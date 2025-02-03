2025'te İnsan Kaynakları Takımları için En İyi 15 İK Yazılımını Test Ettik

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "İK Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " \n İK yazılımınız, işinizi yapmak için başka bir araca yatırım yapmanıza gerek kalmadan, şirketinizin artan çalışan sayısı ve yapısal değişikliklere ayak uydurabilecek kadar esnek olmalıdır. Bir sonraki İK yazılımınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:\n \n \n \n Yeni çalışanların işe alımı\n \n \n Maaş bordrosu yönetimi\n \n \n Şirket uygulamalarına ve politikalarına erişim\n \n \n Görevlere harcanan zamanı ve faturalandırılabilir saatleri izleme\n \n \n Çalışanlar arasında görevleri planlama\n \n \n Çalışanlara sağlanan avantajları yönetme ve talep etme\n \n \n İşe alım sürecindeki adayları izleme\n \n \n Çalışan değerlendirmelerini ve İK hedeflerini yönetme\n \n " } } ] }
İnsan Kaynakları (İK) ile modern proje yönetimi yazılımının gücünü bir araya getirdiğinizde ne elde edersiniz? İşe alım, sosyal haklar, maaş bordrosu ve yeni işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım. 🙌🏼
İK yazılımı, her boyuttaki işletme için, özellikle büyümeye ve çalışanlarını ön planda tutmaya odaklananlar için vazgeçilmez bir araçtır!
İşletmeniz için en iyi 15 İK yazılımının anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları, müşteri geri bildirimleri ve kullanıcı değerlendirmelerini içeren bir liste hazırladık. Ayrıca, aramanızda size yol gösterecek İK yazılımı SSS'lerine ve kategorilerine de göz atabilirsiniz.
İK yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İK yazılımı, liderlerin ve takım üyelerinin şirket hedefleri doğrultusunda uyum sağlamasına, çalışanların sosyal haklarını yönetmesine, günlük süreçleri kolaylaştırmasına ve zamanlarını daha verimli bir şekilde dağıtmasına yardımcı olur. Çoğu durumda, bu yazılım çalışanlar tarafından zaman kartlarını yönetmek, taleplerini iletmek, önemli vergi ve maaş bilgilerini görüntülemek ve çok daha fazlasını yapmak için de kullanılır.
İK yazılımınız, işinizi yapmak için başka bir araca yatırım yapmanıza gerek kalmadan, şirketinizin artan çalışan sayısı ve yapısal değişikliklere ayak uydurabilecek kadar esnek olmalıdır. Bir sonraki İK yazılımınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Yeni çalışanları işe alın
- Maaş bordrosunu yönetin
- Şirket uygulamalarına ve politikalarına erişin
- Görevlere harcanan zamanı ve faturalandırılabilir saatleri izleyin
- Çalışanlar arasında görevleri planlayın
- Çalışanların sosyal haklarını yönetin ve talep edin
- İşe alım sürecinde adayları takip edin
- Çalışan değerlendirmelerini ve İK hedeflerini yönetin
İnsan kaynakları yazılımını bu kadar değerli kılan özellikler bu listeyle sınırlı değildir. Görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek, projeleri planlamak ve takımla işbirliği yapmak için araçlar, ideal insan kaynakları yazılımınızı kullanarak herkesin günlük işlerini biraz daha kolaylaştırır ve daha sorunsuz yürütür.
En İyi 15 İK Yazılımı
Her kategori için en iyi 15 İK yazılımı alternatifinin bir listesini, avantajları, anahtar özellikleri, müşteri geri bildirimleri, kullanıcı değerlendirmeleri ve fiyatlandırmaları dahil olmak üzere hazırladık.
1. ClickUp
Kategori: En iyi genel İK yazılımı çözümü
ClickUp, her boyuttaki ve sektördeki takımlar için kapsamlı çözümler sunacak kadar güçlü, tek bir çatı altında tüm ihtiyaçları karşılayan tek verimlilik platformudur. Yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, uygulamalar arasındaki işlerinizi işbirliğine dayalı bir çalışma alanına merkezileştirebilir. Çalışan verilerini, zamanlarını ve hedeflerini yöneten İK takımları için mükemmeldir.
İster işe alım sürecinizi kolaylaştırıyor, ister yeni çalışanları işe alıyorsanız, ister hedeflerine doğru ilerlemelerini izliyor olun, ClickUp'ın esnek platformu, uzun süredir devam eden İK süreçlerini basitleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ClickUp'ın İK özellikleri
Birden fazla görünüm
ClickUp'ta iş akışlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi görselleştirmenin 15'ten fazla yolu, İK takımınızın seveceği birkaç anahtar görünüm de dahil:
- Verileri yönetmek için elektronik tablo benzeri bir deneyim sunan tablo görünümü
- Birden fazla sıralama, filtreleme ve gruplama seçeneği ile liste görünümü
- Çalışan anket yanıtlarını, isteklerini ve geri bildirimlerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için form görünümü
- Programları, izinleri, günlük gündemleri ve sanal toplantıları yönetmek için takvim görünümü
- Takımınızın kapasitelerini yönetmek için iş yükü görünümü
İK süreçleri için otomasyonlar
ClickUp'ta İK süreçlerinizi otomatikleştirmek için 100'den fazla yol var, böylece takımınız en önemli şeye, yani çalışanlarınıza odaklanabilir! ClickUp'taki otomasyonlar görev oluşturmayı tetikleyebilir, görevleri atayabilir, yorumları doldurup atayabilir, görev durumlarını değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilir.
İK izleme için gösterge panelleri
Proje dönüm noktalarını, hedefleri ve İK KPI'larını izlemek için ideal olan ClickUp'taki Gösterge Panelleri, tüm işlerinizi anında ve üst düzey bir genel bakışta toplar. Gösterge panelleri özelleştirilebilir, son derece görsel ve paydaşlara ve diğer yöneticilere sunmak için her zaman toplantıya hazırdır. Ayrıca, doldurulan pozisyonlar, işe alma süresi ve takım performansı gibi her türlü İK senaryosu için oluşturulabilecek 50'den fazla bileşen varyasyonu vardır.
İK Şablonları
ClickUp'ın bu İK SOP Şablonu, takımınızı ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak süreçlere tanıtmak için mükemmel bir kaynaktır. Bu şablon, İK yöneticilerinin takımı eğitmesine, işe alım görevlerini belirlemesine, işe alım süreçlerini yönetmesine ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olmak için işbirliğine dayalı Beyaz Tahtanıza renkli, düzenli ve kolayca düzenlenebilir bir tablo ekler.
ClickUp'ın avantajları
- Tüm bu güçlü araçlar tek bir dinamik platformda bulunur, böylece ClickUp'ın tüm işlevlerine erişmek için ayrı ürünlere veya bir yazılım paketine yatırım yapmanız gerekmez
- ClickUp'ı kullanarak deneyiminizi genişletmek ve kolaylaştırmak için 1.000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce hazır şablon
- geçişinizi olabildiğince sorunsuz hale getirmek için 7/24 müşteri desteği, ClickUp Üniversitesi gibi öğrenme kaynakları, web seminerleri ve Yardım Belgeleri
ClickUp'ın dezavantajları
- Belirli avantaj paketleri sunmaz, ancak verileri güvenli bir platformda yönetebilir
- ClickUp'ın zengin özellik listesine alışmak biraz zaman alabilir
ClickUp Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.030+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.210+ yorum)
2. Rippling
Kategori: En iyi çalışan yönetimi yazılımı
Rippling, bulut tabanlı yazılımını kullanarak İK, BT ve finans süreçlerini basitleştiren bir ürün paketi sunar. İK yazılımı, kullanımı keyifli, öğrenmesi kolay ve maaş bordrosundan çalışan geri bildirim anketlerine kadar birçok özelliğe sahiptir.
Dalga dalga yayılan özellikler
- İşe alım, personel sayısı ve ilerlemeyi izlemek için işgücü raporları ve analizleri
- Tutarlı görevlerde iş akışı otomasyonu
- Özel erişim ve onaylara sahip rol tabanlı izinler ve politikalar
- Yerel, eyalet ve federal önerilere uygunluk yönetimi
Rippling'in avantajları
- İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz maaş bordrosu ve diğer İK ihtiyaçları için yüzlerce şablon
- Yerelleştirilmiş bordro, vergi ve uyumluluk özellikleriyle küresel iş gücünü yönetmek için tasarlanmıştır
- İşlevselliği her İK kategorisine genişletmek için çok sayıda entegrasyon
Rippling cons
- Rippling kullanarak çalışan performanslarını ve değerlendirmelerini yönetmek için gerekli entegrasyonlar
- Rippling aracılığıyla yapılan geçmiş kontrolü özelliği pahalıdır
- Özelleştirme ve çoklu görünümler yalnızca yöneticilere sunulur, bu nedenle çalışanlarınızın çoğu bu özelliklere erişemez
Dalgalı fiyatlandırma
Rippling, kullanıcı başına aylık 8 dolardan başlar, ancak tüm fiyatlandırma planları Rippling'den özel bir teklif gerektirir ve ihtiyacınız olan özelliklere göre her takım için ayrı ayrı oluşturulur.
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (1.470+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (1.840+ yorum)
İK liderlerinin işi zordur. En iyi yetenekleri bulmalı ve şirketin kârını artıracak şekilde yönetmelidirler. Bu nedenle İK liderlerinin en iyi İK yazılımına ihtiyacı vardır! Kullanıcı dostu arayüzü ve uygun fiyatı nedeniyle Rippling'i seçtim. Ayrıca diğer İK yazılım programlarında olmayan özelliklere de sahiptir. Rippling, çalışanların performansını izlememi ve özel raporlar oluşturmamı sağlıyor. Ayrıca, diğer İK liderleriyle bağlantı kurarak en iyi uygulamaları paylaşmama yardımcı oluyor ve sistem tatil ve hastalık günlerini otomatik olarak izliyor ve çalışan kayıtlarını kolayca görüntülememi sağlıyor.
İK liderlerinin işi zordur. En iyi yetenekleri bulmalı ve şirketin kâr etmesini sağlayacak şekilde yönetmelidirler. Bu nedenle İK liderlerinin en iyi İK yazılımına ihtiyacı vardır! Kullanıcı dostu arayüzü ve uygun fiyatı nedeniyle Rippling'i seçtim. Ayrıca diğer İK yazılım programlarında olmayan özelliklere de sahiptir. Rippling, çalışanların performansını izlememi ve özel raporlar oluşturmamı sağlıyor. Ayrıca, diğer İK liderleriyle bağlantı kurarak en iyi uygulamaları paylaşmama yardımcı oluyor ve sistem tatil ve hastalık günlerini otomatik olarak izliyor ve çalışan kayıtlarını kolayca görüntülememi sağlıyor.
3. Workday
Kategori: Büyük kurumsal şirketler için en iyisi
Workday, finans süreçlerini İK, planlama ve analitik ile birleştirerek çeşitli kullanım durumları için kapsamlı bir deneyim sunar. Faturalandırılabilir zaman, eğitim yönetimi ve satış operasyonlarını kullanan profesyonel hizmetlere özel özelliklere sahip bu İK yazılım paketi, orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerin büyümeye ayak uydurmak için süreçlerini uyarlamasına yardımcı olur.
Workday özellikleri
- İK görevlerinin ilerlemesini, bordro ve sosyal hakları izlemek için analitik ve raporlama
- Çalışanların zaman takibi ve yönetimi
- Profesyonel hizmetler için iş akışı otomasyonu
Workday uzmanları
- Farklı sektörlerdeki şirketlere hizmet veren çok sayıda ürün
- Çok sayıda veri, sık değişiklikler ve binlerce çalışanı olan büyük kurumsal takımlar için İK süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır
- Kişisel çalışan portalları aracılığıyla self servis seçenekleri
Workday'in dezavantajları
- Sezgisel olmayan, gezinmesi zor ve modası geçmiş bir arayüz
- Özellikle büyük şirketler için uzun bir uygulama süreci olabilir
- Pahalı ve küçük işletmeler için erişilebilir bir seçenek değil
Workday fiyatlandırması
Fiyatlandırma ile ilgili tüm sorularınız için Workday ile iletişime geçin.
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.290+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (980+ yorum)
Bir danışman olarak, çok sayıda İK yazılımı ile çalışıyorum. Bir İK lideri olarak, en favori iki İK bilgi sistemi kaynağım Bamboo ve Workday. Workday, yıllık performans değerlendirme süreçlerini kolaylıkla yönetebilecek güce sahip büyük işverenler için harika bir kaynak. Workday'i, kullanım kolaylığı ve ADP ve sosyal haklar yönetimi gibi diğer İK yazılımlarıyla entegre edilebilme özelliği nedeniyle seçtim.
Bir danışman olarak, çok sayıda İK yazılımı ile çalışıyorum. Bir İK lideri olarak, en favori iki İK bilgi sistemi kaynağım Bamboo ve Workday. Workday, yıllık performans değerlendirme süreçlerini kolaylıkla yönetebilecek güce sahip büyük işverenler için harika bir kaynak. Workday'i, kullanım kolaylığı ve ADP ve sosyal haklar yönetimi gibi diğer İK yazılımlarıyla entegre edilebilme özelliği nedeniyle seçtim.
4. Gusto
Kategori: Küçük işletmeler için en iyisi
Gusto, küçük ve orta ölçekli takımların bordro, çalışan avantajları, performans değerlendirmeleri ve işe alım süreçlerini yönetmesi için bir İK aracıdır. Workday ve Rippling gibi, Gusto da çalışanlara self servis deneyimi için içgörüler ve zaman ve devamlılık özellikleri sunar, ancak iş ilanları, geri bildirim talepleri ve teklif mektubu şablonları dahil olmak üzere işe alım ve yetenek kazanımı konusunda daha fazlasını sağlar.
Gusto özellikleri
- Uyum, otomatik vergi beyannamesi ve yüklenici ödemeleri dahil tam hizmet bordro
- Başvurudan işe alım sürecine kadar adayları denetlemek için çalışan yönetimi
- Sağlık, diş, 401K, görme planları ve daha fazlası sağlanır
Gusto'nun avantajları
- Teklif mektupları, işe alım ve iş ilanları gibi çeşitli kullanım durumları için çok sayıda şablon
- Maaş ve sosyal haklarla ilgili her şeyi düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz
- İlk kez İK yazılımı arayan yeni işletmeler ve küçük işletmeler için ideal
Gusto'nun dezavantajları
- Ücretli planlar ile ücretsiz planlar arasında fiyatlarda büyük bir fark vardır
- Platformu öğrenmek ve kullanıcı arayüzüne alışmak biraz zaman alabilir
- Web uygulamasındaki tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $, ayrıca kişi başına aylık 6 $ ek ücret
- Artı: Aylık 80 $, ayrıca kişi başına aylık 12 $ ek ücret
- Premium: Fiyat teklifi için Gusto ile iletişime geçin
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (650+ yorum)
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
Gusto'nun ihtiyaçlarımız için en iyi İK yazılımı olduğunu ve iş akışımızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olduğunu gördük. Gusto, bizim için çok önemli olan çalışan memnuniyetini birinci önceliği haline getirir. Ücret yönetimi, çalışanların işe alımı ve self servis portalı gibi kullanımı kolay özelliklere sahiptir. Ayrıca, küçük işletmelerde az sayıda çalışanımızla bu görevlerin profesyonel bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için önemli olan izin ve sosyal hak yönetimi de içerir.
Gusto'nun ihtiyaçlarımız için en iyi İK yazılımı olduğunu ve iş akışımızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olduğunu gördük. Gusto, bizim için çok önemli olan çalışan memnuniyetini birinci önceliği haline getirir. Ücret yönetimi, çalışanların işe alımı ve self servis portalı gibi kullanımı kolay özelliklere sahiptir. Ayrıca, küçük işletmelerde az sayıda çalışanımızla bu görevlerin profesyonel bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için önemli olan izin ve sosyal hak yönetimi de içerir.
5. BambooHR
Kategori: Çalışanlar için en iyi self servis seçeneği
BambooHR, çalışanların ilgili görevlerine erişimindeki kişisel deneyimlerini merkeze alan, bordro, sosyal haklar ve çalışan verilerini bir araya getiren bir İK yazılımıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan BambooHR, üyelerin sosyal haklarını kolayca kullanmalarına, geri bildirim toplamalarına, performans hedefleri belirlemelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanıyan bir araçla takımların çalışan bağlılığını artırmalarına yardımcı olur.
BambooHR özellikleri
- Şirket yönetimi, büyüme, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti için raporlama
- İzinleri hesaplamak ve o gün kimlerin dışarıda olduğunu görmek için birden fazla kişisel ve genel takvim
- Elektronik imza dahil yerleşik işe alım paketleri
BambooHR'nin avantajları
- Bu şirket, çalışanlarını ön planda tutma ve iş-yaşam dengesine öncelik verme konusunda söylediklerini uygulamaktadır
- İK takımları, işe alım uzmanları ve yöneticilerin yeni adaylar üzerinde işbirliği yapabileceği bir alan yaratır
- Çalışanların değerlendirmeler, geri bildirimler, hedefler ve eğitimler aracılığıyla performanslarını izlemeleri için çok sayıda özellik
BambooHR'nin dezavantajları
- Eski UX ve UI
- Raporlama özelliğinde sınırlı metrikler
- Yerleşik planlama özelliği yok
BambooHR fiyatlandırması
Tüm BambooHR fiyatları takım başına özelleştirilir ve istek üzerine sunulur.
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.210+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)
BambooHR yazılımı, kullanımı kolaydır ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi HRIS seçeneklerinden biridir. BambooHR, HRIS uzmanları ve çalışanlar için kullanıcı dostudur. İş akışları özelleştirilebilir ve raporlama işlevi basittir. BambooHR, yeni çalışanların işe alım sürecini eğlenceli hale getirir ve ilk günden itibaren şirketle etkileşim kurmalarına yardımcı olur. En favori özelliklerimden biri, departmanlar arası iş akışları oluşturabilme yeteneğidir. Bu, İK ve BT departmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yeni işe alım sürecini basitleştirdi.
BambooHR yazılımı, kullanımı kolaydır ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi HRIS seçeneklerinden biridir. BambooHR, HRIS uzmanları ve çalışanlar için kullanıcı dostudur. İş akışları özelleştirilebilir ve raporlama işlevi basittir. BambooHR, yeni çalışanların işe alım sürecini eğlenceli hale getirir ve ilk günden itibaren şirketle etkileşim kurmalarına yardımcı olur. En favori özelliklerimden biri, departmanlar arası iş akışları oluşturabilme yeteneğidir. Bu, İK ve BT departmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yeni işe alım sürecini basitleştirdi.
6. Namely
Kategori: Orta ölçekli takımlar için en iyi İK yazılımları
Namely, orta ölçekli işletmelerin bordro süreçlerini takip etmeleri, sosyal hakları yönetmeleri ve çalışma sürelerini izlemeleri için bir İK yazılımıdır.
Namely özellikleri
- Çalışanları motive etmek için ödül ve takdir özellikleri
- Onboarding süreçlerini kolaylaştırmak için e-imza ve e-doğrulama fonksiyonları
- API aracılığıyla kendi entegrasyonlarınızı oluşturma seçeneği ile çok sayıda entegrasyon
Namely'nin avantajları
- Çalışanlar, kişisel portalları üzerinden çalışma saatlerini ve maaş bordrolarını çok kolay bir şekilde görüntüleyebilir
- Birçok sosyal medya platformunun akışını taklit eden basit arayüz
- 25-1.000 çalışanı olan orta ölçekli şirketler için tasarlanmıştır
Namely cons
- Güçlü ve sezgisel çalışan raporlama ve performans özelliklerinin eksikliği
- Platform, büyük şirketlerin verilerini yönetmekte zorlanıyor ve neredeyse tamamen orta ölçekli takımlar için tasarlanmış
- Saatlik çalışanlar için zaman raporlaması yönetimi zor olabilir
Namely fiyatlandırma
Namely ile ilgili tüm fiyat bilgileri yalnızca talep üzerine verilir.
Namely puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (410+ yorum)
Namely'yi dört yıldır insan kaynakları yönetimi için kullanıyoruz ve bu, işimizi tamamen değiştirdi. Tüm çalışan bilgilerinin tek bir merkezde bulunmasının ne kadar büyük bir fark yaratacağını hiç fark etmemiştim. Bu sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin ilerlemelerini ve performanslarını takip etmeyi de çok kolaylaştırıyor. Namely diğer yazılım platformlarıyla entegre olduğu için, maaş ve sosyal haklar sistemlerimize de bağlayabiliyorum. Genel olarak, Namely işlerimin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürümesi için çok büyük bir yardımcı oldu.
Namely'yi dört yıldır insan kaynakları yönetimi için kullanıyoruz ve bu, işimizde büyük bir değişim yarattı. Tüm çalışan bilgilerinin tek bir merkezde bulunmasının ne kadar büyük bir fark yaratacağını hiç fark etmemiştim. Bu sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin ilerlemesini ve performansını takip etmeyi de çok kolaylaştırıyor. Namely diğer yazılım platformlarıyla entegre olduğu için, maaş ve sosyal haklar sistemlerimizle de bağlantı kurabilirim. Genel olarak, Namely işimin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürümesi için çok büyük bir yardımcı oldu.
7. Oracle
Kategori: Sektöre özel özellikler için en iyisi
Oracle, kurumsal şirketlerin kaynak planlamasından içerik, müşteri deneyimi, tedarik zinciri süreçleri ve daha fazlasını yönetmeleri için bulut tabanlı bir uygulama paketi sunar. Birkaç ürünü arasında Oracle Fusion Cloud HCM, yani insan sermayesi yönetimi için HR yazılımı da bulunmaktadır.
Oracle özellikleri
- Sosyal hakları, işgücü tahminlerini ve stratejik şirket planlamasını yönetmeye yardımcı olan dijital asistan
- Kontrol listeleri ve modüller dahil kariyer gelişimi ve performans yönetimi özellikleri
- Önceden oluşturulmuş ve özel İK KPI'ları ve gösterge panelleri
Oracle uzmanları
- Meksika'dan Çin'e uzanan küresel işgücü için bordro yerelleştirmeleri
- Özel bir İK yazılımı deneyimi için sektöre özel özellikler
- Bu yazılım, şirketlerin ölçeklenmesine ve Agile uygulamalarını İK süreçlerine entegre etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir
Oracle'ın dezavantajları
- Dezavantajların çoğu, Oracle'ın çok büyük bir yazılım olmasından kaynaklanmaktadır. Kurulum ve öğrenme süreci çok zaman alıcı olabilir
- Her üründe çok sayıda farklı uygulama olması, maliyetleri hızla artırır
- Arayüz modası geçmiş ve sezgisel değil
Oracle fiyatlandırması
Ayrıntılı fiyat bilgisi için Oracle satış ekibiyle iletişime geçin.
Oracle puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)
8. HR360
Kategori: Uyumluluk kaynakları için en iyiler
HR360, insan yönetimi için dijital bir kaynaktır. İşletmelerin çalışan bilgilerini, performans verilerini ve İK düzenlemelerine uyumu izlemesine yardımcı olur.
HR360 özellikleri
- Otomatik iş tanımı ve mülakat sorusu oluşturucu
- Çalışan maliyet hesaplayıcı ve maaş karşılaştırma aracı
- İK uyumlulukları ve en iyi çalışan uygulamalarıyla uyumlu interaktif kılavuzlardan oluşan bir kütüphane
HR360'ın avantajları
- Özellik işlevselliğini genişletmek için ek uygulamalar
- Tüm federal ve eyalet yasalarının bulunduğu eksiksiz bir çevrimiçi kütüphane
- 500'den fazla indirilebilir şablon form
HR360'ın dezavantajları
- Bu yazılım, özelliklerine erişmek için ayrı uygulamalara dayanır
- Bu araç, İK takımları için yararlıdır, ancak diğer departmanlardaki çalışanlar için daha az değerlidir
- Orta ve büyük takımlar için en iyi seçenek değil
HR360 fiyatlandırması
Tüm fiyat bilgileri için HR360 ile iletişime geçin.
HR360 puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 5/5 (2 yorum)
HR360'ı seçtim çünkü çalışan self servis portalı, işe alım modülü ve performans yönetim sistemi dahil olmak üzere kapsamlı bir İK özellikleri paketi sunuyor. HR360 ayrıca son derece yapılandırılabilir, bu sayede işimin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir. Ayrıca, fiyatı diğer İK yazılım programlarına kıyasla rekabetçi. Genel olarak, HR360 işim için en iyi İK yazılımı çözümü.
HR360'ı seçtim çünkü çalışan self servis portalı, işe alım modülü ve performans yönetim sistemi dahil olmak üzere kapsamlı bir İK özellikleri paketi sunuyor. HR360 ayrıca son derece yapılandırılabilir, bu sayede işimin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir. Ayrıca, fiyatı diğer İK yazılım programlarına kıyasla rekabetçi. Genel olarak, HR360 işim için en iyi İK yazılımı çözümü.
9. Clockify
Kategori: Çalışanların izin taleplerini yönetmek için en iyisi
Clockify, İK takımlarının çalışma günleri boyunca çalışanların ilerlemesini kategorize etmek ve izlemek için kullanabilecekleri bir zaman takibi yazılımıdır. Clockify, İK departmanına çalışanların performansı, mevcut projeler ve genel faaliyetler hakkında bilgi verir. Ayrıca, çalışanlara gelecek tarihler için ücretli izin veya aynı gün izin talepleri için gizli bir iş takvimi sunar. Yönetici tarafında ise, İK departmanınız ve yöneticileriniz herkesin onaylanmış ve bekleyen taleplerini içeren yıllık bir zaman çizelgesine erişebilir.
Clockify özellikleri
- Saatleri girmek, faturalandırılabilir süreyi işaretlemek, kronometreyi ayarlamak ve zaman çizelgenizi denetlemek için çoklu zaman tutma özellikleri
- İzlenen zaman, gider ve saatlik ücretlere göre oluşturulan faturalar
- İzinleri, proje programlarını, takımı ve ilerlemeyi denetlemek için birden fazla görünüm
Clockify'ın avantajları
- Takımın iş yükünü izlemek ve yönetmek için yararlıdır
- Çalışanların çalışma saatleri ve izinleri konusunda tam sahiplik ve sorumluluk almalarına yardımcı olur
- Dönüm noktaları ve atanan görevler dahil bazı proje yönetimi özellikleri
Clockify'ın dezavantajları
- Avantajları, çalışan portallarını ve işe alımları yönetmek için birçok anahtar İK özelliği eksik
- Sınırlı zaman takibi otomasyon özellikleri
- Clockify bazı departmanlar için yararlı olabilir, ancak tüm departmanlar için ideal bir İK yazılımı değildir
Clockify fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5,49 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $
Clockify puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (130+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.290+ yorum)
Performans yönetiminin yanı sıra, İK departmanı Clockify ile görevleri verimli bir şekilde dağıtabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve herkesin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilir. Ayrıca Clockify'ın raporlarını kullanarak kimin fazla çalıştığını belirleyebilir ve takım liderlerine görev ve projeleri dağıtma konusunda yardımcı olabilirler. Clockify'ın zaman takibi verileri, özellikle şirketin uzaktan/hibrit bir çalışma sistemine dayalı olduğu durumlarda, İK'nın çalışanlarının iş alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.
Performans yönetiminin yanı sıra, İK departmanı Clockify ile görevleri verimli bir şekilde dağıtabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve herkesin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilir. Ayrıca Clockify'ın raporlarını kullanarak kimin fazla çalıştığını belirleyebilir ve takım liderlerine görev ve projeleri dağıtma konusunda yardımcı olabilirler. Clockify'ın zaman takibi verileri, özellikle şirketin uzaktan/hibrit bir çalışma sistemine dayalı olması durumunda, İK'nın çalışanlarının iş alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.
Bu hibrit iş araçlarına göz atın!
10. Compt
Kategori: Çalışan maaşlarını yönetmek için en iyisi
Compt, çalışanlara şirketleri tarafından desteklenen yaşam tarzı avantajlarını seçme özgürlüğü veren bir çalışan maaş platformudur. Çalışanların sosyal haklarını yöneten İK ekipleri için yararlı olan Compt'un çalışan maaş ve ödül yazılımı özelleştirilebilir, IRS uyumludur ve küresel ekipleri destekleyebilir.
Compt özellikleri
- Çalışanlarınızı ofis malzemeleri, sağlık ve zindelik dersleri, yemek ve gelişim avantajları ile ödüllendirmek için çok sayıda avantaj kategorisi
- Kariyer dönüm noktalarında çalışanları ödüllendirmek için kapsamlı bonus özelliği
Compt uzmanları
- Her takım üyesinin kullanabileceği ve kullanmak isteyeceği modern bir çalışan sosyal hakları yaklaşımı
- Uzaktan ve küresel çalışanlara takdirinizi göstermek için harika
Compt cons
- İşe alım, çalışanların elde tutulması, analitik ve performans izleme için diğer anahtar İK özelliklerinin eksikliği
- Tam avantaj planları yerine sadece maaş ve yan haklara odaklanmak
Compt fiyatlandırması
Tüm fiyat bilgileri için Compt ile iletişime geçin.
Compt puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20+ yorum)
- Capterra: Yok
İşin geleceği, hibrit ve tamamen uzaktan çalışma ortamlarına doğru ilerlerken, İK takımları kurumsal avantajları sunma biçimlerinde kategorik bir değişim yaşıyor. Bu avantajlar geleneksel olarak sağlık ve emeklilik gibi temel unsurları içeriyordu, ancak artık ücretsiz takım öğle yemekleri ve grup fitness dersleri gibi avantajları da içeriyor. Compt, takımların "sağlık ve zindelik" veya "aile" gibi ödenek kategorileri oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar daha sonra bu kategorilerdeki hizmetleri seçer ve Compt'un uygulaması veya entegrasyonları aracılığıyla makbuzlarını yükleyerek geri ödeme alır.
İşin geleceği, hibrit ve tamamen uzaktan çalışma ortamlarına doğru ilerlerken, İK takımları kurumsal avantajları sunma biçimlerinde kategorik bir değişime yöneliyor. Bu avantajlar geleneksel olarak sağlık ve emeklilik gibi temel hizmetleri içeriyordu, ancak artık ücretsiz takım öğle yemekleri ve grup fitness dersleri gibi avantajları da içeriyor. Compt, takımların "sağlık ve zindelik" veya "aile" gibi ödenek kategorileri oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar daha sonra bu kategorilerdeki hizmetleri seçer ve Compt'un uygulaması veya entegrasyonları aracılığıyla makbuzlarını yükleyerek geri ödeme alır.
11. Scribe
Kategori: Eğitim materyallerinin paylaşımı için en iyisi
Scribe, süreçlerinizi belgelemek için kullanışlı bir İK aracıdır. Bu araç, metin ve açıklamalı ekran görüntüleri içeren görsel adım adım kılavuzları otomatik olarak oluşturur. Takımlar saniyeler içinde SOP'ler oluşturabilir, ardından Scribes'ı herhangi bir bilgi tabanında paylaşabilir veya gömebilir , böylece işe alım, eğitim ve araç benimseme süreçlerini kolaylaştırabilir.
Scribe özellikleri
- Tarayıcınız üzerinden süreçleri kaydeden otomatik dokümantasyon
- Adım adım kılavuzlarınızı açıklamalar, metinler, düzenlemeler ve markalama ile özelleştirin
- PDF, gömme, URL veya ek dışa aktarma seçenekleri ile kolay paylaşım seçenekleri
Scribe profesyonelleri
- Bu, yeni takım üyelerine standartlaştırılmış şirket süreçlerini hızlı bir şekilde gösterip öğretmek için yararlı bir araçtır
- Bu, departmanlar genelinde mevcut teknoloji altyapınıza ek olarak kullanabileceğiniz harika bir araç olacaktır
- Scribe, otomatik adım adım kılavuzlarında ekran görüntüleri ve talimatlar dahil olmak üzere temel fonksiyonlarını inanılmaz derecede iyi yerine getirir
Scribe'ın dezavantajları
- Scribe, transkripsiyonu bir üst seviyeye taşıyor, ancak tam hizmet sunan bir İK yazılımı olarak tek başına kullanılamaz
- Scribe'ı en verimli şekilde kullanmak için entegrasyonlara güveneceksiniz
- Scribe'ı İK süreçlerinizle uyumlu hale getirmek için zaman takibi, sosyal haklar yönetimi veya çalışan performansı araçları yok
Scribe fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için Scribe ile iletişime geçin
Scribe puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (50+ yorum)
- Capterra: 5/5 (5 yorum)
Herhangi bir kullanıcı sınırsız sayıda Scribes (adım adım kılavuzlar) oluşturabilir ve paylaşabilir. Bunlar, her çalışan için kolayca oluşturulabilir, çoğaltılabilir ve kişiselleştirilebilir. Scribes, düzenlemesi kolay bir çalışma alanında bulunur, ancak herhangi bir bilgi tabanına, wiki'ye veya CMS'ye de yerleştirilebilir.
Herhangi bir kullanıcı sınırsız sayıda Scribes (adım adım kılavuzlar) oluşturabilir ve paylaşabilir. Bunlar, her çalışan için kolayca oluşturulabilir, çoğaltılabilir ve kişiselleştirilebilir. Scribes, düzenlemesi kolay bir çalışma alanında bulunur, ancak herhangi bir bilgi tabanına, wiki'ye veya CMS'ye de yerleştirilebilir.
12. Evergreen
Kategori: Takımınızı ödüllendirmek için en iyisi
Evergreen, pozitifliğe dayanan bir İK aracıdır. Temel özellikleri, çalışanları motive eder ve eşler arası takdir yoluyla sağlıklı bir iş yeri morali sağlar. Ayrıca, takımınızı ne kadar çok takdir ederseniz, Evergreen sizin adınıza o kadar çok ağaç diker — ne kadar sağlıklı! 🌎
Her zaman geçerli özellikler
- Başarılarınızı ve takımınızı, verilen başarıların sayısı ve dikilen ağaçların sayısına göre takip edin
- Microsoft Teams ve Slack dahil çoklu entegrasyonlar
Evergreen'in avantajları
- Çalışanlarınıza her geri verdiğinizde, aynı zamanda gezegene de geri vermiş olursunuz
- Bu yazılım sağlıklı ve tamamen olumlu pekiştirmeye dayalıdır
Evergreen cons
- Bu, takımınıza sunabileceğiniz eğlenceli bir araçtır, ancak bütçenizi sıkı tutmaya çalışıyorsanız, gerekli değildir
- Avantajlar, bordro, performans ve yetenek yönetimi gibi önemli İK yazılımı özelliklerinin eksikliği
Evergreen fiyatlandırma
kullanıcı başına aylık 2,99 $, hepsi bu kadar! Kolay ve basit.
Evergreen puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (50+ yorum)
- Capterra: Yok
Evergreen, takımların iyi yapılan işleri takdir ederken gezegenimiz için ağaç dikmelerini sağlayan tek eşler arası takdir uygulamasıdır. En olumlu ve iyi hissettiren takım kültürü için. En sevdiğim özellikler Slack veya MS Teams içindeki herkese açık eşler arası takdir, harika analizler ve şirket değerlerinin günlük operasyonlarda görünür olması.
Evergreen, takımların iyi yapılan işleri takdir ederken gezegenimiz için ağaç dikmelerini sağlayan tek eşler arası takdir uygulamasıdır. En olumlu ve iyi hissettiren takım kültürü için. En sevdiğim özellikler Slack veya MS Teams içindeki halka açık eşler arası takdir, harika analizler ve şirket değerlerinin günlük operasyonlarda görünür olması.
13. DeskTime
Kategori: Çalışanların iş zamanını izlemek için en iyisi
DeskTime, geliş, çıkış ve projeler veya görevler için harcadığınız zamanı kaydederek bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanı otomatik olarak izler. Yöneticiler, takımlarının zamanını nerede harcadığını görebilir ve çalışanlarına işte geçirdikleri zamanın kanıtını sunabilir. Bu listedeki birçok İK aracı bir dizi zaman ve devam özelliği sunarken, DeskTime'ın temel fonksiyonu, çalışanlarınızın işte geçirdikleri zamanı ve bu zaman içinde neler başardıklarını ayrıntılı hesaplar halinde sunmaktır.
DeskTime özellikleri
- Maaş hesaplamaları için saatlik ücretlerin atanmasına yönelik maliyet hesaplaması
- Takımınızın zamanını eşit olarak dağıtmak ve çalışanlara belirli vardiyaları talep etme seçeneği sunmak için vardiya planlaması
- Takım üyelerinin masa, toplantı odası, park yeri veya ofis ekipmanı rezervasyonu yapmasını sağlayan rezervasyon araçları
- İzinleri takip etmek için izin takvimi
DeskTime'ın avantajları
- DeskTime, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için çeşitli zaman takibi özelliklerine sahiptir
- Pomodoro tekniği gibi zaman bloklama stratejilerini destekler
- Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için ideal
DeskTime'ın dezavantajları
- Takım üyelerinizin zamanına bu kadar görünürlük, çalışanlar ve yöneticiler arasında mikro yönetim ve güvensiz bir ilişkiye yol açabilir
- Bu, temel olarak zaman takibi aracıdır ve bazı ortak İK yazılımı özelliklerini de içerir
- Kullanıcı arayüzü çok eski görünüyor
DeskTime fiyatlandırması
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
DeskTime puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (340+ yorum)
DeskTime, takım kaynaklarını planlamaya, iş yüklerini denetlemeye, tükenmişliği önlemeye ve çok daha fazlasına yardımcı olan otomatik bir zaman takip ve iş gücü yönetim sistemidir. Hem takım yönetimi çözümleri hem de sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için özellikleriyle işveren ve çalışan dostudur.
DeskTime, takım kaynaklarını planlamaya, iş yüklerini denetlemeye, tükenmişliği önlemeye ve çok daha fazlasına yardımcı olan otomatik bir zaman takip ve iş gücü yönetim sistemidir. Hem takım yönetimi çözümleri hem de sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için özellikleriyle işveren ve çalışan dostudur.
14. 15five
Kategori: Performans yönetimi için en iyisi
15five, performans yönetimi ve çalışanların yetkinliklerini artırmaya odaklanan bir İK yazılımı çözümüdür. Çözmeyi hedeflediği sorunların adını taşıyan dört ürünü destekler: Engage, Perform, Focus ve Transform.
15five özellikleri
- Yazılım içinden check-in'leri, bire bir görüşmeleri, değerlendirmeleri ve incelemeleri yönetin ve planlayın
- Canlı gösterge panelinde hedef ve OKR izleme
15five'ın avantajları
- İpuçları ve stratejiler için güvenebileceğiniz güçlü bir lider İK profesyonelleri topluluğu
- İK yöneticileri, OKR odaklı SMART hedefleri kullanarak çalışanların ilerlemesini denetleyebilir
15five'ın dezavantajları
- Platformda sınırlı özelleştirme
- Avantaj yönetimi veya bordro özellikleri yok
15five fiyatlandırma
- Engage: Kullanıcı başına aylık 4 dolar
- Perform: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- Odak: Kullanıcı başına aylık 8 dolar
- Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 14 dolar
15five puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.720+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)
15. Trakstar
Kategori: Geri bildirim vermek için en iyisi
Trakstar, yöneticilerin sürekli ve doğrudan geri bildirim yoluyla çalışanların ilerlemelerini ve hedeflerini ölçmeleri için bir performans yönetimi İK yazılımıdır.
Trakstar özellikleri
- çalışanların hesap verebilirliği için sürekli geri bildirim döngüsüyle 360 derece geri bildirim
- SMART hedefleri, amaçları, başarıları ayarlamak ve ilerlemeyi izlemek için hedef özelliği
- Raporlama içgörüleri ve gösterge panelleri
Trakstar'ın avantajları
- Başvurular, iş ilanları, hedefler ve analizler aracılığıyla İK ilerlemesini izlemenin birçok yolu
- Öğrenim yönetimi ve performans dahil olmak üzere tüm çalışan yaşam döngüsünü izler
Trakstar'ın dezavantajları
- Yardım ve maaş özelliklerinin eksikliği
- Farklı günlük İK süreçlerini çözmek için birden fazla ürüne güveneceksiniz
Trakstar fiyatlandırması
Özel fiyat teklifi için Trakstar ile iletişime geçin.
Trakstar puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (220+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)
İK Yazılımının Avantajları
Piyasadaki en iyi İK araçları hakkında bilgi edindikten sonra, takımınız için bir İK yazılımı kullanmanın faydalarını anlamak için biraz zaman ayırın.
İK yazılımının avantajları şunlardır:
- Çalışan verilerinin güvenliği artırıldı
- Optimize edilmiş İK süreçleri
- Daha fazla organizasyon
- Geliştirilmiş işe alım süreci
- Çalışan izlemede hataları en aza indirin
İK Yazılım Türleri
Farklı kullanım durumları için daha özel bir deneyim oluşturmak amacıyla, çoğu İK aracı birkaç yazılım türüne ayrılabilir.
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS), İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM), genellikle bordro, sosyal haklar ve çalışanların işe alımı gibi bireysel İK fonksiyonlarını hedeflemek için birlikte çalışan bir ürün grubunu içeren bir İK yazılımı kategorisini ifade eder.
Temel İK ve İK yönetimi yazılımları da İKMS, İKY ve İKIS kapsamına girer, bu nedenle potansiyel İK aracınızı tanımlamak için bu terimleri görürseniz endişelenmenize gerek yok, doğru yoldasınız. 🚗💨
Şirket yapınız İK süreçlerini yetenek kazanımıyla birleştiriyorsa, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için yetenek yönetimi sistemlerinden de yararlanabilirsiniz. Bu araçlar, takımların yeni adayların işe alınmasına, çalışanların performanslarının yönetilmesine, öğrenme ve gelişim fırsatlarının sağlanmasına ve ücretlerin denetlenmesine odaklanmasına yardımcı olacak özellikler içerir.
Takımınız için En İyi İK Yazılımını Seçin
Ancak, takımınızın en çok ilgisini çekecek ve kuruluşunuza en fazla fayda sağlayacak İK yazılımı hangisi? ClickUp gibi her şeyi yapan türden bir yazılım!
Bu listede en iyi genel İK yazılımı olarak birinci sırada yer alan ve sektörler genelinde takımlar tarafından yaygın olarak kullanılan ClickUp, tüm şirketiniz için kapsamlı çözümler sunacak kadar esnek ve güçlü tek araçtır. İşe alım, performans değerlendirmeleri, çalışan talepleri, yetenek geliştirme ve daha fazlasıyla ilgili İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için yüzlerce özellik ile donatılmıştır. 🤯
Ayrıca, ClickUp, maliyet etkin olduğu kadar güçlüdür. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile sınırsız görev ve üyeye, ClickUp Belgeleri, Beyaz Tahtalar, 100 MB depolama alanına ve çok sayıda önceden oluşturulmuş İK şablonuna erişin.
ClickUp'a bugün kaydolun ve çalışanlarınızı gerçekten ön plana çıkaran İK süreçleri oluşturmaya başlayın. 🏆