek, her şeyin plana göre ilerlediğinden emin olabilirsiniz.

Gösterge panelinizi aşağıdaki gibi sprint bileşenleriyle özelleştirebilirsiniz:

Hız Grafikleri: görev tamamlama oranınızı vurgular

Burndown Grafikleri: bir projede kalan iş miktarını gösterir

Burnup Grafikleri: bir projede tamamlanan iş miktarını gösterir

Kümülatif Akış Grafikleri: zaman içinde görevlerin ilerlemesini gösterir

Film meraklısı Abed, geçmişte iletişim sorunları yaşamıştır.

Ancak bir Agile projesi, tüm takım üyelerinin uzaktan çalışıyor olsalar bile birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmalarını gerektirir.

Neyse ki, ClickUp Yorumlar bölümü ile takım konuşmalarını kolaylaştırır.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Ayrıntılı konuşmalar: belirli bir görev, etkinlik veya atama ile ilgili

Takım üyelerini etiketleme: önemli yorumlar hakkında onları uyarmak için

Belge ve dosya paylaşımı: takımınızın işlerinde ilerleme kaydetmesi için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamak

Ne düşündüğünüzü biliyoruz.

Abed, etiketlendiği yorumları görmek için tüm bu yorumları okumak zorunda kalmayacak mı?

ClickUp'ın Atanan yorumlar özelliği sayesinde, buna gerek kalmayacak!

Herhangi bir yorumu göreve dönüştürebilir ve kendinize veya başka bir takım üyesine atayabilirsiniz! ClickUp, atanan takım üyesine bildirim gönderir ve hatta yorumu görev tepsisinde görüntüler, böylece üyenin bunu unutmamasını sağlar.

Görev tamamlandığında, gereksiz takipleri önlemek için yorumu kolayca çözebilirler.

D. Paydaşları proje alanınıza dahil etmek için özel erişim hakları

Abed, asıl eylemin perde arkasında gerçekleştiğini bilir.

Hatta bize Dean'in filminin perde arkasını, aşağıdaki gibi ilginç görüntülerle biraz olsun göstermiştir:

Benzer şekilde, bir Agile projesinin "yapılması" da sadece son sonuçtan daha ilginç olabilir. Ve bir Agile takımı, müşterilerini çeşitli geliştirme aşamalarına dahil etmeye teşvik edilir ( değer #3 ).

Bunu gerçekleştirmek için ClickUp, Özel Erişim Hakları'nı onlarla paylaşmanıza olanak tanır.

Bu, proje dosyalarınızı, klasörlerinizi ve görev listelerinizi ağınız içindeki ve dışındaki herkesle paylaşmanızı sağlar.

Ancak, içeride yapabilecekleri her şey üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam edersiniz. Sadece 'izinlerini ' ayarlayın.

Takımınız dışındaki kişiler için ayarlayabileceğiniz birkaç izin türü şunlardır:

Görüntüleme : proje ayrıntılarını görüntüleyebilir, ancak etkileşimde bulunamaz

Yorum yapabilirsiniz : yalnızca görevler ve görev listeleri hakkında yorum yapabilirsiniz

Düzenleme : görev oluşturamazsınız ancak düzenleyebilirsiniz

Oluşturma ve düzenleme : kendi görevlerini ve alt görevlerini oluşturabilirler

Silebilir: kendileri tarafından oluşturulmayan görevleri silebilir

Umarız bu makale, projenizin Abed tarzı bir belgeselini çekmenize yardımcı olur!

E. Gantt Grafikleri ile proje ilerlemesini izleyin

Abed'in zihni, binlerce film referansını hatırlayabilen ve paralel zaman çizelgelerini izleyebilen bir süper bilgisayardır.

Ancak geri kalan biz ölümlülerin yetenekleri sınırlıdır.

Agile bir projedeki yüzlerce görevi, alt görevi ve son teslim tarihini manuel olarak izlemeniz imkansızdır!

Neyse ki, ClickUp'ın Gantt Grafikleri bunu sizin için yapacaktır.

Renk kodlu, kullanımı kolay bir arayüzde yazılım geliştirme sürecinize dair kapsamlı bir genel bakış sunar!

Ayrıca çeşitli proje süreçlerini gerçek zamanlı olarak otomatikleştirebilir.

Herhangi bir görevi yeniden planladıktan sonra Görev Bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın

Tamamlanan görevler ve toplam görevlere göre projenizin tamamlanma yüzdesini anında hesaplayın

Planladığınız proje takviminde mevcut ilerleme ile beklenen ilerlemeyi karşılaştırın

Projenizin Kritik Yolunu anında hesaplayarak, son teslim tarihlerine zamanında uymak için tamamlamanız gereken görevleri öğrenin

Ancak bunlar ClickUp'ın tüm özellikleri değildir.

Daha fazlası da var!

ClickUp ayrıca aşağıdakiler gibi diğer harika Agile proje yönetimi özellikleri de sunar:

Sonuç

Agile proje yönetimi metodolojisi, yazılım geliştirme ve diğer projelerde sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir.

Bu nedenle, çevik Agile yöntemine geçiyorsanız, proje başarısında yeni zirvelere ulaşmak için Agile değerlerini ve ilkelerini takip etmelisiniz.

Troy ve Abed'in battaniye kale yapımında devrim yarattıklarında yaptıkları gibi!

Ancak, hantal ve eski proje yönetimi araçlarını kullanarak müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler sunamazsınız.

İhtiyacınız olan şey, ClickUp gibi modern, Agile yazılım geliştirme projesi aracıdır!

Hız ve şeffaflığı artırmak için tüm özelliklere sahiptir, bu da onu Agile proje yönetimi için mükemmel bir yazılım haline getirir.

Takımınızın nerede olursa olsun projeleri başarıyla tamamlamasına yardımcı olmak için bugün ClickUp'a kaydolun!