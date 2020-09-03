Çevik Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Kapsamlı Kılavuz 2025)

SDLC Agile hakkında bilgi edinmek ister misiniz?

Sıkıcı bir proje yönetimi dersinden çıkmış karmaşık bir konu gibi geliyor, değil mi?

Ama endişelenmeyin.

SDLC Agile öğrenmesi oldukça eğlenceli ve o kadar da zor değildir.

Aslında, bu makaleyi okuduktan sonra herkes bu modeli kolayca öğrenebilir.

Agile yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ne olduğunu ve geleneksel SDLC'den farklarını ele alacağız. Ayrıca, herhangi bir Agile projesini verimli bir şekilde nasıl yöneteceğinizi de göstereceğiz.

Hadi başlayalım!

SDLC nedir?

SDLC, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü'nün kısaltmasıdır. Herhangi bir yazılımın oluşturulması ve bakımının yapılması için gerekli tüm adımlardan oluşur.

Çoğu SDLC modeli gibi, Agile modeli de bazı farklılıklar olmakla birlikte SDLC'nin temel adımlarını izler. Öyleyse, "Agile'ın sihrini" öğrenmeden önce SDLC modelinin nelerden oluştuğunu anlayalım.

Çoğu SDLC modelinde, geliştirme döngüsü aşağıdaki aşamalardan geçer:

Oldukça kapsamlı görünüyor, değil mi?

Tıpkı çok lezzetli bir yemek hazırlamak gibi, yazılımın da son formuna ulaşması için çeşitli SDLC aşamalarından geçmesi gerekir.

Şimdi, bir geliştirme yaşam döngüsü modelinin her aşamasında neler olduğunu hızlıca gözden geçirelim:

Herhangi bir yazılımın hedefi, kullanıcının belirli bir sorununu veya ihtiyacını karşılamaktır.

Yazılım geliştirme sürecinin bu aşamasında, proje yöneticisi paydaşlar veya kullanıcılarla bir araya gelerek onların gereksinimlerini anlamaya çalışır.

Hedef, aşağıdaki gibi soruları yanıtlamaktır:

Yazılımı kimler kullanacak?

Yazılımı nasıl kullanacaklar?

Yazılımın girdi olarak neye ihtiyacı vardır?

Yazılımın çıktısı ne olur?

Toplantıdan sonra, her bir gereksinim pratiklik ve uygulanabilirlik açısından analiz edilir.

Aşama 2: Tasarım

Artık paydaşların ne istediği konusunda bir fikriniz var.

Böylece bir sonraki adım, yazılım projeniz için planları ve çerçeveyi oluşturmaktır.

Örneğin, proje takımınız bir şirketin web sitesini sıfırdan oluşturmak için çalışıyor diyelim.

Tasarım aşamasında, takım aşağıdakiler gibi planlar yapar:

Mobil, tablet ve masaüstü gibi çeşitli cihazlarda web sitesinin düzeni

Markaya göre tüm web sitesinin renk şeması

Hangi programlama dillerini kullanmalılar?

Arka uç çerçeveleri ve sistem sunucu tasarımları

Bu adımın hedefi, takımınızın üzerinde çalışacağı yazılım mimarisinin temelini oluşturmaktır.

Aşama 3: Kodlama ve geliştirme

Geliştirme aşaması genellikle en fazla zaman ve iş gerektiren aşamadır.

Ama asıl eğlence burada başlıyor!

Bu seviyede neler olacağını aşağıda bulabilirsiniz:

Geliştirme takımı kod oluşturmaya başlar

Operasyon takımı fiziksel donanımı kurar ve sunucuları yapılandırır

Tasarımcılar, kullanıcı arayüzünü geliştirmeye odaklanır

Test uzmanları gereksinimleri analiz eder ve test planları tasarlamaya başlar

Ancak, işin çoğunu yapan yazılım geliştiriciler burada ön plana çıkıyor!

Aşama 4: Test

Yazılım testi, SDLC metodolojisinin en önemli aşamalarından biridir.

Nedenini anlamanıza yardımcı olacak bir örnek:

Geliştiricilerin web sitesini oluşturmayı bitirdiğini varsayalım.

Ancak, küçük bir hata var: kullanıcı oturumu kapattığında tarayıcı oturumu silinmiyor.

Böylece, başka bir kişi aynı bilgisayarı kullanırsa, web sitesini yenileyip ilk kullanıcının hesabına giriş yapabilir.

Bu uygulansa büyük bir baş ağrısı olurdu, değil mi?

Bu nedenle, yazılımı dağıtmadan önce hata veya kusurlar için test edersiniz.

Test uzmanlarının yazılım test aşamasında nasıl sihirli işler yaptığını görelim:

Geliştirilen özellik/gereksinime göre tüm olası test parametreleri ve kullanım örnekleri üzerinde beyin fırtınası yapın

Bunları birleştirerek tüm hataları tespit edebilen 360 derece test planı oluşturun

Planlanan tüm testleri çalıştırın

Herhangi bir hata veya tanımlanamayan davranış tespit edildiğinde, düzeltilmesi için doğrudan yazılım geliştiricisine geri gönderilir.

Çevik testler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşama 5: Dağıtım

Tüm (veya çoğu) hatalar giderildikten sonra, web siteniz kullanıma hazırdır.

Operasyon ekibi şimdi onu hayata geçirmek ve sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için heyecanla çalışıyor.

Yazılımı dağıtmak için aşağıdakiler gibi hususlara dikkat etmeleri gerekir:

Sürüm için tüm sunucuları, yazılımları ve diğer donanımları çalışır hale getirme

Her şeyin hazır olduğundan emin olmak için bağlantıları ve veritabanlarını ayarlama

Ancak, son dağıtımdan önce, genellikle başka bir kalite güvence turu (beta testi/kullanıcı kabul testi) yapılır.

Bu testte neler yapılır?

Yazılımı bazı müşterilere vererek ek hata veya kullanılabilirlik sorunları olup olmadığını kontrol edersiniz. Bir sorun varsa, yazılım geliştirme takımı son dağıtımdan önce sorunu giderir.

Bir ürünün piyasaya sürülmesi büyük bir başarı olsa da, bunu kutlamak için bir kurdele kesme töreni düzenlenmez!

Aşama 6: Bakım

Yazılımı piyasaya sürdükten sonra onu unutamazsınız, değil mi?

Şirketinizin gelen kutusunun öfkeli müşterilerin yorumlarıyla dolmasını istemiyorsanız!

Herhangi bir sistem gerçek dünyada kullanıma sunulduğunda, zaman zaman hatalar ortaya çıkar. Geliştirme takımınız bu hatalar için yamalar hazırlamalıdır.

Ayrıca, kullanılabilirlik, pratiklik veya iyileştirme fikirleri gibi konularda müşterilerinizden geri bildirimler alırsınız ve bunları dahil etmeye karar verebilirsiniz.

Bulut tabanlı sistemler (web sitesi, yazılım veya uygulama) için, operasyon ekibi bu SDLC süreci aşamasında başka bir önemli role sahiptir. Sunucu yazılımının güncel kalmasını ve donanımının yükü kaldırabilmesini sağlarlar.

Örneğin, kullanıcılarınız altı aylık bir süre içinde 30.000 artarsa, sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için büyük olasılıkla daha fazla sunucu eklemeniz gerekecektir.

Bununla birlikte, SDLC süreci tamamlandı!

Ama durun... SDLC modeli Agile geliştirmede nasıl değişir?

Bunu öğrenmek için önce Agile çerçevesini net bir şekilde anlamanız gerekir.

Agile süreci hakkında zaten bilgi sahibi olanlar, Agile SDLC modeline doğrudan geçmek için buraya tıklayın . *

Agile nedir?

Agile, geliştirme sürecinin her adımında müşterinin katılımına odaklanan geniş kapsamlı bir proje yönetimi metodolojisidir.

Bu nasıl yapılacak?

Agile yaklaşımı, tüm projeyi iterasyonlar veya sprintler olarak adlandırılan daha küçük geliştirme döngülerine ayırır.

Agile metodolojisinde, her yineleme için çalışan yazılımın belirli bir sürümünü geliştirirsiniz. Buna artış denir.

Yinelemenin sonunda, müşteri artışı inceler ve geri bildirim verir; bu geri bildirim bir sonraki yinelemeye dahil edilir. Döngü, yazılım tamamen geliştirilene ve müşterilere tam olarak istediklerini sunana kadar devam eder.

Konuyu daha net hale getirmek için gerçek hayattan bir yazılım geliştirme süreci örneği verelim:

Geleneksel Waterfall modelini kullanarak yeni bir flört uygulaması geliştirdiğinizi varsayalım.

Proje takımınız normalde uygulamanın yayınlanması için bir yıl harcar.

Ancak uygulamayı piyasaya sürdükten bir ay sonra, kullanıcılarınızın çoğunun takımınızın iki ay boyunca geliştirdiği "sevimli" fotoğraf filtrelerini beğenmediğini fark edersiniz!

Üzücü, değil mi?

Tüm bu zaman ve para, takımınızın sağlığıyla birlikte boşa gitti!

Ancak, Agile yaklaşımını kullanmış olsaydınız, işler farklı olurdu.

Agile geliştirmede, her yinelemeli sürecin sonunda (yaklaşık 2-4 hafta sürer), müşterilerinizden en son artışınız hakkında geri bildirim alırsınız. Bu şekilde, Agile yöntemini kullanarak, kötü bir özelliği geliştirmek için zaman ve para harcamadan iptal edebilirsiniz.

En iyi kısmı ne mi?

Agile yöntemi ile yazılımınız, müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu şekilde tam olarak olacaktır.

Agile iş akışlarını nasıl uygulayacağınızı öğrenin 💜

SDLC Agile Modeli

Şimdi can sıkıcı soruyu cevaplayalım:

Agile çerçevesi içinde bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü nasıl görünür?

Kısa cevap: geliştirme süreci ve model aynı kalır.

Ancak, Agile manifestosunda bahsedildiği gibi, Agile uygulamalarına göre yürütme iteratif ve artımlı hale gelir.

Bu ne anlama geliyor?

İteratif : istenen sonuç elde edilene kadar döngü tekrarlanır

Artımlı: her döngü daha gelişmiş bir şey sunar (artım)

Agile SDLC modeli, nihai ürüne ulaşana kadar her yinelemede (genellikle, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü sadece yaklaşık bir ay sürer) yürütülür ve tekrarlanır.

Unutmayın, Agile yazılım geliştirmede, paydaşlar her yinelemenin sonunda devreye girer ve geri bildirimlerini verir. Bu geri bildirimler daha sonra bir sonraki yazılım geliştirme yinelemesinin gereksinim analizi aşamasına dahil edilir.

Agile SDLC modelinde SDLC aşamaları şu şekilde değişir:

Gereksinim analizi : önceki yinelemenin sonunda alınan önerileri içerir

Tasarım : geri bildirimler, gelecekteki artışlar tasarlanırken dikkate alınır

Kodlama ve geliştirme : geliştiriciler, tüm yazılımı tek seferde oluşturmak yerine, artışları (sadece bazı özellikleri içeren) oluşturmak için çalışır

Test : test uzmanları, artışa göre test planları tasarlar ve yürütür

Dağıtım : operasyon takımı yeni geliştirilen sürümü dağıtır

Bakım: yeni yazılım sürümü, bir sonraki yinelemeye başlamadan önce her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için operasyon takımı tarafından izlenir

Agile yazılım geliştirme yaşam döngüsünde, dağıtımdan sonra bir sonraki döngüye geçmeden önce müşteri etkileşimi ve geri bildiriminin gerekli olduğunu unutmayın.

Agile geliştirme modeli ile geleneksel SDLC modeli arasındaki farklar hala tam olarak net değil mi?

Endişelenmeyin. Sizin için daha fazlası var!

Agile ve Geleneksel SDLC Modelleri

Genellikle, SDLC denildiğinde, geleneksel Waterfall SDLC modeli kastedilir.

Peki, SDLC modeli Agile ve Waterfall metodolojisi arasında nasıl farklılık gösterir?

Kısa cevap: Agile modeli esnek ve uyarlanabilir.

Geleneksel Waterfall modelinde, müşteri etkileşimi veya geri bildirimi mevcut değildir. Bu nedenle, takım, kullanıcıların neye ihtiyaç duyacağını varsayarak gereksinim analizi aşamasında çok fazla zaman harcar.

Geliştirilecek ve üzerinde çalışılacak özellikler belirlendikten sonra, bunlar proje boyunca net bir hedef olarak kalır ve daha sonraki aşamalarda değiştirilemez. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü normal olarak bir yıl boyunca veya yazılım hazır hale gelip nihayetinde kullanıma sunulana kadar devam eder.

Ancak Agile SDLC'de Agile takımı, gereksinim aşamasına fazla zaman ayırmaz, çünkü bu aşamanın esnek olduğunu ve gelecekte herhangi bir zamanda yeniden gözden geçirilebileceğini bilir.

Bu farklılıkları özetleyen hızlı bir grafik aşağıda yer almaktadır:

Agile SDLC modeli Geleneksel SDLC modeli Esneklik Çok esnek ve projeyi kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerine göre hızla uyarlayabilir Esnek olmayan, büyük değişiklikler yalnızca projenin ilk aşamalarında kabul edilir İterasyon döngüleri Gerektiği kadar yineleme kullanır, her biri yaklaşık 2-4 hafta sürer Tüm projeyi tek bir uzun döngüde ele alır Yaklaşım Yinelemeli bir yaklaşım benimser Doğrusal bir yaklaşım kullanır Dokümantasyon Minimum dokümantasyon gerektirir Yoğun dokümantasyon içerir Proje boyutu Uyarlanabilirliği sayesinde tüm proje boyutları için uygundur Hata payı daha az olduğu için daha küçük projeler için uygundur Planlama Değişiklikler daha sonra yapılabileceğinden, ilk aşamalarda minimum planlama yeterlidir Geliştirme süreci başlamadan önce yoğun planlama süreçleri gereklidir Teslim edilebilirlik Bir yinelemenin sonunda kısmen çalışan bir ürün teslim edilir Çalışan ürün, yalnızca yazılım geliştirme sürecinin sonuna doğru kullanıma sunulur

Peki, işiniz için doğru model hangisi?

Her SDLC modelinin artılarını ve eksilerini inceleyerek kendiniz karar verebilirsiniz.

Şelale modeli gibi geleneksel bir modeli kullanmayı düşünmeniz için bazı nedenler:

Anlaşılması ve uygulanması kolay

Yapısının sağlamlığı sayesinde kolayca yönetilebilir

Hedefler ve dönüm noktaları son derece net

Geleneksel SDLC metodolojisinin bazı eksiklikleri şunlardır:

Esneklik ve uyarlanabilirlik eksikliğinden kaynaklanan yüksek risk faktörü

Büyük, karmaşık yazılım geliştirme projeleri için uygun değildir

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün sonuna kadar çalışan bir yazılım mevcut değildir

Şimdi, Agile yazılım geliştirme modelinin bazı avantajlarına bakalım:

Yüksek esneklik ve uyarlanabilirlik sayesinde minimum risk faktörü

Geliştirme döngüsü boyunca kısmen çalışan yazılımlar sunar

Daha iyi takım çalışmasını teşvik eder (kendi kendini organize etme ve çapraz fonksiyonellik

Agile yazılım geliştirme modelinin bazı dezavantajları şunlardır:

Tüm döngü kısa olduğundan, son teslim tarihlerine uymak zor olabilir

Kapsam genişlemesi sorun haline gelebilir

Ancak, verimli proje yönetimi uygulamalarıyla tüm bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz!

Nasıl olduğunu daha yakından inceleyelim:

Çevik Yazılım Geliştirme Döngüsünü Etkili Bir Şekilde Yönetme

Bir projeyi yönetmek zor olabilir, özellikle de hızlı değişen Agile SDLC gibi bir şey söz konusu olduğunda.

Yani, hedefleriniz, takım rolleriniz, amaçlarınız ve çok sayıda hızlı hareket eden parça var.

Neyse ki, SDLC Agile'ı yönetmek için ışık hızında bir süper kahraman olmanıza gerek yok.

Tek ihtiyacınız olan, Agile yaşam döngüsünü çocuk oyuncağı haline getiren ClickUp gibi güçlü bir yazılım.

Bir dakika, ClickUp nedir?

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı Agile proje yönetimi yazılımıdır.

Aşağıdaki konularda yardıma ihtiyacınız varsa:

Kanban, Agile Scrum veya Extreme Programming gibi herhangi bir metodoloji

Ürün biriktirme listenizi veya sprint biriktirme listenizi yönetme

Hata testi veya güvenlik testi gibi test süreçlerinizi izleme

Sprint planlaması veya kaynak planlaması gibi tüm planlama süreçleri

ClickUp size yardımcı olur!

Kulağa hoş geliyor mu?

ClickUp'ın tüm yazılım geliştirme süreci boyunca size nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım:

Hedefler her proje için çok önemlidir.

Bu model olmadan, projeniz okyanusun ortasında kaybolmuş bir gemi gibi olacaktır.

Yazılım yaşam döngüsünün ilk yinelemesine başlamadan hemen önce, Agile projeniz için hem uzun vadeli hem de kısa vadeli hedefler belirlemeniz gerekir.

Agile metodolojisinde hedefler şöyledir:

Maksimum müşteri etkileşimi için açılış sayfası tasarımını optimize edin

Açılış sayfasına zamanlayıcı özelliği ekleyin

Kullanıcı web sayfasından çıkmak istediğinde bir açılır pencere özelliği ekleyin

Genellikle, her gereksinim analizi aşamasında, genellikle ilgilenmeniz gereken birden fazla hedefle karşılaşırsınız.

Peki, her hedefi nasıl takip edeceksiniz?

Her şeyi bir kağıt üzerinde takip etmek, 2022 yılında kesinlikle iyi bir seçenek değildir.

O kağıt parçasına ne olacağını kim bilebilir ki?!

Neyse ki, ClickUp'ın Hedefler özelliği size yardımcı olabilir!

Hedefler, daha kolay ulaşılabilen daha küçük Hedefler olarak ayrılabilen üst düzey kaplardır. Bu, her şeyi düzenli tutarken, Agile veya Scrum takımınıza sık sık başarı hissi vererek onları motive eder.

Ek olarak, tamamlanan her Hedef ile ClickUp, takımınızın ilerleme yüzdesini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak günceller. Bu sayede, herkes hedefe ne kadar yaklaştığını net bir şekilde görebilir.

ClickUp'ın Hedefler özelliğini kullanarak şunları da yapabilirsiniz:

OKR' lerle (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) Agile Hedeflerinizi Sayısallaştırın

Daha iyi performans değerlendirmesi için haftalık puan kartları oluşturun

Scrum sprintlerini veya herhangi bir projeyi gerçek zamanlı olarak izleyin

B. Ş Akışı Otomasyonu

ClickUp'ın Otomasyon özelliği, çok sayıda görev otomasyonu sunarak tekrarlayan, sıkıcı görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Bu, zamandan tasarruf etmenizi ve yararlı kaynaklarınızı gerçekten ihtiyaç duyulan görevler için serbest bırakmanızı sağlar.

Ş Akışı Otomasyonu'nun gerçekte nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır:

Bir tetikleyici meydana gelir ve bir koşul doğruysa, belirli bir eylem otomatik olarak yürütülür.

Şunlara benzer:

Bir oyun piyasaya sürüldüğünde ve oyuncularınız memnunsa, şampanya şişeleri otomatik olarak patlar.

ClickUp ile Agile model iş akışlarınız için özelleştirilmiş bir otomasyon oluşturabilirsiniz.

Ancak, ClickUp'ın 50'den fazla önceden oluşturulmuş Otomasyon ile anında başlayabilirsiniz.

Agile yazılım geliştirme yaşam döngüsü sürecini yönetmenize yardımcı olacak bazı yararlı Otomasyonlar:

Bir görevin durumu değiştiğinde atanan kişiyi otomatik olarak değiştirin

Görev oluştururken zaman kazanmak için şablon uygulayın

Kontrol listesi temizlendiğinde görev önceliğini otomatik olarak güncelleyin

Bir görevin son tarihi geldiğinde etiketleri otomatik olarak değiştirin

Öncelikleri değiştiğinde görevleri arşivleyin

(Daha fazla önceden ayarlanmış Otomasyonları görmek için buraya tıklayın. )

İster yazılım geliştirme ister bir gemiyi yönlendirme olsun, olaylara iyi bir görünüm elde etmek her zaman yardımcı olur!

ClickUp'ın Çoklu Görünüm özelliği ile, SDLC modelinin herhangi bir aşamasında takım üyelerinizin ne ile uğraştığına dair mükemmel bir genel bakış elde edebilirsiniz.

ClickUp'ta kullanılabilen görünüm türleri şunlardır:

Bu Görünümler nasıl kullanılır?

Örneğin, bir proje yöneticisi veya Scrum ustası, Box görünümünü kullanarak takımın aşırı çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Tek bir bakış yeter!

Ayrıca, bir Scrum toplantısı planlamanız gerektiğinde, tek bir tıklama ile hızlıca Takvim görünümüne geçebilirsiniz.

Bir kaptan, etrafında olup biten her şeyi asla gözden kaçırmamalıdır. Hepimiz Titanic'i hatırlıyoruz, değil mi?

Benzer şekilde, bir proje yöneticisi, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her adımında neler olup bittiğine dair net bir fikre sahip olmalıdır.

ClickUp'ın Gösterge Paneli ile tam da bunu elde edeceksiniz!

Gösterge panelleri, tüm projenizin üst düzey görsel grafiklerini sunar. Bunları izleyerek her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olabilirsiniz.

Özelleştirilebilir sprint bileşenlerini kullanarak Gösterge Panelinize aşağıdakiler gibi birden fazla grafik ekleyebilirsiniz:

Hız Grafikleri: herhangi bir görev kümesinin tamamlanma oranını gösterir

Burndown Grafikleri: projede kalan iş miktarını tahmin edin

Burnup Grafikleri: bir projede tamamlanan iş miktarını gösterir

Kümülatif Akış Grafikleri: zaman içinde görevlerin ilerlemesini gösterir

Çalışanlarınızı 7/24 arayıp proje güncellemelerini isteyemezsiniz.

Bu, onların verimliliğini etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda onları gerçekten rahatsız edecektir.

ClickUp ile durum güncellemesi istemek zorunda kalmayacaksınız.

Kulağa harika geliyor, ama nasıl?

ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği ile, istediğiniz zaman herhangi bir görevin durumunu hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

En iyi yanı ise, bu durumları ilgili proje terimlerine göre özelleştirebilmenizdir.

Örneğin, yazılım test aşamasında, "ilerleme kaydedildi" gibi bir görev yerine, "beta testi devam ediyor" gibi ilgili bir görev kullanabilirsiniz.

Ama bekleyin, bu sadece buzdağının görünen kısmı. Kelimenin tam anlamıyla.

ClickUp, her proje yöneticisinin hayatını kolaylaştırmak için çok daha fazla kullanışlı özellik sunar.

Bu Agile proje yönetimi aracının size yardımcı olabileceği birkaç konu daha:

Sonuç

Waterfall yaklaşımından farklı olarak, Agile yaklaşımı SDLC metodolojisine yinelemeli ve aşamalı bir strateji uygular.

Sonuç?

Daha iyi ürünler ve daha mutlu müşteriler!

Ancak, Agile takımınızı göz önünde bulundurarak yazılım projelerini yönetmek kolay bir iş değildir.

Bu nedenle, ClickUp gibi güçlü Agile yazılımlarla bu konuda tam donanımlı olmanız gerekir.

Agile modelini veya herhangi bir geleneksel SDLC modelini yönetmek için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp size yardımcı olur!

ClickUp'a kaydolmak için kaptana tıklayın ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kolayca yol alın!