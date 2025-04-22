pPT, Slaytlar, Word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Mood Board Şablonu

DIY mood board'lar oluşturmak için dergileri yığmak, resimleri kesip büyük panolara yapıştırmak zorunda olduğunuz günler geride kaldı. Elbette bu eğlenceli ve pratik bir yaklaşımdı, ancak dürüst olalım, çok çabuk yorucu oluyordu.

Günümüzde dijital mood board'lar yeni moda. Kullanımı eğlenceli olmasının yanı sıra, fikirlerinizi toplamak ve sunmak için temiz ve düzenli bir dijital tuval sunuyorlar. ✨

Sıfırdan başlamak istemiyorsanız, bir mood board şablonu size avantaj sağlar. Marka fikirleri için beyin fırtınası yaparken, yeni bir yazılım arayüzü tasarlarken veya bir sonraki içerik seriniz için bir hikaye oluştururken, bu şablonlar yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olur.

Ve bir sonraki projenize hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olmak için, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 ücretsiz mood board şablonunu bir araya getirdik. Hadi bir göz atalım.

Mood Board nedir?

Mood board şablonu, yaratıcı fikirlerinizi düzenlemenize ve sunmanıza yardımcı olan önceden tasarlanmış bir dijital tuvaldir. Böylece, boş bir sayfadan başlamak yerine, görüntüleri, renkleri, yazı tiplerini ve diğer tasarım öğelerini nereye ve nasıl yerleştireceğinizi gösteren bir yapı ile başlarsınız.

Bu şablonların birçok avantajı vardır:

Özellikle sıfırdan başlamak zor gelen yeni başlayanlar için mood board oluşturmayı basitleştirin

Ruh hali panoları oluşturmak için temel yapı zaten hazır olduğundan tasarım sürecini hızlandırın

Ortak temalar, duygular ve anlatımlarla uyumlu bir mood board sunumu hazırlayın

İyi bir mood board şablonu nedir?

İyi bir mood board tasarım şablonu sadece görsel olarak çekici olmamalıdır. Aynı zamanda tamamen işlevsel olmalıdır. Dikkate alınması gereken anahtar özellikleri inceleyelim, böylece seçtiğiniz şablon yaratıcı akışınızı güçlendirir ve verimliliğinizi artırır:

Fikirleri ve kavram haritalarını etkili bir şekilde iletmek için net ve düzenli düzen

Tasarım öğelerini (metinler, fotoğraflar vb.) hızlıca eklemek, boyutlarını değiştirmek ve taşımak için sürükle ve bırak arayüzünü kullanın

Projenizin havasına uygun özelleştirilebilir arka planlar, renk şemaları ve yazı tipleri

Görüntüler, videolar, şekiller ve tıklanabilir bağlantılar gibi çeşitli içerik türleri için destek

Stok görüntü kaynaklarıyla (yüksek kaliteli görsellere kolay erişim için) ve proje yönetimi yazılımlarıyla (yürütmeyi denetlemek için) sorunsuz entegrasyon 🛠️

Çeşitli cihazlarla uyumlu olduğundan, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilir ve düzenleyebilirsiniz

Bir şablon üzerinde birlikte çalışmak zorunda olan takımlar için işbirliği araçları

10 Ücretsiz Mood Board Şablonu

Doğru şablonu seçmek, projenize mükemmel şekilde uyan şablonu bulmak anlamına gelir. Çeşitli ihtiyaçlara uygun 10 en iyi seçkimiz var. Bu ücretsiz şablonlara göz atın ve size en uygun olanı seçin.

1. ClickUp Mood Board Şablonu

İlham ve fikirleri tek bir renkli yerde toplayın

Kullanıcı deneyimi, tipografi ve renk şemaları gibi ayrıntılarla uğraşmanız gereken yaratıcı bir proje üzerinde mi çalışıyorsunuz? Öyleyse, ClickUp'ın Mood Board Şablonunu seveceksiniz.

Bu şablon, ilhamlarınızı şu kategoriler altında düzenlemenizi sağlar: kullanıcı arayüzü, simgeler, illüstrasyonlar, web sitesi, tipografi ve renk paleti. Ayrıca ClickUp Beyaz Tahtalarda oluşturulduğu için, istediğiniz gibi kolayca değiştirebilirsiniz.

Siz ve takımınız kalem, vurgulayıcı ve zihin haritası araçlarını kullanarak aynı tuval üzerinde görsel olarak işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca metin, yapışkan notlar ve bağlayıcılar kullanarak tasarım fikirlerinize bağlam ekleyebilir ve bunlar arasında bağlantılar çizebilirsiniz.

Tüm bu özellikler harika olsa da, en iyi kısmı bu değil. ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri, ilerlemenizi takip ederken fikir üretme aşamasından uygulama aşamasına sorunsuz bir şekilde geçmenizi sağlar. ⏳

Bu şablon, tüm paydaşları aynı sayfada tutarken yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırmak isteyen grafik tasarımcılar, UI/UX uzmanları ve ürün takımları için mükemmeldir.

2. ClickUp Vizyon Panosu Şablonu

ClickUp Vizyon Panosu Şablonu, ürün fikirlerini sorunsuz bir şekilde yakalamanızı, önceliklendirmenizi ve izlemenizi sağlar

Yeni iş ürünleri planlarken veya mevcut ürünleri yenilerken bir sürü fikri düzenlerken kendinizi kaybolmuş hissettiyseniz, ClickUp'ın Vizyon Panosu Şablonu sis perdesini aralayacak.

Tüm ürün fikirlerinizi tek bir alanda toplayarak hangilerinin uygulanmaya değer olduğunu ve hangi sırayla uygulanacağını değerlendirebilmeniz için tasarlanmıştır. Bu, her bir ürün fikri için aşağıdakileri düşünebileceğiniz anlamına gelir:

Ürün: Ürün adınız ve ne işe yaradığı

Vizyon: Ürünle elde etmek istediğiniz etki

Hedef grup: Ürünün tasarlandığı kişiler

İhtiyaçlar: Ürününüzün hedef grup için çözdüğü sorunlar

İş hedefleri: Ürünün işinize nasıl fayda sağlayacağı

Şablonun çok yönlü görünümleri sayesinde düzenleme çok kolay hale gelir:

Başlangıç görünümünde özetlenen ayrıntıları kullanarak şablonu nasıl kullanacağınızı öğrenin

Tüm ürün fikirlerinizi Vizyon Panos unda saklayın

Ürün Vizyonu Formu ile takımınızdan ürün fikirleri toplayın

Öncelik görünümüyle en önemli ürün fikirlerine odaklanın

Bu şablon kimler için? Ürün geliştirme sürecini organize fikir üretme, ürün hedeflerinin net bir şekilde iletilmesi ve stratejik uygulama yoluyla kolaylaştırmak isteyen ürün ekipleri ve girişimciler.

3. ClickUp Vizyon Beyaz Tahta Şablonu

Bu Vizyon Beyaz Tahta Şablonu ile bir sonraki projeniz için ideal durumu bulun

Önceki şablonu temel alan bu ClickUp Vizyon Beyaz Tahta Şablonu, etkileşimli Beyaz Tahta şablonu ile işbirliğine dayalı beyin fırtınası oturumlarınızı bir üst düzeye taşır.

Bu Beyaz Tahta özelliği, yaratıcı, uygulamalı ve gerçek zamanlı etkileşimlere odaklanmıştır, böylece siz ve takımınız ürün vizyonunuzu şekillendirebilir ve geliştirebilirsiniz. Tasarımcılar bunu mağaza iç tasarım fikirleri, doku örnekleri, farklı düzenler, kolaj örnekleri için ilham kaynağı olarak veya hatta ürün çekimleri için bir alan oluşturmak için kolayca kullanabilir.

Fotoğraflar, illüstrasyonlar ve yapışkan notlar kullanarak ürün fikirlerini görsel olarak düzenleyebilir ve organize edebilir, herkesin bir bakışta anlayabileceği bir yol haritası oluşturabilirsiniz. 🗺️

Verimli bir beyin fırtınası oturumu mu istiyorsunuz? ClickUp Belgeleri'ni kullanarak oturum hedeflerini önceden belirleyin ve paylaşın. Böylece, tüm takım üyeleri hazırlıklı ve fikirlerle donanmış olarak oturuma katılır ve oturumun verimliliği artar.

4. ClickUp Storyboard Şablonu

ClickUp'ın Storyboard Şablonu ile hikayenizin yapısını ve akışını bir bakışta oluşturun ve görselleştirin

İster film yapımcısı, yazar veya müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen bir işletme sahibi olun, ClickUp'ın Storyboard Şablonu yaratıcı iş akışlarınızı yapılandırmak için yararlı bir araçtır. Fikirlerinizi görselleştirebileceğiniz ve bunları açık ve farklı sahnelere veya adımlara ayırabileceğiniz özel bir tuval sağlar.

Yaratıcılık esneklikle gelişir ve bu şablon bunu çok iyi anlıyor. Sahneleri karıştırarak hikayenin akışını ince ayar yapabilir ve hikayenizin uzunluğuna göre çoğaltabilirsiniz. İster kısa ve öz üç adımlı bir süreçle ister karmaşık bir yaratıcı süreçle uğraşıyor olun, bu storyboard şablonu ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Film, sinema ve oyunlar üzerinde çalışıyorsanız, her sahnenin kutusunu eylemler, diyaloglar ve ses efektleri gibi ayrıntıları yakalamak için bir depo olarak kullanın, böylece hiçbir ayrıntı kaybolmaz.

Öte yandan, bir işletme sahibi veya müşteri deneyimi takımının bir parçasıysanız, kutuları kullanarak anahtar temas noktalarını, etkileşimleri ve geri bildirimleri yakalayabilir, müşteri yolculuklarını analiz edebilir ve müşteri deneyimini iyileştirebilirsiniz. 🤩

5. ClickUp Hikaye Özeti Şablonu

ClickUp'ın Hikaye Taslağı Şablonu ile bir sonraki hikayenizi daha organize bir şekilde planlayın

Bu şablon tüm hikaye anlatıcıları için. Önceki storyboard şablonunu beğendiyseniz, ClickUp Hikaye Taslağı Şablonunu daha da seveceksiniz.

Hikaye anlatımının bir sanat olduğu kadar yapılandırılmış bir bilim olduğu da bir sır değildir. Bu şablon, hikayelerinize ihtiyaç duydukları yapılandırılmış omurgayı sağlar, böylece enerjinizi sadece sizin anlatabileceğiniz hikayelere aktarabilirsiniz.

Bunları kullanarak bölüm özetleri oluşturabilir, bunları sahnelere ayırabilir, olay örgülerini düzenleyebilir, karakterler oluşturabilir ve konumları yönetebilirsiniz.

Bu organizasyon özelliklerinin yanı sıra, hikaye taslağı şablonu kişisel sorumluluk ortağı görevi de görür. Hikayenizdeki farklı sahnelerin tamamlanma tarihlerini ayarlamak ve Yapılacak, Devam Ediyor ve Tamamlandı gibi durumlarla ilerlemenizi izlemek için kullanın.

Bu şablon, sadece düzenli olmanızı sağlamakla kalmaz, hikayelerinizi zamanında tamamlamanıza da yardımcı olur. Sonuçta, zaman paradır. 💸

6. ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

ClickUp Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu

Bir ürün planlarken kullanıcılarınızın gerçek ihtiyaçlarını anlamakta zorlanıyor musunuz? Ya da takımınızı ürün hedefleri ve öncelikleri konusunda aynı çizgide tutmakta zorlanıyor musunuz?

Kullanıcı hikayesi haritalama, bir ürün geliştirirken kullanıcı ihtiyaçları etrafında görevleri görselleştirmek ve düzenlemek için kanıtlanmış bir yöntemdir. Ancak, net bir yapı olmadan kaotik ve karmaşık hale gelebilir.

İşte tam da bu noktada ClickUp'ın Kullanıcı Hikayesi Haritalama Şablonu devreye girer. Bu şablon, bir seferde tek bir ürüne veya özelliğe odaklanmanıza olanak tanıyarak bu süreci sizin ve takımınız için basitleştirmek üzere tasarlanmıştır.

Kullanıcı kişiliklerini, kullanıcı etkinliklerini, etkinlikleri gerçekleştirmek için kullanıcı adımlarını ve kullanıcıların her adımı tamamlamak için ihtiyaç duydukları ayrıntıları haritalandırarak kullanıcı etkileşimlerini derinlemesine incelemenize yardımcı olur. Bu, iyileştirilmesi gereken alanları kolayca belirlemenizi sağlar, böylece takımınız çabalarını stratejik olarak yönlendirebilir.

Öncelikli hedefi kullanıcıların ihtiyaçlarını ön planda tutmak, kullanıcıların yolculuklarını anlaşılır hale getirmek ve iyileştirilmesi gereken noktaları anlamak olan bir ürün takımının parçasıysanız, bu şablon tam size göre.

7. ClickUp Tasarım Panosu Şablonu

ClickUp'ın Tasarım Panosu Şablonu ile tasarım projelerinizi planlayın ve gerçekleştirin

ClickUp Tasarım Panosu Şablonu, planlamadan lansmana kadar tasarım süreçlerini kolaylaştırmak isteyen takımlar ve ajanslar için oluşturulmuştur. 📅

Proje hedeflerini ve KPI'ları belirleme, tasarım araştırması, beyin fırtınası ve ürün lansmanı gibi tipik tasarım projeleri için bazı genel görevler içerir.

Tasarım sürecindeki her görevi bir takım üyesine atayabilir, önceliğini belirleyebilir ve son tarihi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, görevleri şunlara göre düzenleyebilir ve izleyebilirsiniz:

Tasarım aşamaları: Brifing, markalaşma, tasarım, pazarlama, lansman günü ve geri bildirim

Onay durumu: Beklemede, onaylandı ve revizyon

Revizyon türü: Yok, küçük revizyon ve büyük revizyon

Bu şablonun öne çıkan özelliği, farklı iş stillerine ve görselleştirme tercihlerine uygun esnek görünümleridir:

Proje özeti: Tüm tasarım görevlerinin listesi

Tasarım süreci : Tasarım aşamalarına göre gruplandırılmış görevlerin Pano görünümü

Öncelik sırasına göre: Görevleri Görevleri öncelik düzeylerine göre görselleştirin , acil ve yüksek öncelikli olanları en üste yerleştirin

Duruma göre: Görev durumunu güncellemek ve ilerlemeyi görselleştirmek için bir Pano görünümü

Revizyonlar: Revize edilmesi gereken görevlerin listesi

Tasarım zaman çizelgesi: Görev sürelerinin ve son tarihlerinin görsel düzeni

Grafik tasarım, web tasarım, uygulama tasarımı vb. tasarım projelerinizi düzenli ve yolunda tutmak istiyorsanız, bu tasarım fikirleri panosu tam size göre.

8. Template.net'ten ilham verici mood board şablonu

kaynak: Template.net

Kişisel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmak için sizi motive edecek bir mood board oluşturucu arıyorsanız, bu tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Son derece esnek olduğundan, sizi mutlu eden ve ilham veren alıntılar, fotoğraf kolajları veya emojiler ekleyebilirsiniz.

Bu ilham panosu, Microsoft Word, Google Dokümanlar ve Adobe Illustrator gibi çeşitli biçimlerde indirilebilir.

Ayrıca, geniş bir stok fotoğraf, illüstrasyon, çıkartma ve çerçeve kitaplığı içeren Template.net web sitesinde doğrudan düzenleme yapabilirsiniz. Daha da kişisel hale getirmek isterseniz, kendi resimlerinizi yükleyebilirsiniz.

9. Beautiful.ai tarafından hazırlanan Mood Board Sunum Şablonu

via Beautiful. ai

İç mimar, moda stilisti veya fotoğrafçıysanız ve fikirlerinizi düzenleyip takımınıza veya müşterilerinize sunmak istiyorsanız, Beautiful. ai'nin Mood Board Sunum Şablonu bu iş için mükemmel bir araçtır.

Bu iç tasarım mood board, basit ve net düzeniyle dikkat çeker. Projenizin vizyonunu iletmenize yardımcı olacak anahtar bölümlere ayrılmıştır:

Arka plan: Projeyi, hedef kitlesini ve müşterinizi tanımlayın. Bu, bağlam sağlar ve herkesin büyük resmi görmesini sağlar

Renkler: Projenin ruhunu ve stilini belirlemek için seçtiğiniz renk paletini sergileyin

Fotoğraf: Müşteriden veya araştırmanızdan elde ettiğiniz, projenin vizyonuyla uyumlu fotoğrafları ekleyin

Bu şablonu Beautiful. ai içinde moda mood board'ları ve düğün mood board'ları gibi diğer kullanım durumları için kolayca özelleştirebilirsiniz. Paylaşmaya hazır olduğunuzda, PowerPoint, JPG ve PDF gibi biçimlere dışa aktarın.

10. 24Slides tarafından hazırlanan Marka Mood Board PowerPoint Şablonu

via 24Slides

Bir marka yenileme projesi başlatırken, net bir görsel yön belirlemek anahtardır. Bu şablon tam da bunu yapmanıza yardımcı olur. Takımınıza yeni markanızın nasıl görüneceğini göstermek için renk paletleri, fotoğraflar ve benzersiz illüstrasyonlar gibi görseller ekleyebilirsiniz.

Yaratıcılığınızı akışa sokmak için şablon, markanızı yeniden şekillendirmek için ilham verecek "Vintage Yaşam", "Sinema", "Gökkuşağı" ve "Okyanus" gibi örnekler sunar.

Microsoft PowerPoint'i zaten kullanıyorsanız, bu şablonu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek çok kolay olacaktır.

Mood Board En İyi Uygulamaları

Etkili bir mood board oluşturmak, görselleri bir araya getirmek ve düzenlemekten daha fazlasını gerektirir. Düşünceli bir küratörlük ve stratejik tasarım gerektirir. Dikkat çekici mood board'lar oluşturmanıza yardımcı olmak için dikkate alabileceğiniz bazı en iyi uygulamalar:

1. Net bir konseptle başlayın: Başlamadan önce, mood board'unuzla neyi iletmek istediğinizi net bir şekilde anlayın. Bu, bir projenin vizyonu, marka kişiliği, tasarım estetiği veya hikayesi olabilir.

2. Şekillendiren Öğeleri Tanımlayın: Mood board'unuzu şekillendirecek temel öğeleri belirleyin. Bunlar görüntüler, renk paletleri, tipografi, dokular, desenler veya hatta metin notları olabilir. Bu öğeler, projenizde yansıtmak istediğiniz ruh halini, atmosferi ve stili yansıtmalıdır.

3. Mantıklı bir yapı seçin: Mood board'unuzu izleyicileriniz için anlamlı ve hedeflerinizle uyumlu bir şekilde düzenleyin. Öğeleri renk, malzeme, tema veya başka bir kategoriye göre gruplandırabilirsiniz. Anahtar, mood board'unuzun mantıklı bir yapıya sahip ve kolay anlaşılır olmasını sağlamaktır.

4. Yüksek Kaliteli Görsellere Öncelik Verin: Yüksek çözünürlüklü ve üstün kaliteli görseller, mood board'unuzun daha profesyonel ve etkileyici görünmesini sağlar. Düşük kaliteli veya pikselli görseller, dikkatleri vizyonunuzdan uzaklaştırabilir.

5. Tutarlılık sağlayın: Mood board'unuz çeşitli öğeler içerebilir, ancak her şeyi birbirine bağlayan birleştirici bir tema veya estetik olmalıdır. Bu, tutarlı bir görsel anlatım oluşturmanıza ve mood board'unuzun daha etkili olmasına yardımcı olur.

6. Esneklik için Yer Ayırın: Mood board'ların en harika özelliklerinden biri, gelişebilme yetenekleridir. Fikirleriniz veya projeleriniz geliştikçe, mood board'unuzu da ayarlamanız gerekebilir. Bu nedenle, panonuzun esnek ve değişikliklere uyum sağlayabilir olduğundan emin olun.

7. Mood Board Şablonu Kullanın: Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, mood board şablonu kullanmak süreci çok daha basit hale getirebilir. Size yapılandırılmış bir başlangıç noktası sağlar ve zaman kazanmanızı sağlar.

8. İşbirliği yapın: Proje bir takım çalışmasıysa, tüm üyelerden görüş alın. Bu, farklı bakış açıları ve fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar ve mood board'unuzun genel etkinliğini artırabilir.

9. Odaklanın: Mood board'unuzun çok dağınık olmamasına dikkat edin. Çeşitli öğeleri ve fikirleri sergilemek isteseniz de, çok fazla öğe ekleyerek panoyu karmaşık hale getirmeyin ve ana konseptten uzaklaşmayın.

Unutmayın, iyi hazırlanmış bir mood board sadece ilham vermek ve bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda herhangi bir yaratıcı projeyi başarıya yönlendirmeye yardımcı olan görsel bir yön ve amaç da sağlar.

Mood Board'larla Vizyonunuzu Hayata Geçirin

Mood board'lar, fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve planlarınızı düzenlemek ve görselleştirmek için yararlıdır. Projeniz için doğru mockup'u seçmek, takımınızın yaratıcılığını ve verimliliğini artırır.

Verimliliğinizi daha da artırmak ve kendi mood board vizyonunuzu hayata geçirmek mi istiyorsunuz? Proje yönetimi özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan ClickUp'ın mood board şablonları tam da bunun için tasarlanmıştır. 🦾

Mood board'ların ötesinde, ClickUp'ın kapsamlı (ve ücretsiz) şablon kitaplığı, çok çeşitli iş süreçlerine hitap eder, böylece iş akışlarınızın tüm yönlerini optimize edebilirsiniz.

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