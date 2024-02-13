Ürün Backlog'unu Nasıl Yönetebilirim? Örnekler ve Şablonlarla

Gerçek dünyada, birikim, tamamlanmamış görevlerin birikmesi anlamına gelir. Üniversitede, birikim henüz geçemediğiniz bir sınavdır. "Çok fazla birikimim var" demek iyi bir şey değildir. Ancak, çevik ürün geliştirmede durum böyle değildir.

Çevik scrumda, ürün backlog'u bir istek listesi veya gelecek planıdır, sprint backlog'u ise bir sprint için planlanan görev listesidir. Backlog kelimesi hala tamamlanmamış görevleri ifade etse de, çeviklikte amacı farklıdır.

Ama önce, backlog'ları anlayalım.

Ürün Backlog'u nedir?

Ürün biriktirme listesi, geliştirme ekibinin ürün yol haritasını yürütürken üzerinde çalışacağı görevlerin, özelliklerin, kullanıcı hikayelerinin ve hata düzeltmelerinin bir listesidir. Aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir.

Geliştirme ekibi için tek gereksinim kaynağı olarak işlev görür

Üst düzey organizasyonel vizyonu görevlere ayırır

Ürün yol haritasındaki öğeleri ve özellikleri önceliklendirin

Pazarın, tüketicinin ve kuruluşun ihtiyaçlarına göre dinamik ve gelişmeye devam eder

Ürün backlog'u neleri içerir?

Temel olarak, bir ürün backlog'u, çevik takımların üzerinde çalışması gereken her şeyi içerir. Bunlar şunlar olabilir:

Yeni özellikler

Mevcut özellik iyileştirmeleri

Hata düzeltmeleri

Müşteri talepleri

Geriye dönük değerlendirmeden eylem öğeleri

Teknik borç

Altyapı güncellemeleri

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Ürün backlog'unun sahibi kimdir?

Ürün sahibi, ürün backlog'unun sahibidir ve bunu ürün yönetim aracında yayınlar. Ancak, tüm işlevler arası takım ve scrum master, backlog'u oluşturma, güncelleme ve sürdürme sorumluluğunu üstlenir.

Ürün backlog'u ürün yol haritasından nasıl farklıdır?

Ürün geliştirme yolculuğu

Ürün backlogu, ürün yol haritasının ayrıntılı bir dökümüdür. Yol haritası üst düzey hedefleri ve yönü belirtirken, backlog bunların uygulanmasına ilişkin görev düzeyinde ayrıntıları içerir.

Yol haritası iş takımlarını ve yöneticileri desteklerken, ürün backlogu geliştiriciler içindir. Yol haritası metriklere ve hedeflere odaklanırken, ürün backlogu görevleri ve eylem öğelerini özetler.

Ürün backlog'u neye benzer?

İşte bir ürün biriktirme listesi örneği. Çevrimiçi çok oyunculu bir oyunun özelliklerini ele aldık. Her özelliğe bir hikaye puanı atanır ve biriktirme öğeleri önceliklerine göre sipariş edilir, en yüksek öncelikli (öncelik=1) öğe en üstte yer alır.

Kullanıcı Hikayesi Hikaye Puanı/Puanları Öncelik Bir oyuncu olarak, arkadaşlarımı davet etmek istiyorum, böylece birlikte oynayabiliriz 1 1 Bir oyuncu olarak, nasıl oynanacağını öğrenebilmek için bir alıştırma modu istiyorum 2 2 Bir oyuncu olarak, diğer oyuncularla gerçek zamanlı olarak konuşabilmek için uygulama içi sohbet özelliğinin olmasını istiyorum 3 2 Bir oyuncu olarak, kahramanları karşılaştırmak istiyorum, böylece kendime en uygun olanı seçebilirim 4 3 Bir oyuncu olarak, kahramanımın sağlığını ve mana yenilenmesini artıran kaynaklar istiyorum 3 3 Bir oyuncu olarak, kahraman özelleştirmeleri satın alabilmek için oyun içi para istiyorum 3 4

Nasıl görünebileceğine dair bir örnek için ClickUp proje backlog şablonuna bakın. Bunu ürününüz için anında özelleştirebilirsiniz!

Ürün Backloguna Sahip Olmanın Avantajları

Temel scrum artefaktlarından biri olan çevik backlog, ürün geliştirmeye yapı ve eyleme geçirilebilirlik sağlar. İşte nasıl.

Takım çevikliği

Ürün sahibi, ürün backlog'unu tüm takımla paylaşır ve her sprint öncesinde tartışmaya açar. Takım, önemli olan konular hakkında konuşarak birlikte önceliklerini belirler. Bu tartışmalar, takım üyeleri arasında daha iyi bir işbirliği ortamı yaratarak inovasyonu destekler.

İterasyon planlama

Çevik bir scrum takımı, tüm görevleri backlog'a ekler. Çevik projelerde her yineleme için takım, backlog'u değerlendirir, geliştirilecek öğeleri belirler, ödünleşimleri tartışır ve sprint backlog'u oluşturur.

İş için bağlantı

Geliştiriciler, geliştirme için backlog'dan öğeleri aldıklarında, bu öğelere bağlı kalırlar. Bu, planın dışına çıkmalarını veya sprintin ortasında kaybolmalarını önler.

Geri bildirimleri dikkate alma

Çevik bir ürün biriktirme listesi, müşterilerden/kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin yanı sıra takımın geriye dönük değerlendirmelerinden çıkan eylem öğelerini de belgeler. Bu, çevik ürün geliştirmenin temelini oluşturan sürekli iyileştirmeye yardımcı olur.

Tüm bu avantajlar ve daha fazlasıyla, ürün backlogları çevik çerçevede kritik bir rol oynar.

Çeviklikte Ürün Backlog Yönetiminin Rolü

Ürün backlog'u, çevik yazılım geliştirme çerçevesi içinde belirli bir amaca hizmet eder. Ürün geliştirme süreci aşağıdaki gibidir.

Ürün vizyonu > Ürün stratejisi > Ürün yol haritası > Ürün backlog > Sprint backlog > Ürün sürümü

Bu yolculukta, ürün backlog'u vizyonu ve yol haritasını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. Liderlerin vizyonlarının nasıl hayata geçirileceğini görmelerine yardımcı olur. Geliştirme takımına günlük işlerinin işe nasıl katkıda bulunduğunu gösterir ve sprint backlog'ları için üst özellikler kümesi görevi görür.

Sağlıklı bir ürün backlog'u, etkili bir sprint backlog'unun temel belirleyicisidir.

Ürün backlog ve sprint backlog

Ürün biriktirme listesi Sprint backlog Amaç Takımın yaklaşan sprintlerde gerçekleştirebileceği görevleri listeler Takımın bir sonraki sprintte tamamlamayı taahhüt ettiği görevleri listeler Boyut Görevlerin üst kümesi Ürün biriktirme listesinin alt kümesi Öğeler Ürün özellikleri ve müşteri talepleri Yazılım gereksinimlerini içeren kullanıcı hikayeleri Süre Devam ediyor Her sprint Sahiplik Ürün sahibi Geliştirme takımı Raporlama Özelliklerin sayısı, puanlar ve zaman tahmini içeren gösterge paneli Sprint burndown grafiği

Ürün Backlog Öğelerine Öncelik Verme

Ürün birikiminde ürün sahibinin en önemli görevlerinden biri öncelik belirlemektir. Ürün sahibi, değeri en üst düzeye çıkarmak için takımın odaklanması gerekenleri belirler.

Backlog önceliklendirme parametreleri

Bu nedenle, ürün biriktirme öğelerine öncelik vermek için kritik parametre değerdir. İş değeri aşağıdakilerden herhangi biri olabilir.

Müşteri ihtiyaçları veya memnuniyeti

Gelir veya karlılık

Risk yönetimi veya uyumluluk

Rekabet avantajı için ürün farklılaştırma

Backlog'a öncelik vermek için kullanılan değer, dahili olabilir ve mühendislik düzeyinde tanımlanabilir.

Özellik geliştirme zamanı

Geliştirme için gerekli kaynaklar/maliyetler

Yardıma ihtiyacınız olursa, Aha! ürün yönetimi yazılımı, stratejik hedefleri günlük görevlerle ilişkilendirerek bu parametreleri belirlemenize yardımcı olabilir.

Backlog önceliklendirme teknikleri

Öncelik vermek istediğiniz değere göre aşağıdaki tekniklerden herhangi birini uygulayabilirsiniz.

Kano modeli: Bir grafiğe çizilen Kano modeli, müşteri memnuniyetini uygulama yatırımıyla karşılaştırır. Takımların müşterileri memnun edecek özelliklere öncelik vermesine ve yatırımları gerçekleştirmesine yardımcı olur.

MoSCoW modeli: Bu, takımların gereksiz özellikler yerine temel özelliklere öncelik vermelerine yardımcı olan, "olması gereken", "olması iyi olur", "olabilir" ve "olmasa da olur" kelimelerinin kısaltmasıdır.

Kümülatif oylama: Her paydaşa 100 puan (veya mecazi dolar) verilir ve takım üyeleri bu puanları istedikleri özelliklere harcayabilir. En çok ödenen özellikler önceliklendirilir.

Yığın sıralaması: Tüm öğeleri listeleyip öncelik sırasına koymak yerine, bu yöntem bir kullanıcı öyküsünü diğerine göre sıralar ve öncelik konusunda bireysel kararlar alır.

Önce en az çaba: Takımın hızlı sonuçlara ihtiyacı varsa, ürün sahibi en kolay veya en basit görevlere öncelik verir.

Gecikme maliyeti: Bu yöntemle, fırsat maliyeti en yüksek görevlere öncelik verirsiniz. Bir özellik geliştirmesini iki hafta ertelemek, iş fırsatının kaybedilmesi veya üründe güvenlik açığı gibi bir maliyete yol açacaksa, bu görevi birikimden öncelikli hale getirirsiniz.

Önceliklendirmeyi etkileyen çok sayıda faktör ve çok sayıda teknik olması nedeniyle ürün birikimini yönetmek zor olabilir. Ürün takımlarının karşılaştığı bazı yaygın zorluklar şunlardır.

Ürün Backlog'unu Yönetmedeki Zorluklar

Belirsiz kullanıcı ihtiyaçları: Ürün backlog'unu yönetmenin en büyük zorluklarından biri, müşterinin ne istediğini net olarak bilmemek. Belirsiz kullanıcı hikayeleri, geliştirmeyi rayından çıkarabilir.

Aşırı yüklenmiş birikim: Ürün birikimi, herkesin aklına gelen her fikrin bir yığını değildir. İş açısından anlamlı özelliklerin/görevlerin rafine edilmiş bir listesidir. Ürün sahibi önemsiz/ilgisiz kullanıcı hikayelerini ortadan kaldıramazsa, birikim yönetilemez hale gelebilir.

Karar yorgunluğu: Yönetilmesi zor bir birikim, ürün yöneticisi için çok fazla karar anlamına gelir. Bu durum çok zorlayıcı olabilir ve karar yorgunluğuna yol açabilir.

Eski backlog: Bir ürün backlog'unun yararlı olabilmesi için güncellenmesi gerekir. Takımınız backlog'u ihmal ederse veya güncellemezse, backlog alakasız hale gelebilir ve bu nedenle benimsenmeyebilir.

Eksik tanım: Backlog'daki her öğe açıkça tanımlanmalıdır. İş kullanıcıları ve ürün sahipleri bunu yapmadığında backlog'u yönetmek zorlaşır.

Önceliklerin değiştirilmesi: Çevik takımlar değişen ihtiyaçları bekler ve bunlara uyum sağlayabilir, ancak sprintin ortasında önceliklerin değiştirilmesi işleri aksatabilir.

Tüm bu zorluklar, açık, stratejik ve işbirliğine dayalı bir ürün backlog yönetimi süreciyle aşılabilir.

Ürün Backlog'u Oluşturma ve Yönetme

Ürün backlogunu oluşturmak ve yönetmek, ürün sahibinin en önemli sorumluluklarından biridir. Bunu doğru bir şekilde yapmak, başarılı bir çevik ürün geliştirmenin temelini oluşturacaktır.

Backlog öğeleri oluşturmak ve ürün backlog'unuzu yönetmek için kapsamlı, esnek ve verimli bir yönteme ihtiyacınız var. Bugün piyasada çeşitli ürün backlog yönetimi araçları bulunmaktadır.

Ürün yönetimi için ClickUp gibi bir aracı doğru şekilde kullanmanın yolları aşağıda açıklanmıştır.

1. Ürün yol haritanızı kullanın

Ürün yol haritası, birikiminizi oluşturmanın başlangıç noktasıdır. Organizasyonel ve ürün vizyonunu bir yöne dönüştürür ve mühendislik çabaları için temel olan iş perspektifini sağlar.

Böylece, ürün yol haritasını net bir şekilde anlayabilir ve geliştirme yolculuğunuzda rehber olarak kullanabilirsiniz. ClickUp'taki görsel yol haritaları, mühendislik, ürün ve iş takımlarının aynı hedeflere doğru ilerlemesine yardımcı olabilir.

ClickUp'ta ürün yol haritası

2. Backlog için potansiyel özellikleri toplayın

Yol haritası, ürün backlog'unuz için özellikler önerebilecek birçok kaynaktan ilki. İşte bakabileceğiniz bazı faydalı kaynaklar.

Kullanıcı araştırması: Kullanıcıların ne istediğini belirlemenize yardımcı olacak kullanıcı araştırması yapın. ClickUp Formları kullanarak basit bir anket yapmak, harika bir başlangıç noktası olabilir.

Dahili veya kullanıcı anketleri yürütmek için ClickUp formları

Müşteri geri bildirimi: Kullanıcıların ilettiği şikayetler, sorunlar ve biletler, müşterilerin ne istemediğini anlamanıza yardımcı olur. Bu verileri ürün incelemelerinde de bulabilirsiniz.

QA takımı: Kalite analistleri ilk kullanıcılarınızdır. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için onlarla ayrıntılı konuşmalar yapın. Bu konuşmalardan edindiğiniz bilgileri ClickUp Belgeleri'ne not alın ve takımla paylaşın.

Satış takımı: Müşteriye en yakın olanlardır. Müşterilerin ne dediğini onlara sorun ve buna göre backlog'unuzu oluşturun. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak çeşitli kayıtları, içgörüleri ve iş akışlarını birbirine bağlayın.

Rekabet analizi: İlham almak için benzer ürünlerin ne tür ürünler geliştirdiğini inceleyin. Ancak bunu yaparken çok dikkatli olun. Sadece başka bir ürünün kopyasını yapmak istemezsiniz.

3. Ürün biriktirme öğelerini düzenleyin

Geliştirilebilecek bir dizi öğeniz olduğuna göre, bunları verimli bir şekilde yönetilebilmeleri için düzenleme zamanı geldi.

Backlog öğelerini görevler olarak ayarlayın

Daha iyi ürün biriktirme listesi yönetimi için ClickUp'taki görev türleri

ClickUp görevlerinde görev, özellik, kusur, geri bildirim ve daha fazlası olarak kategorize edilen her bir birikim öğesini ayarlayın. Aşağıdakiler gibi ek bilgiler ekleyin:

Ayrıntılı açıklamalar, alt görevler ve kontrol listeleri

Kullanıcılar ve izleyiciler

Son teslim tarihleri ve zaman tahminleri

Benzersiz süreçlerinizi desteklemek için özel alanlar

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Endişelenmeyin. Boş sayfayla uğraşmak yerine bu on ücretsiz ürün backlog şablonundan birini seçin.

Öncelik belirlemek için gerekli bilgileri ekleyin

Ürün biriktirme öğeleri, yalnızca iş değeri sağladıkları takdirde önceliklendirilir. Biriktirme önceliklendirme için kullanmayı düşündüğünüz değeri ve teknikleri belirlemek üzere seçtiğiniz parametrelere bağlı olarak gerekli bilgileri ekleyin.

Örneğin, değeriniz ürünü oluşturmak için gereken süre ise, Sprint Puanları ClickApp, her bir öğeye tamamlanması için gereken çabaya göre hikaye puanları atamanızı sağlar.

Geliştirme için ürün biriktirme öğelerine öncelik verin

Backlog önceliklendirme, ürün geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Geliştirme için doğru öğelerin önceliklendirilmesini sağlamak ürün sahibinin sorumluluğundadır. Görevleri önceliklendirirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.

ClickUp'ta birikmiş iş öğelerine öncelik vermek için özel durumlara sahip liste görünümü

Değer, teslim edilecekler ve başarı ölçütleri hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun

Bunları, tanımladığınız ağırlık ve değerlendirme kriterlerine göre sıralayın

Hangi özelliklerin önceliklendirileceğine karar verin

Fikirleri mümkün olduğunca bloklamayın, bunun yerine önceliklerini değiştirin

Önceliklendirme kararlarını verdikten sonra, ClickUp'ta öncelikleri ayarlayın

Çevik uzmanlar, derin bir ürün birikimi olmasını önerir; bu, önceliği daha yüksek görevlerin önceliği daha düşük olanlara göre daha ayrıntılı olacağı anlamına gelir. Uzantı olarak, geliştirmeye yaklaştıkça birikim öğelerine ayrıntılar eklemeye devam edersiniz.

ClickUp'ta görevler için öncelikler belirleyin

Ürün biriktirme listesini iyileştirin

Gelecekte sağlıklı bir iş akışı için düzenli ürün birikimini iyileştirmeniz gerekir. Birikim düzenleme olarak da bilinen bu alıştırmanın amaçları şunlardır:

Eski öğeleri veya kullanıcı hikayelerini ortadan kaldırın

Yeni keşfedilenleri ekleyin

Bir sprint için çok büyük kullanıcı hikayeleriniz varsa, bunları bölün

Öncelikleri ve tahminleri yeniden değerlendirin

Doğru durumları ayarlayarak ClickUp Kanban panosuna kolayca erişin

Ürün biriktirme listesini sürdürün

Yukarıdaki adımlara ek olarak, ürün sahibi ürün backlog'unu sağlıklı koşullarda tutmaktan sorumludur.

Ürün biriktirme listesini temizleyin: Bunun bir kısmı sprintlerden önce iyileştirme aşamasında yapılacaktır. Tamamlanan tüm öğeleri tamamlandı olarak işaretleyin ve arşivleyin.

Ürün biriktirme listesini iletme: Takım ve diğer iş paydaşları için özel görünümler oluşturarak biriktirme listesi hakkında gerçek zamanlı olarak güncel bilgileri paylaşın.

ClickUp'ta ürün biriktirme listesinin Kanban panosu

Kanban panosu görünümü, geliştirme takımı için mükemmeldir. Anahtar metrikleri ve performansı gösteren bir ClickUp Gösterge Paneli, iş liderliği için idealdir.

İş paydaşları için ClickUp performans gösterge paneli

Geriye dönük değerlendirmelerde backlog'u kullanın: Ürün backlog'unda muhtemelen özelliğin geçmişi yer alacaktır. Buradaki bilgileri geriye dönük değerlendirmelerinizi, sprint incelemelerinizi ve gelecekteki yineleme planlarınızı desteklemek için kullanın.

Çeviklikteki her süreçte olduğu gibi, ürün backlog yönetiminizi tekrarlayın. Sürekli iyileştirme için çaba gösterin.

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Ürün backlog'u, nasıl kullandığınıza bağlı olarak süper gücünüz veya Achilles topuğunuz olabilir. Güncel, kapsamlı, açıkça tanımlanmış ve iletilmiş bir backlog, ürün geliştirmeyi doğru yönde yönlendirebilir. ClickUp bunu sağlamak için tasarlanmıştır!

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