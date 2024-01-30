Hazır, başla, sprint! Sprint hızını ölçmek için eksiksiz kılavuzunuz

Agile geliştirmeye yeniyseniz, sprint hızını ve hız grafiklerini anlamak kafa karıştırıcı bir süreç olabilir. Aslında, her şey puan tutmakla ilgili!

Sprint hızı, yüksek bahisli bir basketbol maçındaki puanlara benzer. Agile ve scrum takım üyelerinin zamana karşı kazanıp kazanmadıklarını bilmelerine yardımcı olur.

Sprint hızını anlayıp kullanarak, geliştirme takımları iş ritmini iyileştirebilir ve Agile geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir. Genel fikir, hız ne kadar yüksekse, her sprintte o kadar fazla yol kat edersiniz ve zaman ve bütçe gibi kısıtlamalar altında oyunu kazanmaya o kadar yaklaşırsınız.

Bu kılavuzu, takımınızın sprint hızını hesaplama ve optimize etme konusunda Phil Jackson'ın rehberi olarak düşünün. Ayrıca, sprint döngüleri boyunca takım verimliliğini artırmak için içgörüler ve stratejiler sunarak zafer yolunda size yardımcı olacağız.

Çeviklik sahasında hakimiyet kurmaya hazır mısınız? Haydi başlayalım! 🏀

Sprint hızı nedir?

Çevik takımlar, sprint döngüleri olarak bilinen kısa geliştirme aşamalarında çalışır. Genellikle bir ila dört hafta süren her döngü, projeyi yazılımın teslim edilmesi için gerekli olan ölçülebilir iş bileşenlerine ayırır.

Elbette, ekip arkadaşlarınız her sprintte planlama yapıyor, kod yazıyor, ürün biriktirme listesini ele alıyor ve özellikleri yeniden çalışıyor, ancak teslimat için gereken optimize edilmiş zamanı nasıl tahmin ediyorsunuz? İşte tam da bu yüzden hızı hesaplıyorsunuz. ⚡

Sprint hızı, takımınızın ilerlemesini etkili bir şekilde izler ve bir sprint döngüsünde ne kadar iş yapabileceklerini tahmin eder. Her döngü, takımın tamamladığı işlere göre belirli bir hıza sahip olacaktır. Son üç ila on döngüdeki ortalama hız, ürün veya geliştirme takımınızın sprint başına tamamlayacağı standart iş miktarını tahmin etmenize yardımcı olacaktır.

Sprint hız tahminin amacı nedir?

Sprint hızı, başarıyı ölçen bir değer değil, takımınızın kapasitesini anlamak için kullanılan bir tahmindir. Projenin karmaşıklığı, takımın yapısı veya dış etkenler gibi faktörlere göre değişebilen, oldukça keyfi bir metrik olabilir.

Ancak yine de sprint hızını ölçmeniz gerekir:

Takımınızın belirli bir projeyi ne zaman tamamlayabileceğini değerlendirin

Gelecek sprintlerin kapsamını ayarlayın ve mevcut ilerleme oranlarına göre iş yükünü tasarlayın

Paydaşların beklentilerini daha hassas bir şekilde inceleyin ve yönetin

Sprint hızı, verimlilik açısından bir takımın sürekli gelişimini de gösterir. Çoğu durumda, hız tahminleri istikrarlı bir şekilde yukarı doğru eğilim gösterir ve bu da takımın zaman içinde daha verimli hale geldiğini gösterir.

Pro İpucu: Takımınızın hızı, sprint hedeflerini ne kadar güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğinizle ilgilidir. İş akışlarınızın verimliliğini artırmak istiyorsanız, ClickUp Sprint Şablonu'nu kullanın. Her ölçekte takım hızını hesaplamanıza yardımcı olacak önceden ayarlanmış çevik metrikler ve Özel Alanlar ile birlikte gelir. En iyi yanı ne mi? Tamamen ücretsiz!

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Sprint Hızını Hesaplama: Formül ve Adımlar

Yazılım geliştirmede sprint hızını hesaplamak, temel formülü anladıktan sonra çok basittir. Formül şöyledir:

Sprint hızı = Tamamlanan toplam iş x geçmiş sprint sayısı ➗ Geçmiş sprint sayısı, yani x

Ancak bu formülü kullanmak için önce, tamamlanan işi hesaplamak için kullanılacak metrik ve sprint backlog gibi çeşitli unsurları belirlemeniz gerekir. Süreci üç standart adımda ve örneklerle açıklayalım:

1. Adım: Birkaç sprint boyunca ilerlemeyi izlemek için bir metrik belirleyin

Hızı hesaplamak, takım, proje ve müşteri gibi değişken boyutlarda işi ölçmeyi gerektirir ve bu zor olabilir. Bu nedenle, tamamlanan işi doğru bir şekilde tahmin etmek için uygun bir metrik belirlemeniz gerekir. Yaygın olarak kullanılan üç metrik şunlardır:

Hikaye puanları: Bir kullanıcı hikayesi, müşterinin bakış açısından gerekli özellikleri kısaca açıklar. Her hikayenin tamamlanması, ilgili işin karmaşıklığına bağlı olarak belirli bir süre ve çaba gerektirir ve bu süre ve çaba hikaye puanları ile ölçülür. Bir sprintte yapılan iş miktarını bulmak için şunu düşünmelisiniz: Sprintte kaç hikaye puanı tamamlandı? Diyelim ki takımınız Sprint 1'de 26 puan değerinde kullanıcı hikayelerini tamamladı, bu durumda bu döngüde yapılan iş 26'dır. Bir kullanıcı hikayesi, müşterinin bakış açısından gerekli özellikleri kısaca açıklar. Her hikayenin tamamlanması, ilgili işin karmaşıklığına bağlı olarak belirli bir süre ve çaba gerektirir ve bu süre ve çaba hikaye puanları ile ölçülür. Bir sprintte yapılan iş miktarını bulmak için şunu düşünmelisiniz: Sprintte kaç hikaye puanı tamamlandı? Diyelim ki takımınız Sprint 1'de 26 puan değerinde kullanıcı hikayelerini tamamladı, bu durumda bu döngüde yapılan iş 26'dır. Agile'da hikaye puanlarını hesaplamak için bu hızlı kılavuzu okuyabilirsiniz Saatler: Daha geleneksel bir metrik tercih ediyorsanız, her sprintte tamamlanan kullanıcı hikayelerine harcanan saat sayısını bularak sprint hızını saat cinsinden hesaplayabilirsiniz (örneğin, 120 saat). Bu yöntem, özellikle zaman tahminleri öngörülemezse, hikaye puanlarına kıyasla yapılan işin daha az ayrıntılı bir değerini sunabilir İdeal günler: Birçok takım sprint hızını ideal günler olarak hesaplayabilir; her ideal gün normal bir iş günündeki çalışma saatlerinin sayısını gösterir (örneğin 8 saat). Örneğin, Sprint 1'de tamamlanan 120 saatlik iş 120/8 veya 15 ideal gün olarak ifade edilebilir

Çoğu takım, farklı geliştirme görevlerinin değişen karmaşıklık düzeylerini hesaba kattığı için, genellikle Fibonacci dizisini kullanarak hikaye puanı tabanlı hesaplamaları takımın ilerlemesini izlemek için daha uygun bulur.

Sprint planlaması sırasında, ideal olarak ilk sprintten önce bir metrik seçebilirsiniz. Seçtiğiniz metrik, takımınızın hızını nasıl ifade edeceğini de belirleyecektir: hikaye puanları, saatler veya ideal günler aracılığıyla.

Adım 2: Dikkate alınan her sprint için yapılan işi hesaplayın

Tercih ettiğiniz metriği kullanarak takımınızın bir dizi sprintte yönettiği işi ölçün. İşler, birikmiş öğeleri temizlemeyi, hataları düzeltmeyi ve ürün sahibi tarafından önerilen yeni özellikler üzerinde çalışmayı içerebilir.

İdeal olarak, bir takım hızı referans noktası belirlemek için üç sprintte yapılan işi dikkate almalısınız. Ancak, yapılacak iş büyük dalgalanmalar gösteriyorsa, ilerleme hızınızı sabitlemek için daha fazla sprint gerekebilir.

3. Adım: Takımınızın ortalama sprint hızını bulun

Seçilen sprintlerde tamamlanan işler için sayıları elde ettikten sonra, ortalamayı bulun. Toplam hikaye puanlarını, saatleri veya ideal günleri toplayın ve sonucu tamamlanan sprint sayısına bölün.

Daha fazla netlik için bazı pratik örnekler üzerinden gidelim.

Örnek #1 Hikaye puanlarını kullanarak sprint hızını hesaplama

Önceki üç sprintte tamamlanan hikaye puanlarının bir kaydını tuttuğumuzu varsayalım:

Sprint 1: Takım, her biri 3 puan değerinde 10 kullanıcı öyküsü ve 6 puan değerinde başka bir karmaşık kullanıcı öyküsü tamamladı. Toplamda 36 öykü puanı var (kısmen tamamlanan öyküler hariç)

Sprint 2: Her biri 5 puan değerinde 9 kullanıcı hikayesini yönetebildik, yani toplam 45 hikaye puanı elde ettik

Sprint 3: 38 hikaye puanı değerinde iş tamamlandı

Şimdi hikaye puanlarını toplayın ve formülü uygulayın: (36+45+38 hikaye puanı)/3 sprint, sonuç 39,67'dir.

Bu durumda, ortalama sprint hızımız sprint başına 39,67 hikaye puanıdır. Bu, temel olarak takımınızın her sprintte ne kadar çaba sarf edebileceğini gösterir.

Örnek #2 Saatleri kullanarak sprint hızını hesaplama

Saatleri ölçü birimi olarak kullanarak sprint hızını hesaplamak, önceki örnekteki yaklaşıma benzer, ancak burada görevler saatlere çevrilir.

Sprint 1: 5 görevi tamamlamak için 160 saat

Sprint 2: 8 görev için 240 saat

Sprint 3: 6 görev için 180 saat

Son üç sprintte, takım toplam 580 saat yatırım yaptı. Bu, sprint başına yaklaşık 193,33 saat eder ve ortalama sprint hızını 190 saat yapar.

Saat tahminlerini kullanmak, bir takımın aşırı taahhütte bulunmadan proje işine gerçekçi olarak kaç saat ayırabileceğini anlamaya yardımcı olur. Örneğimizde, sprint 2 sırasında gerçekçi olmayabilecek ve ele alınması gereken önemli bir sıkıntı olduğunu fark edeceksiniz.

Örnek #3 İdeal günleri kullanarak sprint hızını hesaplama

Günleri ölçü birimi olarak kullanmak genellikle ideal günü belirlemekle başlar. Önceden birkaç sprintin toplam çıktısını hesaplamanız gerekebilir. Örneğimizde ideal günün 8 saat uzunluğunda olduğunu varsayalım.

Sprint 1: 96 saat iş yapıldı. 96/8, ideal olarak 12 gündür

Sprint 2: 120 saat—15 ideal gün

Sprint 3: 108 saat—13,5 ideal gün

Her sprint için ideal günleri eklediğimizde 40,5 elde ediyoruz, yani her sprint için ortalama 13,5 ideal gün var.

takımınızın Hızını Artırmak ve Sabitlemek için 6 Strateji

Sprint hızının güvenilir ve sprint planlaması için yararlı olabilmesi için sabit olması gerekir. Yine de, aşağıdaki gibi sorunlar nedeniyle hızda büyük dalgalanmalar bekleyebilirsiniz:

Aşırı karmaşık bir çevik proje

Gereksiz testler ve toplantılar

Ürün sahibinden sınırlı girdi

Rafine edilmemiş ürün biriktirme listesi

Personel eksikliği

Bu sorunların bazıları kontrolünüz dışında olsa da, ClickUp gibi kaliteli bir proje yönetimi çözümü kullanarak yaygın verimlilik sorunlarını önleyebilirsiniz. Yazılım, projeleri etkili bir şekilde yürütmenize ve iş akışı ilerledikçe daha yüksek hızı korumanıza yardımcı olur.

Takım hızını iyileştirmek ve stabilize etmek için uzmanlar tarafından onaylanmış altı strateji derledik. Ayrıca, sprint hızlarını izlemek ve takımların verimliliğini korumak için ideal olan ClickUp Agile Suite'in bazı kullanışlı fonksiyonlarını da göstereceğiz. 👇

1. Ş Akışınızı belgeleyin ve optimize edin

Çevik takımlar, kötü optimize edilmiş iş akışları nedeniyle dikkatleri dağılabilir ve bu da hızlarını düşürür. Şu durumu düşünün: Miriam, yetenekli bir yazılımcı, iş gününün 4 saatini takım üyelerinden ürün gereksinimlerini net bir şekilde öğrenmekle geçiriyor. Peki bu durum diğer takımlarda da olursa ne olur? Hızınız düşer.

Çeşitli iş süreçlerini kolaylaştırmanın ve her sprintte hataları en aza indirmenin tek yolu, kullanıcı vaka çalışmalarından proje gereksinimlerine ve birikmiş iş öğelerine kadar her şeyi belgelemektir.

Örneğin ClickUp Belgeleri'ni ele alalım. Bu belge, ürün belgelerinizi kolayca aranabilir bir biçimde merkezileştirmenize yardımcı olur. Gerekli özellikleri ayrıntılı olarak belirtin, prototipler üzerinde paylaşın ve işbirliği yapın ve her sprint için birikmiş işleri tek bir yerde düzenleyin.

ClickUp Belgeleri'nin yardımıyla, gömülü Liste görünümünü kullanarak ürün gereksinimlerinizi sergileyebilirsiniz

Tek noktadan sprint planlama aracı olan ClickUp, takımınızın iş akışlarını optimize etmek için aşağıdakiler gibi birçok başka özellik sunar:

: Platformun AI asistanı, benzersiz rollerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, sektöre özel geniş bir komut istemleri kitaplığına sahiptir. Takım arkadaşlarınız bu aracı yazma ve beyin fırtınası ortağı olarak kullanabilir ve aşağıdaki gibi görevlerde yararlanabilir: Vaka çalışmaları, test planları ve teknik proje belgeleri yazma Toplantı notlarını ve diğer verileri özetleme Özellik isimleri için beyin fırtınası yapma ClickUp AI: Platformun AI asistanı, benzersiz rollerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, sektöre özel geniş bir komut istemleri kitaplığına sahiptir. Takım arkadaşlarınız bu aracı yazma ve beyin fırtınası ortağı olarak kullanabilir ve aşağıdaki gibi görevlerde yararlanabilir: Vaka çalışmaları, test planları ve teknik proje belgeleri yazma Toplantı notlarını ve diğer verileri özetleme Özellik isimleri için beyin fırtınası yapma

Vaka çalışmaları, test planları ve teknik proje belgeleri yazma

Toplantı notlarını ve diğer verileri özetleme

Özellik isimleri için beyin fırtınası yapma

: Zaman alan ve rutin görevleri hızlandırmak için sorunsuz otomasyon kullanın. Takım arkadaşlarınız 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yapabilir veya kendi otomasyonlarını oluşturabilir, böylece iş akışlarını hızlandırabilir ve kritik geliştirme görevleri için kapasiteyi artırabilirler ClickUp Otomasyonları: Zaman alan ve rutin görevleri hızlandırmak için sorunsuz otomasyon kullanın. Takım arkadaşlarınız 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon arasından seçim yapabilir veya kendi otomasyonlarını oluşturabilir, böylece iş akışlarını hızlandırabilir ve kritik geliştirme görevleri için kapasiteyi artırabilirler

: Bu özellik, ekip arkadaşlarının aynı görev veya belge üzerinde çalıştığını görmelerini sağlayarak çaba sarfının tekrarlanmasını önler İşbirliği Algılama: Bu özellik, ekip arkadaşlarının aynı görev veya belge üzerinde çalıştığını görmelerini sağlayarak çaba sarfının tekrarlanmasını önler

Vaka çalışmaları, test planları ve teknik proje belgeleri yazma

Toplantı notlarını ve diğer verileri özetleme

Özellik isimleri için beyin fırtınası yapma

Kullanıcı güncellemeleri ve açıklamalarıyla Alanlar genelinde aktif ve pasif Otomasyonları hızlıca görün ve yönetin

2. Hız raporlarıyla ilerlemeyi görselleştirin

Hızınız hakkında fikir edinmek için üç sprintin bitmesini beklemenize gerek yok. Artık birçok takım, sprint hız tahminlerini gerçek zamanlı olarak takip etmek için görsel raporlar kullanıyor.

Hızı izlemek için iki popüler yöntem şunlardır:

Sprint hız grafiği: Sprintler (X ekseni) boyunca tamamlanan işlerin (Y ekseni) basit bir grafiksel gösterimidir Burndown grafiği: Burndown grafiği, hızı izlemek için kullanılan başka bir grafik temsilidir ve zamanla eşleştirilmiş olarak yapılacak görevlerin genel bir görünümünü sunar

ClickUp'ta doğru ve görsel olarak çekici hız raporları oluşturarak gelecekteki Sprint tahminlerinizi iyileştirin

ClickUp'ta Sprint Hızı kartlarını keşfederek takımınızın ilerlemesini net bir biçimde görselleştirin ve takip edin. Bu rapor kartlarını ayarlamak neredeyse hiç zaman almaz, çünkü ön tanımlı Çalışma Alanı veya Sprint Klasörünüzdeki yapılandırmalara otomatik olarak uyum sağlarlar.

Ayrıca, bekleyen işler hakkında bilgi edinmek için ClickUp içinde Burnup ve Burndown kartları da oluşturabilirsiniz. Bu gerçek zamanlı raporlar, sprint hız tahminlerinizi geliştirir ve daha verimli planlama toplantıları sağlar.

Kolay takip edilebilen Sprint Burndown kartları, daha ayrıntılı kapasite planlaması ve analizi için verilerinizi daha derinlemesine incelemenize yardımcı olabilir

3. Değişkenleri kontrol altında tutarak sabit hızı koruyun

Takımınızın sprint hızını korumak için tutarlılık anahtardır. Birden fazla sprintte çok fazla değişkeni değiştirmek, ilerleme oranlarınızın büyük ölçüde dalgalanmasına neden olabilir.

Genel olarak, sprint uzunluğu, takımın iş devri ve hikaye puanı tahminleri gibi temel unsurları sprintler boyunca dengeli tutmaya çaba gösterin. Aşırı çalışan bir takım nedeniyle gecikmeler öngörürseniz, her zaman ayarlamalar yapabilirsiniz. Örneğin, yeni bir üye eklemek genellikle iş yükü kapasitesini artırır ve hızı artırmaya yardımcı olur.

ClickUp Sprintleri ile proje değişkenlerini takip etmek çok kolay. Scrum ustalarının her bir proje yönünü verimli bir şekilde yönetebilmeleri için bir dizi işlevsellik sunar. Sprint tarihlerini belirleyin, puanları atayın, birikmiş işleri yönetin, UX tasarım görevlerini belirleyin ve öncelikleri ayarlayarak herkesin görevler ve zaman çizelgeleri konusunda uyumlu olmasını sağlayın.

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işlerinizi görselleştirmek ve proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun. ClickUp'ın Pano görünümü ile

ClickUp ile sprint puanlarını görev ve atanan kişiye göre izleyebilir ve ilerleme hakkında ayrıntılı bir genel bakış elde edebilirsiniz. Kullanıcı taleplerine ve mevcut iş hedeflerine göre istediğiniz zaman değişiklikleri uygulayın ve her şeyin hızınıza nasıl etkilediğini hemen inceleyin.

Kalan görevleriniz mi var? Bitmemiş işleri otomatik olarak bir sonraki sprint'e aktarabilir ve hatta GitHub, GitLab veya Bitbucket gibi üçüncü taraf araçlarla entegre ederek ilerlemeyi senkronize edebilirsiniz.

ClickUp'ta hız aralığını özelleştirerek daha iyi tahminler yapın

4. Sprint backlog'unuzu düzenli olarak gözden geçirin

İyi rafine edilmiş bir backlog, scrum iş akışlarında ayrıntıların hazinesidir ve takım üyelerine yeni bir sprint başlatırken kapsamlı bilgiler sağlar. Backlog rafine etme, takımların daha yüksek hızı korumak için gerekli ve/veya yüksek değerli görevleri önceliklendirmesini sağlar.

Her sprintte önemli görevleri ve son teslim tarihlerini düzenlemek ve denetlemek için ClickUp Proje Backlog Şablonu'nu kullanabilirsiniz. Görevleri kolayca kaydetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bu şablon, gerçek zamanlı ilerleme izleme, yerleşik takım senkronizasyonu, önceliklendirme ve scrum araçları sunar.

ClickUp Proje Backlog Şablonu ile uzun vadeli proje hedeflerinizi göz önünde bulundurarak proje backloglarınızın ilerlemesini oluşturun, düzenleyin ve izleyin

5. Dış bağımlılıklara ve teknik aksaklıklara dikkat edin

Hız genellikle takım düzeyinde ölçülür, ancak hem iç hem de dış faktörler bu metriği etkileyebilir. Gereksinimlerdeki değişiklikler, eksik kritik yazılımlar, yavaş müşteri geri bildirimleri veya anahtar bir takım üyesinin yokluğu genel hızı düşürebilir.

Burada en iyi uygulama, sprint planlaması sırasında bağımlılıkların tutarlı bir haritasını oluşturmaktır. Onay süreçlerindeki aksaklıklar ve eski test sunucuları gibi teknik engeller gibi tüm potansiyel tuzakları hesaba katarak, birbiriyle bağlantılı etkilenen görevleri gözden geçirin.

Hızlı bir başlangıç mı ihtiyacınız var? ClickUp Bağımlılıkları size yardımcı olabilir! Bu özellik, görevler, belgeler ve teslim edilecekler arasında bağlantılar oluşturmanıza ve bunları izlemenize olanak tanır. Platformun Gantt Grafiklerini kullanarak müşteriler ve siparişler, müşteriler ve anlaşmalar veya kullanıcılar ve hata raporları arasındaki bağlantılar gibi her şeyin birleştirilmiş bir görünümünü elde edebilirsiniz.

ClickUp'ta birbirini bloke edecek veya bekleyecek görevler belirleyerek bağımlılık oluşturun

6. Hız optimizasyonu için bir sprint retrospektifine ayırın

Ek hız optimizasyonu fırsatlarını belirlerken, bir sprint retrospektif oturumu düzenlemek akıllıca olacaktır. Takımınızla önceki sprintleri tartışın ve bir sonraki sprint için yapılabilir bir iş yükü hakkında bireysel görüşleri kaydedin.

Sprint hızını agresif bir şekilde optimize etmeye çalışmanın bazen ters etki yapabileceğini unutmayın. Örneğin, bir sonraki sprintte daha fazla özellik eklemeye çalışırsanız, kaliteden ödün vermeniz ve üründe birçok hata olması muhtemeldir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile sprint retrospektifleriniz için bir dizi çevik rapora erişebilirsiniz. İlerleme engelleri hakkında veriye dayalı tartışmalara katılın. Örneğin, Sprint kartlarını kullanarak mevcut sprintin performansını ölçebilir veya Zaman Takibi kartlarını kullanarak çalışanların tahmini işlerini bireysel saatlerle karşılaştırabilirsiniz.

ClickUp 3.0'daki Gösterge Panelleri ile takımınız veya departmanınız genelindeki proje durumlarının ve kalan görevlerin bütünsel bir görünümünü elde edin

İpucu: Oturumlarınızı düzenli bir şekilde belgelemek için ClickUp'ın geriye dönük ve sprint planlaması şablonlarını kullanın.

Sprint Hızını Kullanmanın Olası Zorlukları

Sprint hızı, yanlış kullanıldığında herhangi bir geliştirme takımı için sorun yaratabilir. Dikkat etmeniz gereken bazı kötü durumlar şunlardır:

Takımınızın sprint hızının bağlamsal olarak yanlış kullanımı

Goodhart Yasası'nın da belirttiği gibi, "Bir ölçü hedef haline geldiğinde, etkinliğini yitirir."

Sprint hızı, bir takımda değişimi yönlendirmek için ideal bir araç değildir. Temel amacı, yalnızca gelecekteki sprintlerin planlanmasına ve tahminlerin raporlanmasına yardımcı olmaktır.

Farklı takımlar arasındaki hızları karşılaştırmak veya bunları çalışanları mikro düzeyde yönetmek için kullanmak, tükenmişliğe ve iş kalitesinin düşmesine neden olabilir. Hız, takımın müşterilere değer ve memnuniyet sunması ve paydaşların beklentilerini karşılaması için takımın uyumunu sağlamak amacıyla kesinlikle bir destek aracı olmalıdır.

Teknik borç hususlarını göz ardı etmek

Sprint hızını artırmaya çalışmak, hız ve kalite arasında potansiyel bir dengelemeyi tetikleyerek teknik borç yaratabilir. İşi hızlı bir şekilde bitirme baskısı, takımların birim testleri ve kod incelemeleri gibi temel uygulamaları atlamasına neden olabilir.

Daha yüksek hızın iş değeri ile eşdeğer olmadığını unutmayın. Takımınız için işe yarayan istikrarlı bir hıza öncelik verin.

Gelecek sprintler için boş zaman yok

Sprint hızı, çevik proje yönetiminde önemli bir metrik olmakla birlikte, yeni takımlar genellikle yaklaşan sprintlerini görevlerle aşırı doldurarak boş zaman bırakmama hatasına düşer. Bu durum, özellikle hizmet kesintileriyle uğraşırken takımın performansını ve teslimatlarını etkileyebilir.

Sprint hızını tutarlı bir şekilde ölçmenin avantajları

Yukarıda sunulan zorluklar, sprint hızını doğru bir zihniyetle kullanırsanız büyük ölçüde önlenebilir. Bu metriği düzenli olarak kullanan takımlar üç farklı avantajdan yararlanır:

Geliştirilmiş sprint planlaması : Sprint hızı, takımın iş yükünü değerlendirmek ve geliştirme sürecinde öngörülemeyen engelleri önlemek için güvenilir bir yöntem sunar Sprint hızı, takımın iş yükünü değerlendirmek ve geliştirme sürecinde öngörülemeyen engelleri önlemek için güvenilir bir yöntem sunar İlgili taraflarla daha iyi iletişim : Proje paydaşlarıyla iletişimi basitleştirir . Veriye dayalı raporlara dayanarak görevler için kesin zaman dilimleri sunabilirsiniz İş modellerinde daha fazla görünürlük: Sprint hızını düzenli olarak kontrol etmek, takımınızın verimliliği ve Sprint hızını düzenli olarak kontrol etmek, takımınızın verimliliği ve derin iş modelleri hakkında daha derin içgörüler sağlayarak performans dalgalanmalarını erken aşamada tespit etmenize yardımcı olur

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