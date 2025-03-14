2025'in en iyi 18 yazılım geliştirme aracı

Yazılım geliştirmek kolay bir iş değildir. Kod yazmaktan hata ayıklamaya, proje yönetiminden sorunsuz işbirliğini sağlamaya kadar, yazılım geliştirme her aşamada hassasiyet ve odaklanma gerektirir.

Tek bir yanlış adım (hatalı kod, zayıf sürüm kontrolü veya verimsiz iş akışları) tüm yazılım geliştirme sürecini rayından çıkarabilir.

Sezgisel arayüzlere, sürüm kontrol sistemlerine ve otomatik test özelliklerine sahip gelişmiş araçlar, iş akışlarınızı kolaylaştırır, kod kalitesini garanti eder ve takım işbirliğini artırır.

Bu yazıda, web geliştirmeden çevik yönetime kadar projelerinizi geliştirmek için 2025'in en iyi 18 yazılım geliştirme aracını keşfedeceğiz. Okumaya devam edin! 🚀

⏰ 60 saniyelik özet En iyi yazılım geliştirme araçlarına hızlı bir genel bakış: : Yazılım proje yönetimi, işbirliği ve iş akışı otomasyonu için en iyisi ClickUp: Yazılım proje yönetimi, işbirliği ve iş akışı otomasyonu için en iyisi

Jira: Çevik proje yönetimi ve izleme için en iyisi

Microsoft Azure: Yapay zeka ve makine öğrenimi çözümleri için en iyisi

Docker: Birden fazla sistemde uygulamaları çalıştırmak için en iyisi

GitHub: Sürüm kontrolü ve kod işbirliği için en iyisi

Jenkins: Eklentilerle CI/CD süreçlerini özelleştirmek için en iyisi

Eclipse: Hataları belirlemek ve kodu hata ayıklamak için en iyisi

Kubernetes: Mikro hizmet mimarilerini uygulamak için en iyisi

Postman: RESTful API'leri tasarlamak ve test etmek için en iyisi

Visual Studio Code: Birden fazla programlama dilinde kod yazmak için en iyisi

IntelliJ IDEA: Java ve Kotlin uygulamaları geliştirmek için en iyisi

Slack: Projeyle ilgili tartışmaları merkezileştirmek için en iyisi

Trello: Kolaylaştırılmış görev yönetimi için en iyisi

Zapier: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için en iyisi

Dreamweaver: Görsel olarak çekici web siteleri tasarlamak için en iyisi

Apache NetBeans: Geliştirme ş akışınızı iyileştirmek için en iyisi

Codenvy: İşbirliğine dayalı kodlama platformları için en iyisi

Cloud9: İşbirliğine dayalı geliştirme ortamlarında çalışmak için en iyisi

Yazılım geliştirme araçlarını seçerken, verimliliği artıran, işbirliğini basitleştiren, kod kalitesini artıran ve sorunsuz proje yönetimini destekleyen özelliklere odaklanın.

Öncelik vermeniz gereken bazı önemli özellikler şunlardır:

Entegre geliştirme ortamı (IDE): Geliştirme sürecinizi hızlandırmak için yerleşik düzenleyiciler, hata ayıklama özellikleri ve akıllı kod tamamlama özelliğine sahip hata ayıklama ve test araçlarını seçin

Sürüm kontrol sistemleri: Değişiklikleri izleyen ve birden fazla geliştiricinin sürüm çakışmaları olmadan işbirliği yapmasını sağlayan yazılım programlama araçlarını tercih edin

Birden çok programlama dili desteği: Çeşitli projeleri yönetmek için çeşitli programlama dilleriyle uyumlu geliştirme araçları arayın

Otomatik test: Geliştiricilerin geliştirme sırasında testler yapabilmelerini sağlayan, kod kalitesini garanti eden ve hataları azaltan araçlar kullanın

İşbirliği araçları: Takım çalışmasını iyileştirmek için paylaşımlı çalışma alanları, gerçek zamanlı yorumlar ve dosya paylaşımı gibi takım işbirliği özelliklerine sahip platformları seçin

Proje yönetimi entegrasyonu: Görev atama, ilerleme izleme ve çevik iş akışları gibi çevik proje yönetimi fonksiyonlarını bir araya getiren geliştirme araçlarını tercih edin

🔎 Biliyor muydunuz? İlk bilgisayar "hatası" koddaki bir aksaklık değil, gerçek bir böcek idi! 🐜 1947'de Harvard Üniversitesi'nde, gerçek bir güve Mark II bilgisayarının rölesine sıkışarak arızasına neden oldu. Yazılım hatası için "bug" terimi bu tuhaf olaydan doğmuştur!

İşte iş akışlarını optimize eden ve yazılım geliştirme takımlarının olağanüstü ürünler oluşturup sunmasını sağlayan 18 araç:

1. ClickUp (Yazılım proje yönetimi, işbirliği ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, yazılım geliştirme ve proje yönetimi iş akışlarını optimize etmek için tasarlanmıştır.

İster görevleri yönetmek, ister takım arkadaşlarınızla işbirliği yapmak, ister süreçleri otomatikleştirmek olsun, ClickUp yazılım geliştiricilerin özel ihtiyaçlarına uyum sağlayan merkezi bir hub görevi görür. Çok yönlülüğü, onu geliştirme takımları için vazgeçilmez bir araç haline getirerek operasyonları kolaylaştırmalarına, işbirliğini geliştirmelerine ve proje teslimatını hızlandırmalarına yardımcı olur.

ClickUp ile başlayın ClickUp Yazılım Geliştirme Aracını kullanarak takımlarla birlikte çalışın, zaman çizelgelerini ve iş yüklerini yönetin

ClickUp'ın Yazılım Geliştirme Aracı, görev izleme, ürün yol haritaları, hata raporlama ve daha fazlasını içeren tüm iş akışlarınızı tek bir sezgisel platformda merkezileştirir. Bu, takımların görevleri kolayca takip edebileceği, zaman çizelgelerini yönetebileceği ve kod üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabileceği anlamına gelir.

💡 Profesyonel İpucu: Yaygın yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmekte zorlanıyor musunuz? En zorlu zorlukların üstesinden gelmek için beş pratik strateji: Gelişen teknolojilere ayak uydurmak için eğitim ve sertifikalara zaman ayırın 💻

Değişen gereksinimlere etkili bir şekilde uyum sağlamak için çevik metodolojiler kullanın 🔄

Net kalite kriterleri belirleyin ve üstün sonuçlar elde etmek için sürekli testler gerçekleştirin 🧪

İletişim araçlarından yararlanın ve silolaşmayı önlemek için takım çalışması kültürünü teşvik edin 🤝

Güçlü bir altyapı sağlamak için güvenlik protokollerini geliştirmenin erken aşamalarında entegre edin 🔐

ClickUp Agile Yazılım Geliştirme aracı, Scrum, Kanban ve hibrit iş akışlarına uygun özellikler sunarak yazılım takımlarının sprintleri, birikmiş işleri ve ürün yol haritalarını kolayca yönetmesini sağlar.

ClickUp Agile Yazılım Geliştirme Aracı ile görevleri Pano, Liste, Tablo, Gantt, Kanban görünümlerinde ve daha fazlasında görselleştirin

ClickUp'ın Kanban Panosu Görünümü, takımların geliştirme aşamalarında görevlerin durumunu izlemesine yardımcı olurken, Zaman Çizelgesi görünümü, bağımlılıkları darboğazlara dönüşmeden tespit edip çözmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, ClickUp'ın Sprint Aracı ile birçok özelliği kullanarak sprint planlamasını basitleştirebilirsiniz. Sprint puanları iş yükü yönetimine, ilerlemeyi izlemek için burndown grafiklerine ve bitmemiş görevlerin bir sonraki sprinte otomatik olarak aktarılmasına yardımcı olur.

ClickUp ayrıca özelleştirilebilir şablonlar sunarak iş akışlarını takımınızın ihtiyaçlarına göre kolayca ayarlamanıza ve geliştirme sürecinizi basitleştirmenize olanak tanır.

Örneğin, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında iş akışlarını optimize eder. Agile Scrum veya Kanban kullanarak bir Ürün Yol Haritası oluşturuyor, özellikleri izliyor veya hataları düzeltiyor olsanız da, bu şablon her şeyi tek bir yerde düzenli tutar.

ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu ile çevik Scrum veya Kanban metodolojisini kullanarak tek bir alanda işbirliği içinde çalışın

Neden beğeneceksiniz:

Sprint döngülerini, özelliklerin kullanıma sunulmasını ve hata düzeltmelerini tek bir yerden yönetin

Sprint otomasyonu ve birikmiş iş yönetimi ile manuel güncellemeleri azaltın

Görevleri Dağıtılmaya Hazır olarak işaretleyin ve sürümleri verimli bir şekilde yönetin

İdeal kullanım alanları: Yazılım projeleri, sprint döngüleri, ürün yol haritaları ve kalite güvence iş akışlarını yöneten teknoloji şirketleri, girişimler ve kurumsal geliştirme takımları.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın mobil uygulaması, masaüstü sürümünde bulunan bazı gelişmiş özelliklere sahip olmayabilir

Kapsamlı bir özellik setine sahiptir ve teknoloji konusunda bilgisi olmayan kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirir

➡️ Ayrıca okuyun: Ücretsiz Yazılım Geliştirme Plan Şablonları

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

G2 incelemesinde ClickUp hakkında şunlar yazıyor:

Clickup, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri panoya ve göreve işbirliği için davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür.

Clickup, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri panoya ve göreve işbirliği için davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür.

2. Jira (Çevik proje yönetimi ve izleme için en iyisi)

via Jira

Atlassian tarafından geliştirilen Jira, özelleştirilebilir iş akışlarıyla tanınır ve süreçleri takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmenizi sağlar. Scrum ve Kanban panoları gibi özelliklerle görevleri görselleştirebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

Geliştiriciler ve proje yöneticileri, hataları raporlamak ve çözmek, işbirliğini geliştirmek, görevleri atamak ve zamanında teslimatı sağlamak için Jira'yı kullanır.

Jira'nın en iyi özellikleri

Scrum ve Kanban panolarını kullanarak görevleri görselleştirin ve ilerlemeyi izleyin

Projelerinizi yolunda tutmak için hataları verimli bir şekilde raporlayın ve çözün

Takımınızın performansına ilişkin gerçek zamanlı içgörülere erişin

Jira sınırlamaları

Kullanıcılar, güncellemeden sonra kullanıcı arayüzünün hantal olduğunu bildirmiştir

Jira, özellikle ölçeklendirme sırasında kullanımı pahalı olabilir

Jira fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

3. Microsoft Azure (Yapay zeka ve makine öğrenimi çözümleri için en iyisi)

Microsoft Azure* aracılığıyla

Microsoft Azure, sanal makineler, veritabanları ve yapay zeka yetenekleri için en iyisidir. Basit web sitelerinden karmaşık yapay zeka projelerine kadar bulutta uygulama oluşturmak ve çalıştırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

Örneğin, Azure'un AI hizmetlerini kullanarak uygulamanıza görüntü tanıma özellikleri ekleyebilir ve kullanıcı deneyimini geliştirebilirsiniz.

Microsoft Azure'un en iyi özellikleri

Uygulamaları dünya çapındaki birden fazla veri merkezine dağıtın

Gelişmiş güvenlik özelliklerinden ve uyumluluk sertifikalarından yararlanın

Diğer Microsoft ürünleri ve hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Microsoft Azure sınırlamaları

Kullandıkça öde modeli, dikkatli bir planlama olmadan yönetilmesi zor olabilir

Kullanıcılar, erişilebilirliklerini etkileyen birden fazla kesinti bildirdi

Microsoft Azure fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1800+ yorum)

Ca pterra incelemesinin Microsoft Azure hakkında neler söylediğine bir göz atalım:

Microsoft Azure ile olan deneyimim son derece olumlu. Hem küçük projeler hem de kurumsal düzeydeki uygulamalar için esneklik ve güvenilirlik sağlayan güçlü bir bulut çözümü.

Microsoft Azure ile deneyimlerim son derece olumlu. Hem küçük projeler hem de kurumsal düzeydeki uygulamalar için esneklik ve güvenilirlik sağlayan güçlü bir bulut çözümü.

4. Docker (Birden fazla sistemde uygulamaları çalıştırmak için en iyisi)

via Docker

Docker, uygulamaları konteynerler içinde geliştirmenize, göndermenize ve çalıştırmanıza olanak tanıyan bir yazılım geliştirme platformudur. Dağıtım sürecini kolaylaştırarak uygulamaların çeşitli sistemlerde sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

Docker, bir web uygulamasını konteynerize ederek, üretim ortamında olduğu gibi yerel makinenizde de aynı şekilde çalışmasını sağlar ve "benim makinemde çalışıyor" sorununu ortadan kaldırır.

Docker'ın en iyi özellikleri

Tutarlı ortamlar için bağımlılıkları olan uygulamaları paketleyin

Değişiklik yapmadan çeşitli platformlarda konteynerleri dağıtın

Uygulamalar ve bunların bağımlılıkları arasında yüksek düzeyde izolasyon sağlayın

Docker sınırlamaları

Docker, sistem performansını etkileyebilecek ek kaynaklar kullanabilir

Bellek kullanımı, otomatik başlatma ve dizin bağlama ile ilgili sorunlar var

Docker fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Docker Pro: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Docker Takımı: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Docker Business: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Docker puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (530+ yorum)

➡️ Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştirmenize Yardımcı Olacak 7 Yalın İlke

5. GitHub (Sürüm kontrolü ve kod işbirliği için en iyisi)

GitHub, geliştiricilerin kod barındırma ve paylaşma, yazılım geliştirme projelerinde işbirliği yapma ve değişiklikleri izleme için kullandıkları bir platformdur. Güçlü sürüm kontrol sistemi, önceki kod sürümlerine kolayca geri dönmenizi sağlar.

Çekme talepleri ve kod incelemeleri gibi özellikler ekip çalışmasını teşvik eder ve kod kalitesini artırır. GitHub'u görevleri yönetmek, hataları izlemek ve projelerinizi düzenli tutmak için de kullanabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: Bir Yazılım Geliştiricisinin Günlük Hayatı

GitHub'ın en iyi özellikleri

Değişiklikleri izleyin ve önceki kod sürümlerine geri dönün

Yazılım projelerinin hatalarını ve özellik taleplerini verimli bir şekilde yönetin

Depolarınızda görevleri ve dönüm noktalarını düzenleyin

GitHub sınırlamaları

Sık dal oluşturma ve birleştirme, birleştirme çakışmalarına yol açabilir

Açık bir platform olduğu için spam ve kötü amaçlı kod enjeksiyonlarına karşı hassastır

GitHub fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GitHub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (6000+ yorum)

Capterra'nın GitHub hakkında söyledikleri şunlar:

GitHub, sürüm kontrolü, işbirliği ve kod incelemesi için bir platform sağlayarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır. Birden fazla katkıcı aynı anda aynı proje üzerinde çalışabilir ve böylece daha verimli ve organize bir geliştirme sürecine katkıda bulunabilir.

GitHub, sürüm kontrolü, işbirliği ve kod incelemesi için bir platform sağlayarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır. Birden fazla katkıcı aynı anda aynı proje üzerinde çalışabilir ve böylece daha verimli ve organize bir geliştirme sürecine katkıda bulunabilir.

6. Jenkins (Eklentilerle CI/CD süreçlerini özelleştirmek için en iyisi)

via Jenkins

Jenkins, kod oluşturma, test etme ve dağıtma gibi yazılım geliştirme sürecinizin bazı kısımlarını otomatikleştirmenize yardımcı olan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Sürekli entegrasyon ve teslimat (CI/CD) ardışık düzenlerini kurmanıza olanak tanır ve kodunuzun her zaman dağıtılabilir durumda olmasını sağlar.

Jenkins'in en iyi özellikleri

Sürüm oluşturma ve yeniden kullanım için kod kullanarak CI/CD ardışık düzenlerinizi tanımlayın

Süreci hızlandırmak için birden fazla makinede derlemeler çalıştırın

Eklentiler, destek ve en iyi uygulamalar için geniş bir topluluğa erişin

Jenkins sınırlamaları

Arayüzü, yeni araçlara kıyasla eski ve daha az sezgisel olabilir

Bazı eklentiler birbirleriyle veya Jenkins'in daha yeni sürümleriyle birlikte iyi çalışmayabilir

Jenkins fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Jenkins puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (560+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Yazılım Takımları için Sürekli Dağıtım Araçları

7. Eclipse (Hataları belirlemek ve kodu hata ayıklamak için en iyisi)

Eclipse aracılığıyla

Eclipse, birden fazla programlama dilini destekleyen ücretsiz, açık kaynaklı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Güçlü özellikler ve kapsamlı bir eklenti ekosistemi sunarak IDE'yi özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

Eclipse'in yerleşik hata ayıklayıcısını kullanarak kodunuzda adım adım ilerleyebilir, sorunları tespit edebilir ve geliştirme sürecinizi iyileştirebilirsiniz.

Eclipse'in en iyi özellikleri

C/C++, Python, Ruby ve daha fazlası gibi birçok programlama diline erişin

Güçlü hata ayıklama araçlarıyla kodunuzdaki sorunları belirleyin ve düzeltin

Davranışını değiştirmeden kod yapınızı iyileştirin

Eclipse sınırlamaları

Çok fazla bellek tüketir ve sistemi yavaşlatır

Hata ayıklama süreci karmaşık ve zaman alıcıdır

Eclipse fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Eclipse puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (270+ yorum)

G2 incelemesinde Eclipse hakkında şunlar söyleniyor:

Eclipse'in işlevselliğini artırmak için otomatik olarak eklediği kod ve jar dosyalarının otomatik tamamlama özelliğinin benim için çok yararlı olduğunu gördüm. Kullanımı kolaydır ve harici paketler, SQL veritabanları dahil veritabanları ve diğer kütüphanelerle arayüz oluşturulduğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır.

Eclipse tarafından işlevselliğini artırmak için otomatik olarak eklenen kod ve jar dosyalarının otomatik tamamlama özelliğinin benim için çok yararlı olduğunu gördüm. Kullanımı kolaydır ve harici paketler, SQL veritabanları dahil veritabanları ve diğer kütüphanelerle arayüz oluşturulduğunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır.

8. Kubernetes (Mikro hizmet mimarilerini uygulamak için en iyisi)

via Kubernetes

Kubernetes, konteynerize uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini otomatikleştirir. Karmaşık uygulama mimarilerini düzenleyerek hizmetlerinizin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamasıyla bilinir.

Kubernetes ile mikro hizmet tabanlı bir uygulama dağıtabilirsiniz ve bu uygulama, her hizmetin uygun şekilde ölçeklenmesini ve kullanılabilirliğini sağlar.

Kubernetes'in en iyi özellikleri

Hizmet kullanılabilirliğini korumak için başarısız konteynerleri otomatik olarak yeniden başlatın veya değiştirin

Kararlı dağıtımlar sağlamak için ağ trafiğini verimli bir şekilde dağıtın

Uygulamalarınızın ihtiyaçlarına göre depolama sistemlerini bağlayın ve yönetin

Kubernetes sınırlamaları

Kubernetes kavramlarını ve işlemlerini öğrenmek zaman ve çaba gerektirir

Kubernetes kümelerini çalıştırmak önemli miktarda sistem kaynağı tüketebilir

Kubernetes fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kubernetes puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

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Kod tabanınızı açık, düzenli API belgelerine dönüştürerek manuel çabayı azaltın ve tutarlılığı artırın 📄

Makine öğrenimini kullanarak karmaşık kod tabanlarında bile hataları daha hızlı tespit edin ve hata ayıklamayı çocuk oyuncağı haline getirin 🐞

Kod iyileştirme fırsatlarını belirleyin, okunabilirliği ve performansı kolaylıkla optimize edin ✨

Eski kod tabanlarını analiz edin, güvenlik açıklarını tespit edin ve eski sistemlerin işlevselliğini korumak için düzeltmeler önerin 🔧

9. Postman (RESTful API'leri tasarlamak ve test etmek için en iyisi)

Postman aracılığıyla

RESTful API'leri verimli bir şekilde tasarlamak, test etmek ve belgelemek için Postman'ı seçin. Kullanıcı dostu bir arayüze ve kapsamlı özellik setine sahip API geliştirme için işbirliğine dayalı bir platformdur.

Postman ile HTTP istekleri oluşturabilir, yanıtları inceleyebilir ve API iş akışlarınızı da düzenleyebilirsiniz.

Postman'ın en iyi özellikleri

Farklı kurulumlarda testleri kolaylaştırmak için değişkenlerle ortamları tanımlayın

API doğrulamasını otomatikleştirmek ve güvenilirliği sağlamak için testler yazın

API uç noktalarını simüle ederek, gerçek sunucu uygulaması olmadan müşteri uygulamalarını test edin

Postman sınırlamaları

RESTful API'ler için tasarlanmıştır ve diğer API'ler için uygun olmayabilir

Postman, yerleşik yük testi veya performans testi özelliklerine sahip değildir

Postman fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 19 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Postman puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

10. Visual Studio Code (Birden fazla programlama dilinde kod yazmak için en iyisi)

Visual Studio Code (VS Code), Microsoft tarafından geliştirilen popüler ve ücretsiz bir kod düzenleyicidir. Birçok programlama dilini destekler ve sözdizimi vurgulaması ve kod tamamlama gibi yararlı özellikler sunar.

VS Code'da Python kodunu kolayca yazabilir ve entegre hata ayıklayıcısını kullanarak sorunları verimli bir şekilde tespit edip düzeltebilirsiniz.

Visual Studio Code'un en iyi özellikleri

Kod tamamlama ve gerçek zamanlı hata algılama özelliklerinden yararlanın

Düzenleyiciden çıkmadan komutları çalıştırmak için yerleşik terminale erişin

Sürüm kontrol işlemlerini doğrudan düzenleyici içinde yönetin

Visual Studio Code sınırlamaları

Sözdizimi vurgulaması ve kapsamlı topluluk desteği gibi çoğu temel özellik uzantılar aracılığıyla sağlanır

Daha az güçlü sistemlerde birkaç uzantı yüklemek VS Code'u yavaşlatabilir

Visual Studio Code fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Visual Studio Code puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

G2 incelemesinde Visual Studio Code hakkında şunlar söyleniyor:

VS Code'un en beğendiğim özelliği çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığıdır. Çok çeşitli programlama dillerini destekler, kapsamlı bir uzantı kitaplığına sahiptir ve hata ayıklama, "Git entegrasyonu" gibi güçlü özelliklerden ödün vermeden sorunsuz ve hafif bir deneyim sunar. Projenin boyutu ne olursa olsun, kodlamayı verimli ve keyifli hale getirir.

VS Code'un en beğendiğim özelliği çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığıdır. Çok çeşitli programlama dillerini destekler, kapsamlı bir uzantı kitaplığına sahiptir ve hata ayıklama, "Git entegrasyonu" gibi güçlü özelliklerden ödün vermeden sorunsuz ve hafif bir deneyim sunar. Projenin boyutu ne olursa olsun, kodlamayı verimli ve keyifli hale getirir.

11. IntelliJ IDEA (Java ve Kotlin uygulamaları geliştirmek için en iyisi)

IntelliJ IDEA aracılığıyla

IntelliJ IDEA, öncelikle Java ve Kotlin geliştirme için tasarlanmış güçlü bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). Akıllı kod yardımı ve geliştirici dostu özellikler sunar.

Yazarken ilgili kod parçacıkları öneren ve kodlama sürecinizi kolaylaştıran IntelliJ IDEA'nın akıllı kod tamamlama özelliğinden yararlanabilirsiniz.

IntelliJ IDEA'nın en iyi özellikleri

Kodlamayı hızlandırmak için bağlam farkında öneriler alın

IDE içinde sürüm kontrolü, terminal ve veritabanı araçlarına erişin

Spring ve Hibernate gibi popüler çerçevelerle sorunsuz bir şekilde çalışın

IntelliJ IDEA sınırlamaları

Yüksek kaynak tüketimi, özellikle CPU ve RAM ile bilinir

Kullanıcılar, eski sürümlerdeki yavaş performansından şikayetçi ve bu durumun sinir bozucu bir deneyim yarattığını bildiriyor

IntelliJ IDEA fiyatlandırması

IntelliJ IDEA Ultimate: 59,90 $/ay kullanıcı başına

Tüm Ürünler Paketi: 77,90 $/ay kullanıcı başına

dotUltimate: 46,90 $/ay kullanıcı başına

IntelliJ IDEA puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1200+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yazılım proje yönetiminde uzmanlaşmak mı istiyorsunuz? Projenizin başarısını garantileyecek anahtar süreçler: Başlangıçtan itibaren hedefleri, dönüm noktalarını ve teslim edilecekleri haritalandırın 📋

Daha sonra sürprizlerle karşılaşmamak için zaman, maliyet ve kaynaklarınızı ayırın ⏳

Son teslim tarihleri ile takım kapasitesini dengeleyen zaman çizelgeleri oluşturun 🗓️

Takımlar arasında iletişimin akışını sağlamak için araçları kullanın 🤝

Sorunları çözmek ve yolunda ilerlemek için ilerlemeyi izleyin 📊

12. Slack (Projeyle ilgili tartışmaları merkezileştirmek için en iyisi)

via Slack

Slack, gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve entegrasyon özellikleriyle takım iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Slack ile farklı projeler veya takımlar için kanallar oluşturarak organize tartışmaları kolaylaştırabilirsiniz.

Örneğin, belirli bir proje için bir kanal kurabilir, tüm ilgili konuşmaların ve dosyaların merkezileştirilmesini sağlayabilir ve takım işbirliğini geliştirebilirsiniz.

📮ClickUp Insight: Bir takımın zamanının %60'ından fazlası bağlam, bilgi ve eylem öğeleri aramakla geçiyor. ClickUp tarafından yapılan araştırmaya göre, takımlar farklı araçlar arasında geçiş yaparken değerli saatlerini kaybediyor. İletişim kopukluklarını önlemek için, proje yönetimi, işbirliği ve iletişimi bir araya getiren merkezi bir platformla mesajlaşmayı iş akışlarınıza entegre edin. İşiniz için her şeyi içeren uygulama ClickUp*'ı deneyin.

Slack'in en iyi özellikleri

Odaklanmış tartışmalar için konuşmaları konulara, projelere veya takımlara göre düzenleyin

Konuşmalar içinde belgeleri, görüntüleri ve diğer dosyaları kolayca paylaşın

İşlevselliği artırmak için 2.400'den fazla uygulamaya bağlanın

Slack sınırlamaları

Ücretsiz hesaplar yalnızca son 90 günün mesajlarına erişebilir

Slack, proje yönetimi ve yazılım geliştirme fonksiyonlarından yoksundur

Slack fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23500+ yorum)

13. Trello (Kolaylaştırılmış görev yönetimi için en iyisi)

via Trello

Trello, geliştirme görevlerini düzenlemenize yardımcı olan sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzüne sahip en popüler proje yönetimi araçlarından biridir. Bir proje için pano oluşturmanıza, aşamaları temsil eden listeler eklemenize ve bunları tek tek görevler için kartlarla doldurmanıza olanak tanır.

Örneğin, bir yazılım programlama projesinde iş ilerledikçe görev kartlarını bu aşamalardan geçiren "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi listeleriniz olabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görevleri atayın, yorumlar bırakın ve takım arkadaşlarınızı kolayca @bahsetme ile etiketleyin

Görevleri kategorilere ayırın ve karmaşık projeleri daha küçük adımlara bölün

Özelleştirilebilir raporlar aracılığıyla proje ilerlemesi hakkında içgörüler edinin

Trello sınırlamaları

Trello, kodlama ve hata izleme için özellikler sunmaz

Raporlama ve analitik, gelişmiş yazılım geliştirme araçlarıyla aynı seviyede değildir

Trello fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23300+ yorum)

Capterra'nın Trello hakkında ne dediğine bir göz atalım:

Trello'yu birçok işyerinde ve ortamda kullandım ve daha geniş kapsamlı girişimlerin yanı sıra kişisel yapılacaklar listelerimi ve proje tabanlı görevleri izlememde daha etkili olmama yardımcı olduğu görüldü. Genel olarak, birçok yönden ikinci bir beyin görevi görüyor.

Trello'yu birçok işyerinde ve ortamda kullandım ve daha geniş kapsamlı girişimlerin yanı sıra kişisel yapılacaklar listelerimi ve proje tabanlı görevleri izlememde daha etkili olmama yardımcı olduğu görüldü. Genel olarak, birçok yönden ikinci bir beyin görevi görüyor.

14. Zapier (Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, favori uygulamalarınızı birbirine bağlayarak tekrarlayan görevleri kolaylaştıran bir otomasyon aracıdır. "Zaps" ayarını yaparak, kodlama yapmadan iş akışlarını otomatikleştirebilirsiniz.

Örneğin, yeni bir e-posta eki aldığınızda, Zapier bunu otomatik olarak bulut depolama alanınıza kaydederek manuel çabayı azaltarak verimliliği artırır.

Zapier'in en iyi özellikleri

Slack, Google Çalışma Alanı ve Trello dahil 5.000'den fazla uygulamayı entegre edin.

Görev yürütme işlemlerinin kapsamlı bir günlüğü ile otomasyonlarınızı inceleyin ve sorunları giderin

Belirli kriterlere göre farklılaşan yollarla gelişmiş iş akışları oluşturun

Zapier sınırlamaları

Zapier'in maliyeti, otomasyon ve zap sayısıyla artar

Zapier'de veritabanınızı doğru ve güncel tutmak karmaşık bir iştir

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2900+ yorum)

15. Dreamweaver (Görsel olarak çekici web siteleri tasarlamak için en iyisi)

via Dreamweaver

Adobe Dreamweaver, bir kod düzenleyiciyi görsel tasarım yüzeyi ile birleştirerek web sitelerini verimli bir şekilde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Canlı önizleme özelliği, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görmenizi sağlayarak tasarımlarınızın tüm cihazlarda istediğiniz gibi görünmesini sağlar.

Sitenizin düzenini değiştirdiğinizde, Dreamweaver ekranı anında günceller, böylece duyarlı tasarımları korumanıza ve geliştirme sürecini basitleştirmenize yardımcı olur.

Dreamweaver'ın en iyi özellikleri

Sözdizimi vurgulaması ve kod tamamlama ile kod yazın ve düzenleyin

Derin kodlama bilgisi olmadan sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak web sitenizi tasarlayın

Çeşitli ekran boyutlarına ve cihazlara uyum sağlayan web siteleri oluşturun

Dreamweaver sınırlamaları

Adobe Creative Cloud aboneliği gerektirir, bu da bazı kullanıcılar için maliyetli olabilir

Dreamweaver, çok büyük kodlar oluşturabilir ve bu da web sitesinin performansını olumsuz etkileyebilir

Dreamweaver fiyatlandırması

Adobe Creative Cloud aboneliğinin bir parçası olarak kullanılabilir: 29,99 $/ay

Dreamweaver puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (90+ yorum)

G2 incelemesinde Dreamweaver hakkında şunlar söyleniyor:

Adobe Dreamweaver, HTML, CSS ve JavaScript dahil olmak üzere çeşitli web teknolojilerini destekler, bu da onu kodlama ve tasarım değişiklikleri için mükemmel bir araç haline getirir. Aynı anda hem Kod hem de Tasarım görünümlerinde çalışma seçeneğini seviyorum. Duyarlı tasarım yetenekleri, kullanıcıların sitelerinin farklı cihazlarda nasıl göründüğünü test etmelerini sağlar.

Adobe Dreamweaver, HTML, CSS ve JavaScript dahil olmak üzere çeşitli web teknolojilerini destekler, bu da onu kodlama ve tasarım değişiklikleri için mükemmel bir araç haline getirir. Hem Kod hem de Tasarım görünümlerinde aynı anda çalışma seçeneğini seviyorum. Duyarlı tasarım yetenekleri, kullanıcıların sitelerinin farklı cihazlarda nasıl göründüğünü test etmelerini sağlar.

16. Apache NetBeans (Geliştirme iş akışınızı iyileştirmek için en iyisi)

Apache NetBeans* aracılığıyla

Apache NetBeans, Java, PHP ve HTML5 dahil olmak üzere birden fazla programlama dilini destekleyen bir IDE'dir. Yazılım geliştirme takımlarına, kod şablonları ve proje yönetimi özellikleri gibi geliştirme sürecini basitleştiren bir dizi araç sunar.

Java uygulaması üzerinde çalışıyorsanız, NetBeans verimliliğinizi artırmak için kod önerileri ve hata ayıklama araçları sunar.

Apache NetBeans'in en iyi özellikleri

Kod dosyalarınızı ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin

Git gibi entegre sürüm kontrol sistemlerini kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın

NetBeans'i Windows, macOS ve Linux dahil çeşitli işletim sistemlerinde çalıştırın

Apache NetBeans sınırlamaları

Arayüz, diğer modern IDE'lere kıyasla biraz eski görünebilir

NetBeans, özellikle büyük projelerde çalışırken çok fazla bellek tüketebilir

Apache NetBeans fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Apache NetBeans puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

17. Codenvy (İşbirliğine dayalı kodlama platformları için en iyisi)

Codenvy* aracılığıyla

Codenvy, uygulamaları doğrudan web tarayıcınızda kodlamanıza, oluşturmanıza ve hata ayıklamanıza olanak tanıyan en iyi yazılım geliştirme araçlarından biridir. Bu, yerel makinenize hiçbir şey yüklemeden internet bağlantısı olan her yerden çalışabileceğiniz anlamına gelir.

İşbirliği ve entegrasyon özellikleri, taşınabilir ve işbirliğine dayalı bir yazılım geliştirme ortamına ihtiyaç duyan uzaktaki takımlar veya serbest çalışanlar için mükemmeldir.

Codenvy'nin en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme araçlarını kullanarak projeleri paylaşın ve takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın

Git ve bulut platformları gibi popüler sürüm kontrol sistemleriyle entegre edin

Tutarlılık için Dockerfiles kullanarak yığınınızı özelleştirin

Codenvy sınırlamaları

Docker örnekleri, yaklaşık 10 dakika boyunca işlem yapılmadığında sonlanabilir

Yazılım geliştiricileri, özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olduğunu bildirmiştir

Codenvy fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

3'ten fazla kullanıcı için kurumsal lisans gereklidir

Codenvy puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (460+ yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Otomasyon QA Test Yazılım Araçları

18. Cloud9 (İşbirliğine dayalı geliştirme ortamlarında çalışmak için en iyisi)

Cloud9* aracılığıyla

Cloud9, Amazon'un bulut tabanlı IDE'si olup, yazılım geliştirme kodlarını doğrudan web tarayıcınızda yazmanıza, çalıştırmanıza ve hata ayıklamanıza olanak tanır. Yazılım geliştiriciler aynı kod tabanında aynı anda işbirliği yapabilir ve çalışabilir.

Siz ve takımınız bir Node.js uygulaması geliştiriyorsanız, Cloud9 önceden yapılandırılmış bir ortam sunarak yerel kurulum zahmetleri olmadan hemen kodlamaya başlamanıza olanak tanır.

Cloud 9'un en iyi özellikleri

Yerleşik hata ayıklama araçlarıyla sorunları verimli bir şekilde belirleyin ve düzeltin

Kod tamamlama ve sözdizimi vurgulama özelliklerini kullanarak daha iyi kod yazın

Amazon S3, Lambda ve EC2 gibi diğer AWS hizmetleriyle entegre edin

Cloud 9 sınırlamaları

Yazılım geliştiriciler, büyük projelerde çalışırken ara sıra gecikme yaşadıklarını not etmişlerdir

Bazı kullanıcılar, geleneksel masaüstü IDE'lere kıyasla daha az özelleştirme seçeneği bulmaktadır

Cloud 9 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cloud 9 puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (270+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Özel bahsetmeler Yukarıda bahsedilen farklı yazılım geliştirme araçlarına ek olarak, not almaya değer birkaç araç daha var: Bitbucket : Kodları barındırın, değişiklikleri inceleyin ve takımlarla zahmetsizce işbirliği yapın

Selenium : Sorunsuz uygulama işlevselliği için tarayıcı testlerini otomatikleştirin

GitLab: CI/CD ardışık düzenlerini entegre edin ve dağıtım verimliliğini artırın

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Etkili yazılım geliştirme, akıcı iş akışlarına, net iletişime ve verimli işbirliğine bağlıdır. Kodlayıcılar, geliştiriciler, serbest çalışanlar ve uzaktan çalışan takımlar için, yüksek kaliteli ürünleri zamanında teslim etmek söz konusu olduğunda doğru araçlar çok önemlidir.

Bu listede yer alan 18 popüler yazılım geliştirme aracı, kodlama, hata izleme ve takım işbirliğini kolaylaştırır. Bu araçlar verimliliği artırır, iletişimi iyileştirir ve karmaşık iş akışlarını basitleştirerek takımların harika yazılımlar oluşturmaya odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp ile geliştirme projelerinizi yeni zirvelere taşıyabilirsiniz. Görevleri yönetin, sprint planlaması yapın, hataları izleyin ve GitHub gibi platformlarla entegre edin — hepsi tek bir sezgisel çalışma alanında. Özelleştirilebilir görünümleri, otomasyonları ve gerçek zamanlı gösterge panelleri, iş akışınızın her bölümünün verimli ve düzenli kalmasını sağlar.

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