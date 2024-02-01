Becerilerinizi Geliştirmek İçin Geri Bildirim ve Değerlendirme İsteyin

Uzun zamandır beklediğiniz terfiyi veya zam alabilmek için özveri ve sıkı çalışmanın ötesinde bir şeye ihtiyacınız var.

Geri bildirim ve samimi değerlendirmelerin gücünü hafife mi alıyorsunuz? Asla geç değildir. Doğru yerdesiniz. Sürekli öğrenme, güncel kalmanın anahtarıdır ve geri bildirimleri nasıl arayacağınızı, işleyeceğinizi ve uygulayacağınızı bilmek bir beceridir.

Kişisel ve profesyonel gelişiminiz için yöneticinizden geri bildirim istemeyi öğrenelim.

İşyerinizde iş performansınız hakkında yapıcı geri bildirim almak, işinizi geliştirmek ve tam potansiyelinizi ortaya çıkarmak için büyüme zihniyetini geliştirmek için kullanabileceğiniz yeni araçları keşfetmek için bizimle kalın.

Mesleki Gelişimde Geri Bildirimin Önemi

Yapıcı geri bildirim, profesyonel gelişimin itici gücüdür. Dürüst bir şekilde verilir ve güçlü ve zayıf yönlerinizi ve kör noktalarınızı belirlemenize yardımcı olur, nihayetinde en iyi sürümünüze ulaşmanızı sağlar.

Unutmayın, geri bildirim bir tehdit değil, bir armağandır. Egonuza yönelik kişisel bir saldırı değil, öğrenmek, düşünmek, kabullenmek ve harekete geçmek için altın bir fırsattır. Geri bildirim, öz farkındalık geliştirmeye ve sürekli iyileştirme ve başarı için hedefler belirlemeye yardımcı olur.

Bunu, gelişme, ustalık ve tuzaklardan kaçınmak için içgörü kazanma yol haritası olarak düşünün. Açık fikirli ve öğrenmeye istekli bir yaklaşımla bu konunun değerini anlayacaksınız.

Geri Bildirim İsteğin Avantajları

Geri bildirim istemek rahatsız edici olabilir, ancak kariyer başarısı için gereklidir. Söylendiği gibi, "Gerçek büyüme, konfor alanınızın ötesindedir. " Geri bildirimin gücünü kullanarak kariyerinizi başarıya taşıyın.

İşte, yöneticinizden geri bildirim almaya sizi motive edecek geri bildirim ve değerlendirme almanın bazı faydaları.

Daha hızlı, hedef odaklı iyileştirme: Geri bildirim, iyileştirmeniz gereken alanları vurgular. Bu sayede en etkili değişikliklere odaklanabilirsiniz

Kör noktaların belirlenmesi: Geri bildirim, kör noktalarınızı fark etmenize ve düzeltmenize yardımcı olan değerli bilgiler sağlar. Yeteneklerinizi geliştirmek için gizli zayıflıklarınızı ele almak çok önemlidir

Gelişmiş öz farkındalık: Geri bildirim, başkalarının sizi nasıl algıladığına dair önemli bilgiler sağlar. Kendinizi daha iyi anlamak, öz farkındalığınızı geliştirir ve kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi iyileştirmenize olanak tanır

Güven ve motivasyon artışı: Olumlu geri bildirimler, çabalarınızı onaylar ve güveninizi ve motivasyonunuzu artırır. Bu yeni kazanılan güven, işinizde başarılı olma arzunuzu besleyebilir

Girişim ve bağlılık gösterir: Geri bildirim istemek, kişisel ve mesleki gelişime olan bağlılığınızı gösterir. Her meslekte çok değer verilen öğrenme, uyum sağlama ve sınırları zorlama isteğini gösterir

Hedef uyumu: Yöneticinizden aldığınız geri bildirim, kişisel hedeflerinizi organizasyonun hedefleriyle uyumlu hale getirmenize yardımcı olabilir. Bu, çabalarınızın büyük resme katkıda bulunmasını sağlar

Büyüme zihniyetinin geliştirilmesi: Aktif olarak geri bildirim almak, yeteneklerinizin, zekanızın ve çalışkanlığınızın fark yarattığına olan inancınızı güçlendiren bir büyüme zihniyeti oluşturur

Geri bildirim istemenizin neden önemli olduğunu öğrendiğinize göre, şimdi bunu doğru bir şekilde nasıl yapacağınızı öğrenelim.

Geri Bildirim Nasıl İstenir?

Geri bildirim konuşmalarından en iyi şekilde yararlanmak mı istiyorsunuz? O halde, geri bildirim istemenin incelikli bir yaklaşım gerektirdiğini unutmamalısınız.

Becerilerinizi geliştirmek için açık fikirli ve tavsiye almaya hazır olmalısınız. Bu, kendinize ayna tutmaya benzer; kendini yansıtma ve gelişim için çok önemlidir.

Siz ve takımınızın kişisel ve profesyonel olarak gelişmenize yardımcı olacak araçlar da dahil olmak üzere, geri bildirim istemenize yardımcı olacak bazı adımlar.

1. Müsaitlik durumunu kontrol edin

ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, paylaşın, kaynakları birbirine bağlayın ve geri bildirim isteyin

Yöneticinizin yapıcı geri bildirim paylaşmak için doğru ruh halinde olduğundan emin olun. Yöneticinizin görevleriyle meşgul olmasını veya başka bir toplantıya geç kalacağı için endişelenmesini istemezsiniz.

Geri bildirim konuşması için önceden zaman ayırmak en iyisidir. Yöneticinizin takvimini kontrol edin ve hoş olmayan veya yararsız durumlarla karşılaşmamak için zaman dilimini onlarla tekrar teyit edin.

Ayrıca ClickUp Sohbet'i kullanarak onlara gerçek zamanlı olarak mesaj gönderebilir ve geri bildirim görüşmesi için ne zaman uygun olacaklarını sorabilirsiniz.

Gizliliği korumak için belirli takımlar ve projeler için özel bir sohbet görünümü oluşturun ve yöneticiniz yanıt verdiğinde anında bildirim alın.

ClickUp Sohbet ile gerçek zamanlı sohbeti uyumlu hale getirin, takım üyelerini @bahsetme ile etiketleyin ve hatta görevler atayın!

2. Toplantı planlayın

ClickUp'ın Takvim Görünümü ile projelerinizi düzenleyin ve zaman çizelgelerini yönetin

E-posta, sohbet ve çevrimiçi anketler performans değerlendirmeniz için değerli araçlar olabilir, ancak yüz yüze geri bildirim oturumları sırasında kurulan insan bağlantısı ve incelikli iletişim yeri doldurulamaz.

Yöneticilerinizle konuşmak için doğru zamanı öğrendikten sonra, Microsoft Teams, Zoom, Calendly veya Slack gibi ClickUp Entegrasyonları ile video toplantıları planlayabilirsiniz.

Bu entegrasyonlar, yöneticilerinize toplantı saatini ve tarihini anında bildirir ve takvimlerine ekler.

Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak, ClickUp Takvim görünümünü kullanarak yöneticilerinizle toplantılar planlayabilirsiniz.

Profesyonel ipucu: Zoom toplantı düğmesini veya /zoom /Slash komutunu kullanarak ClickUp içinden bir toplantı başlatabilirsiniz!

3. Sorularınızı hazırlayın ve geri bildirim notları alın

ClickUp Not Defteri ile toplantı notları alın, fikirlerinizi yazın ve sorularınızı hazırlayın

Planlanan geri bildirim oturumuna hazır mısınız?

Hazırlıklı gelin ve zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin.

Geri bildirim turunuz için gerekli tüm soruları yazın. Evet/hayır şeklinde cevaplar gerektiren sorulardan kaçının. Bunun yerine, "Sunumumda en etkili bulduğunuz şey neydi?" veya "Bir sonraki projem veya iletişim becerilerimi geliştirmek için herhangi bir öneriniz var mı?" gibi açık uçlu sorular sorun

ClickUp Not Defteri ile konuşmadan anahtar noktaları hızlıca not alabilirsiniz. Ayrıca, notlarınıza fikirlerinizi ekleyerek geri bildirimler üzerinde hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Notlarınızı kolayca düzenleyebilir ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek performansınızı iyileştirmek için atmanız gereken adımların görsel bir hiyerarşisini oluşturabilirsiniz.

Geri bildirim turundan sonra, yöneticilerinize teşekkür etmeyi ve geri bildirim sağlamak için ayırdıkları zaman ve çaba için minnettarlığınızı göstermeyi unutmayın.

4. Geri bildirimlerden ders alın

ClickUp Belgeleri ile paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve izinleri yönetin

Geri bildirimi işledikten sonra, biraz zaman ayırıp üzerinde düşünün. "Bu benim için ne anlama geliyor?", "Güçlü ve zayıf yönlerim nelerdir?", "Hangi alanlarda kendimi geliştirmem gerekiyor?" ve " Çalışma tarzımı geliştirmek için yapmam gerekenler var mı?" gibi sorular üzerinde düşünün

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak geri bildirimleri tek bir yerde derleyin ve gerektiğinde iş akışlarınıza ekleyin. Yalnızca ilgili yetkililerden geri bildirim isteyerek erişimi yönetin. Bu belgeleri sohbet üzerinden paylaşsanız bile, yalnızca belirli kişiler açabilir ve erişim gizli kalır.

Bu, takımınızla işbirliği yapmak için harika bir araçtır. Bunu daha iyi hale getirmek ve karışıklığı önlemek için ClickUp İşbirliği Algılama özelliğini kullanın. Görevlerin ve yorumların ne zaman ele alındığını anında bildirerek, anında ve eyleme geçirilebilir geri bildirim sağlar.

ClickUp Hedefleri ile takımınız ve kendiniz için hedefler oluşturarak ilerlemeyi takip edin

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak aldığınız geri bildirimlere göre harekete geçin. Yöneticinizin bahsettiği alanları ele almak için somut hedefler oluşturun ve önceliklendirin. Bu, bir eğitim kursuna katılmak, bir kitap okumak veya sadece iletişim tarzınıza daha fazla dikkat etmek olabilir.

Performans değerlendirmesi sırasında geri bildirim verdikten sonra, takım yöneticileri ClickUp Özel Görev Durumları oluşturarak çalışanların geri bildirimlerinin durumunu (tamamlandı, beklemede ve işlemde) etiketleyebilir. Bu, sorunsuz ve aksaksız bir geri bildirim döngüsü sağlar.

ClickUp Özel Alanları, iletişim tarzı, KPI'lar, tutum ve daha fazlası gibi çeşitli geri bildirim alanlarını etiketleyebilir ve ayırt edebilir.

5. İlerlemenizi izleyin

Bu şablonu indirin ClickUp Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile tüm geri bildirimlerinizi tek bir yerden özelleştirin ve görüntüleyin

Yöneticinize, geri bildirimlerini ciddiye aldığınızı ve kendinizi geliştirmek için çalıştığınızı bildirin. Bu, profesyonel gelişiminize bağlı olduğunuzu gösterir.

Olumlu bir değişim başlatmak için geri bildirimi temel olarak kullanmanın bir yolculuk olduğunu, bir varış noktası olmadığını unutun. Bir gecede mükemmel olmayı beklemeyin. Öğrenmek ve gelişmek zaman ve çaba gerektirir. Kendinize karşı sabırlı olun ve hedefleriniz için çalışmaya devam edin.

ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirimi Şablonu ile tüm geri bildirimlerinizi, önerilerinizi ve fikirlerinizi tek bir yerde toplayabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bu şablon, ilerlemenizi izlemenize ve performansınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Yönetim Raporu Şablonu ile takımınız veya kuruluşunuzdaki eğilimleri ve zayıflıkları belirleyin

Ayrıca, yöneticilerinizin günlük güncellemeleri göndermesine, sorunları vurgulamasına ve ClickUp Yönetim Raporu Şablonu'nu kullanarak geri bildirimlerini sizinle tek bir yerden paylaşmasına olanak tanıyın. Yöneticiler bu şablonu, performans izleme ve sonuçları özetleme konusunda herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olmak için de kullanabilir.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu ile tüm geri bildirimlerinizi tek bir yerden özelleştirin ve görüntüleyin

Yöneticinizin sizi değerlendirip geri bildirimde bulunmasını sağlayan basit bir şablon arıyorsanız, ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu tam size göre . Bu şablon, yöneticinizin güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmesine, net geri bildirimde bulunmasına ve kendinizi geliştirmeniz için hedefler belirlemesine yardımcı olacaktır.

Kişisel ve Mesleki Gelişim için Geri Bildirimden Nasıl Yararlanılır?

Geri bildirimi etkili bir şekilde kullanmak, kişisel ve mesleki gelişiminizi artırır ve nihayetinde çabalarınızı daha etkili hale getirir. Geri bildirimle ilgili konuşmalar ayrıca süreç analizine yol açarak kuruluşun verimliliğini artırır.

Geri bildirimleri performansınızı iyileştirmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için nasıl kullanabileceğinizi keşfedelim.

Geri bildirime açık olun: Geri bildirimi öğrenme ve gelişme fırsatı olarak görün. Yapıcı eleştirilere açık olun

Birden fazla kaynaktan geri bildirim alın: Profesyonel ağınızdaki yöneticiler ve meslektaşlarınızdan geri bildirim toplayın. Farklı bakış açılarını birleştirerek kapsamlı bir anlayış kazanın

Geri bildirimlere göre hareket edin: Geri bildirimlere göre pratik değişiklikler ve iyileştirmeler yapın. İyileştirilmesi gereken alanları ele almak için somut önlemler alın

Düşünün ve öğrenin: Aldığınız geri bildirimleri sürekli olarak değerlendirin ve performansınızı iyileştirin

ClickUp ile Geri Bildirim Konuşmalarını Eyleme Dönüştürün

Geri bildirim istemek zayıflığın göstergesi değildir; büyüme odaklı bir zihniyete işaret eder.

Yapıcı eleştirilere açık olduğunuzda, güçlü yönlerinizi keşfedebilir, zayıf yönlerinizi geliştirebilir ve profesyonel gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.

ClickUp araçlarını ve geri bildirim formu şablonlarını kullanarak geri bildirim konuşmalarını, sizin ve kuruluşunuz için sonuçlar getiren eyleme geçirilebilir adımlara dönüştürün.

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Sık sorulan sorular

1. İş yerinde geri bildirim istemek neden önemlidir?

İş yerinde geri bildirim istemek, büyüme ve gelişme fırsatlarının bulunduğu bir hazine sandığını açmak gibidir. Öğrenmenizi hızlandırmak, özgüveninizi artırmak, öz farkındalığınızı geliştirmek, ilişkilerinizi güçlendirmek ve daha yenilikçi ve işbirliğine dayalı bir çalışma ortamına katkıda bulunmak için bir katalizör görevi görür.

2. İş arkadaşlarımdan etkili bir şekilde geri bildirim nasıl isteyebilirim?

İş arkadaşlarınızdan geri bildirim istemek zor gelebilir, ancak bu, başlamak için değer bir yolculuktur. Bu süreci etkili bir şekilde yönetmenin yolları şunlardır:

Geri bildirim istediğiniz konuda net ve spesifik olun

İş arkadaşlarınıza yaklaşmak için doğru zamanı ve yeri seçin

Dürüst ve yapıcı geri bildirimleri teşvik eden açık uçlu sorular sorun

Aldığınız geri bildirimlere açık ve alıcı olun

İş arkadaşlarınıza katkıları için teşekkür edin ve bu katkıları iyileştirmeler yapmak için kullanın

3. İş yerinde geri bildirim almaya nasıl hazırlanabilirim?

İş yerinde geri bildirim almaya hazırlanmak, güçlü bir öğrenme deneyimi için zemin hazırlamak gibidir. Bu süreci benimsemek ve en iyi şekilde yararlanmak için şunları yapabilirsiniz: