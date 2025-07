Scrumban Metodolojisi: Örnekler ve Şablonlarla Nasıl Uygulanır?

Brunch, motel, webinar ve Scrumban kelimelerinin ortak noktası nedir? Hepsi portmanteau kelimeler, yani iki ayrı kelimenin birleşerek yeni bir anlam kazandığı kelimeler! 🦄

Scrumban, çevik proje yönetimi içinde iki güçlü çerçeveyi (Scrum ve Kanban) birleştirerek, proje esnekliğini artırmanıza, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve sürekli iyileştirmeyi desteklemenize yardımcı olmak için tasarlanmış hibrit bir yönetim yöntemi oluşturur.

Peki, bu nispeten yeni metodoloji proje yöneticilerine tam olarak ne sunuyor ve ne zaman kullanmalısınız? Bu makalede, Scrumban metodolojisi ve en iyi uygulamaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, Scrumban ilkelerini zahmetsizce uygulamanıza yardımcı olacak kullanışlı bir görsel yönetim yazılımını da tanıtacağız.

Scrumban nedir?

Scrumban, Scrum ve Kanban'ın en iyi ilkelerini ve araçlarını birleştiren bir proje yönetimi çerçevesidir. Kanban'ın görsel iş akışı yönetimini korur ve bunu Scrum'ın istikrarlı sprint yapısıyla entegre ederek, her boyuttaki çevik takımlar için esnek ve uygun bir hibrit metodoloji oluşturur.

Scrumban, başlangıçta takımların Scrum'dan Kanban'a ve tersi yönde geçişine yardımcı olmak için oluşturuldu. Ancak, zamanla Scrum'ın zaman kutusuna dayalı yapısı ile Kanban'ın esnekliği ve sürekli iyileştirme özellikleri arasında ideal dengeyi bulmak isteyen takımlar için mükemmel bir metodoloji haline geldi.

Peki Scrumban bu iki çevik metodolojiyi nasıl birleştiriyor? Bu soruyu cevaplamak için önce Scrum ve Kanban'ı daha derinlemesine inceleyelim ve en önemli özelliklerini ortaya çıkaralım. 📦

Scrum metodolojisi

Scrum, yalın yazılım geliştirme için en popüler çevik metodolojilerden biridir ve projeleri sprint adı verilen daha küçük döngülere ayırır. Her sprint bir ila dört hafta sürer ve ayrı proje bölümleri üzerinde ayrı ayrı çalışmanıza olanak tanır.

Bir sprint tamamlandıktan sonra, müşterilerinize geri bildirim için sunarsınız ve bir sonraki sprinte geçmeden önce onların isteklerini dahil edersiniz. Bu şekilde, Scrum takımları değişikliklere hızla uyum sağlayabilir ve gerekirse öncelikleri değiştirebilir.

Scrum takımları genellikle küçük ve kendi kendini organize eden takımlardır ve şunlardan oluşur:

Bir Scrum Master (takım lideri) Ürün sahibi Ürün geliştirme takımı

Takımınızın Scrum ile başarılı olacağını düşünüyorsanız, tüm temel Scrum unsurlarını içeren önceden tasarlanmış bir çerçeve olan ClickUp Agile Scrum Yönetim Şablonu ile yönetim çabalarınızı kolaylaştırın!

Scrum'ın avantajları

Scrum metodolojisi, proje yöneticileri arasında popülerliğini aşağıdakiler dahil olmak üzere sayısız avantajına borçludur:

Daha fazla uyarlanabilirlik: Projeler daha küçük döngülere bölündüğünde, paydaşlarınızın tercihlerine uygun değişiklikleri yapmak daha kolaydır. Herhangi bir sorun varsa, tüm projeyi yeniden yapmak yerine sadece bir döngüyü yeniden yapmanız yeterlidir

Müşteri memnuniyetinde artış: Müşterileriniz geliştirme sürecine aktif olarak katıldıkları için, sürekli iyileştirme amacıyla tüm düzeylerde onların geri bildirimlerini dikkate alabilir ve ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayan Müşterileriniz geliştirme sürecine aktif olarak katıldıkları için, sürekli iyileştirme amacıyla tüm düzeylerde onların geri bildirimlerini dikkate alabilir ve ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayan bir ürün oluşturabilirsiniz

Daha kolay işbirliği: Scrum takımları küçük ve Scrum takımları küçük ve işlevler arası olduğundan, daha etkili iletişim kurabilir ve işleri daha hızlı tamamlayabilirler

Motivasyon artışı: Scrum takımları daha küçük, kısa vadeli hedefler üzerinde çalışır, bu da her sprintin sonunda daha güçlü bir başarı duygusu yaratır

Scrum sınırlamaları

Scrum proje yönetimi metodolojisinin birçok avantajı olsa da, birkaç dezavantajı da vardır:

Deneyim gerektirir : Bir : Bir Scrum töreninin başarılı olması için deneyimli bir proje yöneticisi veya çevik bir koç bulunması gerekir. Deneyimsiz proje takımı üyeleri işleri yavaşlatabilir ve sprintlerin başarısız olmasına neden olabilir

Esas olarak küçük takımlar için tasarlanmıştır : İdeal bir Scrum takımı üç ila dokuz üyeden oluşur, bu nedenle daha büyük bir takımınız varsa, onu birden fazla takıma bölmeniz gerekir

Öğrenme eğrisi diktir: Scrum, takım üyelerinin döngü süresi, öncül süre, iş öğesi, kullanıcı öyküsü ve öykü puanı gibi : Scrum, takım üyelerinin döngü süresi, öncül süre, iş öğesi, kullanıcı öyküsü ve öykü puanı gibi benzersiz terimlere aşina olması gereken nispeten karmaşık bir çerçevedir

Kanban metodolojisi

Kanban, Japonca işaret ve pano kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu, bir başka popüler çevik çerçeve yapısıdır, ancak Scrum'dan farklı olarak Kanban, sürekli iyileştirmeyi, yani her görevin sonuçlarını sürekli planlamayı, gözden geçirmeyi ve ölçmeyi teşvik eder

Bu metodolojide görevler kartlarla temsil edilir ve bir Kanban panosuna yerleştirilir, böylece görevlerin ilerleme aşamalarını görselleştirebilirsiniz. Bir Kanban panosu genellikle üç ana sütun içerir:

Yapılacaklar: Henüz çalışmaya başlamadığınız görevler İş İlerleme Durumu (WIP): Devam eden görevler Tamamlandı: Tamamladığınız görevler

Bir görevin durumunu değiştirmek için, kartını panodaki ilgili sütuna taşıyarak tüm takımın ilerleme hakkında bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Kanban takımları, iş ilerleme (WIP) sınırları belirleyerek aynı anda uğraştıkları öğe sayısını sınırlar. WIP sınırları dağınıklığı azaltır ve odaklanmayı artırır. 🧐

Sıfırdan başlamadan Kanban panolarını denemek ister misiniz? Görevlerinizi tek bir düzenli görünümde tamamen özelleştirmenize ve görselleştirmenize olanak tanıyan ClickUp Kanban Görünüm Şablonu 'na göz atın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kanban Yol Haritası Şablonu ile bir adım öne geçin

Kanban'ın avantajları

Kanban proje yönetimi metodolojisini uygulamanın anahtar avantajları şunlardır:

Daha iyi odaklanma: Kanban takımları her seferinde tek bir göreve odaklanmalıdır, bu da süreçlerin iyileştirilmesine ve genel olarak daha yüksek iş kalitesine yol açar

Artırılmış esneklik: Takım sadece mevcut göreve odaklandığı için, proje yöneticisi takımın ş Akışını bozmadan görevleri yeniden düzenleyebilir

Kullanım kolaylığı: Kanban, Kanban, iş akışınızı görselleştirerek süreçteki zayıflıkları ortaya çıkarmayı kolaylaştırır ve kapsamlı ön deneyim gerektirmez. Her takım üyesi, neler olup bittiğini ve kimin ne üzerinde çalıştığını hızlıca görebilir

Darboğazların azaltılması: İş ilerleme sınırları, aynı anda devam eden görevlerin sayısını kısıtladığından, birikmiş işlerin azaltılmasına yardımcı olur İş ilerleme sınırları, aynı anda devam eden görevlerin sayısını kısıtladığından, birikmiş işlerin azaltılmasına yardımcı olur

Kanban sınırlamaları

Her sistemin kusurları vardır ve Kanban da bir istisna değildir. Kanban yöntemiyle ilgili bazı sorunlar şunlardır:

Kötü önceliklendirme riski: Kanban panosunda görevleri bir sütundan diğerine taşıyacağınız için, görevleri önceliklendirmeyi unutabilirsiniz

Olası yanlış anlaşılma: Kanban, takım dinamiklerinden çok iş akışına odaklanır, bu nedenle zayıf izleme nedeniyle iletişim sorunları yaşanabilir

Zaman kısıtlaması olmaması: Scrum'dan farklı olarak Kanban'da zaman kısıtlaması yoktur, bu da teslim tarihlerine uymayı zorlaştırabilir

Scrumban Çerçevesini Anlamak

Scrum ve Kanban, her boyuttaki yazılım geliştirme takımları tarafından yaygın olarak benimsenen olağanüstü proje yönetimi metodolojileridir. Yine de, her ikisinin de dezavantajları vardır ve birini diğerine tercih ederken taviz vermenizi gerektirir. Her iki dünyanın en iyilerini birleştiren hibrit bir yaklaşım olan Scrumban'ı keşfedin! 🌍

Scrumban'ın bu iki çevik çerçeve yapısından tam olarak neleri ödünç aldığını ve her ikisinden nasıl farklı olduğunu inceleyelim.

Scrumban'ın Scrum kısmı

Scrumban, Scrum çerçevesinden aşağıdaki üç anahtar bileşeni alır:

Sprintler: Scrum çerçevesine benzer şekilde, Scrumban da çok karmaşık projeleri daha küçük, sabit uzunlukta geliştirme döngülerine ayırır. Tek fark, bunların sprint yerine iterasyon olarak adlandırılması ve genellikle iki hafta sürmesidir Planlama toplantıları: Scrum'a benzer şekilde, her Scrumban projesinde takımların bir backlog (proje boyunca ele alınması gereken öğelerin listesi) oluşturduğu bir Scrum'a benzer şekilde, her Scrumban projesinde takımların bir backlog (proje boyunca ele alınması gereken öğelerin listesi) oluşturduğu bir planlama toplantısı yapılır Geriye Dönük İncelemeler: Her döngünün sonunda, takım bir araya gelerek performansını analiz eder ve bu bilgileri yineleme planlamasını iyileştirmek için kullanır

Ancak Scrumban, günlük stand-up toplantıları, sürekli müşteri geri bildirimi ve belirli takım yapısı gibi Scrum'ın birçok özelliğini benimsememektedir.

Scrumban'ın Kanban kısmı

Kanban, Scrumban sisteminde önemli bir rol oynar, özellikle takımların iş akışlarını görmelerine yardımcı olan pano yaklaşımını ödünç alarak. Ancak, görevleri Kanban panosunda görselleştirmek yerine, Scrumban panosunda görselleştirirler.

Panolar birbirine çok benzer; sütunlar durumları, kartlar ise proje görevlerini temsil eder. Görevleriniz ilerledikçe, ilgili kartları kolayca uygun sütunlara taşıyarak Görevde veya Tamamlandı durumlarını gösterebilirsiniz. ✅

Scrumban, çekme sistemini benimseyerek Kanban'ın oyun kitabından ilham alır. Takımlar, yeni görevlerin çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için çekme sinyalleri kullanır. Bir sütundaki kartların sayısı belirlenen sınırın altına düştüğünde, çekme sistemi içinde bir çekme sinyali tetiklenir. Öte yandan, devam eden iş sınırlarına ulaşıldığında, devam eden görev tamamlanana kadar çekme sistemindeki diğer görevler ilerletilemez.

Scrumban, Kanban ve Scrum'dan nasıl farklıdır?

Scrumban, Kanban ve Scrum'a kaçınılmaz olarak benzer olsa da, kendine özgü özelliklere sahip benzersiz bir metodolojidir. Örneğin, Scrumban takımları genellikle on ikiden az üyeden oluşur, katı takım rolleri yoktur ve ilk planlama toplantısı dışında günlük toplantılar isteğe bağlıdır.

Scrumban, Scrum ve Kanban'a genel bakış

Scrumban Scrum Kanban Takım Boyutu Belirli bir takım boyutu yoktur, ancak takımların 12 üyeden az olması önerilir Scrum takımları küçüktür ve genellikle üç ila dokuz üyeden oluşur Diğer çevik takımların aksine, Kanban takımlarının boyutunda bir sınır yoktur Roller Genellikle bir proje yöneticisi olsa da, katı takım rolleri yoktur Bir Scrum takımının üç anahtar rolü vardır: Scrum Master Ürün sahibi Geliştirme takımı Genellikle bir proje yöneticisi vardır, ancak katı takım rolleri yoktur Proje Toplantıları Sprint planlama toplantısına benzer bir ilk planlama toplantısı yapılır. Ancak, diğer tüm günlük toplantılar isteğe bağlıdır Beş zorunlu toplantı içerir: Ürün backlog planlaması Sprint planlaması Günlük Scrum Sprint gözden geçirme Sprint retrospektifi Kanban panosu önünde günlük stand-up toplantıları (kısa toplantılar) İş Döngüleri İki haftaya kadar süren yinelemeler adı verilen kısa iş döngülerini içerir 2-4 hafta süren sprint adı verilen kısa iş döngülerini içerir İş akışı ayrı döngülere bölünmez

Scrumban süreci nasıl işliyor?

Scrumban, Kanban'ın iş akışı görselleştirme ve esnekliğini Scrum'ın sprint modeliyle birleştirir. Ancak Scrumban, Scrum kadar katı değildir, bu da takımların ürün geliştirme yaklaşımlarını özelleştirmelerine olanak tanır.

Scrumban yöntemini kullanarak bir ürün geliştirme işlemi şu şekildedir:

Bir ürün oluşturmak için ihtiyacınız olan öğelerin bir listesini yapın Bu öğeleri görevlere dönüştürün ve Scrumban panosundaki Yapılacaklar sütununa yerleştirin Takımınızın herhangi bir zamanda alabileceği iş miktarını sınırlayın Takımınızın önce ele alması gereken öğeleri belirleyin Her öğenin yinelemesini planlayın; bu, bir son tarih ve tamamlanması gereken görevlerin bir listesini içermelidir Görevler üzerinde çalışmaya başladığınızda bunları "İlerleme" sütununa, tamamlandıklarında ise "Tamamlandı" sütununa taşıyın Bir yineleme için planlanan tüm görevleri tamamladıktan sonra, bir sonrakine geçin ve ürün tamamlanana kadar süreci tekrarlayın

Scrumban Metodolojisinin Avantajları

Scrumban'ı proje yönetiminde bu kadar popüler bir metodoloji haline getiren anahtar avantajları şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Scrum yönteminden farklı olarak, Scrumban karmaşık süreçler, günlük toplantılar ve takımınızın öğrenmesi gereken terminoloji içermez, bu da benimsenmesini kolaylaştırır

Artırılmış esneklik: Scrumban, projeleri yinelemelere veya sprint döngülerine ayırdığı için, proje tamamlanma sürecinde ilerlerken bile değişiklikler yapabilirsiniz

Sürekli iş akışı: Takımların, sprint bitmesini beklemeden özellikleri tamamladıklarında teslim etmelerini sağlar

Motivasyon artışı: Takımın yeteneklerini göz önünde bulundurarak işlerin ilerleme durumunu ayarlamak veya WIP sınırlarını buna göre belirlemek, Takımın yeteneklerini göz önünde bulundurarak işlerin ilerleme durumunu ayarlamak veya WIP sınırlarını buna göre belirlemek, takımınızın motivasyonunu yüksek tutar ve tükenmişlik riskini azaltır

Daha hızlı sorun çözme: Görevlerin Scrumban panosunda kartlar halinde görüntülenmesi, netliği artırır ve Görevlerin Scrumban panosunda kartlar halinde görüntülenmesi, netliği artırır ve işbirliğini güçlendirir , takımların sorunları daha hızlı bulup çözmesine yardımcı olur 🏃

Scrumban Metodolojisinin Sınırları

Scrumban metodolojisi, Scrum ve Kanban'ın etkili birleşimi ile övgü toplasa da, benimsenmesi sırasında dikkate alınması gereken bazı potansiyel sınırlamaları da vardır.

Dış baskı: Takımı koruyacak bir Scrum Master'ın olmaması nedeniyle, Scrumban çerçevesi takımı dış baskıya maruz bırakır. Bu durum, üyelerin hem proje görevlerini hem de dış talepleri yerine getirmek zorunda kalması nedeniyle takımın odaklanmasını ve verimliliğini etkileyebilir, bu da çatışmalara ve ilerlemenin yavaşlamasına neden olabilir.

Geriye dönük değerlendirmeleri atlama riski: Geriye dönük değerlendirmeler sürekli iyileştirme için çok önemli olmasına rağmen, Scrumban'da zorunlu değildir. Takımlar, zaman kısıtlamaları veya diğer nedenlerle geriye dönük değerlendirmeleri ihmal edebilir ve bu da öğrenme ve süreç iyileştirme fırsatlarının kaçırılmasına sonuçlanabilir.

Net roller eksikliği: Scrum'dan farklı olarak, Scrumban'da roller biraz belirsizdir. Scrumban'ın demokratik yapısı çekici olsa da, net roller eksikliği genellikle karışıklığa, yanlış iletişime veya dengesiz iş yüklerine yol açabilir.

Takım olgunluğuna olan güvenin artması: Scrumban, günlük toplantılara esnek bir yaklaşım benimsediğinden, dolaylı olarak daha yüksek öz-örgütlenme becerileri, takım koordinasyonu ve takım içinde güçlü iletişim gerektirir.

Dikkatli dengeleme: Scrumban, Scrum ve Kanban'ın yararlı unsurlarını birleştirirken, dezavantajların avantajları gölgede bırakmadan bunları uyumlu hale getirmek zor olabilir.

Deneyimli uygulama gerektirir: Scrumban'ın esnekliğinin yanlış yorumlanması, istenen uyarlanabilirlik yerine aşırı kaosa neden olabilir. Çevik iş akışlarına yeni başlayan takımlar, farkında olmadan kavramları ve süreçleri yanlış kullanabilir.

Belirsiz planlama: Scrumban sürekli birikmiş işleri tuttuğu için, Scrum'daki sprint sonu teslimatları gibi kesin son tarihler olmadığı için planlama süreci belirsiz hale gelir. Bu, her zaman tamamlanacak bir sonraki döngü olduğu için önemli görevlerin ertelenmesine veya geri plana atılmasına neden olabilir.

Scrumban Metodolojisi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Scrumban, Scrum veya Kanban'ın tek başına yeterli olmadığı projelerde en iyi sonuçları verir. Örneğin, Scrum, iş akışı sorunları, süreç zayıflıkları veya kaynak kısıtlamaları nedeniyle bazı takımlar için verimli bir şekilde çalışmayabilir. Aynı zamanda, Kanban takımların net öncelikler belirlemesini zorlaştırabilir.

Daha spesifik olarak, Scrumban'ı uygulamak, gelişen gereksinimleri, sık kullanıcı hikayesi değişiklikleri veya hatalar içeren yazılım geliştirme projeleri için mükemmel bir fikirdir. Bunun nedeni, Scrumban sürecinin hem zaman kutusuna dayalı yinelemeleri hem de sürekli geliştirmeyi içermesi ve takımların hataların düzeltilmesi veya gereksinimlerin değişmesi gerektiğinde bile aşamalı olarak çalışmasına olanak tanımasıdır.

Birden fazla, eşzamanlı girişimin olduğu projeler Scrumban ilkelerini benimsemekten de faydalanabilir. Büyük şirketler genellikle aynı anda birden fazla proje üzerinde ilerler ve bu projeler bazen aynı takımları içerir. Scrumban'ın esnekliği, eşzamanlı girişimlere olanak tanır ve küçük takımların birden fazla gereksinimi aynı anda ele almasını sağlar.

Scrumban'ı 4 Kolay Adımda Uygulama

Scrumban, Scrum veya Kanban'dan daha kolay uygulanabilir olsa da, etkili bir şekilde yapmak için doğru araçlara ihtiyacınız vardır. Güçlü bir Scrum ve Kanban proje yönetimi yazılımına güvenmek size şu konularda yardımcı olabilir:

Scrumban panonuzu haritalandırın Görevlerinizi düzenleyin İlerlemenizi izleyin

ClickUp , bir sonraki projenizde Scrumban'ı zahmetsizce uygulamak için gerekli tüm araçları ve özellikleri sunan en gelişmiş proje yönetimi çözümüdür .

Kullanıcı dostu Kanban panolarından kolayca takip edilebilir görevlere, basit öncelik ayarlama özelliklerinden işbirliği araçlarına kadar, ClickUp her şeye sahiptir! Scrumban ilkelerini dört kolay adımda nasıl uygulayabileceğinize daha yakından bakalım.

Adım 1: Scrumban panosu oluşturun

Pano olmadan bir Scrumban projesini yönetmek, tencere olmadan yemek pişirmeye benzer — neredeyse imkansız! 🍲

Neyse ki, ClickUp Pano görünümünü takımınız için mükemmel bir Scrumban panosu olarak kullanabilirsiniz. Bu görünüm, görevlerinizi ve projelerinizi normal bir Kanban panosunda olduğu gibi görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, takımınızın seveceği ek özelliklerle doludur!

Kanban panosunda görevleri ve projeleri bir bakışta gözden geçirin ve ClickUp ile görevleri zahmetsizce sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

ClickUp'ın Kanban tarzı panoları, görevlerinizi etkileşimli kartlar olarak görüntüleyerek görselleştirmenize yardımcı olur. Bir kartı, Yapılacak, İşleniyor veya Tamamlandı gibi durumları simgeleyen uygun bir sütuna sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

Bu panolar, birden fazla pano gerektirse bile, herhangi bir iş akışına uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir! Tüm Kanban panolarınızın bir anlık görüntüsünü görmek için Her Şey görünümünü açın. 📸

Görevleri tek tek güncellemekten bıktınız mı? Toplu İşlem Araç Çubuğu, Pano görünümünden ayrılmadan durumları değiştirmenize, görevleri silmenize ve atanan kişileri eklemenize olanak tanıyarak zaman kazanmanızı sağlar.

Adım 2: Görevlerinizi düzenleyin

Çoğu Scrumban panosunda yalnızca üç görev durumu sütunu bulunur: Yapılacak, İşleniyor ve Tamamlandı. Peki, bunların arasına İnceleniyor veya Çalışıyor gibi bir sütun eklemek isterseniz ne yapabilirsiniz? 🤔

ClickUp Özel Görev Durumları seçeneği, istediğiniz kadar durum oluşturabilir ve bunları yeniden kullanılabilir şablonlar olarak kaydedebilirsiniz! Bu şekilde, tüm Scrumban projelerinizde ilerleme izlemeyi daha kolay ve daha doğru hale getirmek için birden fazla sütun olabilir.

ClickUp ile her proje aşamasında görevleriniz için farklı durumlar kullanın

Durumların yanı sıra, ClickUp Görevlerini son teslim tarihine, önceliğine, etiketlerine ve görev adına göre düzenleyebilirsiniz. Bu kategorizasyon özellikleri sayesinde, aradığınız kartı bulmak için Scrumban panonuzdaki tüm kartları tek tek incelemek zorunda kalmayacaksınız!

Adım 3: Net öncelikler belirleyin.

ClickUp'ı kullanarak dört aciliyet seviyesiyle Görev Önceliklerini ayarlayın ve öncelikle dikkat edilmesi gerekenleri iletin

Kanban tamamen görselleştirmeyle ilgilidir, Scrum ise önceliklendirmenin önemini vurgular. Peki ya Scrumban? Her zamanki gibi, ikisinin mükemmel bir birleşimi!

ClickUp, her görev için Öncelikler ayarlamanıza olanak tanır, böylece Scrumban takımınız Pano görünümünde her zaman önce neyi halletmesi gerektiğini bilir. 🚩

ClickUp'ın öncelik sistemi, daha kolay gezinme için renk kodludur:

Kırmızı (Acil): En acil görevler Sarı (Yüksek): Çok önemli görevler Mavi (Normal): Bekleyebilecek görevler Gri (Düşük): Öncelik düzeyi düşük görevler

Öncelik düzeylerini belirledikten sonra, Takımınızın öncelik düzeyi düşük görevlere dalmadan önce öncelik düzeyi yüksek görevlere odaklanmasını sağlamak için Bağımlılıklar ekleyin!

ClickUp ile işlerin doğru sırayla tamamlandığından emin olmak için bağımlılıkları doğrudan görev içine ekleyin

Adım 4: İşlerinizi takip edin

İterasyonlarınız sırasında üzerinde çalışacağınız görevlerin bir listesini oluşturmak ve bunları takip etmek, Scrumban metodolojisinin temel bir parçasıdır. Bunu verimli bir şekilde yapmak için, ClickUp Görev Kontrol Listeleri' ni kullanarak sprint backlog öğelerinizi veya her iterasyon için teslim edilecekleri parçalara ayırın. ✔️

ClickUp'ta iç içe geçmiş alt görevler içeren ayrıntılı kontrol listelerini kolayca oluşturun ve düzenleyin

Bunlar temelde basit yapılacaklar listeleri olduğundan, ilerledikçe her görevi hızlıca işaretleyebilirsiniz. Hatta, kontrol listenizde alt öğeler oluşturmak için İç İçe Geçirme özelliğini kullanabilir ve bunları kullanıcı dostu sürükle ve bırak fonksiyonuyla düzenleyebilirsiniz.

Bu özellikle Scrumban takımları için kullanışlıdır; her yineleme için ayrı bir kontrol listesi oluşturabilir ve her birinde yapılması gereken alt görevleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde, mevcut yinelemede kaç görev kaldığını izlemek çok kolay olacaktır. ⏳

Scrumban Metodolojisi ile Görevleri Yönetin

Kanban panoları, görev öncelikleri ve görev kontrol listelerinin yanı sıra, ClickUp herhangi bir çevik takımı desteklemek için eksiksiz bir özellik setine sahiptir. 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ve çok yönlü Gösterge Panellerinden Otomasyonlara ve sprintlerinizi yönetmek için sayısız seçeneğe kadar, ClickUp her Scrumban projesini mükemmel bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir!

Scrumban yaklaşımını uygulamaya ve Scrum ve Kanban metodolojilerinin tüm avantajlarından yararlanmaya hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve Scrumban yolculuğunuza şık bir başlangıç yapmak için tüm özellikleri keşfedin! ⚡