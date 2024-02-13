i̇ş Akışınızı İzlemek için 10 Ücretsiz Scrum Şablonu

Teknoloji ilerledikçe, birçok projenin karmaşıklığı da artmaktadır. Yıllar içinde, proje yöneticilerinin projelerinin ilerlemesini daha iyi izleyip yönetmelerini sağlayan çeşitli proje yönetimi çerçeveleri ortaya çıkmıştır.

Scrum, çevik proje yönetiminde popülerlik kazanan bu tür bir çerçevedir. Büyük projeleri daha küçük, daha kolay yönetilebilir görevlere bölmeyi ve bu görevlerin ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştırır.

Scrum'ı doğru bir şekilde uygulamak, takım üyelerinin görevlerine odaklanmasına ve projeleri daha hızlı ve daha az hata ile tamamlamasına yardımcı olabilir. Proje yöneticileri, scrum iş akışının çerçeveyi doğru bir şekilde takip etmesini sağlamak için şablonlardan yararlanabilir.

Bu yazıda, çeşitli kullanım durumlarına ve iş akışlarına uyacak on scrum şablonu sunacağız.

Scrum Şablonu nedir?

Scrum şablonu, takımların Scrum çerçevesi içinde işleri organize etmesine ve planlamasına yardımcı olmak için kullanılan önceden biçimlendirilmiş bir belge veya araçtır. Scrum şablonları, görevleri ve ilerlemeyi yönetmek için tutarlı, yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar ve takımların yolunda ilerlemesine ve çevik proje yönetimi çerçevesinde hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Scrum şablonlarının bazı örnekleri arasında, belirli bir sprint sırasında tamamlanması gereken tüm görevleri listeleyen Sprint backlogları ve belirli bir proje veya ürün için tamamlanması gereken tüm görevleri listeleyen Ürün backlogları bulunur. Diğer şablonlar arasında toplantı gündemleri, burndown grafikleri ve geriye dönük raporlar yer alabilir.

Bu şablonlar, Scrum sürecini desteklemek için tasarlanmıştır ve yazılım geliştirme ekibinizin yapılacak işler ve bunların nasıl gerçekleştirileceği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlar.

Scrum şablonları çevik bir iş için neden önemlidir?

Scrum şablonları, işlerin organize edilmesi ve planlanmasında yapı ve tutarlılık sağladıkları için çevik iş akışına adanmış bir iş için gereklidir. Bu, bir scrum ustasının yazılım geliştirme çevik takımını yönetmesine yardımcı olur, böylece herkes yolunda ilerler ve hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşır.

ClickUp'taki scrum noktası açılır menüsü, takımların tamamlanan işlerin karmaşıklığını izlemeyi ve takip etmeyi kolaylaştırır

Bir takım, Scrum sürecini anladığını ve tüm Agile Scrum terimlerinin tanımlarını ezbere bildiğini düşünebilir, ancak yine de bir scrum görevini doğru bir şekilde yerine getirmek için gerekli odaklanmayı sağlayamayabilir.

Bir scrum şablonu, çevik takımlar için şu sorunları çözer:

Tüm otonom takımların yapılacak işler konusunda ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlarken, proje planındaki ilerlemenin görünürlüğünü artırır. Bu, işlerin organize edilmesi ve planlanması için harcanan zaman ve çabayı en aza indirerek süreci kolaylaştırır. Yazılım veya çevik pazarlama takımlarının değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve yeni zorluklara uyum sağlamasını sağlar, bu da sürekli değişen bir ortamda çok önemlidir.

İyi bir scrum şablonu nedir?

İyi bir Scrum şablonu, kullanımı kolay ve anlaşılması kolaydır. Genellikle bir takımın çevik araçları içinde kullanılan bu şablon, Scrum sürecini takip etmek için sağlam bir çevik çerçeve sağlar. Aşağıda, iyi bir Scrum şablonunu oluşturan bazı faktörler yer almaktadır:

Kullanımı kolay : Şablon, anlaşılması, doldurulması ve güncellenmesi kolay olmalıdır. Çalışanların çevik metodolojiye bağlı kalarak hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilmelerini sağlayan sezgisel bir tasarıma sahip olmalıdır

Açık : Şablon, Scrum süreci ve bu süreç içindeki projenin mevcut durumu hakkında bilgi vermelidir. Anlaşılması kolay olması yeterli değildir, Scrum iş akışını vurgulamalıdır.

Scrum sürecini destekler : Birçok şablon Scrum kavramlarına kısa bir genel bakış sağlayabilir, ancak iyi bir şablon bir adım daha ileri gider. Kimin ne üzerinde çalıştığını, rollerini ve atanan görevlerin her birinde ne kadar ilerlediklerini izlemeyi kolaylaştırır.

Özelleştirilebilir : Her proje aynı değildir. Scrum süreci basit olmakla birlikte, gerçek gücü uyarlanabilirliğinden gelir. Bazı Scrum şablonları Scrum çerçevesi içindeki belirli görevler veya belirli proje türleri için tasarlanmış olsa da, her biri gerekli tüm kullanım durumlarına uyacak şekilde yeterince özelleştirilebilir olmalıdır.

Otomatik : Bazı şablonların otomasyonu, : Bazı şablonların otomasyonu, zaman tasarrufu sağlar ve doğruluğu artırır. Şablon, kolay güncelleme ve ilerleme izleme imkanı sağlayacak şekilde otomatikleştirilmelidir.

Görünürlük sağlar : İyi bir Scrum şablonu, projenin ilerleyişine ilişkin görünürlük sağlayarak takım üyelerinin neyin tamamlandığını, üzerinde çalışılanları ve yapılması gerekenleri kolayca görebilmesini sağlar.

Veri odaklı : Şablon veri odaklı olmalıdır, yani verileri toplayabilmeli, depolayabilmeli ve analiz edebilmelidir. Ayrıca verilerin ve raporların kolayca çıkarılabilmesini sağlamalıdır.

Eyleme geçirilebilir: Şablon, açık ve eyleme geçirilebilir sonraki adımları içermeli ve takımın işini genel proje planına odaklamasına yardımcı olmalıdır.

Bu yönergeleri izleyerek, iyi bir Scrum şablonu, takımların doğru çevik araçlarla yolunda ilerlemesine, daha verimli çalışmasına ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

takımınız için Dikkate Alınabilecek 10 Scrum Şablonu

Bu şablonlar, scrum iş akışının planlama ve yürütme aşamaları içindir. Takımınızın Sprint Retrospektifini düzenlemesine yardımcı olacak ayrı bir şablon listemiz var.

1. ClickUp Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

Agile Scrum Yönetim Şablonumuz, Scrum iş akışının tüm temel unsurlarını içerir. Proje yöneticilerinin birikmiş işleri, sprintleri, test yönetimini ve geriye dönük değerlendirmeleri izlemesine yardımcı olur. Bu şablon, scrum yönetimini geniş bir düzeyde kapsar ve karmaşık projeleri takip etmesi ve belirlenen scrum hedeflerine uygun şekilde ilerlemesi gereken destek ekiplerini desteklemek için tasarlanmıştır.

Şablon, işleri organize etmek ve planlamak için açık ve tutarlı bir yaklaşım sunar. Ayrıca, bu scrum şablonu bir "Başlangıç" belgesi içerir. Bu belgede, proje yöneticileri ve takım üyeleri şablonu etkili bir şekilde kullanmak için ayrıntılı bilgiler bulabilirler.

Kılavuzu kullanarak, takımların şablonun sağladığı özellikleri ve özel alanları hızlı bir şekilde anlayıp uygulayabilmelerini sağlayarak, çevik proje yönetimi sürecinizde hemen kullanmaya başlamanızı kolaylaştırır.

2. ClickUp Agile Scrum Hata Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Scrum Hata Listesi Şablonu

Agile Scrum Hata Listesi Şablonumuz, yukarıda bahsedilen temel Agile Scrum Yönetimi şablonuna ek bir bakış sağlar. Hata listesi görünümü, scrum iş akışını kullanarak ortaya çıkan hataları izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır. Bu şablonu kullandığınızda, hataları tanımlamak, önceliklendirmek ve çözmek için araçlar sağlayan açık ve tutarlı bir arayüz bulacaksınız.

Takım üyeleri, hataları belgelemek ve çözmek için gereken tüm önemli bilgileri, hatanın açıklaması, öncelik seviyesi, hatayı çözmekten sorumlu kişi ve hatanın mevcut durumu gibi bölümler halinde kaydedebilir. Bu şablon, hataların hızlı bir şekilde tespit edilip çözülmesini sağlamak için bu listedeki diğer scrum şablonlarıyla birlikte kullanılabilir.

Bu şablonu kullanarak, scrum takımınız hataları belirleme, nihai ürün veya mevcut aşaması üzerindeki etkilerine göre önceliklendirme ve bunları çözmek için kaydedilen ilerlemeyi izleme becerilerini geliştirebilir.

3. ClickUp Scrum Pano Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Scrum Pano Şablonu

Bu Scrum Pano Şablonu, Çevik Yönetim Şablonumuzun başka bir görünümüdür. Scrum iş akışı içinde, scrum panosu, takımların kullanıcı hikayeleri veya hata izleme gibi işlerini görselleştirmeleri ve organize etmeleri için etkili bir yoldur.

Bir scrum panosu, tamamlanması gereken görevlerin görsel bir temsilini sağlar, yapılan ilerlemeyi izler ve her görevin durumunu kolayca görmenizi sağlar. Yönetim şablonunun bu görünümü, her görevin süreçteki durumunu bir bakışta görebilmenizi sağlayan sütunlara bölünmüştür.

Yapılması gereken görevler ve kabul edilen veya reddedilen görevler için sütunlar bulacaksınız. Bekleyen veya onay bekleyen görevler için de sütunlar vardır.

Fiziksel scrum panolarından farklı olarak, bu şablondaki pano kolayca güncellenebilir ve otomatikleştirilebilir. Teknoloji yığınınızdaki diğer araçlarla kolayca entegre edilebilir, böylece projenizin ilerlemesi hakkındaki bilgiler her zaman tam olarak ihtiyacınız olan yerde olur.

Storyboard Şablonları!

4. ClickUp Agile Scrum Backlog Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Scrum Backlog Şablonu

Agile Scrum Backlog Şablonu, Agile Scrum Yönetimi şablonumuza başka bir bakış sunar ve scrum backlog'unun bir görünümünü sağlar. Backlog'lar, scrum iş akışının önemli bir parçasıdır. Bu özel görünüm, ürün backlog'undan ziyade sprint backlog'uyla ilgilidir.

Sprint backlog, geliştirme ekibi tarafından bir sprintin ilerlemesini izlemek için kullanılır. Sprintin planlama aşamasında backlog'daki görevleri (yine, ürün backlog'u olması gerekmez) doldururlar.

Bu şablon, mevcut sprintte hangi görevlerin tamamlandığını ve tamamlanmayanların hangi aşamada olduğunu izlemeyi kolaylaştırır.

5. ClickUp Agile Scrum Hataları Öncelik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Scrum Hatalar Öncelik Şablonu

Tıpkı bir hastanenin acil servis hastalarını rahatsızlıklarının ciddiyetine göre önceliklendirmesi gibi, geliştirme takımları da hataları proje üzerindeki etkilerine göre önceliklendirmelidir. Agile Scrum Hata Öncelik Şablonu, bunu yapmak için gerekli araçları sağlar.

Geliştiriciler, orijinal Agile Scrum Management şablonunun bu görünümüyle hataları önem derecesine göre etiketleyebilir ve bu biçimde görüntüleyebilir. Bu, hangi tür hataların kaç tanesinin kaldığına bir bakışta görünmesini sağlar ve takım üyelerinin önce hangi hataların üzerinde çalışılması gerektiğini hızlıca belirlemelerine olanak tanır.

Hata öncelik görünümünü doğru kullanarak, geliştirme yöneticileri teknik borçları önleyebilir veya doğru şekilde yönetebilir ve yanlış önceliklendirilmiş hataların olumsuz etkilerini azaltabilir.

6. ClickUp Scrum Sprint Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Scrum Sprint Planlama Şablonu

Şimdi başka bir şablona geçip, sağladığı bazı görünümleri inceleyelim.

Scrum Sprint Planlama Şablonumuz, sprint planlama aşaması için yönetim şablonunun yürütme aşaması için yaptığı işi yapar. Her sprint öncesinde, tamamlanacak görevlerin projeyi en verimli şekilde hedeflerine doğru ilerletmesini sağlamak için dikkatli bir planlama yapılmalıdır.

Bu şablon, sprint planlayıcılarının sprint sırasında tamamlanması gereken görevleri, mevcut sprintin hedefini ve başarılı bir sprint için scrum takımlarını kurmaya yardımcı olacak diğer bilgileri takip etmelerini sağlar.

7. ClickUp Scrum Aktif Sprint Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Scrum Aktif Sprint Şablonu

Daha önce bahsedilen Scrum Planlama Şablonu içindeki ClickUp Scrum Aktif Sprint Şablonu, size şu anda aktif olan sprintler hakkında bilgi gösterir. Sprintler, geliştirme aşamasında olanlar, incelemeye hazır olanlar, dağıtım için bekleyenler ve daha fazlasını gösteren sütunlar halinde düzenlenir.

Bir sütundaki her görev için, kategorisi, geliştirme durumu, zaman çerçevesi ve hedefi hakkında önemli bilgiler ek adımlara gerek olmadan kolayca görüntülenebilir.

8. ClickUp Scrum Toplantı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Scrum Toplantı Şablonu

Scrum toplantıları, iş akışının bir başka anahtar unsurudur. Bu toplantılar genellikle günlük olarak yapılır. Takımın tamamlanan işleri ve önlerinde kalan işleri değerlendirmelerine olanak tanır.

Scrum'ın çevik doğası için önemlidirler çünkü engellerin ve yeni keşfedilen diğer engellerin hesaba katıldığı ve sprint programına uydurulduğu yerlerdir. Scrum Toplantı Şablonumuz, bu toplantıları planlamanızı ve yürütmenizi kolaylaştıracaktır.

Bu şablon, takım üyelerinin son toplantıdan bu yana neler başardıkları, şu anda karşılaştıkları engeller ve o gün için planları hakkında ayrıntılı bilgiler vererek toplantıya kolayca katkıda bulunmalarını sağlar.

9. ClickUp Sprint Etkinlik Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sprint Etkinlik Şablonu

Listenin son şablonu, Agile Sprint Etkinlikleri Şablonu'dur. Bu şablon, tüm sprint süreciyle ilgili ayrıntıları belgelemek için merkezi bir konum sağlar. Scrum takımları, sprint süreci boyunca gerçekleşen tüm etkinlik toplantı notlarını, kararları, etkinlikleri ve öğrenilenleri takip edebilecek.

Bu, tüm sürecin nasıl gittiğine dair hızlı bir genel bakış elde etmek veya gelecekteki sprintler için bir öğrenme alıştırması olarak geri dönmek için tüm paydaşlarla paylaşmak için kullanışlı bir belge haline getirir.

10. ClickUp Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çevik Scrum Yönetimi Şablonu

Bir Agile takımının parçasıysanız veya bir Scrum Master iseniz, ana hedefiniz mümkün olan en iyi ürünü üretmektir. Bu görevle ilgili tüm karmaşık projeler ve zaman alıcı süreçler göz önüne alındığında, her şeyi kontrol altında tutmak zor olabilir. ClickUp'ın Agile Scrum Yönetimi Şablonu size rahatlık sağlar! Amacımız, üstün sonuçlar elde ederken takımınızın değerli zaman ve çabasını korumaktır – Agile Scrum şablonumuz tam da bunu yapar! Agile ekibinizin ClickUp ile bugün yeni zirvelere ulaşmasını sağlayın!

ClickUp ile Scrum Sürecinizi Kolaylaştırın

Scrum şablonları, Scrum çerçevesini kullanacak projeleri organize etmek ve planlamak için güçlü bir araçtır. Bu kılavuzda öne çıkardığımız şablonlarla, takımınız proje iş akışlarınız hakkında değerli bilgiler edinebilir ve daha yüksek verimlilik için kendilerini konumlandırabilir.

Ancak, şablonun scrum sürecinin sadece bir yönü olduğunu unutmamak önemlidir. Şablondan en iyi şekilde yararlanmak için, onu uygulamak için kullandığınız araçların da yüksek kalitede olması gerekir.

ClickUp, takımların görevleri organize edebileceği, ilerlemeyi izleyebileceği ve birbirleriyle iletişim kurabileceği merkezi bir platform sağlar. Çeşitli entegrasyonlar ve özelleştirme seçenekleri sunarak esnek ve takımınızın özel ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getirir.

ClickUp'ı deneyin ve takımınızın verimliliğini artırmanıza ve projelerinizde başarıya ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.