Yazılım Geliştirmenize Yardımcı Olacak 7 Yalın İlke

Yedi yalın ilkeyi öğrenmek ister misiniz? Ve bunları pratikte nasıl kullanacağınızı?

Doğru yere geldiniz.

Bu makalede, her bir ilkeyi basit terimlerle açıklayacağız ve bunları yazılım geliştirme sürecinize nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğiz.

Hadi başlayalım.

Yalın ve Yalın Üretim Hakkında Kısa Bilgi

Yalın Üretim, 1970'lerde Toyota tarafından başlatılmıştır. Yalın üretimin odak noktası, israfı azaltmaktı. Toyota Yalın Üretim Sistemi, işçileri üretim hattında birer dişli olarak kullanmak yerine, otomobil üretim sürecindeki her türlü israfı ortadan kaldırmaya odaklanmıştı.

Süreçlerini inceleyip değerlendirdikten sonra, şu üç tür israfı tespit ettiler:

Muda: Bunlar, gereksiz ve herhangi bir değer katmayan fazlalıklardır. Bazı şeyler herhangi bir değer katmaz, ancak ürün testleri gibi olması gereken şeylerdir. Diğer prosedürler hoş olabilir, ancak müşterilere herhangi bir nihai değer sağlamaz.

Mura: Yalın yöntem ve teknikler, tüm taraflar arasındaki işi eşitlemeli ve hiç kimse beklememeli veya aşırı iş yükü altında kalmamalıdır. Parça, kaynak ve ürün envanteri, doğru sayıda çalışan tarafından doğru zamanda oluşturulan doğru miktarda olmalıdır. *

Muri: Aşırı iş yükü altında çalışan bir çalışanı ifade eder. Takımdaki herkes benzer boyutlarda iş yükünü üstlenmeli ve dinlenmek için zamana sahip olmalıdır. Ş Akışları bunu hesaba katacak şekilde yönetilmelidir.

Bu geliştirme metodolojisi konseptinin işe yaradığını ve kârlarını artırdığını söylemek yetersiz kalır. İşleri patladı ve Toyota'nın tüm rakipleri benzer bir yalın metodolojiyi benimsedi.

Bu ilkeler ve yöntemler daha sonra yazılım geliştirme dünyası için geliştirildi. Tom ve Mary Poppendieck, yalın yöntem ve ilkelerini yazılım geliştirme metodolojisine uyarlamak için kapsamlı bir kılavuz yazdı.

Yalınlığın nihai hedefinin, her şeyden önce değer peşinde koşmak olduğunu anlamışlardı. Bu, şirketiniz ve müşterileriniz için değer ile sonuçlandı. Yazılım geliştirmede bu yaklaşımın her iki taraf için de değeri en üst düzeye çıkardığına inanıyorlardı.

Yalınlığın Yedi İlkesi

Bu yedi yalın kavram genellikle Agile geliştirme ve Scrum ile ilişkilendirilse de, Yalın proje yönetimi ile de ilgilidir.

Aslında, bu yalın kavramlar, kullandığınız proje metodolojisi ne olursa olsun değerlidir. Waterfall, PRINCE2, GTD gibi herhangi bir organizasyon, bu yedi kılavuz yalın kavramdan öğrenmeye başlayabilir.

Her birine daha yakından bakalım:

1. İsrafı ortadan kaldırın

Yalın üretim, bitmiş ürüne değer katmayan her şeyin atılmasını vurgular. Bu israflı faaliyetleri ve süreçleri ortadan kaldırmak, yalın yönetimde yapılacaklar listenizin en başında yer almalıdır.

Orijinal Toyota Yalın Üretim sistemi, aşağıdaki yaygın israf türlerini belirlemiştir:

Aşırı Üretim: Gereğinden fazla veya ihtiyaç duyulmadan önce üretim yapmak. Gereksiz nakliye: Sebepsiz yere hasar riski taşıyan, bir yerden başka bir yere yapılan gereksiz nakliye. Envanter: Envanter depolamak maliyet artırır, fazla envanter alan kaplar ve yenilikleri geciktirir. Hareket: Atölyede tekrarlayan, verimsiz işçi hareketi. Kusurlar: Üretim sürecinin yeniden yapılmasına neden olan ve zaman kaybı ve teknik borçla sonuçlanan kalite sorunları. Aşırı işleme: Basit araçlarla yapılabilecek işler için gereksiz sürekli entegrasyon ve yinelemeler kullanmak. Bekleme: Envanterin, geri bildirim döngüleri gibi değer katan adımlar arasında boşta kalması gereken dönem.

Yalın Yazılım Geliştirmeye Uygulama

Üretim, yazılım ve pazarlama takımları için israfı ortadan kaldırmak genellikle yüzeysel olarak çok kolay görünür. Bu, bir projeyi gerçekleştirmek için daha az geri bildirim döngüsü ve daha az sayıda küçük görev anlamına gelebilir. Ş Akışı yönetiminizi bu şekilde iyileştirmek, şirketinize her yıl milyonlarca dolar tasarruf sağlayabilir.

İş akışlarınızı önceden onaylatmak, bunu yapmak için iyi bir yoldur. Garrett Moon, 10x Marketing Formula adlı kitabında, önceden onaylanmış iş akışlarının yazılım geliştirme yöntemlerinizi ve yaşam döngüsünü 10 kat hızlandırmanın anahtarı olduğunu söylüyor.

*"Onay süreci işin bir parçası olduğunda, işin hızlı bir şekilde teslim edilmesinin önündeki engel haline gelir. Bir şeyi üstüne aktardığınızda, onay süreci sonsuza kadar sürer. Ve pastayı yapan herkes kendi izini bırakmak istediği için, %10'luk küçük değişikliklerle boğuşursunuz," diyor Moon.

Bu geri bildirim döngüleri, yazılım geliştirme yaşam döngünüze iyileştirmelerden çok israf ekliyorsa, bunları ortadan kaldırmayı düşünün. Aynısı, eklemek istediğiniz tüm ürün özellikleri için de geçerlidir. Müşterileriniz bu üretimden gerçekten faydalanmayacaksa, onu daha fazla geliştirmeye çalışmayın.

ClickUp, israfı ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı olur: Kritik yol ve kaynak yönetimi

ClickUp, dünyanın en iyi ücretsiz proje yönetimi yazılımıdır. Dünya çapında büyük şirketler ve startup takımları tarafından kullanılan bu yazılım, projelerinizi etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Yalın ilkeleri uygulamanıza yardımcı olacak bazı güçlü özellikleri şunlardır:

ClickUp, israfı ortadan kaldırmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Bir projenin kritik yolu, projenin tamamlanması için en önemli görevleri belirlemenize yardımcı olan bir özelliktir. Bu özellik, önemsiz görevleri atlayarak yalnızca bu önemli görevlere odaklanmanızı sağlar.

Bu nedenle, herhangi bir israfı ortadan kaldırma stratejisinin anahtar bileşenidir. Bu görsel yönetim özelliği, projenizi en önemli unsurlarına indirgemek ve bu süreçte gereksiz ve alakasız görevleri ortadan kaldırmak için size yardımcı olur.

ClickUp, projenizin kritik yolunu otomatik olarak hesaplayabilen yerleşik Gantt Grafikleri ile birlikte gelir. ClickUp'ın Gantt Grafikleri ile en üst düzey görsel yönetim özelliklerine erişebilirsiniz. Bu, üretim programınıza ayak uydurmanıza ve israfı ortadan kaldırmak için hızlı değişiklikler yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp, takımınızın etkili bir şekilde fikir üretmesine yardımcı olmak için yerleşik zihin haritaları ile birlikte gelir. Bu zihin haritaları ile bir projenin kapsamını ayrıntılı bir şekilde planlayabilir ve bu süreçte gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırabilirsiniz.

Verimli kaynak yönetimi, tüm yalın süreçlerin temelidir. Kaynaklarınızın her zaman en iyi şekilde kullanıldığından emin olmalısınız. ClickUp'ın Box View özelliği ile bunu doğrudan gösterge panelinizden yapabilirsiniz.

Proje yöneticileri, her takım üyesinin sahip olduklarını görmek için Box Görünümü'nü kullanabilir:

Tamamlandı

Şu anda üzerinde çalışılan işler

Üzerinde çalışılacak konular

Takımınızın iş yükünü kolayca değerlendirmenin ve yeteneklerini etkili bir şekilde kullandığınızdan emin olmanın kolay bir yoludur.

2. Kaliteyi İçeride Oluşturun

Yalın metodoloji, kaliteyi kontrollü ve disiplinli bir şekilde geliştirmeyi amaçlar.

Neden?

Yapısı olmayan bir ürüne kalite katmaya çalıştığınızda, tonlarca israf yaratabilirsiniz. Örneğin, aşırı testler ve aşırı günlük kayıtları, son ürüne hiçbir değer katmayan titiz bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünün yaygın yan ürünleridir.

Yalın Yazılım Geliştirmeye Uygulama

Bu geliştirme metodolojisini yazılım geliştirme yaşam döngüsüne uygulamak zor değildir. Kaliteyi artırmak için yaygın olarak kullanılan yalın yazılım geliştirme alternatiflerinden bazıları şunlardır:

Çift programlama: İki geliştiricinin becerilerini birleştirerek proje gereksinimleri üzerinde birlikte çalışmasını içerir. Test odaklı geliştirme: Bu, herhangi bir işe başlamadan önce geliştiriciler için kılavuzlar ve ölçütler belirlemeyi içerir. Örneğin, yazılımınız için kod yazmadan önce kod için kriterler belirlemek. Otomatik Test: Otomatik test, insanların yaparken zorluk çekebileceği karmaşık, manuel süreçleri ortadan kaldırmada büyük bir rol oynayabilir. Otomatik test ve süreçler, sıkıcı, idari görevleri de kolayca hızlandırabilir.

ClickUp Kaliteyi Geliştirmeye Nasıl Yardımcı Olur: İdari Otomasyon

"Kaliteyi İçeriye Taşıyın"ın genel teması, süreçleri en başından itibaren otomatikleştirmektir. Süreçleriniz veya iş akışlarınız test edilip doğrulandıktan sonra, bunları hemen otomatikleştirmeye çalışın.

ClickUp'ta, şablonlar, kontrol listeleri ve zaman tahminleri kullanarak görevlerinizi daha hızlı otomatikleştirebilir ve süreçlerinizin daha da hızlı çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

3. Bilgi Oluşturun

Yalın metodoloji, sürecin her aşaması için dokümantasyon oluşturulmasını vurgular. Bu bilgi, gelecekteki takımların bu görevleri etkili bir şekilde yerine getirmeleri için eğitimlerinde inanılmaz derecede yardımcı olacaktır. Ayrıca, bir takımın yaptıkları üzerinde düşünmesi ve düşük performans gösteren faaliyetleri iyileştirmesi için de iyi bir yoldur.

Yazılım Geliştirme Sürecine Uygulama

Bilgi oluşturmak, bilgilerinizi bir wiki aracında veya GitHub veya GitLab gibi kod depolarında saklamayı içerebilir. Bunlar hazır olduğunda, takımınız bulgularını hızlı bir şekilde saklayabilir ve benzer projelerde çalışan diğer geliştiricilerin erişimine açabilir.

ClickUp'ın Bilgi Oluşturmaya Nasıl Yardımcı Olur: Belgeler

ClickUp Docs, şirket belgeleriniz için güçlü bir wiki aracıdır. Önemli proje belgelerini, kolayca erişilebilmelerini sağlamak için proje alanlarının yanında saklayabilirsiniz. Bilgilerinizi daha kolay kategorize etmek için bu belgelerin içine sayfalar yerleştirebilirsiniz.

İşte diğer bazı yararlı ClickUp Belgeleri özellikleri:

Zengin metin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak ayrıntılı belgeler oluşturun.

Ek güvenlik için her bir belgeye erişim haklarını düzenleyin.

Belgeleri herkese açık olarak paylaşabilirsiniz. Bu, müşterileriniz için kolayca erişilebilir bir çevrimiçi yol haritası oluşturmak için kullanılabilir, böylece sürekli geri bildirim alabilirsiniz.

Ayrıca, Google'ın belgelerinizi indekslemesine izin vererek, bunların arama sonuçlarında görünmesini sağlayabilirsiniz.

4. Taahhüdü Erteleyin

Taahhüdü ertelemek, proje planlarınızı ve gereksinimlerinizi, meydana gelebilecek öngörülemeyen değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek tutmayı vurgular. Geri dönüşü olmayan tüm kararları en sona bırakın – diğer her şey kesinleştiğinde. Bu, işinize en uygun olanı seçmeden önce birden fazla senaryo üzerinde çalışmanıza olanak tanır.

Yazılım Geliştirme Sürecine Uygulama

Ürün geliştirmede Agile'dan esinlenen Sprint yaklaşımını kullanmak, bununla başa çıkmanın iyi bir yoludur. Bu yaklaşım, takımların aşağıdakileri yapmasına olanak tanıdığı için bu konuda çok etkilidir:

Özelliğin sadece belirli bir kısmını ayırın. Önemini analiz edin. O sprint için geliştirilip geliştirilmeyeceğine karar verin.

ClickUp'ın yardımı: Sprint ayarları

ClickUp'ta Sprint'leri ayarlamak için, Projeler altında ayrı Listeler oluşturun. Her Liste, "Backlog" başlıklı ek bir Liste ile ayrı bir sprint'i temsil etmelidir. Burada yeni özellikler ve gereksinimler listelenebilir. Listeler ayrıca, o liste içindeki tüm takım görevlerinizi kaydetmek için başlangıç ve bitiş tarihlerini de içerir. ClickUp'ta Sprint'leri kullanma hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin.

5. Hızlı Teslimat

Verimli bir şekilde hızlı iş teslim etmek, tüm yalın faaliyetlerin ön saflarında yer alır. Ancak, bu hızlı yazılım dönüş süresinin gerçekten etkili olabilmesi için uzun vadede sürdürülebilir olması gerekir.

Çoğu yazılım şirketi, ürün geliştirmede zaman kaybına ve verimlilik düşüşüne neden olan aşağıdaki senaryolardan birinin kurbanı olur:

Gelecek planları ve belki de gerekli bile olmayacak yazılım geliştirme uygulamaları hakkında düşünerek çok fazla zaman harcamak. Yazılım geliştiriciler geri bildirimlere, engellere ve proje aksaklıklarına hemen yanıt vermezler. Bir planı veya çözümü aşırı optimize etmeye ve aşırı geliştirmeye çalışmak.

Yazılım Geliştirme Sürecine Uygulama

Ürün geliştirme faaliyetlerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için, yazılım geliştiricilerinizin şu üç aşırı programlama adımını izlemesi gerekir:

Adım 1: Basit ve anlaşılır bir çözüm oluşturun.

Adım 2: Müşterilerinize sunun.

Adım 3: Müşteri içgörülerini kullanarak değişiklikleri ve iyileştirmeleri kademeli olarak gerçekleştirin.

Yazılım geliştiricileriniz tüm bu adımları izlerse, doğru faaliyetlere öncelik vermekte ve işleri hızlı bir şekilde tamamlamakta hiçbir sorun yaşamazlar.

ClickUp, hızlı teslimata nasıl yardımcı olur: Öncelikler

Takımınızın faaliyetleri, ClickUp'ın öncelikleri ile yolunda ilerleyebilir. Her göreve kolayca öncelikler ekleyerek, takımınızın hangilerinin önemli olduğunu bilmesini sağlayabilirsiniz. Tüm ClickUp öncelikleri standart bir renk koduyla gelir:

Kırmızı : Acil

Sarı : Yüksek Öncelik

Mavi : Normal Öncelik

Gri: Düşük Öncelik

Bu renk kodu tüm proje alanlarınızda standart olduğundan, takımınız her zaman en önemli görevleri kolayca belirleyebilecektir. Hatta görevlerini önceliklerine göre filtreleyerek en önemli görevleri önce yapabilirler.

6. İnsanlara Saygı

Ne yazık ki, bu ilke, "Hızlı Teslimat" zorunluluğunun yaratabileceği "ne pahasına olursa olsun kazanma" zihniyetine uyum sağlamak için sıklıkla göz ardı edilmektedir.

Yalın geliştirme, her takım üyesine saygı ve şefkatle davranmayı vurgular. Bu ilke, organizasyonel etkileşimlerinizin tüm yönlerine genişletilmelidir

İşe alma

Onboarding

Çatışma çözümü

Proje planlama

Süreç iyileştirme

Bu yalın geliştirme süreçlerinin her biri, desteği ve sağlıklı rekabeti teşvik eden saygılı, proaktif bir konuşma ile yönlendirilmelidir.

Yazılım Geliştirme Metodolojisine Uygulama

Poppendiecks, BT yönetimi için yalın bir geliştirme sürecinin en uygun ve etkili yalın yönetim tarzı olduğuna inanmaktadır. Geliştirme takımlarınızı motive etmeli ve desteklemelisiniz, onları kontrol etmeye çalışmamalısınız.

Yalın yönetim, çalışanlarınızın endişelerini dile getirmelerini ve sizin yarattığınız açık, destekleyici bir iş ortamında sorunları çözmelerini teşvik eder.

Yazılım mühendisleri arasında saygıyı sağlamanın en etkili yolu, etkili iletişim kanallarına sahip olmaktır. Bu kanallar çatışmaları azaltır ve takım üyelerine birbirlerine rahatça kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlar.

Her ClickUp projesi, takımınızın farklılıkları tartışmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olacak güçlü yorum bölümleri ile birlikte gelir. Takım üyeleri, düşüncelerini kolayca aktarmak için metin geri bildirimleri, resimler, dosyalar ve videolar paylaşabilir. Takımınızın birbirine saygı duymaya başlarken kendini ifade etmesi için mükemmel bir platformdur.

Yazılım mühendisleriniz arasında hızlı ve verimli iletişimi desteklemek için ClickUp, atanmış yorumlar özelliğini de sunar:

Bir takım üyesine görev atamanız gerektiğinde, yorumda onu etiketleyin ve görevi ona atayın. Görev, gözden kaçmaması için hemen bir bildirim olarak gönderilir. Görev, görev listesine eklendiği için, üye hemen işe başlayabilir ve tamamladığında görevi çözüldü olarak işaretleyebilir.

Bu, proje yöneticisinin görevin çözülüp çözülmediğini kolayca kontrol edebilmesi sayesinde aşırı geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu ayrıca, yalın geliştirme metodolojisinin "israfı ortadan kaldırma" kavramına uymanıza da yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Profilleri, proje yöneticilerine aşağıdakiler hakkında genel bir bakış sunar:

İnsanlar ne üzerinde çalışıyor?

Ne üzerinde çalışacaklar?

Son zamanlarda yapılanlar.

Hangi görevleri henüz planlanmadı?

Proje yöneticilerinin her bir çalışanın üzerinde çalıştığı işleri takip etmeleri için mükemmel bir yoldur. Box görünümüyle (yukarıda açıklandığı gibi) birleştirerek adil bir iş dağıtımı sağlayabilirsiniz.

Bu, çalışanlarınızı aşırı çalıştırarak tükenmişlik veya memnuniyetsizliğe neden olmamayı sağlar. Bu, saygı bağlamında son derece önemlidir.

7. Bütününü Optimize Edin

The Lean Startup gibi kitaplar, Yalın metodolojiyle çalışırken büyük resme bakmanın önemini vurgular. Ürün sahipleri ve hissedarlar, köklü değişiklikler yapmadan önce girişimlerini ve süreçlerini bir bütün olarak değerlendirmelidir.

Dar bir bakış açısıyla pratik görünmeyen şeyler, daha büyük ve daha verimli süreçlerin temeli olabilir. Bu bağlantıları belirlemek ve tek tek bileşenler yerine süreci bir bütün olarak optimize etmek size kalmıştır.

Yazılım Geliştirme Metodolojisine Uygulama

Çapraz fonksiyonlu takımlar, bütünü optimize etmek için iyi bir çözümdür. Takımdaki herkes talepleri baştan sona ele alabildiğinden, sorunlar hakkında birden fazla görüş ortaya çıkar. Bu, müşterilerinizin ihtiyaçlarını farklı perspektiflerden düşünmenize yardımcı olur ve takımın hedeflerinin saptırılmasını zorlaştırır.

En başarılı yenilikler, satış ve destek gibi farklı departmanlardan çalışanların fikirlerini bir araya getirdiğinizde ortaya çıkar.

Şirketinizin bu tür işlevler arası takımları başarıyla yönetmesine yardımcı olmak için ClickUp, birden fazla görünüm sunar. Yazılım geliştirme, pazarlama veya destek gibi tüm takımlarınız, ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun bir görünüm bulacaktır.

ClickUp her departmanın ihtiyaçlarına uyum sağladığından, çalışanlarınızı memnun etmek için birden fazla araç kullanmanız gerekmez. Bu, işleri birleştirmeyi ve takımınızın ortak bir hedefe doğru birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

Görsel yönetimi kolaylaştıran bu görünümlerin her birine kısaca göz atalım:

Pano Görünümü

Bu görünüm, Kanban panosuna alışkın SCRUM takımları için mükemmeldir. Görevleri kolayca taşıyabilir ve hareket halindeyken değişiklikler yapabilirsiniz.

Liste görünümü

Liste Görünümü, takımınızın görevlerini ve atamalarını GTD (getting-things-done) tarzı bir listede görmesine yardımcı olur. Proje görevlerini ve alt görevlerini ilerledikçe kolayca işaretleyebilirler.

Box Görünümü

Box Görünümü, üst yönetime kuruluşunuzda olup biten her şeyin genel bir görünümünü sağladığı için, bütünü optimize etmek için özellikle yararlıdır. Görevler atanan kişiye göre sıralandığından, tüm yazılım mühendislerinizin yapması gerekenleri kolayca yönetebilir ve görev ve sorumlulukların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Ben Modu

Me Modu yalnızca size atanan projeleri gösterir. Bu, yalnızca görevlerinize ve atamalarınıza odaklanmanıza yardımcı olur.

Çevik ve Yalın Geliştirme Metodolojisi Arasındaki Fark

Yalın geliştirme metodolojisi ve Agile birbirine çok benzerdir. Aslında, birçok Agile iş süreci bazı yalın ilkeleri içerir. Örneğin, hızlı sonuçlar elde etmek çoğu Agile takımının temel ilkesidir.

Ancak, bu iki geliştirme yöntemi arasında bazı belirgin farklılıklar vardır. Birincisi, Agile, bireysel takım üyeleri arasındaki ilişkilere öncelik verir. Yalın geliştirme metodolojisi ise, takımınızı ve organizasyonunuzu bir bütün olarak görmeyi vurgular.

Agile manifestosu, bir geliştirme takımının hedefinin sorunları aşmak ve işlenebilir bir nihai ürün ortaya çıkarmak olduğunu belirtir. Bu, Yalın geliştirmede de bir hedeftir, ancak Yalın felsefesinde nihai üründen çok sürecin önemi vurgulanır.

Bu iki metodoloji bazı açılardan farklılık gösterse de, bu ilkelerin her biri iş süreçlerinize değer katabilir. İsrafın ortadan kaldırılması ( yalın altı sigma yöntemi) ve grup uyumu (Çevik yöntem) her projenin yararlanabileceği olumlu özelliklerdir. Bunlardan en iyi şekilde yararlanmak için, her metodolojinin ilkelerini kullanarak şirketinize özgü iş süreçlerini şekillendirin ve işlerinizi verimli bir şekilde tamamlayın.

Sonuç

Yedi yalın ilke, iş süreçlerinizi optimize etmek için harika bir şablondur. Bunları özenle uygularsanız, verimlilik ve üretkenliği sağlayan akıcı süreçlere sahip olursunuz.

Bu arada, ClickUp'a kaydolup, yalın metodolojiye uyum sağlamak için yararlı özelliklerini kullanmaya ne dersiniz?