2025'in En İyi 11 Agile Takımları için Retrospektif Aracı

Agile takımınız zorlu bir sprint'i tamamladı. Ortamda karışık duygular hakim: Bazıları kazançlı çıkarken, bazıları zorluklar yaşadı. İlerlemek için dürüst geri bildirimlere ihtiyacınız var, ancak her zamanki "herkes sırayla konuşsun" yaklaşımınız artık işe yaramıyor, özellikle de uzaktaki takım üyeleriyle. Bu durum size tanıdık geliyor mu?

İşte modern çevrimiçi retrospektif araçları burada devreye giriyor. Takımların yansıtma, öğrenme ve uyum sağlama şeklini değiştirerek, dağınık düşünceleri gerçek iyileştirme sağlayan eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürüyorlar.

Bu kapsamlı kılavuzda, ücretli veya ücretsiz çevrimiçi retrospektif araçlarda aranması gereken temel özellikleri keşfedecek ve bugün mevcut olan en iyi 11 çözümü inceleyeceğiz.

⏰ 60 Saniyelik Özet Mükemmel çevrimiçi retrospektif aracını mı arıyorsunuz? İşte hızlı kılavuzunuz: : Agile retrospektifleri ve yazılım proje yönetimi için en iyisi ClickUp: Agile retrospektifleri ve yazılım proje yönetimi için en iyisi

Neatro: Şablon çeşitliliği ve hızlı kurulum için en iyisi

Parabol: Uzaktan çalışan takımlar için en iyisi

Metro Retro: Özelleştirilebilir retrospektif biçimleri için en iyisi

TeamRetro: Veri odaklı retrospektifler için en iyisi

Echometer: Takım sağlığının izlenmesi için en iyisi

Miro: Görsel işbirliği için en iyisi

Retrium: Kurumsal güvenlik için en iyisi

EasyRetro: Yeni başlayanlar için en iyisi

IdeaBoardz: Basit, gereksiz ayrıntılardan uzak retrospektifler için en iyisi

Sprintboards. io: En iyi retrospektifler için en iyisi

Scrum takım dinamiklerine yeniyseniz veya Agile törenlerinizi iyileştirmek istiyorsanız, doğru çevrimiçi retrospektif aracını seçmek çok önemlidir. Bu, yüzeysel geri bildirim ile anlamlı takım iyileştirmesi arasındaki farkı belirleyebilir.

Aracınızın yapması gereken temel şeyler şunlardır:

Gerçek zamanlı işbirliği yetenekleri : Ofiste veya uzaktan çalışan tüm takım üyelerinin aynı anda girdi yapmasını destekler

Özelleştirilebilir şablonlar : Takımınızın özel ihtiyaçlarına ve retrospektif stillerine uyarlanabilen önceden oluşturulmuş şablonlar içerir

Anonim geri bildirim seçenekleri : Takım üyelerinin yargılanma korkusu olmadan dürüst geri bildirimlerini paylaşmalarını sağlar

Eylem öğesi izleme : İyileştirme fikirlerinin takip edilmesini sağlamak için içgörüleri izlenebilir görevlere dönüştürür

Veri analizi ve raporlama : Takımların kalıpları belirlemelerine ve zaman içindeki ilerlemeyi ölçmelerine yardımcı olmak için anahtar metrikler ve trendler hakkında içgörüler sağlar

Entegrasyon olanakları : Mevcut proje yönetimi ve iletişim araçlarınızla uyumluluk sağlar

Sürüm döngüsü desteği: Agile sürüm planlama süreçlerini kolaylaştırır ve Agile sürüm planlama süreçlerini kolaylaştırır ve sprint inceleme toplantıları için içgörüler sağlar

🧠 İlginç Bilgi: Düzenli retrospektifler gerçekleştiren takımlar, gerçekleştirmeyen takımlara kıyasla süreç iyileştirmelerini uygulama konusunda %20 daha yüksek başarı oranı elde eder.

Doğru retrospektif araçlarla, takımınızın retrospektif toplantılarını sıradan geri bildirim oturumlarından dinamik büyüme ve iyileştirme fırsatlarına dönüştürebilirsiniz.

Bu liste, uzaktan retrospektifleri kolaylaştırmada ve mevcut Agile iş akışlarınızla entegrasyonda mükemmel olan ücretsiz araçları içerir. Ayrıca, zaman içinde takımınızın ilerlemesini izlemek için güçlü analitik özelliklere sahip platformlar da içerir.

Scrum Master, Ürün Sahibi veya Agile Koçu olun, ayrıntılı karşılaştırmalar ve fiyat bilgileri bulacaksınız. Dürüst kullanıcı geri bildirimleri de bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

1. ClickUp (Agile retrospektifleri ve yazılım proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın ClickUp ile çevik iş akışlarını görselleştirin ve sprintleri daha verimli bir şekilde yönetin

Sprint yönetim araçlarınız ve retrospektif araçlarınız farklı platformlarda çalışıyorsa, değerli bağlamlar çeviri sırasında kaybolur. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, kapsamlı bir Agile proje yönetimi çözümünden oluşur ve bu boşluğu etkili bir şekilde doldurur.

📮ClickUp İçgörü: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!

Jira'dan ClickUp'a geçtikten sonra takımının Agile süreçlerini dönüştüren Gatekeeper Ürün Müdürü Sam Pavitt, deneyimlerini paylaşıyor:

Takımlar, ClickUp'ın esnekliği, takımlar arası görünürlük ve yüksek güvene sahip takımların kendi işlerini yönetme özgürlüğünden yararlanabilir. İşleri ilerletmek için bir dizi iş akışı hatası ve yönetici talebiyle uğraşmaktan çok daha iyi çalışır.

Takımlar, ClickUp'ın esnekliği, takımlar arası görünürlük ve yüksek güvene sahip takımların kendi işlerini yönetme özgürlüğünden yararlanabilir. İşleri ilerletmek için bir dizi iş akışı hatası ve yönetici talebiyle uğraşmaktan çok daha iyi çalışıyor.

Gatekeeper takımı, ClickUp içinde Core, Entegrasyonlar ve API ile Ş Akışı olmak üzere birden fazla Agile ekibini başarıyla yönetiyor. Bu kurulum, geleneksel yönetim masrafları olmadan geliştirme iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı oldu.

Agile Takımlar için ClickUp, tek bir birleşik çalışma alanı içinde sprint planlaması, yürütme ve retrospektifler için özel araçlar sağlar. Takımlar, Scrum, Kanban veya hibrit bir yaklaşımı izliyor olsun, Agile iş akışlarını kolayca özelleştirebilir.

Agile Teams için ClickUp ile özelleştirilebilir Gantt grafiklerini kullanarak takım girişimlerini koordine edin, sprintleri yapılandırın ve dönüm noktalarını sorunsuz bir şekilde yönetin

Bu temele dayanan ClickUp'ın Sprint özelliği, takımların sprintlerini planlama ve yürütme şeklini dönüştürür.

Özel sprint görünümleri ve otomatik hız izleme ile takımlar, aktif sprintlerden Agile retrospektiflerine sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir. Bu, süreç boyunca bağlam ve geçmiş verilerin korunmasını sağlar.

ClickUp Sprint özelliğini kullanarak iş yüklerini zahmetsizce izleyin, özelleştirin ve yönetin

Bu Agile süreçlerini desteklemek için ClickUp, takımınızın tercih ettiği ş Akışına uyum sağlayan çok yönlü Pano görünümleri sunarak iş öğelerini görselleştirmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Platformun gerçek zamanlı işbirliği araçları, sorunsuz iletişim ve geri bildirim paylaşımı sağlar. Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri, performans ölçümleri ve sprint ilerlemesi hakkında anında görünürlük sağlar. ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcı retrospektif oturumlar ve fikir haritalama için sonsuz bir tuval sunarak işbirliğini daha da ileriye taşır.

ClickUp'ın yerleşik zamanlama özellikleri ile sprint programı oluşturmayı anlamak çok kolay.

💡Pro İpucu: Asenkron retrospektifleri kolaylaştırmak için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın. Önceden tanımlanmış bölümlerle kalıcı bir retro pano oluşturun ve takım üyelerinin toplantıyı beklemek yerine sprint boyunca düşüncelerini eklemelerine izin verin. Bu, fikirlerin anında yakalanması ve uzak takım üyelerinin saat dilimlerinden bağımsız olarak katkıda bulunabilmesi sayesinde yansıma kalitesini artırır.

Retrospektif süreçlerini standartlaştırmak isteyen Agile takımları için ClickUp Retrospektif Şablonu, verimli yansıma oturumları için bir başlangıç noktası sunar.

Bu arada, Sprint Retrospektif Beyin Fırtınası Şablonu, takım tartışmaları için yapılandırılmış bir çerçeve sağlayarak retro oturumlarınızı bir üst seviyeye taşır.

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Şablonu ile performans eğilimlerini belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Bu şablon size yardımcı olur:

Başlat, Durdur, Devam Et biçimini kullanarak geri bildirimleri yakalayın ve kategorilere ayırın

Eylem öğelerini izleyin ve net sahiplik atamaları yapın

İyileştirme girişimlerinin uygulanmasını izleyin

Gelecekteki sprintler için veriye dayalı içgörüler oluşturun

Sprint planlaması ve ürün biriktirme gibi diğer şablonlara erişim sayesinde, takımlar tüm sprint döngüsünü sorunsuz bir şekilde yönetebilir.

Start Stop Continue çerçevesini merak mı ediyorsunuz? İşte doğru şekilde uygulamak için açıklayıcı bir video 👇🏽

Ayrıca okuyun: Agile Takım Toplantıları için Sprint Retrospektif Örnekleri

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yerleşik Agile gösterge paneli şablonlarıyla özel retrospektif pano iş akışları oluşturun

Otomatik görev oluşturma ile retrospektif eylem öğelerini izleyin

Sürekli iyileştirme için performans raporları oluşturun

ClickUp sınırlamaları

İlk kurulum zaman alabilir

Bazı gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Otomasyon özelliğini de çok beğeniyorum (ClickUpBot). Örneğin, önceki bir sprintten bazı görevleri unutursam, bunları otomatik olarak mevcut sprintime ekler. Ayrıca görev durum güncellemelerini otomatikleştirmeye de yardımcı olur.

Otomasyon özelliğini de çok beğeniyorum (ClickUpBot). Örneğin, önceki bir sprintten bazı görevleri unutursam, bunları otomatik olarak mevcut sprintime ekler. Ayrıca görev durum güncellemelerini otomatikleştirmeye de yardımcı olur.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları yakalamak ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş içgörüleri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

2. Neatro (Şablon çeşitliliği ve hızlı kurulum için en iyisi)

neatro aracılığıyla

Retrospektif biçiminizin eskimiş olması nedeniyle değerli takım içgörülerini kaçırıyor musunuz? Neatro, kapsamlı şablon kitaplığı ve sezgisel kurulum süreciyle bu sorunu doğrudan ele alıyor.

Neatro, çeşitli retrospektif biçimleri aracılığıyla anlamlı tartışmaları başlatma yeteneği ile öne çıkıyor. Platform, takımınız için özel biçimler oluşturma esnekliğini korurken, önceden oluşturulmuş zengin bir şablon koleksiyonu sunar.

Takımlar, farklı zaman dilimlerinde eşzamansız retrospektifler de kullanabilirler. Bu, her zaman aynı anda bir araya gelemeyen dağıtılmış takımlar için özellikle etkilidir.

Neatro'nun en iyi özellikleri:

Yerleşik takip hatırlatıcılarıyla özel eylem öğeleri oluşturun

Otomatik retrospektif özetleri ve trend raporları oluşturun

Yerleşik toplantı zamanlayıcıları ve gündem yönetimi araçlarını kullanın

Hızlı güncelleme bildirimleri için Slack ve Microsoft Teams ile entegre edin

Lean Coffee ve Team Radar gibi kanıtlanmış Agile tekniklerini retrospektiflere entegre edin

Anonim katılım ve eşit ses dağıtımı ile psikolojik güvenliği sağlayın

Neatro sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Temel analiz yetenekleri

Neatro fiyatlandırması

Ücretsiz : En fazla 3 takım üyesi

Takım : 8 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Neatro puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Parabol (Uzaktan çalışan takımlar için en iyisi)

parabol aracılığıyla

Farklı zaman dilimlerine yayılmış bir dağıtık takımla anlamlı retrospektifler yönetmek, müzisyenleri görmeden bir orkestra yönetmek gibidir. Parabol, dağıtık takımlar için özel olarak tasarlanmış bir platformla bu sanal boşluğu doldurur.

Tartışma konuları, buz kırıcı sorular ve takım sağlığı kontrolleri gibi özellikleri kullanarak, uzaktaki katılımcıların eşit katkı fırsatına sahip olduğu kapsayıcı bir ortam oluşturabilirsiniz.

Parabol'un en iyi özellikleri

Eylem öğelerini doğrudan Jira, GitHub veya GitLab backlog'larına aktarın

Takım katılımını artırmak için 200'den fazla buz kırıcı soruya erişin

Eşzamansız takipler için tartışma konuları oluşturun

Karar verme sürecinde katılımcı başına oy sayısını özelleştirin

AI ile grup adlandırma ve desen tanımlamayı otomatikleştirin ve yapılandırılmış bir süreçle kök nedenleri araştırın

Toplantılar sırasında hafif takım sağlık kontrolleriyle mutluluk, motivasyon ve enerji seviyelerini izleyin

Parabol sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yerel mobil uygulama yok

Parabol fiyatlandırması

2 takıma kadar sonsuza kadar ücretsiz

Takım : 8 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Parabol puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Parabol hakkında ne diyor?

Parabol'u sevmemin ana nedeni, herkesi zorlamadan dahil etmenin bir yolu olmasıdır. Ayrıca herkes önceden etkilenmeden iyi/kötü şeyleri ortaya koyabilir.

Parabol'u sevmemin ana nedeni, herkesi zorlamadan dahil etmenin bir yolu olmasıdır. Ayrıca herkes önceden etkilenmeden iyi/kötü şeyleri ortaya koyabilir.

4. Metro Retro (Özelleştirilebilir retrospektif biçimleri için en iyisi)

metro Retro aracılığıyla

Her takımın kendine özgü retrospektif ihtiyaçları vardır, ancak çoğu araç sizi önceden tanımlanmış biçimleri kullanmaya zorlar. Metro Retro, herkese uyan tek bir yaklaşımdan kurtulur. Takımların yapı ve odaklarını korurken benzersiz retrospektif deneyimler yaratmalarını sağlar.

Anonim geri bildirim, konu gruplandırma, tartışma panonuzun alanlarını düzenlemek için etkinlik çerçeveleri ve retrospektifleri eğlenceli hale getirecek diğer öğeler gibi benzersiz özellikleri düşünün.

Sezgisel arayüzü sayesinde, platform teknik bilgiye sahip olmayan takım üyeleri için bile özelleştirmeyi kolaylaştırır. Hibrit dostu yaklaşımı, Metro Retro'yu diğerlerinden ayıran özellikler arasında yer alır ve ofis içi ve uzaktaki katılımcılar arasında eşitlik sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Metro Retro'nun en iyi özellikleri

Parola korumalı panolarla retrospektif verilerinizi güvence altına alın

Analiz için toplantı verilerini anında dışa aktarın

Entegre GIF tepkileriyle etkileşimi artırın

Çoklu kolaylaştırıcı kontrolleriyle kapsamlı oturumları yönetin

Uygulamayı indirmeden mobil cihazlardan retrospektiflere katılın

Etkili tartışmalar için sunum modunu kullanın; yerleşik buz kırıcılar, enerji vericiler ve takım oluşturma etkinlikleri ile

Metro Retro sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Temel analitik fonksiyonları

Metro Retro fiyatlandırması

Başlangıç : 54 $/kullanıcı/ay

İş : 98 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Metro Retro puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Agile Takımlar için Sprint Döngüsü Yönetiminde Ustalaşma

5. TeamRetro (Veri odaklı retrospektifler için en iyisi)

teamRetro aracılığıyla

Takımınızın retrospektif geri bildirimleri, süreçlerinizi dönüştürebilecek kalıplar ve eğilimler içerir — tabii bunları görebilirseniz. TeamRetro, niteliksel geri bildirimleri takımınızın harekete geçebileceği niceliksel bilgilere dönüştürerek bu gizli içgörüleri ortaya çıkarır.

Platform, takımların anahtar kararlar üzerindeki uyumu görselleştirmelerine yardımcı olan bir retrospektif karar radarı içerir. Yerleşik psikolojik güvenlik araçları, her takım üyesinin rahatça katkı yapmasını sağlar. Takımlar ayrıca platformun sprint sağlık metriklerini kullanarak retrospektif sonuçları sprint performans ölçümleriyle ilişkilendirebilir.

TeamRetro'nun en iyi özellikleri

Birden fazla takımın performans ölçütlerini karşılaştırın

Azure DevOps ve Trello iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Anında otomatik toplantı özetleri oluşturun

Katılımcı avatarlarına ve takım üyesi kutlama kartlarına erişin

Zaman içindeki iyileştirme eğilimlerini izleyen güçlü analitiklerle takımınızı farklılaştırın

TeamRetro sınırlamaları

Premium özellikler maliyetli olabilir

Sınırlı şablon çeşitliliği

TeamRetro fiyatlandırması

Tek takım : 25 $/kullanıcı/ay

Küçük kuruluş: 60 $/kullanıcı/ay

Büyük kuruluş: 90 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

TeamRetro puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Echometer (Takım sağlığı izleme için en iyisi)

echometer aracılığıyla

Takımınızın teknik çıktısını anlamak, denklemin sadece yarısıdır; onların refahı, sürdürülebilir performansı sağlar. Echometer, süreç verimliliği ve takım dinamikleri hakkında bütünsel bir görünüm sağlayarak bu boşluğu doldurur.

Platform, takım sağlığı metriklerini retrospektif faaliyetlerle entegre ederek, kuruluşların süreç ve insanlarla ilgili zorlukları belirlemelerine ve ele almalarına yardımcı olur.

Echometer'ın en iyi özellikleri

Takım olgunluk düzeyine göre sağlık metriklerini özelleştirin

Akıllı hatırlatıcılarla otomatik check-in'ler planlayın

Paydaşlar için kapsamlı sağlık raporları dışa aktarın

Anket sonuçlarını AI destekli önerilerle eyleme geçirilebilir atölye çalışmalarına dönüştürün

Tuckman'ın grup gelişimi aşamaları ve Westrum'un organizasyonel kültür türleri gibi kanıtlanmış modellerle çalışarak takım performansını ve moralini artırın

Takım geliştirme aşamalarına göre haritalanmış 250'den fazla atölye biçimi ve takım oluşturma alıştırmalarından oluşan yerleşik bilgi tabanından yararlanın

👀 Biliyor muydunuz? Dr. Ron Westrum, organizasyon kültürlerini üç türe ayırmıştır: Patolojik, Bürokratik ve Üretken. Bu kategoriler, organizasyonların bilgi akışını nasıl yönettiğini ve zorluklara ve başarısızlıklara nasıl tepki verdiğini vurgular. Patolojik kültürler güç odaklıdır ve düşük işbirliği sergilerken, bürokratik kültürler kurallara odaklanır ve orta düzeyde işbirliği gösterir, üretken kültürler ise yüksek düzeyde işbirliği ile performansı önceliklendirir.

Echometer sınırlamaları

Geleneksel retrospektiflerden daha çok sağlık kontrollerine odaklanır

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Echometer fiyatlandırması

Başlangıç : Küçük takımlar için ücretsiz

Pro : Takım başına aylık 38 $*

İş: Takım başına aylık 65 $

Echometer puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Miro (Görsel işbirliği için en iyisi)

miro aracılığıyla

Karmaşık retrospektif tartışmalar, listeler ve panolardan daha fazlasına ihtiyaç duyar; gelişmek için alana ihtiyaç duyar. Miro, standart retrospektifleri fikirlerin doğal bir şekilde gelişebileceği dinamik görsel deneyimlere dönüştürür.

Miro, yalnızca bir retro araç olmasa da, görsel işbirliği yetenekleri sayesinde retrospektiflere daha yaratıcı ve uzamsal bir yaklaşım tercih eden takımlar için olağanüstü bir seçimdir.

Sonsuz tuval, takımların işlerinin farklı yönleri arasındaki bağlantıları haritalamasına ve zengin, çok katmanlı retrospektif deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Platformun 130'dan fazla iş akışı uygulamasıyla entegrasyonu, retrospektif içgörüleriniz ve diğer araçlar arasında sorunsuz veri akışı sağlar.

Miro'nun en iyi özellikleri

Sürüm geçmişiyle pano değişikliklerini izleyin

Tekrarlanan retrospektifler için özel şablonlar oluşturun

Takımlara özel gösterge paneli analitiği kullanın

SCIM provizyonu ve SSO ile güvenli erişim yönetimini etkinleştirin

AI'yı kullanarak tartışmaları özetleyin ve retrospektif geri bildirimlerdeki kalıpları belirleyin

Yerleşik zamanlayıcılar, oylama ve dikkat yönetimi araçlarıyla takımların odaklanmasını ve katılımını sağlayın

Miro sınırlamaları

Basit retrospektifler için çok karmaşık olabilir

Daha fazla kurulum süresi gerektirir

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Başlangıç : 10 $/kullanıcı/ay

İş : 20 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Miro hakkında ne diyor?

Miro, akışlar, diyagramlar ve grafikler oluşturmak için hızla vazgeçilmezim haline geldi ve sprint retrospektiflerimizde de vazgeçilmez bir araç oldu. Neredeyse her gün kullanıyoruz. Denediğim diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Miro bana her ayrıntı üzerinde daha fazla kontrolüm olduğunu hissettiriyor ve hayal ettiğim şeyi kolayca düzenlememi, ayarlamamı ve oluşturmamı sağlıyor.

Miro, akışlar, diyagramlar ve grafikler oluşturmak için hızla vazgeçilmezim haline geldi ve sprint retrospektiflerimizde de vazgeçilmez bir araç oldu. Neredeyse her gün kullanıyoruz. Denediğim diğer araçlarla karşılaştırıldığında, Miro bana her ayrıntı üzerinde daha fazla kontrolüm olduğunu hissettiriyor ve hayal ettiğim şeyi kolayca düzenlememi, ayarlamamı ve oluşturmamı sağlıyor.

8. Retrium (Kurumsal güvenlik için en iyisi)

retrium aracılığıyla

Kurumsal retrospektifler, özellikle hassas takım geri bildirimlerini işlerken kurumsal düzeyde güvenlik gerektirir. Retrium, takımınızın en samimi tartışmalarını koruyan bir kale inşa ederek bu zorluğun üstesinden gelir.

Retrium'un kurumsal ihtiyaçlara odaklanması, gelişmiş erişim kontrolleri ve kapsamlı denetim izleri dahil olmak üzere güvenliğin ötesine uzanır.

Takımlar, platformun sağlık radarı özelliğini kullanarak zaman içindeki iyileştirme girişimlerini takip edebilirken, yerleşik anti-grup düşüncesi özellikleri farklı bakış açılarının yakalanmasını sağlar. Retrium ayrıca, belirli uyumluluk gereksinimleri olan kuruluşlar için özel altyapı ve özel güvenlik politikaları ile gizli bulut dağıtım seçenekleri sunar.

🧠 İlginç Bilgi: William H. Whyte Jr., "grup düşüncesi" terimini ilk kez 1952'de kullanmıştır. Sosyal psikolog Irving Janis, daha sonra bu terimi, özellikle Soğuk Savaş döneminde dış politika kararları gibi kritik bağlamlarda grup karar verme süreçlerindeki başarısızlıklar üzerine yaptığı çalışmalarla popüler hale getirmiştir.

Retrium'un en iyi özellikleri

Her oturum için ayrıntılı izin denetimleri yapılandırın

Analitik gösterge paneli ile retrospektif katılımını izleyin

Kuruluş genelinde kullanılabilecek retrospektif şablonları oluşturun

Uyum raporlarını otomatik olarak oluşturun

Veri bilimi ile birden fazla retrospektifte ortaya çıkan kalıpları ve eğilimleri belirleyin

Sistemik sorunları, sorun haline gelmeden erken aşamada tespit edin

Retrium sınırlamaları

Kullanıcılar arayüzün daha sezgisel olabileceğini düşünüyor

Retrium fiyatlandırması

Takım : 39 $/takım odası/ay

İş : 715 $/takım odası/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Retrium puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi Scrum Araçları

9. EasyRetro (Yeni başlayanlar için en iyisi)

easyRetro aracılığıyla

Temel retrospektiflerden yapılandırılmış retrospektiflere geçiş için Agile metodolojileri konusunda doktora derecesine sahip olmanız gerekmez.

EasyRetro, etkinliği feda etmeden basitliğe odaklanır. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, takımların eğitim almadan düşünce ve fikirlerini düzenlemelerine olanak tanırken, yerleşik emoji tepkileri oturum boyunca takımın katılımını sürdürmeye yardımcı olur.

EasyRetro'nun en iyi özellikleri

Tarafsız geri bildirim için gizli oylama turları etkinleştirin

Retrospektif verilerini birden çok biçimde dışa aktarın

Tekrarlayan retrospektif hatırlatıcılar ayarlayın

Benzer biçimlere sahip birden fazla retrospektif için panoları çoğaltın

Birleştirme panosu özelliği ile farklı retrospektif oturumlardan elde edilen içgörüleri birleştirin

Yerleşik toplantı zamanlayıcı ile tartışmaları odaklanmış ve zaman sınırlı tutun

EasyRetro sınırlamaları

Temel özelleştirme seçenekleri

Minimal analitik

EasyRetro fiyatlandırması

Ücretsiz : Temel özellikler

Ücretli planlar: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlar

EasyRetro puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

EasyRetro hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Yazılım, takıma kolayca dağıtılabilir ve retrospektifleri kolaylaştırır. Oy verme ve oylara göre sıralama gibi dahil edilen tüm araçları beğendim. Toplantıların ilerlemesini sağlamak için zamanlayıcı özelliğini sık sık kullanıyoruz. Ayrıca, eylem öğeleri için panolarımıza da başvuruyoruz.

Yazılım, takıma kolayca dağıtılabilir ve retrospektifleri kolaylaştırır. Oy verme ve oylara göre sıralama dahil olmak üzere, dahil edilen tüm araçları beğendim. Toplantıların ilerlemesini sağlamak için zamanlayıcı özelliğini sık sık kullanıyoruz. Ayrıca, eylem öğeleri için panolarımıza da başvuruyoruz.

10. IdeaBoardz (Basit, sade retrospektifler için en iyisi)

ideaBoardz aracılığıyla

Bazen basit olan daha iyidir. IdeaBoardz, karmaşıklığı ortadan kaldırarak etkili retrospektiflerin temel unsurlarına odaklanır ve bu da onu yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz retrospektif araçlarından biri yapar.

Geriye dönük içgörüler hızlı bir şekilde yakalanması gerektiğinde, ekstra özellikler engel teşkil edebilir. IdeaBoardz karmaşıklığı ortadan kaldırarak takımların en önemli şeye odaklanmasını sağlar: anlamlı konuşmalar ve eyleme geçirilebilir içgörüler.

IdeaBoardz'un en iyi özellikleri

Platformun sıfır konfigürasyonlu kurulumu ile hemen içgörüler toplamaya başlayın

Basit bir arayüzle araçların mekanizmaları yerine içeriğe odaklanın

Hafif tasarımıyla hızlı geri bildirim oturumları veya doğaçlama retrospektifler düzenleyin

Basit URL'ler aracılığıyla oturumları paylaşın

Öğeleri temel kategorilere ayırarak düzenleyin

IdeaBoardz sınırlamaları

Karmaşık iş akışlarına sahip büyük kuruluşlar için uygun olmayabilir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

IdeaBoardz fiyatlandırması

Ücretsiz

IdeaBoardz puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Sprintboards. io (En iyi retrospektifler için)

Geleneksel retrospektif araçları genellikle aşırı karmaşık hale gelir ve takımları hızlandırmak yerine yavaşlatır. Sprintboards. io, işlevsellikten ödün vermeden basitlik ve verimliliğe odaklanan farklı bir yaklaşım benimser.

Temel özelliklerden ödün vermeyen ücretsiz bir çözüm arayan takımlar için Sprintboards. io tüm özelliklerini tamamen ücretsiz olarak sunar. Bu, her boyuttaki takım için cazip bir seçenek haline getirir.

Sprintboards. io'nun en iyi özellikleri:

Sık kullanılan görevler için klavye kısayollarıyla verimliliği artırın

Takım davetleri için Slack ile sorunsuz entegrasyon

Yinelenen kartları verimli bir şekilde birleştirerek geri bildirimleri konsolide edin

Kartları doğrudan Trello ve Jira'ya aktarın

Tüm takım için kapsamlı Pano Geçmişi görünümüne erişin

Ücretsiz olarak premium özelliklerden yararlanın

Sprintboards. io sınırlamaları:

Bireysel konu oylama özelliği yoktur

Minimum özelleştirme seçeneklerine sahip temel arayüz

Sprintboards. io fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sprintboards. io puanları ve yorumları:

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Takım İçgörülerini Dönüştürmek: Sonraki Adımlarınız

Doğru çevrimiçi retrospektif aracını seçmek, takımınızın özel ihtiyaçlarına, boyutuna ve olgunluk düzeyine bağlıdır.

Bu listedeki her aracın kendine özgü güçlü yönleri olsa da, ClickUp en kapsamlı çözümü sunar. Retrospektifleri, düzinelerce uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan daha geniş proje yönetimi iş akışlarıyla entegre eder. Ayrıca, kümülatif akış ve hız izlemeyi basitleştiren sprint şablonları, görev panoları, beyaz tahtalar ve gösterge panelleriyle sprintleri daha iyi yönetebilirsiniz.

Retrospektif aracı seçerken, en iyisinin dürüst geri bildirimleri teşvik eden, anlamlı tartışmaları kolaylaştıran ve içgörüleri eyleme geçirilebilir iyileştirmelere dönüştürmeye yardımcı olan araç olduğunu unutmayın. Takımınızın temel ihtiyaçlarından başlayın ve oradan ilerleyin.

Sürekli iyileştirmenin güçlü itici güçleri olarak retrospektifler yürütmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve entegre Agile araçlarının takımınızın performansını nasıl artırabileceğini keşfedin.