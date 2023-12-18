Kurumsal Hediye İşini Başarın: Mükemmel Müşteri Hediye Fikirleriyle Teşekkür Edin!

Sunduğunuz ürün veya hizmetin kalitesi ne olursa olsun, iyi düşünülmüş bir müşteri hediyesi kadar sihirli bir şey yoktur. Tıpkı bir el sıkışmanın bir anlaşmayı mühürlemesi gibi, özenle seçilmiş hediyeler iş ilişkilerini geliştirebilir, müşteri sadakatini artırabilir ve hatta daha fazla tavsiye ve olumlu geri bildirim yoluyla yatırım getirisini artırabilir. 🍀

Tatil sezonu yaklaşırken, değerli müşterilerinize ve kurduğunuz güçlü ortaklıklara minnettarlığınızı ve şükranınızı ifade etmek için mükemmel bir fırsat. Ancak, asıl meseleyi ele alalım: Doğru hediye öğesini seçmek bir şirket için kabusa dönüşebilir!

Genellikle kalıcı bir izlenim bırakacak kişiselleştirilmiş bir şey sunmak isteriz, ancak kurumsal alanda müşteri hediye fikirleri genellikle çok genel ve yüzeysel olma eğilimindedir.

Bunu düzeltelim ve hediye bütçenizi iyi bir şekilde kullanalım. Sizin için şunları hazırladık:

Kurumsal hediye stratejinizi güçlendirmek için uzman önerileri

Çeşitli zevklere ve fiyat aralıklarına uygun 25 düşünceli müşteri hediye fikri listesi

Müşterilere Hediye Vermenin Faydaları Nelerdir?

Kurumsal hediye pazarı MUAZZAM ve her yıl büyüyor - 2027 yılına kadar 300 milyar doların üzerinde bir pazar tahmini söz konusu! Peki, müşteriye hediye vermek neden bu kadar önemli?

Nedeni: Sadece minnettarlığınızı ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda B2B ve B2C ilişkilerini güçlendirir, müşteri sadakatini artırır ve basit ama düşünceli bir hediye ile marka imajınızı geliştirirsiniz. Müşterilerinize değer verdiğinizi ve onları memnun etmeye kararlı olduğunuzu gösterir.

Böylelikle müşterilerinizle bağ kurar ve dayanışma oluşturursunuz, bu da rekabetçi pazarlarda bir adım önde olmanıza yardımcı olur. Müşteri hediyesine kişiselleştirilmiş bir mesaj ekleyerek, onların sizin için ne kadar önemli olduğunu gösterirsiniz.

Forbes tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcı şirketlerin %80'inden fazlası kurumsal hediye verme sayesinde müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurduğunu belirtmiştir. Bazı somut faydalar şunlardır:

Müşteri sadakati ve uzun vadeli ortaklıklar

Marka bilinirliğinin artması

Olumlu şirket yorumları ve iyi niyet 🥳

Yeni müşteriler (tavsiyeler ve olumlu ağızdan ağıza reklam yoluyla)

Müşterilere verilen hediyeler, öğe şirket markalıysa daha faydalı olabilir. Ürünler, işinizi ince bir şekilde hatırlatır ve markanızın görünür ve alakalı olmasını sağlar. Ancak, ucuz bir promosyon izlenimi vermek istemediğiniz için markalama ince olmalıdır. Bunun yerine, ekstra bir adım attığınızı gösteren kişiselleştirilmiş hediyeler tercih edin.

Kurumsal Hediye Verme Stratejisi: Müşteri Hediyelerini Yönetme

Hediye fikirlerine geçmeden önce, kurumsal hediye stratejinizi güçlendirmek için iki en iyi uygulamayı inceleyelim:

Müşterinizi inceleyin: Müşterinin iş ihtiyaçlarını ve şirket kültürünü anlamak, müşteri hediyeleri seçerken daha duyarlı ve düşünceli olmanıza yardımcı olur. Örneğin, müşteriniz sürdürülebilir iş uygulamalarına değer veriyorsa, çevre dostu kişiselleştirilmiş hediyeleri çok sevebilir Bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı aracı edinin: Birden fazla müşterinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini manuel olarak yönetmek, Birden fazla müşterinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini manuel olarak yönetmek, PR veya İK takımınızın işlerini yavaşlatabilir. Bu nedenle, kurumsal hediye lojistiğini yönetmek için güçlü bir CRM kullanmak önemlidir

ClickUp ile kurumsal hediye yönetiminde profesyonel olun!

ClickUp'ın CRM ve Satış Takımları Paketleri kullanarak, beyin fırtınasından son iletişime kadar müşteri hediye döngüsünü önemli ölçüde kolaylaştırabilirsiniz. Müşterileriniz için en iyi hediyeleri nasıl seçip göndereceğinizi size göstereceğiz.

ClickUp, kişilerinizi düzenlemenize, etkileşimleri izlemenize ve hediye görevlerini sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir araçtır.

Herhangi bir cihazdan ClickUp'ta müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp ile hediye tercihleri, özel tarihler ve geçmiş hediye kayıtları gibi özellikleri içeren ayrıntılı müşteri hesapları oluşturabilirsiniz. ClickUp Formları aracılığıyla müşteri bilgilerini toplayın ve Özel Alanlar'ı kullanarak toplanan verileri gruplandırın, böylece her şeyi kolayca sıralayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

ClickUp, merkezi bir müşteri veri merkezi olarak hizmet vermenin yanı sıra, kurumsal hediye iş akışlarını yönetmenize de yardımcı olur. Şunları yapabilirsiniz:

ClickUp'ın Satış CRM Şablonu

Potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi düzenlemede yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp, müşteri listelerini hesap türüne, hediye durumuna veya diğer parametrelere göre düzenlemenize yardımcı olan önceden tasarlanmış birkaç CRM şablonuna sahiptir. Genel olarak, bu ücretsiz platform, CRM iş akışlarını takip etmeniz ve müşteriler için kişiselleştirilmiş hediye deneyimleri oluşturmanız gerekiyorsa sahip olmanız gereken bir platformdur.

müşterileriniz için 25 trend hediye fikri (+1 bonus öğe!)

Kurumsal hediye pazarındaki yeni trendleri araştırdık ve giderek daha fazla müşterinin çevre dostu, deneyimsel ve verimliliği artıran hediyeleri tercih ettiğini gördük.

Minnettarlığınızı ve takdirinizi unutulmaz bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacak 25 olağanüstü müşteri hediye fikrini özenle seçtik. 🎁

Ama önce, sizin için harika bir bonus öğemiz var!

Bonus şirket seçimi: Bir yıllık ClickUp

İlk bakışta ana akım bir hediye gibi görünmese de, bizi dinleyin! ClickUp, hepsi bir arada iş ve verimlilik yönetim aracı olarak, sürekli fayda sağlayan bir hediye!

ClickUp'ın çeşitli özellikleri, her ölçekteki ve her sektördeki işletmeleri destekler. Müşterilerinize hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında şu şekilde fayda sağlayabilir:

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

Bir ClickUp yıllık aboneliği hediye ederek, müşterilerinizin büyümesine ve başarısına önem verdiğinizi göstermiş olursunuz. Küçük takımlarla çok iş yapan ve organizasyonel güçlenmeye gerçekten ihtiyaç duyan müşterileri etkileme olasılığınız daha yüksektir!

Başka müşteri hediye fikirleri mi arıyorsunuz? Biz size yardımcı olacağız! 😎

1. Bir kutu kaliteli çikolata veya şekerle birlikte el yazısı bir not

Bütçeniz mi kısıtlı? Bir kutu gurme çikolata veya şekerleme ile asla yanlış yapamazsınız!

Zarif lezzetler ve şık ambalajlarla iş hayatının tatlı tarafının tadını çıkarın. Lüksün çok önemli olduğu bir dünyada, bu çikolatalar enfes bir incelik sunar. Müşterilerinizin işbirliğine olan minnettarlığınızın birer belirteci gibidirler. 🍫

Çikolata seçimi bütçenize bağlıdır, ancak üzerine el yazısı ile kişiselleştirilmiş bir mesaj eklemenizi öneririz. Herhangi bir müşteri hediyesine güzel bir kaligrafi ile yazılmış bir not ekleyin, müşteri bu jest için harcadığınız zamana minnettar olacaktır. Hatta ClickUp AI yazma asistanını kullanarak özel mesaj içerikleri oluşturabilirsiniz!

2. Özel takvim

Müşteriler için takvim, pratik ve aynı zamanda mükemmel bir hediyedir. Şirketinizin markasıyla kişiselleştirilen bu takvimler, işinizi yıl boyunca hatırlatır. Bu müşteri hediye fikri, işlevselliği ve marka bilinirliğini tek bir pakette birleştiren, takdirinizi gösteren kalıcı bir belirteçtir. 🗓️

3. Sağlık hediye kutusu

İş dünyasında geçen uzun günler, aylar ve yılların ardından herkes dinlenmek ve yenilenmek için bir an arzu eder. Bir sağlık hediye seti, rahatlamak ve kendine özen göstermeye öncelik vermek için tasarlanmıştır.

Özenle hazırlanmış bu set, evde spa benzeri bir deneyim yaratmak için rahatlatıcı mumlar, lüks banyo tuzları ve aromaterapi yağları gibi öğeler içerebilir. Mola vermenin ve enerji toplamanın önemini hatırlatan bu set, çalışkan müşteriler ve çalışanlar için anlamlı bir hediye olacaktır. 🛀

4. Çevre dostu öğeler

Çevre dostu hediyeler, hem iş dünyasında hem de hepimizin paylaştığı dünyada teşvik ettiğiniz olumlu değişiklikleri simgeler. 🌍

Çevreye duyarlı seçimler yapan işletmeler, yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları, bambu mutfak eşyaları ve çevre dostu temizlik malzemeleri gibi sürdürülebilir ürünleri hediye olarak takdir edebilir.

Bu tür jestler, hepimizin Takım Dünya olduğumuzu gösterir ve sorumlu ve sürdürülebilir bir yaşamı teşvik eder, ki bu da başlı başına bir mesajdır.

5. Elektronik düzenleyici

Elektronik düzenleyici, günlük hayata düzen ve kolaylık getirmek için tasarlanmıştır. Gadget'ları, kabloları ve aksesuarları düzenli bir şekilde saklayarak zaman kazanmanızı ve dağınıklığı azaltmanızı sağlar. 🛠️

Bunu müşterinize hediye ederek, günlük verimliliklerini artırmaları ve teknoloji deneyimlerini kolaylaştırmaları için bir araç sunmuş olursunuz. Bu jest, müşterilerinizin hayatını daha sorunsuz ve daha düzenli hale getirme konusundaki kararlılığınızı simgeler.

6. Zaman blok masa saati

Listemizdeki bir başka verimlilik artırıcı öğe: zaman bloklu masa saati (kulağa ne hoş geliyor!) sadece zamanı takip etmek için değil, aynı zamanda güçlü bir zaman yönetimi aracıdır. Bu şık saat, müşterilerinizin günlerini etkili bir şekilde planlamasına ve daha iyi odaklanmasına yardımcı olacak bir Pomodoro zamanlayıcı ile birlikte gelir. ⏰

7. Akıllı defter

Akıllı not defteri, el yazısı notları ve eskizleri dijitalleştirerek diğer cihazlarda kolayca erişilebilir hale getiren dijital bir araçtır. Bu öğe, yaratıcılar ve profesyoneller için mükemmeldir. Ayrıca, kağıt kullanımını azaltır. 📝

8. Taşınabilir dizüstü bilgisayar standı

Herhangi bir çalışma alanını iyileştirmenin yollarından biri, taşınabilir bir dizüstü bilgisayar standına sahip olmaktır. Mükemmel yüksekliğe ve açıya ayarlanabilir, ergonomik konfor sağlar ve kullanıcıların daha iyi bir duruş sergilemelerine yardımcı olur. Uzun çalışma saatlerinin yorgunluğunu azaltır, bu da onu mükemmel bir müşteri hediyesi yapar! 💻

9. Kendinden ısınan kahve fincanı

Kahve müşterilerinizin verimliliğini artırıyorsa, onları taze demlenmiş bir fincan kahvenin aromasına ve canlandırıcı ilk yudumun tadına bırakın! Yenilikçi kendinden ısıtmalı kupa, müşterilerinizin kahvesinin ilk yudumdan son damlaya kadar her zaman mükemmel sıcaklıkta olmasını sağlayarak, işlerine kesintisiz bir şekilde odaklanmalarını sağlar. 🍵

10. Kitap

Müşterilerinizin işine veya tercihlerine göre, iş zekalarını geliştirmeleri için onlara bir kitap hediye edebilirsiniz. Stratejiler, bilgelik ve pratik tavsiyelerle dolu, içgörülü bir kitap, işlerini yeni zirvelere taşımalarına yardımcı olabilir. ⛰️

11. Kindle

Tek bir kitaba karar vermekte zorlanıyorsanız (veya bütçeniz daha büyükse), Kindle ile yanlış seçim yapmazsınız! Kindle, tüm olasılıkların bulunduğu bir kütüphanenin kapılarını açar. Müşterilerinizin parmaklarının ucunda binlerce başlık ile, istedikleri zaman edebi dünyalarını genişletmeyi sevecekler. 📱

12. Hayırsever bağış

Minnettarlık ve geri verme ruhuyla, bir hayır kurumuna bağış yaparak bazılarının ilgisini çekebilecek anlamlı bir müşteri hediyesi seçtik. Müşterinizin desteklediği amaçları not edin ve onların adına bir hayır kurumuna bağış yapın.

Bu, maddi değerin ötesine geçen, sadece profesyonel ortaklığınıza değil, aynı zamanda dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine olan bağlılığınızı vurgulayan bir hediye. 💌

13. Akıllı saat

Akıllı saat, iş esnekliğine ve genel sağlığa önem verenler için en iyi müşteri hediye fikirlerinden biri olabilir. Bilekte kişisel asistan olmasının yanı sıra, müşterilerinizin programlarını takip etmelerine, bildirimleri almalarına ve hareket halindeyken sağlık ve fitness durumlarını izlemelerine yardımcı olur. ⌚

14. Akıllı su şişesi

Yoğun çalışan kişiler genellikle su içmeyi unuturlar. Akıllı su şişesi bunu değiştirmek için burada. Bu yenilikçi araç, kullanıcılara düzenli olarak su içmelerini hatırlatır, su içme ilerlemelerini izler ve akıllı telefonlarla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlar.

Değerli müşterilerinizin endişelenecek bir şeyleri azalacak, çünkü bu iş hediyesi, yoğun programları boyunca optimum hidrasyon seviyelerini korumalarına yardımcı olacak. 🥤

15. Çevrimiçi dersler

Müşteriniz dünyada "başarılı olmak" isteyen bir startup ise, onlara çevrimiçi dersler hediye etmek, takımlarının seviye atlamasına yardımcı olacak eğlenceli bir yoldur. Kurumsal hediye alanında popüler olan kurslar, profesyonel beceri geliştirmeye odaklanmaktadır, ancak bazı işletmeler mutfak, meditasyon veya tırnak sanatı kursları gibi bağ kurmaya yönelik hediyeler de tercih etmektedir. 💅

Bu tür kişiselleştirilmiş hediyeler, iyileştirme için güçlü bir öneride bulunuyormuşsunuz gibi bir izlenim verebilir, bu nedenle bunun düşünceli bir hediye olarak algılanmasını ve müşteriyi kandırmak için bir hediye olarak görülmemesini sağlayın.

16. Kazı kazan harita

Seyahat tutkusu olan bir müşteriniz mi var? O zaman, kazı kazan harita, onların seyahat maceraları için mükemmel bir tuval olacaktır. Ziyaret ettikleri her konumu kazıyarak altındaki renkleri ortaya çıkarabilirler ve böylece kişiselleştirilmiş bir seyahat kaydı oluşturabilirler. Belki de bu sırada sizi hatırlarlar! 🗺️

17. Sulu meyveler

Zamanının çoğunu ofiste geçirenler için doğa ile iç içe olmak hoş bir mola olabilir. İşte bu noktada sulu hediyeler devreye girer. Bu dayanıklı ve zarif bitkiler, estetik cazibeden daha fazlasını sunar; yoğun bir iş gününde taze bir nefes alır ve ofis alanını güzel bir sığınağa dönüştürür. 🪷

18. Kaçış odası biletleri

Kaçış odası biletleri sadece bir hediye değildir; macera ve işbirliğine açılan bir kapıdır. Hem fiziksel hem de sanal kaçış odaları (ikincisi uzaktaki takımlar için idealdir), tüm takımların problem çözme becerilerini ve takım çalışmasını eğlenceli bir şekilde zorlar. Arkadaşlığı teşvik eder, iletişimi güçlendirir ve unutulmaz bir takım oluşturma deneyimi sunar. 🎟️

19. Kişiselleştirilmiş padfolio

Kişisel bir dokunuşla profesyonel bir jest yapmak istiyorsanız, kişiselleştirilmiş padfolio tam da ihtiyacınız olan şey. Bu, belgeleri saklamak için kullanılan sıradan bir iş aksesuarı değildir.

Öğelere müşterinizin adını veya baş harflerini eklediğinizde, kişiselleştirilmiş bir mesaj ve boyut katarak detaylara gösterdiğiniz özeni ve onların başarısına olan bağlılığınızı gösterirsiniz. 🗂️

20. Akıllı sırt çantası

İnsanların sürekli hareket halinde olduğu bir dünyada, sırt çantası gerekli her şeyi taşımak için vazgeçilmez bir arkadaş haline gelir.

Gadget'lar ve diğer temel eşyalar için bölmeleri olan, şirket logolu hırsızlık önleyici sırt çantası tercih edebilirsiniz. Bu tür müşteri hediyeleri, müşterilerinizin seyahat ve iş hayatında vazgeçilmez birer arkadaş haline gelebilir, hareket kabiliyetlerini artırabilir ve her zaman iyi donanımlı olmalarını sağlayabilir. 🎒

21. Fayans takip cihazı

Bir daha asla kaybolan anahtarlarınızı veya cüzdanınızı aramak zorunda kalmayacağınızı hayal edin. Bu, "Nereye bıraktım?" sorusunun cevaplarını veren, günlük hayatın kurtarıcısı olan Tile izleme cihazının büyüsü. Bluetooth izleme teknolojisi sayesinde, müşterileriniz eşyalarının nerede olduğunu her zaman bilecek ve günlük hayatları biraz daha kolaylaşacak. 🏷️

22. Beyaz gürültü makinesi

Beyaz gürültü cihazı, stresli müşteriler için iyi bir hediye seçeneğidir.

Birçok insan uzun ve yorucu bir iş gününün ardından uykuya dalmakta zorluk çeker. Beyaz gürültü cihazı, sakinleştirici beyaz gürültüden yatıştırıcı melodilere kadar geniş bir ses aralığı sunar. Bu iş hediyesi, müşterilerinizin uyku ortamını tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanıyarak, her güne zinde ve dinç bir şekilde başlamalarını sağlar. 🎼

23. Endişe çanları

Hediyenizin zihinsel sağlığı desteklemesini istiyorsanız, dikenli kaygı yüzükleri (duyusal yüzükler olarak da bilinir) harika bir seçenek olabilir. Toplu olarak satın alınabilir, çok uygun fiyatlıdır ve stres ve kaygıya yatkın şirket çalışanları veya DEHB'den muzdarip kişiler için gerçekten yararlı olabilir. Bu yüzükler, parmaklardaki sinir uçlarını ve basınç noktalarını harekete geçirerek sakinleştirici bir etki tetikleyicisi olarak işlev görür.

24. Kazınmış anahtarlık

Anahtarların sayısız fırsatın anahtarı olduğu dinamik emlak dünyasındaki müşteriler için, üzerine isim yazdırılmış bir anahtarlık, esprili bir hediyeden çok daha fazlasıdır. Müşterilerinize ev ve yatırım kapılarını açmak için gösterdikleri yorulmak bilmeyen çabalarına olan takdirinizi simgeler. Müşterilerinizin tercihlerine göre anahtarlığa bir isim veya özel bir mesaj yazdırılabilir. 🗝️

25. Sağlık ve cilt bakımı eklentileri

Müşterilerinize biraz ilgi göstermek mi istiyorsunuz? Onlara sağlık ve cilt bakımı ile ilgili eklentiler hediye edin! Bu öğeler genellikle uzun çalışma saatleri ve ekran başında geçirilen zamanın vücuda ve cilde verdiği zararı dengelemeyi amaçlayan lüks marka ürünleri içerir.

Sağlık takviyeleri, serinletici göz ve yüz maskeleri, nemlendirici serumlar ve saç bakım toniklerinden bahsediyoruz. Bunlar unisex öğelerdir ve herkes tarafından sevilir! 💆

ClickUp ile müşteri hediye planlarınızı basitleştirin!

Ne hediye edeceğinize karar verdikten sonra, özeni göstererek bir plan yapın ve ödene makul bir süre içinde teslim edin. Kimse yılbaşı hediyesini yılbaşından sonra almak istemez!

Çok yönlü ClickUp 3. 0 Tablo görünümü ve Takvim görünümü arasında geçiş yaparak tüm işlerinizi en iyi şekilde görselleştirin

Neyse ki, ClickUp ile müşterilerinize hediye vermek artık çok kolay. Bu proje yönetimi aracını kullanarak, müşteri yolculuğunun her aşamasında hediye verme süreçlerini kolaylaştırın. ClickUp'ı şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hediye envanterinizi takip edin: Elinizde hangi hediyeler olduğunu, hangi müşterilerin neyi ne zaman aldığını takip edin Hatırlatıcılar ayarlayın: Hediye siparişi veya gönderimi gibi görevler için hatırlatıcılar planlayın Bütçenizi yönetin: Hediye harcamalarınızı kontrol altında tutun ve : Hediye harcamalarınızı kontrol altında tutun ve kaynaklarınızı iyi bir şekilde dağıttığınızdan emin olun Takımınızla işbirliği yapın: Hediye fikirleri üretme ve yönetme görevini takımınızla paylaşarak, bu tatil sezonunda birlik ve ortak sorumluluk duygusunu güçlendirin

Öyleyse, ClickUp'a kaydolun ve hediye verme görevini neşeli bir kutlamaya dönüştürün! 🎄