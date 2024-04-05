Backlog Grooming, Ürün Takımınıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

Yazılım geliştirmenin en iyi uygulamalarının çoğu, şu anda yapılması gerekenlere, en iyi durumda mevcut sprintte yapılması gerekenlere odaklanır. Bu gerekli olmakla birlikte, aynı zamanda kısa vadeli bir yaklaşımdır.

İyi ürün takımları aynı zamanda geleceği de göz önünde bulundurur. Gelecek odaklı planlamada önemli bir süreç olan backlog grooming, bu konuda çok önemli bir rol oynar.

Düşünceli bir backlog düzenleme, takımınızın verimliliğini artırabilir, süreçleri kolaylaştırabilir ve başarılı teslimata yol açabilir. İşte nasıl.

Backlog Grooming nedir?

Backlog grooming, backlog iyileştirme olarak da bilinir ve ürün backlogundaki öğelerin işbirliği içinde değerlendirilmesi, geliştirilmesi, önceliklendirilmesi ve güncellenmesidir.

Bu, sprint backlog ile karıştırılmamalıdır, yani mevcut sprintte henüz tamamlanmamış ve ancak iyileştirildikten ve geliştirmeye hazır olduğu kabul edildikten sonra ele alınan öğeler.

Genellikle, backlog düzenleme süreci, tüm işlevler arası takımın öğeleri tartışarak bunların projenin stratejik yönü ve mevcut kaynaklarla uyumlu olmasını sağladığı yinelemeli oturumları içerir.

Backlog Grooming'in Avantajları

Her sprint planlama toplantısında, takımlar geliştirme için backlog'dan öğeleri seçer ve önceliklendirir. Bu noktada, seçtikleri özellikleri/kullanıcı hikayelerini de değerlendirir ve genişletir.

Ürün takımları, gelecekte ele alınabilecek veya alınmayabilecek birikmiş iş öğelerine neden bakmalı ve bunları düzenlemeli? Gelin, birlikte bakalım.

Sprint planlamasını kolaylaştırır: İyi düzenlenmiş bir backlog, görevleri değer, karmaşıklık ve aciliyetine göre önceliklendirir. Sprint planlaması sırasında, pazar/iş ihtiyaçlarıyla acil ilgisi olan görevlere odaklanabilir ve etkili bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Verimliliği artırır: Backlog iyileştirmenin önemli bir parçası, tanım, beklenen sonuçlar ve kabul kriterleri aracılığıyla kullanıcı hikayesine bilgi eklemektir. Geliştiriciler işe başladıklarında, harika ürünler oluşturmak için ihtiyaç duydukları her şeye zaten sahiptir.

Öngörülebilirlik sağlar: Backlog grooming, büyük görevleri yönetilebilir parçalara ayırarak sürece tekrarlanabilirlik ve öngörülebilirlik kazandırır. Sonuç olarak, takımlar işleri daha verimli bir şekilde halledebilir ve genellikle zorlu projelerde ortaya çıkan iş durma durumlarını önleyebilir.

Kaynak tahsisini destekler: Backlog grooming, kaynakların en fazla değer sunan görevlere tahsis edilmesini sağlar. Backlog'un her fikir veya talebin atıldığı bir çöplük haline gelmesini önler, böylece odaklanmanın dağılmasını ve ilerlemenin engellenmesini önler.

Daha iyi takım işbirliği: Düzenli bakım oturumları sayesinde, takım üyeleri projenin yönü ve öncelikleri hakkında tartışabilir ve fikir birliğine varabilir. En iyi beyaz tahta yazılımlarından bazılarının gelecekteki durumunu görselleştirebilirler. Bu tartışmalar, herkesin ortak bir bağlamda olduğunu ve aynı hedeflere doğru çalıştığını garanti eder.

Backlog grooming'in olası dezavantajları ve bunların üstesinden gelme yolları

Son derece faydalı olmasına rağmen, yanlış yapıldığında backlog grooming önemli dezavantajlar ortaya çıkarabilir. Backlog grooming'in bazı potansiyel dezavantajları ve bunları önleme yolları aşağıda açıklanmıştır.

Zaman kutusu düzenleme oturumları: Takımlar, mevcut sprintte bile olmasa, görevleri düzenlemek için çok fazla zaman harcayarak kritik kaynakları boşa harcayabilir. Bu nedenle, düzenleme oturumları için zaman sınırları belirleyin ve konuşmaların odaklanmış ve verimli olmasını sağlayın.

Ne zaman durmanız gerektiğini bilin: Net bir süreç olmadan, teslimat ekipleri aynı görevleri önceliklendirir ve önceliklerini yeniden belirler, bu da analiz felcine yol açar. Bunu önlemek için, ne zaman durmanız gerektiğini bilin ve yeni bilgiler geldikçe ayarlamalar yapabileceğinizi kabul edin.

Uzun vadeli hedeflere odaklanın: Backlog'unuzu düzenli olarak düzenlediğinizde, uzun vadeli hedefleri gözden kaçırabilir ve acil kaynak kullanılabilirliği veya ihtiyaçlarına göre optimizasyon yapabilirsiniz.

Bunu önleyin ve backlog grooming'i projenin genel vizyonuna yönlendirin. Dönüm noktası incelemelerini grooming sürecine dahil etmek, hem kısa vadeli görevlerin hem de uzun vadeli hedeflerin uyumlu olmasını sağlar.

Yaratıcı olmayı unutmayın: Bu oturumların yapılandırılmış doğası, odak noktasının fikir üretmekten ziyade iyileştirme ve tahminde olması nedeniyle yaratıcılığı kısıtlayabilir. Yaratıcılık ile verimlilik arasında denge sağlamak için, düzenleme süreci dışında açık beyin fırtınası yapmayı teşvik edin.

Backlog grooming'in teorik olarak ne yapabileceğini anladığımıza göre, şimdi pratikte nasıl işlediğine daha derinlemesine bakalım.

Proje Yönetiminde Backlog Grooming veya Refinement

Proje yönetimi, ortak bir hedefe yönelik bir dizi görevi planlama, zamanlama ve uygulama süreciyse, backlog grooming, alacağınız en önemli kararlar arasında yer alacaktır.

Pazar değişikliklerine uyum sağlama konusunda çok az esneklik sunan şelale veya kritik yol yöntemi gibi geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinden farklı olarak, çevik mühendislik ve backlog grooming, kullanıcı ihtiyaçları ve pazar talebiyle her zaman uyumlu kalmanızı sağlar.

Proje yönetiminde, özellikle çevik yazılım geliştirmede, grooming aşağıdaki alanlarda çok önemlidir.

İşin kapsamı

Backlog grooming, işin kapsamını netleştirir. Yapılması gereken işleri değerlendirmeye ve çaba/zaman tahmininde bulunmaya yardımcı olur. Proje yöneticisinin bağımlılıkları belirlemesini ve proaktif ayarlamalar yapmasını sağlar.

Sprint planlaması

Çevik backlog grooming, iyi bir sprint planlaması için ön koşuldur. İyi bir grooming, backlog'ların ve sprint'lerin iyi anlaşılmış ve doğru boyutlandırılmış iş öğeleriyle doldurulmasını sağlayarak sürprizleri ve engelleri en aza indirir.

ClickUp ile sprint ve backlog planlaması

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp'ın Backlog ve Sprint şablonu sizin için doğru başlangıç noktasıdır.

Takım verimliliği ve hızı

Düzenlenmiş bir backlog:

Planlanan tüm özellikleri, geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini kapsayan, proje iş yükünün 360 derecelik bir görünümünü sunar

Görevleri, projenin hedeflerine beklenen katkılarına göre önceliklendirir

Belirli çaba/zaman tahminleriyle kaynak tahsisini destekler

Çeviklik

Backlog grooming, çevik bir teslimat takımında çok ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar. Sürekli iyileştirme ve değişime yanıt verme gibi çeviklik ilkelerini somutlaştırmak için görev organizasyonunu geliştirir.

Paydaş işbirliği

İş paydaşlarını ve müşteri ekiplerini grooming oturumuna dahil ettiğinizde, onları projenin yolculuğunda aktif katılımcılara dönüştürür, sahiplik duygusu ve ortak bir vizyon oluşturursunuz. Bu ayrıca, potansiyel sorunların veya engellerin erken aşamada tespit edilip tartışılmasıyla risklerin azaltılmasına da yardımcı olur.

Etkili proje yönetimi için kritik öneme sahip bir süreçte önemli bir soru, backlog grooming oturumlarına kimlerin katılacağıdır. Bu soruyu aşağıda yanıtlıyoruz.

Backlog Grooming Oturumlarına Kimler Katılmalı?

Çevik ve scrum metodolojilerinde ürün backlog grooming sürecinin etkinliği, anahtar paydaşların aktif katılımına ve işbirliğine bağlıdır. Her backlog grooming oturumuna katılmaları gereken kişiler şunlardır.

1. Ürün sahibi

Ürün sahibi, vizyonu ifade etmek ve ürün backlog'unun bu vizyonla uyumlu olmasını sağlamakla görevlidir. Backlog düzenleme toplantılarında ürün sahibinin rolü şunlardır:

Backlog öğelerinin iş değerini ifade etme

Gereksinimlere netlik kazandırma

Yazılım geliştirmeye iş perspektifini getirin

İş hedefleriyle uyumu sağlama

2. Scrum ustası

Backlog grooming oturumunun lideri olan scrum master, toplantıların verimli ve odaklanmış olmasını sağlamalıdır. Grooming oturumunda scrum master'ın sorumlulukları şunlardır:

Takımın izlediği süreçleri ve sistemleri netleştirme

Agile scrum terimlerinin ortak bir sözlüğünü yaygınlaştırma

Tartışmaları yolunda tutun

Tartışmalar yoluyla ilerleme sağlamak

Çevik ilkelere uyumu sağlama

3. Geliştirme takımı

Sonuçta, geliştiriciler ve kalite analistleri backlog'daki öğeleri oluşturacaklardır, bu yüzden bu öğelerin orada olması gerekir. Teknik fizibilite ve gereken çaba hakkında çok değerli bilgiler sağlarlar. Backlog'un gerçekçi, ulaşılabilir ve pratik yeteneklerle uyumlu olmasını sağlarlar.

4. İş temsilcileri

İş temsilcileri, birikmiş işlerin işin önceliklerini yansıttığından emin olur. Birikmiş işlerin iyileştirilmesi toplantılarına katılımları, geliştirme çabalarını iş hedefleriyle uyumlu hale getirir.

Çevik backlog düzenlemedeki rolleri şunları içerir:

Öğelerin alaka düzeyini doğrulama

Öğelerin aciliyetini değerlendirme

İş açısından backlog öğelerinin değerini ölçme

Şimdi, tüm bu kişileri davet edin ve bir toplantıya toplayın. Bunu doğru şekilde nasıl yapacağınızı size göstereceğiz.

Backlog İyileştirme Toplantısı Düzenleme

Birçok paydaş çevrimdışı olarak girdilerini ekleseler de, hiç kimse backlog'u bağımsız olarak iyileştirmez. Ürün backlog'unun iyileştirilmesi büyük ölçüde toplantılarda tartışma, işbirliği ve sürekli iyileştirme yoluyla gerçekleşir.

Verimli bir toplantı için doğru süreçlere ve ürün backlog yönetimi araçlarına ihtiyacınız var. Aşağıda her ikisini de ele alıyoruz.

1. Backlog verilerini toplayın ve analiz edin

Backlog toplantısına girmeden önce atılacak ilk adım, verileri toplamak ve analiz etmektir. Bu aşamada, aşağıdakiler dahil olmak üzere tüm mevcut öğeleri derleyin:

Kullanıcı hikayeleri

Hata raporları

Özellik istekleri

Teknik borç görevleri

Kapsamlı ve organize bir genel bakış için ClickUp'ın ücretsiz proje yönetimi yazılımı gibi bir araç kullanın. Backlog'unuzu liste, tablo veya Kanban panosu olarak görüntüleyin.

Ayrıca, kullanıcıların verdiği geri bildirimler veya girdiler hakkında bilgi almak için müşteri başarısıyla ilgilenen ekiple de görüşebilirsiniz.

ClickUp liste görünümüyle backlog'larınızı ve sprint'lerinizi planlayın

Backlog yönetimine yeniyseniz, başlamak için bu ürün backlog şablonlarından herhangi birini kullanın.

2. Birikmiş öğeleri kategorilere ayırın

Tüm görevler aynı değildir, bu nedenle bunları uygun şekilde kategorilere ayırın. Öğelerinizden hangilerinin aşağıdakilerden hangileri olduğunu belirleyin:

Yeni özellikler

Geliştirmeler

Hatalar ve düzeltmeler

Dokümantasyon güncellemeleri

Daha kolay erişim için ClickUp'ta görev türünü uygun şekilde güncelleyin.

ClickUp üzerinde kategorilere sahip kendi görev veritabanınızı oluşturun

Bu adım, benzer görevleri gruplandırarak önceliklendirmeyi basitleştirir, kaynak tahsisini ve zaman çizelgelerinin tahmin edilmesini kolaylaştırır.

3. Önceliklendirin, tekrarlayın, tekrarlayın

İş değeri, müşteri etkisi ve teknik uygulanabilirlik gibi anahtar faktörlere göre öğeleri önceliklendirin. Önceliklendirme işlemini bir kez yaptığınızda işin tamamlanmadığını unutmayın. Her backlog düzenleme oturumunda, önceden önceliklendirilmiş tüm görevleri en azından gözden geçirin ve durumlarının aynı olduğundan emin olun.

4. Çaba ve kaynakları tahmin edin

Her bir yüksek öncelikli görev için gereken çabayı ve kaynakları tahmin edin. Bu aşamada, geliştiriciler, test uzmanları ve DevOps uzmanları dahil olmak üzere tüm takımın katılımını sağlayın.

ClickUp'a zaman tahminleri ekleyerek bunların gerçek değerlerle karşılaştırmasını görün

Tahminlerinizin doğru olmasını sağlamak için kapsamlı kullanıcı hikayeleri ve kullanım örnekleri ekleyin. Her görevin, son kullanıcının bakış açısından özelliğinin açıklamasını içerdiğinden emin olun.

Açık ve ölçülebilir kabul kriterleri belirleyin. Bu, bir görevin tamamlanmış sayılması için nelerin yapılması gerektiği konusunda herkesin ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlar.

Görevler arasındaki bağımlılıkları haritalayın. Teknik zorluklar veya kaynak kısıtlamaları gibi her bir yüksek öncelikli öğeyle ilişkili olası darboğazları veya riskleri belirleyin.

5. İnceleme ve iyileştirme oturumları planlayın

Proje ekibiyle düzenli olarak backlog iyileştirme oturumları düzenleyerek ilerlemeyi gözden geçirin, öncelikleri yeniden değerlendirin ve backlog'u güncelleyin. Bu, backlog'un proje hedefleri ve paydaşların beklentileriyle alakalı ve uyumlu olmasını sağlar.

Tüm paydaşlarla açık iletişim kanalları kurarak canlı bir geri bildirim döngüsü oluşturun. Tamamlanan görevlerden alınan dersleri backlog'a dahil ederek backlog'u iyileştirin ve ayarlayın.

Backlog iyileştirme süreci sırasında yapılan tüm değişikliklerin ayrıntılı bir kaydını tutun ve güncellemeleri ilgili paydaşlarla paylaşın. Bu, şeffaflığı artıracak ve herkesin projenin ilerlemesi ve yönü hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

ClickUp Belgeleri, düzenleme oturumlarınızı kaydetmek için harika bir yoldur. ClickUp Brain ayrıca notlarınızı özetlemenize, düzeltmenize ve geliştirmenize yardımcı olabilir!

Süreci belirledikten sonra, ClickUp ürün yönetimi yazılımı da dahil olmak üzere yardımcı olabilecek bazı özel çevik araçlara ve backlog grooming en iyi uygulamalarına göz atalım.

Zaman kutusuna dayalı biriktirme listesi iyileştirme toplantıları

Backlog grooming toplantılarının süresi, projenin karmaşıklığına ve takımın olgunluk düzeyine göre değişebilir. Ancak genel bir kural olarak, bu oturumlar 1 ila 2 saat sürmelidir.

Grooming oturumlarına harcanan zamanı ölçmek için ClickUp'ın zaman takibi özelliklerini kullanmaktan çekinmeyin.

Kısa ve odaklanmış olun

Her küçük fikri tartışmak ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek çok kolaydır. Bu nedenle, beklenen sonucu açıkça özetleyen bir gündemle toplantıya girin. Tartışmayı bu konu üzerinde odaklayın. Konuşmayı ve tartışamadığınız noktaları belgelendirin.

ClickUp Belgeleri bunu yapmak için harika bir yoldur. Ayrıca, ClickUp Belgelerini çeşitli görevlere/alt görevlere bağlayabilir, kullanıcılar atayabilir, paylaşım yapabilir vb.

Önceden planlayın

Kimse 2 saatlik bir düzenleme oturumu için ani bir bildirim almaktan hoşlanmaz. Tekrarlanan toplantıları projenin bir parçası olarak planlayın.

ClickUp'ın Takvim görünümü, düzenli backlog grooming oturumlarını proje görevleri ve zaman çizelgeleriyle entegre etmenin harika bir yoludur. Tüm paydaşların toplantıya katılmasını sağlamak için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın. Her toplantı için, paydaşların hazırlıklı gelmeleri için ideal sonuçlarla ilgili ayrıntıları ekleyin.

Toplantıları işbirliğine dönüştürün

Grooming toplantılarınızda görsel araçlar kullanarak herkesin katılımını teşvik edin. Görüşleri alın ve ilham verici fikirler üretin.

ClickUp Beyaz Tahta, yeni kullanıcı hikayelerini görsel olarak not almak, görevleri önceliklendirmek ve bunları bir zihin haritası olarak birbirine bağlamak için harika bir yoldur.

ClickUp ile çevik iş akışlarını yönetin

Çevik tahmin tekniklerini kullanın

Tahmin yapmak sıkıcı olabilir, bu nedenle insanlar genellikle tahminde bulunur veya işin akışına bırakır. Bunu, tahmini bağlamsal hale getirerek ve hatta eğlenceli hale getirerek önleyebilirsiniz. Yaygın olarak kullanılan bazı çevik tahmin teknikleri şunlardır:

Planlama pokeri : Kullanıcı hikayelerine : Kullanıcı hikayelerine çevik hikaye puanları atayarak ve bunları tartışarak çabayı tahmin etmenin oyunlaştırılmış yolu

Tişört bedenleri: Her bir backlog öğesi için gereken çabayı tahmin etmek için göreceli bedenleri (ör. XS, S, M, L, XL) kullanın

Önceliklendirme çerçevelerini deneyin

Önceliklendirme, ürün backlog düzenlemesinin önemli bir parçasıdır. Bu kısmı doğru yapmak için en iyi teknikleri kullanın. Yaygın olarak kullanılan iki yöntem şunlardır:

MoSCoW yöntemi : Kullanıcı hikayelerini "Olması gereken", "Olması iyi olur", "Olabilir" ve "Olmayacak" kategorilerine ayırın

Değer ve çaba matris: Görevleri, projeye değerlerine ve tamamlanmaları için gereken çabaya göre bir matris üzerinde gösterme

ClickUp ile Bir Sonraki Backlog Düzenleme Oturumunuzda Başarılı Olun

Çevik yazılım geliştirmenin temel ilkelerinden biri basitliktir; yani, yapılmamış iş miktarını en aza indirgemek bir sanattır ve çok önemlidir.

Bu ilke, yalnızca maksimum değer yaratacak işleri yapmak için işleri dikkatli ve bilinçli bir şekilde önceliklendirmenin gerekliliğini vurgular. Backlog grooming, bunu başarmak için harika bir araçtır.

Backlog grooming, proje/ürün yöneticisinin geleceği daha net bir şekilde görselleştirmesine yardımcı olur. Mevcut sprint üzerinde aktif olarak çalışırken orta ve uzun vadede ürün yol haritasını şekillendirmelerine yardımcı olur.

Ürün takımları, doğru proje yönetimi aracıyla backlog grooming etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.

Ayrıntılı özellik açıklamaları (kullanıcı hikayeleri), kabul kriterleri (kontrol listeleri), zaman takibi, planlama, hatırlatıcılar, yorumlar ve işbirliği özellikleriyle ClickUp'ın çevik proje yönetimi yazılımı, backlog grooming dahil olmak üzere çevik yazılım geliştirme için özel olarak tasarlanmıştır.

ClickUp'ın backlog grooming'i nasıl desteklediğini görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.

Backlog Grooming Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Backlog grooming için daha uygun bir kelime nedir?

Backlog grooming, backlog refinement veya story grooming olarak da adlandırılır.

2. Scrum'da grooming'in amacı nedir?

Scrum proje yönetiminde grooming'in amacı, ürün backlog öğelerini gözden geçirmek, önceliklendirmek ve iyileştirmek, böylece netlik, alaka düzeyi ve proje hedefleriyle uyumu sağlamaktır.

3. Backlog grooming'in rolü nedir?

Backlog düzenlemenin rolü, yazılım geliştirme ekibinin ürün backlog'unun düzenli, öncelikli, güncel ve kullanıma hazır olmasını sağlamaktır.