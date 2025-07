çevik Takımlar için 10 Sprint Retrospektif Örneği

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Sprint Retrospektifi nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sprint Retrospektifi, Scrum'da takımın önceki Sprint sırasında nelerin iyi gittiğini ve bir sonraki Sprint için nelerin iyileştirilebileceğini değerlendirdiği beş anahtar Agile Etkinliğinden (eski adıyla Agile Törenleri) biridir. " } } ] }

Sprint Retrospective örneklerine geçmeden önce hızlı bir kontrol yapalım: 1 ila 10 arasında bir ölçekte, takımınızın mevcut retrospektiflere katılımını nasıl değerlendirirsiniz?

Bunlardan biri "Neredeyse herkes erteleme talebinde bulunuyor" ve 10 "Takımın dürüst geri bildirimleri için güvenli bir alan ve sonrasında iyileştirme için doğru adımları atmak için daha bilgili oluyoruz".

Yedi ile dokuz arasında bir yerdeyseniz, retrolarınızı taze tutmanın ve yaratıcı çıktıyı ikiye katlamanın daha fazla yolunu öğreneceksiniz. Altıdan düşük bir puan aldıysanız, küçük başarıları biriktirip sonuçları görmeye başlamak için hızlı bir yol izleyelim!

Denemenize ve takımınız için hangi biçimin işe yaradığını bulmanıza yardımcı olacak 10 retrospektif örneği seçtik. Ayrıca, takımınızın zamanını en verimli şekilde kullanmak için çevik liderlerden pratik ipuçları da var!

⏰ 60 saniyelik özet Sprint retrospektifleri, takımların geçmiş sprintleri değerlendirip iyileştirme alanlarını belirlediği Agile toplantılarıdır

Sprint Retrospektifleri, teslim edilebilir ürünün kendisine odaklanan Sprint İncelemelerinden farklıdır

Duygusal yolculuklar, ayrıntılı çıkarımlar, önceliklendirme ve takım övgüsü gibi farklı odak noktalarına sahip çeşitli retrospektif biçimleri mevcuttur

Örnekler arasında Mad Sad Glad, DAKI, Dağcı, Nokta Oylama, Denizyıldızı, Yelkenli, Geri Bildirim Tablosu, Kudo Kartları, Herkes Herkesi Tanır ve Galibiyet Serisi yer almaktadır

Bu biçimler, ClickUp gibi dijital işbirliği araçlarını kullanan uzaktaki takımlar için uyarlanabilir

Düzenli retrospektifler sürekli öğrenmeyi teşvik eder, takım dinamiklerini iyileştirir ve genel ş Akışı'nı geliştirir

Sprint Retrospektifi nedir?

Sprint Retrospektifi, Scrum'da takımın önceki Sprint sırasında nelerin iyi gittiğini ve bir sonraki Sprint için nelerin iyileştirilebileceğini değerlendirdiği beş anahtar Agile Etkinliğinden (eski adıyla Agile Törenleri ) biridir.

Sprint retrospektifi, genellikle bir Agile geliştirme döngüsünün sonunda, neyin iyi gittiğini, neyin iyileştirilebileceğini ve takım olarak daha etkili olmak için ele alınması gereken diğer sorunları gözden geçirmek için yapılan bir toplantıdır.

Retrospektif, genellikle Sprint Review adlı başka bir Agile Etkinliği ile karıştırılır, ancak bunların amaçları farklıdır:

Sprint İncelemesi , Scrum Master, Ürün Sahibi, geliştirme takımı ve paydaşları bir araya getirerek mevcut Sprint'teki teslim edilecekler veya özellikler hakkında tartışmak ve geri bildirimde bulunmak için düzenlenir

Sprint Retrospektifi, bir Sprint tamamlandıktan sonra, neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını ve neyin iyileştirilebileceğini paylaşmak için yapılır, böylece takım gelecekteki Sprintler için doğru ayarlamaları yapabilir

KnowledgeHut aracılığıyla kuruluşlarda kullanılan en iyi beş Agile tekniği

Profesyonel ipucu: Daha içe dönük kişilere uygun toplantılar düzenlemek istiyorsanız, ClickUp gibi bir verimlilik platformu kullanarak takımınıza önce kendi başlarına düşünmeleri için gizli zaman tanıyın, ardından düşüncelerini bir sonraki retrospektif toplantıda tartışmak üzere ekleyin. Başlamak için ClickUp'ın Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonunu deneyin!

Sprint Retrospektif Karşılaştırma Tablosu

TL;DR: Farklı retrospektif biçimleri, farklı sonuçlara odaklanır. İşte ele alacağımız Sprint Retrospektif örneklerine hızlı bir genel bakış:

Sprint Retrospektif Örneği Odaklanın En iyi kullanım alanları… Duygusal yolculuk Stres faktörlerini ve genel takım dinamiklerini anlamak için İyileştirme için ayrıntılı çıkarımlar İçgörüleri kaydetmek ve eylem öğeleri atamak için Bireysel ve takım başarısı üzerine derinlemesine düşünme Zorlu veya uzun bir Sprint projesinin ardından düşünmek için Önceliklendirme Sprint'ten sonra en önemli tartışma noktalarını hızlandırmak için Mevcut süreçlerle ilgili iyi ve kötü deneyimler Açık diyaloğu teşvik etmek için Vizyon beyin fırtınası Bireysel ve takım hedeflerini uyumlu hale getirmek için Konu tartışmalarını belirleme Her duruma göre biçimini özelleştirmek için Eşler arası takdir Birbirinizi kutlamak için paylaşılan bir alan ayırın Hızlı 1:1 geri bildirim Oryantasyon veya genel takım oluşturma için etkinlik tabanlı bir retrospektif kolaylaştırmak için Tekrar başarı için öğrenme Görevleri tamamlamayı ve toplantılara zamanında katılmayı kolaylaştıran süreçleri, araçları veya kişileri vurgulamak için

10 Sprint Retrospektif Örneği

Örnekler hem acemi hem de deneyimli Agile takımları içindir. Scrum retrospektifini gerçekleştirmek için dijital bir işbirliği aracı kullanan uzaktan bir takımın bakış açısından her bir modelin nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

Takımınızın DNA'sına ve toplantı kültürüne en uygun olanı bulmak için birkaç biçimi denemenizi öneririz. Başlayalım!

1. Kızgın, Üzgün, Mutlu

Mad Sad Glad Sprint Retrospective, önceki Sprint'te bireysel ve takım olarak iş yapma şekillerinde süreç engelleyicileri, stres faktörlerini ve genel takım moralini inceler.

Scrum Master'lar ve çevik liderler, verimliliği artırmak için engelleri kaldırmaktan sorumludur. Bu tür sorular, takımı etkileyen iç veya dış kaynaklar hakkında fikir verir.

Sorunsuz bir deneyim için süreçler nasıl ayarlanabilir?

Toplantıları planladıktan sonra işe başlamak için kendinizi hazır hissediyor musunuz?

Bir kişi iş akışındaki bir veya daha fazla adımdan bunalmış mı?

Hangi monoton görevler sizi yavaşlatıyor?

Mad Sad Glad nasıl kullanılır?

Dijital panonuzu üç sütuna ayırın ve bunları Mutlu, Üzgün ve Kızgın olarak etiketleyin İlgili sütuna bir öğeyi temsil etmek için birkaç renkli yapışkan not yer tutucusu ekleyin (Mutlu=Yeşil, Üzgün=Mavi, Kızgın=Turuncu) Her takım üyesinden, önceki Sprint'in duygusal yolculuğuna odaklanarak her sütuna en az bir öğe eklemesini isteyin Belirli bir sütun veya acil öğe ile tartışmayı başlatın

Sprint Retrospektifleri takım için zor olabilir. Bunun nedeni, genellikle birçok anahtar çıkarım ve iyileştirme alanı olmasıdır. Bazı insanlar için, her zaman yetersiz kaldıklarını hissedebilirler. Herkesin istediği her şeyi özgürce söyleyebileceği ve kaydedilmeyeceği "kayıt dışı" samimi sohbetler yapmayı seviyoruz.

ClickUp Belge'de geçmiş ve mevcut Sprint Retrospective notlarını ve özetlerini izleyin

2. DAKI

DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospektifi, Agile takımlarının retrospektiflerinde ayrıntılı çıkarımlar elde etmeleri için güçlü bir modeldir. Takım üyeleri süreçlere, Agile araçlarına ve kaynaklara son derece odaklanır, bu nedenle birden fazla Sprint'te çalıştıktan sonra en iyi sonucu verir.

Drop : Takımın işine ve verimliliğine zarar verdiği veya dikkatini dağıttığı için önceki Sprint'lerden tamamen kaldırılması gereken şeyler

Ekle : Takım üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için eklenmesi veya değiştirilmesi gerekenler

Saklayın: Yaklaşan Sprint'ler için süreç ve teslimat açısından gerekli hale gelen şeyler

İyileştirme: Sürekli iyileştirme ve genel başarı için küçük (veya büyük!) değişiklikler yapmanız gerekenler

DAKI nasıl kullanılır?

Dijital panonuzu dört sütuna ayırın ve sırayla etiketleyin: Bırak, Ekle, Sakla ve İyileştir Geri bildirimi belirli bir süreç, araç veya iş akışına odaklamak istiyorsanız sütunları bir konu ile belirtin Takımınızdan her sütuna en az bir öğe eklemesini isteyin

The Road to Agile'da Agile Koçu olan David Hoodspith bunu en iyi şekilde ifade ediyor:

"İki haftada bir sprint yapmak, yılda 26 retro oluşturmanız gerektiği anlamına gelir. Hepsinin farklı olmasını sağlamak için zaman ayırıyorum. Bu, biçimi değiştirmek, başka birine yaptırmak veya hot dog kostümü giymek anlamına geliyor. Retroslarınız kar tanesi kadar benzersiz olmalı!

Bir Sprint Retrospektif toplantısına yaklaşırken zaman benim lehime değildi. Düzgün hazırlanamadığım için önceki bir biçimi yeniden kullanmak zorunda kalacaktım. Kızımın oyuncağını geçerken, en büyük çocuğumun Cadılar Bayramı kostümünü gördüm. Hemen giydim ve retrospektif toplantısını yaptım. O gün, retrospektif toplantıda yapılan herhangi bir değişiklik veya varyasyonun katılımı ve en önemlisi neşeyi artırabileceğini keşfettim!

3. Dağcı

Macerayı seven tüm takım üyeleri buraya! Dağcı Sprint Retrospektifi, zorlu veya büyük bir Sprint'in ardından bireysel yansımaya odaklanır.

Scrum Master'lar ve çevik liderler, verimliliği artırmak için engelleri kaldırmakla sorumludur. Esasen, her takım üyesinden görevleri tamamlamak için gerçek kapasitelerini ve hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olabileceğinizi görselleştirmelerini istiyorsunuz.

Dağcı nasıl kullanılır?

Bu retro ile istediğiniz kadar yaratıcı olun! İşte birkaç öneri:

Yol : Sprint planlamamız sizi doğru yola çıkardı mı? Görevler veya talepler sizi yolunuzdan saptırdığı oldu mu?

Hava durumu : Sprint'i tamamlamanızı yavaşlatan veya ilerlemenizi sağlayan faktörler nelerdi?

Ropes : Tüm takımın desteği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hatalar/Engeller : Karşılaştığınız küçük/büyük engeller nelerdir?

İlk Yardım kiti: Görevlerinizi zamanında tamamlamanıza yardımcı olmak için gelecekteki Sprint'ler için neye ihtiyacınız var?

4. Nokta Oylama

Nokta Oylama Sprint Retrospektifi, öğelerin önceliklendirilmesine odaklanır, böylece retrospektif toplantının süresi, herkesin en kısa sürede ele almak istediği konulara ayrılır.

Sprint Retrospective toplantılarına yeni başlıyorsanız, bu keşfedebileceğiniz en iyi retrospektiflerden biridir. Agile proje yönetimi veya Scrum'ı yeni benimseyen takımlar, hız ve esneklik hedeflerine ulaşmak için önemli davranış ve süreç değişikliklerinden geçer.

Nokta Oylama nasıl kullanılır?

Ekstra zaman, tüm geliştirme takımlarının arzuladığı bir kaynaktır. Herkesin zamanını ve dikkatini en iyi şekilde değerlendirmek için, takım üyelerinden topladığınız öğeleri ekleyerek oylama sürecini başlatın. Mümkün olduğunca spesifik olun, böylece retro sonunda eyleme geçirilebilir sonuçlar elde edersiniz.

5. Starfish

DAKI retrospektifine benzer şekilde, Starfish Sprint Retrospektif, mevcut uygulamalarla ilgili geri bildirimlerle başlayıp süreç iyileştirme için yeni fikirlerle biten beş kategoriye ayrılır. Starfish gibi retrospektif fikirler, konuşmanın ilerlemesini ve takımın gelecek Sprint'lere hevesli olmasını sağlamak için belirli bir sipariş izleme eğilimindedir.

Kategori Yanıt Örneği Yapılacaklar Ürün Sahibi ile hızlı sorular için Salı günleri sanal odayı açın Daha Az Slack aracılığıyla günün son bölümünde durum güncellemeleri için kesintiler Daha Fazla Daha akıllı iş yapmak için araçlarımız ve sistemlerimiz hakkında bilgi ve görüşlerinizi paylaşın Yapılacaklar Teknik borcunuzu azaltmak için kodu bulduğunuzdan daha iyi bırakın Yapılacaklar Görev içinde değil, e-posta veya Slack üzerinden konuşmalar yapmak

Starfish nasıl kullanılır?

SignWell'in kurucusu ve CEO'su Ruben Gamez, takımının deneyimlerini paylaşıyor:

"Sprint Retrospektiflerimiz her zaman 5 yıldızlı bir pano içerir: Devam Et, Azalt, Artır, Durdur ve Başlat. Yıldızın her bir noktasına denk gelen fikirleri ayrı ayrı, ardından toplu olarak beyin fırtınası yaparız. İlerlemek için en iyi yolu bulurken iyi, kötü ve çirkin yanları düşünmek için güzel bir yoldur."

Ruben şöyle devam ediyor: "Bu fikirleri uygun kategori ve temalara etkili bir şekilde gruplandırdıktan sonra, bir sonraki sefer için bir oyun planı hazırlıyoruz."

6. Yelkenli

Yelkenli Sprint Retrospektifi, Scrum takımının ulaşmak istediği hedefler ve vizyon, bu hedeflere nasıl ulaşacakları ve öngördükleri zorluklar üzerinde odaklanır.

Bu, yolunda ilerleyen bir yelkenli teknenin çizimi/fotoğrafının yer aldığı görsel bir modeldir. Şekillerin anlamları şöyledir:

Yelkenli : Tüm Scrum takım üyeleri

Ada : Kolektif vizyon/hedefler

Rüzgar : Scrum takımının vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olan süreçler, araçlar ve insanlar

Rocks : Yolculuk boyunca karşılaşılan riskler ve engeller

Anchor: Scrum takımını yavaşlatan süreçler, araçlar ve kişiler

Yelkenli nasıl kullanılır?

Yan tarafına bir çapa takılı, bir adaya doğru giden bir yelkenli teknenin resmini çizin veya kullanın. Tekneyi rüzgar (bir dizi eğri çizgi) ve büyük kayalarla çevreleyin Her Scrum takım üyesinden açık tartışma ve kayıt tutma için fikirler üretmesini isteyin

7. Geri Bildirim Tablosu

Geri Bildirim Tablosu Sprint Retrospektifi, adından da anlaşılacağı gibi, dört çeyreğe bölünmüş açık bir tablodur. Basit tutmak istiyorsanız, standart Beğeniler, Eleştiriler, Sorular ve Fikirler etiketlerini kullanın. Ancak, son Sprint hakkında geri bildirimde bulunmak istediğiniz dört konu varsa, bu standarttan daha etkili olacaktır.

Geri Bildirim Tablosu nasıl kullanılır?

Boş bir geri bildirim tablosu, gizlice zorlu bir göreve dönüşebilir. Takımınızın zamanının, geri bildirimlerinin ve fikirlerinin değerini en üst düzeye çıkarmak için küçük tartışma gruplarından yararlanmanın bir ipucu:

Ciddi Sprint Retrospektif toplantısını başlatmadan önce, takımınızı önce küçük tartışma grupları oluşturmaya teşvik edin. Bu gruplarda, noktaları ayrıntılı olarak ele alıp önerilerini ilk olarak bu gruplarda paylaşabilirler. Bu, toplantıda kafalarını toparlamalarına ve başlangıçta fikir üretmek için yeterli zaman kazanmalarına olanak tanır. Takımınızın toplantı sırasında dikkatinin dağılmayacağını fark edeceksiniz, çünkü fikirlerini sunmak için sabırsızlanacak ve diğer üyelerin konularını tartışmaya daha fazla katılacaklar.

Takımınızın toplantı sırasında dikkatinin dağılmayacağını fark edeceksiniz, çünkü fikirlerini sunmak için sabırsızlanacak ve diğer üyelerin konularını tartışmaya daha fazla katılacaklar.

Scrum takımınızı Sprint Planlaması ClickUp Belgesinde işbirliği yapmaya davet edin

8. Kudo Kartları

Herkesi motive etmek için sağlam bir takım övgü seansına mı ihtiyacınız var? (Sana bakmıyoruz, Glad Sad Mad Retrospektif!)

Kudo Kartları Sprint Retrospektifi, Sprint döngüsü boyunca takım üyelerinin işbirliğini, iletişimini ve performansını kutlar. Özellikle hibrit veya sanal takımlar için olumlu bir takım bağları oluşturma deneyimidir.

Kudo Kartları nasıl kullanılır?

Sonsuz bir dijital tuval oluşturun ve herkesin bir takım üyesine hızlı ve anlamlı bir şekilde seslenmesini teşvik edin.

Profesyonel ipucu: Takımınız farklı saat dilimlerinde olduğu için toplantı planlamak zorsa, herhangi bir takım üyesinin uygun bir zamanda katılabileceği bir ClickUp Pano görünümü oluşturun ve Kudo kartında birini @bahsetme ile etiketleyin.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak takım arkadaşlarınız için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun!

9. Her biri hepsini karşılar

Herkes Herkesi Tanır Sprint Retrospektif etkinliği iki tema etrafında şekillenir: takımdaki herkesi tanımak ve doğrudan geri bildirim paylaşmak. Benzersiz özelliği nedir? İki kişinin 1:1 konuştuğu hızlı randevulara benzer.

Nasıl kullanılır Her Biri Herkese Uygun

Bu, ofis ortamında daha kolaydır. Ancak uzaktan çalışan takımlar için, teknoloji çalışmazsa veya bir sonraki 1:1 toplantısına katılmak için sanal odalarda dolaşırsanız, bu biraz garip ve zaman alıcı olabilir. Takımınız bu biçim türünde bir değer görmezse, bu retro kolayca zaman kaybına dönüşebilir. Ancak diğer yandan, takım ilişkileri kurmak için eğlenceli ve yaratıcı bir yaklaşımdır!

ClickUp ile sürekli iyileştirmeyi ve takım uyumunu kolaylaştırın

10. Galibiyet Serisi

Winning Streak Sprint Retrospektifi, Sprint'in neredeyse tüm bölümlerinin veya tüm bölümlerinin sorunsuz geçtiği durumlar için mükemmeldir.

Başarısız olan veya beklentilerimizi karşılamayan şeylerin çoğunu hatırlama eğilimindeyiz. Sprint Retrospektif toplantısında bu alıştırmayı yapmak, başarıyı sürdürmek için tekrarlamak istediklerimizi belirlememize yardımcı olur.

Winning Streak nasıl kullanılır?

Hala hafızalarında tazeyken, takımınızdan önceki Sprint döngüsünü baştan sona düşünmelerini isteyin. Görevleri tamamlamayı ve son teslim tarihlerine uymayı kolaylaştıran süreçleri, araçları veya kişileri vurgulayın. Mevcut ve gelecekteki Scrum takım üyelerine yardımcı olmak için bu öğrenilenlerden birkaçını belgelemek üzere SOP'nizi elinizin altında bulundurmak isteyebilirsiniz!

Sprint Retrospektif SSS

Sprint Retrospektif yapmanın faydaları nelerdir?

Sprint retrospektifinin temel faydası, takım içinde sürekli öğrenmeyi ve iyileşmeyi teşvik etmesidir. Her yinelemeyi düzenli olarak değerlendirip iyileştirme alanlarını tartışarak, takımlar zayıflıkları veya sorunları büyük sorunlara dönüşmeden tespit edebilir ve tüm takımın kod geliştirme ve ürünleri tamamlama konusundaki gelecek planları hakkında aynı sayfada olduğundan emin olabilir. Ayrıca, takım üyelerine yargılanma veya eleştirilme korkusu olmadan fikirlerini ve duygularını ifade etme fırsatı da sunar.

Sprint Retrospektifine neler dahil edilmelidir?

Bir sprint retrospektif çalıştırırken, hem bireysel performansta hem de genel iş akışında iyileştirme alanları bulabilmek için geliştirme sürecinin tüm yönlerini dikkate almak önemlidir. Tartışmak isteyebileceğiniz bazı konular şunlardır: ilerleme hızı, takım dinamikleri, bireysel sorumluluklar, üyeler arasındaki iletişim, problem çözme stratejileri, bu sprint döngüsü sırasında ulaşılan/ulaşılamayan hedefler ve ileriye dönük olarak yapılması gereken iyileştirmeler.

Sprint Retrospektifi ne sıklıkla yapılmalıdır?

Sprint retrospektiflerinin sıklığı, takımınızın ihtiyaçlarına bağlı olacaktır, ancak genellikle her iki haftada bir veya her sprint yinelemesinden sonra yapılması önerilir. Bu, takımın toplantılar arasında çok fazla zaman geçmeden ilerlemelerini anlamlı bir şekilde yansıtması ve tartışması için yeterli zaman sağlar.

Sprint Retrospektiflerini ClickUp'taki Tüm İşlerinize Bağlayın

Geleneksel yapılar genellikle büyüme ve hedeflere ters etki yapar. ClickUp ile, düzenli Sprint Retrospektiflerini kalıcı bir kaynak olarak ayarlamak için gerekli araçlara sahip olacaksınız. Bu düzeyde erişilebilir bilgi, takımınızın bir sonraki yineleme ve sonrasında iletişim ve performansını değiştirecektir.

Bir veya üç Sprint Retrospektif fikri sizi heyecanlandırdı umarız. ClickUp'ta mükemmel Sprint'inizi oluşturmak ve otomatikleştirmek için daha fazla ücretsiz şablon, entegrasyon ve zaman kazandıran araçlar bulunmaktadır!