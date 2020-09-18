Çevik Ürün Geliştirme için Kapsamlı Kılavuz (2025)

Çevik ürün geliştirme hakkında bilgi edinmek ister misiniz?

İster yazılım geliştiriyor ister donanım ürünleri üretiyor olun, Agile süreci geliştirme döngünüzü kısaltmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Agile yaklaşımının temellerini öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu makalede, Agile metodolojisinin ne olduğunu, nasıl işlediğini, faydalarını ve sizin için en iyi Agile proje yönetimi aracını öğreneceksiniz.

Hadi başlayalım!

Agile nedir?

Agile metodolojisi, takımların geliştirme döngüsünün süresini kısaltmasına ve kullanıcı odaklı ürünler oluşturmasına yardımcı olan bir dizi uygulamadır.

Bu nasıl yapılacak?

Çevik bir takım, ürünün çalışan bir sürümünü oluşturmak için 2-4 haftalık kısa sprintler halinde çalışır.

Her sprintin sonunda, bu sürümü anahtar paydaşlara sunarlar. Her paydaşın geri bildirimlerine göre, bir sonraki sprinti başlatırlar.

Nihai ürün herkesin beklentilerini karşılayana kadar bu süreci tekrarlarsınız.

Neden?

Kısa sprintler, toplam üretim süresini kısaltmanıza yardımcı olur.

Ayrıca, paydaşlarla sık sık yapılan incelemeler, müşteri ihtiyaçlarıyla iletişim halinde kalmanıza yardımcı olur.

Sonuç?

Daha kısa sürede daha iyi bir ürün geliştirin!

Bu, elbette, Şelale metodolojisi gibi geleneksel proje yönetimi tarzından çok farklı bir geliştirme tarzıdır.

Agile çerçevesi, Waterfall metodolojisinden nasıl farklıdır?

Çevik bir proje birden fazla sprint veya geliştirme döngüsü içerirken, Şelale metodolojisi aylar hatta yıllar sürebilen tek bir üretim döngüsü içerir.

Dahası, Agile yaklaşımı, geliştirme döngüsü boyunca ürünleri sürekli olarak test eder. Waterfall takımları, ürün testlerini sadece tamamen geliştirildikten sonra gerçekleştirir.

Bu, müşterinin ürünü ancak üretim döngüsü bittikten sonra inceleyebileceği anlamına gelir. Ancak Agile'da, ürün geliştirme süreci boyunca müşterileri aktif olarak dahil ederek üstün ürünler oluşturmanıza yardımcı olur.

Agile metodolojisini kimler kullanabilir?

Agile çerçevesi yazılım geliştirme projeleri için geliştirilmiş olsa da, bu metodolojinin donanım geliştirme veya diğer sektörlere uygun olmadığı anlamına gelmez.

Aslında, Agile geliştirme metodolojisini finans, pazarlama ve hatta inşaat gibi her türlü sektörde uygulayabilirsiniz.

İnşaat için proje yönetimi yazılımı hakkındaki makalelerimizi ve Agile'a nasıl geçebileceğiniz konusunda uzmanların ipuçlarını inceleyin.

Agile'ın Temelinde Ne Vardır?

Agile Manifesto, metodolojinin neyi temsil ettiğini özetleyen kısa bir belgedir. Tüm Agile geliştirme takımları için 4 değer ve 12 ilke belirler.

Bunlar uymanız gereken katı kurallar olmasa da, değerler ve ilkeler Agile yazılım geliştirmedeki her süreci etkiler.

Agile ilkeleri ve değerleri bir araya gelerek, takım üyeleri arasında maksimum işbirliği ve inovasyona yönelik bir Agile zihniyet geliştirir.

Agile'ın 4 değeri şunlardır:

Bireyler ve etkileşimler süreçler ve araçlardan daha önemlidir

Kapsamlı dokümantasyon yerine işleyen yazılım

Sözleşme müzakeresi yerine müşteri işbirliği

Planı takip etmek yerine değişimi kucaklamak

12 Agile ilkesi 4 gruba ayrılabilir:

1. Müşteri memnuniyeti ile ilgili Agile proje yönetimi ilkeleri

Müşteri ihtiyaçlarını önceliklendirerek, yüksek kaliteli, işlevsel yazılımları zamanında teslim edin

Son dakika değişikliklerini kabul edin

Her birkaç hafta veya ayda bir teslimat yaparak sürekli müşteri geri bildirimi alın ve ürünü buna göre uyarlayın

2. Kaliteye ilişkin Agile proje yönetimi ilkeleri

İşleyen ürününüzün müşterileri ne kadar memnun ettiğini değerlendirerek başarısını ölçün

Test odaklı geliştirme sürecine ayak uydurmak için istikrarlı bir geliştirme hızı sağlayın

Teknik mükemmelliğe ve iyi tasarıma sürekli dikkat edin, çünkü bunlar takımınızın çevikliğini artırır

3. İşbirliği hakkında Agile proje yönetimi ilkeleri

Proje paydaşları ve geliştiriciler, geliştirme süreci boyunca aktif olarak işbirliği yapmalıdır

Motivasyonu yüksek takım üyeleriyle projeler oluşturun ve onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayın

Bilgi aktarımının en güvenilir ve verimli yolu yüz yüze konuşma olduğundan, yüz yüze konuşmalar yapın. Takım üyelerinin doğrudan iletişim kurmasını teşvik edin

Minimum denetimle çalışan kendi kendini organize eden takımlar en iyi sonuçları verir

4. Takım yönetimi hakkında Agile proje yönetimi ilkeleri

Çevikliği artırmak, süreçlerinizi basit tutmak ve gereksiz işlerden kurtulmak için

Takımınızın performansını sürekli olarak değerlendirin ve daha iyi, daha verimli bir takım haline gelmeleri için ince ayarları yapın

Çevik bir takımda farklı roller nelerdir?

Çevik bir proje, büyük bir müzikal gibidir. Setler ve kostümler daha sonra gelebilir.

Ancak bunun gerçekten başarılı olması için önce harika sanatçılara ihtiyaç vardır.

Ve Agile takım üyeleri de sanatçılardan farksızdır!

Farklı beceri ve geçmişlere sahip olsalar da, hepsi mevcut sorunları çözmek için birlikte çalışır. Bu tür işlevler arası işbirliği, Agile takımın inovasyon kültürünün temelini oluşturur.

Peki bu insanlar kimler ve sorumlulukları nelerdir?

İşte Agile takımının anahtar üyeleri ve yapacakları işlerin listesi.

1. Ürün sahibi

Ürün sahibi (bazen ürün yöneticisi olarak da bilinir), her şeyin başladığı yerdir.

Onlar takımın süper bilgisayarlarıdır: müşteri ihtiyaçları hakkında nihai bilgi kaynağıdır.

Ürün sahibi, kullanıcılarla yakın bir şekilde çalışır, gereksinimlerini kaydeder ve bunları ürün biriktirme listesine aktarır. Tıpkı bir bilgisayar gibi, tüm proje süreçleri için vazgeçilmezler!

2. Proje yöneticisi

Ürün sahibi, tüm müşteri ile ilgili bilgilerin kaynağı ise, proje yöneticisi bu bilgileri iyi bir şekilde kullanmaktan sorumludur.

Geliştirme ekibini koordine ederek ürün sahibinin yönergelerine göre bir ürün oluştururlar.

Daha da önemlisi, sprintler ve çeşitli aşamaları gibi proje döngüsündeki hareketli parçaları yakından takip ederler.

Ancak, Scrum metodolojisini izliyorsanız, proje yöneticisinin rolü ürün sahibi, Scrum ustası ve geliştirme ekibi üyeleri arasında paylaşılır.

3. Geliştirme takımı

Geliştirme takımı, sahadaki ordudur. Ürün geliştirme sürecine pratik bir kapasiteyle dahil olurlar.

Agile geliştirme takımları, tasarımcılar, mühendisler, programcılar, iş analistleri vb. kişilerden oluşan, kendi kendini organize eden, işlevler arası takımlardır.

4. Paydaşlar

Proje paydaşları, geliştirme sürecinde pratik bir rol oynamasa da, katkıları ürünü doğru yöne yönlendirir.

Agile metodolojisinde 4 ana proje paydaşı türü vardır:

Ana para veya nihai ürünün alıcıları

Son kullanıcılar

Üretimi destekleyen ortaklar

Üst düzey yöneticiler veya yöneticiler gibi içeriden bilgi sahibi kişiler

İhtiyaçları ve vizyonları, ürünün çeşitli kısımlarını yönlendirir.

Çeşitli Agile Ürün Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Agile yaklaşımı artık sadece bir ürün geliştirme süreci değildir.

Yıllar içinde, Agile uygulamaları üretimle ilgili daha geniş bir felsefeyi temsil eder hale geldi.

Agile, çok geniş bir yazılım ve donanım geliştirme yöntemleri aralığını kapsar.

Ancak hepsinin ortak bir nesnesi vardır: daha kısa sürede daha iyi bir ürün geliştirmek!

Genellikle, bir Agile koçu veya takımı, en yaygın Agile yazılım geliştirme yöntemlerinin temelleri hakkında iş bilgisine sahip olmalıdır.

Agile geliştirme metodolojisinin bazı varyasyonlarına kısaca göz atalım:

Scrum, birkaç anahtar fark dışında neredeyse tamamen Agile çerçevesine benzer.

En önemli fark, geliştirme takımına rehberlik eden bir Scrum ustasının varlığıdır.

Ayrıca, Scrum takım üyeleri günlük operasyonlarında çok daha fazla özerkliğe sahiptir ve minimum denetimle çalışır. Ancak bunun başarılı olması için yeterince deneyimli olmaları gerekir.

Scrum çerçevesi, sürekli gelişen projeler için daha uygundur.

Bu Agile geliştirme sürecini oluşturan Scrum etkinlikleri veya törenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Toyota, 70'li yıllarda her türlü israfı azaltmaya odaklanan bir üretim sürecinin öncülüğünü yaptı. Günümüzde Yalın olarak bilinen bu değer odaklı süreç, daha sonra tüm yazılım üretimlerine uyarlanmıştır.

Yalın ilkeleri, aşırı envanter, aşırı üretim, fazla çalışan takım üyeleri vb. kaynaklı israfı azaltmanıza yardımcı olur.

Yalın, iş akışlarını basitleştirmek ve müşteriye yalnızca değerli olanı sunmak için mükemmeldir.

Lean gibi, Kanban proje yönetimi de Japon icadıdır. Ancak, ürün geliştirmeye görsel bir yaklaşım getirir.

Takımlar, her görevi başlangıcından tamamlanmasına kadar izlemek için Kanban panosu kullanır. Bu, şeffaflığı teşvik eder ve takımın darboğazları tespit etme ve çözme kapasitesini artırır.

4. XP

Extreme Programming (Aşırı Programlama) veya kısaca XP, Agile ile (Scrum gibi) neredeyse tüm temel ilkeleri paylaşır.

Ancak, test, yeniden yapılandırma ve çift programlama gibi yazılım geliştirmeye özgü çeşitli mühendislik uygulamaları vardır.

XP ayrıca, geliştiriciler için tutarlı proje aşamaları oluşturmaya odaklanır ve bu da onu karmaşık projeler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Çevik Ürün Geliştirme Nasıl İşler?

Artık Agile'ın temellerini biliyorsunuz.

Ancak bunun nasıl işlediğini merak ediyor olabilirsiniz.

Endişelenmeyin. Biz size yardımcı olacağız.

Tipik Agile süreci oldukça basit ve anlaşılması kolaydır.

Sadece iki önemli aşaması vardır:

Planlama

Sprintler

Bu bölümde, her ikisinin temel unsurlarını ele alacak ve nasıl ilerlediklerini açıklayacağız.

İşleri eğlenceli ve basit hale getirmek için, kendi Agile projemizi örnek olarak kullanacağız!

Kullanıcıları için en iyi fırsatları bir araya getiren bir pizza teslimat uygulaması geliştirmeye çalışacağız.

Bilgiye aç mı oldunuz?

O halde, bu proje için Agile geliştirme sürecine dalalım!

Aşama #1: Planlama

Pizza sipariş uygulamanız, kullanıcıların menüleri ve fırsatları inceleyerek harcayacakları zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Öyleyse, proje planınız neden zaman kaybetmeli?

Verimli Agile planlama, temel olarak şu 4 alana odaklanır:

A. Ürün vizyon beyanı

Bu, ürününüzün ulaşması hedeflenen amacı tek satırlık basit bir açıklamadır.

Proje başladıktan sonra, attığınız her adım vizyon beyanına geri dönmelidir.

Amacınızı daraltacak kadar spesifik, ancak üretim sırasında çeşitli olasılıkları barındıracak kadar geniş kapsamlı olmalıdır.

Örnek: İnsanlara en düşük fiyatlarla en iyi pizzaları seçme imkanı sunmak.

Ürün yol haritası, işlevsel bir ürünü oluşturan tüm anahtar özellikleri vurgular.

Ürününüzü piyasa standartlarından ayıran USP (benzersiz satış teklifi) özelliklerinin bir listesini de ekleyebilirsiniz.

Örnek: Kullanıcıların çeşitli restoranların pizza fiyatlarını ve teslimat sürelerini karşılaştırmasına olanak tanıyan bir özellik.

Daha da önemlisi, bir "yol haritası" olduğu için, takım için kabaca bir üretim takvimi oluşturur.

C. Ürün biriktirme listesi

Ürün biriktirme listesi, Agile yol haritasındaki tüm öğeleri içerir. Ancak, bu sadece yapılacaklar listesi değildir.

Bu yöntem, ürün sahibi tarafından geliştirilir ve yönetilir. Ürün sahibi, her bir özelliğe öncelikler ve tahminler ekler.

Ayrıca, ürün biriktirme öğeleri önceliklerine göre geliştirme takımına atanır.

Ancak, ürün biriktirme listesi zaman içinde sabit değildir.

Ürün sahibi, müşteri davranışları hakkında yeni bilgiler edindiğinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için birikmiş işler de değişebilir.

D. Sürüm planı

Backlog'unuzu planladıktan sonra, çeşitli sprintler sırasında geliştirilecek farklı özellik kümeleri için bir sürüm planı ayarlayabilirsiniz. Her sprintin çıktısı "artış" olarak bilinir.

Örnek:

Sprint 1: Kullanıcı onboarding özellikleri oluşturun

Sprint 2: Pizza karşılaştırma özelliklerini geliştirin

Bonus: Daha fazla ürün yönetimi şablonunu buradan inceleyin.

Aşama #2: Sprintler

Planlama aşaması bir film senaryosu yazmak gibiyse, sprintler filmi çekmek gibidir!

Tüm üretim faaliyeti 2-4 hafta süren sprintlerde gerçekleşir.

Aynı zamanda testler, incelemeler ve değişikliklerin yapıldığı aşamadır.

Bu, sprintleri Agile ürün geliştirme sürecinin en uzun, en kaynak yoğun ve en verimli kısmı haline getirir.

Agile ürün yönetimi sürecinin bir sprint döngüsü şu şekilde gerçekleştirilir:

A. Sprint planlaması

Sürüm planı, her sprint için genel gündemi daraltır.

Ancak, takımın bunu nasıl başaracağına karar vermesi sadece sprint planlama oturumunda gerçekleşir.

Örneğin, ürün biriktirme listesi, işe alım sürecinin bir öncelik olduğunu ve ilk sprintte tamamlanması gerektiğini belirtir.

İlk sprint planlama toplantısında, takım bunun için hangi görevlerin ve alt görevlerin gerekli olduğuna karar verir. Bu listeye sprint backlog denir.

Sprint backlog'da bahsedilen görevler, belirli hedefler ve son tarihlerle birlikte takım üyelerine atanır.

Kısacası, sprint planlaması süreci sprint için bir yol haritası çizer.

Artık takımınızın yapacağı tek şey bu yazılım üzerinde çalışmak.

B. Günlük standup

Agile değerleri, daha iyi koordinasyon için yüz yüze etkileşimlere önem verir.

Özellikle sprintler sırasında işler tüm hızıyla devam ederken.

Günlük standup, bu tür iletişimi iyileştirmenin bir yoludur.

Bu yöntemde, geliştirme takımı her sabah 15 dakika toplanarak önceki günü değerlendirir, bir sonraki günün planını yapar ve karşılaşılabilecek olası engelleri tartışır.

Bu günlük toplantılar, uzun tartışmaları önlemek için yeterince kısa, ancak günün önemli noktalarını paylaşmak için yeterince uzundur.

Ve tıpkı iyi bir pizza gibi, bir dilim bile sizi doyurabilir!

Sprint backlog'unu bitirmek için haftalarca hummalı bir şekilde çalıştıktan sonra, takım bir artış sağlar. Takım, bu çalışan yazılımı sprint inceleme toplantısında anahtar paydaşlara sunar.

Bu, takımın kullanıcının canlı geri bildirimlerini ölçmesi ve yapması gereken değişiklikleri belirlemesi için bir fırsattır.

Bu aşamada, ürününüz üzerine biraz sos ve malzeme serpilmiş pizza hamuru gibidir.

Malzemeler doğruysa, biraz ısı (veya geri bildirim) ürünü daha da iyi hale getirecektir!

Çevik bir takım, her sprintte iyileştirmeye odaklanır.

Bu nedenle, incelemenin ardından, bir sonraki sprint'e geçmeden önce, ara verirler ve bir geriye dönük değerlendirme yaparlar.

Bu toplantı, önceki sprintte neyin işe yarayıp neyin yaramadığının içsel bir incelemesidir.

Takım, bu bilgileri bir sonraki sprintte kendilerini geliştirmek için kullanır.

Ve çalışan yazılımın her sürümüyle, nihai ürüne bir adım daha yaklaşırlar.

Çevik Ürün Geliştirmenin 3 Anahtar Avantajı

Agile yönteminin geleneksel üretim uygulamalarından ne kadar farklı olduğunu artık anladınız.

Peki, neden bunu kullanmalısınız?

Agile'a geçmenin 3 anahtar faydası şunlardır:

1. Daha hızlı iletişim ve daha iyi bilgilendirilmiş paydaşlar

Kötü iletişim, proje başarısızlığının en büyük nedenlerinden biridir.

Ancak Agile süreci, iletişimi projenin merkezine yerleştirerek bunu önler.

Takım üyeleri, günlük standup toplantılarında her gün birbirleriyle etkileşim kurar

Müşterinin temsilcisi olarak ürün sahibi, her sürecin bir parçasıdır

Her sprint sonrası yapılan incelemeler, üretim sürecine doğrudan paydaş katılımını teşvik eder

Proje boyunca takımlar, diğer tüm etkileşim türlerinden çok yüz yüze etkileşime bağlıdır.

İşleri halletmenin en hızlı yolu budur!

2. Yenilikçi bir ortam geliştirir

Takım üyelerinden sıkıcı belgeler hazırlamalarını ve bir düzine kişiye rapor vermelerini istiyorsanız, onların yenilikçi olmalarını bekleyebilir misiniz?

Agile oluşturucuları, çok fazla sürecin inovasyonu engellediğini fark etti.

Bu nedenle Agile ilkeleri, takımın önceliklerinin ne olması gerektiği konusunda nettir.

Çevik bir takım, birden fazla yinelemede çalışan yazılımlar sunmaya odaklanır.

Geleneksel yöntemler tek seferde mükemmelliğe ulaşmaya odaklanırken, Agile "deneme ve geliştirme" yöntemini vurgular. Bu nedenle Agile ortamı, tasarım odaklı düşünme ve yaratıcılığın güç kaynağıdır.

3. Daha hızlı üretim döngüleri

İşte bir geliştirici için korku hikayesi:

Aylarca bir ürün üzerinde çalışıp, sonunda müşterinin beklentilerini hiç karşılamadığını fark etmek!

Evet, tam bir kabus gibi.

Projenizi taş devrine geri götürecek!

Neyse ki, Agile bir projede, üretim ve incelemeleri sabit bir hızda sürdürebilirsiniz.

Müşteri işbirliği, üretim ve test aşamalarında kullanıcılardan geri bildirim almanızı sağlar.

Dahası, sprint süresi 2-4 hafta ile sınırlandırıldığından, ürün geliştirme sürecinde herhangi bir gecikme için doğal bir engel vardır.

Agile yazılım geliştirmenin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, takımımız bu yazıda 6 neden daha derlemiştir.

Tüm bunlar, pazara hazır bir ürün geliştirmek için hızlı yolda ilerlemenizi sağlayacaktır.

Ancak, tüm bu avantajlar ürün geliştirmeyi kolaylaştırmaz.

Hala çözmeniz gereken birçok sorun var, örneğin:

Bir takımın kendi üyeleri ve paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurmasını nasıl sağlayabilirsiniz?

Takımınızın çevikliğini nasıl takip ediyorsunuz?

Baş döndürücü hız ve yüzlerce sprint faaliyetini nasıl izleyebilirsiniz?

Onlarca soru. Tek çözüm.

Güçlü bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

Ve sıradan bir araç değil, piyasadaki en iyisi olan ClickUp'a ihtiyacınız var.

2022'nin En İyi Agile Proje Yönetimi Aracı: ClickUp

Çok çeşitli Agile ürün geliştirme ve işbirliği özellikleriyle ClickUp, herhangi bir Agile takımını (şirket içi ve uzaktan ) desteklemek için her şeye sahiptir!

ClickUp'ın bazı özelliklerinin Agile ürün geliştirme sürecini nasıl desteklediğini aşağıda görebilirsiniz:

Sprintler, Agile geliştirme sürecindeki en uzun aşamalardır ve her biri hızlı tempolu faaliyetlerle dolu bir mayın tarlası gibidir.

Elbette, tek bir bilgiyi bile kaçırmamalısınız.

Peki, kapsamlı belgeler olmadan sprintleri nasıl yönetebilirsiniz?

ClickUp'ın Sprint Listeleri özelliğini kullanmanız yeterlidir.

Bunlar, her sprint'i küçük görevlere ayıran basit kontrol listeleridir. Ürün yol haritasında ilerledikçe listeden görevleri işaretleyebilirsiniz.

Tüm Agile projeleriniz, görevleriniz, alt görevleriniz ve hatta kullanıcı hikayeleriniz için bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. Bir listeye Scrum puanları ekleyerek, birikmiş öğeleri tamamlamanızın ne kadar süreceğini hesaplayabilirsiniz.

Ama hepsi bu kadar değil.

Sprint puanları olmadan sprint yönetimi yapamazsınız, değil mi?

İş yükü kapasitenizi izlemenize yardımcı olmak için ClickUp, verimli kaynak yönetimi için Sprint Puanları eklemenize olanak tanır. Bu, zaman çizelgesi görünümünü kullanarak programınızı düzenlerken özellikle yararlıdır.

Nasıl?

Görevlerinize Sprint Puanlarını kolayca ekleyebileceğiniz için, daha iyi iş dağılımı için herkesin kapasitesini daha iyi belirleyebilirsiniz.

Ve bu da yeterli olmazsa, ClickUp kendi puan sisteminizi seçmenize olanak tanır. Fibonacci dizisini (1,2,3,5,8), doğrusal numaralandırma sistemini (1,2,4,8) veya başka bir sistemi tercih edin, ClickUp hepsini halleder!

B. Gösterge panellerinde projelerin tam bir özetini alın

Agile takımınız uzaktan veya aynı ofiste çalışıyor olsun, projelerinin üstesinden gelmeleri gerekir.

ClickUp Gösterge Paneli özelliği bu ihtiyacı karşılamak için devreye girer.

Projenin tamamını hızlı bir şekilde özetleyerek işlerin sorunsuz bir şekilde yürüdüğünden emin olabilirsiniz.

Dahası, gösterge panelinizi aşağıdaki gibi sprint bileşenleriyle özelleştirebilirsiniz:

Burndown Grafikleri: bir projede kalan iş miktarı

Burnup Grafikleri: bir projede tamamlanan iş miktarı

Hız Grafikleri: görev tamamlanma oranı

Kümülatif Akış Grafikleri: zaman içinde görev ilerlemesi

Agile, uzun ve amaçsız toplantıları hızlı ve özet güncellemelerle değiştirir.

ClickUp, Yorum Bölümü ile takımlar arasında hızlı ve net iletişimi teşvik eder.

Kullanım alanları:

Ayrıntılı konuşmalar: belirli bir görev, etkinlik veya atama ile ilgili

Takım üyelerini etiketleme: önemli yorumlar hakkında onları uyarmak için

Belge ve dosya paylaşımı: projeyle ilgili

Ancak, hata düzeltmeyle ilgili yorumların ürün takımını boğacağından mı endişeleniyorsunuz?

Endişelenmeyin, ClickUp'ın Atanan yorumlar özelliği sizi destekliyor.

Herhangi bir yorumu göreve dönüştürün ve kendinize veya başka bir takım üyesine atayın. ClickUp, takım üyesine bildirim gönderir ve yorumu gelen kutusundaki Ana Sayfa sekmesinde gösterir, böylece yorumun gözden kaçmaması sağlanır.

Görev tamamlandığında, yorumları çözerek görevin tamamlandığını belirtebilirler.

D. Özel Erişim Hakları ile paydaşları işbirliğine davet edin

Düzenli müşteri işbirliği, Agile yöntemini benzersiz kılar.

Ve ClickUp'ın Özel Erişim Hakları özelliği bunu mümkün kılar.

Bu özellik, Agile ürün yöneticisinin proje dosyalarını, klasörlerini ve görev listelerini çalışma alanınız dışındaki herkesle paylaşmasına yardımcı olur.

Ancak, paydaşlara verilen 'izinler ' üzerinde tam kontrol sahibi olmaya devam edersiniz.

Bazı izin örnekleri şunlardır:

Görüntüleme : proje ayrıntılarını görüntüleyebilir, ancak etkileşimde bulunamazsınız

Yorum yapabilirsiniz : görevler ve görev listeleri hakkında yorum yapabilirsiniz

Düzenleme : görevleri düzenleyebilir, ancak oluşturamazsınız

Oluşturma ve düzenleme : kendi görevlerini ve alt görevlerini oluşturmak için

Silebilir: kendileri tarafından oluşturulmayan görevleri silmek için

Ama hepsi bu kadar değil.

ClickUp, Agile dönüşümüne yardımcı olmak için aşağıdakiler gibi çok çeşitli proje yönetimi özellikleri sunar:

Sonuç

Çevik ürün geliştirme süreci, kuruluşunuzun verimliliğini bir üst düzeye taşıyacaktır.

Sadece daha kullanıcı odaklı ürünler geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bu süreçte daha az zaman ve kaynak harcayacaksınız.

Ancak Agile yöntemine uyum sağlamak (ve bu yöntemi sürdürmek) için sizi destekleyecek doğru teknolojiye ihtiyacınız olacak.

Neden bugün ClickUp'a kaydolmuyorsunuz?

ClickUp, Agile takımları için özel olarak tasarlanmıştır ve onların potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır.

Sprint listelerinden ayrıntılı raporlara kadar ihtiyacınız olan her şey var.

ClickUp, siz Agile takımınızın parlamasına yardımcı olmaya odaklanırken, tüm zorlu proje işlerini halleder!