Çevik Epikler Hakkında Her Şey: Başarıyı Tanımlayın, Oluşturun, İzleyin ve Ölçün

Çevik epiklerin yönetimi, bowling pinleri ile jonglörlük yapmaya benzer. Gözlerinizi onlardan ayırırsanız, tüm gösteriyi mahvedersiniz. Ancak yeterli pratik ve sağlam bir araç seti ile proje yöneticileri, epikleri en kısa çevik yinelemelerde tamamlama sanatını kolayca öğrenebilirler. 🤹

Zaten bu yolda iseniz endişelenmeyin, çevik epiklerinizi verimli proje yönetimi ile uyumlu hale getirmenin anahtarını sizin için çözmek için buradayız!

Bu makale, çevik epiklerin doğası, daha geniş çevik metodoloji içindeki yeri ve kullanıcı hikayeleri ve görevlerle olan ilişkisi hakkında kapsamlı bilgiler sağlar. Ayrıca, pratik uygulamalarını açıklamak için gerçek hayattan çevik epik örnekleri ile birlikte farklı yaklaşımları ve faydalarını listeleyeceğiz.

Çevik epiklerin arkasındaki çerçeveyi inceleyelim!

Çevik epik nedir?

Çevik epik, son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan gereksinimler biçiminde düzenlenmiş, daha küçük ve birbiriyle bağlantılı görevlerin bir koleksiyonudur. Bu koleksiyonlar, geliştirme takımlarının bekleyen görevlerin bir hiyerarşisini oluşturmasına ve müşterilerine tutarlı bir şekilde kalite sunmasına yardımcı olur

Çoğu durumda, çevik epikler bir yinelemede tamamlayabileceğiniz düşük seviyeli görevler değildir. Epikleri bir ağacın dalları olarak düşünün, her yaprak bir kullanıcı hikayesini temsil eder ve hepsi aynı anda değil, tek tek düşer. 🍂

Epiklerle, çevik takımlar temanın ilk ayarlarını ayrıntılı olarak belirleyebilir ve bir hedefi bir dizi göreve dönüştürebilir.

Epik türleri

Epikleri amaçlarına, kapsamlarına ve bağlamlarına göre çeşitli türlere ayırabiliriz.

Mimari epikler: Geliştirme takımlarındaki mimari sorunların analizini içerir

Keşif epiklerinin: Varsayımları doğrulamadan önce yeni fikirleri ve yaklaşımları test etmeye veya seçenekleri değerlendirmeye odaklanır

İş epikleri: Yeni bir ürün geliştirmek gibi stratejik iş hedefleri ve amaçlarıyla uyumlu çabalarla ilgilidir

Müşteri yaşam döngüsü epik: Müşteri deneyimini iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi amaçlar

Daha fazla bilgi: Projeler için 12 çevik şablon

Proje Yönetiminde Çevik Epiklerin Rolü

Çevik epikler, genel proje hedefini ayrıntılı olarak belirlemek ve müşteri gereksinimlerini yerine getirme yolunda ilerlemek için gereklidir. Bir temanın bağlamını net bir şekilde kavrayan takımlar, aşırı yüklenme ve hedeflerinden sapma riskini azaltır.

Bunu göz önünde bulundurarak, çevik epiklerin projenin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesine nasıl yardımcı olduğunu aşağıda bulabilirsiniz:

Bütünsel bir görünüm sağlar: Epics, ilk genel gereksinimleri ayrıntılı olarak inceler ve bunlara dayalı olarak belirli kullanıcı hikayeleri oluşturmanıza olanak tanır. Ürün geliştirme için stratejik bir yol haritası sağlar ve işlerin önceliklendirilmesine rehberlik eder

Kaynak tahsisini basitleştirme: Epiklerin kapsamını ve boyutunu anlamak, proje yöneticilerinin kaynak tahsisi sırasında bilinçli kararlar almasına ve Epiklerin kapsamını ve boyutunu anlamak, proje yöneticilerinin kaynak tahsisi sırasında bilinçli kararlar almasına ve tüm görevlerin son teslim tarihlerinde tamamlanmasını sağlamasına yardımcı olur

Backlog yönetimi: Epikler, işleri önceliklendirme ve ürün backlog'unu yönetme konusunda çok önemlidir. Proje yöneticileri, ürün sahipleri ve geliştiricilerle birlikte, aciliyet ve müşteri ihtiyaçları gibi faktörlere göre epiklere öncelik verir

İşbirliğini teşvik etme: Farklı görevlere sahip işlevler arası takımlar aynı epiklerin parçası olabilir, bu da işbirliğini teşvik eder ve iç dinamikleri güçlendirir. Epikleri daha küçük hikayelere ayırmak, bağımlılıkların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar

İlerlemeyi izleme: Epics, ilerlemeyi izlemek ve dönüm noktalarını takip etmek için bir çerçeve sağlar. Proje yöneticileri, projenin gidişatını değerlendirmek, riskleri ve sorunları belirlemek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için epics kullanır

Çevik iş hiyerarşisi içindeki epik

Epics'i daha iyi anlamak için, çevik bir geliştirme takımının iş hiyerarşisi içinde nasıl yer aldıklarına bakalım.

Ürün yol haritası: Belirli bir ürün veya hizmet için genel plan

Tema: Tüm epiklerin uyumlu olması beklenen bir organizasyonel hedef

Girişim: Ürün yol haritasının yürütülmesini ilerleten, zaman çizelgesine göre planlanan bir dizi eylem.

Epik: Epikler, bir girişimi daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayırır. Bir girişim birkaç epik içerir

Kullanıcı hikayesi: Bir epik, tek bir sprint içinde gerçekleştirilebilecek birkaç küçük kullanıcı hikayesine bölünür. Her Bir epik, tek bir sprint içinde gerçekleştirilebilecek birkaç küçük kullanıcı hikayesine bölünür. Her kullanıcı hikayesi puanı , tamamlanması için tanımlanmış bir zaman dilimi olan çeşitli görevlerden oluşur

Çevik epiklerin sayısı ve boyutu arttıkça, belirlenen hiyerarşiyi korumak zorlaşabilir. Böyle bir durumda, proje yönetimi şablonlarından yararlanabilirsiniz. Bu şablonlar, önceden oluşturulmuş çerçeveler sağlar ve tüm Scrum takımında tutarlılığı garanti eder.

Daha fazla bilgi: Çevik Ürün Geliştirme için Kapsamlı Kılavuz

Çevik Epiklerin Kullanımının Avantajları

Epics ve çevik proje yönetimini uygulamak için birçok neden vardır. Bunlardan birkaçını inceleyelim! ⚙️

Projelere stratejik yaklaşım

Çevik epiklerin en önemli avantajlarından biri, Scrum proje yönetiminin iyileştirilmesidir. Epikler, büyük ve karmaşık gereksinimleri daha küçük, daha yönetilebilir bileşenlere ayırarak proje kapsamını yönetmek için bir çerçeve sağlar. Bu, takımların işleri etkili bir şekilde önceliklendirmesini ve geliştirme çabalarının değer yaratmaya odaklanmasını sağlar.

Müşteri odaklı sonuçlar

Epikleri kullanıcı hikayelerine bölerek, çevik proje yönetimi sadece net bağımlılıklar oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bir epik tüm özel müşteri ihtiyaçlarını karşılar.

Bu, şirketinizin müşteri geri bildirimlerine öncelik vermesine ve mevcut iş hedeflerine uygun değişiklikler yapmasına yardımcı olarak paydaşların kaynaklarını haklı çıkarır.

Ürününüzün son kullanıcısının gerçek ihtiyaçlarını belirledikten sonra, tüm takımlar bu ihtiyaçları etkili bir şekilde karşılayabilir.

Esneklik

Müşteri tabanınız geliştikçe, pazar dinamikleri ve bunlarla birlikte genel proje gereksinimleri de değişir. Çevik çerçeve, işte bu noktada fark yaratır: epikler esneklik ve uyarlanabilirliği teşvik eder

İş yükünü stratejik olarak bölümlere ayırarak, geliştiricilerin ve tüm Scrum veya çevik takımın herhangi bir epik hikayesinin belirli bir kullanıcı hikayesine geri dönerek onu ayarlamasına, iyileştirmesine, önceliklerini yeniden belirlemesine veya hatta tamamen silmesine olanak tanırsınız.

Geliştirilmiş zaman yönetimi

Epikler zaman kutusuna sahiptir ve doğal olarak başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Bu sayede şunları yapabilirsiniz:

Geliştiricileri zorlamak yerine birden fazla sprintte yönetin

Bir epik ne zaman tamamlanacağına dair net tahminler yapın

Gelecekteki epikler için daha doğru tahminler oluşturmak üzere önceki sprintleri inceleyin

Bu, başlangıçta zaman alıcı bir süreç olabilir, ancak tüm epikleri aynı anda izlemeyi alışkanlık haline getirdiğinizde, mevcut süreçlerinizi optimize edebilir ve daha doğru tahminler yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Çevik bir yol haritası nasıl oluşturulur?

Çevik Epiklerin Pratik Örnekleri

Epik terimi, çevik yazılım geliştirme ayarlarında ortaya çıkmış olsa da, daha yönetilebilir parçalara ayrılabilen tüm süreçlere kolayca uygulanabilir. Terimi daha ayrıntılı açıklamak için bir benzetme yapalım ve birkaç gerçek hayattan çevik epik örneği inceleyelim. ⏸️

Örnek 1: Yazılım geliştirme projesi için çevik epik

Epik başlığı: "Kullanıcı kimlik doğrulama ve güvenlik sistemi uygulaması"

Açıklama: Bir yazılım geliştirme takımı olarak, kullanıcıların güvenli bir şekilde oturum açabilmelerini, hesaplarını yönetebilmelerini ve hassas verileri koruyabilmelerini sağlamak için sağlam bir kullanıcı kimlik doğrulama ve güvenlik sistemi tasarlamak ve uygulamak istiyoruz.

Özellikler (kullanıcı hikayelerine ayrılmış):

Kullanıcı oturum açma fonksiyonu: Bir kullanıcı olarak, hesabıma erişebilmek için e-posta adresimi ve şifremi kullanarak güvenli bir şekilde oturum açmak istiyorum

Şifre sıfırlama: Kullanıcı olarak, şifremi unuttuğumda güvenli bir işlemle şifremi sıfırlamak istiyorum

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA): Bir kullanıcı olarak, hesabıma ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için 2FA'yı etkinleştirmek istiyorum

Sosyal medya giriş entegrasyonu: Kullanıcı olarak, kolaylık olması için sosyal medya hesaplarımı (ör. Google veya Facebook) kullanarak giriş yapmak istiyorum.

Yönetici rolü yönetimi: Yönetici olarak, erişim kontrolünü yönetmek için kullanıcılara farklı roller ve izinler atamak istiyorum

Oturum zaman aşımı: Bir kullanıcı olarak, güvenliği artırmak için oturumumun bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapatılmasını istiyorum

ş Akışı:

Epik oluşturma: Ürün biriktirme listesine "Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Sistemi Uygulaması" epikini ekleyin

Hikaye dökümü: Epikleri daha küçük, yönetilebilir kullanıcı hikayelerine veya görevlere bölün

Sprint planlaması: Bu epiklerden belirli sprintler sırasında üzerinde çalışılacak kullanıcı hikayelerini seçin

Tamamlanma: Epik içindeki tüm kullanıcı hikayeleri tamamlandığında, epik tamamlanmış olarak işaretlenir

Bu çevik epik örneği, çoğu modern yazılım uygulaması için gerekli olan temel işlevselliği ele alırken, birden fazla sprint üzerinde özelliklerin aşamalı olarak teslim edilmesine olanak tanıyan esnekliğe de sahiptir.

Daha fazla bilgi: Çevik Dokümantasyon ve Projelerinize Nasıl Uygulanır?

Örnek 2: Kapalı bir bahçe inşa etmek için çevik epik

İnsanların dinlenip doğayla yeniden bağlantı kurabilecekleri sakin bir vaha olan kapalı bir bahçe inşa ettiğinizi hayal edin. Bu projeyi çevik ilkeleri kullanarak inceleyelim.

Epik başlığı: "Kapalı bir bahçe inşa etmek"

Açıklama: Ev sahibi olarak, zararlı böcekleri uzak tutarak ve gizliliği sağlayarak bitki, sebze ve çiçek yetiştirmek için güvenli, güzel ve işlevsel bir alan yaratmak amacıyla kapalı bir bahçe inşa etmek istiyorum.

Özellikler (kullanıcı hikayelerine ayrılmış):

Bahçe düzeni tasarımı: Ev sahibi olarak, alanın işlevsel ve görsel olarak çekici olması için yollar, dikim alanları ve oturma alanları dahil olmak üzere bahçenin düzenini tasarlamak istiyorum

Çit yapımı: Ev sahibi olarak, gizliliği sağlamak ve bitkileri zararlı böceklerden ve hayvanlardan korumak için bahçenin etrafına sağlam bir çit veya duvar örmek istiyorum

Toprak hazırlığı: Bir bahçıvan olarak, bitkilerin sağlıklı büyümesi için yabani otları temizleyerek, toprağı düzleştirerek ve kompost ekleyerek toprağı hazırlamak istiyorum

Bitki seçimi ve düzenleme: Bir bahçıvan olarak, bahçenin canlı ve sürdürülebilir olması için bitkileri güneş ışığı, toprak koşulları ve estetik özelliklerine göre seçmek istiyorum

Sulama sistemi kurulumu: Ev sahibi olarak, bitkilerin verimli ve düzenli bir şekilde sulanmasını sağlamak için bir sulama sistemi kurmak istiyorum

Bahçe mobilyaları ve dekorasyonu: Ev sahibi olarak, bahçeye bahçe mobilyaları ve banklar ve aydınlatma gibi dekoratif öğeler ekleyerek sıcak ve keyifli bir alan yaratmak istiyorum

Haşere kontrol önlemleri: Bir bahçıvan olarak, bitkileri korumak için tuzaklar veya doğal kovucular gibi haşere kontrol çözümleri uygulamak istiyorum

Bakım planı: Ev sahibi olarak, bahçemi sağlıklı ve düzenli tutmak için sulama, yabani ot temizleme ve budama için bir bakım programı oluşturmak istiyorum

ş Akışı:

Epik oluşturma: "Kapalı Bahçe Yapımı" epikini proje planına ekleyin

Hikaye dökümü: Epik'i aşamalı olarak yürütmek için yönetilebilir görevlere veya kullanıcı hikayelerine bölün

Görev atama: Takım üyelerine veya yüklenicilere belirli kullanıcı hikayeleri atayın (ör. bir yükleniciye çit işi, bir bahçıvana toprak hazırlama işi)

Tamamlanma: Çit, dikim ve dekorasyon gibi tüm görevler tamamlandığında bahçe inşaatı tamamlanmış olur

Daha fazla bilgi: Çevik bir proje planı nasıl oluşturulur: Adım adım yaklaşım

Çevik Epik Oluşturma, Yönetme ve İzleme

Epikleri doğru bir şekilde oluşturmak için, her birinin mevcut iş hedefleri veya hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR'ler) ile uyumlu olduğundan emin olun. Epiklerin beyin fırtınası, yazılması ve izlenmesi karmaşık bir süreç olabilir, ancak doğru araçla bunu kısa sürede ustalaşabilirsiniz. 🛠️

Bunu yapmak için ClickUp gibi bütünsel bir proje yönetimi yazılımı kullanın! ClickUp Agile Suite, sektöre özel AI istemleriyle epiklerin oluşturulmasını hızlandırmanıza, her bir epik için burndown grafikleri ve SMART hedefleri ile izlemenize ve tüm çevik takımınızla aynı anda işbirliği yapmanıza yardımcı olur!

5 adımda çevik epikler oluşturma

1. Adım: Epik için kullanıcı kişiliğini tanımlayın

Epiklere geçmeden önce, projenin hedef müşterisini belirleyin. Kendinize şu soruları sorun:

Kullanıcı hikayeleri kimin bakış açısını ele alacak?

Hedef kitlenin gerçekten önemsediği şey nedir?

Ürün, deneyimlerini nasıl geliştirebilir?

Bu soruların yanıtları, müşteri gereksinimlerini karşılayan kullanıcı hikayeleri yazmanın temelini oluşturacaktır. İster yeni potansiyel müşteriler çekmek ister mevcut deneyimi iyileştirmek isteyin, müşterinin sorunlu noktalarını hedeflediğinizden ve geliştirme takımına rehberlik edecek ilgili kullanıcı hikayeleri oluşturduğunuzdan emin olun

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kullanıcı Persona Beyaz Tahta Şablonu ile hedef kitlenizi anlayın

Sürece hızlı bir başlangıç yapmak için ClickUp'ın Kullanıcı Persona Şablonu 'nu kullanın. Ürün sahipleri, Özel Alanlar'ı kullanarak cinsiyet, yaş ve faizlere göre farklı personas kolayca oluşturabilirler. Birden fazla görünüm, bu personasları gruplandırarak daha geniş bir resim elde etmenize ve ortak davranış kalıplarını belirleyerek her birinin ürünle nasıl etkileşime girdiğini görselleştirmenize yardımcı olur.

Tanımlanan kullanıcı kişiliğine şirketinize özel ayarlamalar yapmak için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Bu sanal tuvalleri kullanarak belgeleri, sohbetleri ve fikirleri birbirine bağlayabilir ve Scrum takımıyla işbirliği yaparak farklı davranış kalıplarını gerçek zamanlı olarak tanıyabilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Beyaz Tahtalar ve Görevler arasındaki bağlantı, her harika fikrin hayata geçirilmesini sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile takımınızla işbirliği yapın ve kararları gerçek zamanlı olarak birlikte alın

2. Adım: Hedeflerinizi belirleyin ve kabul kriterlerini tanımlayın

Proje gereksinimlerini belirledikten sonra, farklı epiklerde net hedefler belirleme zamanı gelir. Epikler, önemli iş alanlarını kapsayacak kadar geniş, ancak takıma eyleme geçirilebilir rehberlik sağlayacak kadar spesifik olmalıdır.

Kabul kriterleri, bir epik tamamlanmış olarak işaretlenebilmesi için karşılanması gereken tüm gereksinimleri özetler.

Her bir çevik epik'i kolayca oluşturmak için ClickUp Hedefleri'ni deneyin. Konu ile ilgili hedefler oluşturun ve bunları sorumlu kişiye atayın. Geliştirme ilerledikçe, yüzde izleme ile ilerlemeyi bir bakışta görselleştirebilirsiniz; hedefe ne kadar yaklaştığınızı anında öğrenirsiniz. 🎯

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizdeki ilerlemeyi oluşturun, görselleştirin ve izleyin

ClickUp Sohbet'i kullanarak hedeflerinizi ve çevik üyelerinizin arka planda yapmasını istediğiniz değişiklikleri tartışın.

Gruplar oluşturun ve üyelere erişim izni verin veya yorumlar atayarak görevleri hızlıca dağıtın. Sohbet'teki Takip Etme özelliği ile yorumları öncelik sırasına koyabilir ve görevlere dönüştürebilirsiniz. Tüm sohbet konuları görevlerle otomatik olarak senkronize edilir!

Hedeflerin tamamen net olması için, her epik SMART olduğundan emin olun

S pesifik

Ölçülebilir

A chievable

Gerçekçi

Zaman sınırlı

Bu yaklaşım belirsizliği ortadan kaldırır ve her takım üyesinin önceden tanımlanmış beklentileri anlamasını sağlar. ClickUp'ın Haftalık Puan Kartı Şablonu, birincil hedeflere doğrudan katkıda bulunan açık ve paylaşılan haftalık hedeflerin kurulumunu kolaylaştırır.

3. Adım: Epikleri kullanıcı hikayelerine bölün

Epikler tanımlandıktan ve önceliklendirildikten sonra, bunları daha küçük, daha ayrıntılı kullanıcı hikayelerine ve eyleme geçirilebilir görevlere bölün. Birden fazla sprint gerektiren, daha ayrıntılı kullanıcı hikayelerine sahip epikler, daha fazla netlik için Gantt grafiği kullanılarak görsel olarak yapılandırılabilir.

ClickUp'ın Gantt Grafikleri ile, tüm kullanıcı hikayelerinizi ve görevlerinizi yansıtmak için farklı renkler kullanabilir veya tüm görevleri şunlara göre sıralayabilirsiniz:

Son tarihler Öncelik Durum

ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile görevlerin net görünürlüğünü elde edin

Herhangi bir görevin ilerlemesi hakkında anında güncelleme almak için imleci görevin üzerine getirin ve tamamlanma yüzdesini görsel olarak görüntüleyin. Görevleri otomatik olarak yeniden planlamak için bağımlılıklar ekleyin ve akıllı bağımlılık yolu izleme özelliğini kullanarak, planlanandan daha yavaş ilerleyebilecek kullanıcı hikayelerini belirleyin. Bu da takımınızın proje yönetimi yeteneklerini artırır.

Eski usul kullanıcı hikayelerini bir araya getirmekten hoşlanmıyorsanız, ClickUp Brain'i kullanarak anında oluşturabilir ve 100'den fazla sektöre özel komut isteminden yararlanabilirsiniz. Aracı, sağladığınız verilere göre kullanıcı hikayeleri oluşturması için talimat verin ve gerekirse sonucu ayarlayın.

ClickUp AI ile yaratıcılığı ateşleyin, şablonlar oluşturun veya ışık hızında metinler üretin

Tüm kullanıcı hikayelerini merkezileştirin ve ClickUp Belgeleri'ni kullanarak meslektaşlarınızla canlı olarak düzenlerken ilgili paydaşlarla paylaşın — proje yöneticisi diğer çevik üyelerden ekstra yardıma ihtiyaç duyabilir!

4. Adım: Her epik için zaman dilimlerini tanımlayın

Çevik epikleriniz için dengeli bir zaman sınırı belirlemeye çalışın; aşırı uzun veya aşırı kısa olmasın. Genellikle, bir epik için 1-4 ay ayırmayı ve birden fazla sprint'i barındırmayı hedefleyin

ClickUp'ın Zaman Tahminleri ile çevik epiklerinize net bir zaman çizelgesi ve kaynak yönetimi desteği sağlayın. Bir görev atarken, tahmin süresi seçeneğine tıklayarak çevik geliştirme takımlarınıza dayanabilecekleri bir zaman çerçevesi verin. Makul tahminler sağladıktan sonra, bir kullanıcı hikayesinin tamamlanması için gereken süreyi planlayabilirsiniz.

Bu, paydaşlara yeni bir özelliğin eklenmesi veya iyileştirme yapılması için daha iyi bir tahmin sunmanızı da sağlar.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı takip edin

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliğini tanıtarak, ekibinize son teslim tarihlerini yakalamalarında yardımcı olun! Bu sayede, projenizi geciktiren süreçler hakkında değerli bilgiler edinebilirsiniz.

5. Adım: Müşteri geri bildirim döngülerini entegre edin

Tek bir epik projenin farklı aşamalarında, müşterilerin görüşlerini aktif olarak alın ve önerilerini projeye dahil edin. Değişiklikler, kullanıcı hikayelerini kullanıcıların ihtiyaçları ve müşterilerin beklentileriyle daha iyi uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

Çevik süreç iyileştirme metodolojilerini entegre edebilir ve müşteri geri bildirimlerini kaydedebilirsiniz. ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak özelleştirilebilir formlar oluşturarak başlayın. Herhangi bir yanıtı izlenebilir bir göreve dönüştürebilir, böylece takımınızın hemen üzerinde çalışmasını sağlayabilir ve iş birikimini önleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra şunları da yapabilirsiniz:

Zorunlu veya isteğe bağlı sorular ekleyin

Herhangi bir yanıtın önceliğini değiştirin

Tetikleyicilerle etkinleştirilen kurallar belirleyerek süreçleri otomatikleştirin

ClickUp'ta son derece özelleştirilebilir formlarla geri bildirim toplamak için bir anket başlatın

💡Pro İpucu: Dönüştürülen her geri bildirimin kapsamlı bir görünümünü elde etmek için ClickUp'ın Tablo görünümünü deneyin ve tüm verileri düzenli tutmanıza olanak tanıyan 15'ten fazla Özel Alan türünü düzenleyin.

Çevik epiklerinizi ölçün ve izleyin

Çevik bir epik başarısı, ilerlemeyi ne kadar iyi izlediğinize ve ölçtüğünüze bağlıdır. İzlediğiniz çevik metodolojiye bağlı olarak, bunu yapmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. En sık kullanılan yöntemler şunlardır:

a. Burndown grafikleri

Scrum takımları, bir son teslim tarihine yetişip yetişmediklerini izlemek için genellikle burndown grafiği adı verilen görsel bir proje yönetimi aracı kullanır. Grafik, Agile proje yöneticilerinin Scrum takımının tek bir sprint sırasında gerçekleştirebileceği iş miktarını tahmin etmesine ve izlemesine yardımcı olur. Ayrıca, bir epik tamamlamak için gereken sprint sayısını tahmin etmeye de yardımcı olabilir.

ClickUp'ın sprint raporlama kartlarındaki burndown grafiği, derinlemesine analizlere yardımcı olabilir

Bir burndown grafiği 4 bölümden oluşur:

Y Ekseni: Tamamlanacak iş miktarını temsil eder (ör. hikaye puanları, saatler veya görevler)

X ekseni: Süreyi temsil eder (ör. günler, sprintler veya proje süresi)

İdeal İş Hattı: Sol üst köşeden sağ alt köşeye uzanan, tüm görevlerin son teslim tarihine kadar tamamlanması için ideal hızı temsil eden çapraz çizgi

Gerçek İş Satırı: Görevler tamamlandıkça güncellenen, gerçek ilerlemeyi gösteren satır

Etkili bir yanma grafiği, zaman içinde epikteki gerçek ve tahmini işleri izler.

Epikler için tahminlerinizi kolayca iyileştirmenin bir yolu, ClickUp'ın Sprint Burndown Grafik Şablonunu kullanmaktır. Şablonu kullanarak şunları anında bulun:

Kullanıcı hikayelerinin tamamlanan bireysel görevleri

İlerleme halindeki görevler

Çok uzun süredir bekleyen görevler

Bu Şablonu İndirin ClickUp Burndown Grafik Şablonu ile proje planlamayı basitleştirin

b. Kanban panoları

Yanma grafiklerinin yanı sıra, Kanban panoları devam eden görevleri ve aşamaları görsel olarak gösterir. Birden fazla takımın epiklerin ve kullanıcı hikayelerinin ilerlemesini izlemesine, boşlukları bulmasına ve devam eden iş eşiklerini düzenlemesine olanak tanır.

ClickUp'ın Kanban Panoları bunun için mükemmel bir araçtır — tarihler, atananlar, durum, öncelik ve son teslim tarihlerine göre kullanıcı hikayesi görevlerini sorunsuz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bir şeyin yanlış yerleştirildiğini mi düşünüyorsunuz? Sezgisel sürükle ve bırak özelliği ile pano kartlarını hızlıca taşıyın. 🖱️

Mükemmel Agile iş akışını oluşturun ve ClickUp'ın Pano görünümüyle işlerinizi Kanban tarzında görselleştirin

Daha fazla bilgi: Çevik bir gösterge paneli nasıl oluşturulur?

Çevik Epiklerde Ustalaşmak için En İyi Uygulamalar

Çevik epiklere hakim olmak, stratejik düşünme, etkili iletişim ve uyarlanabilirliğin bir kombinasyonunu gerektirir. Çevik takımlarınızın bunları yönetmede mükemmelleşmesine yardımcı olacak bazı en iyi uygulamalar şunlardır:

Kullanıcı hikayelerinden önce epik yazın: Epikler, daha büyük projenizi yapılandırmanıza yardımcı olur. İdeal olarak, önce epiklerinizi oluşturun, ardından her birini birden fazla, daha küçük kullanıcı hikayesine bölün. Böyle bir stratejik yaklaşım, her proje hedefine doğru sistematik bir şekilde çalışmanızı sağlar ve ulaşılan ve ulaşılmamış her dönüm noktasını izlemenize yardımcı olur

Yeterli bağlam sağlayın: Takımınızın, görevlerinin ardındaki kullanıcı hikayelerini ve temanın genel resmini net bir şekilde anladığından emin olun. Bu, daha geniş hedeflerle uyumlu çözümler oluşturmalarına yardımcı olacaktır

Net başarı ölçütleri tanımlayın: Başarıyı tanımlayan belirli kriterler ayarlayarak epiklerin projenin hedefleriyle alakalı olmasını sağlayın. Bu, uyumsuzluğu önlemek için kritik bir adımdır

Takım katılımını sağlayın: Epiklerin tanımlanması ve iyileştirilmesi sırasında paydaşlar, ürün sahipleri ve takım üyeleriyle aktif olarak işbirliği yapın. Bu, farklı bakış açılarını dikkate almanızı sağlar 👫

Zaman ve çaba tahminlerini ayarlayın: İlk tahminleri gözden geçirin ve bunları bir epik tamamlamak için gereken zaman ve çabayla karşılaştırın. Süreçlerinizi iyileştirdikten sonra, öncelikleri daha doğru bir şekilde belirleyebileceksiniz

Bağımlılıkları etkili bir şekilde yönetin: Epikler ve diğer proje öğeleri arasındaki bağımlılıkları belirleyin ve yönetin. Bu, darboğazları ve gecikmeleri önlemenize yardımcı olacaktır. Sorunsuz bir işbirliği sağlamak için ilgili takımlarla düzenli olarak iletişim kurun

Yineleyin ve uyarlayın: Epiklerin ilerlemesini düzenli olarak gözden geçirin ve değerlendirin, paydaşlardan geri bildirim alın ve öğrendiklerinizden yola çıkarak yaklaşımınızı ayarlayın

ClickUp ile Agile Epics'te Hakimiyet Kurun

Artık çevik epikleri etkili bir şekilde oluşturmayı ve yönetmeyi bildiğinize göre, işleri önceliklendirebilir, bağımlılıkları yönetebilir ve proje yaşam döngüsü boyunca değer sağlayabilirsiniz.

Neyse ki, bu süreçleri manuel olarak geliştirmek zorunda değilsiniz — ClickUp sizin arkanızda. AI, Özel Alanlar, Beyaz Tahtalar, Gösterge Panelleri ve geri bildirim formları gibi platformun çevik proje yönetimi araçlarından yararlanarak çevik epiklerinizi sorunsuz bir şekilde oluşturun, ölçün ve izleyin.

ClickUp'a kaydolun ve takımınızın gerçekten önemli olan şeye, yani başarılı proje geliştirmeye odaklanmasını sağlayın. 🥇