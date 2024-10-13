Çevik Hikaye Puanı Tahmininde Fibonacci Ölçeğini Kullanma

Bir sprintin ne kadar süreceğini tahmin ederken, beklenmedik gecikmeler nedeniyle bu sayının boşa gittiğini hiç gördünüz mü?

Çevik yazılım geliştirme takımı yöneticisi veya uzmanı olarak, görev tahminlerinin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Her zaman mükemmel olmayabilirler, ancak takımınızın dönüm noktaları ve gerekli kaynaklar için net beklentiler belirlerler.

Görevlerin karmaşıklığını ve tampon zamanının gerekliliğini daha iyi anlayacağınız için, deneyim kazandıkça tahmin becerileriniz gelişecektir. Fibonacci hikaye puanları ölçeği bu süreci hızlandırmaya yardımcı olabilir.

Fibonacci ölçeği ve Agile tahminini nasıl geliştirdiği hakkında merak mı duyuyorsunuz? Bu blog yazısında bunu ve daha fazlasını ele alacağız.

Fibonacci dizisi nedir?

Fibonacci dizisi, her sayının bir önceki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 vb. İtalyan matematikçi Leonardo Bonacci, bu kavramı Orta Çağ'da "Liber Abaci" adlı kitabında tanıtmıştır.

Bugün, bu dizi akademik ve pratik alanlarda birçok uygulamaya sahiptir.

Agile'da Fibonacci dizisi, sprintlerde görevlerin ve kullanıcı hikayelerinin boyutunu tahmin eder. "Boyut", görevin ne kadar karmaşık olacağı, ne kadar belirsizlik olduğu ve ne kadar iş gerektireceği ölçülür.

Değiştirilmiş Fibonacci dizisi, standart Fibonacci dizisinin bir varyasyonudur ve her terim, önceki iki terimin klasik toplamına kıyasla farklı bir formül veya ek kurallar kullanılarak oluşturulur.

Bunun bir örneği Tribonacci dizisidir. Burada her terim, iki terimin toplamı yerine önceki üç terimin toplamıdır.

Örneğin, 0, 1 ve 1 ile başlarsanız, sonraki terim 2 (0 + 1 + 1), ardından 4 (1 + 1 + 2), sonra 7 (1 + 2 + 4) ve böyle devam eder.

Fibonacci Agile Tahmin Nedir?

Agile'da, görevleri tahmin etmek takımınızı yolunda tutmak için çok önemlidir. Ancak bu, bir şeyin ne kadar süreceğini tahmin etmekle ilgili değildir. Bir projedeki diğer görevlerle karşılaştırarak karmaşıklığını değerlendirmekle ilgilidir.

Fibonacci Agile tahmin, Fibonacci sayılarını kullanarak her görevi karmaşıklığına göre puanlar. Sayı ne kadar büyükse, görev o kadar karmaşıktır.

Örneğin:

0 (Çaba yok)

1 (Çok küçük, önemsiz)

2 (Küçük, basit)

3 (Orta düzeyde çaba, biraz karmaşıklık)

5 (Daha büyük, daha karmaşık, ancak yine de yönetilebilir)

8 (Karmaşık, daha fazla kaynak gerektirebilir)

13 (Çok karmaşık veya belirsiz)

21 (Son derece karmaşık, muhtemelen daha küçük görevlere bölünebilir)

Her Fibonacci sayısının bir sonrakinden daha uzak olduğu göz önüne alındığında, bu yöntem, doğrusal bir yaklaşımda olduğu gibi ardışık sayılar kullanmak yerine, bir görevin diğerine kıyasla ne kadar karmaşık olduğunu "görmek" için kolay bir yol sunar.

Sonuçta, bu görevin o görevden yaklaşık üç kat daha zor olduğunu söylemek, ona tam olarak kaç saat ayırmak gerektiğini söylemekten (çoğumuz için) daha kolaydır.

Bu bağlamda "karmaşıklık", teknik zorlukları ve görevlerin yerine getirilmesini etkileyebilecek bilinmeyenler, potansiyel riskler ve bağımlılıklar gibi faktörleri ifade eder.

Hikaye puanı, bir ürün backlog'unda veya önceden planlanmış herhangi bir ş Akışı'nda bir kullanıcı hikayesini tamamlamak için gereken toplam çabayı tahmin eden bir ölçü birimidir.

Çevik Tahminlerde Fibonacci Dizisini Neden Kullanmalı?

Bir örnekle inceleyelim.

Takımınızın, uygulamanızın kullanıcı deneyimini iPad'in bir sonraki sürümüyle uyumlu hale getirmek gibi büyük bir görev üzerinde çalıştığını varsayalım. Fibonacci dizisini kullanarak hikaye puanlarını 1 ila 50 arasında sabit bir ölçekte tahmin ettiğinizde, her bir görevin karmaşıklığını görselleştirmek daha kolay olur.

Tahminler birbirine yakın olduğunda bu süreç zorlaşabilir; tişört bedenlerini düşünün. 2 beden ile 4 bedeni karşılaştırdığınızda, hangisinin daha uygun olduğu her zaman açık değildir.

Görev orta zorlukta olduğunu varsayalım. Ardışık sayı ölçeği kullanılarak, bazıları bu görevi 33 olarak derecelendirirken, diğerleri 35 veya 36 olarak derecelendirebilir. Ancak Fibonacci dizisi seçenekleri 21 veya 55 olarak daraltır.

Bu yaklaşım daha az kesin tahminler verebilir, ancak bu sorun değildir; hedef, sprint iş yükünü makul bir şekilde anlamaktır.

Şu görevleri düşünün: Kullanıcı araştırması, tel kafes modelleme, kullanıcı arayüzü tasarımı, geliştirme ve kalite güvencesi testi

Hikaye puanlarını şu şekilde atayabilirsiniz:

Kullanıcı araştırması: 3 (değişkenlik içeren orta düzeyde çaba)

Tel kafes oluşturma: 5 (karmaşık ama araştırma sonrasında basit)

UI Tasarımı: 8 (yaratıcılık ve takım uyumu gerektirir)

Geliştirme: 13 (karmaşık ve birçok hareketli parçadan oluşur)

QA Testi: 8 (karmaşık ama yönetilebilir)

Hikaye puanları, takımınızın kesin zaman tahminleri üzerinde stres yapmadan görevleri karşılaştırmasına olanak tanır ve proje zorluklarının belirlenmesine yardımcı olur.

Fibonacci dizisi, odak noktasını zamandan karmaşıklığa kaydırarak, sayılar arasındaki farkları artırır. Bu sayede, büyük görevler için aşırı kesin tahminler yapılmasını önler ve daha gerçekçi planlama yapılmasını sağlar.

En iyi yanı, ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi aracını kullanarak projelerinizdeki Agile tahminlerini kolayca iyileştirebilmenizdir. Sprintlerinizi verimli bir şekilde organize etmek, tahmin etmek ve izlemek için gereken çok çeşitli özellikler ve yetenekler sunar.

ClickUp Çevik Proje Yönetimi Yazılımı

ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı ile özelleştirilebilir görev görünümlerini kullanarak hikaye puanlarınızı oluşturabilir ve kavramsallaştırabilirsiniz. Agile gösterge panelleri, sprint raporlama, kodsuz otomasyon ve çoklu araç entegrasyonları ile ClickUp, Scrum, Kanban ve daha fazlası için sorunsuz iş akışları sağlar.

ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı ile Agile tahminlerini basit tahminlerden işbirliğine dayalı, veri odaklı bir sürece dönüştürün

ClickUp, birçok şablonu ve yerleşik özelliği ile takımınızın şunları yapmasını sağlar:

ClickUp Brain ile planlama ve dokümantasyonu hızlandırın

Otomatik gösterge panelleriyle takımın ilerlemesi ve kapasitesi hakkında zengin içgörüler edinin

Özel alanlar ve formüllerle birikmiş işleri değerlendirin ve önceliklendirin

Özelleştirilebilir Gantt grafikleriyle sprintleri yapılandırın ve dönüm noktalarını yönetin

Sanal Beyaz Tahtalar ile takım bağımlılıklarını koordine edin

ClickUp Pano Görünümü

Liste veya ClickUp Pano Görünümü'nü kullanarak görevleri Fibonacci tabanlı tahminlere göre düzenleyebilir ve kategorilere ayırabilirsiniz. Bu, takımınıza iş yükü dağıtımını net bir şekilde gösterir ve takımların çok sayıda karmaşık görevle aşırı yüklenmesini önler.

Her aşamadaki görev sayısını kontrol etmek ve hikaye puanlarının takımın uygunluğuyla uyumlu olmasını sağlamak için devam eden iş sınırları belirleyin.

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve işinizi görselleştirmek ve proje yönetimini iyileştirmek için esnek bir Kanban sistemi kurun. ClickUp'ın Pano görünümü ile

ClickUp Zaman Tahminleri

Sprint sırasında harcanan zamanı daha iyi izlemek ve ayarlamak için ClickUp'ın Zaman Tahminleri özelliğini kullanmayı düşünün.

Görevler ve alt görevler için takım üyeleri arasındaki zaman tahminlerini bölerek tahminleri ortadan kaldırır. Gerçek zamanı tahminlerinizle kolayca karşılaştırarak gelecekteki projeler için tahminlerinizi iyileştirebilir ve hedeflerinize her zaman ulaşmanızı sağlayabilirsiniz.

ClickUp'a zaman tahminleri ekleyerek bunların gerçek değerlerle karşılaştırmasını görün

ClickUp'ın Agile araçları dizisi, ürün özetleri, sprintler, yol haritaları ve hata çözümlerinde yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bunları Agile iş akışlarınızda etkili bir şekilde kullanma konusunda ayrıntılı kaynaklar da sağlar.

Fibonacci dizisindeki hikaye puanları neden saatlerden daha iyidir?

Hangi proje üzerinde çalışıyor olursanız olun, bir görevin tam olarak kaç saat süreceğini söylemek son derece zordur. Gereksinimler ne kadar belirsizse, bir görevi tamamlamak için gereken her şeyi hesaplamak o kadar zor olur.

Fibonacci hikaye puanlarını saat yerine kullanmanın avantajlarını şöyle özetleyebiliriz:

1. Belirsizliğe izin verir

Daha büyük görevler genellikle daha fazla belirsizlik içerir, bu da gerekli saat sayısını tam olarak tahmin etmeyi zorlaştırır.

Üstel olarak artan sayılardan oluşan Fibonacci dizisi, daha büyük görevlerin artan karmaşıklığını yansıtır. Bu, kesin olarak tahmin edilmesi zor olan zaman yerine, riskler ve bilinmeyenler ile ilgili karmaşıklığı daha iyi tahmin etmeyi sağlar.

2. Göreceli boyut tahminini teşvik eder

Hikaye puanları, görevleri birbirleriyle karşılaştırmaya odaklanır. Fibonacci dizisiyle, takımınız kesin zaman tahminleri hakkında endişelenmekten kurtulur ve görevleri diğerlerine kıyasla "iki kat daha zor" veya "yarısı kadar zor" olarak sınıflandırabilir. Hedef, her zaman olduğu gibi, görevi tamamlamaktır.

3. Yanlış kesinliği önler

Saatleri kullanırken, özellikle uzun vadeli görevlerde, kesinliği abartma eğilimi vardır. Fibonacci hikaye puanları, görevler büyüdükçe sayılar daha az ayrıntılı hale geldiği için doğal bir tampon görevi görür.

Örneğin, sekiz hikaye puanı olan bir görev, tam olarak 1,6 kat daha zor olması beklenmeden, 5 puanlık bir görevden daha büyük ve riskli olarak kabul edilir. Bu belirsizlik, aşırı iyimser planlamayı azaltır.

4. Hız izlemeye yardımcı olur

Hız, en önemli Agile metriklerinden biridir. Takımınızın bir sprintte ne kadar iş bitirebileceğini ölçer.

Harcanan saatlere (genellikle geliştirme dışı faaliyetleri hesaba katmaz) çok fazla odaklanmak yerine, hikaye puanlarına göre sprintler boyunca ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Fibonacci hikaye puanları, sadece harcanan zamanı değil, işin karmaşıklığını yansıtan tutarlı bir ölçüt sunar.

5. Önceliklendirme ve yol haritası oluşturmayı destekler

Fibonacci dizisi ile, Agile epiklerinde karmaşık veya yüksek riskli görevleri belirlemek ve commit etmeden önce bunları daha küçük parçalara ayırmak çok daha kolaydır. Bu, takımın en değerli işlere odaklanmasını sağlamak için görevleri iyileştirmeyi ve önceliklendirmeyi içeren backlog grooming'e yardımcı olur. Ayrıca sprint planlamasına da yardımcı olur, takımların iş yüklerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmesini ve aşırı taahhüt riskini en aza indirirken ulaşılabilir görevlere commit etmesini sağlar.

Fibonacci Hikaye Puanlarını Uygulama

Fibonacci ölçeğini kullanarak Agile tahminleri nasıl yapılır?

Agile sprint planlamasında Fibonacci ölçeğini kullanmanın en kolay yolu "planlama pokeri"dir. Bu teknikte, takımınız sprint planlaması sırasında çaba, risk ve karmaşıklığa göre bir hikayenin kaç puan değerinde olduğuna oy verir.

Oylama sonrasında takım, farklı tahminler üzerinde beyin fırtınası yapabilir ve işbirliği içinde bir anlaşmaya varabilir. Bu süreç, ClickUp Beyaz Tahtaları kullanılarak kolaylaştırılabilir.

Sonsuz tuval kullanarak bir hikaye puanı tahmin matrisi oluşturabilirsiniz. Bu, takımınızın tahmini puanlarını yapışkan notlar ekleyerek sanal "kartlarını" ortaya çıkarmasını sağlar. Ayrıca, tuval üzerinde tahminlerini gerekçelendirmek için yorumlar ekleyebilir, sorular sorabilir ve ayrıntılar sağlayabilirler.

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla gerçek zamanlı olarak hikaye puanları üzerinde beyin fırtınası yapın

Bu işbirliğine dayalı yaklaşım, takım uyumunu geliştirir, açık tartışmaları ve her görevin ortak bir şekilde anlaşılmasını teşvik eder.

💡Özetle: Fibonacci ölçeğini kullanan Agile tahmin şu şekildedir: Her takım üyesi için Fibonacci sayılarının yazılı olduğu bir kart destesi hazırlayın (tahmin takımının her üyesi için bir deste)

Ürün sahibinden kullanıcı hikayesini anlatmasını isteyin

Takım tartışmaları için riskleri veya varsayımları ele almak üzere zaman ayırın. İdeal olarak, bu tartışmaların odaklı ve verimli geçmesi için Agile zaman takibi kullanmak isteyebilirsiniz

Her takım üyesi, hikayeye ilişkin tahminini bir kart seçerek tablonun üzerine yüzü aşağı bakacak şekilde koyar

Kartları aynı anda açın — herkes aynı sayıyı seçerse bir sonraki hikayeye geçin, önemli ölçüde daha yüksek veya daha düşük bir sayı seçen olursa, onlara gerekçelerini açıklamaları için zaman verin

Ardından, tartışmada ortaya çıkan yeni bakış açılarına göre herkesin tekrar bir kart ve bir sayı seçmesini sağlayın

Konsensüse ulaştığınızda, bir sonraki hikayeye geçin

Etkili tahmin için ipuçları

Tahminlerinizin her zaman istediğiniz sonuçları vermesini sağlamak için bazı en iyi uygulamalar:

1. Görev veya hikaye beklentilerini netleştirin

Takımınızın kullanıcı hikayesi gereksinimlerini anladığından emin olun. Mutlak zamanı tahmin etmek yerine (bu zor ve tutarsızlıklara yol açabilir), kullanıcı hikayelerini ve görevlerini diğer hikayelere veya görevlere göre göreceli boyutlarına göre tahmin edin.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'i kullanarak, net ve basit talimatlarla tutarlı kullanıcı hikayeleri oluşturun ve bunlarla ilgili içgörüler elde edin, tahmin sürecini hızlı bir şekilde izleyin.

2. Daha iyi yönetilebilirlik için büyük görevleri parçalara ayırın

Büyük görevleri veya hikayeleri yönetilebilir parçalara ayırın ve tahminlerinizi yönlendirmek için geçmiş görevler veya hikayelerle ilgili verileri kullanın.

3. Tahmin sürecine tüm takımı dahil edin

Hikaye puanlarını ve görevleri tahmin ederken takımınızı da dahil edin, böylece hiçbir karmaşıklığı veya hususu gözden kaçırmadığınızdan emin olun. Her takım üyesinin bağımsız tahminlerini sunmasına izin verin, böylece "grup düşüncesi" riskini ortadan kaldırın

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm önemli ayrıntıların kaydedilmesini ve tartışmalar sırasında herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlayın. Takım üyelerinin aynı anda katkıda bulunmasını sağlayarak tahminleri dinamik ve etkileşimli hale getirin.

ClickUp'ta takımla birlikte belgeleri kolayca biçimlendirin ve üzerinde işbirliği yapın

4. Verimli tahminler için zaman sınırları belirleyin

Her görevi veya hikayeyi tahmin etmek için bir zamanlayıcı kullanın, böylece çok uzun sürmez. Tahmin yapmanın hedefinin, herkesin ne bekleyeceği konusunda aynı sayfada olması olduğunu unutmayın. Kesin rakamlar konusunda çok endişelenmeyin.

Agile takımınızın hikaye puanlarını toplu olarak tahmin etmesini kolaylaştırmak istiyorsanız, ClickUp Backlogs ve Sprint Şablonu size yardımcı olacaktır. Çeşitli kriterlere göre hikaye puanlarını karşılaştırmak için ayrıntıları girmek üzere Özel Alanlar içeren önceden oluşturulmuş Sprint Listeleri içerir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Backloglar ve Sprintler Şablonu ile backlog öğelerinizi ve bunlara karşılık gelen hikaye puanlarını net bir şekilde görüntüleyin

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Yeni sprint backlog'ları oluşturmak için tutarlı bir ürün backlog'u oluşturun

Öncelikleri net ve tutarlı tutarken sprintleri izleyin ve yönetin

Proje engelleri ve ilerlemeleri konusunda geliştiricileriniz, tasarımcılarınız ve diğer paydaşlarınızla bağlantıda kalın

5. Tahminleri sürekli olarak iyileştirin ve yeniden değerlendirin

Tahminlerinizi gözden geçirin ve yeni bilgiler ortaya çıkarsa veya gereksinimleriniz değişirse bunları ayarlayın. Proje tamamlandığında, gelecekteki tahminlerin doğruluğunu artırmak için tahminlerinizdeki hataları not edin.

ClickUp, Agile metodolojisinde bulunan tipik iş akışlarına uyacak şekilde tasarlanmış çok çeşitli Agile şablonları sunar. Bu şablonlar, sprint planlaması, birikmiş işlerin düzenlenmesi ve günlük stand-up toplantıları gibi anahtar Agile uygulamalarıyla uyumlu yapılarla tasarlanmıştır.

Bu şablonları kullanarak, Agile projelerinizi daha verimli bir şekilde başlatabilir ve en iyi uygulamaların sürece dahil edilmesini sağlayabilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Agile Story Template, kullanıcı hikayelerinin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirerek, idari görevlerle uğraşmak yerine önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin Çevik Hikaye Şablonu, takımınızın bireysel hedeflerini daha büyük amaçlarla uyumlu hale getirerek maksimum verimlilik elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Agile bir projedeki bir özelliğin gereksinimlerini yakalamanıza yardımcı olur. Şunları yapabilirsiniz:

İşlevsellik, tasarım ve içerik dahil olmak üzere özellik fikirleri için beyin fırtınası yapın

Daha iyi organizasyon için özelliği daha küçük görevlere bölün

Hedefler, varsayımlar ve kısıtlamaları içeren kapsamlı bir hikaye yazın

Hikayenin doğruluğunu gözden geçirin, ayarlamalar yapın ve takımla uyum sağlayın

Öte yandan, ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu, Kanban veya Scrum gibi Agile metodolojilerini benimsemek isteyen yazılım geliştirme dışındaki takımlar için idealdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Agile Proje Yönetimi Şablonu ile ürün yol haritalarını, birikmiş işleri, sprintleri ve UX tasarımını kolayca yönetin

Yerleşik Form özelliği, isteklerin doğrudan birikime aktarılmasını basitleştirerek önceliklendirmeyi kolaylaştırır.

Takımınız daha sonra Pano veya Sprint görünümünü kullanarak görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Geriye dönük değerlendirmeler gibi çevik törenler de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir ve proje döngüsü boyunca sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Çevik Tahminlerde Fibonacci Ölçeğini Kullanmanın Avantajları

Fibonacci ölçeği, takımların kolay ve karmaşık görevleri birbirinden ayırmasına ve böylece her birinin ne kadar zaman alacağına dair akıllı kararlar almasına yardımcı olan en kullanışlı Agile tahmin tekniklerinden biridir. Fibonacci kullanmanın avantajları şunlardır:

1. Kesin bir ölçek oluşturma

Fibonacci dizisi, Agile hikaye puanlarını karşılaştırmak ve belirli bir görevin ne kadar karmaşık olabileceğini görmek için sağlam bir yol sunar. Örneğin, 3 olarak değerlendirilen bir hikaye puanı tamamlanması kolaydır, ancak 21 olarak değerlendirilen bir hikaye puanı çok daha uzun sürer.

2. İşbirliğini teşvik etme

Geliştiriciler, saatleri kullanırken tek başına tahmin yapma eğilimindedir ve bu da uyumsuzluklara ve gizli risklere yol açar.

Takım üyeleri, uzmanlıklarını ve deneyimlerini birleştirerek her hikaye puanı için uygun tahminler yapar ve daha doğru zaman dilimleri oluşturur.

Örneğin, yeni bir açılış sayfasını tamamlamak için gereken süreyi hesaplamak için UX, tasarım, geliştirme ve içerik takımlarınızın girdilerine ihtiyacınız var.

Örneğin, ClickUp Sohbet Görünümü, Agile takımlarının tahmin sırasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar. İster gerçek zamanlı ister eşzamansız olsun, varsayımları netleştirmeye ve iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve tek bir alanda ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın ve yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

ClickUp Yorum Atama özelliğini kullanarak, farklı araçlar arasında geçiş yapmadan takımınıza sorular sorabilir ve görevler hakkında açıklama isteyebilirsiniz. Tüm yorumlar platformda düzgün bir şekilde düzenlendiğinden, sprintlerden önce ve sonra tüm tartışmaları tek bir yerde tutabilirsiniz.

Takımdan birinden özellikle bir takip veya güncelleme istemeniz gerekiyorsa, @bahsetmeler özelliğini kullanarak belirli yorumları bir görevdeki kişilere veya Gelen Kutunuzdan yönlendirebilirsiniz, böylece onlar da bildirim alır.

3. Proje planlama doğruluğunu artırma

Fibonacci ölçeği, her sprint görevi için gereken çabayı gerçekçi bir şekilde değerlendirerek daha iyi Agile kapasite planlaması sağlar.

Takımınız için Agile Planlama ve Yürütmeyi İyileştirin

Bazı belirsizlikler veya engeller beklenmekle birlikte, görevleri tamamlamak için gereken zamanı tahmin etmek, projeleri zamanında tamamlamak için çok önemlidir.

Fibonacci dizisi ile bu işlem çok daha kolay hale gelir.

Üstel sayılar kullanmak, herkesin her görevin ne kadar çaba gerektireceğini ve dolayısıyla sprintlerini nasıl planlamaları gerektiğini kolayca kavramasını sağlar. Ayrıca, herkesin kendini dahil hissettiği ve iletişim kurmak için alana sahip olduğu bir takımın avantajlarından da yararlanabilirsiniz.

ClickUp ile proje yönetimini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Sezgisel platformunu kullanarak Fibonacci hikaye puanlarını kolayca yönetebilir ve iş akışlarını düzenleyebilir, sprint planlamasını basitleştirebilir ve takım işbirliğini artırabilirsiniz.

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