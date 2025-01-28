2025'te Takımlar için En İyi 10 Ürün Backlog Yönetimi Aracı

Çevik ürün yönetimi, bir tekneyi yönlendirmek gibidir ve backlog da onu su üstünde tutan şeydir.

Ürün backlog'unuzu sürekli olarak iyileştirir ve güncellerken, işlerinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarsınız. ⛵

Ürün backlog yönetimi, ürün sahipleri ve yazılım geliştirme takımları arasında sorunsuz bir işbirliğini teşvik etmeli ve müşterilerin ve paydaşların ihtiyaç ve beklentileriyle uyumlu olmalıdır.

Eski ürün backlog yönetim araçlarının kıyılarından uzaklaşmaya hazır mısınız? Gelin ve en iyi 10 seçkimizi keşfedin. En yararlı özelliklerini, fiyatlarını ve sınırlamalarını sunarak, ürününüzü başarıya ulaştırmak için mükemmel aracı seçmenize yardımcı olacağız!

Projelerinizi zamanında teslim etmek, hataları kolaylıkla düzeltmek, yeni özellikleri kolaylıkla sunmak ve büyümeye devam etmek istiyorsanız, uygun bir backlog yönetim sistemine ihtiyacınız var. İşte etkili bir ürün backlog yönetimi aracının sahip olması gereken yedi özellik:

Önceliklendirme: Yöneticilerin epiklere, kullanıcı hikayelerine, teslim edilecek öğelere ve görevlere öncelik vererek tüm takım üyelerine bunların önemini açıkça belirtmelerini sağlar Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostudur, birden fazla cihazdan erişilebilir ve manuel ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir İşbirliği: Takım üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve birikimdeki değişikliklerin izlenebilirliğini sağlar Özelleştirme: Çeşitli ürün ve geliştirme takımı iş akışlarına uyum sağlayacak kadar ölçeklenebilir ve esnektir Raporlama: Analizler ve içgörüler sağlayarak, projelerin ve bireysel görevlerin ilerlemesini izlemenizi sağlar Entegrasyon: Takımınızın kullandığı iletişim, proje yönetimi araçları ve geliştirme araçları gibi mevcut araçlar veya yazılımlarla entegre olur Güvenlik: Hassas verilerin gizliliğini korur ve kullanıcı izinlerini kontrol etmenizi sağlar

Bu 10 ürün biriktirme listesi yönetim aracıyla kaosa veda edin ve verimli görev yönetimine merhaba deyin! Bu araçların özelliklerini ve bunları iş akışınızı kolaylaştırmak ve ilerlemeyi izlemek için nasıl kullanabileceğinizi keşfedeceğiz.

Her aracın kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğunu unutmayın. Bu makalede bunları ele alacağız.

ClickUp'ı kullanarak Öncelik, ARR ve daha fazlası gibi Özel Alanlar içeren bir backlog Liste görünümü oluşturun

ClickUp'ı tanıtmaya gerek yok. Günümüzde herkes, günlük sorumluluklarını takip etmek veya ev işlerini organize etmek için kullanıyor. 🥧

Bu, mevcut ürün yönetimi becerilerinizden veya işinizin boyutundan bağımsız olarak kolay backlog yönetimi için Backloglar ve Sprintler şablonu dahil olmak üzere çeşitli bağlamlara uyacak çok sayıda özellik ve ücretsiz şablonlar sunan bir işbirliği ve görev yönetimi aracıdır.

ClickUp Önceliklendirme görünümü, durum, ilerleme ve son teslim tarihi ile birlikte gösterilen birikmiş öğelerin (epik, kullanıcı hikayeleri, görevler ve alt görevler) listesidir. Önemlerini belirtmek için hikayelere Sprint Puanları ve öncelik etiketleri atayabilirsiniz. Sıralamayı değiştirin, kaldırın veya kendi sütunlarınızı ekleyerek kendiniz veya geliştirme ekibiniz için uygun özelleştirilmiş bir çerçeve oluşturun.

Önceliklendirme görünümünün yanı sıra, ClickUp, etkili ve çevik proje yönetimi için Kanban tarzı pano görünümü ve Gantt grafiği görünümü gibi birçok başka görünüm de sunar.

ClickUp Gantt görünümünü kullanarak birikmiş işlerin zaman çizelgesini takip edin

Tüm ayrıntıları görüntülemek ve yönetmek için bir göreve tıklayın. Görev penceresinde, önceki değişikliklerin günlüğünü bulabilir ve izinleri ayarlayabilir, ayrıca ek dosya, not, kontrol listesi ve otomatik eylemler ekleyebilirsiniz. Bir görev bir takım üyesine atandığında, üye bu görevle ilgili tüm bilgileri tek bir yerde bulabilir ve görev için harcanan zamanı izleyebilir.

Görev penceresinde ClickUp görev yığınının tüm yönlerini inceleyin ve kontrol edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik nedeniyle biraz öğrenme süreci gerektirir

Kullanıcılar, bildirimlerde bir filtreleme sistemi kullanılabileceğini belirtti

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

2. Craft. io

Craft.io'nun basit gösterge paneli ile tüm biriktirme öğelerinizi kolaylıkla düzenleyin

Craft.io, ürünün konsept aşamasından lansmanına ve ötesine kadar ürün yaşam döngüsü üzerinde tam kontrol sağlayanuçtan uca ürün yönetimi yazılımıdır. Ürün yönetiminin belirli bir yönünü kapsayan farklı görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ürün backlogunun yanı sıra, stratejik girdileriniz için özel alanlar, yani ürün Wiki, önceliklendirme, ürün ve geliştirme durumu izleme ve portföy yönetimi de mevcuttur. Ayrıca, kişisel bir gösterge paneli ve kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için bir portal oluşturmanıza da olanak tanır.

Ürün Backlog belgesi, epiklerinizi, özelliklerinizi ve hatalarınızı atanan kişiler, renk kodlu durumlar ve ilerleme çubukları ile birlikte göstererek net bir genel bakış sunar. Sütunlarınızı ve durum kategorilerinizi benzersiz formüllerle özelleştirebilirsiniz.

Puan sistemi kullanarak epik ve hikayelere öncelik verin ve farklı önem etiketleri, çaba ve değer puanları atayın. Öğelere tıklayarak etkinlik günlüğü, yorumlar, ek dosyalar ve görev bağımlılıkları gibi ek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Craft. io'nun en iyi özellikleri

Strateji ve backlogging dahil olmak üzere ürün yönetiminin tüm yönlerini kapsar

Geri Bildirim Portalı

Kişisel görünüm

Özel sütunlar ve durum kategorileri

Önem etiketleri, hikaye puanları ve değer/çaba puanları kullanarak önceliklendirme

Web ve mobil erişilebilirlik (hareket halindeki ürün sahipleri için)

Zapier dahil 17 araçla yerel entegrasyon

Craft. io sınırlamaları

Dezavantajları şunlardır:

Yüksek maliyetler

İlk kurulum bazı kullanıcılar için zor olabilir

Craft. io fiyatlandırma

Craft. io, 14 günlük ücretsiz deneme ve üç fiyat planı sunar:

Essential : Kullanıcı başına aylık 39 $*

Pro : Düzenleyici başına aylık 89 ABD doları

Enterprise: özel fiyatlandırma

*Listelenen fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

3. Backlog

Backlog'un gösterge panelinde ürün backlog'unuzun en önemli yönlerine genel bir bakış elde edin

Backlog, Nulab tarafından oluşturulan dört işbirliği aracından biridir. Temel amacı, projelerin planlanması ve yürütülmesini kolaylaştırarak bunların sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır.

Backlog, projelerinizin farklı yönlerini düzenlemek ve görüntülemek için çeşitli klasörlere sahiptir. Ana Sayfa, en son güncellemelerin bir özetini sunarken, Wiki ve Dosyalar gibi anahtar özellikler, ürün gereksinimleriniz dahil olmak üzere tüm gerekli bilgileri ve kaynakları depolamanıza olanak tanır.

İş yükünüzü yönetmek için Sorunlar bölümüne gidin ve farklı durum ve dönüm noktalarına sahip bir görev hiyerarşisi oluşturun. Şablonları kullanarak yeni sorunlar ekleyin veya e-posta yoluyla otomatik sorun oluşturma özelliğini ayarlayın. Ayrıca yorumlar ekleyebilir, iş arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve değişikliklerin geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

Standart liste görünümünün yanı sıra, Backlog, optimum proje görselleştirme için Kanban panoları, Gantt grafikleri ve Burndown grafikleri sunar. Sürükle ve bırak işlevselliği ile düzenleme yapmak çok kolaydır.

BT sektöründeyseniz, Backlog tam size göre. Kod inceleme, depo klonlama ve IP adresi kontrolü gibi çeşitli sektöre özel araçlara sahiptir.

Backlog'un en iyi özellikleri

Tam proje yönetimi aracı özellikleri

Kanban tarzı panolar ve Gantt grafikleri gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri

Pano ve grafiklerdeki görevleri sürükleyip bırakarak yeniden sipariş edin

Masaüstü, web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

11 araçla ve diğer Nulab yazılımlarıyla yerel entegrasyon

Backlog sınırlamaları

Az sayıda entegrasyon seçeneği

Büyük takımlar için yüksek fiyat

Bazı kullanıcılar bunu çok basit buluyor

Backlog fiyatlandırması

Backlog'u 30 gün boyunca ücretsiz deneyin veya üç fiyat planından birini seçin:

Başlangıç : 30 kullanıcıya kadar aylık 35 ABD doları

Standart : Aylık 100 $, sınırsız kullanıcı

Premium: Aylık 175 $, sınırsız kullanıcı ve proje

4. Planigle

Planigle ile hikayelerinizi, destanlarınızı, görevlerinizi ve diğer hareketli parçaları yönetin

via Planigle

Planigle, ürün biriktirme listesini, yinelemeleri ve sürümleri yönetmek için açık kaynaklı bir araçtır. İster teknoloji konusunda acemi ister profesyonel olun, erişilebilir ve kullanımı kolaydır. Yazılımın temel sürümü ücretsizdir, ancak ek projeler veya özelliklere ihtiyacınız varsa Premium plana abone olmanız gerekir.

Gösterge panelinin üst kısmında, epik, hikaye ve görevler gibi birikmiş işlerin farklı öğelerini görüntüleyebilirsiniz. Sürükleyip bırakarak öncelik sırasına koyun ve üzerine çift tıklayarak düzenleme moduna girin. Plan sekmesi, yaklaşan sürümler ve yinelemeler arasında gezinmenizi sağlarken, Değişiklikler sekmesi takımınızın önceki etkinliklerinin zaman çizelgesini gösterir.

Kişiler sekmesinde, bireyleri ekleyip kaldırarak ve onları gruplandırarak güçlü takımlar oluşturarak ekibinizi yönetin. Çoklu kiracılık özelliği sayesinde, bu araç birden fazla projeyi desteklerken, gizliliği sağlamak için her birindeki katılımcı izinlerini yönetmenize olanak tanır.

Planigle'ın Premium planını seçerseniz, ürün backlog'unu müşterilerle paylaşarak geri bildirim toplayabilir (müşteri ilişkileri yönetimi için harika), burndown ve hız grafikleri aracılığıyla raporlamayı etkinleştirebilir ve destek alabilirsiniz.

Planigle'nin en iyi özellikleri

Basit ve sezgisel

Uygun fiyat

Sürükle ve bırak görev önceliklendirme

Kolay raporlama

Çoklu kiracılık

Planigle sınırlamaları

Özellik çeşitliliği pahasına basitlik (özellikle proje yöneticileri için)

Eski kullanıcı arayüzü

Yalnızca web

Yerel entegrasyon yok

Planigle fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium İlk 10 kullanıcı için aylık 10 $, her ek kullanıcı için aylık 5

i̇lk 10 kullanıcı için aylık 10 $

her ek kullanıcı için aylık 5 $

i̇lk 10 kullanıcı için aylık 10 ABD doları

her ek kullanıcı için aylık 5 $

Bonus: 2023'ün En İyi Açık Kaynak Proje Yönetimi Araçlarını inceleyin

5. Hygger

Hygger ile yaklaşan görevleri görselleştirin

Hygger, birikmiş işleri, yol haritalarını ve Kanban panolarını oluşturmak için kullanılan çevik bir proje yönetimi aracıdır. Birikmiş işlerin yönetimi söz konusu olduğunda, projenizi kolaylıkla başlatmak için çeşitli ücretsiz proje yönetimi şablonlarına erişebilirsiniz. Birikmiş işleri sütunlar, yüzme şeritleri ve etiketler kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Takım arkadaşlarınızdan ve müşterilerinizden bilgi toplamanızı ve içe aktarmanızı sağlar; bu bilgileri yeni özellikler geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Özelliklere öncelik vermek için, Değer ve Çaba faktörlerine dayalı Ağırlıklı Puanlama önceliklendirme yöntemini kullanın. Özel kriterleri değiştirebilir veya ekleyebilir, bunların ağırlıklarını ayarlayabilir veya bunun yerine ICE veya RICE önceliklendirme tekniklerini tercih edebilirsiniz. Daha kolay görselleştirme için, görevleri Hızlı kazançlar, Büyük bahisler, Zaman kaybı ve Belki olarak gruplandıran Öncelik matrisini kullanın.

Önemlerini belirledikten sonra, görevleri Geliştirme panolarına gönderin. Burada yinelemeleri planlayabilir, durumlarını ve değişikliklerini izleyebilirsiniz. Her görevde, takım arkadaşları yorumlar ve ek dosyalar ekleyebilir ve işlerini kaydedebilir. Hygger'ın raporlama özelliği, zaman tahmini ile zaman takibi ve takım puanları gibi metrikleri analiz etmenizi sağlar.

Hygger'ın en iyi özellikleri

Hygger'ı tercih etmek size şunları sağlar:

Kolay kurulum için ücretsiz şablonlar

Bilgileri toplama, içe aktarma ve mevcut özelliklerle ilişkilendirme kolaylığı

Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli önceliklendirme teknikleri

Ürün backlog'unuzu detaylandırmak için öncelik matrisi

Çok sayıda metrik kullanarak raporlama

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Hygger sınırlamaları

Proje yönetimi yok Gantt grafikleri

Sadece beş araçla yerel entegrasyon

Hygger fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları*

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

6. Productboard

Productboard örneği

Adından da anlaşılacağı gibi, Productboard, ürün yol haritasına sadık kalarak doğru kararları planlamanıza ve almanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir ürün yönetim yazılımıdır.

Özellikler liste görünümünde, özelleştirilebilir önceliklendirme formülleriyle özelliklerin hiyerarşisini oluşturabilirsiniz. Kullanıcı Etki Puanları ve Değer/Çaba dengesi analizi, kararlarınızı bilgilendirmenize olanak tanır.

En acil özellikleri ve görevleri sürümler ve zaman dilimlerine atayabilir ve yol haritası görünümünde inceleyebilirsiniz. Özelliklerin ayrıntıları, ilerlemeleri, alt özellikleri, geçmiş etkinlikleri ve ekip arkadaşlarınızın yorumları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müşterileriniz Portal'da her bir fikir için oy verebilir ve geri bildirimde bulunabilir, sonuçlar İçgörüler sekmesinde kolayca görüntülenebilir.

Productboard'un en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu

Özel önceliklendirme formülleri

Kullanıcı Etki Puanları ve Değer/Çaba dengesi analizi

Müşteri geri bildirimlerini toplamak için portal

21 araçla yerel entegrasyon ve açık API

Productboard sınırlamaları

Mobil sürüm yok

Özelleştirme seçeneklerinin sayısı çok fazla olabilir

Productboard fiyatlandırması

Productboard, 15 günlük ücretsiz deneme sürümü (Starter) ve dört farklı fiyatlandırma seçeneği sunar:

Temel özellikler : Üretici başına aylık 20 $*

Pro : Üretici başına aylık 80 $

Ölçek : özel fiyatlandırma

Enterprise: özel fiyatlandırma

Productboard alternatiflerini inceleyin!

7. Yodiz

Yodiz ile kullanıcı hikayelerini kolayca "yakalayın" ve düzenleyin

Yodiz, basit bir sorun izleyici ve eksiksiz bir çevik proje yönetimi aracından oluşan iki üründen oluşan hepsi bir arada çeviklik yazılımıdır. Ürün biriktirme özelliğine erişmek için Agile katmanına abone olmanız gerektiğini unutmayın.

Sorun izleyici, tüm kullanıcı gereksinimlerini takip etmenize ve sağlam bir eylem planı oluşturmanıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Özel sütunlar, bileşenler ve görsel öğelerle kişiselleştirilmiş bir iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Platform ayrıca, sorun eğilim raporları ve çok sayıda grafik ile kapsamlı raporlama olanağı sunar.

Grab tarayıcı uzantısı ile ekran görüntüleri ve açıklamalar kullanarak birkaç tıklamayla hataları bildirebilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilebilir bir beyaz liste ile bunları proje adresinize göndererek e-postanızdan doğrudan sorunlar oluşturabilirsiniz. 📧

Backlog panelinde, epiklerinizi ve kullanıcı hikayelerinizi yönetebilir, ürün backlogundaki önemlerini belirtmek için onlara hikaye puanları ve etiketler atayabilirsiniz. Hikayelerden görevler oluşturun, geçmişi, commit günlüğünü ve zaman çizelgesini görüntüleyin, dosyalar, yorumlar ve bağımlılıklar ekleyin.

Yodiz ayrıca sorunsuz sürüm ve sprint planlaması sağlar. Burndown izleme ve diğer anahtar analizlerle her görevin ilerlemesini takip edebilirsiniz.

Yodiz'in en iyi özellikleri

Uygun fiyat

Kolay hata raporlama için tarayıcı uzantısını edinin

E-posta ile sorun bildirimi

Kolay görsel sprint ve sürüm planlaması

Web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

21 araç ve API ile yerel entegrasyon

Yodiz sınırlamaları

UI'nın yeniden tasarlanması gerekiyor

Mobil uygulama, web sürümünün beklentilerini karşılamıyor

Yodiz fiyatlandırma

Başlangıç : Üç kullanıcıya kadar ücretsiz

Sorun Takipçisi : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Agile Tool : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Kendi sunucunuzda barındırma: özel fiyatlandırma

8. Takım çalışması

Teamwork'ün sayısız özelliği ile kullanıcı hikayelerini ve sprintleri yönetin

Teamwork müşteri işlerine odaklanır ve takım verimliliğini ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çeşitli özellikler sunar. Standart proje ve zaman yönetimi araçlarının yanı sıra, bütçeleme ve faturalandırmayı da destekler. Platform, projenizi kısa sürede hayata geçirmenize yardımcı olacak çok sayıda şablon sunar. ⏰

Ürün biriktirme listesi yönetimi yazılımı için listeler, Kanban panoları ve Gantt grafikleri arasından seçim yapın. Her özellik için görevler ve alt görevler oluşturun ve etiketler, bağımlılıklar ve tekrar desenleri ekleyin.

Teamwork, takım üyelerinin geçmişte izlenen işlerini görüntüleyebilecekleri faturalandırılabilir saatler ve zaman çizelgeleri ile gelişmiş zaman takibi özelliğine sahiptir. Çok sayıda raporlama seçeneği ile her bir görevin ilerlemesini ve projenin durumunu denetleyebilirsiniz.

İş akışınızı kolaylaştırmak için özel otomasyonlar ayarlayın veya yaklaşan son tarihler ışığında görev durumu güncellemeleri ve öncelik değişiklikleri içeren otomatik bildirimler gibi hazır otomasyonlardan birini seçin. Teamwork'ün yerleşik sohbet özelliği sayesinde takım işbirliği çocuk oyuncağı. Gerçek zamanlı güncellemelerle gelişmelerden haberdar olun ve tüm mesajlara tek bir gelen kutusundan yanıt verin.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Çeşitli kullanım durumları için şablonlar

Gelişmiş zaman takibi

Özel otomasyon

Yerleşik sohbet

Bütçeleme ve faturalandırma

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda kullanılabilir

50'den fazla araçla yerel entegrasyon

Sohbet özelliği sınırlıdır

Ara sıra meydana gelen aksaklıklar

Mobil arayüz iyileştirilebilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Teamwork, bir aylık ücretsiz deneme ve dört fiyat planı sunar:

5 kullanıcıya kadar Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $*

Teslimat : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

9. nTask

NTask'ı kullanarak sorunları oluşturun, yönetin, etiketleyin ve görevlerle ilişkilendirin

nTask, planlamanızı basitleştirmek ve ürün sahibinin projeleri maksimum verimlilikle yürütmesini sağlamak için tasarlanmış bir proje yönetimi çözümüdür. Görevler ve sorunlar, risk değerlendirmesi, bütçeleme ve kaynak tahsisi dahil olmak üzere çeşitli proje yönlerini kapsayan sezgisel bir ürün backlog yönetim aracıdır. Özel görev durumları ve öncelik etiketleri oluşturabilir, görevleri bağlayarak bağımlılıklar oluşturabilir ve bunları birden fazla kişiye atayabilirsiniz.

Kanban panosu, takvim ve Gantt grafiği gibi çoklu görünüm modları sunan, son derece görsel bir araçtır. Kapsamlı pano şablonları koleksiyonu sayesinde, özel ihtiyaçlarınıza uygun bir şablonu kolayca bulabilirsiniz.

NTask'ın en iyi yaptığı şey, yorumlar, yerleşik sohbet, toplantılar ve her takım arkadaşı için özel çalışma alanları ile işbirliği sağlamaktır. Tek seferlik veya tekrarlanan toplantılar planlayın, bunları takviminizle senkronize edin, gündem ve tartışma notları hazırlayın ve takip eylemleri ve kararlarla tamamlayın.

nTask ayrıca kolay zaman yönetimi ve izleme sağlar ve tüm takım üyeleri için kapasiteler ve görevler için zaman tahminleri belirlemenizi sağlar. Zamanınızı manuel veya otomatik olarak kaydedebilir, ardından zaman çizelgeleri ve raporlar oluşturabilirsiniz.

nTask'ın en iyi özellikleri

Araç şunları sunar:

Çeşitli görünümler ve şablonlar

Yerleşik sohbet

Toplantı planlama ve hazırlık

Kapsamlı zaman çizelgesi yönetimi

Web ve masaüstünde kullanılabilir

Altı araçla ve Zapier ile daha fazlasıyla yerel entegrasyon

nTask sınırlamaları

Mobil uygulama yok

Ara sıra yavaş yükleme süreleri

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

nTask fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Bir kullanıcı için aylık 3 $*

İş : Bir kullanıcı için aylık 8 ABD doları

Enterprise: özel fiyatlandırma

10. Microsoft Planner

Microsoft 365 Paketi içinde projeleri ve görevleri düzenleyin

via Microsoft

Microsoft Planner, Microsoft 365 paketinde bulunan kullanıcı dostu görev ve proje yönetimi aracıdır. Bu listedeki diğer araçlar gibi, Microsoft Planner da projelerinizin farklı yönlerini düzenlemenize ve görüntülemenize olanak tanır. Onboarding "sihirbazı" yardımıyla, birkaç dakika içinde ilk Kanban panonuzu, yani Plan'ı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Özellikle ürün backlog yönetimi aracı olarak tasarlanmamış olsa da, Microsoft Planner bu amaç için kolayca uyarlanabilir, bu da onu Microsoft 365'i zaten kullanan takımlar için uygun bir seçenek haline getirir.

Her Plan için, görevlerin bir hiyerarşisini oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve farklı durumlar ve dönüm noktaları ekleyebilirsiniz. Görevler, çeşitli aşamaları veya birikmiş iş öğelerinin türlerini temsil etmek için kullanılabilen Buckets adlı özelleştirilebilir kategoriler halinde düzenlenebilir.

Kolay önceliklendirme ve durum güncellemeleri için görevleri Kovalara sürükleyip bırakabilirsiniz. Şablonları kullanarak yeni görevler oluşturun veya e-posta yoluyla otomatik görev oluşturma ayarlayın. Yorumlar ekleyin, iş arkadaşlarınızı etiketleyin ve değişikliklerin geçmişini görüntüleyin.

Planner'ın en iyi özellikleri

Buckets ile özelleştirilebilir görev kategorileri

Otomatik e-posta görevi oluşturma

Ek dosya ve yorumlar aracılığıyla işbirliği

Masaüstü, web ve mobil cihazlarda kullanılabilir

Microsoft 365 uygulamalarıyla yerel entegrasyon

Planlayıcı sınırlamaları

Özel bir backlog yönetim aracına kıyasla sınırlı görselleştirme seçenekleri

Gelişmiş raporlama ve analiz yok

Microsoft 365 uygulamaları dışında yerel entegrasyon seçenekleri yoktur; bu da geliştirme takımını sınırlar

Pahalı (yalnızca Microsoft 365 Enterprise planı aboneleri için kullanılabilir)

Planlayıcı fiyatlandırması

Microsoft 365 E3 : Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

Microsoft 365 E5: Kullanıcı başına aylık 57 ABD doları

Backlog Yönetim Sürecinizle Daha Verimli Olun

Anlıyoruz, backlog yönetimi herkesin yeni araçlar listesinin başında yer almıyor. Ancak, her boyuttaki takımın birden fazla farklı ürün görevini organize etmesi, izlemesi ve üzerinde işbirliği yapması önemlidir.

Ürün ve yazılım ekipleri, bunu ve çok daha fazlasını yapmak için ClickUp'a güveniyor. Platformu deneyerek takımların diğer araçlardan ClickUp'a neden geçtiğini görün. Ücretsiz başlayın!