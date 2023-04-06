Her Ürün Yöneticisinin Sahip Olması Gereken En Önemli 10 Ürün Yönetimi Becerisi

Ürün yöneticileri (PM'ler), müşterilerin sevdiği ürünleri geliştirmek için birçok anahtar alanda uzmanlaşmalıdır. Ürün yönetimine geçiş yapmak isteyenler, aşağıdaki gibi temel sorulara yanıt bulmaya çalışan sayısız makale arasında boğuluyor:

Ürün yönetimi size uygun mu?

Ürün yönetimi sizin için uygun mu?

Bu sizin için uygunsa, mevcut rolünüzden ürün yöneticiliğine nasıl geçebilirsiniz?

Bu kadar çok çelişkili bilgi varken, bu soruların yanıtlarını bulmak zor olabilir. Bu soruların yanıtlarını bulmanıza hangi bilgilerin yardımcı olacağını nasıl bilebilirsiniz?

İnternette biraz zaman geçirdikten sonra, ürün yöneticilerinin işlerinde başarılı olmak için birçok beceriye ihtiyaç duyduklarını fark edeceksiniz. Bu biraz bunaltıcı ve korkutucu olabilir.

Bu becerilere sahip olup olmadığınızı ve ürün yöneticisi olabileceğinizi nasıl anlarsınız? Rolünüzde başarılı olmak için ihtiyacınız olan 10 önemli ürün yönetimi becerisini ayrıntılı olarak inceleyelim!

En Önemli Ürün Yönetimi Becerileri Nelerdir?

Ürün yönetiminde kariyer yapmak için hangi becerilere ihtiyacınız var? Ya da işe alım yöneticileri gerçekten ne arıyor? 🤔

Bu soruyu yanıtlamak için Upraised ekibimiz 200'den fazla ürün yöneticisi iş tanımını (JD) analiz etti ve en yaygın 300 beceriyi belirledi. Ardından bunları, yeni başlayan bir ürün yöneticisinin rolünün temelini oluşturan on beceriye ayırdık.

Ayrıca, ürün yönetimi alanındaki uzmanlara danışarak, işverenlerin kariyerlerinin başlarında adayları eleme aşamasında aradıkları anahtar becerileri belirledik.

Ürün Yöneticileri için Gerekli Ürün Yönetimi Becerileri Yetkinliği, Upraised aracılığıyla

Ürün yöneticisi rolüne geçişte size yardımcı olabilecek en önemli altı beceri şunlardır:

Ürün anlayışı İletişim becerisi Teknik anlayış Problem çözme Veriye dayalı ve stratejik düşünme Sonuç odaklı

Bu on PM becerisinde, en iyi ürün yöneticileri ile ortalama ürün yöneticileri arasındaki farklar şöyledir:

via Upraised

Okumaya devam etmeden önce ürün yönetimi hakkında her şeyi öğrenmeniz için bir ürün yönetimi sözlüğü hazırladık.

En Önemli 10 Ürün Yönetimi Becerisi

Ürün yöneticileri için zor beceriler

Sert beceriler, resmi eğitim, eğitim programları veya iş başında edinilir. Başarılı bir ürün yöneticisi olmak için gerekli sert beceriler şunlardır:

1. Ürün anlayışı

Ürün anlayışı, bir ürün yöneticisinin sorunu anlama, tüm olası çözümleri belirleme ve zaman, kaynaklar, bütçe ve kullanıcı segmenti gibi kısıtlamalar göz önüne alındığında hangi çözümleri seçeceğini bilme becerisidir.

Bu, teknik uzmanlığa sahip ürün yöneticileri için özellikle önemlidir. Alan bilgisi ne kadar derin olursa, belirli bir problem için çözüm alanını o kadar iyi anlayabilirsiniz. Bu, zamanla edinilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir.

Ürün yöneticileri için kod gerektirmeyen bu araçlara göz atın!

2. Teknik anlayış

Ürün yöneticisi olarak kod yazmayı öğrenmenize gerek yoktur, ancak ürünlerin nasıl oluşturulduğuna dair temel bilgilere sahip olmanız gerekir. Bu nedenle, projelerinizin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl yönetileceğini de anlamanız gerekir.

Ayrıca, pazar veya sektör trendlerini öğrenmek için pazar araştırması yapmayı öğrenin. Pazar araştırması yapmak, ürün gereksinimlerini yazmanıza, sınır durumlarını tanımlamanıza ve mühendislik takımıyla etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır.

Bu, hangi taleplerin uygulanabilir olduğunu ve daha iyi önceliklendirme için bir özelliği oluşturmak için gereken çabayı anlamanıza olanak tanır. Ürün yöneticisi olarak, ClickUp gibi çeşitli ürün yönetimi araçlarına aşina olmanız çok önemlidir.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Bu araçlar içindeki belirli süreçleri öğrenmek, ürün gereksinimlerini tanımlamanıza ve eksikliklerini anlamanıza olanak tanır.

Ürün yöneticileri için sosyal beceriler

Yumuşak beceriler, bir kişinin diğer insanlarla etkileşim kurma ve ilişki kurma yeteneğidir. Başarılı ürün yöneticileri aşağıdaki temel ürün yönetimi becerilerine sahiptir:

3. Kişilerarası beceriler

Bir ürün yöneticisi, plan ve projeler için paydaşların desteğini almalıdır. Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak, satış takımı da dahil olmak üzere diğer kişilerle daha iyi iletişim kurmanıza ve onları etkilemenize olanak tanır.

Ayrıca, ürün belgelerini yönetmenize ve düzene sokmanıza da yardımcı olur. Önemli bilgilerin iletilmesi, tüm paydaşların ürün geliştirme sürecinin yolunda gittiğini bilmesini sağlar.

4. Problem çözme

Problem çözme, karmaşık bir sorunu parçalara ayırarak kök nedenini belirlemeye yardımcı olma becerisidir.

Ürün yöneticisi olarak, çözüme geçmeden önce çözülmesi gereken doğru sorunu belirlemeniz gerekir. Çoğu zaman, kafa karıştırıcı ve karmaşık sorunlarla karşılaşacaksınız.

Bu nedenle, bu tür rollerde problem çözme becerileri aranır. Ürün yöneticileri genellikle problemi, işin geri kalanının anlayabileceği açık bir problem tanımına dönüştürmekten sorumludur.

5. Veriye dayalı ve stratejik düşünme

Veriler, her kuruluşta müşteri odaklı yaklaşımı besleyen yeni petrol gibidir. Her şeyin veriler etrafında döndüğü düşünüldüğünde, bu beceri size yeni bilgilere düzenli olarak açık olmanızı sağlar.

Bu, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilmenizi sağlar. Veriler, aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanıza yardımcı olduğu için ürün yöneticileri için önemli becerilerden biridir:

Müşteriniz kim?

Ürününüzü neden kullanıyorlar?

Onlar bu konuda ne düşünüyor?

Veri odaklı olmak, acil ve acil olmayan görevler arasında daha iyi bir denge sağlar. Bu beceri, stratejik düşünme ve öncelik belirleme becerilerinizi geliştirmenizi sağlar.

Bu arada, verilerinizle gerçek ve bilinçli kararlar alarak kendinize olan güveniniz artacaktır.

6. Sonuç odaklı

Sonuçta önemli olan sonuçtur.

Sonuç odaklı olmak, tamamlanması için harcanan zamana en fazla değer katan görevlere öncelik vermenize yardımcı olur. Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmanız ve görevleri belirlenen süre içinde tamamlamanız gerekir; bu da sonuç odaklı olduğunuzu gösterir.

Bonus: AI araçlarının ürün yöneticilerine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin!

4 Bonus Ürün Yönetimi Becerisi

7. Kullanıcı odaklı zihniyet

Kullanıcılarla empati kurabilme ve kullanıcı odaklı bir zihniyete sahip olma becerisi, ürün yöneticilerinin değer katan ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ürünler yaratması için çok önemlidir. Bu da daha yüksek kullanıcı memnuniyeti ve benimseme oranları ile sonuçlanır.

8. Yetki devri

Etkili yetki devri, takım içinde güvenin oluşmasını sağlar ve takım çalışmasını teşvik eder. Ürün yöneticileri stratejik görevlere odaklanabilir ve genel ürün geliştirme sürecini yönetebilir, bu da daha verimli ve etkili ürün geliştirme ile sonuçlanır.

9. Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme, ürün yönetiminin hayati bir parçasıdır. Ürün yöneticileri, verileri analiz etmek, seçenekleri değerlendirmek, kararlar almak ve sorunları çözmek için eleştirel düşünmeyi kullanır.

En iyi ürün stratejilerini geliştirmek için potansiyel riskleri ve fırsatları belirleyebilmeli, karmaşık zorluklara yaratıcı çözümler üretebilmeli ve eleştirel düşünebilmelidirler. Ürün yöneticileri ayrıca, ürünün kalitesinden ödün vermeden veya kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atmadan hesaplanmış riskler alabilmelidir.

10. Sürekli Öğrenme

Sürekli öğrenme, ürün yöneticilerinin yeni teknolojiler, pazar trendleri ve kullanıcı davranışları hakkında güncel bilgilere sahip olmalarını sağlar. Böylece veriye dayalı kararlar alabilir, yenilikçi ürünler yaratabilir, gerçek değer sunabilir ve kendilerini güçlü ürün liderleri olarak kanıtlayabilirler.

ClickUp gibi yeni bir ürün yönetimi aracını öğrenerek başlayın!

Bu beceriler işe alınma şansınızı nasıl artırır?

Ürün yönetimi, büyüleyici bir kariyer yoludur. Başarılı bir ürün yöneticisi olmak için mühendisler, pazarlama ve satış takımları, şirket yöneticileri ve kullanıcılar arasında işlevler arası işbirliğini yönetmenize yardımcı olacak beceriler geliştirmeniz gerekir.

Şimdi bu becerilerin sizi daha iyi bir ürün yöneticisi yapmaya nasıl katkıda bulunduğunu anlayalım. Ürün yöneticilerinin bu alanda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları iki tür beceri:

Sert beceriler (yani teknik beceriler)

Yumuşak beceriler (ör. analitik beceriler, kişilerarası beceriler)

İş ararken hem sert beceriler hem de yumuşak beceriler önemlidir. Potansiyel bir iş arayan olarak, geçmiş deneyimlerinizde edindiğiniz belirli yumuşak beceriler ve sert beceriler gerekeceğini bilin.

Bu beceriler aktarılabilir beceriler olarak adlandırılır. Profiliniz iş tanımına %100 uymasa bile, işi yapma yeteneğinizi gösterir. Bu beceriler sizi her şirket için paha biçilmez bir değer haline getirir.

Ürün Yönetimi'nin size uygun olduğunu nasıl anlarsınız?

İlk adım, bu becerilerin her birinde ne kadar yetkin olduğunuzu anlamaktır.

KYS (Kendini Tanı) testini kullanarak ürün yöneticisi olabileceğinizi öğrenerek başlayın. Bu yetkinlik testi, 49 sorudan oluşan bir dizi soruya dayanarak davranış ve tutum özelliklerinizi ortaya çıkarır. Bu on temel ürün yöneticisi becerisi konusunda güçlü ve zayıf yönlerinizi daha iyi öğrenmenize yardımcı olacaktır!

Ürün yönetimi konusunda hiçbir deneyiminiz olmadan 50'nin üzerinde puan aldıysanız, bu harika! Bu, mevcut rolünüzde ürün yöneticisi olarak başarılı olmak için gerekli bazı becerilere sahip olduğunuz anlamına gelir. Ancak 50'nin altında puan alanlar için endişelenmenize gerek yok!

Bu puan, becerileriniz üzerinde çalışmanız gerektiğini ve testin size yardımcı olmak için kör noktalarınızı göstereceğini anlamına gelir. Peki, başarılı ve yetkin bir ürün yöneticisi olmak için becerilerinizi nasıl geliştirebilirsiniz?

Ürün Yönetimi Becerilerini Geliştirme

Teknik veya teknik olmayan bir geçmişe sahip olsanız da, bu becerileri geliştirmenize yardımcı olacak bir kurs var. Upraised'ın Kariyer Hızlandırıcı Programı, ürün odaklı şirketlerde çalışmayı hayal eden sizin gibi ürün yöneticisi adayları için özel olarak hazırlanmıştır.

Bu 16 haftalık müfredat, size pratik eğitim verir ve ürün yöneticisi rolüne hazırlar. Upraised kursu sizi ürün yöneticisi rolüne şu şekilde hazırlar:

Organize öğrenme yolculuğu

Vaka çalışmaları ve ödevler

Mülakata hazırlık

Ürün yönetimi hakkında daha fazla bilgi edindikten sonra, ürün vizyonunuzu haritalandırmanıza, ürün yol haritaları oluşturmanıza, takım kaynaklarını uyumlu hale getirmenize ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olacak ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı kullanın.

ClickUp, işinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize ve deneyimli bir ürün yöneticisi olmanıza yardımcı olacak yüzlerce özellik ve tamamen özelleştirilebilir bir platform sunar. Ürün yönetimi blogları, ürün yöneticileri için ClickUp kılavuzu ve ürün yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olacak web seminerleri dahil olmak üzere sundukları öğrenme araçlarından ve kaynaklarından da yararlanabilirsiniz.

Başlangıç için sağlam bir çerçeveye sahip olmak istiyorsanız, ClickUp'ta kullanabileceğiniz ürün yönetimi şablonları hazır.

İster şirket içinde ürün yönetimi rolüne geçmeyi düşünün, ister yeni bir kariyer başlangıcı yapın, becerilerinizi geliştirmek için zaman ayırmak ve ClickUp ve Upraised gibi doğru araçları kullanmak, başarılı ve rekabetçi bir ürün yöneticisi olmak için ihtiyacınız olan avantajı sağlayabilir.

İyi şanslar!

Misafir Yazar:

Janvee Menghrajani, Upraised'da İçerik ve SEO Uzmanıdır.