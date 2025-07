Çevik Epikler Hakkında Her Şey: Başarıyı Tanımlayın, Oluşturun, İzleyin ve Ölçün

Kullanıcı hikayelerinden önce epik yazın: Epikler, daha büyük projenizi yapılandırmanıza yardımcı olur. İdeal olarak, önce epiklerinizi oluşturun, ardından her birini birden fazla, daha küçük kullanıcı hikayesine bölün. Böyle bir stratejik yaklaşım, her proje hedefine doğru sistematik bir şekilde çalışmanızı sağlar ve ulaşılan ve ulaşılmamış her dönüm noktasını izlemenize yardımcı olur