Başlat-Durdur-Devam Et Egzersiz Çerçevesi Nasıl Kullanılır (Örnekler + Şablonlar)

Birden fazla zihin tek bir soruna yaklaşırsa, işe yarayan çözümler elde edersiniz.

Birçok sorunla uğraşan yoğun bir kuruluşta, herkesin çözüm bulmak için birlikte çalışmasının ne kadar etkili olacağını düşünün.

Başlat-Durdur-Devam Et alıştırması, iyi sonuç veren bir yaklaşımdır. Neden önemlidir?

Bunun üç nedeni var: başarılı kurumsal hedeflerinize ulaşmak için yenilikçi yaklaşımları başlatmalı , verimsiz süreçlere kaynak harcamayı durdurmalı ve başarılı uygulamaları sürdürmelisiniz .

Planlama, inovasyon, operasyonel verimlilik, çalışan bağlılığı veya kriz yönetimi ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, cevap beyin fırtınası yapıp şu üç soruyu yanıtlamakta yatıyor.

Kolay görünüyor mu? Aslında biraz daha fazlası var. Start-Stop-Continue çerçevesinin anlamı, unsurları, faydaları ve doğru uygulama yöntemlerinin ayrıntılarına gireceğiz.

⏱️60 saniyelik özet Başlat-Durdur-Devam Et çerçevesi, takım performansını ve süreçleri iyileştirmek için basit ama etkili bir araçtır

Bu, üç yönü içeren bir fikir üretme sürecini içerir: neye başlanmalı, neye son verilmeli ve neye devam edilmeli?

Takımlar, çerçeveyi 4 adımda uygulayabilir

Başlat-durdur-devam et şablonları, faaliyetlere yapı ve verimlilik kazandırmaya yardımcı olabilir

Başlat-Durdur-Devam Et Çerçevesi nedir?

Başlat-Durdur-Devam Et (SSC) çerçevesi, iş, kişisel gelişim, proje yönetimi ve takım oluşturma egzersizleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan basit ama etkili bir geri bildirim aracıdır.

Bireylerin veya takımların eylemlerini, davranışlarını, süreçlerini veya stratejilerini üç ana alana ayırarak yansıtmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır: yapılacaklar, yapılmaması gerekenler ve devam edilmesi gerekenler.

Dürüst geri bildirimler toplamak sadece bir formalite değildir; çalışanlarınıza onların fikirlerine ve görüşlerine değer verdiğinizi göstermenin bir yoludur. Ancak en iyi sonuçlar, bunu bir grup çabası haline getirdiğinizde elde edilir. Start-Stop-Continue çerçevesi işte bu noktada yardımcı olur. Takımınızı bir araya getirerek herkesin üç konuyu ele almak için görüşlerini paylaşmasını sağlar:

İlk olarak, ne yapmaya başlamalısınız? Hedeflerinizle mükemmel uyum sağlayan faaliyetleri belirleyin. Bu, genel başarıya katkıda bulunan proaktif girişimler için zemin hazırlar Sonra, ne durdurulmalı? Artık değer sağlamayan faaliyetleri duraklatın. Bu stratejik karar, gerçekten önemli olan çabalar için alan açar Son olarak, neye devam etmelisiniz? En zorlu görevleri bile sessizce başaran eylemleri belirleyin. Zaten işe yarayan şeyleri fark etmek ve güçlendirmekle ilgilidir

Bu üç unsurla, başarılı ve daha mutlu bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Bu, liderlerin ve takım üyelerinin performansları kolayca analiz edip iyileştirmelerini sağlayan ortak bir dildir.

Başlat-Durdur-Devam Et Retrospektifinin Unsurları

Başlamanız, durmanız ve devam etmeniz için nedenleri anlattığımıza göre, şimdi bu unsurları daha anlaşılır hale getirelim.

Başlat-Durdur-Devam Et çerçevesi, bireylerin, takımların veya kuruluşların uygulamalarını gözden geçirip iyileştirme alanlarını belirlemelerine yardımcı olan üç anahtar unsur etrafında yapılandırılmıştır. İşte bu üç temel unsur:

Başlangıç: Yapılacaklar

Performansı iyileştirmek, etkinliği artırmak veya zorlukları ele almak için uygulanması gereken yeni eylemler, davranışlar, stratejiler veya girişimleri belirlemeye odaklanır.

Örnek sorular:

Hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilecek eksiklikler nelerdir?

Hangi yeni uygulamaları veya stratejileri uygulamalıyız?

Sonuçları iyileştirmek için neyi farklı yapabiliriz?

Verimliliği artırmak veya ortaya çıkan zorlukları ele almak için uygulamaya koymanız gereken yeni girişimleri, uygulamaları veya süreçleri belirleyerek başlayın. Bu, hem teknik hem de davranışsal yönleri içerir.

Örneğin, kuruluşunuzda işlerin daha iyi dağıtılabileceğini varsayalım. Çok fazla karışıklık var ve son teslim tarihleri sıklıkla kaçırılıyor. Bu, gelişmiş iletişim ve görev izleme için proje yönetimi yazılımını kullanmaya başlamanız için bir işaret.

Davranışsal açıdan, moralini yüksek tutan ve işbirliğine dayalı bir işgücü oluşturmaya yardımcı olan düzenli takım oluşturma egzersizlerine başlayın.

Dur: Yapılması gerekenler

Bu egzersizler, ortadan kaldırılması gereken verimsiz veya ters etki yaratan eylemleri, davranışları veya süreçleri belirlemeye odaklanır. İlerlemeyi engelleyen, gereksiz engeller yaratan veya kaynak israfına neden olan unsurları tanımlamakla ilgilidir.

Örnek sorular:

Bizi yavaşlatan veya engel oluşturan nedir?

Hangi faaliyetler zaman veya kaynak israfına neden oluyor?

Hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmayan eylemler veya davranışlar nelerdir?

Ardından, etkisiz, gereksiz veya ilerlemeyi engelleyen faaliyetleri veya süreçleri ortadan kaldırın. Bu, takımların kendilerini engelleyen unsurları ortadan kaldırmalarını sağlar.

Örneğin, tüm takımınız zaman alıcı bir manuel rapor oluşturma süreci izliyor olabilir. Bu durumda, süreci tamamen durdurmak ve otomatik bir sisteme geçmek anahtar rol oynar.

Devam: Yapılmaya devam edilecekler

İyi işleyen ve sürdürülmesi veya geliştirilmesi gereken uygulamaları, davranışları veya stratejileri belirler. Etkili ve faydalı olanı pekiştirmek ve başarılı eylemlerin veya uygulamaların gözden kaçmaması veya terk edilmemesini sağlamakla ilgilidir.

Örnek sorular:

Hangi uygulamalar veya stratejiler faydalı oldu ve sürdürülmelidir?

Şu anda iyi işleyen ve devam ettirmemiz gereken şeyler nelerdir?

Daha fazla başarı için hangi güçlü yönlerimizi geliştirebiliriz?

Başlat-Durdur-Devam Et çerçevesinin bu adımında, süreci kolaylaştırmak için başarılı ve etkili uygulamaları kabul eder ve pekiştirirsiniz. Bu, kuruluşunuzun hedeflerine ve sonuçlarına olumlu katkıda bulunan faaliyetleri sürdürmekle ilgilidir.

Örneğin, belirli bir iletişim kanalının takımdaki herkesin bilgilendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu varsayalım. Bu kanal, projelere gerçek zamanlı görünürlük sağlar ve herkesin bilgilendirilmesini sağlar. Yeni çalışanlar bile bu kanalı kullanmayı inanılmaz derecede kolay bulur.

Bu şeffaflık ve işbirliği sağladığı için kullanmaya devam etmeniz gerekir. Benzer şekilde, belirli süreç yönetimi metodolojileri tutarlı bir şekilde sonuç verdiyse, bunları gelecekteki projelerde de uygulayabilirsiniz.

Başlat-Durdur-Devam Et Retrospektiflerini Kullanmanın Avantajları

Başlat-Durdur-Devam Et retrospektifinin hedefi, gelecekteki projelere ve çabalara uygulanabilecek geri bildirim ve öğrenme sağlamak.

Start-Stop-Continue değerlendirmelerini düzenli olarak gerçekleştirerek, takımınızın değişen proje gereksinimlerine ve sektördeki değişikliklere karşı çevik ve duyarlı kalmasını sağlayın.

Burada anahtar kelime tutarlılıktır ve bu da aşağıdaki avantajları sağlar:

Yapıcı geri bildirimleri teşvik eder: Bu biçimi takip etmek, takım üyelerinin daha fazla iyileştirmeye yardımcı olabilecek eyleme geçirilebilir geri bildirimler sağlamasını sağlar. İyi giden şeyleri (devam) vurgulayarak olumsuzluklara aşırı odaklanmayı önler ve moral oluşturur

Yeni fikirleri teşvik eder: Takım üyelerinin iş veya problem çözme konusunda yeni fikirler veya yaklaşımlar ortaya koymasını teşvik eder (başlat). Yeni araçların benimsenmesi, yenilikçi tekniklerin uygulanması veya verimli süreçlerin tanıtılması gibi, bu yaklaşım takımınızı görevleri yerine getirmek için daha iyi yollar bulmaya motive eder

Sürekli iyileştirmeyi teşvik eder: Başlanması ve durdurulması gerekenleri düzenli olarak belirleyerek, kuruluş sürekli olarak gelişebilir ve yenilik yapabilir. Çalışanların işlerini ve işyerini bir bütün olarak nasıl iyileştirebileceklerini sürekli olarak düşünmelerini sağlar. Bu, kuruluş genelinde bir büyüme zihniyeti oluşturur

Takım iletişimi geliştirir: Bu geriye dönük çerçeve, her takım üyesinin neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmesine yardımcı olur. Üyelerin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve her birinin dinlendiğini hissetmesini sağlar

Takımları daha verimli hale getirir: Verimsiz süreçler veya kuruluşun hedeflerine katkıda bulunmayan eylemler nedeniyle yapılmaması gerekenleri düzenli olarak belirlemek, takımların yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlar. Benzer şekilde, takım hedeflerine daha iyi hizmet edecek yeni faaliyetler veya yaklaşımlar belirlemek, genel verimliliği artırır

Sorumluluk bilinci oluşturur: Neyin durdurulması ve başlatılması gerektiğini düşünmek, çalışanların rollerinde ve takımlarında iyileştirmeler için sahiplik bilinci geliştirmesini sağlar

Çevik bir çalışma şeklini destekler: Start-Stop-Continue çerçevesi, çevik veya yinelemeli çalışma yaklaşımlarıyla uyumludur. Kısa döngülerde düzenli olarak düşünme ve uyum sağlama imkanı sunarak hızlı ayarlamaları ve değişime açıklığı destekler

Bu Çerçeveyi Kimler ve Ne Zaman Kullanmalıdır?

Start-Stop-Continue geriye dönük çerçeve her zaman kullanılabilir, ancak özellikle aşağıdaki örneklerde faydalıdır:

Bir projenin her dönüm noktasında işlerin nasıl ilerlediğini öğrenin

Gelecekteki projeler için öğrenilenleri kaydetmek üzere bir projenin sonunda

Performans değerlendirme görüşmeleri sırasında

Takım toplantıları sırasında

Yeni bir süreç veya girişim başlatırken

Belirli zorluklar hakkında geri bildirim alırken

Hedef belirleme görüşmeleri sırasında

Örneğin iletişim eksiklikleri gibi belirli sorunları çözmek istediğinizde

Start-Stop-Continue çerçevesini düzenli olarak kullanmak, performans ve strateji üzerine sürekli düşünmeyi teşvik eder. İşyerinde çeşitli bireyler ve gruplar tarafından kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Kimlerin kullanması gerektiğine dair bir özet aşağıda verilmiştir:

Takım liderleri ve yöneticiler

İnsan kaynakları yöneticileri ve takım liderleri, bu çerçeveyi kullanarak takım üyelerinden ve paydaşlardan takım süreçleri, proje iş akışları veya departman hedefleri hakkında geri bildirim alabilir. Bu, performansın neyin etkilediğini ve nerede ayarlamalar yapılması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

Ayrıca, kendi liderlik tarzları ve yöntemleri hakkında samimi geri bildirimler alarak, hangi alanlarda gelişebileceklerini görebilirler.

Süpervizörler, bu yaklaşımı takım üyeleriyle bire bir görüşmelerinde de uygulayarak iyi gidenleri ve iyileştirilmesi gereken alanları vurgulayabilirler.

Takımlar

Takımlar bu çerçeveyi kullanarak birlikte çalışma şekilleri hakkında geri bildirim toplayabilir, darboğazları belirleyebilir ve işbirliğini geliştirebilir. Üyeler, neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve hangi değişikliklerin gerekli olduğunu tartışabilir.

Çapraz fonksiyonlu takımlar, hedefleri uyumlu hale getirmek, süreçleri netleştirmek ve etkili işbirliğini sağlamak için Start-Stop-Continue çerçevesini kullanabilir.

Bir projenin sonunda veya anahtar aşamalarında, proje takımları bu çerçeveyi kullanarak ilerlemeyi değerlendirebilir, engelleri belirleyebilir ve iyileştirmeler önerebilir.

Üst düzey liderlik

Kuruluşun yöneticileri ve üst düzey liderleri, Start-Stop-Continue modelini kullanarak kuruluşun genel performansını değerlendirebilir ve hangi stratejik girişimlerin alınacağına karar verebilir. Ayrıca, bu bakış açısını uygulayarak her departmanın aynı kurumsal hedefler doğrultusunda çalıştığından emin olabilirler.

İK takımları ve eğitmenler

İK uzmanları, bu çerçeveyi kullanarak çalışanların işyeri kültürü, süreçler ve politikalar hakkındaki geri bildirimlerini toplayabilir. Ayrıca, kuruluşun çalışanları için performans değerlendirme süreci tasarlarken de bu çerçeveyi dikkate alabilirler.

Başlat-Durdur-Devam Et Çerçevesini Uygulama

Takımınızın yukarıda belirtilen Start-Stop-Continue egzersizlerinin faydalarından yararlanmasını sağlamak için, Start-Stop-Continue çerçevesini uygulamaya koymanın basit bir sürecini burada bulabilirsiniz.

Adım 1: Net hedefler belirleyerek başlayın

Başlat-Durdur-Devam Et modelini uygularken, yeni uygulamaları belirlemek için net bir yön, sonlandırmanız gereken mevcut uygulamaları değerlendirmek için kıyaslama ölçütleri ve başarılı uygulamaları güçlendirmek için bir temel gerekir.

Bu noktada, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) hedefler belirlemek yardımcı olur.

Satışları artırmak gibi geniş bir hedef yerine, belirli bir ürün veya hizmete odaklanın. Ardından, bu hedefleri kesin bir değerlendirme için nicelemeye çalışın. Bu süreçte, satış temsilcileri ve pazarlama takımları gibi tüm anahtar paydaşları dahil edin.

Geri bildirim toplamak sizin için sık sık bir sorunsa, aşağıda gösterilen ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonunu kullanmayı düşünün.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu ile kendi şablonunuzu oluşturabilir veya şablon kitaplığından bir şablonu özelleştirebilirsiniz

Geri bildirimleri topladıktan ve sakladıktan sonra, bunları çalışmak için hedefler belirlemek amacıyla kullanın. Örneğin, iyi tanımlanmış bir hedef şöyle olabilir:

Bu çeyreğin sonuna kadar Ürün X'in satışlarında %25 artış sağlamak için dijital pazarlama stratejimizde başlatılacak, durdurulacak veya devam ettirilecek eylemleri belirleyin.

Takımlarınızın hedeflerine ulaşma konusunda sürekli iyileşme kaydetmesine yardımcı olmak için belirli takım hedefleri belirleyin. Takımınız hedef izleme konusunda sık sık zorlanıyorsa, Clickup Goals size yardımcı olabilir.

ClickUp Hedefleri'nde sayısallaştırılabilir dönüm noktalarını kullanarak, sayılar, finans, ikili sonuçlar ve takımlar genelinde görev odaklı hedefleri kapsayan çeşitli hedeflerle ilerlemeyi izleyin

İyileştirme alanlarını (Başlat), durdurulacak eylemleri (Durdur) ve devam ettirilecek uygulamaları (Devam Et) belirledikten sonra, ClickUp Hedefleri bu içgörüleri belirli takım hedeflerine dönüştürmenize olanak tanır.

Örneğin, "iletişim kanallarını iyileştirme" bir başlangıç girişimi olarak belirlendiğinde, ClickUp'ta takım iletişiminin etkinliğini artırmak için bir hedef belirleyin.

Ayrıca, tek bir gösterge panelinde birden fazla hedefi görselleştirmenize ve izlemenize olanak tanır. Ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile tüm önemli hedeflerinizi kontrol altında tutun.

Adım 2: Start-Stop-Continue şablonu seçme

Artık belirli hedefler belirlediğinize göre, takımınızın geri bildirimlerini net bir şekilde toplama zamanı geldi.

Excel sayfalarını ve Word belgelerini kullanarak işlerinizi halledebilirsiniz, ancak görevleri kategorilere ayırmak, analiz etmek ve atamak için en iyi Start-Stop-Continue şablonlarını keşfetmenizi öneririz. Ayrıca, geri bildirim sağlamayı ve her alanı anlamayı kolaylaştıran görsel sunumları da unutmayalım.

Bu Şablonu İndirin Clickup'ta SSC şablonunu kullanarak Stop-Start-Continue oturumlarınıza başlayın

Ancak asıl önemli olan, aşağıdakilere odaklanarak doğru Başlat-Durdur-Devam Et şablonunu seçmektir:

Satırlar, kategoriler ve yapışkan notlar gibi öğelerle net temsil

Takımınızın geri bildirim modeline kolayca uyum sağlaması için yeni başlayanlar için uygun tasarım

Darboğazların ortadan kaldırılmasından iletişimin geliştirilmesine ve yeni çalışanların işe alımına kadar çeşitli iş senaryolarına uyarlanabilirlik

Uygulanabilir planların ve görev atamalarının oluşturulmasını kolaylaştıran sezgisel tasarım

Toplanan verileri, kullanım kılavuzları gibi değerli kaynaklara dönüştürme yeteneği

Bir veya birkaç alanı karşılayan birçok seçenek bulabilirsiniz, ancak Clickup'ın Start-Stop-Continue şablonu yukarıda bahsedilenlerin hepsini ve daha fazlasını kapsar!

Panonun tamamına tek bir bakışla, neyin yararlı neyin yararlı olmadığına dair içgörüler elde edersiniz. Bu şablon, temel özelliklerin ötesine geçerek, değerli veriler aracılığıyla takımınızın temel faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir görünüm sunar.

İçerik oluşturma ve pazarlama stratejinizi geliştirmeyi planladığınız bir senaryo ele alalım. Şablonu kullanarak aşağıdakileri belirleyin ve bahsedin:

Video içerik oluşturmayı keşfetmeye başlayın: Artan video tüketimi trendine yanıt olarak, stratejinize video içeriği eklemeye başlayın. Bu öneri, eylem odaklı bir video veya kısa video içeriği fikri düşünmeye yönlendirir. Farkına bile varmadan, yaratıcı fikirlerle dolu birçok yapışkan notunuz olacak

Belirli bir anahtar kelimeyi kullanmayı bırakın : Belirli bir anahtar kelimenin artık hedef kitlenizde yankı uyandırmadığını veya arama motoru sonuçlarında iyi performans göstermediğini fark ederseniz, onu vurgulamayı bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Aynı zamanda, dikkat çekmeyen diğer bazı ifadeler veya anahtar kelimeler ortaya çıkacaktır. Bunu bir takım çalışması haline getirdiğinizde, tüm bu sonuçları daha hızlı elde edersiniz.

İlgi çekici blog gönderilerinden yararlanmaya devam edin: Takımınız sürekli olarak olumlu geri bildirimler alan blog içeriği üretiyorsa, bu başarılı stratejiyi sürdürmek çok önemlidir. Bunun üzerine inşa etmek için, takım üyeleriniz de tutarlı ilgi çeken konular önerebilir. Böylece, neyin üretilmesi ve yayınlanması gerektiğini bilirsiniz

Yukarıda gördüğümüz gibi, şablon sadece fikirleri ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda takımınıza düşünme ve başkalarının fikirleri üzerine geliştirme alanı da sağlar.

Adım 3: Şablonu doldurmak için beyin fırtınası oturumu düzenleyin

Başlat-Durdur-Devam Et şablonu, geri bildirim toplamak için yapılan bir anketten daha fazlasıdır. Asıl amaç, toplu tartışmalardan girdiler toplamak ve takımınızın performansını iyileştirmektir

Farklı takımların ortak bir sonuca varmak için kendi görüşlerini ortaya koydukları bir beyin fırtınası oturumu düzenlemek bu konuda yardımcı olabilir.

Örneğin, bazı deneyimli personel üyeleri, proje yönetimi, veri analizi veya diğer görevler için mevcut araçlardan memnun olabilir. Ancak, diğer takım üyeleri, özellikle yeni işe alınanlar, bu araçları etkili bir şekilde kavramakta zorlanabilir.

Bu endişeler doğrudan dikkatinize sunulmazsa ne olur? Çalışanların sessizce şirketten ayrılmaları yerine, düşüncelerini dile getirmeleri için onları teşvik etmek çok önemlidir. Geri bildirimleri toplamak, daha iyi alternatifler keşfetmenize veya görevlerinizi basitleştirmek için eğitimler uygulamanıza yardımcı olur.

Toplantı odaları ve Google Meets, geri bildirim toplamak için uygun olsa da, özellikle uzaktan çalışma senaryosu büyümeye devam ederken, sanal ve ofis içi takımlarınızı görsel olarak iletişim kuran, koordine eden ve birbirine bağlayan bir araca sahip olmak çok önemlidir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, sorunsuz gerçek zamanlı proje işbirliği ve fikir tartışmaları için mükemmel bir tuval sunar.

Takımınız yeni bir pazarlama kampanyası tasarımı üzerinde çalışıyor diyelim. Bu alanı fikirleri toplamak ve kampanya stratejinizi görselleştirmek için kullanın. Çeşitli takım üyelerinin konseptler çizebilmelerini, düşüncelerini içeren resimler ve yapışkan notlar ekleyebilmelerini ve birbirlerinin fikirleri üzerine işbirliği içinde çalışabilmelerini çok seveceksiniz.

Beyaz Tahtanızdaki herhangi bir şekil veya medya arasında bağlantılar kurarak ClickUp'ta akış şemanızı oluşturun

Dolayısıyla, en iyi pazarlama uzmanlarınız dünyanın öbür ucunda olsa bile endişelenmenize gerek yok. Doğru araçlarla en iyi fikirlerinizi hızla toplayın.

En iyi yanı ne mi? Beyaz tahtadaki içgörüleri, AI tarafından yazılmış görev açıklamalarıyla birlikte hemen ClickUp'ta görevlere dönüştürebilirsiniz!

Adım 4: Geri bildirim analizinden sonra eylem planı

Artık anahtar noktaları öğrendiğinize göre, bu geri bildirimleri ele almak için pratik bir eylem planı hazırlamanın zamanı geldi. Bunu etkili bir şekilde yapmak için, beyin fırtınası oturumunda belirlenen kritik noktaları (zorluklar, fırsatlar veya eğilimler) net bir şekilde tanımlayalım.

Bunu daha iyi anlamak için bazı örnekler:

Başlayın

Geri bildirim: Takım üyeleriniz, işbirliğini geliştirmek için düzenli beyin fırtınası oturumları başlatmak istiyor.

Eylem planı: Fikir paylaşımını ve işbirliğini teşvik etmek için haftalık beyin fırtınası toplantıları planlayın. Takımınızın en iyi fikirlerini ortaya koymasını sağlamak için, fikirlerini istedikleri yerden anında birbirleriyle tartışabilecekleri bir araca sahip olun.

ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcılığı teşvik eden bir alandır. Yapışkan notlar ve bağlayıcılar ile her fikrin ihtiyaç duyduğu alanı ve ilgiyi almasını sağlarsınız.

Dur

Geri bildirim: Belirli bir iletişim aracının kullanılması karışıklığa neden oluyor ve işbirliğini engelliyor.

Eylem Planı: Mevcut iletişim aracınızı kullanmayı bırakın. Şeffaf, gerçek zamanlı ve eşzamansız iletişim kurmanıza yardımcı olacak ClickUp Chat gibi bir araç arayın.

Herhangi bir görevden sohbet başlatın, böylece konuşmalar her zaman bağlam içinde olsun. @bahsetmeler gibi özelliklerle doğru talimatları verdiğinizden emin olmak için kişileri veya takımları etiketleyin ve AI'yı kullanarak konuları özetleyin, böylece kimse önemli bir şeyi kaçırmasın.

Devam

Geri bildirim: Takım üyeleri, şu anda uygulanan haftalık ilerleme güncellemelerini takdir ediyor. Eylem planı: Haftalık ilerleme güncellemelerini sağlama uygulamasını sürdürün. Güncellemeleri daha bilgilendirici ve ilgi çekici hale getirmek için belirli önerilere göre biçimi geliştirmeyi düşünün.

ClickUp Gösterge Panelleri, iş yerinizde olan her şeyin eksiksiz bir görünümünü sunar.

Özelleştirilebilir kartlar, ihtiyacınız olan bilgileri sağlamanıza da yardımcı olur. İlerleme doğru bir şekilde izlendiğinde, ne olur tahmin edin: işbirliği.

ClickUp'ın özelleştirilebilir Gösterge Panelleri ile projelerinizde kolayca gezinin, gerçek zamanlı içgörüler elde edin ve ilerlemenizi takip edin

Ayrıca, kendinizi ve takımınızı her hafta raporları yeniden oluşturmaktan kurtarmak için rapor şablonları oluşturabilirsiniz. Görev, departman ve görev türünü vurgulayan haftalık rapor şablonu kullanın.

İşte size yardımcı olacak bir örnek:

ClickUp'ın kapsamlı Haftalık Rapor Şablonu ile haftalık görevlerinizi düzenleyin, önceliklendirin ve iletin

Elbette, ClickUp platformuna entegre edilmiş AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak otomatik güncellemeler ve ilerleme raporları oluşturabilirsiniz.

İşte kısa, orta ve uzun vadeli planınız şöyle olacak:

Hemen Yapılacaklar: Haftalık beyin fırtınası oturumları planlamaya başlayın ve iletişim araçlarındaki değişiklikleri iletin

Orta Vadeli Eylemler : Bir ay sonra yeni iletişim aracı hakkında geri bildirim toplayın ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. İlerleme güncellemelerinin biçiminde iyileştirmeler yapın

Uzun Vadeli Eylemler: Bir sonraki çeyrekte değişikliklerin etkisini izleyin, sürekli geri bildirim alın ve stratejileri buna göre ayarlayın

Eylem planlarınızı uygularken ilerlemeyi sürekli olarak izleyin. Ancak izlemek yeterli değildir. Ders çıkarılan şablon, projenizin her aşamadaki başarılarını ve başarısızlıklarını belgelendirmenize ve analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Sonuçları iyileştirmek için içgörüleri kolayca düzenlemek üzere Proje Yönetimi Dersleri Şablonumuzla gelecekteki projelerinizi geliştirin

Başlat-Durdur-Devam Etme Alıştırmalarına Örnekler

Düzenli Start-Stop-Continue değerlendirmeleri, takımınıza süreçlerinizdeki belirli iyileştirme alanlarını tespit etmek için keskin bir bakış açısı kazandırır.

a. Takım iletişimi

Örneğin, takımınızın e-posta iletişimine büyük ölçüde bağlı olduğu bir senaryo düşünün. Liderlik açısından, bunu bilgiyi yaymanın verimli bir yolu olarak görebilirsiniz.

Ancak, Start-Stop-Continue değerlendirmesi sayesinde, bir takım üyesi, özellikle acil konularda e-posta kullanımından kaynaklanan gecikmeler ve olası yanlış anlaşılmalar hakkında endişelerini dile getirebilir.

Bir takım üyesi, Başlat-Durdur-Devam Et çerçevesini kullanarak bu boşluğu şu şekilde belirtebilir:

Sık güncellemeler sunan bir işbirliği platformunu kullanmaya başlayın

Geri bildirim: "Önemli güncellemelerin ve acil mesajların genellikle e-posta konularında kaybolduğunu fark ettim. ClickUp, Slack veya Microsoft Teams gibi işbirliğine dayalı bir platform kullanmak daha etkili olurdu. Bu araçlar, acil mesajların kaçırılmayacağı ve takımın sayısız e-postayı taramadan güncel kalacağı gerçek zamanlı bir besleme sağlar. "

Acil iletişim ihtiyaçları için e-posta kullanmayı bırakın

Geri bildirim: "E-postalar acil konular için en iyi iletişim aracı değildir. Önemli mesajlar, kalabalık gelen kutusunda kolayca gözden kaçabilir veya kaybolabilir. Acil iletişim için e-posta kullanımını durdurmayı düşünmeli ve zaman açısından hassas konular için takımın işbirliği platformunda anlık mesajlaşma özelliğini kullanmasını teşvik etmeliyiz."

Projeler hakkında daha fazla netlik için düzenli takım toplantıları yapmaya devam edin

Geri bildirim: "Düzenli takım toplantılarımızı çok takdir ediyorum; proje tartışmaları ve netlik için bir alan sağlıyorlar. Herkesin aynı sayfada olmasını sağladığı için bu uygulamayı devam ettirelim. Ancak, bu toplantıları e-posta iletişimi nedeniyle karşılaşılan zorlukları ele almak ve işbirliği platformuna geçişi daha sorunsuz hale getirmek için yollar aramak için de kullanabiliriz. "

Bu, Start-Stop-Continue çerçevesinin iş akışını optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunun sadece bir örneğidir.

Bu çerçeve ile, eski veya yeterince kullanılmayan teknolojiler, müşteri hizmetleri eksiklikleri, ürün geliştirme stratejileri vb. sorunları ele alabilirsiniz.

Bunu daha iyi anlamak için birkaç senaryoya daha bakalım.

b. Zaman yönetimi

Bir pazarlama takımı, proje teslim tarihlerine uymakta sürekli zorluklar yaşıyor ve sosyal medya kampanyalarının etkinliğinde bir düşüş fark ediyor.

Başlat-Durdur-Devam Et sürecini kullanarak şunları yapabilirsiniz: Haftalık beyin fırtınası oturumlarını sürdürün ve bu işbirliğine dayalı yaklaşımı devam ettirmeyi taahhüt edin

Planlama ve yürütmeyi iyileştirmek için bir sosyal medya aracı kullanmaya başlayın

Verimliliği engelleyen manuel veri analizine aşırı zaman harcamayı bırakın

Zamandan tasarruf etmek ve daha stratejik karar almaya odaklanmak için otomatik bir analiz aracı aramaya başlayın

Bu ayarlamaların sonucunda, takım üyeleri işe başlamak için motive olurlar. Kullanmaya karar verdikleri yeni sosyal medya planlama aracı, iş yüklerini hafifletir ve sektördeki en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirir.

c. Çalışan kayıpları

Şirketinizin yeni işe alınan çalışanların yüksek işten ayrılma oranıyla mücadele ettiğini varsayalım. Böyle bir durumda, kalmayı seçen çalışanlardan daha iyi kime danışabilirsiniz? İnsan kaynakları departmanınız bu çalışanları ankete tabi tutmaya karar verir.

Aşağıdakileri önerebilirler: Mentorluk programları sunmaya ve doğru iletişim hedefleri ayarlamaya devam edin

Onboarding kılavuzunu iyileştirmek için video serisini başlatın

Tüm yeni çalışanların şirket liderleriyle tanışıp kuruluşun hedefleri ve başarıları hakkında bilgi alabileceği aylık bir hoş geldiniz öğle yemeği düzenleyin

Eski ve katılımı azaltan kayıtlı oturumları yeni çalışanların işe alımında kullanmayı bırakın

Bu değişiklikleri uyguladığınızda, çalışanları şirket kültürüne dahil etmenin hiç olmadığı kadar kolay olduğunu fark edeceksiniz

d. Proje verimliliği

Büyük bir projeyi veya sprint'i tamamladıktan sonra performanslarını değerlendirmek için Start-Stop-Continue çerçevesini uygulayan bir yazılım geliştirme projesinde çalışan bir proje takımını ele alalım.

Başlat-Durdur-Devam Et çerçevesini kullanarak, proje takımı verimliliği artırmak, iletişimi geliştirmek ve süreçleri optimize etmek için belirli eylemler belirleyebilir. Örneğin: Günlük stand-up toplantıları başlatın ve otomatik testleri kullanarak verimliliği ve kaliteyi artırın

Kod incelemelerini ertelemeyi ve kullanıcı hikayelerini gereksiz yere karmaşıklaştırmayı bırakarak darboğazları azaltın

Projenin başarısını sağlamak için net dokümantasyona odaklanmaya, Agile uygulamalarını sürdürmeye ve kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya devam edin

Bu yapılandırılmış yansıma, takımın zayıflıklarını gidermesine, güçlü yönlerini geliştirmesine ve projenin bir sonraki aşamasında yaklaşımını uyarlamasına yardımcı olur.

Diğer takımların Start-Stop-Continue çerçevesini fonksiyonlarını iyileştirmek için nasıl kullanabileceğini anlayalım.

Departman Başlangıç Dur Devam Ürün Geliştirme Takımı İhtiyaçları daha iyi anlamak için müşteri görüşmelerini dahil etme Ürün yeniliği için yalnızca ikincil pazar araştırmalarına güvenmek Kaliteyi sağlamak için haftalık ürün test döngüleri İnsan Kaynakları Departmanı Yeni çalışanlar için daha sağlam bir işe alım süreci oluşturun Aralıklı eğitim ve geliştirme programları düzenleyin Yıllık çalışan bağlılığı etkinlikleri düzenleme Pazarlama Takımı Pazarlama stratejileri için veri analitiğinden yararlanma Genel sosyal medya kampanyaları yürütme Blog gönderileri ve haber bültenleri aracılığıyla içerik pazarlama Müşteri Hizmetleri Anlık müşteri sorguları için canlı sohbet özelliğini uygulayın Müşteri iletişimi için yalnızca e-postaları kullanma Müşteri hizmetleri becerilerini geliştirmek için düzenli eğitim oturumları BT Departmanı Tüm çalışanlar için sık siber güvenlik eğitim oturumları Verilerin manuel yedeklemesi Düzenli bakım ve sorun giderme

Bu örneklerin her biri, başla, durdur, devam et çerçevesinin bir iyileştirme stratejisi geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Maksimum fayda sağlamak için bunları sektör normlarınıza ve organizasyon yapınıza göre ayarlayın.

ClickUp ile Start-Stop-Continue Egzersizlerini Gerçekleştirin

Başla-Durdur-Devam Et çerçevesi, iş yerinde sürekli iyileştirme, netlik ve işbirliği kültürünü teşvik eder.

Düzenli düşünmeyi teşvik eden bu egzersiz, takımların ve bireylerin daha verimli çalışmasına, zorlukları aşmasına ve başarılı uygulamaları sürdürmesine yardımcı olur. Tüm bunlar uzun vadeli başarı ve büyümeye katkıda bulunur.

ClickUp gibi hepsi bir arada bir çözüm, hedef belirleme, beyin fırtınası, ilerleme izleme ve daha fazlasıyla bunu etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Merak ettiyseniz ve ClickUp'ın süreçlerinizi nasıl kolaylaştırdığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bugün takımımızla iletişime geçin!

Hemen kaydolun!