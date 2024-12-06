excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Ürün Backlog Şablonu

En akıllı Agile oyuncuları genellikle basit bir cümle ile liderlik eder: "Güven bana, backlog'da var." Peki, gerçekten var mı?

En iddialı ürün geliştirme yol haritalarını üst düzey temalar ve kavramsallaştırmalarla oluşturabilirsiniz, ancak bunlar backloglar olmadan pratik değildir.

Backloglar, bir sonraki geliştirme döngüsünü planlayan takımlar için büyük bir yük taşıyan belgelerdir. Burada, hata düzeltmeleri, özellik ve tasarım değişiklikleri, müşteri talepleri ve kullanıcı hikayeleri hakkında bilgi içeren kritik raporlardan bahsediyoruz.

Takımınızın gelecekteki sprintler için görevleri önceliklendirmesine ve paydaşların gereksinimlerini karşılamanın yollarını bulmasına yardımcı olurlar. Backlog'ları ele almadan projeniz pratikte raydan çıkar. ?

Backlog düzenlemenin verimli olması için dokümantasyonunuzun kusursuz olması gerekir. İşte burada ürün backlog şablonları devreye girer. Bu makale, değer odaklı ürün backlogları oluşturmak ve takım hızını artırmak için en iyi 10 şablonu sunar! ?

⏰ 60 Saniyelik Özet Takımınızın düzenli, odaklanmış ve bir sonraki sprint için hazır olmasını sağlamak için 10 ücretsiz ürün backlog şablonu: ClickUp Ürün Backlog Şablonu ClickUp Ürün Backlog ve Sprint Şablonu ClickUp Ürün Sprint Backlog Şablonu ClickUp Proje Backlog Şablonu ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu ClickUp Ürün Gereksinimleri Şablonu ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi ClickUp Sprint Geriye Dönük Şablonu ClickUp Proje Geriye Dönük Şablonu Excel Özellikleri Spreadsheet.com tarafından sunulan Backlog Şablonu

Ürün Backlog Şablonu Nedir?

Ürün backlog şablonu, backlog düzenleme oturumunu sabitlemek için kullanılan işbirliğine dayalı bir belge 'dir. Ürün sahibi ve/veya yöneticinin, Agile çerçevesine göre geçmiş geliştirme döngülerini özetlemesine ve bir sonraki sprintte tamamlanması gereken hedefleri belirlemesine yardımcı olur. ?

Bu proje yönetimi şablonlarının temel amacı, yapılandırılmamış, sürekli gelişen birikmiş iş öğelerini yönetilebilir yapılacaklar listelerine ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmektir. Takım arkadaşlarınız, yaklaşan bir sprintte ne üzerinde çalışacaklarına karar vermek için zaman kaybetmek yerine, öncelikli ihtiyaçlara göre ürünü geliştirmek için kesin kurallar, roller ve sorumluluklar alır.

Ürün backlog şablonları, işlediğiniz backlog türüne bağlı olarak birçok şekil ve formda olabilir. Çoğu durumda, belge aşağıdaki backlog bileşenlerinden bir veya daha fazlasını ele alır:

Epikler , özellikler ve kullanıcı hikayeleri Değişiklik talepleri Kusurlar ve hatalar Teknik borç (kısa vadede vasat kodların uygulanmasının maliyeti) Teknik zorluklar veya araştırma öğeleri İş gereksinimleri

İyi bir Sprint Ürün Backlog Şablonu Nedir?

Etkili bir ürün backlog şablonu şunları yapmalıdır:

Özelleştirilebilir olun: Şablon, farklı ürünlere, geliştirme nişlerine ve sektörlere uyarlanabilmelidir. İdeal olarak, iyi bir sprint backlog şablonu, ürün geliştikçe ani ve beklenmedik değişikliklere yer açan "canlı bir belge" olmalıdır ♻️

Temiz bir yapıya sahip olun: Belirli backlog öğelerini amaçlanan takıma karışıklık yaratmadan iletmek için anlaşılır bölümler ve başlıklar içermelidir

İşbirliği özellikleri sunun: En iyi backlog şablonları, her takım üyesinin beklentilerini tanımlamaya ve ortak hedeflere yönelik işbirliği içinde çalışmayı teşvik etmeye yardımcı olur

Önceliklendirmeye izin verin: Karmaşıklık, boyut veya gereken çabaya göre backlog'ların önemini vurgulamanıza izin vermelidir

Görseller ekleyin: Bağlam ekleyen ve görevleri destekleyen grafikler, diyagramlar, hikaye puanları ve diğer görsellerin eklenmesini desteklemelidir

Sprint Hızı kartı, bir geliştirme takımının sprint backlog'unda tahmin edilen veya şu anda tamamlanan sprint puanlarını ölçmesini sağlar

kullanabileceğiniz 10 Ücretsiz Ürün Backlog Şablonu

İnternette binlerce ürün backlog şablonu var, ancak ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmak zor olabilir. Zaman kazanmanız için, ClickUp ve Excel'den farklı backlog uygulamalarına uyum sağlayabilecek 10 etkileyici seçeneği özenle seçtik! ❤️‍?

1. ClickUp Ürün Backlog Şablonu

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Sprintlerinizi kolaylaştırmak, ürün gereksinimlerine öncelik vermek ve takım işbirliğini teşvik etmek için çok yönlü bir belge mi arıyorsunuz? ClickUp Backlog Şablonu'na güvenin! ?

Bu yeni başlayanlar için uygun şablon, uzaktan veya dağıtılmış yazılım geliştirme takımları için vazgeçilmezdir. Erişimi olan herkes değişiklik istekleri, hata raporları, araştırma önerileri, kullanıcı hikayeleri, özellikler ve daha fazlasını sorunabilir!

Şablon, katılımcı iç takım üyeleri veya paydaşlarla paylaşmanız gereken bir Bilet Gönderimi Formu ile birlikte gelir. Sihir, öncelikli backlog öğeleriyle formu doldurmalarıyla başlar. ?

Öğeler şablonun görünümlerinde otomatik olarak görünür, böylece Sprint planlamasına hızlı bir şekilde başlayabilir ve eyleme geçirilebilir görevler ayarlayabilirsiniz. Farklı bakış açılarını yansıtmak için altı görünüm türü vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Ürün Backlog Görünümü : son tarihleri, öncelikleri, atanan kişileri ve epik kategorileri görüntülemek için

Program ( Gantt grafiği ) Görünümü: planlanan tarihler, ürün yol haritaları ve süreler üzerinde odaklanmak için planlanan tarihler, ürün yol haritaları ve süreler üzerinde odaklanmak için

Sprint (Liste) Görünümü: öğeleri ait oldukları Sprint'e göre görüntülemek için

Backlog Durum Görünümü: gönderilen öğeleri Kanban panosu kartlarına dönüştürmek için

Şablonun Özel Alanlarını kullanarak backlog'u Sprint'lere veya Epik'lere ayırın ve bunları daha küçük görevlere bölün. Görevlerin durumunu Tamamlandı, İptal Edildi, Devam Ediyor veya Beklemede olarak değiştirerek takımınızı bilgilendirin. ➿

2. ClickUp Ürün Backlog ve Sprint Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Backlog ve Sprint Şablonu

Çevik proje geliştirme inanılmaz derecede hızlıdır ve bu da Scrum ustalarının her backlog ile karşılaştıklarında kendilerini çaresiz hissetmelerine neden olabilir. ?

ClickUp Backlog & Sprints Şablonu, zorlu teslim tarihlerinde en iyisini sunmayı amaçlayan Agile yöneticileri ve Scrum ustaları için tasarlanmıştır. Üç katmanlı biçimi, net ve tutarlı öncelikler belirlemenize, tutarlı backlog'lar geliştirmenize ve güncellemeleri tek bir belgede takım arkadaşlarınıza ve geliştiricilere iletmenize olanak tanır.

Bu çevik ürün backlog şablonu ile şunları yapabilirsiniz:

Sprintler, hata izleme ve biriktirme listeleri için önceden oluşturulmuş listelere erişin

Backlog öğelerine öncelik verin

Birden fazla takım üyesine görevler atayın

Günlük stand-up toplantıları yayınlayın

Ürün yol haritası ile atanan görevlerin ilerlemesini izleyin

Sorunları gerçek zamanlı olarak belirleyin

ClickUp içindeki diğer önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonlarını kullanın

Şablonun geniş kapsamı sizi korkutmasın; çoklu görünüm türleri ve 20'den fazla durum seçeneği sayesinde backlog içeriğinizi yönetmek çok kolay.

Şablonun dört proje görünümü (Liste, Form, Pano ve Sohbet) görevlerin nasıl şekillendiğini takip etmek için önceden oluşturulmuş Özel Alanlara sahiptir. Geliştiricilere yardımcı olmak için hikaye puanları veya özellik bilgileri gibi ayrıntılar ekleyebilirsiniz.

Görev bağımlılık uyarıları, zaman tahminleri, devam eden iş sınırları ve dönüm noktaları ekleyerek iş yükünüzü daha da özelleştirin. Bu şablon, geliştirmeden lansmana kadar her yönüyle ürün yönetim belgesi olarak da kullanılabilir! ?

3. ClickUp Ürün Sprint Backlog Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Sprint Backlog Şablonu

Günlük Scrum toplantınızı yaptınız ve bazı backlog görevlerinin büyük güncellemeler gerektirdiğini fark ettiniz mi? Nasıl devam edeceğinizi bilmiyorsanız, bu durum sizi korkutucu bir duruma sokabilir. ?

Ancak endişelenmeyin! ClickUp Sprint Backlog Şablonu ile, tüm dönüşlere ve değişikliklere rağmen backlog aracınız üzerinde mutlak kontrol sahibi olursunuz! ?

Bu şablon, değişen hedefler karşısında büyük resme odaklanmanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Sprint backlog'ları genellikle ayrıntılıdır ve belirli bir zaman çizelgesine bağlıdır; en küçük değişiklikler bile programınızı altüst edebilir. Ancak bu çevik ürün backlog şablonu ile öğelerin geliştirme durumunu günlük olarak izleyebilirsiniz. ?

Yeni bilgiler geldikçe personel ve kaynak tahsisi konusunda endişeli misiniz? Endişelenmenize gerek yok. Şablondaki Çaba için Özel Alan, yeni yapılacak öğeleri barındıracak esnekliğe sahip bir takım yönetmenize yardımcı olur.

Şablonda gezinmek, acemi liderler için bile oldukça kolaydır. Şablonu açtığınızda, görevler ve alt görevler oluşturmak, son teslim tarihlerini ayarlamak, ilerlemeyi kontrol etmek ve zamanı izlemek için ideal olan Backlog (Liste) Görünümü ön tanımlı olarak karşınıza çıkar. Backlog'lar genellikle dört kategoriye ayrılır:

Kullanıcı Hikayesi Görev Hata İyileştirme

İstediğiniz gibi daha fazla kategori ekleyebilir veya farklı görünüm türlerine geçebilirsiniz!

4. ClickUp Proje Backlog Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Proje Backlog Şablonu

Backlog çalışmanız tatil satış potansiyelini araştırmak ve veritabanları oluşturmak gibi gelişmiş uzun vadeli hedefler içeriyorsa, ClickUp Proje Backlog Şablonunu araç setinize ekleyin! ?

Bu şablon, zaman yatırımı ve maliyet açısından birikmiş işleri yönetmenize yardımcı olur. Bir projenin yaşam döngüsü boyunca herhangi bir büyük ölçekli strateji oluşturma faaliyetine uyarlanabilir. Satış eğilimlerini gözden geçirirken veya ödeme ağ geçitlerini iyileştirirken, şablonu kullanarak geniş hedefleri daha küçük, sindirilebilir görevlere bölün.

Bu şablonun temel amacı, birikimdeki süreleri tahmin etmek, görevleri önceliklendirmek ve öğeleri iyileştirmektir. Tamamlanma zaman çizelgelerini mikro düzeyde yönetmek ve birikimdeki her bir günü, kullanılan bütçeyi ve her görevin son teslim tarihini izlemek için altı görünüm türüne sahip olursunuz. ⏳

Şablon, backlog'ları beş gruba ayırmanıza olanak tanır:

Backlog (genel backloglar için) Onay Tasarım Araştır Yürütme

Kategorizasyon, işlevler arası takımların kendilerini ilgilendiren öğeleri hemen bulmasını kolaylaştırır. Ayrıca, görevi yerine getiren takım arkadaşlarına zengin bir bağlam sağlamak için net backlog özetleri ekleyebilirsiniz.

5. ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu

Mastermind planlama , Agile Sprint'lerin başarı oranını artırır ve bugüne kadar yapılan her göreve değer katar. Bunu yapmazsanız, gemiyi başıboş bırakmış olursunuz — tüm takımınız neye öncelik vereceğini bilemez ve verimlilikleri düşer. ↘️

ClickUp Agile Sprint Planlama Şablonu'na güvenerek gemiyi su üstünde tutun ve denizcilerin senkronizasyonunu sağlayın. ⚓

Şablon, mevcut kapasitelere göre gerçekçi beklentiler belirlemenize yardımcı olur. Böylece, gerçek ve tahmini saatler arasında bir tutarsızlık olduğunda hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz.

Görevlerin üstünde kalmak için üç görünüm elde edersiniz: Sprint Backlog Öğeleri, Geliştirme Durumu ve Kaynaklar.

Sprint Backlog Öğeleri Görünümü, Kullanıcı Hikayesi, Hata ve Özellik türleri gibi türlere göre sınıflandırılmış görevlerin bir özetini sunar. Atanan kişileri ekleyin veya kaldırın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve zaman tahminleri sağlayın.

Geliştirme Durumu Görünümü, görevlerinizi geliştirme durumlarına ve önceliklerine göre Kanban tarzı bir kurulumda görüntüler. Şablon sürükle ve bırak özelliğine sahip olduğundan, görev kartlarını kolayca taşıyabilirsiniz.

Kaynak Görünümü, takımınızın iş yükünü planlamak ve gözden geçirmek için takvim gibi çalışır. Tahmini ve gerçek görev süreleri arasındaki farkları anında gözlemleyin ve geriye dönük toplantılar sırasında verileri personelinizle paylaşın. Bu, takımınızın verimliliği artırmak için planlar üzerinde toplu olarak çalışmasına yardımcı olacaktır.

6. ClickUp Ürün Gereksinimleri Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ürün Gereksinimleri Şablonu

Bir sonraki backlog düzenleme oturumunuz, ürününüzü paydaşların ihtiyaçlarına göre uyarlamaya odaklanıyorsa, ClickUp'ın Ürün Gereksinimleri Şablonunu kullanmanız en iyisidir. ?

Genelleştirilmiş bölümlerden oluşan ayrıntılı bir belge yerine, özellikler, fonksiyonlar ve değerler dahil olmak üzere ürünle ilgili her şeyi özetleyen, yeni başlayanlar için uygun bir şablon elde edersiniz. Önceki düzenlemelerin ve talep edilen değişikliklerin geçmişini tek bir pencerede sunması sayesinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. ⏲️

Birden fazla ürün lansmanı ile mi uğraşıyorsunuz? Her ürün için klasörler oluşturun ve mevcut ve planlanan özellikleri, değerlerini ve pazar varsayımlarını tartışmak için bol miktarda alandan yararlanın. Ayrıca her özellik/kullanıcı hikayesi için görevler ekleyebilir, son tarihler belirleyebilir ve aşamalar boyunca gelişimi izleyebilirsiniz.

Üzerinde çalıştığınız ürünün türüne bağlı olarak, görevler için 17 farklı durum güncellemesi alırsınız. Şablon, keskin görünürlük sunmanın yanı sıra, sürüm tarihinden önce değişiklik taleplerini hızlandırmak için zaman takibi özelliğini de içerir.

Şablon, iç ve dış paydaşların katkılarını kaydetmelerine olanak tanıyarak işbirliğine dayalı bir ortam oluşturur. Görev atanan kişilere gelince, onlara rehberlik etmek ve yanlış anlaşılma veya iletişim hatası riskini en aza indirmek için ayrıntılar ve talimatlar ekleyebilirsiniz. ?

7. ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi

Üç, iki, bir, başla! Ürün lansmanı (veya yeniden lansmanı), iyi gerçekleştirildiği takdirde ürün yönetiminin en heyecan verici kısmıdır. Başarılı bir lansman, müşteri tabanınızı ve gelirinizi genişletir, ancak başarısız bir lansman ürününüz için ölüm fermanı anlamına gelebilir. ⚰️

ClickUp Ürün Lansmanı Kontrol Listesi, en kötü senaryoları önleyerek lansmanınızın epik bir başarıya dönüşmesine yardımcı olur. Lansman tarihinden çok önce ele alınmamış backlog'larla ve potansiyel risk faktörleriyle başa çıkmak için kullanışlı özelliklerle doludur.

Şablonun Etkinlikler Görünümü, lansmanla ilgili her etkinliğin genel bir görünümünü oluşturduğunuz yerdir. Görevleri atanan kişiler, yorumlar, başlangıç ve son teslim tarihleri ve öncelik durumlarıyla özelleştirin. ⛳

Diğer görünümler arasında Dönüm Noktaları, Kategoriye Göre ve Zaman Çizelgesi bulunur; bunlar, geliştirme aşamasına göre birikmiş işleri sıralamak veya devam eden görevler hakkında daha görsel bir tahmin elde etmek için mükemmeldir.

Bu ileri düzey şablon, görev dizilerinden bağımlılıklara kadar ürün lansmanından önce her şeyi mikro düzeyde yönetmek için tasarlanmıştır. Yapacak çok işiniz olduğunda ve lansmanı doğru yönde yönlendirmek için merkezi bir şablona ihtiyaç duyduğunuzda bunu öneririz. ☸️

8. ClickUp Sprint Geriye Dönük Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Sprint Geriye Dönük Beyin Fırtınası Şablonu ClickUp

Her Sprint retrospektifi, güncellenmiş bir backlog listesiyle sona erer. Bunları erken aşamada ele almak, her toplantıya değer katmanın ve takım verimliliğini artırmanın en iyi yoludur. ?️

Takımınız sık retrospektif oturumlardan kaynaklanan ürün backlog'larına ayak uydurmakta zorlanıyorsa, ClickUp Sprint Retrospektif Şablonu imdadınıza yetişebilir. Bu şablon, gevşek Sprint sonuçlarını eylem listelerine dönüştürmenize yardımcı olur, ancak ClickUp Beyaz Tahtalar sayesinde beyin fırtınası desteği gibi ekstra kolaylıklar da sunar.

Bu Beyaz Tahta tabanlı şablonla, takımınızı gerçek zamanlı işbirliğine dahil etmek için özelleştirilebilir bir oyun alanı elde edersiniz. En son backlogları nasıl yöneteceğinizi tartışın ve eski retrospektiflerden bekleyen backloglar hakkındaki duruşunuzu yeniden değerlendirin.

Katılımcılar dört bölüme kendi bakış açılarını ekleyebilir:

Neler iyi gitti Daha iyi ne olabilir? Eylem öğeleri Geriye dönük hedefler

Öncelikli backlog görevleri Eylem öğeleri altına alınabilirken, öncelikli olmayan faaliyetler Neler daha iyi olabilir altına alınabilir.

9. ClickUp Proje Geriye Dönük Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Geriye Dönük Şablonu

Başarılı ya da başarısız olsun, tamamlanan her proje değerli bir ders ve önemli backlog'ları ortaya çıkarmak için bir altın madeni gibidir. ?

Tamamlanan projeleri yeniden gözden geçirirken ve neyin doğru neyin yanlış gittiğini düşünürken ClickUp Proje Geriye Dönük Şablonu yanınızda olsun. ?

Bu şablonla birikmiş işleri en iyi şekilde çıkarmak için Gündem Formu'na erişin. Proje takım üyelerine iletin ve hangi girdilerin geldiğini görün. Bilgiler beş farklı görünümde görüntülenebilir. Geriye Dönük Pano Görünümü'nü kullanarak aşağıdakiler gibi temel birikmiş iş alanlarının özetini alın:

Neler iyi gitti?

Nerede hata yapıldı?

Öğrenilen dersler

Alternatif çözümler

Açıklamalar

Şablon, görevler oluşturmanıza, destekleyici belgeler eklemenize ve gelecekteki projelerin daha iyi yürütülmesine yol açabilecek faaliyetlerden sorumlu üyeleri atamanıza olanak tanır.

10. Excel Özellikleri Spreadsheet.com tarafından sunulan Backlog Şablonu

Ürün geliştirme sürecinizi hızlandırmak ve her takım üyesinin rolünü anlamasını sağlamak için bu şablonu kullanın

Özellik gereksinimleri ve beklenen iş yükleri konusunda zihinsel bloklar varsa, yeni bir ürün üzerinde çalışmak size uykusuz geceler yaşatabilir. Spreadsheet.com'un Excel Özellikler Backlog Şablonu ile ürün stratejilerinizi güçlendirin.

Bu ürün backlog şablonunun öne çıkan özelliği, Excel tabanlı olmasıdır, bu da hesap tabloları ve tablolar tercih edenler için idealdir.

Ürün backlog aracı, yeni özelliklerin geliştirilmesini izlemek için önceden ayarlanmış satırlarla birlikte gelir. Ürün ve kullanıcı kategorilerini, öncelikleri, başarılı güncellemeler için kriterleri ve takım kapasitelerini tanımlamak için satır ekleyin.

Şablon kullanımı kolaydır ve yeni özellik eklemelerini izlemenize ve bunların geliştirme sürecine etkisini belirlemenize yardımcı olur. Görevler oluşturun, öncelikler ve son tarihler belirleyin ve notlar bırakın backlog'ları titizlikle ele alın.

Toplu olarak ele almak istiyorsanız, özelliklere göre backlogları gruplandırabilirsiniz. Verileri içeren tabloların yanı sıra, bu şablon görsel öğrenenlerin bilgileri daha kolay kavramasını sağlamak için çubuklara, grafiklere ve tablolara dayanır.

Backlog'unuzu yönetin veya onun sizi yönetmesine izin verin?

Çevik bir metodoloji kullanan takımlar, genellikle birikmiş işler tarafından itilip kakılma ve zaman kaybetme döngüsüne girerler ve bu durum herkesin huzurunu bozar. Bunu önlemenin tek yolu, birikmiş iş sayacınızı düşük tutmak ve iyi yönetmektir. ?️

Sağladığımız şablonlar, güçlü bir backlog kültürü oluşturmanıza yardımcı olacak ve nihayetinde paydaşların gereksinimlerini karşılayan, çok yönlü ve test edilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesini destekleyecektir! ✌️