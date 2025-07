Agile Proje Yönetimi için Burn Up Grafikleri Nasıl Kullanılır?

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Burn up grafiği nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Burnup grafiği, projenizin ilerlemesini görsel olarak gösteren ve aşağıdakileri vurgulayan bir grafiktir:

Burn up grafikleri hakkında bilgi edinmek ve nasıl kullanıldığını anlamak mı istiyorsunuz?

Burn up grafiği, projenizin ilerlemesini hızlı bir şekilde izlemek ve başardıklarınızı değerlendirmek için en basit araçlardan biridir.

Bu makalede, burn up grafikleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız ve bunları etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacağız.

Başlayalım.

Burn up grafiği nedir?

Burnup grafiği, projenizin ilerlemesini görsel olarak gösteren ve aşağıdakileri vurgulayan bir grafiktir:

Tamamlanan işler

ve toplam proje işini gösterir.

Agile proje yöneticileri için, toplam iş kapsamına göre tamamlananları izlemenin kolay bir yoludur. Bu, işlerin plana göre ilerleyip ilerlemediğini tahmin etmeyi kolaylaştırır.

Burn up grafiği nasıl okunur?

İşte iyi bir burn up grafiğinin bir örneği:

Şimdi ayrıntılara geçelim. Bir burn up grafiği şunları gösterir:

Dikey eksende (y ekseni) temsil edilen iş miktarı (hikaye puanlarınız)

Toplam proje süreniz (sprintler) yatay eksende (x ekseni) gösterilir

İki eksen dışında, burn up grafikte iki çizgi daha bulunur:

Yeşil çizgi tamamlanan iş çizgisi olup, takımınızın şu ana kadar tamamladığı işi temsil eder

Gri çizgi toplam iş çizgisi olup, yapılacak toplam işi (projenizin kapsamını) temsil eder

Bu iki çizgiye daha yakından bakalım:

A. Tamamlanan İş Çizgisi

Bu çizgi, takımınızın şu ana kadar tamamladığı işleri gösterir. Bir projenin tamamlanmasına ne kadar kaldığını belirlemek için kullanın. Unutmayın, bir proje, tamamlanan iş çizgisi toplam iş çizgisiyle kesiştiğinde tamamlanmış demektir.

Ayrıca, her sprint (iterasyon) sırasında takımınızın ne kadar iş tamamladığını grafik olarak göstermek için de kullanabilirsiniz. Bu, takımınızın en verimli olduğu zamanları belirlemenin kolay bir yoludur.

Tamamlanan işlerinizin çizgisi, takımınıza ne kadar ilerleme kaydettiklerini göstererek onları motive etmek için de iyi bir yoldur. Bir yinelemeyi tamamlamak için ne kadar çaba sarf etmeleri gerektiğini onlara göstermenin basit bir yoludur!

B. Toplam İş Çizgisi

Burn up grafiğindeki bu çizgi, projenizin tüm iş kapsamını (toplam proje biriktirme listenizi) temsil eder.

Müşteriler ilerlemenizin ortasında birikmiş iş öğeleri ekleyebileceğinden, bu çizgi kapsam genişlemesi nedeniyle artabilir. Örneğin, daha önce vurguladığımız yakma grafiğinde, toplam iş çizgisi beşinci yineleme sırasında yukarı doğru hareket etti. Bu, muhtemelen müşterinin o aşamada bazı birikmiş iş öğeleri eklemesinden kaynaklanmıştır.

Ancak, daha nadir durumlarda, bir müşteri ürün veya sprint backlog 'unuzdaki backlog öğelerini azaltırsa, toplam iş satırınız bile düşebilir.

(Ancak bunun gerçekleşeceğine güvenmeyin!)

Burn up ve burn down grafikleri nasıl farklıdır?

Burnup ve burndown grafikleri, Agile proje yönetimi sürecinin anahtar unsurları olsa da, aynı şey değildir.

Bir burnup grafiği, toplam proje kapsamına göre tamamladığınız işleri gösterirken, bir burn down grafiği bir projede kalan iş miktarını gösterir.

Bir burnup grafiği, tamamlanan iş çizgisi ve proje kapsam çizgisi içerir. Bir burn down grafiği, ideal kalan iş çizgisi ve gerçek kalan iş çizgisi içerir.

Birbirlerinden farklı olsalar da, burn up ve burn down grafikleri Agile proje yönetimi sürecinin anahtar unsurlarıdır.

Bir yanma grafiğinde ideal ve gerçek kalan iş çizgileri nelerdir?

Bir yanma grafiğinde ideal ve gerçek kalan iş çizgileri nelerdir?

İdeal kalan iş çizgisi, bir proje planlandığı gibi ilerlerse ne kadar işinizin kaldığını gösterir

Gerçek kalan iş çizgisi, kalan gerçek iş miktarını gösterir. Bu iki çizgiyi karşılaştırarak, programın ne kadar ilerlediğini veya geride kaldığını tahmin edebilirsiniz.

Burn Up Grafikleri Ne İçin Kullanılır?

Burn up grafikleri, ne kadar ilerleme kaydettiğinizi izlemek ve projenizin kapsamının genişlemesini kontrol etmek için iyi bir yoldur

Burndown grafikleri , bir proje için ayırdığınız toplam süreye göre ne kadar iş kaldığını belirlemek için kullanılır

Burn Down Grafiklerine Göre Burn Up Grafiklerini Kullanmanın Anahtar Avantajları

Burndown grafiklerinde iki önemli sorun vardır:

1. Bir yakma grafiği, büyük ölçüde doğru proje planlamasına dayanır

İdeal kalan iş çizginiz planladıklarınıza dayandığından, bunu doğru bir şekilde belirlemek çok önemlidir.

Bir sürümün alacağı süreyi hafife aldıysanız, sürüm burn down grafiğiniz proje takımınızı sürekli olarak programın gerisinde bırakacaktır. Alternatif olarak, sürüm planınızın alacağı süreyi fazla tahmin ettiyseniz, sürekli olarak programın ilerisinde olacaksınız!

Burn up grafiğinin avantajları

Burn up grafiklerinde planlanmış tahminler olmadığından, bu sorunla karşılaşmazsınız. Yapmanız gereken tek şey, proje ilerledikçe ilerlemenizi doğru bir şekilde izlemektir.

2. Burndown grafikleri, ürün biriktirme listenizi takip etmez

Bu, çoğu sürüm burndown grafiğinde görülen bir başka önemli sorundur.

Sürüm burndown grafiğiniz yalnızca eklenen hikaye puanlarını (tamamlanan görevleri) yansıtır. Bu süre zarfında ürün backlog'unuza öğeler eklenmişse, kapsam değişikliğini izleyemez.

Bu, sürüm burndown ilerlemenizin aşağıdakilerden hangisi olduğunu belirlemeyi zorlaştırabilir:

Yalnızca grafiğinize hikaye puanları (tamamlanan işler) eklediğiniz için

Ürün biriktirme öğelerinin çözümlenmesindeki gerçek ilerleme nedeniyle

Sürüm burndown grafiğiniz gerçek backlog tamamlanma durumuyla ilişkili olmayabileceğinden, sprint ilerlemesi hakkında yanlış bir tahminde bulunabilirsiniz.

Bu şekilde, işinizi tamamlayabilirsiniz, ancak projenizin kapsamı genişledikçe hedefinize ulaşmaya hiç yaklaşmamış olursunuz!

Burn up grafiğinin avantajları

Burnup grafikleri kapsam değişikliği için bir satır içerdiğinden, kapsam genişlemesi olduğunda bile size doğru ilerleme tahminleri verebilir. Bu, burnup'ınızın yanlış backlog verilerini vurgulamasına karşı koruma sağlar!

Ancak, burnup ve burndown grafiklerinin kullanım amaçları farklı olduğundan, Agile metodolojisini benimsemek için her ikisini de kullanmanız gerekecektir!

Burnup grafikleri Agile proje yönetimine nasıl yardımcı olur?

Burnup grafikleri, çevik projelerin önemli bir parçasıdır.

İşte nasıl kullanacağınız:

A. Her Sprint ile Neler Başardığınızı Takip Edin

Burnup grafikleri, sprintlerinizin nasıl ilerlediğini izlemeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. İlerlemeniz sprintler boyunca işaretlendikçe, en fazla ilerlemeyi nerede kaydettiğinizi ve işlerin nerede yavaşladığını görebilirsiniz.

Bu, Scrum takımları için de çok yararlı olabilir.

Nasıl?

Bir scrum master, burnup'larını inceleyerek neyin yanlış gittiğini görebilir ve günlük toplantılarında scrum takımıyla birlikte çözümler üzerinde çalışabilir!

B. Proje Kapsamını İzler

Diğer grafiklerden farklı olarak, yakma grafikleri projenizin kapsamını da izler. Bu, projenizin ilerlemesini izlerken size bağlam sağlar.

Örneğin, bir proje beklenenden uzun sürüyorsa, kapsam çizgisine bakarak kapsamda bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin. Bu, her şey yolunda görünse bile neden programın gerisinde kaldığınızı açıklayabilir.

İş kapsamınızı anlamak, müşterilere ve diğer paydaşlara gecikmeleri gerekçelendirmek için inanılmaz derecede yararlı olabilir. Bir müşteri projenin ne kadar süreceği konusunda endişeli ise, ürün sahibi planlanan proje yolundan sapmayı vurgulayabilir ve bu da kapsamın genişlemesini açıklayabilir.

Agile Proje Yönetimi için En İyi Burnup Grafiği Aracı Hangisi?

ClickUp, Agile proje yönetimi için en iyi burn up grafiği aracıdır – projenizin ilerlemesini takip etmenize yardımcı olacak güçlü burnup grafikleri oluşturun.

Neyse ki, Agile metodolojisi tam olarak ClickUp proje yönetimi aracının geliştirilme amacıdır! ClickUp'ın bazı anahtar proje yönetimi özelliklerine hızlıca göz atın:

1. Burn up grafikleri

Bahsettiğimiz gibi, ClickUp projenizi izlemek için bir burn up grafiği oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Diğer bazı burnup grafiklerinden farklı olarak, ClickUp'ın grafikleri okunması ve anlaşılması çok kolaydır! Bu da onu müşteriler ve tüketiciler için mükemmel hale getirir.

ClickUp'ın burn up grafiği, ClickUp'ın Gösterge Paneli'nde bulunan bir Sprint bileşenidir.

ClickUp'ın burn up grafiğinde, yapılacak toplam iş miktarı (kapsam çizgileri) gri renkle gösterilir ve dikey eksen Sprint puanlarını (veya hikaye puanlarını) temsil eder.

Yeşil çizgi, zaman içinde tamamlanan işi temsil eder (yatay eksende gösterilir).

Tüm işler tamamlandığında, yeşil çizgi gri çizgiyle kesişerek projenin tamamlandığını gösterir.

Projenize veya Sprint'inize ek görevler ekleyin ve yapılacak toplam iş miktarını temsil eden gri çizgide bir artış göreceksiniz.

ClickUp'ta bir burn up grafiği nasıl oluşturulur?

İlk olarak, bir Gösterge Paneli oluşturun veya görünümünü açın

+ Bileşen ekle'ye tıklayın

Sprint Bileşenleri'ni seçin veya Yakma grafiğini arayın.

Burn up grafiğinize bir ad verin (bu isteğe bağlıdır ve daha sonra yeniden adlandırabilirsiniz!)

Burn up grafiğiniz için verileri ve seçenekleri seçin

Bileşen Ekle'yi tıklayın 🎉

Ancak, ClickUp size sadece burnup grafikleri sunmaz.

ClickUp'ın Gösterge Paneli'nde, projelerinizle ilgili diğer verileri tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz.

Bileşenler, her Gösterge Paneli'nin yapı taşlarıdır ve aşağıdakiler hakkında içgörüler elde etmenize yardımcı olur:

Sprintler

Belgeler

Tablolar

Konuşmalar

Ve daha fazlası!

Hatta özelleştirebilirsiniz:

Her bileşenin veri kaynağı: sprint listelerinden veya özel alanlardan alınan veriler gibi

Zaman aralığı: örneğin 30 günlük bir dönem veya sabit bir aralık

İş yükü türü: hikaye puanlarına dayalı sprint kapasitesi gibi

Sonuç

Burn up grafikleri, Agile projenizin ilerlemesini takip etmenin en yararlı yollarından biridir. Doğru proje yönetimi aracı olmadan Agile yazılım geliştirmeyi yönetemeyeceğiniz için, neden ClickUp'ı bugün indirmiyorsunuz?

Projenizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için burnup, burndown ve sprint'leri yönetmek için ihtiyacınız olan her şey burada.