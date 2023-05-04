Yazılım Geliştiriciler, Avukatlar ve Sık Sık Problem Çözme Gerektiren 11 Diğer Meslek

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, sivil çalışanların yalnızca yaklaşık %14'ü her gün sorun çözmek zorunda kalıyor. Ancak bazı işler tamamen sorun çözme üzerine kurulu.

BLS 2022 verilerine bakıldığında, ClickUp, yazılım geliştiricileri, yöneticiler ve avukatların en sık problem çözme gerektiren ilk 13 meslek arasında yer aldığını tespit etti. Listedeki meslekler, her bir meslekte günde birden fazla problem çözmek zorunda kalan çalışanların tahmini yüzdesine göre sıralanmıştır.

Analizde 100'den fazla iş incelendi ve yalnızca çalışanların yarısından fazlasının günde birden fazla kez sorun çözdüğü işler sıralamaya girdi. Listedeki işlerin neredeyse yarısı yönetim sorumluluklarını içeriyor.

Yönetim pozisyonları, insanları ve süreçleri denetleme, hedefleri belirleme ve bunları daha küçük, atanabilir görevlere bölme ve teori ve verilere dayalı kaynak yönetimi kararları alma gereklilikleri nedeniyle birçok problem çözme gereksinimi içerir.

İşverenler, işyerinde problem çözme becerisine değer vermektedir, çünkü bu beceriye sahip çalışanlar zorlukları bağımsız olarak daha iyi aşabilir, yeni fikirler önerebilir, süreçleri iyileştirebilir ve şirket ile müşterilerine zaman ve para tasarrufu sağlayabilir.

Gelişmiş, incelikli ve hızlı tepki veren problem çözme becerilerine odaklanmak ve bu becerileri geliştirmek, bilgiye dayalı bazı profesyonelleri yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin en yıkıcı etkilerinden bir dereceye kadar koruyabilir.

MIT Sloan Management Review, otomasyona en uygun becerilerin "standartlaştırılabilir ve kodlanabilir" beceriler olduğunu ortaya koydu. Araştırma, fiziksel veya gerçek zamanlı çözüm gerektiren görevlerin genellikle otomasyon oranlarının daha düşük olduğunu not etti. Bunun nedeni, bu görevlerin öngörülemezliğini ele alabilecek araçlar oluşturmanın ya çok pahalı olması, çok fazla iş gerektirmesi ya da henüz teknolojik olarak gerçekleştirilebilir olmamasıdır.

Problem çözme, pratik edilerek geliştirilebilen bir beceridir. Paralel düşünme, ayrıştırma, araştırma ve analiz gibi konularda uzmanlaşmış, problem çözmenin yerleşik yöntemlerini öğrenmek için çok çeşitli literatür ve dersler mevcuttur. Hobi olarak kelime ve mantık bulmacaları çözmek bile problem çözme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

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13. Elektrik mühendisleri

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Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %51,7

Ülke genelinde istihdam: 186.020 (1.000 iş başına 1,32)

Elektrik mühendisleri, elektrik sistemleri ve bileşenlerini tasarlar, geliştirir, test eder ve bakımını yapar. Sorunları tespit edebilir, devreler ve diğer parçaları tasarlayabilir ve çözümlerini test etmek için prototipler oluşturabilirler. Ve sürprizlerle karşılaşabilirler.

Örneğin, 1945 yılında Raytheon'da elektrik mühendisi olarak çalışan Percy Lebaron Spencer, radar ekipmanları üzerinde çalışırken cebinde bir çikolata çubuğunun eridiğini fark etti. Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak bir dizi test, gözlem ve deney yaptı ve sonunda mikrodalga fırını icat etti.

Pratik deneyim ve mesleki gelişim, elektrik mühendislerinin analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Meslek odalarına katılmak da iletişim ve takım çalışması becerilerinin gelişimine yardımcı olabilir ve bu sayede meslektaşları ve müşterileriyle etkili bir şekilde işbirliği yapabilirler.

12. Ulaşım, depolama ve dağıtım yöneticileri

goodluz // Shutterstock

Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %52,6

Ülke genelinde istihdam: 144.640 (1.000 iş başına 1.027)

Ulaşım, depolama ve dağıtım yöneticileri, ulaşım, depolama ve dağıtım faaliyetlerinin planlanması, yönetimi ve koordinasyonunda görev alırlar.

Bu lojistik uzmanları, astlarının işlerini organize etmek ve yönetmek, analitik ve envanter yazılımlarını etkin bir şekilde kullanmak, verileri ve raporları değerlendirmek ve bunlara göre hareket etmek, diğer departmanlarla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak zorundadır.

COVID-19 salgını, talep artışları, sürücü eksiklikleri ve artan depo maliyetleri ile uğraşmak zorunda kalan ulaşım, depolama ve dağıtım yöneticileri için çözülmesi gereken bir dizi soruna neden oldu. Şimdi ise artan enflasyon ve azalan talep, ters yönde bir dizi sorunu beraberinde getirecek.

Değişen düzenlemeler, hava durumu, yazılım yenilikleri ve tarifeler gibi önemli verileri takip etmek, ulaştırma, depolama ve dağıtım yöneticilerinin problem çözmeye daha iyi hazırlanmak için attıkları adımlardan bazılarıdır. Tedarik zinciri yönetimi ve diğer ilgili alanlarda sertifikalar almak ve dersler almak da anahtar problem çözme becerilerini uygulamak ve geliştirmek için faydalıdır.

11. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

Çerçeve stok görüntüleri // Shutterstock

Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : 54,0

Ülke genelinde istihdam: 485.190 (1.000 iş başına 3,444)

Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri, kuruluşları içindeki bilgisayar ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve koordinasyonundan sorumludur. Etkili olabilmek için yüksek düzeyde teknik uzmanlık ve insan yönetimi becerileri gereklidir.

Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticilerinin görevleri, kuruluşun bilgisayar sistemleriyle ilgili tüm personelini yönetmenin yanı sıra, bilgisayar planlarının kuruluşun hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için son kullanıcılar ve paydaşlarla danışmayı da içerebilir.

En son araştırma ve teknolojileri takip etmek, bilgisayar ve bilgi sistemi yöneticisi olarak daha iyi bir problem çözücü olmak için önemli bir adımdır. Böylece, karar verme veya tavsiye verme zamanı geldiğinde, mevcut en iyi uygulamalara hakim olursunuz.

Problem çözme becerilerini geliştirmenin bir başka yolu da, iletişim becerilerini geliştirmek ve beklentilerin ve sorunların net bir şekilde anlaşılmasını ve bunlara göre hareket edilmesini sağlamak için rutin toplantılar düzenlemek ve takımdan geri bildirim almaktır.

10. Mimarlık ve mühendislik yöneticileri

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Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %54,6

Ülke çapında istihdam: 187.100 (1.000 iş başına 1.328)

BLS Meslek Görünümü El Kitabı'na göre, mimari ve mühendislik yöneticileri mimari ve mühendislik alanlarındaki faaliyetleri planlar, yönlendirir ve koordine eder. Örneğin, bir inşaat ve yenileme projesini denetleyebilir, proje teklifleri ve ihaleleri geliştirebilir ve sunabilir ve tasarım ve mühendislik takımları için personel alımını denetleyebilirler.

Mimarlık ve mühendislik yöneticileri, takımlarını etkili bir şekilde yönetebilmeli ve onlara ilham verebilmelidir. Ayrıca, proje teslim tarihlerine sıkı sıkıya uymalı ve üstün yazılı ve sözlü iletişim becerileri sergilemelidir. Tüm bunlar, ileri düzeyde problem çözme becerileri gerektirir.

Problem çözücü olarak daha iyi hazırlanmak için, mimarlık ve mühendislik yöneticileri diğer profesyonellerin çalışmalarını incelemek için tasarım sergilerine katılır, sürekli eğitim fırsatlarından yararlanır ve daha fazla alan deneyimi kazanma fırsatlarını değerlendirir.

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9. K-12 eğitim yöneticileri

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Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %54,8

Ülke çapında istihdam: 274.710 (1.000 iş başına 1,95)

BLS Meslek Outlook El Kitabı'na göre, K-12 eğitim yöneticileri anaokulu, ilkokul ve ortaokulların akademik, idari veya yardımcı faaliyetlerini planlar, yönlendirir ve koordine eder.

Öğretmenleri yönetmek, öğrencilerin müfredat zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak veya tesis iyileştirmelerini denetlemek gibi görevleri olan ilkokul yöneticileri sürekli olarak sorunları çözmektedir. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu yöneticilerden vizyonlarına ve "okul geliştirme programlarına" bağlı olarak "doğru, hızlı, etkili ve kabul edilebilir çözümler" üretmeleri beklenmektedir.

Etkili bir okul yöneticisi olmak, olumlu ilişkiler kurma, meslektaşları ve aileleri öncelikli tutma ve çatışmaları ve stresli durumları yatıştırma stratejileri kullanma konusunda pratik gerektirir.

Araştırma fırsatlarına katılmak, seminerlere ve derslere katılmak ve profesyonel eğitim gruplarına katılmak, alandaki en son problem çözme araçları ve trendleri hakkında güncel kalmanın yollarıdır.

8. Doğa bilimleri yöneticileri

VE. Studio // Shutterstock

Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %56,4

Ülke genelinde istihdam: 74.760 (1.000 iş başına 0,531)

BLS Meslek Outlook El Kitabı'na göre, doğa bilimleri yöneticileri kimyagerler, fizikçiler ve biyologlar dahil olmak üzere bilim adamlarının işlerini denetlemekle görevlidir. Bu çalışanlar, araştırma ve geliştirme ile ilgili faaliyetlerden sorumludur ve test, kalite kontrol ve üretimi koordine eder.

Doğa bilimleri yöneticileri, karmaşık teknik sorunların cevaplarını bulmak için gelişmiş araştırma ve bilimsel gözlem becerilerini kullanmalı ve doğrudan rapor verdikleri çalışanların becerilerinden yararlanmalıdır.

Bu rolde çalışanların strateji ve araştırma projeleri geliştirmek, bilim adamları, teknisyenler ve destek personeliyle görüşmek, onları işe almak ve yönlendirmek, idari görevleri yerine getirmek gibi fonksiyonları yerine getirmeleri beklenmektedir.

Bilim çok hızlı ilerlediğinden, doğa bilimleri yöneticileri sürekli olarak okumalı ve en son gelişmeleri takip etmelidir, böylece işlerine uygulayabilecekleri bilgi ve en son en iyi uygulamalara sahip olurlar. Sağlık fuarlarına katılmak, makaleler yayınlamak ve bilimsel bir mentorla çalışmak, doğa bilimleri yöneticilerinin başarılı problem çözücüler olmak için ihtiyaç duydukları beceri ve bilgileri edinmelerinin bazı yollarıdır.

7. Yazılım geliştiriciler

Roman Samborskyi // Shutterstock

Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %58,4

Ülke genelinde istihdam: 1.364.180 (1.000 iş başına 9,683)

BLS Meslek Rehberi'ne göre, yazılım geliştiricileri kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yazılım tasarlamak ve geliştirmekle sorumludur. Bir uygulama veya sistemin her parçasını tasarlar ve bunların birbirleriyle nasıl çalışacağını koordine ederler.

Bilgisayar bilimi, problem çözme bilimidir, bu nedenle problem çözme becerileri, bir yazılım geliştiricisinin tüm yönlerine işlenmiştir. Kod tasarlarken ve uygularken, sorun giderme ve hata giderme yaparken ve takımlar içinde ve takımlar arasında doğru ve etkili bir şekilde iletişim kurarken, yazılım geliştiricileri problem çözme uzmanlarıdır.

Yazılım geliştiricileri, iş deneyimleri, ek sertifikalar ve yeterlilikler elde ederek ve sektördeki hızlı gelişmeleri takip ederek problem çözme becerilerini geliştirirler. Temel iş fonksiyonlarının dışında, açık kaynak projelerine kod katkısında bulunabilir, kodlama yarışmalarına ve hackathonlara katılabilir veya Code for America gibi sivil sorunlara yönelik yazılım çözümleri geliştirmeye odaklanan kar amacı gütmeyen gruplarda gönüllü olarak çalışabilirler.

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6. Fizikçiler

indukas // Shutterstock

Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %60,3

Ülke genelinde istihdam: 20.020 (1.000 iş başına 0,142)

Fizikçiler, madde ve enerjinin etkileşimlerini inceleyen bilim insanlarıdır. İklim değişikliğiyle mücadele etmek, yeni atom altı parçacıklar aramak veya çikolatalı kek hamurunun daha hızlı kabarmasını sağlamak gibi konularda fizikçiler, çevremizdeki tüm sorunları çözmektedir.

Epik olaylardan gündelik olaylara kadar, fizikçiler adım adım yaklaşımlar kullanır, yeni sorunlara geçmiş çözümleri uygular, prosedürleri şematik olarak gösterir ve sonuçları doğrular.

Fizikçiler, alanlarının temellerini derinlemesine inceleyerek, problem çözme stratejilerini öğrenip uygulayarak ve profesyonel kuruluşlara katılarak kendilerini problem çözücü olarak hazırlarlar. Ayrıca, boş zamanlarında fizik kelime problemleri ve zeka soruları ile uğraşabilir ve çözümlerini ve stratejilerini meslektaşlarıyla paylaşabilirler.

5. Genel müdürler

Gorodenkoff // Shutterstock

Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %61,8

Ülke genelinde istihdam: 200.480 (1.000 iş başına 1.423)

BLS'ye göre, üst düzey yöneticiler, şirket ve kuruluş faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek de dahil olmak üzere, kuruluşun hedeflerine ulaşmasını sağlamak için stratejiler ve politikalar planlar.

Bir kuruluşun bulunduğu konum ile hedefleri arasındaki boşlukları fark etmek ve genellikle gerçek zamanlı olarak çözümler tasarlamak ve uygulamak, bir yöneticinin rolünün temelini oluşturur.

Yeni ürünler geliştirmek, bütçe açıklarını aşmak, rekabetle ayak uydurmak, düzenlemeleri takip etmek ve personelin kişiliklerini ve kariyer gelişimlerini yönetmek, yöneticilerin çözmesi gereken sorunların tümüdür.

Yöneticiler, problem çözme ve yönetim becerilerini geliştirmek için eğitim ve gelişim programlarına katılırlar. Yönetim uzmanlıklarını kar amacı gütmeyen kuruluşlara gönüllü olarak sunabilir veya daha kıdemsiz yöneticilere mentorluk yapabilirler. Yöneticiler, problem çözme dahil olmak üzere becerilerini geliştirmek için konferanslara ve atölye çalışmalarına katılır ve sektördeki gelişmeleri takip ederler.

4. Hemşireler

Maymun İşi Görüntüleri // Shutterstock

Günde birden fazla sorun çözen çalışanların oranı : %62,4

Ülke çapında istihdam: 234.690 (1.000 iş başına 1.666)

BLS'ye göre, hemşireler bağımsız olarak veya bir sağlık ekibinin parçası olarak akut, epizodik veya kronik hastalıkları teşhis ve tedavi ederler ve sağlık teşviki ve hastalık önleme konularına odaklanabilirler. Laboratuvar işleri ve röntgenlerin sipariş edilmesi, gerçekleştirilmesi veya yorumlanması ile ilgilenebilirler ve ilaç yazabilirler.

Hemşireler, sürekli değişen bir ortamda vardiyaları sırasında çeşitli durumlarla başa çıkmak için farklı bilgilerini kullanmak zorundadır. Bir hasta grubunda uyguladıkları bir çözümü başka bir hasta grubuna da uygulayabilirler.

Örneğin, bir hemşire, nöropatili diyabet hastalarında işe yarayan bir ağrı kesicinin, geleneksel opioidlere iyi yanıt vermeyen derin sinir ağrısı çeken bir ampütasyon hastasına nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

En son araştırmaları takip eden sağlık hizmeti sağlayıcıları, daha iyi hasta sonuçları bildiriyor. Hemşireler, kanıta dayalı bir yaklaşım kullanarak sistematik bir süreç uygulayarak en son sağlık hizmetleri ve bilimsel kanıtları inceleyebilir, analiz edebilir ve gerçek dünyaya aktarabilir. Eğitim, konferanslar ve sosyal medya da beceri ve bilgileri geliştirmek için başka bilgi kaynakları sağlar.

3. Kişisel finans danışmanları

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Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %67,1

Ülke genelinde istihdam: 263.030 (1.000 iş başına 1.867)

BLS'ye göre, kişisel finans danışmanları müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını değerlendirir ve yatırım kararları, vergi kanunları ve sigorta konularında onlara danışmanlık yapar. Müşterilerine üniversite ve emeklilik için tasarruf gibi kısa ve uzun vadeli hedeflerinde yardımcı olurlar.

Faiz oranlarının yükseldiği bir ortamda emeklilik için tasarruf yapmak, artan üniversite masraflarıyla başa çıkmak ve ev satışından elde edilen gelirle ne yapılacağına karar vermek, kişisel finans danışmanlarının müşterilerinin karşılaşabileceği ve özel çözümler gerektiren sorunlardan bazılarıdır.

Vesticor Advisors Genel Müdürü Michael Sciortino'ya göre, her durumda kişisel finans danışmanları müşterilerinin sorunlarını tanımlar, nedenlerini belirler, çözümleri araştırır ve karar verir, ardından bunları uygular.

Sertifikalı finansal planlamacı, yeminli finansal analist veya yeminli finansal danışman gibi sertifikalar veya mesleki gelişim kursları, kişisel finans danışmanlarının teknik becerilerini geliştirebilir ve kanıtlanmış problem çözme stratejilerini öğrenmek ve uygulamak için yapılandırılmış fırsatlar sunabilir.

Profesyonel bir kuruluş aracılığıyla pro bono programına katılmak, danışmanların bilgilerini ihtiyaç sahibi bireylere, ailelere ve topluluklara yardımcı olmak için kullanmalarına ve aynı zamanda yeni ve acil sorunları çözme konusunda pratik yapma fırsatı elde etmelerine olanak tanır.

2. Avukatlar

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Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %68,1

Ülke genelinde istihdam: 681.010 (1.000 iş başına 4,834)

Bireylere, işlere ve devlet kurumlarına hukuki sorunlar ve anlaşmazlıklar konusunda danışmanlık ve temsil hizmeti vermek, avukatların başlıca görevleri arasındadır.

Avukatlar, hukuki sorunları araştırıp analiz etmeli ve müşterilerine danışmanlık hizmeti vermelidir. Davada karar vermek için dava açmanın ve uzlaşma teklif etmenin artılarını ve eksilerini değerlendirmek gibi her türlü hukuki kararı değerlendirir, sözleşmeleri müzakere eder ve ihtarnamelere yanıt verir. Problem çözme, hukuk mesleği için o kadar anahtar bir beceridir ki, Amerikan Barolar Birliği'nin avukatlar için temel beceriler raporunda, hukuki analizden bile önce ilk sırada yer almıştır.

Avukatlar, aktif dinleyiciler olarak, davanın ayrıntılarına odaklanarak ve en son davaları ve yasal stratejileri okuyarak problem çözücü olmaya hazırlanırlar. Bazen meslek kuruluşları tarafından düzenlenen özel problem çözme atölyeleri, alıştırmalar, rol oyunları ve simülasyonlar, avukatların becerilerini geliştirebilecekleri diğer yollardır.

1. Podiatristler

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Günde birden fazla kez sorun çözen çalışanların oranı : %85,5

Ülke genelinde istihdam: 8.840 (1.000 iş başına 0,063)

BLS Meslek Rehberi'ne göre, podiatristler ayak, ayak bileği ve alt bacak problemleri olan kişilere tıbbi ve cerrahi bakım sağlar.

Hastalar, topuk ağrısı, ayak başparmağı ağrısı, tırnak batması ve yürüme sorunları gibi şikayetlerle podiatristlere başvurur. Podiatristler sorunu dinler, teşhis eder ve ortotik, tıbbi kremler veya fizik tedavi gibi ihtiyaç duyulan çözümü önerir.

Podiatristler, tanı için yeni ve yerleşik metodolojileri uygulayarak ve öğrenerek ve eğitim oturumlarına ve konferanslara katılarak problem çözme becerilerini geliştirirler. Ayrıca, tekniklerini ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için düzenli olarak pratik yapar ve hastalarından ve meslektaşlarından geri bildirim alırlar.

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Misafir Yazar: Ben Popken