2025'te İnsan Kaynakları Takımları için En İyi 15 İK Yazılımını Test Ettik

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İK yazılımınız, işinizi yapmak için başka bir araca yatırım yapmanıza gerek kalmadan, şirketinizin artan çalışan sayısı ve yapısal değişikliklere ayak uydurabilecek kadar esnek olmalıdır. Bir sonraki İK yazılımınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:







Yeni çalışanların işe alımı





Maaş bordrosu yönetimi





Şirket uygulamalarına ve politikalarına erişim





Görevlere harcanan zamanı ve faturalandırılabilir saatleri izleme





Çalışanlar arasında görevleri planlama





Çalışanlara sağlanan avantajları yönetme ve talep etme





İşe alım sürecindeki adayları izleme





Çalışan değerlendirmelerini ve İK hedeflerini yönetme



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İnsan Kaynakları (İK) ile modern proje yönetimi yazılımının gücünü bir araya getirdiğinizde ne elde edersiniz? İşe alım, sosyal haklar, maaş bordrosu ve yeni işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yazılım. 🙌🏼

İK yazılımı, her boyuttaki işletme için, özellikle büyümeye ve çalışanlarını ön planda tutmaya odaklananlar için vazgeçilmez bir araçtır!

İşletmeniz için en iyi 15 İK yazılımının anahtar özellikleri, artıları, eksileri, fiyatları, müşteri geri bildirimleri ve kullanıcı değerlendirmelerini içeren bir liste hazırladık. Ayrıca, aramanızda size yol gösterecek İK yazılımı SSS'lerine ve kategorilerine de göz atabilirsiniz.

İK yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İK yazılımı, liderlerin ve takım üyelerinin şirket hedefleri doğrultusunda uyum sağlamasına, çalışanların sosyal haklarını yönetmesine, günlük süreçleri kolaylaştırmasına ve zamanlarını daha verimli bir şekilde dağıtmasına yardımcı olur. Çoğu durumda, bu yazılım çalışanlar tarafından zaman kartlarını yönetmek, taleplerini iletmek, önemli vergi ve maaş bilgilerini görüntülemek ve çok daha fazlasını yapmak için de kullanılır.

İK yazılımınız, işinizi yapmak için başka bir araca yatırım yapmanıza gerek kalmadan, şirketinizin artan çalışan sayısı ve yapısal değişikliklere ayak uydurabilecek kadar esnek olmalıdır. Bir sonraki İK yazılımınızda aramanız gereken özellikler şunlardır:

Yeni çalışanları işe alın

Maaş bordrosunu yönetin

Şirket uygulamalarına ve politikalarına erişin

Görevlere harcanan zamanı ve faturalandırılabilir saatleri izleyin

Çalışanlar arasında görevleri planlayın

Çalışanların sosyal haklarını yönetin ve talep edin

İşe alım sürecinde adayları takip edin

Çalışan değerlendirmelerini ve İK hedeflerini yönetin

İnsan kaynakları yazılımını bu kadar değerli kılan özellikler bu listeyle sınırlı değildir. Görevleri yönetmek, ilerlemeyi izlemek, projeleri planlamak ve takımla işbirliği yapmak için araçlar, ideal insan kaynakları yazılımınızı kullanarak herkesin günlük işlerini biraz daha kolaylaştırır ve daha sorunsuz yürütür.

Her kategori için en iyi 15 İK yazılımı alternatifinin bir listesini, avantajları, anahtar özellikleri, müşteri geri bildirimleri, kullanıcı değerlendirmeleri ve fiyatlandırmaları dahil olmak üzere hazırladık.

Kategori: En iyi genel İK yazılımı çözümü

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, her boyuttaki ve sektördeki takımlar için kapsamlı çözümler sunacak kadar güçlü, tek bir çatı altında tüm ihtiyaçları karşılayan tek verimlilik platformudur. Yüzlerce özelleştirilebilir özellik ve 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, uygulamalar arasındaki işlerinizi işbirliğine dayalı bir çalışma alanına merkezileştirebilir. Çalışan verilerini, zamanlarını ve hedeflerini yöneten İK takımları için mükemmeldir.

İster işe alım sürecinizi kolaylaştırıyor, ister yeni çalışanları işe alıyorsanız, ister hedeflerine doğru ilerlemelerini izliyor olun, ClickUp'ın esnek platformu, uzun süredir devam eden İK süreçlerini basitleştirmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.

ClickUp'ın İK özellikleri

Birden fazla görünüm

ClickUp'ta iş akışlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi görselleştirmenin 15'ten fazla yolu, İK takımınızın seveceği birkaç anahtar görünüm de dahil:

Verileri yönetmek için elektronik tablo benzeri bir deneyim sunan tablo görünümü

Birden fazla sıralama, filtreleme ve gruplama seçeneği ile liste görünümü

Çalışan anket yanıtlarını, isteklerini ve geri bildirimlerini doğrudan eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için form görünümü

Programları, izinleri, günlük gündemleri ve sanal toplantıları yönetmek için takvim görünümü

Takımınızın kapasitelerini yönetmek için iş yükü görünümü

İK süreçleri için otomasyonlar

ClickUp'ta İK süreçlerinizi otomatikleştirmek için 100'den fazla yol var, böylece takımınız en önemli şeye, yani çalışanlarınıza odaklanabilir! ClickUp'taki otomasyonlar görev oluşturmayı tetikleyebilir, görevleri atayabilir, yorumları doldurup atayabilir, görev durumlarını değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilir.

İK izleme için gösterge panelleri

Proje dönüm noktalarını, hedefleri ve İK KPI'larını izlemek için ideal olan ClickUp'taki Gösterge Panelleri, tüm işlerinizi anında ve üst düzey bir genel bakışta toplar. Gösterge panelleri özelleştirilebilir, son derece görsel ve paydaşlara ve diğer yöneticilere sunmak için her zaman toplantıya hazırdır. Ayrıca, doldurulan pozisyonlar, işe alma süresi ve takım performansı gibi her türlü İK senaryosu için oluşturulabilecek 50'den fazla bileşen varyasyonu vardır.

İK Şablonları

ClickUp'ın bu İK SOP Şablonu, takımınızı ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak süreçlere tanıtmak için mükemmel bir kaynaktır. Bu şablon, İK yöneticilerinin takımı eğitmesine, işe alım görevlerini belirlemesine, işe alım süreçlerini yönetmesine ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olmak için işbirliğine dayalı Beyaz Tahtanıza renkli, düzenli ve kolayca düzenlenebilir bir tablo ekler.

ClickUp ve Beyaz Tahtalar'ın İK SOP Şablonunu kullanarak İK süreçlerinizi kolaylaştırın

ClickUp'ın avantajları

Tüm bu güçlü araçlar tek bir dinamik platformda bulunur, böylece ClickUp'ın tüm işlevlerine erişmek için ayrı ürünlere veya bir yazılım paketine yatırım yapmanız gerekmez

ClickUp'ı kullanarak deneyiminizi genişletmek ve kolaylaştırmak için 1.000'den fazla entegrasyon ve yüzlerce hazır şablon

geçişinizi olabildiğince sorunsuz hale getirmek için 7/24 müşteri desteği, ClickUp Üniversitesi gibi öğrenme kaynakları, web seminerleri ve Yardım Belgeleri

ClickUp'ın dezavantajları

Belirli avantaj paketleri sunmaz, ancak verileri güvenli bir platformda yönetebilir

ClickUp'ın zengin özellik listesine alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.030+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.210+ yorum)

2. Rippling

via Rippling

Rippling, bulut tabanlı yazılımını kullanarak İK, BT ve finans süreçlerini basitleştiren bir ürün paketi sunar. İK yazılımı, kullanımı keyifli, öğrenmesi kolay ve maaş bordrosundan çalışan geri bildirim anketlerine kadar birçok özelliğe sahiptir.

Dalga dalga yayılan özellikler

İşe alım, personel sayısı ve ilerlemeyi izlemek için işgücü raporları ve analizleri

Tutarlı görevlerde iş akışı otomasyonu

Özel erişim ve onaylara sahip rol tabanlı izinler ve politikalar

Yerel, eyalet ve federal önerilere uygunluk yönetimi

Rippling'in avantajları

İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz maaş bordrosu ve diğer İK ihtiyaçları için yüzlerce şablon

Yerelleştirilmiş bordro, vergi ve uyumluluk özellikleriyle küresel iş gücünü yönetmek için tasarlanmıştır

İşlevselliği her İK kategorisine genişletmek için çok sayıda entegrasyon

Rippling cons

Rippling kullanarak çalışan performanslarını ve değerlendirmelerini yönetmek için gerekli entegrasyonlar

Rippling aracılığıyla yapılan geçmiş kontrolü özelliği pahalıdır

Özelleştirme ve çoklu görünümler yalnızca yöneticilere sunulur, bu nedenle çalışanlarınızın çoğu bu özelliklere erişemez

Dalgalı fiyatlandırma

Rippling, kullanıcı başına aylık 8 dolardan başlar, ancak tüm fiyatlandırma planları Rippling'den özel bir teklif gerektirir ve ihtiyacınız olan özelliklere göre her takım için ayrı ayrı oluşturulur.

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (1.470+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (1.840+ yorum)

İK liderlerinin işi zordur. En iyi yetenekleri bulmalı ve şirketin kârını artıracak şekilde yönetmelidirler. Bu nedenle İK liderlerinin en iyi İK yazılımına ihtiyacı vardır! Kullanıcı dostu arayüzü ve uygun fiyatı nedeniyle Rippling'i seçtim. Ayrıca diğer İK yazılım programlarında olmayan özelliklere de sahiptir. Rippling, çalışanların performansını izlememi ve özel raporlar oluşturmamı sağlıyor. Ayrıca, diğer İK liderleriyle bağlantı kurarak en iyi uygulamaları paylaşmama yardımcı oluyor ve sistem tatil ve hastalık günlerini otomatik olarak izliyor ve çalışan kayıtlarını kolayca görüntülememi sağlıyor.

İK liderlerinin işi zordur. En iyi yetenekleri bulmalı ve şirketin kâr etmesini sağlayacak şekilde yönetmelidirler. Bu nedenle İK liderlerinin en iyi İK yazılımına ihtiyacı vardır! Kullanıcı dostu arayüzü ve uygun fiyatı nedeniyle Rippling'i seçtim. Ayrıca diğer İK yazılım programlarında olmayan özelliklere de sahiptir. Rippling, çalışanların performansını izlememi ve özel raporlar oluşturmamı sağlıyor. Ayrıca, diğer İK liderleriyle bağlantı kurarak en iyi uygulamaları paylaşmama yardımcı oluyor ve sistem tatil ve hastalık günlerini otomatik olarak izliyor ve çalışan kayıtlarını kolayca görüntülememi sağlıyor.

3. Workday

Kategori: Büyük kurumsal şirketler için en iyisi

workday aracılığıyla

Workday, finans süreçlerini İK, planlama ve analitik ile birleştirerek çeşitli kullanım durumları için kapsamlı bir deneyim sunar. Faturalandırılabilir zaman, eğitim yönetimi ve satış operasyonlarını kullanan profesyonel hizmetlere özel özelliklere sahip bu İK yazılım paketi, orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerin büyümeye ayak uydurmak için süreçlerini uyarlamasına yardımcı olur.

Workday özellikleri

İK görevlerinin ilerlemesini, bordro ve sosyal hakları izlemek için analitik ve raporlama

Çalışanların zaman takibi ve yönetimi

Profesyonel hizmetler için iş akışı otomasyonu

Workday uzmanları

Farklı sektörlerdeki şirketlere hizmet veren çok sayıda ürün

Çok sayıda veri, sık değişiklikler ve binlerce çalışanı olan büyük kurumsal takımlar için İK süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır

Kişisel çalışan portalları aracılığıyla self servis seçenekleri

Workday'in dezavantajları

Sezgisel olmayan, gezinmesi zor ve modası geçmiş bir arayüz

Özellikle büyük şirketler için uzun bir uygulama süreci olabilir

Pahalı ve küçük işletmeler için erişilebilir bir seçenek değil

Workday fiyatlandırması

Fiyatlandırma ile ilgili tüm sorularınız için Workday ile iletişime geçin.

Workday puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (980+ yorum)

Bir danışman olarak, çok sayıda İK yazılımı ile çalışıyorum. Bir İK lideri olarak, en favori iki İK bilgi sistemi kaynağım Bamboo ve Workday. Workday, yıllık performans değerlendirme süreçlerini kolaylıkla yönetebilecek güce sahip büyük işverenler için harika bir kaynak. Workday'i, kullanım kolaylığı ve ADP ve sosyal haklar yönetimi gibi diğer İK yazılımlarıyla entegre edilebilme özelliği nedeniyle seçtim.

Bir danışman olarak, çok sayıda İK yazılımı ile çalışıyorum. Bir İK lideri olarak, en favori iki İK bilgi sistemi kaynağım Bamboo ve Workday. Workday, yıllık performans değerlendirme süreçlerini kolaylıkla yönetebilecek güce sahip büyük işverenler için harika bir kaynak. Workday'i, kullanım kolaylığı ve ADP ve sosyal haklar yönetimi gibi diğer İK yazılımlarıyla entegre edilebilme özelliği nedeniyle seçtim.

4. Gusto

Kategori: Küçük işletmeler için en iyisi

via Gusto

Gusto, küçük ve orta ölçekli takımların bordro, çalışan avantajları, performans değerlendirmeleri ve işe alım süreçlerini yönetmesi için bir İK aracıdır. Workday ve Rippling gibi, Gusto da çalışanlara self servis deneyimi için içgörüler ve zaman ve devamlılık özellikleri sunar, ancak iş ilanları, geri bildirim talepleri ve teklif mektubu şablonları dahil olmak üzere işe alım ve yetenek kazanımı konusunda daha fazlasını sağlar.

Gusto özellikleri

Uyum, otomatik vergi beyannamesi ve yüklenici ödemeleri dahil tam hizmet bordro

Başvurudan işe alım sürecine kadar adayları denetlemek için çalışan yönetimi

Sağlık, diş, 401K, görme planları ve daha fazlası sağlanır

Gusto'nun avantajları

Teklif mektupları, işe alım ve iş ilanları gibi çeşitli kullanım durumları için çok sayıda şablon

Maaş ve sosyal haklarla ilgili her şeyi düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz

İlk kez İK yazılımı arayan yeni işletmeler ve küçük işletmeler için ideal

Gusto'nun dezavantajları

Ücretli planlar ile ücretsiz planlar arasında fiyatlarda büyük bir fark vardır

Platformu öğrenmek ve kullanıcı arayüzüne alışmak biraz zaman alabilir

Web uygulamasındaki tüm özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

Gusto fiyatlandırması

Basit : Aylık 40 $, ayrıca kişi başına aylık 6 $ ek ücret

Artı : Aylık 80 $, ayrıca kişi başına aylık 12 $ ek ücret

Premium: Fiyat teklifi için Gusto ile iletişime geçin

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (650+ yorum)

Capterra: 5/5 (1 yorum)

Gusto'nun ihtiyaçlarımız için en iyi İK yazılımı olduğunu ve iş akışımızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olduğunu gördük. Gusto, bizim için çok önemli olan çalışan memnuniyetini birinci önceliği haline getirir. Ücret yönetimi, çalışanların işe alımı ve self servis portalı gibi kullanımı kolay özelliklere sahiptir. Ayrıca, küçük işletmelerde az sayıda çalışanımızla bu görevlerin profesyonel bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için önemli olan izin ve sosyal hak yönetimi de içerir.

Gusto'nun ihtiyaçlarımız için en iyi İK yazılımı olduğunu ve iş akışımızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olduğunu gördük. Gusto, bizim için çok önemli olan çalışan memnuniyetini birinci önceliği haline getirir. Ücret yönetimi, çalışanların işe alımı ve self servis portalı gibi kullanımı kolay özelliklere sahiptir. Ayrıca, küçük işletmelerde az sayıda çalışanımızla bu görevlerin profesyonel bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için önemli olan izin ve sosyal hak yönetimi de içerir.

5. BambooHR

Kategori: Çalışanlar için en iyi self servis seçeneği

via BambooHR

BambooHR, çalışanların ilgili görevlerine erişimindeki kişisel deneyimlerini merkeze alan, bordro, sosyal haklar ve çalışan verilerini bir araya getiren bir İK yazılımıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan BambooHR, üyelerin sosyal haklarını kolayca kullanmalarına, geri bildirim toplamalarına, performans hedefleri belirlemelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanıyan bir araçla takımların çalışan bağlılığını artırmalarına yardımcı olur.

BambooHR özellikleri

Şirket yönetimi, büyüme, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti için raporlama

İzinleri hesaplamak ve o gün kimlerin dışarıda olduğunu görmek için birden fazla kişisel ve genel takvim

Elektronik imza dahil yerleşik işe alım paketleri

BambooHR'nin avantajları

Bu şirket, çalışanlarını ön planda tutma ve iş-yaşam dengesine öncelik verme konusunda söylediklerini uygulamaktadır

İK takımları, işe alım uzmanları ve yöneticilerin yeni adaylar üzerinde işbirliği yapabileceği bir alan yaratır

Çalışanların değerlendirmeler, geri bildirimler, hedefler ve eğitimler aracılığıyla performanslarını izlemeleri için çok sayıda özellik

BambooHR'nin dezavantajları

Eski UX ve UI

Raporlama özelliğinde sınırlı metrikler

Yerleşik planlama özelliği yok

BambooHR fiyatlandırması

Tüm BambooHR fiyatları takım başına özelleştirilir ve istek üzerine sunulur.

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)

BambooHR yazılımı, kullanımı kolaydır ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi HRIS seçeneklerinden biridir. BambooHR, HRIS uzmanları ve çalışanlar için kullanıcı dostudur. İş akışları özelleştirilebilir ve raporlama işlevi basittir. BambooHR, yeni çalışanların işe alım sürecini eğlenceli hale getirir ve ilk günden itibaren şirketle etkileşim kurmalarına yardımcı olur. En favori özelliklerimden biri, departmanlar arası iş akışları oluşturabilme yeteneğidir. Bu, İK ve BT departmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yeni işe alım sürecini basitleştirdi.

BambooHR yazılımı, kullanımı kolaydır ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi HRIS seçeneklerinden biridir. BambooHR, HRIS uzmanları ve çalışanlar için kullanıcı dostudur. İş akışları özelleştirilebilir ve raporlama işlevi basittir. BambooHR, yeni çalışanların işe alım sürecini eğlenceli hale getirir ve ilk günden itibaren şirketle etkileşim kurmalarına yardımcı olur. En favori özelliklerimden biri, departmanlar arası iş akışları oluşturabilme yeteneğidir. Bu, İK ve BT departmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yeni işe alım sürecini basitleştirdi.

6. Namely

Kategori: Orta ölçekli takımlar için en iyi İK yazılımları

namely aracılığıyla

Namely, orta ölçekli işletmelerin bordro süreçlerini takip etmeleri, sosyal hakları yönetmeleri ve çalışma sürelerini izlemeleri için bir İK yazılımıdır.

Namely özellikleri

Çalışanları motive etmek için ödül ve takdir özellikleri

Onboarding süreçlerini kolaylaştırmak için e-imza ve e-doğrulama fonksiyonları

API aracılığıyla kendi entegrasyonlarınızı oluşturma seçeneği ile çok sayıda entegrasyon

Namely'nin avantajları

Çalışanlar, kişisel portalları üzerinden çalışma saatlerini ve maaş bordrolarını çok kolay bir şekilde görüntüleyebilir

Birçok sosyal medya platformunun akışını taklit eden basit arayüz

25-1.000 çalışanı olan orta ölçekli şirketler için tasarlanmıştır

Namely cons

Güçlü ve sezgisel çalışan raporlama ve performans özelliklerinin eksikliği

Platform, büyük şirketlerin verilerini yönetmekte zorlanıyor ve neredeyse tamamen orta ölçekli takımlar için tasarlanmış

Saatlik çalışanlar için zaman raporlaması yönetimi zor olabilir

Namely fiyatlandırma

Namely ile ilgili tüm fiyat bilgileri yalnızca talep üzerine verilir.

Namely puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (270+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (410+ yorum)

Namely'yi dört yıldır insan kaynakları yönetimi için kullanıyoruz ve bu, işimizi tamamen değiştirdi. Tüm çalışan bilgilerinin tek bir merkezde bulunmasının ne kadar büyük bir fark yaratacağını hiç fark etmemiştim. Bu sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin ilerlemelerini ve performanslarını takip etmeyi de çok kolaylaştırıyor. Namely diğer yazılım platformlarıyla entegre olduğu için, maaş ve sosyal haklar sistemlerimize de bağlayabiliyorum. Genel olarak, Namely işlerimin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürümesi için çok büyük bir yardımcı oldu.

Namely'yi dört yıldır insan kaynakları yönetimi için kullanıyoruz ve bu, işimizde büyük bir değişim yarattı. Tüm çalışan bilgilerinin tek bir merkezde bulunmasının ne kadar büyük bir fark yaratacağını hiç fark etmemiştim. Bu sadece kullanışlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin ilerlemesini ve performansını takip etmeyi de çok kolaylaştırıyor. Namely diğer yazılım platformlarıyla entegre olduğu için, maaş ve sosyal haklar sistemlerimizle de bağlantı kurabilirim. Genel olarak, Namely işimin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürümesi için çok büyük bir yardımcı oldu.

7. Oracle

Kategori: Sektöre özel özellikler için en iyisi

via Oracle

Oracle, kurumsal şirketlerin kaynak planlamasından içerik, müşteri deneyimi, tedarik zinciri süreçleri ve daha fazlasını yönetmeleri için bulut tabanlı bir uygulama paketi sunar. Birkaç ürünü arasında Oracle Fusion Cloud HCM, yani insan sermayesi yönetimi için HR yazılımı da bulunmaktadır.

Oracle özellikleri

Sosyal hakları, işgücü tahminlerini ve stratejik şirket planlamasını yönetmeye yardımcı olan dijital asistan

Kontrol listeleri ve modüller dahil kariyer gelişimi ve performans yönetimi özellikleri

Önceden oluşturulmuş ve özel İK KPI'ları ve gösterge panelleri

Oracle uzmanları

Meksika'dan Çin'e uzanan küresel işgücü için bordro yerelleştirmeleri

Özel bir İK yazılımı deneyimi için sektöre özel özellikler

Bu yazılım, şirketlerin ölçeklenmesine ve Agile uygulamalarını İK süreçlerine entegre etmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir

Oracle'ın dezavantajları

Dezavantajların çoğu, Oracle'ın çok büyük bir yazılım olmasından kaynaklanmaktadır. Kurulum ve öğrenme süreci çok zaman alıcı olabilir

Her üründe çok sayıda farklı uygulama olması, maliyetleri hızla artırır

Arayüz modası geçmiş ve sezgisel değil

Oracle fiyatlandırması

Ayrıntılı fiyat bilgisi için Oracle satış ekibiyle iletişime geçin.

Oracle puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (100+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (50+ yorum)

8. HR360

Kategori: Uyumluluk kaynakları için en iyiler

HR360 aracılığıyla

HR360, insan yönetimi için dijital bir kaynaktır. İşletmelerin çalışan bilgilerini, performans verilerini ve İK düzenlemelerine uyumu izlemesine yardımcı olur.

HR360 özellikleri

Otomatik iş tanımı ve mülakat sorusu oluşturucu

Çalışan maliyet hesaplayıcı ve maaş karşılaştırma aracı

İK uyumlulukları ve en iyi çalışan uygulamalarıyla uyumlu interaktif kılavuzlardan oluşan bir kütüphane

HR360'ın avantajları

Özellik işlevselliğini genişletmek için ek uygulamalar

Tüm federal ve eyalet yasalarının bulunduğu eksiksiz bir çevrimiçi kütüphane

500'den fazla indirilebilir şablon form

HR360'ın dezavantajları

Bu yazılım, özelliklerine erişmek için ayrı uygulamalara dayanır

Bu araç, İK takımları için yararlıdır, ancak diğer departmanlardaki çalışanlar için daha az değerlidir

Orta ve büyük takımlar için en iyi seçenek değil

HR360 fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için HR360 ile iletişime geçin.

HR360 puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 5/5 (2 yorum)

HR360'ı seçtim çünkü çalışan self servis portalı, işe alım modülü ve performans yönetim sistemi dahil olmak üzere kapsamlı bir İK özellikleri paketi sunuyor. HR360 ayrıca son derece yapılandırılabilir, bu sayede işimin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir. Ayrıca, fiyatı diğer İK yazılım programlarına kıyasla rekabetçi. Genel olarak, HR360 işim için en iyi İK yazılımı çözümü.

HR360'ı seçtim çünkü çalışan self servis portalı, işe alım modülü ve performans yönetim sistemi dahil olmak üzere kapsamlı bir İK özellikleri paketi sunuyor. HR360 ayrıca son derece yapılandırılabilir, bu sayede işimin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir. Ayrıca, fiyatı diğer İK yazılım programlarına kıyasla rekabetçi. Genel olarak, HR360 işim için en iyi İK yazılımı çözümü.

9. Clockify

Kategori: Çalışanların izin taleplerini yönetmek için en iyisi

via Clockify

Clockify, İK takımlarının çalışma günleri boyunca çalışanların ilerlemesini kategorize etmek ve izlemek için kullanabilecekleri bir zaman takibi yazılımıdır. Clockify, İK departmanına çalışanların performansı, mevcut projeler ve genel faaliyetler hakkında bilgi verir. Ayrıca, çalışanlara gelecek tarihler için ücretli izin veya aynı gün izin talepleri için gizli bir iş takvimi sunar. Yönetici tarafında ise, İK departmanınız ve yöneticileriniz herkesin onaylanmış ve bekleyen taleplerini içeren yıllık bir zaman çizelgesine erişebilir.

Clockify özellikleri

Saatleri girmek, faturalandırılabilir süreyi işaretlemek, kronometreyi ayarlamak ve zaman çizelgenizi denetlemek için çoklu zaman tutma özellikleri

İzlenen zaman, gider ve saatlik ücretlere göre oluşturulan faturalar

İzinleri, proje programlarını, takımı ve ilerlemeyi denetlemek için birden fazla görünüm

Clockify'ın avantajları

Takımın iş yükünü izlemek ve yönetmek için yararlıdır

Çalışanların çalışma saatleri ve izinleri konusunda tam sahiplik ve sorumluluk almalarına yardımcı olur

Dönüm noktaları ve atanan görevler dahil bazı proje yönetimi özellikleri

Clockify'ın dezavantajları

Avantajları, çalışan portallarını ve işe alımları yönetmek için birçok anahtar İK özelliği eksik

Sınırlı zaman takibi otomasyon özellikleri

Clockify bazı departmanlar için yararlı olabilir, ancak tüm departmanlar için ideal bir İK yazılımı değildir

Clockify fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 5,49 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 11,99 $

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.290+ yorum)

Performans yönetiminin yanı sıra, İK departmanı Clockify ile görevleri verimli bir şekilde dağıtabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve herkesin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilir. Ayrıca Clockify'ın raporlarını kullanarak kimin fazla çalıştığını belirleyebilir ve takım liderlerine görev ve projeleri dağıtma konusunda yardımcı olabilirler. Clockify'ın zaman takibi verileri, özellikle şirketin uzaktan/hibrit bir çalışma sistemine dayalı olduğu durumlarda, İK'nın çalışanlarının iş alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

Performans yönetiminin yanı sıra, İK departmanı Clockify ile görevleri verimli bir şekilde dağıtabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve herkesin ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilir. Ayrıca Clockify'ın raporlarını kullanarak kimin fazla çalıştığını belirleyebilir ve takım liderlerine görev ve projeleri dağıtma konusunda yardımcı olabilirler. Clockify'ın zaman takibi verileri, özellikle şirketin uzaktan/hibrit bir çalışma sistemine dayalı olması durumunda, İK'nın çalışanlarının iş alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

Bu hibrit iş araçlarına göz atın!

10. Compt

Kategori: Çalışan maaşlarını yönetmek için en iyisi

compt aracılığıyla

Compt, çalışanlara şirketleri tarafından desteklenen yaşam tarzı avantajlarını seçme özgürlüğü veren bir çalışan maaş platformudur. Çalışanların sosyal haklarını yöneten İK ekipleri için yararlı olan Compt'un çalışan maaş ve ödül yazılımı özelleştirilebilir, IRS uyumludur ve küresel ekipleri destekleyebilir.

Compt özellikleri

Çalışanlarınızı ofis malzemeleri, sağlık ve zindelik dersleri, yemek ve gelişim avantajları ile ödüllendirmek için çok sayıda avantaj kategorisi

Kariyer dönüm noktalarında çalışanları ödüllendirmek için kapsamlı bonus özelliği

Compt uzmanları

Her takım üyesinin kullanabileceği ve kullanmak isteyeceği modern bir çalışan sosyal hakları yaklaşımı

Uzaktan ve küresel çalışanlara takdirinizi göstermek için harika

Compt cons

İşe alım, çalışanların elde tutulması, analitik ve performans izleme için diğer anahtar İK özelliklerinin eksikliği

Tam avantaj planları yerine sadece maaş ve yan haklara odaklanmak

Compt fiyatlandırması

Tüm fiyat bilgileri için Compt ile iletişime geçin.

Compt puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (20+ yorum)

Capterra: Yok

İşin geleceği, hibrit ve tamamen uzaktan çalışma ortamlarına doğru ilerlerken, İK takımları kurumsal avantajları sunma biçimlerinde kategorik bir değişim yaşıyor. Bu avantajlar geleneksel olarak sağlık ve emeklilik gibi temel unsurları içeriyordu, ancak artık ücretsiz takım öğle yemekleri ve grup fitness dersleri gibi avantajları da içeriyor. Compt, takımların "sağlık ve zindelik" veya "aile" gibi ödenek kategorileri oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar daha sonra bu kategorilerdeki hizmetleri seçer ve Compt'un uygulaması veya entegrasyonları aracılığıyla makbuzlarını yükleyerek geri ödeme alır.

İşin geleceği, hibrit ve tamamen uzaktan çalışma ortamlarına doğru ilerlerken, İK takımları kurumsal avantajları sunma biçimlerinde kategorik bir değişime yöneliyor. Bu avantajlar geleneksel olarak sağlık ve emeklilik gibi temel hizmetleri içeriyordu, ancak artık ücretsiz takım öğle yemekleri ve grup fitness dersleri gibi avantajları da içeriyor. Compt, takımların "sağlık ve zindelik" veya "aile" gibi ödenek kategorileri oluşturmasına olanak tanır. Çalışanlar daha sonra bu kategorilerdeki hizmetleri seçer ve Compt'un uygulaması veya entegrasyonları aracılığıyla makbuzlarını yükleyerek geri ödeme alır.

11. Scribe

Kategori: Eğitim materyallerinin paylaşımı için en iyisi

via Scribe

Scribe, süreçlerinizi belgelemek için kullanışlı bir İK aracıdır. Bu araç, metin ve açıklamalı ekran görüntüleri içeren görsel adım adım kılavuzları otomatik olarak oluşturur. Takımlar saniyeler içinde SOP'ler oluşturabilir, ardından Scribes'ı herhangi bir bilgi tabanında paylaşabilir veya gömebilir , böylece işe alım, eğitim ve araç benimseme süreçlerini kolaylaştırabilir.

Scribe özellikleri

Tarayıcınız üzerinden süreçleri kaydeden otomatik dokümantasyon

Adım adım kılavuzlarınızı açıklamalar, metinler, düzenlemeler ve markalama ile özelleştirin

PDF, gömme, URL veya ek dışa aktarma seçenekleri ile kolay paylaşım seçenekleri

Scribe profesyonelleri

Bu, yeni takım üyelerine standartlaştırılmış şirket süreçlerini hızlı bir şekilde gösterip öğretmek için yararlı bir araçtır

Bu, departmanlar genelinde mevcut teknoloji altyapınıza ek olarak kullanabileceğiniz harika bir araç olacaktır

Scribe, otomatik adım adım kılavuzlarında ekran görüntüleri ve talimatlar dahil olmak üzere temel fonksiyonlarını inanılmaz derecede iyi yerine getirir

Scribe'ın dezavantajları

Scribe, transkripsiyonu bir üst seviyeye taşıyor, ancak tam hizmet sunan bir İK yazılımı olarak tek başına kullanılamaz

Scribe'ı en verimli şekilde kullanmak için entegrasyonlara güveneceksiniz

Scribe'ı İK süreçlerinizle uyumlu hale getirmek için zaman takibi, sosyal haklar yönetimi veya çalışan performansı araçları yok

Scribe fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma için Scribe ile iletişime geçin

Scribe puanları ve yorumları

G2: 5/5 (50+ yorum)

Capterra: 5/5 (5 yorum)

Herhangi bir kullanıcı sınırsız sayıda Scribes (adım adım kılavuzlar) oluşturabilir ve paylaşabilir. Bunlar, her çalışan için kolayca oluşturulabilir, çoğaltılabilir ve kişiselleştirilebilir. Scribes, düzenlemesi kolay bir çalışma alanında bulunur, ancak herhangi bir bilgi tabanına, wiki'ye veya CMS'ye de yerleştirilebilir.

Herhangi bir kullanıcı sınırsız sayıda Scribes (adım adım kılavuzlar) oluşturabilir ve paylaşabilir. Bunlar, her çalışan için kolayca oluşturulabilir, çoğaltılabilir ve kişiselleştirilebilir. Scribes, düzenlemesi kolay bir çalışma alanında bulunur, ancak herhangi bir bilgi tabanına, wiki'ye veya CMS'ye de yerleştirilebilir.

12. Evergreen

Kategori: Takımınızı ödüllendirmek için en iyisi

via Evergreen

Evergreen, pozitifliğe dayanan bir İK aracıdır. Temel özellikleri, çalışanları motive eder ve eşler arası takdir yoluyla sağlıklı bir iş yeri morali sağlar. Ayrıca, takımınızı ne kadar çok takdir ederseniz, Evergreen sizin adınıza o kadar çok ağaç diker — ne kadar sağlıklı! 🌎

Her zaman geçerli özellikler

Başarılarınızı ve takımınızı, verilen başarıların sayısı ve dikilen ağaçların sayısına göre takip edin

Microsoft Teams ve Slack dahil çoklu entegrasyonlar

Evergreen'in avantajları

Çalışanlarınıza her geri verdiğinizde, aynı zamanda gezegene de geri vermiş olursunuz

Bu yazılım sağlıklı ve tamamen olumlu pekiştirmeye dayalıdır

Evergreen cons

Bu, takımınıza sunabileceğiniz eğlenceli bir araçtır, ancak bütçenizi sıkı tutmaya çalışıyorsanız, gerekli değildir

Avantajlar, bordro, performans ve yetenek yönetimi gibi önemli İK yazılımı özelliklerinin eksikliği

Evergreen fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 2,99 $, hepsi bu kadar! Kolay ve basit.

Evergreen puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: Yok

Evergreen, takımların iyi yapılan işleri takdir ederken gezegenimiz için ağaç dikmelerini sağlayan tek eşler arası takdir uygulamasıdır. En olumlu ve iyi hissettiren takım kültürü için. En sevdiğim özellikler Slack veya MS Teams içindeki herkese açık eşler arası takdir, harika analizler ve şirket değerlerinin günlük operasyonlarda görünür olması.

Evergreen, takımların iyi yapılan işleri takdir ederken gezegenimiz için ağaç dikmelerini sağlayan tek eşler arası takdir uygulamasıdır. En olumlu ve iyi hissettiren takım kültürü için. En sevdiğim özellikler Slack veya MS Teams içindeki halka açık eşler arası takdir, harika analizler ve şirket değerlerinin günlük operasyonlarda görünür olması.

13. DeskTime

Kategori: Çalışanların iş zamanını izlemek için en iyisi

via DeskTime

DeskTime, geliş, çıkış ve projeler veya görevler için harcadığınız zamanı kaydederek bilgisayar başında geçirdiğiniz zamanı otomatik olarak izler. Yöneticiler, takımlarının zamanını nerede harcadığını görebilir ve çalışanlarına işte geçirdikleri zamanın kanıtını sunabilir. Bu listedeki birçok İK aracı bir dizi zaman ve devam özelliği sunarken, DeskTime'ın temel fonksiyonu, çalışanlarınızın işte geçirdikleri zamanı ve bu zaman içinde neler başardıklarını ayrıntılı hesaplar halinde sunmaktır.

DeskTime özellikleri

Maaş hesaplamaları için saatlik ücretlerin atanmasına yönelik maliyet hesaplaması

Takımınızın zamanını eşit olarak dağıtmak ve çalışanlara belirli vardiyaları talep etme seçeneği sunmak için vardiya planlaması

Takım üyelerinin masa, toplantı odası, park yeri veya ofis ekipmanı rezervasyonu yapmasını sağlayan rezervasyon araçları

İzinleri takip etmek için izin takvimi

DeskTime'ın avantajları

DeskTime, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için çeşitli zaman takibi özelliklerine sahiptir

Pomodoro tekniği gibi zaman bloklama stratejilerini destekler

Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için ideal

DeskTime'ın dezavantajları

Takım üyelerinizin zamanına bu kadar görünürlük, çalışanlar ve yöneticiler arasında mikro yönetim ve güvensiz bir ilişkiye yol açabilir

Bu, temel olarak zaman takibi aracıdır ve bazı ortak İK yazılımı özelliklerini de içerir

Kullanıcı arayüzü çok eski görünüyor

DeskTime fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

DeskTime puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (340+ yorum)

DeskTime, takım kaynaklarını planlamaya, iş yüklerini denetlemeye, tükenmişliği önlemeye ve çok daha fazlasına yardımcı olan otomatik bir zaman takip ve iş gücü yönetim sistemidir. Hem takım yönetimi çözümleri hem de sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için özellikleriyle işveren ve çalışan dostudur.

DeskTime, takım kaynaklarını planlamaya, iş yüklerini denetlemeye, tükenmişliği önlemeye ve çok daha fazlasına yardımcı olan otomatik bir zaman takip ve iş gücü yönetim sistemidir. Hem takım yönetimi çözümleri hem de sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sağlamak için özellikleriyle işveren ve çalışan dostudur.

14. 15five

Kategori: Performans yönetimi için en iyisi

via 15five

15five, performans yönetimi ve çalışanların yetkinliklerini artırmaya odaklanan bir İK yazılımı çözümüdür. Çözmeyi hedeflediği sorunların adını taşıyan dört ürünü destekler: Engage, Perform, Focus ve Transform.

15five özellikleri

Yazılım içinden check-in'leri, bire bir görüşmeleri, değerlendirmeleri ve incelemeleri yönetin ve planlayın

Canlı gösterge panelinde hedef ve OKR izleme

15five'ın avantajları

İpuçları ve stratejiler için güvenebileceğiniz güçlü bir lider İK profesyonelleri topluluğu

İK yöneticileri, OKR odaklı SMART hedefleri kullanarak çalışanların ilerlemesini denetleyebilir

15five'ın dezavantajları

Platformda sınırlı özelleştirme

Avantaj yönetimi veya bordro özellikleri yok

15five fiyatlandırma

Engage : Kullanıcı başına aylık 4 dolar

Perform : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Odak : Kullanıcı başına aylık 8 dolar

Toplam Platform: Kullanıcı başına aylık 14 dolar

15five puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.720+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

15. Trakstar

Kategori: Geri bildirim vermek için en iyisi

trakstar aracılığıyla

Trakstar, yöneticilerin sürekli ve doğrudan geri bildirim yoluyla çalışanların ilerlemelerini ve hedeflerini ölçmeleri için bir performans yönetimi İK yazılımıdır.

Trakstar özellikleri

çalışanların hesap verebilirliği için sürekli geri bildirim döngüsüyle 360 derece geri bildirim

SMART hedefleri, amaçları, başarıları ayarlamak ve ilerlemeyi izlemek için hedef özelliği

Raporlama içgörüleri ve gösterge panelleri

Trakstar'ın avantajları

Başvurular, iş ilanları, hedefler ve analizler aracılığıyla İK ilerlemesini izlemenin birçok yolu

Öğrenim yönetimi ve performans dahil olmak üzere tüm çalışan yaşam döngüsünü izler

Trakstar'ın dezavantajları

Yardım ve maaş özelliklerinin eksikliği

Farklı günlük İK süreçlerini çözmek için birden fazla ürüne güveneceksiniz

Trakstar fiyatlandırması

Özel fiyat teklifi için Trakstar ile iletişime geçin.

Trakstar puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (280+ yorum)

İK Yazılımının Avantajları

Piyasadaki en iyi İK araçları hakkında bilgi edindikten sonra, takımınız için bir İK yazılımı kullanmanın faydalarını anlamak için biraz zaman ayırın.

İK yazılımının avantajları şunlardır:

Çalışan verilerinin güvenliği artırıldı

Optimize edilmiş İK süreçleri

Daha fazla organizasyon

Geliştirilmiş işe alım süreci

Çalışan izlemede hataları en aza indirin

İK Yazılım Türleri

Farklı kullanım durumları için daha özel bir deneyim oluşturmak amacıyla, çoğu İK aracı birkaç yazılım türüne ayrılabilir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS), İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (HRIS) ve İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM), genellikle bordro, sosyal haklar ve çalışanların işe alımı gibi bireysel İK fonksiyonlarını hedeflemek için birlikte çalışan bir ürün grubunu içeren bir İK yazılımı kategorisini ifade eder.

Temel İK ve İK yönetimi yazılımları da İKMS, İKY ve İKIS kapsamına girer, bu nedenle potansiyel İK aracınızı tanımlamak için bu terimleri görürseniz endişelenmenize gerek yok, doğru yoldasınız. 🚗💨

Şirket yapınız İK süreçlerini yetenek kazanımıyla birleştiriyorsa, iş akışlarınızı kolaylaştırmak için yetenek yönetimi sistemlerinden de yararlanabilirsiniz. Bu araçlar, takımların yeni adayların işe alınmasına, çalışanların performanslarının yönetilmesine, öğrenme ve gelişim fırsatlarının sağlanmasına ve ücretlerin denetlenmesine odaklanmasına yardımcı olacak özellikler içerir.

Takımınız için En İyi İK Yazılımını Seçin

Ancak, takımınızın en çok ilgisini çekecek ve kuruluşunuza en fazla fayda sağlayacak İK yazılımı hangisi? ClickUp gibi her şeyi yapan türden bir yazılım!

Bu listede en iyi genel İK yazılımı olarak birinci sırada yer alan ve sektörler genelinde takımlar tarafından yaygın olarak kullanılan ClickUp, tüm şirketiniz için kapsamlı çözümler sunacak kadar esnek ve güçlü tek araçtır. İşe alım, performans değerlendirmeleri, çalışan talepleri, yetenek geliştirme ve daha fazlasıyla ilgili İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için yüzlerce özellik ile donatılmıştır. 🤯

Ayrıca, ClickUp, maliyet etkin olduğu kadar güçlüdür. ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı ile sınırsız görev ve üyeye, ClickUp Belgeleri, Beyaz Tahtalar, 100 MB depolama alanına ve çok sayıda önceden oluşturulmuş İK şablonuna erişin.

ClickUp'a bugün kaydolun ve çalışanlarınızı gerçekten ön plana çıkaran İK süreçleri oluşturmaya başlayın. 🏆