Proje Yönetimi için Çevik Scrum Panosu Nasıl Oluşturulur (Örneklerle)

Scrum panosu, arkadaşlarınızla oynadığınız bir masa oyunu gibi eğlenceli bir şey gibi geliyor.

Tek fark ne mi? Arkadaşlarınızın yerine iş arkadaşlarınız var. Ve masa oyunu yerine, işbirliği ve takım çalışmasını eğlenceli bir sürece dönüştüren bir araç var.

Scrum panoları, takım görevlerini daha iyi yönetmenize yardımcı olur ve özellikle çevik projeler için verimli işbirliğinin başlangıç noktası olabilir.

Peki bunlar nedir? Kimler kullanır? Ve işleri hızlı bir şekilde halletmenize neden yardımcı olurlar?

Bu blog yazısında tüm bunları ve daha fazlasını ele alacağız.

Bonus: Temel bir Scrum panosunu tüm takımınız için bir verimlilik katalizörüne dönüştüren yeni bir araca sahip olun! 🤫

Scrum Panosu Nedir?

Scrum panosu, devam eden bir sprintteki görevleri yönetmek ve izlemek için kullanılan görsel bir yapılacaklar listesidir. Bir iş akışının farklı aşamalarını temsil eden sütunlardan oluşur (ör. Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı). Her sütun, tek tek görevleri veya iş öğelerini temsil eden satırlara sahiptir. Görevler, küçük, yönetilebilir parçalara bölünür ve ilerlemeyi göstermek için panoda soldan sağa taşınır.

Takımlar, sprint planlama toplantılarında Scrum panolarını kullanarak yaklaşan sprint için görevleri doldurur. Ayrıca, tamamlanan işleri göstermek için standup toplantılarında panoyu günlük olarak günceller.

Tüm görevlerin tek bir sayfada senkronize görünümü sayesinde, Scrum pano yöneticisi görevlerin ilerleyişini görselleştirebilir, varsa birikmiş işleri temizleyebilir ve proje teslim tarihlerine uymak için gerçek zamanlı olarak sorunları giderebilir.

Bu, Scrum takım yöneticilerinin ilerlemeyi güncellemesine ve herkesin verimli, sorumlu ve genel proje hedeflerine uygun şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Scrum panoları çok yönlüdür. Her projenin gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilirler. Ancak, tüm takımınız için özel bir Scrum panosu geliştirmek için Scrum çerçevesinin temel unsurlarını çok iyi anlamanız gerekir!

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Scrum Çerçevesinin Temel Özellikleri Açıklamalı

Scrum çerçevesi, esneklik, şeffaflık ve sürekli iyileştirmeye önem vererek takımların yazılımları yinelemeli ve aşamalı olarak teslim etmesine yardımcı olur. Hafif ancak güçlü olan bu çerçeve, özellikle karmaşık projelerin yönetimi için popülerdir.

Özellikle Scrum'ı yeni kullanıyorsanız, terminoloji zor gelebilir. Ancak, daha kısa sürede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmak için çevik Scrum terimlerini burada açıklamaya çalıştık. 💁

1. Scrum takım ilkeleri

Belirli değerler, her proje için bir Scrum takımının başarısını belirler.

Görselleştirme: Scrum panosu, sütunlar, kartlar ve görsel ipuçları kullanarak iş akışının her aşamasını ve her görevin ilerlemesini temsil etmelidir

Şeffaflık ve odaklanma: Tüm takım üyeleri genel proje akışını ve görev önceliklerini kolayca anlamalıdır

Yineleme ve uyarlanabilirlik: Pano, sprint tabanlı işleri desteklemeli ve günlük güncellemeler ve geri bildirimlere göre kolayca ayarlanabilmelidir

Takım işbirliği ve sahiplik: Düzen, takım üyeleri arasında kendi kendini organize etme, görev sahipliği ve işbirliğine dayalı problem çözmeyi teşvik etmelidir

Metrikler ve görünürlük: Sprint hedefleri, kalan gün sayısı ve bireysel sorumluluklar gibi anahtar bilgiler kolayca görülebilmelidir

2. Sprintler

Sprint, 100 metre koşusu değil, daha çok bayrak yarışı gibidir! Her alt takım "bayrak" (sprint hedefi) alır, bir etabı (görevleri) tamamlamak için birlikte çalışır ve sonunda mükemmel bir sonuç (artış) teslim eder. Her sprint, nihayetinde daha büyük yolculuğa (proje hedefine) katkıda bulunur.

Sprintler, Scrum çerçevesini tanımlayan çevikliği ve yanıt verebilirliği korumak için çok önemlidir.

Büyük projeleri yönetilebilir parçalara ayırır, hızlı teslimatı mümkün kılar ve sürekli öğrenme ve iyileştirmeyi teşvik eder.

Scrum çerçevesine çok benzer şekilde, sprintlerin de kendi terminolojisi vardır:

Sabit süre: Genellikle bir ila dört hafta süren kısa sprint dönemi, odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur ve projenin uzamasına engel olur

Zaman kutusuna alınmış etkinlikler: Sprint planlaması, günlük stand-up toplantıları, sprint incelemeleri ve geriye dönük değerlendirmeler gibi belirli törenler, iş akışını yönlendirmeye ve takımı doğru yolda tutmaya yardımcı olur

Tek sprint hedefi: Sprintin genel odak noktasını ve yönünü tanımlayan net bir amaç

Sprint backlog: Sprint içinde tamamlanması için seçilen ve boyutlandırılan Sprint içinde tamamlanması için seçilen ve boyutlandırılan ürün backlog'undan bir dizi görev

Artımlı teslimat: Her sprintin sonunda teslim edilen artımlı bir ürün güncellemesi, erken değer ve geri bildirim fırsatları sunar

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3. Scrum takım rolleri

Şimdi Scrum takım yönetimine bakalım. Takımın tüm üyeleri kendilerine atanan görevlerden sorumludur, ancak bazıları tüm süreci ilerletme sorumluluğuna sahiptir.

Ürün sahibi: Ürün backlog'unu önceliklendirerek ve yöneterek ürünün vizyonunu belirleyen paydaşlar

Scrum Master: Scrum sürecini kolaylaştırır, engelleri ortadan kaldırır ve çerçevenin etkili bir şekilde takip edilmesini sağlar

Geliştirme takımı: Backlog'dan görevleri alarak her sprint'te işi tamamlamaktan sorumlu, kendi kendini organize eden takım

Scrum Panosunu Kimler Kullanır ve Neden?

Scrum panoları başlangıçta tek bir amaçla geliştirildi: yazılım geliştirme takımının işlerini daha organize hale getirmek. Ancak günümüzün Scrum panoları, sonsuz kullanım alanına sahip çok daha çok yönlü bir araçtır!

Karmaşık projeler ve yinelemeli iş akışları için Scrum panosu kullanmanız zorunludur. Ancak, iş akışlarını görselleştirmeye ve işleri koordine etmeye yardımcı olarak birçok senaryoda diğer çevik takımlara da yardımcı olabilir.

Yazılım geliştirme takımları

Kullanım örneği: Sprint döngüsü içinde geliştirme görevlerinin, hataların ve özelliklerin ilerlemesini izleyin

Neden: Gelişmiş şeffaflık ve işbirliği, engellerin erken tespit edilmesi ve sprint hedeflerinin odaklanarak tamamlanması

Pazarlama takımları

Kullanım örneği: Kampanya görevlerini, Kampanya görevlerini, içerik oluşturma ş akışlarını ve tanıtım faaliyetlerini yönetin

Neden: Kampanya ilerlemesi ve görevler arasındaki bağımlılıklar hakkında net bir genel bakış ve zamanında teslimat

Tasarım takımları

Kullanım örneği: Tasarım yinelemelerini, tel kafesleri, prototipleri ve kullanıcı deneyimi iyileştirmelerini izleyin

Neden: Tasarımcılar ve geliştiriciler arasında kolay uyum, tasarımdaki darboğazların erken tespit edilmesi ve geri bildirimlere dayalı esnek ayarlamalar

Satış takımları

Kullanım örneği: Satış faaliyetlerini izleyin, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları takip edin ve belirli bir zaman dilimi içinde kotaları yönetin

Neden: Satış boru hattı aşamalarının kapsamlı görünümü ve hedefleri karşılamak için erişim çabalarının kolay önceliklendirilmesi

İnsan kaynakları takımları

Kullanım örneği: İşe alım süreçlerini, çalışanların işe alımını ve performans değerlendirmelerini yönetin

Neden: İK iş akışlarında verimlilik ve şeffaflık artışı, görevlerin zamanında tamamlanması ve basitleştirilmiş dokümantasyon yönetimi

Ürün yönetimi takımları

Kullanım örneği: Ürün yol haritasının gelişimini izleyin, özelliklere öncelik verin ve kullanıcı geri bildirimlerini takip edin Ürün yol haritasının gelişimini izleyin, özelliklere öncelik verin ve kullanıcı geri bildirimlerini takip edin

Neden: Ürün yol haritasındaki ilerlemenin birleşik görünümü, paydaşlarla etkili iletişim ve kullanıcı içgörülerine dayalı kolay ayarlamalar

Operasyon takımları

Kullanım örneği: Sistem bakımı, sorun çözme ve altyapı yükseltmeleri

Neden: Operasyonel görevlerin görünürlüğünün artırılması, sorunlar arasındaki bağımlılıkların izlenmesi ve hızlı ve verimli sorun çözme

Hangi takımın parçası olursanız olun, bu Scrum şablonları saatler değil, dakikalar içinde mükemmel Scrum panosunu oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Scrum Pano Örnekleri

Çoğumuz işaretleme ve dijital araçları kullanmakta ustayız, ancak bazı kişiler hala fiziksel kayıtları kullanarak kavramları açıklamayı daha kolay buluyor.

Benzer şekilde, Scrum panonuzu fiziksel bir panoya da çizebilirsiniz. Ancak dijital veya sanal Scrum panoları , modern Scrum araçlarıyla kullanımı daha kolaydır.

1. Fiziksel Scrum Panosu

smartsheet aracılığıyla

Geleneksel fiziksel Scrum panosu, beyaz tahta, yapışkan notlar, kartlar ve kalemler gibi fiziksel öğeler kullanılarak oluşturulur.

Scrum panonuzu üç bölüme ayırabilirsiniz: bekleyen görevler, devam eden işler ve tamamlanan işler. Yapışkan notlarınızı kullanarak görevleri belirleyin ve ilerledikçe bu üç bölüm arasında taşıyın. Daha ayrıntılı hale getirmek için geri bildirim ve onaylar gibi bölümler ekleyebilirsiniz.

Dijital Scrum panolarının popülaritesine rağmen, fiziksel panolar birçok takım için hala özel bir yere sahiptir. Fiziksel kartları bir pano üzerinde hareket ettirmenin dokunsal deneyimi daha tatmin edici olabilir ve görevlerin sahipliğini güçlendirebilir. Ekranlardan uzaklaşmak, takımlar içinde yaratıcılığı, tartışmayı ve daha derin odaklanmayı teşvik edebilir. Ayrıca, fiziksel bir pano kurulumu kolaydır ve herhangi bir özel araç veya teknik beceri gerektirmez. 🙌

2. Sanal Scrum Panosu

Çevrimiçi Scrum panosu, geleneksel fiziksel panonun sanal versiyonudur. Fiziksel Scrum panosunun sütunlarını, kartlarını ve iş akışını kopyalar ve takımların proje ilerlemesini çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak sergilemesine ve izlemesine olanak tanır.

Fiziksel panolarla mümkün olmayan gerçek zamanlı uzaktan işbirliği, otomasyon ve veri/metrik görünürlüğü başlıca avantajlardır. ClickUp'ın Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonu ile başlayın!

Bu Şablonu İndirin Sprint'inizi gözden geçirin ve geri bildirimlerinizi ClickUp'ın Sprint Retrospective Brainstorm Şablonu ile belgelendirin

Scrum Panosu Nasıl Oluşturulur?

Her şeyin ne kadar hızlı ve kolay göründüğüne heyecanlandınız mı? Scrum panosu oluşturmak da bundan farklı değildir. Kendi Scrum panonuzu oluşturmak ve çevik Scrum tekniklerini iş gününüze uygulamak için beş basit adım. 🤩

Adım 1: Platformunuzu seçin

ClickUp Pano Görünümünü Scrum Panosu olarak kullanın

Scrum panosu oluşturmadan önce, onu oluşturmak istediğiniz platformu seçin. Platform, sürecinizi kolaylaştırmak için farklı Scrum araçlarına ve şablonlarına sahip olmalıdır.

Başlangıç olarak, ClickUp'ın Pano Görünümü'nü çevrimiçi bir Scrum panosu olarak kullanabilirsiniz. Scrum takım yöneticiniz görevleri kolayca takip edebilir ve bunları huniden ilerletebilir.

Adım 2: Kullanıcı hikayelerinizi yerleştirin

Net ve öz bir kullanıcı hikayesi belirleyin. Kullanıcı hikayesi, amaçlanan kullanıcının bakış açısından bir özellik veya gereksinimin kısa ve basit bir açıklamasıdır. Düzgün yazılmış bir kullanıcı hikayesi, ürünün teknik özelliklerine değil, kullanıcının üründen yapmasını istediği şeylere odaklanır.

Örnek: Bir müşteri olarak, siparişimin ne zaman geleceğini bilmek için siparişimi gerçek zamanlı olarak takip edebilmek istiyorum.

Scrum panosunda, geliştirme ekibiniz kendilerine atanan görevleri ve kullanıcı hikayesini hayata geçirmek için gereken çabayı tahmin edebilir ve bunları daha küçük görevlere bölebilir. Sürekli geri bildirim ve yeni bilgilere dayanarak hikayeyi daha da iyileştirebilirler.

Adım 3: Görevleri atayın

ClickUp Pano Görünümünü departmanlara göre özelleştirin

Her kullanıcı hikayesini görevlere ayırdıktan sonra, her görev takım üyelerine atanmaya hazır hale gelir.

ClickUp'ın esnek Pano Görünümü, herhangi bir proje içindeki görevleri yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Görevleri sürükleyip bırakarak durumlarındaki değişiklikleri yansıtabilir, hatta önceliklerini değiştirebilirsiniz.

Sütunlar/görev aşamaları ekleyebilir veya silebilir, görevleri atanan kişilere göre filtreleyebilir, pano ön ayarlarınızı gelecekte kullanmak üzere kaydedebilir, iş kapasitesini kontrol edebilir, darboğazları tespit edebilir ve son teslim tarihlerine uymak için kaynakları tahsis edebilirsiniz.

Adım 4: Takım üyelerinizle işbirliği yapın

ClickUp Proje Yol Haritası Şablonu ile takım üyelerinizi aynı hizaya getirin

Görevleri atanmış takım üyeleri, gerçek zamanlı olarak izleme, işbirliği ve iş yapma imkanına sahiptir.

Bir proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, yol haritaları ve belgeler üzerinde işbirliği yapmanızı, sprint planlama toplantılarını ve sorun izlemeyi yönetmenizi, gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemenizi ve iş akışlarını otomatikleştirmenizi sağlar. Tüm geliştirme yaşam döngünüz, hepsi bir arada bir iş merkezinde merkezileştirilir.

Yazılım, fikir üretmek, PRD'ler (Ürün Gereksinim Belgeleri), yol haritaları, proje teklifleri ve özetleri vb. yazmanıza yardımcı olmak ve projeleri hızlı bir şekilde izlemek suretiyle daha fazla zaman kazandıran ClickUp AI tarafından desteklenmektedir. 🙌🏼

Adım 5: Görevleri tamamlayın ve gözden geçirin

Sprintin sonunda, Scrum Master bir sprint incelemesi gerçekleştirerek geri bildirim toplar ve sonraki sprintler için öğrenilenleri uygular. Sprint sırasında da, ilerlemeyi raporlamak ve onay için gönderilen işlerle ilgili geri bildirimleri tartışmak için günlük Scrum toplantıları (veya stand-up toplantıları) düzenlenir. Bu inceleme toplantıları, çevik bir iş akışının önemli bir parçasıdır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Scrum Toplantı Şablonunu kullanarak projelerle ilgili görevler ve yapılacaklar hakkında günlük durum toplantıları düzenleyin

Scrum Panosu Kullanmanın Avantajları

ClickUp'ın Çevik Proje Yönetimi Araçları ile takım işbirliğini ve verimliliğini artırın

Scrum panoları, takım için şeffaflık, esneklik, hesap verebilirlik ve odaklanma sağlayarak çevik geliştirmeyi kolaylaştırır.

1. Önceliklendirme ve odaklanma

Scrum panosu, çevik takımların görevleri değer ve sprint hedeflerine göre önceliklendirmesine yardımcı olarak takım üyelerinin aşırı yüklenmesini veya dikkatlerinin dağılmasını önler.

Her sütundaki görev sayısını sınırlamak, odaklanmayı sağlar ve bağlam değiştirmeyi önler, böylece verimlilik artar.

2. Artırılmış çeviklik ve uyarlanabilirlik

Scrum panoları, günlük geri bildirimlere ve değişen önceliklere göre iş akışında dinamik ayarlamalar yapılmasına olanak tanır.

İşlerin görsel olarak temsil edilmesi, takım üyelerinin görevlerinin sahipliğini üstlenmelerini ve diğer takımlarla etkili bir şekilde işbirliği yapmalarını teşvik eder.

3. Sürekli iyileştirme

Scrum panosundan elde edilen içgörülere dayalı düzenli geriye dönük değerlendirmeler, takımınız için iyileştirme alanlarını belirlemenize ve ele almanıza yardımcı olur.

Görsel ilerleme izleme, görevleri tamamlamak ve sprint hedeflerine ulaşmak için motivasyon kaynağı görevi de görür.

4. Veriye dayalı içgörüler

Gelişmiş dijital Scrum panoları, takım performansını analiz etmek ve proje ilerlemesini objektif olarak izlemek için metrikler ve raporlar sunar.

Bu tür veriler, kaynak tahsisi, özellik önceliklendirme ve proje yönü hakkında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

5. Gelişmiş risk yönetimi

Scrum çerçevesinin yinelemeli yapısı ve Scrum panosunun esnekliği, zorluklara yanıt vermek için planları ve öncelikleri hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Görevlerin odaklanarak ve zamanında tamamlanmasını teşvik eden scrum panoları, takım üyeleri arasındaki stresi azaltmaya ve tükenmişliği önlemeye yardımcı olabilir.

Scrum panosu ile Kanban panosu arasındaki fark nedir?

ClickUp'ın Kanban Panosu ile geliştirmeden lansmana kadar her şeyi izleyin

Evet, hem çevik Scrum panoları hem de Kanban panoları, bir projeyi görselleştirmeye yardımcı olan çevik takım yönetimi araçlarıdır. Ancak benzerlikleri burada sona erer.

1. Odaklanın

Scrum panosu: Tanımlanmış hedefleri olan zaman kutusuna dayalı sprintlere ve her sprintin sonunda iş artışları sağlamaya odaklanır. Böylece belirli dönüm noktalarına doğru hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz Kanban panosu: Sürekli akışa odaklanır ve görevleri değerlerine ve kullanılabilirliklerine göre önceliklendirir. Bu, öncelikler açısından esnek ve belirli son tarihler olmadan ilerleyen sürekli bir iş akışıdır

2. Yapı

Scrum panosu: Yapılacaklar, İlerleme ve Tamamlandı gibi önceden tanımlanmış ş Akışı aşamaları Kanban panosu: Sabit aşamalar yoktur. Yüzme şeritleri, iş yükünü sınırlamak için devam eden işleri (WIP) kategorilere ayırmaya yardımcı olur (ör. departmana, özelliğe veya kullanıcı hikayesine göre)

3. Planlama ve Kontrol

Scrum panosu: Belirlenen hedefler ve tahminlerle bir Belirlenen hedefler ve tahminlerle bir sprint planlama sürecini izler. İlerleme, günlük stand-up toplantılarında ve geriye dönük değerlendirmelerde gözden geçirilir ve ayarlanır Kanban panosu: Daha esnek ve hızlı tepki verir. Görevler her zaman eklenebilir ve mevcut kapasiteye göre önceliklendirilebilir. Düzenli akış analizi ve ayarlamalar sayesinde sürekli iyileştirme sağlanır

4. Karar verme

Scrum panosu: Kararlar genellikle sprint planlaması sırasında alınır ve sprint boyunca gözden geçirilir, sonrasında sınırlı değişikliklere izin verilir Kanban panosu: Yeni bilgiler ve değişen koşullara göre sürekli uyum ve önceliklendirme sağlar. Kararlar anında alınır

5. Metrikler ve ölçümler

Scrum panosu: Sprint hedeflerine ulaşma konusunda ortak sahiplik ve bağlılık duygusunu teşvik eder. Takım üyeleri sıkı bir şekilde birbirine bağlı bir birim halinde birlikte çalışır Kanban panosu: Bireysel sorumluluğu ve sürekli iyileştirmeyi vurgular. Takım üyeleri, işin genel akışına odaklanırken daha bağımsız çalışır

Scrum ve Kanban arasında seçim, proje ihtiyaçlarınıza ve takım tercihlerinize bağlıdır.

Yapı, öngörülebilirlik ve sık teslimatlara ihtiyacınız varsa, Scrum panosu sizin için uygun olabilir. Ancak esneklik, sürekli akış ve hızlı uyarlanabilirliğe daha fazla değer veriyorsanız, Kanban daha iyi bir seçenektir.

Hibrit bir yaklaşım da seçebilirsiniz. Bu yaklaşım, Scrum ve Kanban'ın unsurlarını birleştirerek takımınız için en uygun özel bir sistem oluşturur. 🎉

En iyi Agile Scrum Panosu hangisi?

Şimdiye kadar, ClickUp'ın sağlam özelliklerinin sadece Scrum çerçevesine uyumlu olmadığını, aynı zamanda başarılı bir çevik proje yönetimi için gereken esnekliği ve uyarlanabilirliği de sağladığını anlamış olmalısınız.

Scrum panolarını daha verimli bir şekilde kullanmanın yolları:

Sık sorulan sorular

Scrum panosunun amacı nedir?

Scrum panosu, proje yolculuğunuzu görselleştirmenize, odaklanmanıza, etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza, değişime uyum sağlamanıza ve motive olmanıza yardımcı olur. Tüm bunlar, başarılı ve işbirliğine dayalı bir proje tamamlanmasına katkıda bulunur.

Scrum panosu neye benzer?

Scrum panonuz, size en uygun olana göre iki formdan birini alabilir.

Fiziksel Scrum panosu: Takım odasında, "Ürün Backlog", "Sprint Backlog", "İlerleme" ve "Tamamlandı" gibi sütunlar arasında hareket eden renkli yapışkan notlarla dolu fiziksel bir beyaz tahta hayal edin

Dijital Scrum panosu: Dijital kartların bulunduğu bir çevrimiçi arayüz düşünün. Bu kartlar önceliklerine göre renk kodlu olup, farklı özellikler için şeritler halinde düzenlenmiştir. İlerleme çubukları, sprintlerin tamamlanma yüzdelerini izlemenize yardımcı olur

Scrum panosu ile Kanban panosu arasındaki fark nedir?

Kavramsal olarak, hayal edebileceğinizden çok daha farklıdırlar.

Scrum panosu: Sprint yarışı gibi, belirlenen hedeflere doğru kısa süreli yoğun çalışmalarla ilerler ve her turun sonunda bitmiş parçaları teslim edersiniz. Yapı, son tarihler ve öngörülebilirlik düşünün

Kanban panosu: Daha çok akan bir nehir gibidir, görevler öncelik ve mevcut kapasiteye göre sürekli olarak hareket eder. Sorunsuz ilerleme, esnek ayarlamalar ve aşırı yüklenmeyi önlemeye odaklanır

Elbette, en iyi yol kendi başınıza denemektir. ClickUp, size en uygun olanı bulmanıza ve çevik süreçlerinizi güçlendirmenize yardımcı olacak çeşitli Scrum ve Kanban araçları sunar!