clickUp, Excel ve Word için 10 Ücretsiz Sprint Retrospektif Şablonu

Agile takımınızın rakiplerinin bir adım önünde olmasını istiyorsanız, sürekli iyileştirme şarttır.

…Ve rakiplerinizin bir adım önünde olmanın sırrı nedir?

Kazanımlarınızı kutlarken önceki hataların tekrarlanmasını önleyen etkili Sprint Retrospektifleri. Doğru şekilde yapıldığında, Sprint Retrospektifleri takımların daha iyi birlikte çalışmasını, eleştirel düşünmesini ve bir sonraki sprint öncesinde etkili değişiklikler uygulamasını sağlar.

Kulağa basit geliyor, ancak aslında istediğiniz sonuca bağlı olarak seçebileceğiniz tonlarca retrospektif biçim seçeneği var. Neyse ki, takımınız için en uygun biçimi seçmek için Sprint planlama uzmanı olmanız gerekmez; başarıya ulaşmak için tek ihtiyacınız olan şey, özelleştirilebilir bir şablondur.

Bu kılavuzu, tüm Sprint Retrospektif ihtiyaçlarınız için başlangıç noktası olarak kullanın; en sık sorulan soruların yanıtlarını, olmazsa olmaz şablon özelliklerini bulun ve Excel, Word ve ClickUp için 10 dinamik şablona erişin.

Sprint Retrospektifi nedir?

Dedikleri gibi, geriye dönüp bakınca her şey netleşir ve bu, sık Sprint Retrospektiflerinin arkasındaki itici fikir.

Sprint Retrospective, Scrum takımlarının gelecekte olumlu değişiklikler yapmak için geçmiş performanslarını açık ve dürüst bir şekilde değerlendirebilecekleri bir Agile etkinliğidir. Bu toplantılar, bir sprintin sonunda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirmek için yapılır.

Sprint Retrospektifleri, beyin fırtınası oturumları ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm toplantılarda görsel bir yardımcı olarak ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın

Sprint Retrospektifleri, Scrum takımları için şiddetle tavsiye edilir ve sık sık iyileştirme sağlamak ve sürekli ilerlemeye odaklanmak için gerektiği kadar sık düzenlenebilir. Bir sonraki Sprint Retrospektifinizde sorabileceğiniz yararlı sorular şunlardır:

Neler iyi gitti?

Neler daha iyi olabilirdi?

Neyi tekrarlamamalıyız?

Bir sonraki sprintte nelere odaklanmalıyız?

Bu sorular takımınıza ve sektörünüze göre değişebilir, ancak tartışmayı doğru yönde ilerletmenize yardımcı olacaktır. Geriye dönük toplantılarda katılım her şeydir — yapıcı ve dürüst konuşmalar olmadan takım aynı faydaları elde edemez.

Sprint inceleme toplantısı kılavuzumuza göz atın!

Retrospektiflerden en iyi şekilde yararlanmanın başka yolları var mı? Size gösterelim. 🙂⬇️

10 Ücretsiz Sprint Retrospektif Şablonu

Sprint Retrospective şablonları, tam olarak bu kullanım durumu için takımlar için oluşturulmuştur ve herhangi bir biçime uyacak şekilde özelleştirilebilir. Toplantılarınız için verimli bir temel oluşturmak söz konusu olduğunda en zor işi yaparlar ve birkaç basit düzenlemeyle gerektiği kadar genel veya karmaşık hale getirilebilirler.

Şablonlar, Sprint Retrospektiflerinizden her seferinde en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve çoğu tamamen ücretsizdir.

Sprint Retrospective şablonları, tekrarlanan toplantılara hazırlanırken zaman kazanmanın harika bir yolu olmakla kalmaz, aynı zamanda proje yönetiminin özelliklerinde daha iyi gezinmenize ve haftalık süreçlerinizi kolaylaştırmanıza da yardımcı olur.

İnternete girmeden önce, ClickUp, Excel ve Word için en iyi 10 Sprint Retrospective şablonuna doğrudan erişim ile buradan başlayın. 🙌🏼

1. ClickUp Sprint Retrospektif Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sprint Retrospektif Şablonu

ClickUp'ın Sprint Retrospektif Şablonu, takımınızla işbirliğine dayalı geri bildirim için yeni başlayanlar için uygun bir dijital beyaz tahtadır. Neyin iyi yapıldığını, neyin planlandığı gibi gitmediğini ve hangi değişikliklerin gerekli olduğunu görselleştirin.

Ayrıca bunların günlük Scrum, retrospektif toplantılar veya Sprint planlarına dahil edilip edilmeyeceğini de belirtebilirsiniz. Her takımda olabilecek kişi sayısında bir sınır olmadığını not etmek önemlidir. Ayrıca, farklı bölmeleri ne kadar özelleştirebileceğiniz konusunda tam kontrole sahip olduğunuzu unutmayın.

Bu Beyaz Tahta şablonunu kullanmak için dijital yapışkan notu tıklayın ve metninizi yazın. Ardından, doğru kategoriye sürükleyip bırakın.

2. ClickUp Başlat, Durdur, Devam Et Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Başlat, Durdur, Devam Et Şablonu

ClickUp'ın Başlat, Durdur, Devam Et şablonu, takımın önceki Sprint veya proje hakkındaki düşüncelerini ve geri bildirimlerini paylaşmasına yardımcı olur. Şablon, iki durum ve iki görünüm türü ile birlikte gelir.

Şablon, Scrum takımına neyin başlaması, durdurulması veya devam etmesi gerektiğini sorarken size yol gösterecektir. Geri bildirimlerden, süreçlerinizi ve yaklaşımlarınızı iyileştirmek için nihayetinde yararlanabileceğiniz bir ana fikir listesi oluşturmalısınız.

Başlat, durdur, devam et Beyaz Tahta'dan doğrudan eyleme geçirilebilir görevler oluşturun ve şablonu yeniden kullanarak gelecekteki Sprint'leri kolaylaştırın!

3. ClickUp Temel Retrospektif Şablonu

Bu Şablonu İndirin Sprint Review sırasında geri bildirimleri kaydetmek için ClickUp Belge'yi kullanın

Sprint retrospektiflerini ilk kez düzenliyorsanız, ClickUp'ın Temel Retrospektif Şablonu başlamak için harika bir yerdir. Bu şablonla, en iyi işbirliği uygulamalarının bir listesini ve örnek bir gündem elde edersiniz.

Bu, ilgili konuşmaları tek bir işbirliği çalışma merkezinde düzenlemek için mükemmeldir. Bu hızlı retrospektif şablonunda bahsetmeye değer bir özellik, bir eylem öğesini çözmek için herhangi bir takım üyesine yorum atayabilmenizdir.

Profesyonel ipucu: Yaklaşan Sprint'ler için aynı Retrospektif Belgesini kullanarak anahtar çıkarımları ayrı bir sayfada belgelendirin!

4. ClickUp Agile Sprint Etkinlikleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Sprint Etkinlikleri Şablonu

Agile Scrum metodolojisini kullanan Agile takımları için ClickUp'ın Agile Sprint Etkinlikleri Şablonu, toplantı notlarını, kararları ve etkinlikleri kolayca belgelemek için kullanışlıdır. Takımlar, hedef kitleyi ve toplantının amacını, toplantının yapıldığı tarihi, süresini ve katılımcıları listeleyebilir.

Şablon üç sayfadan oluşur: Sprint Planlaması, Agile Sprint Etkinlikleri ve Günlük Standup. Toplantı sürecinizi başlatmanıza ve Agile takımınıza Sprint'leri planlamak ve sürekli iyileştirmek için bir çerçeve sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Kullanıcılar, bir sonraki yinelemeyi oluşturmak için istediği kadar eylem öğesi ekleyebilir ve bunları önceliklerine göre yeniden sıralayabilir. Son olarak, süreçlerin daha iyi senkronizasyonu için bu şablonu mevcut araçlarınızla entegre etme seçeneğiniz de vardır!

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platforma sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

5. ClickUp Agile Scrum Yönetimi ve Geriye Dönük Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Agile Scrum Yönetimi ve Geriye Dönük Değerlendirme Şablonu

ClickUp'ın Agile Scrum Şablonu, Backlog'lar, Sprint'ler, Test Yönetimi ve Retrospektifler gibi temel özelliklerle doludur. Bu şablonu ilk kez kullanıyorsanız, Başlangıç belgesini açarak en iyi uygulamalarla ilgili ipuçları alın!

Agile retrospektif şablonu, Beklemede, Devam Ediyor, Tamamlandı ve Reddedildi dahil olmak üzere seçebileceğiniz başlangıç durumları sunar. Ek özelleştirme için, etiketleri ve Özel Alanlar özelliklerini kullanarak ek bağlam bilgisi sağlayın.

Daha iyi organizasyon için Kanban panoları ve listeler dahil olmak üzere altı görünüm türüne sahipsiniz.

Scrum Master olarak, artık geliştirici talepleri, müşteri geri bildirimleri veya test yanıtlarıyla dolu bir gelen kutusuyla uğraşmak zorunda değilsiniz. Tüm sprintlerinizi tek bir yerden planlayabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz!

Takımınızın yapısı Sprint'in ortasında değişirse, bu şablon size yeni referans noktaları ile yeni hızlar belirleme esnekliği sunar. Verileri yeniden girmek veya değerli arka plan bilgilerini kaybetmek zorunda kalmadan, tamamlanmamış ürün biriktirme öğelerini kolayca ilerletebilirsiniz.

Bonus: Scrum Şablonları

6. Excel Sprint Retrospektif Şablonu, Paydaş Haritası

stakeholder Map aracılığıyla

Starfish Retrospective şablonunu tercih ediyorsanız, Excel'deki bu şablon başlamak için harika bir yerdir. Her projenin önemli noktalarını, zayıf yönlerini ve iyileştirme yollarını izlemenize yardımcı olur. Bu şablonun en büyük avantajı, kullanıma hazır bir sayfa olmasıdır.

Excel'in Sprint Retrospective şablonunda hesap makinesini koşullu biçimlendirme ile entegre ederek şablon deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın ve daha hesaplı proje izleme elde edin. Dahası, projenizin ilerlemesini Excel'de kolayca takip edebilirsiniz, bu da proje boyunca daha iyi kararlar almanızı sağlar.

7. Google E-Tablolar Scrum Retrospektif Şablonu

google E-Tablolar aracılığıyla

Google E-Tablolar'daki Scrum Retrospektif şablonu, takım üyelerinin neyin iyi gittiğini, neyin yanlış gittiğini ve neyin yapılabileceğini düşünmelerini sağlar. Takımlar, görevler oluştururken işbirliği içinde notlar hazırlayıp düzenleyebilir; bunların tümü, geçmiş dersleri gelecek planlara dönüştürmeye yardımcı olur.

Bu şablonun öne çıkan özelliği uyarlanabilir olmasıdır. Ana hatları, takımın kendine özgü yaklaşımına uyacak şekilde kolayca değiştirilebilir. Ayrıca, herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilmesi sayesinde, herkes ana noktalara uyum içinde çalışabilir.

Bu şablonu kuruluşunuzun iş akışı araçlarına bağlayabileceğinizi not etmek önemlidir. Bu, takımın atanan eylemleri ele alma şeklini kökünden değiştirerek çalışma ortamınızda daha iyi bir uyum sağlar.

8. Template.net tarafından Microsoft Word Sprint Retrospective Şablonu

şablon.net aracılığıyla

Microsoft Word'ün Sprint Retrospektif şablonu, sprint retrospektif toplantılarınızı düzenlemek için basit ama etkili bir yol sunar. Bu kullanımı kolay çevik proje yönetimi aracı, günlük Scrum ve Sprint planlamasına yardımcı olabilir. En güzel yanı, kurulum gerektirmediği ve kullanıma hazır olmasıdır. Mobil, tablet ve masaüstü dahil tüm cihazlara uygun olması, uzaktaki takımlar için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Bu şablon, verileri toplamanıza yardımcı olarak başlar. Retro zamanını ve katılımcıları girebileceğiniz alanlar sağlar. Ardından, fikirleri beş satıra düzenleyerek başlatılması, durdurulması, devam ettirilmesi, sinerji yaratılması veya daha az yapılması gereken faaliyetleri ayrıntılı olarak belirleyebilirsiniz. En altta, tartışma noktalarını not alabileceğiniz ve takip eylemleri atayabileceğiniz not satırı bulunur.

9. Microsoft Word Ürün Sprint Retrospektif Şablonu, Template.net

şablon aracılığıyla. net

Microsoft Word'ün Ürün Sprint Retrospektifi şablonu, her Sprint'ten sonra neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve neyin daha iyi yapılabileceğini anlamak isteyen ürün yöneticileri için yararlıdır.

Bu şablonu takip ederek, geçmişteki hatalardan ders almak ve sorunları daha erken tespit ederek önceden tahmin etmek giderek daha kolay hale gelir. Toplantı yöneticisi, uzun vadede takımın performansını artırmaya yardımcı olacak, sonraki yinelemeler için bir taahhütler listesi oluşturabilmelidir.

10. Microsoft Word Zaman Çizelgesi Sprint Retrospektif Şablonu, Template.net

şablon.net aracılığıyla

Microsoft Word'ün Zaman Çizelgesi Sprint Retrospektif şablonu, takımın genellikle tek bir sprintten daha uzun bir dönemi değerlendirmesini sağlar. Bu şablon, takımın ortak bir gerçeklik oluşturmasına, mevcut deneyimlere ses vermesine ve bunları kabul etmesine ve ileriye dönük eylemleri toplamasına yardımcı olur.

Bu şablon, toplantı yöneticisinin toplantı katılımcıları ve tartışılan konu gibi toplantı bilgilerini girebileceği bir alan sağlar.

İyi Bir Sprint Retrospektifini Oluşturan Unsurlar

Sprint Retrospective toplantınızın başarısı, tartışmalarınızın içeriğine bağlıdır.

Her üye retrospektife şunları hazırlayarak gelmelidir..

Takımla etkileşime girmeye hazır, açık fikirli

Sorular ve tartışma konuları önceden paylaşılır

Önceki sprint ile ilgili geri bildirimler veya notlar

Olası çözümler

Toplantı gündemi veya toplantı yardımı olarak kullanmak üzere dijital beyaz tahta ile hazırlıklı gelmek, tartışmayı doğru yönde yönlendirmek ve hedefe, yani sürekli iyileştirmeye odaklanmak için mükemmel bir yoldur. Ayrıca, tüm önemli konuşma konularının ele alınmasını ve kimsenin toplantıdan cevapsız sorularla ayrılmamasını sağlar.

Gündeminiz, konuşmaya görsel bir unsur ekleyerek takımın yeni bir bakış açısı kazanmasına veya kavramları daha net anlamasına yardımcı olacaktır. Beyaz tahta yazılımının gerçekten kullanışlı olduğu yer burasıdır!

Şekilleri ClickUp Beyaz Tahtanızda görevlere dönüştürerek bir sonraki adımlarınızı anında harekete geçirin

Geriye dönük değerlendirmeleriniz sırasında, yüz yüze veya çevrimiçi toplantı yapın, beyaz tahtanızı gerçek zamanlı olarak güncelleyebilirsiniz. Bu sayede, tartışma bir sonraki sprint boyunca güncel kalır ve toplantınız sona erdiğinde tüm sonraki adımlar açıkça belgelenmiş olur.

Ancak, yeni bir beyaz tahta veya belgeyle başlamak yerine şablonlarla başlayın!

Retrospektif Şablonlarla Sprint'te Hedefe Ulaşın

Agile takımlar, her yinelemede iyileşmek için verimliliğe güvenirler ve Sprint Retrospective şablonuyla başlamak, verimliliğin en iyi halidir!

Takımınız hangi biçimi tercih ederse etsin, mükemmel Sprint Retrospective şablonunuzu bulabilirsiniz! Ancak, belge düzenleyiciler, dijital beyaz tahta yazılımları veya pivot tablolar arasında seçim yapmanızı gerektiren bir şablona karar vermek yerine, hepsini destekleyen çözümü seçin: ClickUp!

ClickUp'ta 15'ten fazla benzersiz görünüm arasından seçim yaparak herhangi bir iş akışını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, herhangi bir iş akışını geliştirmek ve görselleştirmek için 15'ten fazla benzersiz görünüm sunan tek verimlilik platformudur. Yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, tüm işlerinizi uygulamalar arasında tek bir işbirliği merkezinde bir araya getirir. Bu, Sprint Retrospektiflerinizi her hafta daha değerli hale getirmekle kalmaz, süreçlerini sürekli olarak kolaylaştırmak isteyen Agile takımları için de mükemmeldir.

Gösterge panelleri, işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar, Belgeler ve geniş Şablon Kitaplığı ile ClickUp, takımların bütçelerini tüketmeden istedikleri şekilde çalışabilmelerini sağlar.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile çok sayıda işlev, sınırsız görev, sınırsız üye ve daha fazlasıyla Sprint Retrospektiflerinizden en iyi şekilde yararlanın. Ardından, sadece 5 $ 'dan başlayan ücretli planlarda daha da gelişmiş özelliklerle verimliliğinizi daha da artırın!

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