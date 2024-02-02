Çevik Pazarlama Nedir? Genel Bakış ve Örnek Alınabilecek Çerçeveler

Günümüzün pazarlama takımları, daha az kaynakla daha fazlasını yapmak, daha hızlı hareket etmek ve daha erken değer sunmak için büyük baskı altındadır. Bunu zaten biliyorsunuz. Şirketler, son derece hızlı hareket etmek, rekabet avantajı elde etmek ve müşterilerinin zihninde en üst sırada yer almak istiyor.

Buna uyum sağlamak için birçok pazarlamacı, eski pazarlama tekniklerini çevik metodolojiyle değiştirmiştir. Yıllık planlar, büyük bahisli kampanyalar ve daha uzun döngüler içeren geleneksel pazarlama artık işe yaramıyor.

Çevik pazarlama hızla yaygınlaşmaktadır. 2023 Çevik Pazarlama Durum Raporu'na katılanların yüzde elliden fazlası, sürdürülebilir pazarlama stratejilerinde çevik pazarlamayı benimsemeye hazır olduğunu belirtmiştir.

Dünya çapında pazarlama uzmanları, pazarlama verimliliğini ve etkinliğini artırmak için çevik metodolojileri giderek daha fazla benimsiyor.

Pazarlama sonuçlarınızı iyileştirmek için çevik pazarlama süreçlerini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Çevik Pazarlama nedir?

Çevik pazarlama, çevik metodolojilerin ilkelerini izler. İşleri daha küçük parçalara ayırıp bunları sprintler halinde bağımsız projeler olarak yönetmeye yönelik stratejik bir yaklaşım ve zihniyet değişikliğidir.

Küçük projeler üzerinde çalışmak, pazarlamacılara eylem planlarını yinelemek ve düzeltmek için bolca fırsat sunar. Ayrıca, işlevler arası takım işbirliği sayesinde geri bildirim alma ve uygulama kapsamını da genişletir. Bir sprintin ardından takımlar sonuçları değerlendirir ve iyileştirme alanlarını not alır.

Çevik pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farklı olduğu birkaç nokta şunlardır:

Birkaç büyük yatırım yerine sık ve yinelemeli kampanyalar

Görüşler yerine deneyimlere ve verilere güvenmek

Siloslar halinde çalışmak yerine müşteri odaklı işbirliği

Uzun vadeli planları takip etmek yerine değişime hızlı tepki vermek

Çevik Pazarlamanın Tarihçesi ve Gelişimi

Çevik pazarlamanın tarihini bilmek için, yazılım geliştirmede çevik metodolojilerin tarihini bilmemiz gerekir.

90'lı yıllarda, yazılım geliştiricileri " Şelale Modeli" adı verilen popüler bir çalışma tarzını izlediler. Bu, bir uçurumun kenarından akan bir şelale gibi, bir aşamadan diğerine geçen sıralı bir süreçtir.

Sürecin başında, yöneticiler işlevsel bir spesifikasyon belgesinde bilgileri toplar ve derler. Geliştiriciler bu belgeyi yazılım geliştirme için referans olarak kullanır.

Ancak, belirsizliklerle karşılaştıkları ve müşterinin çok az katılımıyla, çözümü bağımsız olarak bulmaları gerektiği için bu zor bir işti. Son teslim tarihlerine uymak mümkün olmadı ve daha da kötüsü, nihai projenin kalitesi müşterinin beklentilerinden çok uzaktı.

Yazılım sektörünün deneyimli isimleri bir çıkış yolu olarak bir çözüm üzerinde beyin fırtınası yaptı. Şubat 2001'de, on yedi yazılım geliştirme uzmanı bir araya gelerek yazılım geliştirme için Çevik Manifesto'yu yazdı.

Yazılım geliştirmede on yıllık çevik metodoloji atılımlarının ardından, pazarlama alanında öncü düşünürler Çevik Pazarlama Manifestosu'nu oluşturdu. Sprint Zero belgesi, birçok tartışma ve beyin fırtınası turunun ardından pazarlama takımları için ideal manifesto haline geldi.

Manifesto, çevik pazarlamanın yeni yollarını beş anahtar noktada tanımlar:

Faaliyetler ve çıktılardan çok müşteri değeri ve iş sonuçlarına odaklanma

Mükemmelliği beklemek yerine erken ve sık sık değer sunmak

Fikirler ve konuşmalar yerine deneyimler ve veriler yoluyla öğrenme

Silo ve hiyerarşilerin ötesinde işlevler arası işbirliği

Statik bir planı takip etmek yerine değişime yanıt vermek

Çevik Pazarlama Manifestosu'nun İlkeleri

Pazarlama takımları için Agile manifestosunun on kılavuz ilkesinden bahsetmemek olmaz. Bu ilkeler, pazarlama takımınızın çevik bir ortamda günlük fonksiyonlarını yerine getirmesi için kılavuz niteliğindedir:

Etkili pazarlama, iç ve dış müşterilerle yakın uyum, şeffaflık ve kaliteli etkileşimler gerektirir

Farklı ve çeşitli görünümler arayın

Değişimi benimseyin ve buna yanıt vererek müşteri değerini artırın

Etkili önceliklendirme ve yürütmeyi sağlayacak düzeyde plan yapın

Risk alın ve başarısızlıklarınızdan ders alın

Mümkün olduğunca küçük, işlevler arası takımlar halinde organize olun

Motivasyonu yüksek bireyler etrafında pazarlama programları oluşturun ve işi tamamlamaları için onlara güvenin

Uzun vadeli pazarlama başarısı, sürdürülebilir bir hızda çalışmaktan fayda sağlar

Çevik pazarlama tek başına yeterli değildir. Pazarlama alanında mükemmelliğe ulaşmak için pazarlama temellerine sürekli dikkat etmek gerekir

Basitlik için çaba gösterin

Çevik Pazarlamanın Özellikleri

Çevik pazarlama beş özelliğe sahiptir: takım çalışması, verilere güven, hızlı yineleme, müşteri odaklılık ve çevik pazarlama manifestosuna bağlılık.

Çapraz fonksiyonlu takımlar

Çevik pazarlama ve yaratıcı takımlar, işlevler arası işbirliği ile gelişir. Sürdürülebilir pazarlama, farklı beceri setlerine ve uzmanlığa sahip takım üyelerinin, silolar ve hiyerarşiler içinde çalışmak yerine bir proje üzerinde birlikte çalışmasını gerektirir.

Stand-up görüşmeleri ve Sprint incelemeleri, herkesin ilerlemeyi, zorlukları ve hedefleri bilmesini sağlar.

Veriye dayalı kararlar

Veriler, çevik pazarlamacılar için yol gösterici yıldızdır. Verileri kullanarak yeni deneyler yapar ve mevcut deneyleri yinelerler. Kararları, çabalarının etkisini değerlendirmelerine yardımcı olan anahtar performans göstergeleri (KPI) ile desteklenir.

Sık ve hızlı veriye dayalı kararlar, modern pazarlama takımlarını daha çok görüşlere odaklanan geleneksel takımlardan ayırır.

Müşteri odaklılık

Çevik pazarlama takımları, müşteri ihtiyaç ve tercihlerine öncelik verir. Çevik zihniyet, müşteri geri bildirimlerini ve keşif görüşmelerini kullanarak stratejileri iyileştirir ve sürekli olarak ilgili kampanyalar başlatır.

Çevik takım, önceliklerini net bir şekilde belirlediği ve tek seferde birçok işi ele almak yerine birkaç yüksek etkili faaliyet seçtiği için pazara sunma süresi kısadır.

Uyarlanabilir ve yinelemeli kampanyalar

Çevik bir pazarlama takımında, odak noktası sprintlerde çalışarak artan değer katmaktır. Büyük bir görev, daha küçük ve hızlıca gerçekleştirilebilir görevlere bölünür.

Bu küçük görevler için yinelemeler yapmak ve değişen pazarlara, trendlere veya iş önceliklerine her iki ila altı haftada bir uyum sağlamak, ayın/çeyreğin/yılın sonunda değişiklikler yapmaktan daha kolaydır.

Çevik Pazarlama Manifestosu'na bağlılık

Çevik Pazarlama Manifestosu'nun temel değerleri ve ilkeleri, çevik pazarlama takımları için kutsal kase gibidir. Stand-up toplantıları ve sprint izleme gibi günlük pazarlama faaliyetleri, manifestodaki değer ve ilkelere dayanır.

Çevik Pazarlama Çerçeveleri: Scrum, Kanban ve Scrumban

Çevik çerçeveler, çevik metodolojinin ilkelerini uygulamaya koyar. Çerçeveler, çevik pazarlama takımlarının pazarlama departmanında işbirliğine dayalı bir yaklaşım oluşturmasını ve işlerinde hızlı yinelemeler yapabilmek için bir temel oluşturmasını kolaylaştırır.

En popüler üç çevik pazarlama çerçevesine bakalım: Scrum, Kanban ve Scrumban.

Scrum

Scrum, en popüler çevik çerçeve olup, kuruluşların %87'si scrum metodolojisini kullanmaktadır. Scrum çevik pazarlama çerçevesi, birikmiş işlerin anlaşılmasıyla başlar.

Pazarlama ekibi, birikmiş işleri daha küçük Sprint'lere ayırır, öncelik belirler ve bu Sprint'lerin teslim edilebilirliği için oybirliğiyle bir zaman çizelgesi belirler. Sprint süresi, kuruluşa bağlı olarak birkaç günden 2-3 haftaya kadar değişebilir.

Scrum ustası, toplantılarda takıma yardımcı olur ve herkesin çevik pazarlama yaklaşımını izlemesini sağlar. Bir pazarlama takımında, pazarlama lideri genellikle scrum ustasıdır.

Scrum çerçevesi üç bölüme ayrılır: Scrum planlama, Günlük Scrum ve Scrum sonrası toplantılar. Bu, Scrum takım üyeleri arasında sürekli bir iletişim döngüsü oluşturmaya yardımcı olur.

Scrum planlama

Çevik bir takım genellikle her hafta bir saatini Sprint planlamasına ayırır. Planlama aşamasında, takım üyeleri her projeye gerekli çabayı tahmin etmek için sprint puanları atar. Bu tahmin tekniği, takıma bir Sprint'te tamamlamaları gereken iş miktarını gösterir.

Günlük Scrum

Planlama aşamasından sonra, pazarlama departmanı Sprint'e odaklanır. Takım üyeleri, bireysel güncellemeleri paylaşmak için günlük stand-up toplantıları (veya günlük scrum) yapar. Bu toplantılar kısadır ve temel olarak üç önemli konuyu kapsar: önceki günün iş güncellemeleri, bugünün planı ve karşılaşılan sorunlar.

Scrum sonrası toplantı

Scrum sonrası toplantı, Scrum incelemesi ve Sprint retrospektifine ayrılır. Scrum incelemesinde, pazarlama takımı işlerini paydaşlara sunarak onların geri bildirimlerini toplar.

Scrum takımı, Sprint sonuçlarının performansını değerlendirmek ve iyileştirmeler önermek için Sprint retrospektifini gerçekleştirir.

Kanban

Scrum ile karşılaştırıldığında Kanban daha esnek bir çevik çerçeve yapısıdır. Japonca "sürekli iyileştirme" kavramı olan Kaizen ilkesine dayanır.

Kanban panosu, pazarlama programlarının ve bunların bulunduğu farklı aşamaların görsel bir temsilidir. Tek bir doğru bilgi kaynağı, pazarlamacıların tüm faaliyetlere genel bir bakış elde etmelerini ve zamanında teslimat için bunları kolaylaştırmalarını sağlar.

Kanban panosunu kullanmanın en iyi yolu, tüm pazarlama sürecini farklı aşamalara ayırmaktır. Örneğin, bir pazarlama kanban panosundaki aşamalar "Yapılacak", "İlerleme kaydedildi", "Tamamlandı" ve "Bir sonraki sprint'e ertelendi" olabilir.

Her aşamadaki görevleri ve her görevin gerektirdiği çabayı ve kaynakları görselleştirerek önümüzdeki haftaların faaliyetlerini kolaylaştırın ve çalışanların tükenmişlik veya aşırı çalışmaya maruz kalmasını önleyin.

Pazarlama takımlarının pazarlama çevikliğini uygulamak için izlemesi gereken altı temel Kanban uygulaması vardır:

İş akışını görselleştirin: Bir görevi tamamlamak için şu anda izlediğiniz adımları yazın

İlerleme halindeki işleri sınırlayın (WIP): WIP'yi sınırlayarak, takımınızı yeni görevlere başlamadan önce elindeki görevleri tamamlamaları için motive edersiniz

Akışı yönetin: Görselleştirme ve WIP'yi sınırlama becerilerinize dayanarak, Kanban sistemini analiz edebilmeli ve akışı iyileştirmek için ayarlamalar yapabilmelisiniz

Süreç politikalarını açık hale getirin: Politikalar, görevleri tamamlamak için kılavuz niteliğindedir; bunları açıkça belirtmek, her takım üyesinin beklentilerin farkında olmasını sağlar

Geri bildirim döngüleri uygulayın: Süreç hakkında sürekli geri bildirim almak için Kanban panosunda birden fazla inceleme aşaması ayarlayın

İşbirliği içinde iyileştirin, deneysel olarak geliştirin: Takım üyelerinizle işbirliği yaparak süreci değerlendirin ve sürekli iyileştirin

Scrumban

Scrumban, Scrum ve Kanban çevik uygulamalarını birleştiren hibrit bir çevik yaklaşımdır. Pazarlama departmanlarını, Sprint'lerde işleri yayınlamaya devam ederken Kanban panolarında çalışmaya teşvik eder.

Bu çevik pazarlama yaklaşımı, pazarlama takımına çevik operasyonlarını nasıl planlamak istediklerini belirleme konusunda tam özgürlük sağlar.

Scrumban, farklı takımların iş tarzlarına uyum sağlamak için iş akışını değiştirmeniz gereken büyük pazarlama takımları veya dış ajanslarla ortak çalışan takımlar için idealdir.

ClickUp: Çevik Pazarlama Uygulamaları için Vazgeçilmez Araç

Sadece birkaç tıklama ile ClickUp'ın Scrum Pano Şablonlarını kurun

Çevik bir pazarlama takımı oluşturmak için, iş akışını görselleştirmelerine, verimli bir şekilde belgelemelerine, görevleri otomatikleştirmelerine ve performansı izlemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanıyan doğru araca ihtiyacınız vardır.

Gelişmiş bir bulut tabanlı araç olan ClickUp, çevik takımların pazarlama kampanyalarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Çevik pazarlama sürecinizi sürekli iyileştirmenize yardımcı olacak anahtar özelliklere göz atalım.

Sprintler ClickApp

Sprintler ClickApp, ClickUp içinde Sprintlerinizi kurmanıza ve özelleştirmenize yardımcı olur. Sprintlerinizi kolay yönetim için görevler, alt görevler ve kontrol listeleri halinde düzenleyin. Liste Görünümü'nü kullanarak görevleri gruplandırın, filtreleyin ve toplu olarak düzenleyin. Takım Görünümü ile takımın ilerlemesini durum, zaman tahmini, Sprint Puanları veya diğer özel alanlara göre takip edebilirsiniz.

ClickUp Sprint'lerle Agile başarısı için araçlarınızı ve takımlarınızı uyumlu hale getirin

ClickUp Pano Görünümü

ClickUp Kanban Panosu, pazarlama takımları için özelleştirilebilir bir sistemdir. Takım üyeleri görevleri kolayca sürükleyip bırakabilir ve panoyu duruma, atanan kişilere, önceliklere vb. göre düzenleyebilir. Scrum ustası, bir düğmeye tıklayarak tüm iş akışlarını görebilir ve Toplu Eylem yardımıyla bir görevde birden fazla değişiklik yapabilir.

Görevleri ve projeleri tek bir bakışta gözden geçirin ve tamamen özelleştirilebilir Kanban Panosu görünümü ile görevleri zahmetsizce sürükleyip bırakın, sıralayın ve filtreleyin

ClickUp Belgeleri

Çevik pazarlama, kusursuz bir dokümantasyonla başlar ve ClickUp, ClickUp Belgeleri ile bunu yapmanıza yardımcı olur. Belgeler, oluşturucuya yer imleri, tablolar ve diğer seçenekleri ekleyerek istediği gibi biçimlendirme özgürlüğü verdiği için Wiki'ler, referans belgeleri, SOP'ler ve iş akışları oluşturmak için mükemmel bir yardımcıdır.

ClickUp Belgeleri'nde birbirine bağlı mağaza politikaları, SOP'ler ve wiki belgeleri

Gerçek zamanlı düzenleme, konu içinde yorum yapma, eylem öğeleri atama ve metinleri izlenebilir görevlere dönüştürme ile işbirliği çok kolaydır.

E-posta metinleri ve blog taslaklarından toplantı notlarına ve kampanya stratejilerine kadar her şeyi oluşturabilen ClickUp AI'nın yardımıyla tüm pazarlama iş akışlarınızı hızlandırabilirsiniz .

ClickUp Otomasyonları

100'den fazla ClickUp Otomasyonundan seçim yaparak rutin görevleri otomatikleştirin ve takımlarınızın çabalarını daha önemli alanlara odaklayın. İş akışlarını gereksinimlerinize göre özelleştirebilir veya olduğu gibi kullanabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri

Modern pazarlama takımlarının ortak bir gereksinimi vardır: performanslarını izlemek ve görselleştirmek için bir araç. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, pazarlama iş akışlarınızın ilerlemesini görüntülemenize, engelleri belirlemenize, kaynakları yönetmenize ve zaman çizelgelerini izlemenize yardımcı olur. Scrum puanlarını dağıtın, kaynakları etkili bir şekilde tahsis edin ve gelecek planlamalarınız için üç aylık planlarınızı görüntüleyin ve değerlendirin.

Çevik Pazarlamanın Avantajları

Çevik yöntemler birçok fayda sağlar, ancak bunları pazarlama takımınız için en iyi şekilde hayata geçirmenin yolu, bir hedef belirlemektir.

Yüksek verimlilik

Çevik takımlar, geleneksel takımlara kıyasla %25 daha verimlidir. Çevik takımlar, işlevler arası işbirliğini içerir, bu da takımların uzmanlardan oluştuğu anlamına gelir. Bu tür takımlar, daha az bağımlılıkla işleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tamamlayabilir ve organizasyon, daha kısa sürede değer elde etme avantajından yararlanır.

Gelişmiş esneklik

Erken ve sürekli teslimat ve hızlı yinelemeler, çevik pazarlama takımlarının temelini oluşturur. Bu yaklaşımın en önemli avantajı, uzun vadeli planı tasarlamak için kısa vadeli öğrenmeyi kullanmasıdır. Çevik pazarlamacılar uzun vadeli hedeflere odaklanır, ancak kısa vadeli faaliyetlerini esnek tutar.

Bu, değişen koşullara daha iyi uyum sağlamalarını sağlar. Deneylerin sonuçları, gelişen iş ortamı ve pazar koşulları göz önünde bulundurularak birkaç büyük yatırıma uygulanır.

Artan şeffaflık

Çevik pazarlama takımları, iş akışlarını tanımlamak için eski fikirler olan elektronik tablolara güvenmek yerine Kanban panosu gibi görsel öğeler kullanır. Scrum Master, görev listesini, öncelikleri ve son teslim tarihlerini belirleyerek şeffaflığı artırır.

Düzenli stand-up görüşmeleri ve toplantılar, takım üyelerinin en son ilerlemeler ve gelişmelerden haberdar olmasını sağlar.

Veriye dayalı kararlar

Çevik pazarlamanın temel değer ve ilkelerinden biri, pazarlama kampanyalarının performansını ölçmek ve düzeltici önlemler almak için verileri kullanmaktır. Bu nedenle kararlar daha objektif ve somuttur ve takımı sürekli iyileştirmeye yönlendirir.

Daha mutlu takımlar

Net önceliklendirme, açık işbirliği ve sık iletişim sayesinde, çevik pazarlama takımları geleneksel takımlara göre daha fazla bağlılık gösterir. Çevik çerçeve, takım üyelerine görevlerin sahipliğini ve bunları yerine getirme özerkliğini verir.

Her takım üyesi, kendisine verilen hedeflere ulaşmak için nasıl çalışmak istediğine karar verebildiği için, işinden daha mutlu ve daha memnun olur.

Daha fazla rekabet gücü

Gerçek zamanlı geri bildirim ve sürekli yinelemeler, çevik pazarlamacıların öncelik listesinin en üstünde yer alır. Bu, onlara en son trendlere ve pazarın dalgalanmalarına göre hareket etme ve müşterilerinin beklentilerine sadık kalma avantajı sağlar.

Dahası, kararlar veriye dayalıdır, bu da eski pazarlama yöntemlerini kullanan rakiplerine karşı üstünlük sağlar.

Çevik Pazarlamayı Uygulamanın Zorlukları

Başarılı ve sürdürülebilir çevik takımlara sahip kuruluşların sayısız örneği vardır.

Ancak, pazarlamacıların yalnızca %41'i günlük işlerinde bir tür çevik pazarlama uygulaması kullanmayı kabul etmiştir. Geri kalan %59'luk pazarlamacıların çevik pazarlamayı benimsememesinin nedeni nedir? İşte bazı zorluklar:

Eğitim ve bilgi eksikliği

Çevik pazarlama bir paradigma değişimidir. Eğitim eksikliği, pazarlamacıların bu metodolojinin inceliklerinden uzak kalmasına neden olur. Şirketler, çevik pazarlamanın işyerinde faydalarını tam olarak ortaya çıkarmak için kapsamlı eğitim programlarına yatırım yapmalıdır.

Planlanmamış işleri yönetmedeki zorluklar

Birçok geleneksel pazarlama takımı yeni zorlukları kucaklayamaz ve plansız işleri kabul edemez. Ancak, çevik pazarlamanın dinamik doğası, pazarlamacıların plansız eylem öğelerini ele almak için çevik ve işbirliğine açık olmalarını gerektirir.

Bu zorluğun üstesinden gelmenin anahtarı, takım üyelerinde çevik bir zihniyet oluşturmaktır.

Değişmeye istekli değil

Çalışma tarzındaki değişiklik bir zorluk olarak görülebilir. Karşı çıkmanın farklı nedenleri olabilir; örneğin, takım rahatlık alanından çıkmak istemiyor olabilir.

Bu sorunu çözmek için, iş liderlerinin pazarlama takımıyla samimi bir konuşma yapması, endişeleri ele alması ve çevik pazarlamanın faydalarını görselleştirmelerine yardımcı olması gerekir.

Doğru yeteneklerin eksikliği

Bu, çevik pazarlamayı benimsemek isteyen pazarlama takımları için en büyük zorluklardan biridir. Doğru yetenekleri geliştirmek için şirketlerin, süreci yönetecek ve takımı eğitecek bir Çevik koça ihtiyacı vardır

Üst yönetimden destek eksikliği

Çevik pazarlamanın başarısı, büyük ölçüde üst yönetimin bunu genel organizasyonun hedefiyle uyumlu hale getirme isteğine bağlıdır. Öncelikle çeviklik davasını savunmalı ve uygulamanın başarılı olması için gerekli kaynakları sağlamalıdırlar.

Çevik Pazarlama Pratikte Nasıl İşler?

Çevik pazarlamada pratikte izlenen adımlar şunlardır:

Beklentilerin ayarlanması

Çevik pazarlama takımı, liderlik takımıyla bir araya gelerek herkesi hedefle aynı çizgiye getirir. Ardından, pazarlama takımı yeni çalışma tarzına yönelik stratejiyi belirlemek ve çevik kültürü benimsemek için alınacak önlemleri tartışmak üzere bir iç toplantı düzenler.

Fırsatları belirleyin

Çevik pazarlama takımı, müşteri yolculuğundaki fırsatları belirlemek için verileri analiz eder. Her takım üyesi, günlük standup toplantılarında bulgularını sunar ve atmayı planladıkları adımları özetler.

Testleri planlayın

Fırsatlar belirlendikten sonra, takım testler planlar ve Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) belirler. Ardından, iş performansını en çok etkileyebilecek testlere öncelik verir.

İş süreçlerini iyileştirin

Her testin performansı toplanır ve değerlendirilerek hangi testlerin ölçeklendirilmesi ve hangilerinin durdurulması gerektiğine karar verilir. Öğrenilenler, iş süreçlerini iyileştirmek için daha fazla önlem almak üzere liderlik takımına iletilir

Çevik pazarlamayı uygulamaya koymak için, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz şu şablonları incelemenizi öneririz:

ClickUp'ın Çevik Pazarlama Şablonu

ClickUp'ın Çevik Pazarlama Şablonu, pazarlama stratejilerinize göre görevler oluşturup düzenlemenize, sprintler planlamanıza ve görevleri önceliklerine göre kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Çevik takımlar için bu tak ve çalıştır şablonu ile daha kısa teslim süreleriyle kampanyaları daha hızlı yürütün.

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Dijital pazarlama takımları bunu kullanarak kampanyaları ve bütçeleri esnek bir şekilde ayarlayabilir ve ücretli ve organik kampanyaların performansında görünürlüğü artırabilir.

ClickUp'ın Scrum Yönetimi Şablonu

ClickUp'ın Scrum Yönetimi Şablonu, görevleri uçtan uca yönetmenizi sağlar. Görevleri hızlı bir şekilde izlemenize ve eyleme geçirilebilir görseller oluşturmanıza yardımcı olur. Takımınızı işbirliğine davet edin ve daha az hata ile hızlı teslimat sağlayın.

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ClickUp'ın Sprint Planlama Şablonu

ClickUp'ın Sprint Planlama Şablonu, sprintleri planlamaya, görevleri ve bağımlılıkları görselleştirmeye ve ilerlemeyi izlemeye yardımcı olur. Takımdaki her paydaş, bu şablonu kullanarak projeyi net bir şekilde anlar. Yöneticiler ayrıca bir proje için son tarihler atayabilir ve potansiyel riskleri belirleyebilir.

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