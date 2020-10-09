Agile ve Scrum arasındaki farkları anlamak

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":{"@type":"Question","name":"Agile ve scrum arasındaki fark nedir?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Takım yapısı ve liderlik, agile ve scrum'ı farklı kılar. Agile'da dört role ayrılmış bir takım vardır, scrum'da ise sadece üç rol vardır. Agile'da bir liderin olması şarttır, scrum takımları ise daha bağımsızdır. "}}}

Agile ve Scrum arasındaki farkları öğrenmek ister misiniz?

Agile ve Scrum, birbirine çok benzeyen iki proje yönetimi yöntemi olsa da, aynı değildir.

Scrum takımları, Agile takımlarına göre daha küçük ve daha deneyimli olma eğilimindedir. Ayrıca daha kendi kendine yeten ve daha az pratik liderlik gerektirirler. Bu, Scrum'ın karmaşık yazılım görevlerine daha uygunken Agile'ın daha genel geliştirme projelerine daha uygun olmasının nedenlerinden biridir.

Ama merak etmeyin, yine de birbirlerine oldukça benziyorlar.

The Avengers ve Justice League gibi. Her ikisi de kendi tarzında benzersizdir, ancak aynı genel hedef ve amaca sahiptir.

Bu makalede, her ikisinin ne olduğunu, nasıl farklı olduklarını ve kimler için en uygun olduklarını ayrıntılı olarak ele alacağız. Ayrıca, tüm Agile VE Scrum projelerinizi yönetmenize yardımcı olacak kullanışlı bir aracı da tanıtacağız!

Hadi başlayalım!

Çevik Proje Yönetimi Nedir?

Agile proje yönetimi, büyük bir projeyi daha küçük geliştirme döngülerine ayıran, aşamalı ve yinelemeli bir proje yönetimi yaklaşımıdır.

"Sprint" olarak bilinen bu döngüler, hız ve verimliliği artırmak için farklı, kendi kendine yeten Agile takımlara atanır

Projenizi daha küçük parçalara ayırdığınız için, her sprintin sonunda müşteri ve paydaşların geri bildirimlerini kolayca dahil edebilirsiniz. Bu sürekli iyileştirme ve aşamalı yaklaşımla, onların ihtiyaçlarını tamamen karşılayan nihai ürünü sunmanızı sağlarsınız.

Şöyle düşünün:

Sizce The Avengers için daha iyi bir yaklaşım ne olabilir?

Tüm kötü adamlarla aynı anda mı savaşacaksınız? Yoksa tek tek yenmeye mi çalışacaksınız?

Eminim ki ikinci seçeneği tercih ederlerdi, özellikle de Infinity War'da ilk yaklaşım kullanılmış ve sonuç pek de iyi olmamıştı..

Benzer şekilde, Agile ile de her şeyi tek seferde yapmaya çalışmazsınız. İşleri daha yönetilebilir ve ulaşılabilir hale getirmek için parçalara ayırırsınız.

Bu, Agile'ın ne olduğu hakkında kısa bir özetidir. Ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, Agile hakkında kapsamlı kılavuzumuza göz atın.

Agile sprintler nasıl işler?

Sprint'lerle, projenizi küçük parçalara ayırarak, projenizin her adımında müşteri ve son kullanıcı geri bildirimlerini dahil edebilirsiniz.

İşte bir örnek:

Bir uygulama geliştirdiğinizi varsayalım.

Agile yazılım geliştirme sürecinde, her bir mevcut sprint ile yeni bir özellik (kullanıcı hikayesi) geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Takımınız her bir özelliği (sprint) tamamladığında, müşterilerinizden uygulamayı denemelerini ve beğendikleri ve beğenmedikleri özellikler hakkında ayrıntılı geri bildirim vermelerini isteyebilirsiniz.

Takımınız girdilerini ekledikten sonra, bir sonraki sprint ve ürün biriktirme öğelerine geçebilir.

agile yazılım geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

*agile, Waterfall yöntemi gibi geleneksel proje yönetimi modellerinden neden daha iyidir?

Şelale yöntemi, günümüzde muhtemelen en yaygın proje yönetimi metodolojisidir. Şelale metodolojisinde, müşteri sadece sürecin başında ve sonunda yer alır: sürekli geri bildirim için alan yoktur.

Waterfall modeli bazı projeler için harika ve kesintisiz çalışmanıza olanak sağlarken, katı bir yaklaşımdır ve müşterinin değişen gereksinimlerine uyum sağlamaz. Müşterilerinizin ne istediğine dair varsayımlara bağlı kalır ve aylarca süren yoğun çalışmanın ardından geliştirdiğiniz ürünü beğeneceklerini umarsınız.

Sizi bilemeyiz, ama biz aylarca süren işimizi sadece umuda dayandırarak riske atmak istemiyoruz!

Agile geliştirmede ise bu durum söz konusu değildir.

Geliştirme sürecine aktif müşteri ve kullanıcı katılımıyla, onların ne istediğini varsaymazsınız. Bunun yerine, doğrudan onlara sorarak ne istediklerini öğrendiğinizden emin olursunuz. Bu şekilde, nihai ürününüz onların girdilerine göre oluşturulmuş olur!

Agile modeli ile Waterfall modelini ayrıntılı olarak inceleyin .

Agile Manifesto nedir?

Agile yaklaşımını daha iyi anlamak için Agile Manifesto'nun ne olduğunu anlamanız gerekir.

Agile Manifesto, Agile proje metodolojisinin neyi temsil ettiği ve temel ilkelerinin neler olduğu hakkında kısa bir özet sunar.

İşte 12 Agile çerçeve ilkesinin kısa bir özeti:

Agile ilkeleri müşteri memnuniyeti : Müşterileriniz her zaman önceliğiniz olmalıdır. Onların değişen ihtiyaçlarını ve sürekli geri bildirimlerini kabul ederek, onları memnun edecek kaliteli bir ürün sunun

Agile ilkeleri kalite : başarının ana ölçütü, müşterinizin memnuniyetidir. Bu, kalite odaklı, sürdürülebilir bir geliştirme süreciyle elde edilir

Agile ilkeleri takım çalışması : takım üyeleri her zaman aktif olarak dahil olmalı ve motive edilmelidir. Takımınızı güçlendirmeli, bireyler olarak görmeli ve başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları ve ortamı sağlamalısınız

Proje yönetiminin Agile ilkeleri : Yinelemeli Agile geliştirme süreçlerinizi basit tutun ve düzenli olarak değerlendirin. İşleri hızlandırmak ve tüm süreci optimize etmek için gereksiz adımları kaldırın

Agile sadece yazılım geliştirme için mi kullanılır?

Agile yaklaşımı, yazılım odaklı bir proje yönetimi metodolojisi olarak başladı.

Ancak, Agile Manifesto'ya dayanan birçok farklı Agile sürümü bulunmaktadır.

Extreme Programming gibi bazı çerçeveler hala çalışan yazılım sunmaya odaklanan Agile uygulamalarını kullanırken, Agile sadece bir yazılım geliştirme metodolojisinden daha fazlasıdır.

Agile metodolojisi, hemen hemen her tür projeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir!

Scrum Proje Yönetimi Nedir?

Scrum proje yönetimi, projenizi 2-4 haftalık kısa aralıklarla çalışılacak daha küçük parçalara ayıran modern bir proje yönetimi yaklaşımıdır.

Bu döngülerin her biri sprint olarak adlandırılır ve müşteri geri bildirimlerini kolayca dahil etmenizi ve gerekli değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar.

Agile yönetim ile benzer mi?

Neredeyse çok benzer, değil mi?

Sanki onun kopyası gibi:

Çünkü bunlar birbiriyle yakından ilgilidir..

Agile'da Scrum ne anlama gelir?

Scrum süreci, Agile geliştirme metodolojisine dayanır ve ürün geliştirmeye sprint tabanlı yaklaşımını benimser.

Ancak Scrum çerçevesi, çok işlevler arası ve kendi kendini organize eden takımlar kullanarak yinelemeli geliştirme yaklaşımını bir adım daha ileriye taşır.

Scrum hakkında ayrıntılı bilgi için kapsamlı Scrum kılavuzumuza göz atabilirsiniz.

Scrum, Agile'ın bir parçası mıdır?

Evet, Scrum, Agile ailesinin bir parçası olan bir yönetim yaklaşımıdır.

Agile ile Scrum'ı karşılaştırırken, Scrum sürecinin Agile yönteminin bir parçası olduğunu not etmek önemlidir. Agile yaklaşımı kendi başına popüler bir proje yönetimi metodolojisi olmakla birlikte, aynı zamanda daha geniş bir kavramdır.

Bu nedenle, Scrum, Extreme Programming ve Kanban gibi Agile yöntemine dayalı birden fazla proje metodolojisi vardır.

X-Men gibi bir şey.

Onlar bu akımı başlattılar ve aynı formülü kullanan bir dizi farklı süper kahraman filmi ortaya çıktı!

Kanban metodolojisi nedir?

Kanban yöntemi, görevlerinizi çoğunlukla ürün geliştirme için kullanılan etkileşimli bir Kanban panosuna yerleştirdiğiniz bir geliştirme metodolojisidir. Bu Kanban kurulumunda, öğeleri hızlıca taşıyabilir ve ilerlemenizi kolayca görselleştirebilirsiniz.

Kanban metodolojisi hakkında bilgi edinin .

Diğer Agile metodolojileriyle de ilgileniyorsanız, Lean ve Extreme Programming kılavuzlarımıza göz atın.

Scrum süreci, Kanban yöntemi gibi, Agile tabanlı bir çerçevedir.

Bu nedenle, Scrum ve Waterfall proje yönetimini karşılaştırırken, Agile ve Waterfall metodolojisini karşılaştırırken gördüğünüz avantajların aynısını göreceksiniz.

Çoğu durumda, proje takımları daha etkili geliştirme iş süreçleri için Scrum ve Kanban'ı birlikte kullanır:

Agile Scrum ve Kanban arasındaki fark nedir?

Agile yöntemlerine bakarken ve Scrum ile Kanban'ı değerlendirirken her zaman bir seçim yapmak zorunda değilsiniz.

Neden?

Çünkü Scrum ve Kanban birlikte kullanılabilir.

Örneğin, Scrum takımınız, sprint'in uyarlanabilir iş akışlarına ekstra bir görünürlük katmak için Scrum panosuyla birlikte bir Kanban panosu kullanabilir.

Sprint planlama toplantınız sırasında Kanban grafiklerini kullanarak ürün biriktirme listenizin konsolide bir görünümünü oluşturabilirsiniz. Ardından, sprint inceleme toplantısı veya sprint retrospektifi gibi Scrum etkinlikleri sırasında, Scrum Master (yönetici) bunu takımın iş ilerlemesi ile güncelleyebilir.

Bu, Batman'in süper güçlerinin olmaması ile Hawkeye'nin süper güçlerinin olmaması gibi bir şey.

Oh, durun. Unutun gitsin.

Flash'ın hızı ile Hulk'un gücünü birleştirmek gibi bir şey.

Başlayalım.

Bu, Scrum ve Kanban'a kısa bir bakıştı. İşte ayrıntılı makalemiz Scrum ve Kanban'ı karşılaştırma ve işte ikisini birlikte nasıl kullanacağınız hakkında adım adım kılavuzumuz.

Scrum ve Sprint arasındaki fark nedir?

Scrum, çerçevesinin bir parçası olarak sprintleri kullanan Agile tabanlı bir metodolojidir. Bir Scrum projesi, yaklaşık 2-4 hafta boyunca üzerinde çalışılan birden fazla küçük bölüme ayrılır. Her bir proje bölümü üzerinde çalıştığınız bu 2-4 haftalık döneme sprint denir.

Özet: Scrum bir proje yönetimi metodolojisidir. Sprintler ise değildir.

Ancak, sprintler Scrum metodolojisinin bir parçasını oluşturur.

Agile ve Scrum arasındaki fark nedir?

Agile ve Scrum birbirine çok benzer olsa da, birkaç belirgin fark vardır. Scrum takımları genellikle daha küçük, daha deneyimli ve kendi kendine yeten takımlardır. Ayrıca, Scrum'da Scrum ustası, Agile'da gördüğünüz daha pratik proje yöneticisi rolünün aksine, koçluk rolü oynar.

Bu, Scrum'ın diğer çoğu proje türüne daha uygun olan Agile'a kıyasla karmaşık yazılım projelerine daha uygun olmasını sağlar.

Agile ve Scrum arasındaki anahtar farklara daha yakından bakalım:

A. Agile ve Scrum: Takım Yapısı

Agile ve Scrum takımları birbirine çok benzer olsa da, rolleri biraz farklıdır.

1. Çevik takım nedir?

Agile çerçevesine göre, takımlar dört tanımlanmış role ayrılır:

Ürün sahipleri: müşterilerle iletişim kurar ve onların geri bildirimlerini iletir

Proje yöneticileri: proje takımına rehberlik eder

Proje takımı üyeleri: proje üzerinde fiilen çalışanlar

Proje paydaşı: Projeye aktif olarak dahil olmayan ancak katkıları değerli olan kişiler. Örneğin, satış elemanları, pazarlamacılar vb.

2. Scrum takımı nedir?

Scrum takımı genellikle beş ila yedi üyeden oluşan küçük bir takımdır ve genellikle şu şekilde bölünür:

Scrum master : uzman Scrum master, takım üyelerinin Scrum ilkelerini ve bunların uygulanmasını öğrenmelerine yardımcı olur. Scrum masterlar ayrıca takımlarına özen gösterir, başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olur ve günlük Scrum toplantıları (günlük stand-up'lar) aracılığıyla onları sorumlu tutar

Proje sahibi : Scrum proje sahibi, takım ile müşteri arasındaki bağlantıdır. Müşterinin ihtiyaçlarının takım tarafından doğru bir şekilde karşılanmasını sağlayan kişilerdir

Geliştirme takımı: Takım kendi kendini organize eder ve kendi kendine yeterlidir. Scrum takımı, Scrum projesinin geliştirilmesinden sorumludur

B. Agile ve Scrum: Liderlik

Agile ve Scrum çerçevelerinin birbirinden farklı anahtar özelliklerinden biri, liderliğe yaklaşımlarıdır.

1. Agile liderlik

Agile sürecinde liderlik çok önemlidir.

Genellikle, müşterilerle etkileşime giren ve aşamalı geri bildirim toplayan bir ürün sahibi vardır. Ürün sahibi, bu bilgileri proje takımını denetleyen bir proje yöneticisine iletir.

Ek olarak, geliştirme sürecinde söz sahibi olan birden fazla proje paydaşınız vardır. Bu şekilde, Agile takım üyelerinizin kendi kendilerine yetmeleri gerekirken, onları doğru yolda yönlendirecek çok sayıda liderlik vardır.

2. Scrum liderliği

Scrum metodolojisinde, son derece bağımsız, işlevler arası takımlar vardır.

Süreç boyunca onlara rehberlik eden ve sprint retrospektifi gibi Scrum toplantılarını yöneten bir Scrum ustası olsa da, Scrum takımı görevleri ve süreçleri üzerinde çok daha fazla özerkliğe sahiptir.

*scrum toplantılarını ayrıntılı olarak incelemek ister misiniz? Sprint review ve sprint retrospective gibi Scrum toplantıları hakkında kapsamlı makalemizi okuyun.

Ek olarak, Scrum çerçevesi genellikle oldukça karmaşık görevler ve projelerle ilgilendiğinden, her takım üyesinin mümkün olduğunca az denetimle çalışabilmesi gerekir.

Ekstra özgürlük, takım üyelerinin hızlı kararlar almasına ve daha geniş kapsamlı geliştirme hedefleri çerçevesinde yön değiştirmesine yardımcı olur. Bu bağımsızlık olmadan, tüm projeniz sürekli olarak durma noktasına gelir!

Bu nedenle, Scrum takımlarıyla çalışırken, her üye kendi başına son derece yetenekli bir süper kahramandır!

Ancak Scrum ve Agile'ı karşılaştırırken dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Scrum yaklaşımının işe yaraması için takım üyelerinin yeterince deneyimli olması gerekir.

Scrum mu, Agile mi?

Agile ve Scrum arasında, hangi projeler için hangisi daha uygundur?

İşte ayrıntılı bilgi:

Aşağıdaki durumlarda Agile metodolojisini seçmelisiniz:

Projede hızlı değişikliklere uyum sağlamak için esnekliğe ihtiyacınız var

Çok işbirlikçi, etkileşimli bir takım dinamiğine ihtiyacınız var

Pazarlamacılar ve üst yönetim gibi farklı proje paydaşlarının katkılarına ihtiyacınız var

Aşağıdaki durumlarda Scrum metodolojisini kullanmalısınız:

Sürekli değişiklik gerektiren son derece karmaşık bir projeyle uğraşıyorsunuz

Birlikte iyi çalışan ve kendi kendini motive eden deneyimli takım üyeleriniz var

Ancak, Scrum ve Agile'ı karşılaştırırken, her ikisinin de size yardımcı olacak çok yararlı proje yönetimi yöntemleri olduğunu unutmayın:

Paydaşlarınızın veya müşterilerinizin yaklaşımını kolay ve etkili bir şekilde uygulayın

Geliştirme, yönetim ve genel süreçlerinizi hızlandırın

Daha iyi işbirliği yapın

Projelerinizi 100 kat daha havalı hale getirin

En İyi Agile ve Scrum Proje Yönetimi Yazılımı Hangisidir?

Doğru araç olmadan Agile veya Scrum takımı yönetemezsiniz, değil mi?

İşte bu yüzden ClickUp, Scrum ve Agile proje yönetimi için geliştirildi!

Agile ve Scrum için neden bu kadar mükemmel olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama istiyorsanız, en iyi Agile araçları hakkındaki kılavuzumuza bakın.

(Spoiler uyarısı: aradığınız her şeyi burada bulacaksınız!)

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı Agile Scrum proje yönetimi aracıdır ve Agile, Scrum, Kanban ve Extreme Programming projelerinizi yolunda tutmak için birçok özelliğe sahiptir.

ClickUp'ı kullanmak çok kolaydır ve Agile yaklaşımını veya Scrum metodolojisini kısa sürede uygulamanıza yardımcı olacaktır!

ClickUp'ın kendi süper kahramanınız olmanıza ve Agile zihniyetine kolayca uyum sağlamanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenin:

1. Birden fazla çalışma tercihi için birden fazla görünüm

Hangi Agile çerçevesini kullanırsanız kullanın, proje ortamınız değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmelidir.

Yoksa süper kahramanların karargahları neden sürekli yok ediliyor?

Yeni düşmanlarla başa çıkmak için yeterince esnek değiller!

Bu nedenle, Agile yazılım uygulamanızın proje değişikliklerine uyum sağlayabileceğinden emin olmalısınız.

Neyse ki, ClickUp ile tam olarak bunu elde edersiniz.

ClickUp, takımınıza uyum sağlamak için size birden fazla görünüm sunarak Agile sürecini benimser!

İşte içeriği:

A. Gerekli Görev Görünümleri

ClickUp, herhangi bir proje yönetimi metodolojisine uyum sağlayabilen ve daha fazla esneklik sağlayan iki gerekli görev görünümüne sahiptir:

Pano görünümü

ClickUp'ın Pano görünümü , Kanban takımı için mükemmel bir Agile görünümüdür.

Görevleri hızlı bir şekilde taşımak ve Agile geliştirme ilkelerine ayak uydurmak için Scrum panosu veya Kanban panosu olarak bile kullanabilirsiniz.

Projelerinizin nerede olduğunu öğrenmek ve görevleri anında taşımak için görev panolarınıza hızlıca bakmanız yeterlidir.

Justice League'in tüm görevlerini bir bakışta takip edebilmek için bu görünümü çok seveceğine eminiz!

Anladınız mı?

Flash, süper kahraman gibi.

Üzgünüz.

Liste görünümü

Bu, işlerini GTD tarzı yapılacaklar listeleriyle yürüten proje yöneticileri için harika bir görünümdür.

Bu görünümde, takımınızın görevleri basit bir kontrol listesinde listelenir. Takımınız ilerledikçe, görevlerini işaretleyebilirler. Tamamlandığında, bir sonraki sprint'e geçebilirler.

B. Box görünümü

Box görünümü, mükemmel bir Agile takım görünümüdür. Agile takımlarınızın devam eden tüm görevlerine ilişkin basit ve genel bir bakış sunar.

Bu görünümü Agile ve Scrum takımları için nasıl kullanabilirsiniz:

Proje yöneticileri ve Scrum ustaları, günlük olarak geliştirilen her şeyin tam bir özetini almak için kullanabilirler.

Sprint görevleri atanan kişiye göre sıralandığından, proje yöneticileri ve Scrum ustaları her bir takım üyesinin ne üzerinde çalıştığını hemen anlayabilir.

C. Takvim görünümü

ClickUp'ın Takvim görünümü , proje yöneticilerinin iş planlarını hızlı bir şekilde planlamasına ve yönetmesine yardımcı olur. Yaklaşan tüm görevlerini kontrol edebilir ve bunlara hızlı bir şekilde hazırlanabilirler.

Bu görünümü Agile ve Scrum takımlarıyla kullanma:

Sprint planlaması ve sprint retrospektifi gibi Scrum etkinlikleri için bu görünümü kullanarak yaklaşan görevlerinizi takip edin. Ayrıca, ürün biriktirme listesinden öğeleri ne zaman eklemeye başlayabileceğinizi ve ofis partilerinizi ne zaman planlayabileceğinizi belirlemek için de kullanabilirsiniz!

Agile metodolojisi tamamen değişim ve uyum üzerine kurulu olduğundan, yöneticiler takvim görünümleri arasında anahtar ile geçiş yapabilirler.

Yöneticiler takvimlerini şu şekilde görüntüleyebilir:

Günler: belirli bir tarihte planlanan görevleri kontrol etmek için

4 Gün: dört günlük bir zaman diliminde görevleri görüntülemek için

Hafta: haftalık Scrum sprint programınızı kontrol etmek için

Aylık: gelecek ay için Scrum proje yol haritanızın nasıl olacağını öğrenmek için

D. Ben Modu

ClickUp'ın "Ben" modu size atanan yorumları, alt görevleri ve görev listelerini özel olarak vurgular. Bu sayede dikkatinizin dağılmasını en aza indirerek bir sonraki görevinize daha iyi odaklanabilirsiniz.

Görünüşe göre birisi bu görünümü beğenmiş:

2. Sprint Listeleri ile Agile sprintlerinizi takip edin

*Agile sürecinizi yönetmek için sprint listelerine ihtiyacınız var, değil mi?

ClickUp'ta bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

ClickUp, tüm projelerinizin, görevlerinizin ve alt görevlerinizin kontrol listelerini ekleyerek, bir süre için teslim edilecek ürünleri ayrıntılı olarak gösteren Sprint Listeleri oluşturabilir.

Yapmanız gereken tek şey, bir sonraki sprint'e geçerken bu listelerdeki öğeleri işaretlemektir.

Hatta, bir ürün biriktirme öğesini hızlı bir şekilde ele almak için bu listelerin her birine Scrum puanları ekleyebilirsiniz. ClickUp'ın listeleri çok kolay anlaşılır olduğundan, Agile koçlarının takımlarına temel ilkeleri açıklamak için de mükemmel bir yoldur!

Scrum ustaları da bu kontrol listelerini sprint planlamalarında ve takımlarıyla yaptıkları stand-up toplantılarında referans olarak kullanabilirler.

3. Agile Dashboards ile Agile Scrum proje yönetiminizi görselleştirin

ClickUp'ın Gösterge Panelleri , Agile ve Scrum geliştirme görevlerinizin üst düzey özetleri için mükemmeldir. Ayrıca, ilerleyen işlerinizi takip etmek için sprint listelerinizi ve görevlerinizi bu görsel çerçeveye ekleyebilirsiniz.

Görsel ipuçlarının önemini de küçümsemeyin!

Süper kahramanlar, çizgi romanlar yerine 1000 sayfalık romanlara dayalı olsaydı, şu anda olduğu kadar popüler olurlar mıydı?

İzleyebileceğiniz farklı şeyleri daha yakından inceleyelim:

A. Hız Grafikleri

ClickUp'ın Hız Grafiği ile görevlerinizin tamamlanma oranını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Görevlerinizi haftalık veya iki haftalık aralıklarla böler ve ortalama hızlarını burada gösterir.

Takımınızın belirli bir zaman dilimi içinde neler yapabileceğini görmek için iyi bir yoldur. Bu, çoğu süper kahraman takımının maalesef yaptığı gibi, yapamayacağınız işleri üstlenmemenizi sağlar.

Yani evet, süper kahraman bir takım olmayın.

Daha akıllı olun.

Agile bir takım olun.

* hız grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin!

B. Burndown Grafikleri

ClickUp'ın Burndown Grafik özelliği, takımınızın hedef çizgisine göre ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir. Bu özellik sayesinde, takımınızın ne kadar işi kaldığını hızlıca görebilirsiniz.

Grafikte şunlar gösterilmektedir:

Hedef ilerleme: son teslim tarihlerinizi karşılamak için ihtiyacınız olan ideal tamamlama hızı

Öngörülen ilerleme: şu anda tamamlanan görevlere dayalı mevcut trend oranınız

Aktif: şu anda tamamlanmış görevlerin gerçek sayısı

burndown grafikleri hakkında daha fazla bilgi için kapsamlı makalemizi inceleyin.

C. Burnup Grafikleri

ClickUp'ın Burn up Grafikleri ile kapsamınızda neler tamamlandığını görebilirsiniz

Bununla, şimdiye kadar tamamladığınız toplam işi değerlendirirsiniz. Bu, tüm takımınızı bitiş çizgisine ulaşmak için motive edebilir.

* burnup grafikleri hakkında daha fazla bilgi edinin!

D. Kümülatif Akış Grafikleri

ClickUp'ın Kümülatif Akış Grafiği , Scrum projenizin zaman içindeki ilerlemesini gösterir. Görevleriniz durumlarına göre renklerle kodlanmıştır, böylece işlerin nerede olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu, darboğazları hemen tespit edip çözmenize yardımcı olur!

Kümülatif akış grafikleri hakkında bilgi edinin.

Takımınız yorumlarınızı yanıtlamak için çok uzun süre bekliyorsa, "Agile" olamazsınız, değil mi?

Yorumlarınızın Marvel'ın filmlerini çıkardığı hızla yanıtlanmasını istiyorsanız!

ClickUp size şu şekilde yardımcı olur:

ClickUp ile bir yorumu anında göreve dönüştürebilir ve bir takım üyesine atayabilirsiniz. Üye bir bildirim alır ve göreve hemen başlayabilmesi için görev tepsisinde bir pencere açılır.

Sorun çözüldükten sonra, gereksiz takip işlemlerini ortadan kaldırmak için yorumu çözüldü olarak işaretlerler.

Aktif takım iletişimi, herhangi bir Agile projesinin en önemli unsurlarından biridir.

Takımınızın, proje güncellemelerini hızlı bir şekilde iletmek ve geliştirme süreci boyunca işbirliği yapmak için etkili bir yönteme ihtiyacı var. Bu, yalnızca video görüşmeleri yoluyla yüz yüze etkileşim kurabilen uzaktaki takımlar için özellikle önemlidir.

ClickUp ile nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Tüm ClickUp görevleri, dosya ve fikir alışverişinde bulunmak ve takım işbirliğini artırmak için kendi özel yorum bölümleriyle birlikte gelir. Takım arkadaşları, projeyi devam ettirmek için kişileri etiketleyebilir ve proje güncellemelerini paylaşabilir.

ClickUp ayrıca, başarılı proje iletişiminin her zaman bir tık uzağınızda olmasını sağlamak için Slack ve Zoom gibi birçok iletişim aracıyla entegre olur!

6. Özel Durum larla değişen Agile proje aşamalarını yönetin

Agile yaklaşımı artık sadece yazılım geliştirme yaşam döngüsü için geçerli değildir.

Satış, pazarlama, tasarım, süper kahramanlık... pratik olarak her şeye uygulanabilir!

Ancak, farklı projeler için aynı metodolojiyi kullanabilmeniz, bunların aynı olduğu anlamına gelmez.

Her projenin kendi süreç tasarımı ve proje gereksinimleri olduğundan, scrum yönetim aracınızın da bunlara uyum sağlaması gerekir.

ClickUp bu konuda size nasıl yardımcı olur?

Standart proje yönetimi araçları genellikle size standart bir proje durumu seti sunar. ClickUp'ın proje yönetimi programı ile bunları özel olarak ayarlayabilirsiniz!

Böylece, projenizin ihtiyaçlarına uygun olmayan durumlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bu neden sorun olabilir?

Pazarlama ve yazılım geliştirme projeleriniz için aynı durum setini kullandığınızı hayal edin!

ClickUp'ın Özelleştirilebilir Durumlar özelliği ile bu sorunu asla yaşamayacaksınız.

İstediğiniz kadar yaratıcı ve ayrıntılı olabilirsiniz – "Editör İncelemesi", "Beta Sistem Testi", "Tel Kafes Modeli", "Kutlama Pizza Partisi Aşaması" – tamamen size kalmış!

Ancak ClickUp'ın özellikleri bununla sınırlı değil!

Marvel filmlerini izlemeye doyamayacağınız gibi, bu güçlü Agile Scrum aracı da aşağıdakiler gibi birçok başka özellik sunar:

Sonuç

Agile ve Scrum, her ikisi de çok kullanışlı proje yönetimi yöntemleri olmakla birlikte, aralarında bazı küçük farklılıklar vardır.

Scrum ve Agile arasında doğru seçim, projenize, takımınıza ve yönetim tarzınıza bağlıdır.

Ancak, seçtiğiniz yönetim yaklaşımından bağımsız olarak, faaliyetlerinizi yönetmek için bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız olacaktır.

Bu nedenle, Agile VE Scrum takımları için geliştirilen ClickUp, sizin için mükemmel bir araçtır!

İhtiyacınız olan her şey burada, neden bugün kaydolup projelerinizi en sevdiğiniz süper kahramanların kötü adamları alt ettiği gibi güvenilir bir şekilde tamamlamıyorsunuz?