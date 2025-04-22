word, PDF ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Storyboard Şablonu

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Her şeyi doğaçlama yapıp en iyisini umabilirsiniz, ancak en başarılı video ve yaratıcı projeler genellikle dikkatli planlamanın sonucudur. Her film sahnesinin veya popüler TikTok videosunun arkasında, genellikle storyboard şablonlarının yardımıyla eylemleri, diyalogları ve görsel efektleri dikkatlice planlayan bir ön prodüksiyon ekibi vardır.

Bu kılavuzda, harika bir storyboard şablonunu oluşturan unsurları ve seçenekleri değerlendirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini paylaşacağız. Ardından, deneyebileceğiniz ücretsiz storyboard şablonlarından oluşan kısa bir liste sunacağız. 📽️

Storyboard şablonu nedir?

Storyboard şablonu, daha büyük resmi daha küçük ayrıntılarla, sahne sahne görselleştirmenize yardımcı olan bir grafik düzenleyicidir. Karmaşık fikirlerinizi ortaya çıkarmak veya bir video storyboard oluşturmak gibi herhangi bir storyboard oluşturma işlemi için, filminizi veya projenizi haritalamak istiyorsanız bu şablon vazgeçilmezdir.

Storyboard panelleri oluşturmak karmaşık değildir, ancak bazen süreci kısaltıp doğrudan ayrıntılara geçmek isteyebilirsiniz. Boş bir storyboard şablonu, yapıyı halleder, böylece siz hikayeye odaklanabilirsiniz. 📚

10 Ücretsiz Profesyonel Tasarımlı Storyboard Şablonu

Doğru storyboard şablonu, planlarınızı görselleştirmenizi ve hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırabilir. İster istediğiniz bir çekim veya sahne, ister bir ürün veya kampanyada iyileştirme, ister sadece tasarım sürecinizi ayrıntılı bir şekilde planlamak olsun. Favori ücretsiz storyboard şablonlarımızdan bazılarını keşfedin ve bir sonraki projeniz için ideal tuvali bulun.

1. ClickUp Storyboard Şablonu

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Storyboard Şablonu

Geleneksel film storyboard şablonuna modern bir yaklaşımla başlayalım. ClickUp'ın bu Storyboard Şablonu, kısa filminizi veya sinema filmlerinizi çekim çekim planlamanıza yardımcı olur, böylece aksiyonun bir andan diğerine nasıl ilerlediğini görebilirsiniz.

Adobe Photoshop becerisine gerek yok; sahnenin bir çizimini veya maketini paylaşın, ardından aşağıdaki ayrıntıları doldurarak takımınıza tam olarak ne yapılması gerektiğini anlatın. Eylemler, diyaloglar, etkileşimli medya ve ses/efekt komutları eklemek için alan vardır. Hatta gerekirse şablonu özelleştirerek ek kutular da ekleyebilirsiniz. 🔊

Bu video storyboard şablonunu kullanarak kurumsal videolar, kişisel projeler, sosyal medya video kampanyaları ve daha fazlasını görsel bir şekilde planlayın.

2. ClickUp Hikaye Özeti Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hikaye Özeti Şablonu

Her storyboard görsel olmak zorunda değildir. Düzenlemeyi ve klasör tarzı görünümü seviyorsanız, ClickUp'ın Story Outline Template (Hikaye Taslağı Ş ablonu) mükemmel bir seçimdir. Yazarlar ve yazarlar için tasarlanmış bu şablon, ilgi çekici bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olacak bir yapıya sahiptir. Ancak bu mükemmel storyboard şablonu, video storyboard oluşturmak için de kullanılabilir!

Özel durumlar ve alanlardan yararlanarak ClickUp'ın verimlilik ve organizasyon özelliklerini roman yazma ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Bölümün konumunu, hangi karakterlerin yer aldığını ve olay örgüsünün hangi kısmına atıfta bulunduğunu bir bakışta hızlıca görün.

Renk kodlu üretim aşaması durumuyla yazma ilerlemenizi anlayın ve bunu bir sonraki işinize karar vermenize yardımcı olması için kullanın.

Roman yazmak, zaman ve enerji açısından büyük bir yatırım gerektirir. ClickUp'ı çevrimiçi storyboard oluşturucu olarak kullanmak, bu süreci hızlandırmanın harika bir yoludur, böylece enerjinizi daha çok inanılmaz bir hikaye yaratmaya harcayabilirsiniz.

3. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Çoğu şirket için kullanıcı deneyimi, iyileştirilmesi gereken alanların listesinde üst sıralarda yer alır. Bunu yapmak için önce kullanıcı yolculuğunu haritalandırmanız ve gerçekleşen tüm temas noktalarını belirlemeniz gerekir. Yazılı veya video storyboard şablonu olmadan, süreç haritalandırma hızla karmaşık hale gelebilir.

ClickUp'ın bu Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu ile, kullanıcınızın yolculuğunu görselleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 🛣️

Beyaz tahta proje yönetimini kullanarak tüm müşteri yolculuğunu daha küçük parçalara ayırın ve hangi adımların hangi aşamada gerçekleştiğini görebilmeniz için renk kodlu bölümler ekleyin. Her temas noktası için dijital yapışkan not (veya kart) kullanın ve bunları hareket ettirerek kullanıcı yolculuğunuzu anlamlandırın.

Bu kartları doğrudan görevlere dönüştürebilir, böylece takım üyelerine değişiklikleri ve iyileştirmeleri daha kolay bir şekilde atayabilirsiniz. İşiniz kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi içeriyorsa, bir kavram haritası yalnızca kullanıcının mevcut yolunu görmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onu daha da iyileştirmek için görevler ve eylemler önermenizi de sağlar.

4. ClickUp Mood Board Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Mood Board Şablonu

Harika bir kampanya videosu veya pazarlama projesi planlamadan önce, fikirler üretmeniz gerekir. ClickUp'ın Mood Board Şablonu, bu fikirleri görsel bir stil kılavuzuna dönüştürmek için parlak ve taze bir yol sunar.

Bu storyboard şablonu, bir sonraki promosyonunuzu gerçekleştirmek veya bir video hazırlatmak istediğinizde elinizin altında bulundurmak için mükemmeldir. Farklı şekillerde görsel kimliğiniz hakkında düşünmenizi teşvik etmek için tasarlanmış olduğundan, mood board şablonu olarak da işinize yarayabilir.

Beyin fırtınası şablonu olarak, UI/UX, simgeler, illüstrasyonlar, web sitesi örnekleri, tipografi ve renk paletini kapsayacak alan vardır. Bu temaları birkaç tıklamayla kolayca değiştirebilirsiniz. Görüntülerinizi, simgelerinizi ve renklerinizi yapıştırarak fikirlerinizi ve ilhamınızı görsel olarak temsil edin.

Yaratıcı olman gereken bir proje veya kampanya planlıyorsan ya da bir iş arkadaşınla veya tasarımcıyla ilham kaynağını veya tasarım özetini paylaşıyorsan bu mood board şablonunu kullan.

Bonus: Fikirlerinizi Düzenlemek için 10 Ücretsiz Mood Board Şablonuna göz atın

5. ClickUp Video Storyboard Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Video Storyboard Şablonu

Video çekimi, düzenleme ve prodüksiyon planlamak çok zor olabilir. ClickUp'ın Video Prodüksiyon Proje Planı Şablonu ile, bir görevin zamanında yapılıp yapılmadığını, gecikmeli olup olmadığını veya tamamen eksik olup olmadığını merak etmeden organize olabilir ve neler olup bittiğini takip edebilirsiniz.

Video üretim sürecinin her bölümü için farklı bölümler içeren bir proje planı oluşturun. Altında görevler oluşturun, bunları atayın, son teslim tarihini ekleyin ve etki düzeyini ve çaba düzeyini değerlendirin. Görevin durumunu yansıtan bir durum bayrağı ekleyin ve video üretim sürecinizin doğru bir görünümünü elde edin. ✨

Video projesi planlayan pazarlamacılar ve oluşturucular için bu şablon vazgeçilmezdir. Her şeyi bir bakışta görebilir, ardından ihtiyaç duyduğunuzda daha ayrıntılı bilgilere tıklayabilirsiniz.

6. ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp YouTube Video Prodüksiyon Şablonu

Harika bir YouTube videosu planlamak, oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için birçok adım vardır. ClickUp'ın YouTube Video Prodüksiyon Şablonu ile süreci basitleştirin ve hiçbir şeyi unutmadığınızdan emin olun.

Özel görev şablonumuz, tüm temel unsurları kapsamanıza yardımcı olur, böylece yayınlama zamanı geldiğinde tüm ayrıntılar hazır olur. Videonun önerilen yayın tarihini, başlığını, anahtar kelimelerini, etiketlerini, küçük görselini, sosyal medya afişini ve altyazısını ekleyin.

Metninizi ve hatta kullanmayı düşündüğünüz kamera açılarını planlamak için iyi yazılmış bir senaryoya da ihtiyacınız var. Senaryo yazarı ve düzenleyiciyi göreve atayın, böylece kimin ne iş yaptığı netleşir.

Üretim ilerleme çubuğu ile nerede olduğunuzu görsel olarak hatırlatıcı bir şekilde görün.

Daha optimize edilmiş YouTube videoları oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olacak bu üretim görevi şablonunu kullanın. ClickUp'ın yaratıcı proje yönetimi yazılımının yardımıyla bir daha asla yanlış küçük görsel kullanmaktan veya video etiketlerinizi unutmaktan endişelenmeyin.

7. Power Production tarafından hazırlanan Microsoft PowerPoint Animasyon Storyboard Şablonu

power Production aracılığıyla

Çoğu zaman en basit şablonlar bile büyük işler başarmanıza yardımcı olabilir. Bu Animasyon Storyboard Şablonu basit görünebilir, ancak bir sonraki animasyon projenizi başarıyla planlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. 🚶

Bu boş storyboard'daki beyaz alanı yaratıcılığınızla doldurmak için ilham alın. Üstteki kutuya sahnenin elle çizilmiş bir taslağını ekleyin ve aşağıdaki kutuları kullanarak eylem, diyalog ve kamera hareketi notlarını paylaşın. Son olarak, aşağıya sıra numarasını eklemek için alan bulunmaktadır.

Bu yazdırılabilir storyboard şablonu, kişisel bir proje, şirketiniz veya bir müşteri için kendi storyboard'unuz üzerinde çalışıyorsanız idealdir. Sahneleri görselleştirmenize ve bunları iş arkadaşlarınızla ve paydaşlarınız la paylaşmanıza yardımcı olması için kullanın.

8. Template. Net tarafından sunulan Microsoft Word Ticari Storyboard Şablonu

Microsoft Word veya Apple Pages'da çalışmaya alışkınsanız, bu ticari storyboard şablonu harika bir seçenektir. Profesyonel bir storyboard aracı kullanarak elde edeceğiniz bazı ekstra özellikler hariç, storyboard yaklaşımını benimsemenizi sağlar.

Hikayenizin başlığını ve temasını, ardından hikayenin hangi kısmına atıfta bulunduğunuzu not alabileceğiniz alan vardır. Eskiz veya maket için alan bulunan sahneleri haritalandırın. Yanında, sahnenin açıklamasını ve üretim takımı için notlarınızı paylaşın.

Microsoft Word veya Apple Pages'da kullanabileceğiniz boş bir tuval arıyorsanız bu şablonu deneyin.

9. SampleTemplates tarafından hazırlanan Microsoft Word Basit Storyboard Şablonu

via SampleTemplates

Herkes görsel bir şekilde en iyi şekilde çalışmaz ve bazen daha geleneksel bir biçim, paydaşların katılımını sağlamaya yardımcı olabilir. Basit bir storyboard şablonu ile storyboard oluşturmaya metin tabanlı bir yaklaşım deneyin.

Bu Microsoft Word şablonu, katılımcılar, diyaloglar ve önemli notlar dahil olmak üzere her sahne hakkında konuşmak için alan sağlar. Etkinliklerin sırasını açıklamak için basit ve zahmetsiz bir yoldur ve işiniz için Microsoft yazılım ürünlerini kullanmak zorunda iseniz kullanışlı bir seçenektir. 💻

Görsel planlama yapmayı sevmiyorsanız, bu storyboard yaklaşımı size yardımcı olacaktır. Benzer ayrıntıları not alabilirsiniz, ancak bunların yanında herhangi bir görsel eklemeniz gerekmez.

10. GetForms tarafından hazırlanan Microsoft Word Storyboard Şablonu

via GetForms

Bazen işleri sade ve basit tutmak en iyisidir. Microsoft Word için bu storyboard şablonunun yardımıyla bir sonraki film storyboard'unuzu veya yaratıcı projenizi planlayın. Hey, çöp adamlar kullanıyor olsanız bile, bunun gibi tasarım ve kelime storyboard şablonlarıyla bir yerlere varabilirsiniz.

Her sayfada altı sahneyi özetleyebileceğiniz alan, önerdiğiniz anın taslağını çizebileceğiniz büyük bir kutu ve anlatımı yazabileceğiniz başka bir kutu bulunmaktadır. Bu şablonda ses, efekt ve eylemlerle ilgili bazı teknik ipuçları eksik olmakla birlikte, başlangıç için iyi bir seçenektir.

Anlatım ve görsel hikaye anlatımına ağırlık veren video veya yaratıcı yazma projeleri için bu storyboard yaklaşımı çok başarılı olabilir. Anlatım için geniş bir alan sayesinde, daha fazla ayrıntıya girebilirsiniz.

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İyi bir storyboard şablonu nedir?

Profesyonelce tasarlanmış storyboard şablonlarının karmaşık olması gerekmez. Aslında, basit olmaları daha iyidir. Basit bir tasarım veya video storyboard, yaratıcı olmanız ve ayrıntılara odaklanmanız için daha fazla alan sağlar.

Storyboard şablonunuz üzerinde çalışacağınız bir tuval gibidir, bu nedenle en iyileri minimalist, sade ve belirli bir amaç için tasarlanmış olanlardır. Hangi storyboard şablonunu kullanacağınızı düşünürken şunlara dikkat edin:

Storyboard yazılımı: Storyboard şablonunu, ClickUp gibi halihazırda kullandığınız bir araçla birlikte kullanabilir misiniz?

Kullanım kolaylığı: Storyboard şablonu kullanımı kolay mı? Kolayca değişiklik yapabilir misiniz?

Amaç: Storyboard şablonu, kullanmak istediğiniz amaçla uyumlu mu?

İşbirliği: Diğer kişiler sizinle birlikte Word veya video storyboard üzerinde kolayca işbirliği yapabiliyor mu?

Paylaşılabilirlik: Storyboard şablonunuzu paydaşlarla kolayca paylaşabilir misiniz?

Storyboard şablonu ihtiyaçlarınız muhtemelen benzersizdir, bu nedenle her oluşturucu veya ortak çalışan için mükemmel bir şablon yoktur. Hedeflerinize en uygun storyboard şablonunu bulmanıza yardımcı olacak bu soruları kullanın.

Storyboard şablonuyla işinizi görselleştirin

Yaratıcı bir video veya pazarlama projesi üzerinde çalışıyorsanız, storyboard şablonları olmazsa olmazdır. Bunlar olmadan başarılı bir yaratıcı kampanya planlamak neredeyse imkansızdır, özellikle de tüm süreci baştan sona siz yönetiyorsanız.

Yaratıcı projelerinizi daha da başarılı hale getirmek için en iyi yolu bulmanıza yardımcı olacak tavsiyelerimizi ve bu storyboard şablonlarını kullanın. Hangi tür ücretsiz şablona ihtiyacınız olduğunu ve en iyi nasıl çalışmak istediğinizi belirleyin.

Görsel bir içerik oluşturucu olun ya da daha çok görev ve klasör tabanlı bir yaklaşımı tercih edin, ClickUp projelerinizi başarıyla planlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Kullanıcı hikaye haritalarından video prodüksiyon proje planlarına kadar, ClickUp'ta ihtiyacınız olan şablonları bulacaksınız.

Üretiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, bugün ücretsiz kaydolun ve yaratıcı sürecinizi başlatmak için storyboard şablonlarımızı kullanın. ✨