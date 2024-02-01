Optimize Edilmiş Agile Takım Yapısı Oluşturun

Herhangi bir yazılım geliştirme takımına birden fazla proje çıktısını ve geliştirme sürecini nasıl yönettiklerini sorun, cevapları Agile geliştirme metodolojilerine işaret edecektir.

Agile metodolojisi veya Agile proje yönetimi çerçevesi, proje yönetimine yinelemeli bir yaklaşım izler. Projeler daha küçük aşamalara bölünür ve her aşama, sürekli iyileştirme ve işbirliği ile planlama, yürütme ve değerlendirme aşamalarıyla tamamlanır.

Radix'e göre, Agile bugün dünyanın en çok kullanılan proje yönetimi metodolojilerinden biridir ve şirketlerin yaklaşık %61'i yazılım geliştirme için Agile kullanmaktadır.

Peki, Agile takım nedir ve bu yaklaşımı proje yönetimi ve yazılım geliştirme sürecinize nasıl uygulayabilirsiniz?

Bu kılavuzda bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız. Hadi başlayalım!

Çevik bir takımı oluşturan unsurlar nelerdir?

"Agile", artık hız, esneklik ve müşteri odaklılık ile eş anlamlıdır.

Agile takımlar sadece süreçler ve sprintlerden ibaret değildir; ortak bir vizyonu paylaşan ve sürekli öğrenme ve uyum içinde gelişen, yetkin bireylerden oluşur. Dolayısıyla, Agile takım, bir projeyi tamamlamak için bir dizi aşamada birlikte çalışan, farklı (ve çok sayıda) becerilere sahip bir grup insandan oluşur.

Agile takım yapıları genellikle küçüktür, bu nedenle her takım üyesi bir veya daha fazla iş hedefini gerçekleştirmek için özenle seçilir. Bu, her takım üyesinin birden fazla beceriye sahip olduğu ve aşamaları başarıyla tamamlamak için işbirliği içinde çalışması gerektiği anlamına da gelir.

Agile takım yapısının temel özellikleri şunlardır:

Çok yetenekli: Agile takım yapısının her üyesi birden fazla disipline katkıda bulunmalıdır Çapraz fonksiyonlu: Her takım üyesi bir alanda uzman olmakla birlikte, takımın genel yapısına değer katan tamamlayıcı becerilere de sahiptir İşbirliği: Agile takımları tek bir hedefe ulaşmak için birlikte çalıştıkları için işbirliği yapmalı, iletişim kurmalı, fikirlerini paylaşmalı, birbirlerini eğitmeli, yardım sunmalı ve diğer takımlar ve üyelerle iyi çalışmalıdır Hiyerarşik olmayan: Sorunsuz işbirliğini kolaylaştırmak için Agile takımları hiyerarşik değildir. Agile takım yapısı düzdür ve sorumluluk ve hesap verebilirlik eşit olarak paylaşılır

Geleneksel ve Agile Takım Yapıları

Artık çevik bir takım yapısını anladığımıza göre, çevik ve geleneksel takımlar arasındaki temel farkları anlayalım.

Geleneksel takımlar

Geleneksel takımlar genellikle doğrusal bir sıra izleyen şelale metodolojisini kullanır. Burada yöneticiler bir ilerleme stratejisi planlar ve oluşturur, takım ise bu planı uygular. Takım dinamikleri, takım üyelerinin belirli sorumlulukları, hedefleri ve uzmanlıklarına göre tanımlanır.

Bu nedenle, geleneksel takımlar genellikle:

Geleneksel proje yönetimi metodolojisini izleyin ve tanımlanmış bir hiyerarşiye sahip olun. Çalışanlar, takım liderleri, yöneticiler, C-seviye yöneticiler vb. vardır

Görevler yöneticiler tarafından tanımlanır ve takımlara atanır, takım liderleri aracılığıyla üyelere devredilir. Herkesin rolü ve günlük faaliyetleri tanımlanır

Geleneksel model, her takım üyesi belirli becerilere göre işe alındığı ve görevleri buna göre dağıtıldığı için beceri paylaşımı ve işlevler arası işbirliği için çok az alan bırakır

Geleneksel model, çıktıları elde etmek için hiyerarşi ve doğrusal proje yönetimine ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar için işe yarar. Ayrıca, genellikle planlardan çok sapmayan veya tamamlanması için sıkı zaman çizelgeleri gerektiren projeler için de uygundur

Agile takımlar

Agile metodolojisi ise bir projenin yinelemeli aşamalarda tamamlanmasını içerir. Her aşama geniş bir beceri aralığına sahip kişileri gerektirdiğinden, takım yapısı geleneksel şelale yaklaşımından farklıdır.

Ürün Takımı için ClickUp Gantt Grafik Görünümü, çevik takım yönetimi için görevlerin ve teslim edileceklerin gerçekçi bir görünümünü sunar

Agile takım, her aşamayı ve projeyi kendi başına gerçekleştirebilen çok yetenekli kişilerden oluşan bir gruptur.

Agile takımları genellikle küçüktür (5-10 üye) ve projeyi tamamlamak için gerekli tüm becerilere sahip üyelerden oluşur

Agile takımlar son derece işbirlikçidir. Her aşama kısa sürede tüm geliştirme aşamalarından geçtiği için, uygun iletişim ve takım işbirliği olmalıdır

Agile takım yapısı, işlevler arası bir ortamda çalışabilen çok sayıda beceriye sahip kişilerden oluşur. Bu, üyelerin birbirlerinden öğrenmelerini ve birbirlerine öğretmelerini sağlar. Bu aynı zamanda görevlerin katı bir şekilde atanmadığı ve deneyimli agile takım üyelerinin proje gereksinimlerine ve beceri setlerine göre görevleri seçebilecekleri anlamına gelir

Son olarak, Agile takımları hiyerarşik değildir. Takım yapısı düzdür ve her üye, Agile proje teslim hızından eşit derecede sorumlu ve hesap verebilir

Bu bariz zıtlık, felsefe ve yaklaşımdaki keskin farkı vurgulamaktadır. Geleneksel yapılar öngörülebilirlik ve kontrolü ön planda tutarken, Agile esneklik ve uyumdan beslenir.

Çapraz işlevsellik, süreç analizi, özerklik ve yinelemeli geliştirme gibi temel ilkeleri benimseyen Agile takımları, yeni bir düzeyde yanıt verebilirlik, uyarlanabilirlik ve müşteri odaklılık elde eder.

Agile Takım Yapılarının Türleri

Çevik bir takım yapısında sabit roller olmasa da, çoğu proje için bazı gereksinimler ortaktır. Bu nedenle, tipik bir çevik takım aşağıdakilerden oluşur:

Genel

Genel yetenekli Agile takımında, her üye geniş bir beceri aralığına sahiptir, ancak genellikle hiçbirinde uzman değildir. Her takım üyesi çok yetenekli olduğundan (ve becerileri birbiriyle örtüşür), işbirliği ve takım çalışmasıyla hedeflerine ulaşabilirler. Front-end geliştirme bilen iki üye birlikte çalışabilir ve birbirlerinin bilgi eksikliklerini tamamlayabilir.

Bu yapı, daha küçük takımlar için iyi sonuç verir ve uzmanlar gerektiren kritik roller (veya görevler) için uygun olmayabilir.

Uzman

Uzman, belirli bir alanda uzman olan kişidir. Uzman Agile takımı, bu uzmanlardan oluşan bir gruptan oluşur. Her uzman, bir temel beceriye sahiptir ve kendi alanından sorumludur. Bu yaklaşımda, roller ve sorumluluklar genellikle her üyenin uzmanlığına göre otomatik olarak tanımlanır.

Bu metodoloji, genel yapıların tam tersidir ve projeler (veya görevler) kritik öneme sahip olduğunda kullanılır.

Hibrit

Tahmin edebileceğiniz gibi, hibrit Agile takım, genel uzmanlar ve uzmanlardan oluşan heterojen bir karışımdır. Bu modelde, uzmanlar uzman oldukları aşamada karmaşık görevleri üstlenirken, genel uzmanlar boşlukları doldurur ve takımı bir arada tutar.

Agile takımlar genellikle karma yapıdadır. Takımdaki genel uzmanlar, takımın esnek ve uyarlanabilir olmasını sağlar (bu, Agile metodolojisini diğerlerinden ayıran özelliktir) ve uzmanlar ise kaliteli sonuçlar elde edilmesini garanti eder.

Paralel

İlk üç modelde, takım yapısı ve teslim edilecekler her yinelemede aşağı yukarı aynı kalır.

Paralel yapıda, takımlar her yinelemede görevlerini değiştirir. Bir yinelemede arka uç sistemlerinde çalışan bir takım, bir sonraki yinelemede ön uç geliştirme üzerinde çalışabilir.

Bu, farklı yinelemelerin paralel olarak gerçekleşmesini sağlarken, üyelerin diğer proje alanlarına katkıda bulunmasına da olanak tanır. Üyeler süreç içinde becerilerini geliştirebilir ve yineleme içindeki her alana yeni bakış açıları getirebilir.

Alt takım

Agile'da hiyerarşi yoktur, ancak buna çok benzeyen bir yapı görebilirsiniz: alt takım yapısı.

Bu yaklaşımda, Agile takımı daha büyük bir takımın parçası olabilir veya birlikte çalışan birden fazla Agile takımı olabilir. Her Agile takımı, yinelemenin belirli bir bölümünden sorumludur, ancak aşama ancak tüm takımlar başarılı olduğunda tamamlanır.

Alt takımlar genellikle, aşamalar tek bir Agile takım yapısı tarafından yönetilemeyecek kadar büyük olduğunda oluşturulur.

Agile Takımındaki Anahtar Roller ve Sorumluluklar

Agile takım hiyerarşik bir yapıya sahip olmasa da, Agile çerçevesi organizasyonel bir yapı gerektirir.

Aşağıda, Agile manifestosunda tanınan Agile takım yapısı ve rolleri yer almaktadır:

Ürün sahibi

Ürün sahibi, paydaşların ve müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, bunları takıma iletmek ve Agile projesinin yaşam döngüsü boyunca bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlamakla sorumludur.

ClickUp'ta proje hedeflerini ve teslim edilecekleri tanımlamak için özel durumlar oluşturma

Bunu başarmak için, ürün sahibi, projenin doğru yolda ilerlediğinden emin olmak için paydaşlar ve takımla düzenli olarak toplantılar yapar. Ayrıca, müşterinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anladıkları için gerektiğinde rehberlik de sağlarlar.

Takım lideri veya Scrum ustası

Takım lideri (veya Scrum'da scrum master), esasen takımın tüm üyeleri ve onların çıktıları için sorumludur. Kişileri seçer, takımı oluşturur, işbirliğini kolaylaştırır, görevleri ve iş akışlarını yönetir, toplantıları yürütür vb.

Takım lideri, takımın Agile manifestosunda belirtilen ilkelere göre çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

Agile uygulamasının türüne bağlı olarak, bu rolün farklı isimleri olabilir. Ancak sorumluluklar aynı kalır. Örneğin, Agile Scrum takımlarında takım liderine Scrum Master denir.

Takım üyeleri

Bu, Agile ürün geliştirme takımının tüm üyelerini içerir. İş ve takımın türüne bağlı olarak, üyeler geliştiriciler, tasarımcılar, test uzmanları, pazarlamacılar, satış elemanları vb. olabilir. BT ve yazılım geliştirme alanında (Agile'ın en popüler olduğu alan), tanımlanan tipik roller şunlardır:

Geliştirici : Kod yazar, ürünü oluşturur ve ürünün mühendisliğinden ve hayata geçirilmesinden sorumludur

Tasarımcı : Kullanıcı akışını oluşturur ve ürünün görsel estetiğini tanımlar

Test Uzmanı: Senaryolar simüle ederek üründe hata ve diğer sorunları test eder. Geliştirici ve test uzmanı birlikte çalışarak hatasız bir ürün oluşturur

Tanımlanan yapıya bağlı olarak, her takım üyesi genel uzman, uzman veya her ikisi olabilir. Takım üyeleri, ürün sahibinin paydaşları memnun etmek için tanımladığı hedefleri gerçekleştirmek için takım lideri ile birlikte çalışır.

Danışmanlar/Konu uzmanları

Agile çerçevesinin anahtar özelliklerinden biri esneklik ve uyarlanabilirlik sağlamasıdır. Bu, projenin yinelemeler boyunca değişen pazar taleplerini ve koşullarını karşılamak için değişebileceği anlamına gelir.

Bu değişiklikler, Agile takım yapısı içinde bulunmayan belirli beceriler veya uzmanlık gerektirir. Bu gibi durumlarda, takım lideri bir SME veya danışmandan yardım isteyebilir. Bu kişiler, bir alanda uzman kişilerdir ve genellikle kısa süreli olarak bir takımla çalışır ve bu süre boyunca destek ve rehberlik sunar.

Geliştirme takımlarının ClickUp'ta formlara Koşullu Mantık'ı kolayca ekleyebilmesinin bir örneği

Uzman bir Agile takımını yönetmek için, geliştirme takımları özel formlar kullanarak talebin ayrıntılarını kaydedebilir ve uzman takımlara taleplerini iletebilir.

Paydaşlar

Paydaşlar, bir projenin birincil menfaat sahipleridir. Sonuçtan etkilenirler ve sonucu da etkilerler. Bir paydaş, müşteri, yatırımcı, yönetim kurulu vb. olabilir.

Onların ihtiyaçları, projenin şeklini ve sonraki tüm stratejileri belirler. Paydaşlar genellikle günlük faaliyetlere dahil olmazlar ve genellikle ürün sahibi aracılığıyla iletişim kurarlar.

Etkili bir Agile Takım Yapısı Oluşturma

Agile metodolojisini, faydalarını ve Agile takımlarının nasıl çalıştığını anladıktan sonra, Agile'ı kendiniz uygulamayı düşünebilirsiniz. Etkili bir Agile takım yapısı oluşturmak için paylaşmak istediğimiz bazı adımlar vardır:

Agile yöntemlerini seçin

Scrum, Kanban vb. gibi farklı Agile yöntemleri vardır. Sektör ve iş türüne bağlı olarak bu yöntemlerden bir veya daha fazlasını seçin. Yöntem, takım yapısı ve operasyonları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Proje yöneticilerinin Agile projelerindeki sprintleri verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan ClickUp Kanban Panosu görünümü

Beceri düzeyini tanımlayın

Genel yeteneklere sahip bir takım mı, uzmanlardan oluşan bir takım mı kuracaksınız, yoksa hibrit bir yaklaşım mı benimseyeceksiniz? Bu karar, kimi işe alacağınızı ve takımın nasıl yapılandırılacağını etkileyecektir.

Uyum yeteneğini geliştirin

Uyarlanabilirlik, Agile çerçevesini ayıran özelliktir. Bu uyarlanabilirlik duygusunu takım içinde de teşvik edin. Başlangıçtan itibaren, her takım üyesi yeni beceriler öğrenmesinin, farklı rollerde çalışmasının vb. kendisinden bekleneceğini bilmelidir.

Tuckman'ın grup gelişimi aşamalarını takip edin

Alun Gather Good aracılığıyla Tuckman'ın grup gelişimi aşamaları

Genel olarak, bir Agile takımının her bir üyesi şu dört aşamadan geçer:

Yönlendirme için lider ve ürün sahibine büyük ölçüde güvenin Rollerine alışın ve rehberliğe ihtiyaç duymadan sorumlulukları üstlenin Takımdaki diğer üyelerle bağlar güçlenir ve takım sorumlulukları kabul edilmeye başlanır En iyi performansı göstermeye ve en iyi sonuçları elde etmeye başlar

Teknolojiyi kullanın

Teknoloji, Agile yolculuğunuzu büyük ölçüde hızlandırabilir. ClickUp gibi yazılım çözümleri, ürün sahiplerine ve takım liderlerine Agile takımını etkili bir şekilde yönetmek için gereken tüm araçları sağlar.

Görevler ve alt görevler, beyaz tahtalar ve Gantt grafikleri gibi özellikler, takımların Agile çerçevesini uygulamasına ve liderlerin ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

Bağımlı görevleri verimli bir şekilde yönetmek için görevler ve bağımlılıklar içeren ClickUp Gantt görünümü

ClickUp ile Agile Takımları Yönetin

Ürün sahipleri ve liderler, doğru araçlarla takımları daha verimli bir şekilde yönetebilir. ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı bu araçlardan biridir.

ClickUp'ta takım hedeflerini içeren gösterge paneli paketi, her departmanın bir projedeki rolünü ve çabasını anlamasına yardımcı olur

ClickUp Agile, proje yöneticilerine, Scrum takımlarına ve geliştirme takımlarına bir Agile takımı ve aşamaları kurmak ve yönetmek için gereken tüm işlevleri sağlar. Görev ve iş yükü yönetiminden analitik ve raporlamaya kadar her şeyi tek bir platformdan yönetin.

ClickUp Organizasyon Şeması ile Agile takım yönetiminde verimli bir şekilde çalışabilir ve bir adım önde başlayabilirsiniz. Sıfırdan başlamak yerine, kullanıma hazır Agile şablonlarımızı kullanarak bireysel kaynakları yönetebilir, ilişkileri tanımlayabilir ve takımlarınız için çevik bir ortamı benimsemenize yardımcı olabilirsiniz.

Kuruluşlarınız için çevik metodolojileri benimsemek ve Agile ürün geliştirme ve takım işbirliğini mümkün kılmak istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun!

SSS

1. Agile bir takım nasıl çalışır?

Agile takımlar, bir projede belirli bir görevi yerine getirmek için seçilen çok fonksiyonlu ve kendi kendini yöneten bireylerden oluşur. Bu bireyler, belirli iş uzmanlıkları nedeniyle seçilir ve ortak bir hedefe ulaşmak için kendi iş alanlarında çalışabilirler.

Bu uzman agile takım, departmanlar arasında işbirliği yaparak, birden fazla çapraz fonksiyonlu projenin minimum kesinti ve gecikmeyle aynı anda yürütülmesini sağlar.

2. Agile'da farklı roller nelerdir?

Agile'daki farklı roller, Paydaşlar, Ürün Sahipleri, Takım Lideri, Agile Proje Yöneticileri ve Takım Üyeleridir.

3. Agile takımının ideal yapısı nedir?

İdeal bir Agile takım, düz bir yapıya sahip olmalıdır, yani tüm takım üyeleri eşit sorumluluk ve bağımsız çalışma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu takımın boyutu küçük veya yalındır ve 3-10 kişiden oluşur.

Bu, takımın faaliyetlerinden sorumlu olmasını sağlar ve iç iletişimi geliştirerek takımın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, proje yöneticilerinin faaliyetleri verimli bir şekilde dağıtmasına ve böyle bir takımı yönetmesine yardımcı olur.

4. Agile yapısı neden gereklidir?

Agile yapı, proje faaliyetlerine, iş akışlarına ve takım rollerine bağlı olarak küçük takımları yönetmek için bir çerçevedir. Bu, her takım üyesinin teslim edilecekleri ve hedeflerini bilmesini sağlarken aktif iletişimi ve şeffaflığı teşvik ettiği için çok önemlidir. Takımların birbirlerine güvenmelerine, değişimi benimsemelerine ve dinamik bir ortamda başarılı olmalarına yardımcı olur.

5. ClickUp gibi yazılım araçları Agile takımını organize etmeye nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp gibi araçlar, çevik çerçeveler kullanılarak oluşturulmuştur ve proje yöneticilerinin risksiz bir şekilde birden fazla proje üzerinde çalışmasına yardımcı olur. Çevik bir takım kendi kendini yönettiği için, günlük işleri ve hedefleri izlemek takım liderleri ve ürün sahipleri için zor olabilir.

ClickUp'ın sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleri, iş akışını kolaylaştırır, şeffaflığı artırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Görsel öğeler kullanarak görevlerin net bir görünümünü sunar, teslim edilecekleri ve kaynakları ayrıntılı olarak gösterir ve proje birikimlerinde ilerlemeyi izler. Bu, proje yöneticisinin zamanında kararlar almasına ve ürünün başarılı bir şekilde teslim edilmesini sağlamasına yardımcı olur.