Agile'da Hikaye Puanlarını Hesaplama

Puan dediğinizde, aklınıza bir yarış veya oyun gelir. Ancak Agile hikaye puanlarının farklı bir geçmişi vardır. 😊

Agile metodolojisinde, kullanıcı hikayeleri, bir kullanıcının ürünü kullanarak neyi başarmak istediğini açıklamak için güvenilir bir araçtır. Buradaki amaç, takımları bir özelliğin nasıl ve neden kullanılacağını düşünmeye teşvik etmektir. Örneğin, ana sayfaya bir giriş düğmesi ekleme görevi için kullanıcı hikayesi şöyle olabilir: Sık sık ziyaret eden bir kullanıcı olarak, hesabımı hızlı bir şekilde erişebilmek için ana sayfadan kolayca giriş yapmak istiyorum.

Peki, bu hikayeleri uygulamak için gereken işleri nasıl yönetir ve planlarsınız? Agile'da bunu yapmak için hikayelere hikaye puanları atarsınız.

Bu kılavuzda, Agile proje yönetiminde hikaye puanlarının kullanımının tüm ayrıntılarını inceleyeceğiz ve aşağıdaki konuları ele alacağız:

Hikaye puanı tahminleri için atılması gereken adımlar

Süreç sırasında kaçınılması gereken yaygın tuzaklar

Her türlü Agile tahminini çocuk oyuncağı haline getiren yazılım

⏰ 60 saniyelik özet Agile'da hikaye puanları, bir kullanıcı hikayesini tamamlamak için gereken çabayı, riski ve karmaşıklığı ölçer

Takımların sprintler sırasında işleri önceliklendirmesine ve planlamasına yardımcı olur, görev boyutunun göreceli bir tahminini sunar

Hikaye puanı tahmini, çabayı anlamayı, bir temel hikaye seçmeyi ve bir puan ölçeği (ör. Fibonacci) seçimini içerir

Planning Poker gibi konsensüs tabanlı yöntemler, takımların hikaye puanı değerleri üzerinde anlaşmasına yardımcı olur

Avantajları arasında daha iyi planlama, önceliklendirme ve sürekli süreç iyileştirme yer alır

ClickUp gibi araçlar, hikaye puanı tahminini kolaylaştırır ve takım işbirliğini ve izlemeyi geliştirir

Agile'da hikaye puanları nedir?

Hikaye puanları, bir ürün backlog'unda veya önceden planlanmış herhangi bir ş Akışı'nda bir kullanıcı hikayesini tamamlamak için gereken toplam çabayı tahmin eden bir ölçü birimidir.

Bu, çalışanları bağlamak veya yöneticileri geliştirmeyi denetlemeye zorlamak için zorunlu bir performans ölçütü değil, bir kullanıcı hikayesini tamamlamanın getirdiği işin veya riskin göreceli boyutunu ölçmek için isteğe bağlı bir puan sistemidir.

Puanlar genellikle sprint planlama toplantısından hemen önce hesaplanır. Bu aşamada hikaye puanlarını tahmin etmek, tüm takımın bir sonraki sprint backlogunda hangi hikayelere öncelik verileceği konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Çoğu durumda, takımlar bir puan tahmin toplantısı yapar veya öncelik ve iş yükü kapasitesi gibi parametrelere göre hikayelere asenkron olarak değerler atar.

agile hikaye noktalarını tahmin etmek için 3 anahtar kriter

Bir kullanıcı hikayesine kaç hikaye puanı atanacağını belirlerken, çevik takımların işi doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olan üç faktör vardır: çaba, risk ve karmaşıklık.

1. Çaba: Gerekli iş hacmi ve yoğunluğu

Çaba, farklı kullanıcı hikayelerini tamamlamak için gereken iş miktarını ifade eder. Göreceli tahmin süreci, aşağıdaki gibi soruların yanıtlanmasını içerir:

Kaç görev söz konusu?

Hangi hazırlık ve takip faaliyetlerini beklemelisiniz?

Her görev ve hazırlık faaliyeti ne kadar çaba gerektirecek?

Bu aşamalarda gereken çaba ne kadar fazla olursa, bir hikayenin puanları da o kadar yüksek olur. Burada, önerilen görevlerin kaç saat süreceğine göre bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Örneğin:

Noel temalı bir oyun karakteri tasarlamak için 3 saatten az: 0,5 hikaye puanı Yeni bir uygulama özelliği tasarlamak için bir günlük iş: 2 hikaye puanı

Hikaye puanlarını hesaplarken yapılan yaygın bir hata, bunları yalnızca zamanın doğrudan bir ölçüsü olarak ele almaktır. Zaman tahminleri, bir görevin tamamlanması için gereken süreyi mutlak olarak belirtirken, bir görevin diğer görevlere kıyasla ne kadar zor olduğunu gösteren uygun bir göreceli ölçü sunmaz.

2. Risk: Belirsizlik ve olası engeller

Bu kriter, süreç risklerini, iç görevlere veya dış faktör lere bağımlılıkları ve geliştirme sürecindeki bilinmeyenleri dikkate almayı içerir. Her hikaye puanı değeri, risk puanına eklenir.

Bu nedenle, yüksek riskli hikayeler , ortaya çıkabilecek öngörülemeyen zorlukları hafifletmek için ek bir tampon döneme ihtiyaç duydukları için daha fazla hikaye puanı gerektirir. Agile takımlar, bu puanları belirli hikayeleri reddetmek veya riskleri daha etkili bir şekilde yönetmek ve azaltmak için kullanabilir.

3. Karmaşıklık: Teknik zorluk ve incelikler

Karmaşıklık, görevin ne kadar zor olduğuyla değil, çözümün ne kadar karmaşık ve kapsamlı olması gerektiğiyle de ilgilidir. Buna yeni veya tanıdık olmayan teknolojilerin kullanımı, yenilikçi veya denenmemiş çözümlere güvenme ihtiyacı ve entelektüel zorluk seviyesi de dahildir.

Daha karmaşık hikayeler genellikle daha fazla düşünme, planlama ve problem çözme gerektirir, bu da daha yüksek hikaye puanlarına yansır. 💡

Profesyonel ipucu: Agile ve scrum takımlarının ortak bir tuval üzerinde hikaye puanlarına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için ClickUp Backlogs ve Sprints Şablonunu kullanın. Hikaye puanlarını karşılaştırmak için farklı kriterler hakkında bilgi içeren, Özel Alanlarla tamamlanmış önceden oluşturulmuş Sprint Listeleri ile birlikte gelir.

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Agile'da Hikaye Puanlarını Kullanmanın Avantajları

Hikaye puanlarını tahmin etme süreci, Agile veya Scrum takım üyeleri arasında tartışma ve fikir birliği gerektirir, işbirliğini ve görevlerin ortak bir şekilde anlaşılmasını sağlar. İşte diğer bazı önemli avantajlar:

Agile'da Hikaye Puanlarını Hesaplama: 6 Kolay Adım

Hikaye puanı tahmini, işin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve daha iyi planlama ve önceliklendirme yapmayı mümkün kılarsa etkilidir. Ancak, puanları hesaplama ve bunları saate dönüştürme süreci tam olarak basit değildir.

İşi kolaylaştırmak için, Agile metodolojilerinden standart en iyi uygulamaları, eyleme geçirilebilir içgörülerle birleştirerek Agile hikaye puanlarını etkili bir şekilde hesaplamak için altı adım sunduk. ✨

Adım 1: Her kullanıcı hikayesindeki genel çabayı anlayın

Takımın uygulanması gereken kullanıcı hikayelerini veya özellikleri anladığından emin olmak önemli bir ilk adımdır. Bu, tamamlanma hedeflerini, hazırlık gereksinimlerini ve hikayeyle ilişkili olası zorlukları tartışmayı içerir

Bu adımın başarılı olması için, kaliteli bir yazılımın yardımıyla takım iletişiminizi hikayeler etrafında verimli bir şekilde yapılandırmalısınız. Mükemmel bir çözümümüz var: ClickUp, hepsi bir arada verimlilik ve işbirliği platformu.

ClickUp Takvim görünümünü kullanarak düzenli backlog iyileştirme veya hikaye hazırlama toplantıları planlayın ve bu oturumları hikayelerin ortak incelemesi ve tartışması için kullanın. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her hikayenin ayrıntılarını oluşturabilir ve ortaklaşa düzenleyebilirsiniz. Takım üyeleri aynı anda katkıda bulunabilir, böylece tahmin süreci dinamik ve etkileşimli hale gelir.

ClickUp'ta takımınızla birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Sohbet görünümü, sprintlerden önce ve sonra sorunsuz tartışmalar yapılmasına olanak tanır. Asenkron takımlar için, Yorumlar ve Bahsetmeler gibi özellikler soru sormak ve açıklamalar istemek için kullanılabilir.

Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve tek bir alanda ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın ve yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

İpucu: Artık ClickUp 3. 0'daki AI özellikli kullanıcı hikayesi oluşturucuyu kullanarak basit talimatlarla net ve tutarlı kullanıcı hikayeleri oluşturabilir ve puan tahmin sürecini hızlandırabilirsiniz.

Adım 2: Bir temel hikaye seçin

Temel veya referans noktası olarak basit, iyi anlaşılmış bir kullanıcı hikayesi seçin. Genellikle, bir proje yöneticisi veya kıdemli takım üyesi, diğer hikayeler için karşılaştırma ölçeği olarak kullanılacak değerler, genellikle tek bir hikaye puanı atar.

Çoğu Agile takım için, tek bir referans hikayesi kullanmak süreci basit tutar. Ancak, bazı takımlar daha doğru göreceli tahminler için birden fazla temel hikayeyi tercih eder, özellikle de proje çeşitli görev türlerini içeriyorsa. Her temel hikaye farklı bir görev kategorisini veya karmaşıklık düzeyini temsil edebilir ve tahmin için daha ayrıntılı bir çerçeve sağlar

ClickUp, temel hikayeleri oluşturmak ve karşılaştırmak için birçok araç sunar. Özel Alanlar'ı kullanarak her temel hikaye için ölçüm parametrelerini atayın ve görüntüleyin. Hikayeleri görevlere dönüştürebilir ve ClickUp Pano görünümünde karşılaştırabilirsiniz. Buradaki amaç, bu göreceli değerleri veya talepleri karmaşıklık, çaba ve risk açısından bir bakışta gözden geçirmektir.

Görevleri ve projeleri tek bir bakışta gözden geçirin ve tamamen özelleştirilebilir Kanban Panosu görünümüyle görevleri zahmetsizce sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

Adım 3: Gerçek sayısal değeri atamadan önce sıralama yöntemini belirleyin

Temel hikayelerinizi belirledikten sonra, farklı çaba düzeyleri için kaç hikaye puanı kullanacağınızı tartışın. Aşağıdaki sıralamaları uygulayabilirsiniz:

Doğrusal ölçek : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Fibonacci ölçeği: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Birçok takım, hikaye puanlarını atamak için Fibonacci dizisini kullanır. Bu dizide her puan, kendinden önceki iki sayının toplamını temsil eder. Doğrusal puan sistemine kıyasla, bu dizi daha büyük hikayelerde var olan belirsizliği daha iyi yansıtır: hikaye ne kadar büyükse, belirsizlik o kadar fazla olur ve dolayısıyla puanlardaki artış da o kadar büyük olur. 1-8 sayıları çoğunlukla kesin görevler için kullanılırken, 13, 21, 34, 55 ve üzeri sayılar daha geniş kapsamlı görevler için kullanılabilir.

İpucu: ClickUp Tablo görünümünü kullanarak her kullanıcı hikayesi için puanları bir elektronik tablo benzeri tuval üzerine not alın. Karşılaştırmayı hızlı ve ilgi çekici hale getirmek için renk kodları uygulayabilirsiniz.

Atanan kişiler ve renk kodlu karmaşıklık düzeyleriyle birlikte karşılaştırılabilir bir hikaye puanı görünümü oluşturun

Basit tutmayı unutmayın! Bu aşamada hikaye puanlarını fazla düşünmek veya tahmin sürecini çok ayrıntılı hale getirmek sizi yavaşlatabilir. Basitleştirmeye çalışın ve fazla karmaşıklaştırmayın.

Adım 4: Takım konsensüsünü kaydedin

Planning Poker gibi konsensüs tabanlı bir tahmin tekniği kullanın. Bu yöntemde, kıdemli bir takım üyesi, hikaye puanlarını temsil eden sayıların yazılı olduğu bir kart destesi kullanır ve her bir kıdemsiz takım üyesi, hikaye için tahminlerini temsil eden bir kart seçer.

Tüm takım üyeleri seçtikleri kartları aynı anda gösterir. Tahminlerde önemli bir fark varsa, katılımcılar gerekçelerini tartışır, ardından tahminlerini revize eder ve yeni kartlar seçer. Bu süreç, takım bir konsensüse veya yakın bir tahmine ulaşana kadar tekrarlanır.

ClickUp Beyaz Tahtalar, özellikle uzaktaki takımlar için gerçek zamanlı hikaye puanı tahminleri yapmak için mükemmel bir platform sunar. Sonsuz tuval kullanarak bir hikaye puanı tahmin matrisi oluşturun ve takım üyeleri, tahmini puanlarını içeren yapışkan notlar ekleyerek sanal "kartlarını" ortaya çıkarabilir. Tahminlerini gerekçelendirmek için yorum ekleyebilir, soru sorabilir veya ek ayrıntılar sağlayabilirler.

Kullanımı kolay ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızla gerçek zamanlı olarak hikaye puanları üzerinde beyin fırtınası yapın

Adım 5: Hikaye puanı tahminlerini kaydedin

Konsensüs sağlandıktan sonra, her kullanıcı hikayesi için hikaye puanlarını kaydedin. ClickUp'ta, Sprint Puanlarını kullanarak hikayelere puan atayabilir ve takımın bir sprint sırasında neler başarabileceğini planlayabilirsiniz. Bunları herhangi bir göreve ekleyebilir veya hatta birden fazla atanan kişi arasında bölebilirsiniz!

Ayrıca, Sprint kartlarını kullanarak, hikaye puanlarının izlenmesine dayalı olarak sprint ilerlemesi, takım performansı ve iş yükü dağıtımına ilişkin genel bir görünüm sağlayan özel Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz. Favorilerimiz arasında şunlar yer almaktadır:

Hız kartları geçmiş sprintlerde tamamlanan hikaye puanlarının miktarını gösterir . Bir takımın hızı, proje yöneticisinin gelecekteki sprint kapasitelerini tahmin etmesine yardımcı olacak tarihsel bir perspektif sunar

Burndown kartları, sprintte kalan süreye göre kalan işi gösterir . Takımların, görevlere atanan hikaye puanlarına göre sprint taahhütlerini tamamlamak için zamanında ilerleyip ilerlemediklerini izlemelerine yardımcı olur

Tüketim kartları, sprint için belirlenen toplam iş hacmine karşı tamamlanan toplam işi hikaye puanlarıyla izler . Bu, ilerlemeyi ve kapsam değişikliklerini görselleştirmek için yararlı olabilir

ClickUp Gösterge Panellerindeki Burnup Kartları ile ilerlemeyi izleyin ve dönüm noktalarını görselleştirin

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların kaçırılmasına ve yürütmenin gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Adım 6: Deneyimlerle hikaye puanı tahminini iyileştirin

Takım daha fazla sprint tamamladıkça ve iş kapasitelerini ve farklı hikaye türlerinin karmaşıklığını daha iyi anladıkça, neyin fazla veya az tahmin edildiğini ve nedenini tartışmak için daha iyi bir konuma gelirler ve tutarsızlıklardan ders çıkarırlar. Proje yöneticileri, daha fazla içgörü kazandıkça veya tüm proje gereksinimleri değiştiğinde hikaye puanlarını yeniden gözden geçirmeye ve ayarlamaya açık olmalıdır.

Ancak, geçmiş tahminleri gözden geçirmek ve tutarsızlıkları not almak zaman alıcı olabilir. Neyse ki, ClickUp Otomasyonlarını, tahminlerde önemli ölçüde sapma olan tüm görevleri daha sonra gözden geçirilmek üzere otomatik olarak işaretleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Hedefleri, takımların belirli hedefler belirlemesine, ilerlemeyi izlemesine ve iyileştirme çabalarıyla uyumlu kalmasına olanak tanır. Örneğin, tahmini ve gerçek çaba arasındaki korelasyonu belirli bir yüzde oranında iyileştirme hedefi belirleyebilirsiniz.

Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemeniz hakkında otomatik olarak ayrıntılı görünümler elde edin

ClickUp'ın yerel raporlama özellikleri, takımların zaman içinde tahmin süreçlerini iyileştirip iyileştirmediklerini değerlendirmelerine de yardımcı olabilir.

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daha Doğru Agile Hikaye Puanı Tahminleri için Aşılması Gereken 3 Zorluk

Ürün backlog'unu geleneksel şekilde yönetmekten Agile'da hikaye puanlarını tahmin etmeye geçiş süreci zordur. Buna insan psikolojisi ve organizasyon kültürüyle ilgili diğer faktörleri de ekleyin, karşınızda gerçek bir sorun var demektir. İşte üç yaygın zorluk ve bunlarla ilgili yapılacaklar:

1. Zamana dayalı tahminlere tercih

Geleneksel zaman bazlı tahminlerden hikaye puanı tahminine geçiş yapan takımlar genellikle zorluk yaşar. Hikaye puanı değerini zaman açısından düşünme eğilimi vardır (örneğin, bir hikaye puanını kaç saat veya günle eşleştirme), bu da bu daha soyut birimin amacını ortadan kaldırır.

Çözüm

Zamana dayalı tahminler, birçok organizasyonel kültür ve uygulamada derin bir şekilde kök salmıştır. Bunu değiştirmek için sadece yeni bir teknik öğrenmek değil, aynı zamanda iş ve verimliliğin nasıl görüldüğündetemel bir değişiklik yapmak gerekir.

Başlangıçta, zaman tahminlerini hikaye puanlarıyla birleştirerek takımınızın uyum sağlamasına yardımcı olun, ardından takım hikaye puanlarına alıştıkça zaman tahminlerini kademeli olarak kaldırın.

2. Çapa ve onay önyargısı

Psikolojik önyargılar da tahmin sürecini etkileyebilir:

Çapalama , bireylerin karar verirken ilk elde ettikleri bilgiye, yani sembolik çapaya aşırı güvenmeleriyle ortaya çıkar. Örneğin, ilk olarak dile getirilen tahmin, takımın geri kalanını gereksiz yere etkileyerek sonuçların çarpık çıkmasına neden olabilir. ⚓

Onay önyargısı, takım üyelerinin önceden sahip oldukları ve mutlaka doğru olmayan önyargılarını doğrulayan tahminlere katılmalarına neden olabilir

Çözüm

Farkındalık, psikolojik önyargıları ve bunların etkisini azaltmanın ilk adımıdır. Takım üyelerinin tahminlerini paylaşmadan önce bağımsız olarak yazmalarını sağlayın veya Planning Poker'da kartların diğerleriyle aynı anda açılmasını zorunlu hale getirerek ortaya çıkan görüşlerin etkisini azaltın.

3. Uyum baskısı

Takım ayarlarında, çoğunluğun görüşüne veya daha baskın veya kıdemli takım üyelerinin görüşlerine uymak için örtülü bir baskı olabilir. Bu, özellikle anlaşmazlığın hoş görülmediği ve uyum ve uzlaşmanın aşırı önceliklendirildiği ortamlarda, bireysel görüşlerin bastırılmasına ve daha az doğru veya dürüst tahminlere yol açabilir.

Çözüm

Takım üyelerinin yargılanma veya çatışma korkusu olmadan düşüncelerini rahatça tartışabilecekleri bir ortam yaratın. Özellikle farklı bakış açılarına veya geçmişlere sahip takım üyelerinden farklı görüşleri aktif olarak arayın ve değerlendirin. Tüm takım üyelerinin katkıda bulunduğu işbirliğine dayalı tahmin, anahtar öneme sahiptir.

Hikaye Puanlarını ve Agile Projeleri Yönetme

Hikaye puanı tahminine geçiyorsanız, ClickUp ile doğru şekilde yapın. 🌸

Platform, Agile projeleri ve sprintleri yönetmek için bir dizi işlevsellik sunar. Örneğin, Görevler, alt görevler ve kontrol listeleri, tüm hikaye puanı tahmin teknikleri için gerekli olan işi organize etmek için hiyerarşik bir yapı sağlar. İşte nasıl:

ClickUp Görevleri, Agile proje yönetimi metodolojilerinde hikayeler veya özelliklerle eşdeğer olan bireysel iş birimlerini temsil eder Alt görevler, karmaşık görevleri daha ayrıntılı bileşenlere ayırarak daha hassas iş yönetimi ve iş tahminini kolaylaştırır Kontrol listeleri görevler veya alt görevler içinde hikaye puanları için kabul kriterlerini listelemenin bir yolunu sunar. Ayrıca, tamamlanma için net adımlar sağlayan ve bir görevin hiçbir yönünün gözden kaçmamasını sağlayan görevler veya alt görevler içinde hikaye puanları için kabul kriterlerini listelemenin bir yolunu sunar. Ayrıca, tamamlanma için net adımlar sağlayan ve bir görevin hiçbir yönünün gözden kaçmamasını sağlayan eylem öğeleri de ekleyebilirsiniz ✅

Projelerin ilerlemesini sağlamak için ClickUp görevine sprint puanları ekleyin

ClickUp, metodolojideki yaygın iş akışlarına uyacak şekilde önceden yapılandırılmış düzinelerce Agile şablonu sunar. Bu şablonlar, sprint planlaması, backlog iyileştirme ve günlük stand-up toplantıları gibi Agile uygulamalarına uygun yapıları içerir.

Şablonlar, yeni Agile projelerinin kurulum sürecini hızlandırabilir, en iyi uygulamaların takip edilmesini ve takımın tanıdık bir yapı ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar. Örneğin, ücretsiz ClickUp Agile Story Template, Agile çerçevesine kullanıcı hikayelerini zahmetsizce oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olur, böylece takım liderlerinin iş yükünü azaltır.

Bu Şablonu İndirin Agile Hikaye Şablonu, takımınızın aşağıdakileri yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır Bireysel hedefleri maksimum etkinlik için daha büyük hedeflerle uyumlu hale getirin

Hikayeden Zafere: ClickUp ile Agile'da Hikaye Puanlarını Hesaplayın

ClickUp ile Agile'da hikaye puanlarını oluşturmak ve uygulamak artık çok kolay. Platform, hikayeleri ve hikaye puanlarını yönetmek için sezgisel bir çerçeve sağlayarak, etkili sprint planlamasını destekleyerek ve takım işbirliğini geliştirerek Agile metodolojilerini düzenlemeye yardımcı olur.

Bir sonraki sprintinizi ClickUp ile yapın ve farkı kendiniz görün. 🥰

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