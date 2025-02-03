2025 için En İyi 10 Müşteri İşbirliği Yazılımı Seçimi

Müşteriler gizemli yaratıklardır, kediler gibi. ?‍⬛

Müşterilerinizin birçok görüşü vardır ve bazen onların ne istediğini bildiğinizi düşünürsünüz, ancak aslında hiç de öyle olmadığı ortaya çıkar.

Müşteri işbirliğini iyileştirir ve onların görüşlerini daha erken ve daha sık alırsanız, onaylanmayabilecek varlıklar üzerinde zaman kaybetmezsiniz. Daha iyi müşteri işbirliği yazılımlarıyla süreçlerinizi iyileştirebilir, karlılığınızı artırabilir ve her projenin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Müşteri işbirliği yazılımlarında nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenin ve şu anda mevcut olan en iyi 10 işbirliği aracından birini kullanmaya hazırlanın. Bu 10 seçenek, tüm müşteri projelerinizi biraz daha sıcak ve samimi hale getirecektir.

Müşteri İşbirliği Yazılımı Nedir?

Müşteri işbirliği yazılımı, müşterilerinize onboarding evraklarını, proje planlarını, soruları, kanıtları, teslim edilecekleri ve raporları göndermenizi sağlayan bulut tabanlı bir programdır. Çoğu işbirliği yazılımı web tabanlıdır, ancak bazıları mobil uygulamalar da sunar.

Müşteri işbirliği yazılımının ardındaki fikir, sizin ve müşterinizin yazılımın arayüzü üzerinden iletişim kurarak müşterinizin taleplerini, geri bildirimlerini ve proje çıktılarını tek bir yerden takip edebilmenizdir. Böylece her şey düzenli ve toplu olur. ?

Tek bir platformda görevleri atayarak, yorumları etiketleyerek ve ekran kayıtlarını paylaşarak işbirliğine dayalı görev yönetimi ile verimliliği artırın

Ancak hepimizin yeni bir yazılım öğrenmek istemediği müşterileri olmuştur. Bu nedenle, bazı müşteri işbirliği yazılımları, sizin ve müşterilerinizin halihazırda kullandığı araçlarla entegre olarak e-postaları, Slack mesajlarını, dosya paylaşımını ve daha fazlasını kolayca içe aktarmanıza olanak tanır.

Müşteriniz biraz dağınık olsa bile her şey düzenli ve derli toplu kalır.

Bunlar, müşteri işbirliği yazılımları için olmazsa olmaz özelliklerdir. Aşağıda vurguladığımız araçların çoğu çok daha fazlasını yapsa da, bu dört temel özellik işbirliğinizin daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır:

Basit dosya paylaşımı: Müşterilerinize sözleşmeleri, provaları ve diğer dosyaları onay için göndermeniz gerekecektir, bu nedenle yazılımınız en yaygın dosya türlerini kolayca yükleyip erişebilmenizi sağlamalıdır Müşterilerinize sözleşmeleri, provaları ve diğer dosyaları onay için göndermeniz gerekecektir, bu nedenle yazılımınız en yaygın dosya türlerini kolayca yükleyip erişebilmenizi sağlamalıdır

Sezgisel iletişim araçları : Anlık mesajlaşma, bahsetme ve paylaşılan belgeler gibi özellikler, görev yönetimi platformunda müşteri işbirliği çabalarınıza gerçek zamanlı yardım sağlar

Rol tabanlı izinler: Müşterilerinizin erişebileceği alanları sınırlayarak, işlerin nasıl yapıldığını görmelerini veya kendi işleri dışındaki projeleri yönetmelerini engelleyebilirsiniz

Entegrasyonlar: Mesajlaşma için Slack veya video görüşmeleri için Zoom gibi başka iletişim araçları kullanıyorsanız, müşteri işbirliği yazılımınızın bu programlarla entegre olduğundan emin olun, böylece müşteri iletişiminizi kolayca içe aktarabilirsiniz

Artık müşteri işbirliği yazılımı için minimum gereksinimleri bildiğinize göre, maksimum performansı sağlayacak 10 aracı keşfedin. Bu 10 proje ve görev yönetimi aracı, ajansların ve profesyonel hizmet işletmelerinin müşterileriyle iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu özelliklere sahiptir.

Tüm takımınızın seveceği bir işbirliği aracı seçin, böylece işleri tamamlayabilir, proje başarısını izleyebilir ve müşteri sadakatini artırabilirsiniz.

ClickUp'ta tek bir yerden müşterilerle fikirler üzerinde işbirliği yapın, teslim edilecekler hakkında sohbet edin, görevler atayın ve gerçek zamanlı yorumlama özellikleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

Tüm müşteri ve proje yaşam döngüsünü tek bir yerden yönetmek istiyorsanız, ClickUp çalışma alanına ihtiyacınız var.

ClickUp, bir kısmı proje yönetimi aracı, bir kısmı çevrimiçi işbirliği aracı, bir kısmı CRM aracı ve bir kısmı raporlama aracıdır; kısacası, takımınız için eksiksiz bir araç kutusu. ?️ ?

Bu, paylaşılan belgeler, beyaz tahtalar, anlık mesajlaşma, gerçek zamanlı yorumlama, dosya paylaşımı ve bahsetme gibi özelliklere sahip en iyi takım ve müşteri işbirliği yazılımlarından bazılarıdır. Ayrıca videolar, elektronik tablolar, tel kafesler ve web sayfaları gibi varlıkları da paylaşabilirsiniz, böylece müşterileriniz ve takımınız her zaman ihtiyaç duydukları bağlamı elde eder.

İş yönetimi, zaman takibi ve raporlama için ClickApps ile takımınızın iş yükünü takip edebilirsiniz. Proje yöneticileri için ClickUp, çalışanların tükenmesini önlemeyi ve proje durumunu izlemeyi kolaylaştırarak müşteri projelerinde bütçelerin dibe vurmasını önler.

Web tabanlı bir uygulama olmasının yanı sıra, ClickUp iOS veya Android için mobil uygulama olarak da mevcuttur. Ayrıca, favori araçlarınızla entegre olur ve Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike ve Basecamp dahil olmak üzere diğer proje ve görev yönetimi programlarından tek bir tıklama ile veri içe aktarmanıza olanak tanır.

En iyi özellikler

Sınırlamalar

Yeni kullanıcılar ClickUp'ın uzun özellik listesini öğrenirken bir öğrenme süreci olabilir

Web uygulamasındaki tüm özellikler şu anda mobil uygulamada mevcut değildir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Üye başına aylık 7 ABD doları

İş: Üye başına aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Clickup AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Teamwork

teamwork aracılığıyla

Teamwork, hayallerinizi gerçeğe dönüştürür! Ve müşteri işbirliği aracı Teamwork, müşteri işlerini hayaller gibi yapar. ?

Bu ajans odaklı yazılım programı, proje panoları oluşturmak, görevleri planlamak, takımınızın iş yükünü izlemek, bir projenin kapsamını belirlemek, dönüm noktalarını ayarlamak, müşterileri sisteme dahil etmek, saatleri izlemek, faturalar oluşturmak ve müşteri onayı almak için araçlar içerir.

Müşterilerinizin yolculuğunun başlangıcından son teslimata kadar, bu uygulama çeşitli müşterilerinizin projelerini yönetmenize ve projelerin zamanında ve bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.

En iyi özellikler

Kanıtları yüklemek, müşterinizin geri bildirimlerini bağlam içinde izlemenizi ve proje varlıklarının nasıl geliştiğini görmenizi sağlar

Müşteri kullanıcıları eklemek, onların projeye erişimini kontrol etmenizi sağlar, böylece projenin ilerlemesini görebilir ve erişim izni verdiğiniz görevlere yorum ekleyebilirler

Zaman takibi özellikleri, faturalandırılabilir tüm dakikaları kaydeder ve fatura oluşturmayı kolaylaştırır

Sınırlamalar

IOS uygulaması yoktur, bu da telefon veya tabletlerinde çalışmayı tercih eden Mac kullanıcıları için can sıkıcı olabilir

Bazı kullanıcılar, takımlarını işe almanın zaman alıcı olduğunu ve müşterilere yazılımı kullanmayı öğretmenin şirket içi takım üyelerine göre daha zor olabileceğini bildirmiştir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık üye başına 5,99 $

Teslimat: Aylık üye başına 9,99 $

Büyüyün: Aylık üye başına 19,99 $

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Bu Teamwork alternatiflerine göz atın!

3. Runrun. it

Dünyayı kim yönetiyor? Proje yöneticileri. ?

Runrun.it, basit proje panoları, otomasyonlar ve projenizin yolundan saptığını size bildiren yapay zeka ile size yardımcı olmak için tasarlanmış bir işbirliği aracıdır. Kanban, Gantt grafiği ve yapılacaklar listesi görünümleri arasından seçim yaparak projelerinizi istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca, proje verilerinizi anlamanıza ve ilerlemenizi ve başarı oranlarınızı izlemenize yardımcı olacak net görseller sunar. Bu görselleri, başarılarınızı müşterilerinize iletmek için kullanabilir ve müşterileri panoları ve görevleri görüntülemeye davet edebilirsiniz.

Her şeyden önce, Runrun.it kullanımı kolaydır, bu nedenle teknoloji korkusu olan müşterileriniz bile müşteri işbirliği araçlarınızı kullanmaktan çekinmeyecektir. Web tabanlı bir uygulama, iOS uygulaması ve Android uygulaması olarak mevcuttur, böylece herhangi bir cihazdan kullanabilirsiniz.

En iyi özellikler

Kullanıcı dostu proje panoları, takım üyelerinizin ve müşterilerinizin proje ilerlemesini izlemesine ve dikkatlerini gerektiren görevleri görmesine olanak tanır

Maliyet, proje başına saat ve görev başına çaba raporları, gelecekteki projeler hakkında daha stratejik kararlar almanıza yardımcı olur

Otomasyonlar, projeleri planlamayı ve ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, yorum arayüzünün net bir şekilde görüntülenmediğini ve bunun takım üyeleri ile müşterilerin mesajları kaçırmasına neden olabileceğini bildirmiştir

Raporlama ve analiz fonksiyonları, bu listedeki diğer bazı araçlara kıyasla sınırlıdır

Fiyat

Ücretsiz

İş: Üye başına aylık 8 dolar

Enterprise: Aylık üye başına 25 ABD doları

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (135+ yorum)

4. ProofHub

proofHub aracılığıyla

Hemen hemen tüm bulut tabanlı proje yönetimi yazılımları, uzaktan çalışmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Ancak ProofHub, müşterilerinizin ve takım üyelerinizin saat dilimlerine göre otomatik olarak ayarlanan sağlam iletişim özellikleri ve son teslim tarihleri ile dağıtılmış takımlar için araçlara ekstra önem vermektedir.

Böylece, nerede çalışırsanız çalışın, birlikte çalışabilirsiniz. ?

En iyi müşteri işbirliği araçlarından biri olan ProofHub, projelerinizi baştan sona yönetmenize yardımcı olacak eksiksiz bir proje yönetimi, raporlama ve yönetici araçları paketi içerir. Slack, Dropbox, Google Drive ve One Drive gibi geniş entegrasyon kitaplığı sayesinde, müşterilerinizle tercih ettikleri platformda kaynakları paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, takımınızın ProofHub çalışma alanında ilerledikçe güncellenecektir.

En iyi özellikler

Harici istekler, müşterilerin formlar göndererek hata düzeltmeleri, teslim edilecekler üzerinde değişiklikler veya tamamen yeni teslim edilecekler talep etmelerine olanak tanır

Özel roller, müşteriler ve takım üyeleri için farklı izinler ayarlamanıza olanak tanır, böylece her kişi yalnızca ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebilir

Güçlü müşteri ve takım işbirliği araçları arasında bahsetmelerle yorum yapma, e-posta entegrasyonları ve anlık mesajlaşma yoluyla hızlı iletişim kurabilir ve proje zaman çizelgelerini takip edebileceğiniz bireysel ve grup sohbet seçenekleri bulunur

Sınırlamalar

Birçok kullanıcı, bildirim tercihlerinizi ayarlama seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve bunun uyarılarınızı düzenlemeyi ve önceliklendirmeyi zorlaştırabileceğini bildiriyor

Bu yazılım bütçeleme araçları içermez ve zaman takibi raporunu faturaya dönüştürmek istiyorsanız Freshbooks veya QuickBooks ile entegrasyon eklemeniz gerekir

Fiyat

Temel: Aylık 45 $

Üstün kontrol: Aylık 89 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

5. Kantata

kantata aracılığıyla

Kantata, ajanslar için özel olarak tasarlanmıştır. Ajans projelerinin sunumdan sözleşmeye ve korkulan kapsam genişlemesiyle mücadeleye kadar tüm yaşam döngüsünü anlar. ?‍♂️

Bu proje yönetimi platformu, müşterileriniz ve takımınız arasındaki iletişimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda riskleri, varsayımları, sorunları ve bağımlılıkları, ayrıca gelir ve maliyet dönüm noktalarını takip eden gelişmiş analiz araçları da sunar.

Böylece, stratejinizi ayarlamanız, bir sorunu çözmeniz veya bir değişiklik siparişi vermeniz gerektiğinde, her şeyi bir bakışta görebilirsiniz; artık büyüteçle sıkıcı elektronik tabloları incelemek zorunda kalmayacaksınız. ?️‍♀️

Kantata, Salesforce için oluşturulmuş bir API veya açık bir API ile kullanılabilir, böylece bu programı halihazırda kullandığınız araçlarla çalıştırabilirsiniz.

En iyi özellikler

Müşterileri, projenin sonunda değil, işiniz sırasında proje dönüm noktalarını görmeye ve onay vermeye davet edin

İş akışlarınızı otomatikleştirin ve projeleri hızlı bir şekilde planlamanıza olanak tanıyan yeniden kullanılabilir şablonlar oluşturun

Proje takviminizi, kapsamınızı ve bütçenizi yan yana görüntüleyerek her şeyi yolunda tutun

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, bu programın gezinmesinin zor olabileceğini ve sürükle ve bırak ve geri alma seçeneği gibi daha sezgisel fonksiyonlar sunmasını dilediklerini belirtmektedir

Diğer kullanıcılar yavaş yükleme süreleri ve sınırlı entegrasyon seçeneklerinden şikayetçi

Fiyat

Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (1.325+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (595+ yorum)

Müşterileriniz için hediye fikirlerine göz atın!

6. Workzone

workzone aracılığıyla

Workzone, gelişmiş izleme ve raporlama özelliklerinin yanı sıra güvenli müşteri portalları sunan bir proje yönetimi programıdır. Tüm proje yönetimi yazılımları gibi, proje panoları oluşturabilir ve görevler atayabilirsiniz, ancak bu programı ajanslar için özellikle iyi kılan özellikler iş yükü ve gider izleme gibi özelliklerdir.

Müşteri projelerini kendi çalışma alanlarında (veya bölgelerinde) görebilir veya tüm müşteri projelerinin ve durumlarının genel bir özetini görebilirsiniz. Bu, hangi projenin öncelikle dikkatinizi gerektirdiğine karar vermenizi kolaylaştıracaktır.

Böylece, tüm müşterileriniz aynı anda sizin dikkatinizi istiyor gibi hissettiğinizde, kimin size en çok ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

Güvenli müşteri portalları, müşterileriniz için markalı bir deneyim oluşturmanıza ve farklı kullanıcılar için farklı izinler belirlemenize olanak tanır

Proje gösterge panelleri, tüm müşteri projelerinizi aynı anda gösterir, böylece hangilerinin yolunda gittiğini ve hangilerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini bilirsiniz

Pratik bir onboarding süreci, bu yazılımı hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenmenizi ve çalışma alanınızın takımınızın ihtiyaç duyduğu tüm özelliklerle donatılmasını sağlar

Sınırlamalar

Bu program tamamen web tabanlıdır ve mobil uygulaması yoktur

Ücretsiz sürümü yoktur ve yalnızca temel özelliklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için maliyeti çok yüksek olabilir

Fiyat

Takım: Aylık üye başına 24 $

Profesyonel: Aylık üye başına 34 ABD doları

Kurumsal: Aylık üye başına 43 ABD doları

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,2/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (190+ yorum)

7. Monday. com

Eğer hiç "Monday" sendromu yaşadınız, belki de Monday.com'u denemenin zamanı gelmiştir.

Bu görev yönetimi ve işbirliği platformu, sizin ve takımınızın yapmanız gerekenleri daha kolay görmenizi sağlayarak Pazartesi günlerinize ve diğer tüm iş günlerinize doğru bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

Elbette, bu çevrimiçi çalışma alanı "Office Space" filmi kadar eğlenceli değil, ama hangi çevrimiçi çalışma alanı eğlencelidir ki? ?

Monday.com'u kullanarak takım üyelerini ve müşterileri proje panolarına davet edebilir, görevler atayabilir ve dosya paylaşımı yapabilir, böylece daha iyi müşteri ve takım işbirliği sağlayabilirsiniz. Bu proje yönetimi yazılımı, takımınızın birlikte çalışmasını ve müşterilerinizle iletişim kurmasını kolaylaştıracaktır.

En iyi özellikler

Proje panoları ve görev kartları, projenizi planlamanıza ve takım üyelerine, serbest çalışanlara veya müşterilere görevler atamanıza ya da işbirliği sürecinin akışını sağlamak için dosya paylaşmanıza olanak tanır

Özel gösterge panelleri, grafikler ve çizelgeler gibi net görsellerle projenizin ilerlemesini, bütçesini ve zaman çizelgesini izler

Otomasyonlar, belirli adımları tamamladığınızda görevleri veya bildirimleri tetiklemek için "eğer bu olursa o zaman şu" kuralları belirlemenizi sağlar, böylece örneğin teslim edilecekler incelemeye hazır olduğunda müşterileri otomatik olarak bilgilendirebilirsiniz

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, otomasyon özelliklerinin hatalı çalışabileceğini ve hatalı görevleri manuel olarak silip yeniden oluşturmanız gerekebileceğini belirtiyor

Diğer kullanıcılar, bildirim tercihlerini ayarlamanın ve düzenlemenin zor olabileceğini bildiriyor

Fiyat

Ücretsiz

Temel: Aylık üye başına 8 $

Standart: Üye başına aylık 10 ABD doları

Pro: Aylık üye başına 16 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.070+ yorum)

8. Trello

trello aracılığıyla

Trello, proje yönetimi alanında popüler bir isimdir. ?

Son 10 yılda proje yönetimi araçlarını kullanmış olan herkes Trello'nun düzenini muhtemelen tanıyacaktır. Çevik süreçlere dayanan bu araç, takımların verimli işbirliğini sürdürmelerine yardımcı olmak için bir Kanban panosu kullanır.

Her bir müşteri projeniz için farklı panolar oluşturabilir ve ardından tüm proje panonuzu görüntüleyebilir veya yapılacaklar listesi veya takvim görünümünde yaklaşan görevleri görüntüleyebilirsiniz. Bu program, müşteri kazanımı, proje planlama ve proje ilerlemesinin izlenmesi için mükemmeldir.

Son derece özelleştirilebilir. Panonuzu iş akışınıza göre ayarlayabilir ve müşterileri kendi panolarına davet ederek proje belgelerini görebilmelerini ve görevleri inceleyebilmelerini sağlayabilirsiniz.

En iyi özellikler

Trello panoları, projenizi düzenlemenize, görevleri planlamanıza ve görevleri takım üyelerine veya müşterilerinize atamanıza olanak tanır

Şablonlar, müşteri proje panolarınızı hızlı ve kolay bir şekilde kurmanıza yardımcı olur; tek yapmanız gereken boşlukları doldurmak

Yüzlerce entegrasyon, Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox ve Google Dokümanlar gibi favori uygulamalarınızı bağlamanıza olanak tanır

Sınırlamalar

Bu programda yerleşik raporlama veya analiz özellikleri bulunmadığından, entegrasyon eklemeden projenizin başarısını izlemek zor olabilir

Trello, otomasyon özellikleri sınırlıdır ve karmaşık projelerden ziyade basit projelerin planlanması için daha uygundur

Fiyat

Ücretsiz

Standart: Aylık üye başına 5 ABD doları

Premium: Aylık üye başına 10 ABD doları

Enterprise: Aylık üye başına 17,50 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (13.340+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.680+ yorum)

9. AllClients

allClients aracılığıyla

Takımınız yalın çalışıyorsa, AllClients ilişkilerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürmenizi sağlayacak CRM'dir. ?‍♂️

Bu müşteri yönetimi aracı, küçük işletmeler düşünülerek tasarlanmıştır. AllClients, "ihtiyacınız olan her şeyi ve ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi" sunduklarını söylüyor. Çeviri: Bu araç kullanımı basittir, ancak bu listedeki diğer seçenekler kadar zengin özelliklere sahip değildir.

Yine de birçok küçük işletme sahibi için, ihtiyacınız olan her şey burada olacaktır. Müşterilerinizin iletişim bilgilerini bir müşteri veritabanında saklayabilir ve iletişimde kalmak için e-posta ve SMS mesajları gönderebilirsiniz.

Ayrıca, pazarlama görevlerinizin çoğunu otomatikleştirebilirsiniz. Böylece, küçük bir takımınız olsa bile hiçbir şey gözden kaçmaz.

En iyi özellikler

Yerleşik e-posta pazarlama ve iletişim araçları, ayrı bir e-posta pazarlama programı için ödeme yapmadan müşterilerinizle iletişim halinde kalmanıza yardımcı olur

Otomasyonlar, takip mesajları ve e-postalar göndermenize olanak tanır, böylece ekstra saatler harcamadan müşterilerinizle iletişim halinde kalabilirsiniz

Kullanıcı dostu tasarımı, bu programı hemen kullanmaya başlamanızı kolaylaştırır

Sınırlamalar

14 günlük ücretsiz deneme dönemi olsa da, yalnızca temel özelliklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için ücretsiz bir plan yoktur

Bu uygulama sınırlı entegrasyon ve özelleştirme seçenekleri sunar

Fiyat

Seçim: Aylık 24 $

Premium: Aylık 48 $

Elite: Aylık 96 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (5+ yorum)

10. Bit. ai

Müşterilere teslimatları göndermek için daha iyi bir dosya paylaşım çözümü arıyorsanız, Bit. ai bunu gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahiptir. ?

Bu işbirliği aracı, müşteri yönetimi süreciniz için olduğu kadar iç beyin fırtınası oturumlarınız için de aynı derecede işe yarar.

İşbirliği özellikleri, takım üyelerinizin aynı odada veya farklı ülkelerde olsalar bile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasını sağlar. Çalışmayı paylaşma zamanı geldiğinde, müşteriniz için özel olarak oluşturduğunuz bir çalışma alanı üzerinden gönderebilirsiniz. Yapılacak tek şey dosyayı taşımaktır.

Böylece, müşterileriniz sadece sizin görmelerini istediğiniz şeyleri görür ve iç süreçlerinizi kendinize saklayabilirsiniz — kendi gizli formülünüz. ?

En iyi özellikler

Etkileşimli akıllı belgeler, tablo, grafik, video ve görüntü dosyaları oluşturma özelliği ile dünyanın her yerinden gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Wiki'ler, şirket bilgilerini depolayabileceğiniz, süreçlerinizi ve politikalarınızı belgeleyebileceğiniz veya her müşteri için proje bilgileri ekleyebileceğiniz bir bilgi tabanı görevi görür

Müşteri çalışma alanları, projelerinizi düzenli tutar. Paylaşıma hazır olduklarında paydaşları davet edebilir ve belgeleri şirket içi ve müşteri çalışma alanları arasında taşıyabilirsiniz

Sınırlamalar

Bazı kullanıcılar, belge oluşturmanın ve paylaşmanın zor olabileceğini ve görüntüleyenlerin kendileriyle paylaşılan belgelere erişmek için ek adımlar atmak zorunda kaldıklarını bildirmiştir

Bu platform tamamen web tabanlıdır, bu nedenle masaüstü veya mobil uygulamalar yoktur

Fiyat

Ücretsiz plan

Pro plan: Aylık üye başına 8 $

İş planı: Üye başına aylık 15 dolar

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4/5 (19+ yorum)

Capterra: 5/5 (8+ yorum)

Yeni Nesil İşbirliği ClickUp ile Başlar

Müşteri projelerinizi yönetmenize yardımcı olabilecek birçok program vardır, ancak müşteri işbirliğinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, Beyaz Tahtalar, paylaşılan Belgeler, anlık mesajlaşma, yorumlama ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmayı kolaylaştıran tüm özelliklere ihtiyacınız vardır.

ClickUp beyin fırtınası için tasarlanmıştır. Paylaşım için tasarlanmıştır. İşbirliği için tasarlanmıştır. Ajansların ve profesyonel hizmet şirketlerinin ihtiyaç duyduğu her şey için tasarlanmıştır. ?

İşbirliği özelliklerinin yanı sıra, gelişmiş proje yönetimi, raporlama, kaynak yönetimi ve binlerce diğer uygulama ile entegrasyonları da tek bir yerden elde edeceksiniz. Müşteri projelerini yönetmek artık kedileri gütmek gibi hissettirmeyecek. ?‍⬛

ClickUp'ın müşteri işbirliği yazılımı ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını görmek için ücretsiz olarak başlayın.