excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Bordro Şablonu

Çalışanlarınızın sıkı çalışması için ödeme zamanı geldiğinde, kurumsal bir sürecin olması anahtar önemdedir. Onlara doğru saat sayısı için ödeme yaptığınızdan ve kuruluşun ödeme geçmişini takip ettiğinizden emin olmak istersiniz.

Bunu hesap makinesi kullanarak elle de yapabilirsiniz, ancak işi daha hızlı ve daha iyi yapmanın yolları vardır. Büyük bir işletmede her çalışanın saatlerini hesaplamak, zamanınızı verimli kullanmak anlamına gelmez. İşte bu noktada bordro şablonları devreye girer.

Bir bordro şablonu kullanmak, doğruluğu garanti eder, değerli ödeme verileri geçmişi sağlar ve bütçenizi yönetmeyi kolaylaştırır. En iyisi de, bordro görevlerini elle yapmak için harcadığınız zamandan tasarruf ederek hedeflerinize ulaşmak ve işinizi büyütmek için daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Bu makalede, bordro şablonunun ne olduğu ve işinize uygun bir şablonu nasıl seçeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Bordro işlemlerinizi daha verimli bir şekilde yönetmek için bugün deneyebileceğiniz ClickUp ve Excel'den 10 ücretsiz bordro şablonu paylaşacağız.

Maaş Şablonu Nedir?

Bir bordro şablonu, her çalışanın bulunduğu eyalet ve ülkedeki saatlik ücretleri ve vergi oranlarını izleyen ve belgeleyen bir araçtır. Ayrıca, çalışanlarınıza doğru ödeme yapabilmeniz için kesintileri de hesaplar. Haftalık, aylık ve yıllık bordro şablonu seçenekleri mevcuttur, bu da farklı sözleşme türleri için ödemeleri kolayca göndermenizi sağlar.

Bordro şablonları genellikle isim, çalışılan saatler, ödenecek ücret ve vergi bilgileri gibi temel çalışan bilgilerini içerir. Bu önemli bilgiler haftadan haftaya veya aydan aya otomatik olarak kopyalanır, böylece sürekli bir ödeme planı oluşturabilirsiniz.

Çoğu şablon, ücretli izin (PTO), hastalık izni ve fazla mesai saatleri için bölümler de içerir. Bu ek kategoriler, çalışanlarınızı izlemenize ve bordro süreçlerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Temel olarak, bordro şablonları, proje yönetimi veya muhasebe görevlerini dış kaynaklara aktarmak için büyük paralar harcamak istemeyen işletme sahipleri için harika bir seçenektir. Bordro yönetimi şablonları, bütçeleri kontrol etmenize, hesaplama hatalarını önlemenize ve ödemelerin zamanında gönderilmesini sağlarken aynı zamanda paradan tasarruf etmenizi sağlar.

İyi bir bordro şablonu nedir?

Şirketiniz için mükemmel bordro şablonunu bulmaya hazır mısınız? Düzenli olarak kullandığımız şablonlardan birkaçına geçmeden önce, bir şablon seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz iyi olacaktır.

İyi bir bordro şablonu şunları içermelidir:

Modeller ve eğilimler için raporlama: Harika bir şablon, devam raporları, geri ödemeler ve bordro kayıtları için izleme olanağı sunar. Bunları, iş genelinde çalışanların modellerini ve davranışlarını belirlemek için kullanabilirsiniz

Net ücret ve brüt ücret : Herhangi bir maaş bordrosu şablonu, sağlık sigortası ödenekleri ve ikramiyeler ile konut ve ulaşım ödenekleri dahil olmak üzere brüt ve net maaş ayrıntılarını içermelidir

Otomasyon: Bordro şablonları hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Yinelenen bordro görevlerini otomatikleştiren ve bunları doğru takım üyelerine atayan bir şablon seçin

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli işlere odaklanabilir

İşbirliği özellikleri: Gerçek zamanlı işbirliği yapmanızı sağlayan bir şablonla muhasebe ve insan kaynakları (İK) departmanları arasında maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde yönetin

Özelleştirme seçenekleri: Her işin kendine özgü ihtiyaçları vardır ve bazıları Her işin kendine özgü ihtiyaçları vardır ve bazıları yasal uyumluluk kurallarına uymak zorunda olabilir. Çalışanlarınıza doğru şekilde ödeme yapmak için ihtiyacınız olan belgeleri ve sistemleri oluşturmak üzere özelleştirilebilir bir şablon seçin

Artık bir bordro şablonunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, seçeneklerinizi değerlendirip işiniz için en uygun olanı seçme zamanı geldi.

10 Ücretsiz Bordro Şablonu

Burada, bordro sürecini kolaylaştırmak için 10 ücretsiz bordro şablonunun bir listesini derledik. İster birkaç çalışanı olan küçük bir işletme, ister birden fazla departmanı olan büyük bir firma işletiyor olun, bordro işlemlerinizi kolaylaştırmak için bir seçenek var. ✨

1. ClickUp Bordro Raporu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bordro Raporu Şablonu ile maaş kayıtları oluşturmak ve doğruluğu artırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

ClickUp'ın Bordro Raporu Şablonu ile hesaplama hatalarını önleyin ve ödeme iş akışlarınızı kolaylaştırın. Bu araç, çalışanın adı, ID numarası, rolü ve temel iletişim bilgileri dahil olmak üzere çalışan bilgilerini kolayca toplamanızı ve saklamanızı sağlar.

Maaş bordrosu şablonu ayrıca çalışanın departmanı, PTO kredileri ve vergi kesintileri için bölümler içerir.

Haftalık, iki haftada bir, aylık veya yıllık ödeme yapıyorsanız, şablonu istediğiniz ödeme dönemini içerecek şekilde özelleştirin. Saatlik, aylık veya yıllık maaşları fazla mesai ücretleri ile birlikte listeleyin.

Bu ClickUp şablonunun en iyi özelliklerinden biri, yerleşik zaman takibi özelliğidir. Çalışanlarınızın çalışma saatleri boyunca görevlere harcadıkları zamanı takip etmelerini sağlayın. Bu bilgiler daha sonra ödemeleri hızlandırmak için maaş bordrosu raporunuza otomatik olarak doldurulur.

2. ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Haftalık Zaman Çizelgesi Şablonunu kullanarak her çalışanın saatlerini takip edin

Maaş bordrosu izleme ve ödeme süreçlerinin geliştirilmesi, özellikle çalışanlara sundukları hizmetlere göre ödeme yapmanız gerektiğinde karmaşık olabilir. İşte bu noktada ClickUp'ın Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu devreye girer.

Bu zaman çizelgesini kullanarak çalışanların faturalandırılabilir saatlerini ve hizmetlerini takip edin. Bu, ödeme planı oluşturmayı kolaylaştırır ve tüm önemli ödeme bilgilerini tek bir yerde tutar.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak çoğu iş akışı yönetim aracı, etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçek işinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

Bir elektronik tablo oluşturarak başlayın ve tarihler, başlangıç ve bitiş saatleri, gerçekleştirilen hizmet türleri, çalışanın adı ve çalışılan saat sayısını içeren sütunları eklemeyi unutmayın. Çalışan hizmetleri sağladıkça verileri girin ve haftalık veya aylık olarak ödemeyi belirlemek için toplam saatleri hesaplayın.

Şablon ayrıca, projeler için ne kadar harcama yaptığınız hakkında da bilgi sağlar. Kaynakları nasıl tahsis ettiğiniz hakkında bilgi vermek ve bütçe beklentilerini yönetmek için kullanın. Pano görünümüne geçerek, proje türüne veya çalışana göre filtrelenmiş, sağlanan tüm hizmetlerin ve yapılan ödemelerin genel bir görünümünü elde edin.

3. ClickUp Bordro Proje Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bordro Proje Planı Şablonunu kullanarak büyük ödeme sistemleri için standart bir süreç oluşturun

ClickUp'ın Bordro Proje Planı Şablonu ile hataları ortadan kaldırın, idari görevlere harcadığınız zamanı azaltın ve bordro işlemlerini hızlandırın. Bu şablon, daha karmaşık bordro ihtiyaçları olan büyük şirketler veya küçük işletmeler için özellikle kullanışlıdır.

Şablon, tüm bordro prosedürleriniz için bir proje planı olarak işlev görür. Öncelikle, bordro bütçesi şablonunu kullanarak bir proje sözleşmesi oluşturun ve çalışanların maaşlarını ödemek için ihtiyaç duyacağınız çıktıları ve kaynakları belgelendirin.

Ardından, bordro sürecinde aktif rol oynayan takım üyelerini belirleyin ve onlar için otomatik olarak görevler oluşturun. Bunlar, bordro prosedürleri oluşturmak ve serbest çalışanlar için belgeler hazırlamak gibi tek seferlik görevler olabilir.

Ayrıca, aylık bordro gibi standart ödeme prosedürleri için yinelenen görevler ve hatırlatıcılar için seçenekler de mevcuttur.

4. ClickUp Bordro Uygulama Projesi Plan Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Bordro Uygulama Proje Planı Şablonu ile bordro sorunlarınızı çözmek için bir plan oluşturun

Bir bordro sisteminiz yoksa, bir tane oluşturmanız gerekir. ClickUp'ın Bordro Uygulama Proje Planı Şablonu, karmaşık ve zaman alıcı bir görevi daha kolay hale getirir. Tüm bordro süreçleriniz için bir yol haritası oluşturarak doğruluk, uyumluluk ve güvenlik sağlar.

Şablonu kullanarak bordro sisteminizi kurun, yeni çalışanların işe alım sürecini kolaylaştırın ve tüm ödeme ile ilgili görevler için veri girişini izleyin. Çalışanların maaşlarını ödemek için ihtiyacınız olan bordro sistemi veya İK yazılımı türü hakkında araştırma yaparak başlayın.

Ardından, şablonu kullanarak muhasebe, İK ve BT departmanlarınızda ödeme sürecinde rol oynayacak paydaşları belirleyin. Sonra bir bordro hizmeti veya bordro yazılımı seçin. Sistemi kurmak ve çalıştırmak için bir zaman çizelgesi ve bütçe tahminleri belirleyin.

Son olarak, çalışanların zaman çizelgeleri, maaş bordroları ve bordro kayıt şablonları dahil olmak üzere her adım için belgeleri hazırlayın. Bu belgeleri saklamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın ve çalışanların zaman kartlarını doldurmaları ve muhasebe ekibi üyelerinin ödemeleri işlemesi için görevler oluşturun.

5. ClickUp Bordro Özeti Rapor Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bordro Özeti Rapor Şablonu ile çalışanlarınızın ödemelerinin kaydını tutun

ClickUp'ın Bordro Özeti Rapor Şablonu, tüm bordro verilerini ve bordro maliyetlerini tek bir uygun konumda kaydetmenizi sağlar. Yıl başından itibaren yapılan ödemeleri hızlıca görüntüleyin, ödenmiş izin kredilerini kontrol edin ve özel durumlar için açıklamalar ekleyin veya önceki ödeme sorunlarını not edin.

İK şablonunu kullanarak, çalışanların iletişim bilgileri ve maaşları dahil olmak üzere bordro bilgilerini belgelendirin. Çalışanlara ne sıklıkta ödeme yapacağınızı, saatlik çalışanlar için aylık mı yoksa maaşlı çalışanlar için iki haftada bir mi olacağını kaydedin. Sosyal güvenlik ve gelir vergisi kesintileri dahil olmak üzere bordro kesintileriyle ilgili bilgileri doldurun.

Tüm bu bilgiler, bordro bütçenizi aşmamanız için anahtar öneme sahiptir. Bu şablon, kime ne kadar ödeme yapıldığına dair ayrıntılı bilgiler sunar ve bordro yönetiminin tam sahipliği için PTO ve hastalık izni gibi ödemeleri izler.

Ayrıca, çalışma saatleri veya ücretlerle ilgili yasal bir sorun olması durumunda bu bilgiler hayati önem taşır.

6. ClickUp Ödeme Geçmişi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ödeme Geçmişi Şablonu, serbest çalışanlara, müşterilere ve maaşlı çalışanlara yapılan ödemeleri tek bir yerden izlemenizi sağlar

Küçük bir işletme yönetiyorsanız veya daha büyük bir firmada harcamaları takip etmeniz gerekiyorsa, ClickUp'ın Ödeme Geçmişi Şablonu bordro yönetimini basitleştirir. Maaşlı çalışanların ödemelerine veya belirli projelerdeki işleri için serbest çalışanlara yapılan ödemelere odaklanıyor olun, şirketiniz tarafından yapılan tüm ödemeleri izlemek için kullanın.

Tüm çalışanları ve ödeme toplamını listelemek için Müşteri Tablosu görünümünü kullanın. Ödeme yöntemini de doldurabilir ve ödeme faturasının bir kopyasını yükleyebilirsiniz.

Tüm Öğeler görünümüne geçerek yaptığınız tüm ödemelerin listesini görüntüleyin. Çalışanlara göre filtreleyerek ödeme geçmişlerinin kaydını anında görüntüleyin veya departmana göre daraltarak bütçeleme hakkında bilgi edinin.

Haftalık, aylık veya saatlik parametrelere göre bordro vergilerini veya ödeme oranlarını hızlı bir şekilde hesaplamak için formüller oluşturun. Ödeme Makbuzu formunu kullanarak listeye anında yeni ödeme kayıtları ekleyin. Formu yükleniciler ve serbest çalışanlarla paylaşın, böylece ödeme taleplerini otomatik olarak kuyruğa ekleyebilirler.

7. ClickUp Basit Ödeme Anlaşması Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Ödeme Anlaşması Şablonu ile bordro için şart ve koşulları belirleyin

ClickUp'ın Basit Ödeme Anlaşması Şablonu, şirket bordrosu için şartları ve beklentileri belirlemenin kolay bir yoludur. Ayrıca, yüklenici yönetim sistemlerinin bir parçası olarak serbest çalışanlarla çalışırken kredi koşullarını kaydetmesi gereken işletmeler için de kullanışlıdır.

Bu şablon, standart ödeme sözleşmesi dilini içeren basit bir düzene sahiptir. Tarih, isim ve ödeme tutarları gibi temel bilgileri doldurun. Ödeme planını girin ve ödeme yapılmaması durumunda geçerli olacak koşulları listeleyin.

8. ClickUp Ödeme Formu Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ödeme Formu Şablonunu kullanarak faturalar oluşturun ve ödemeleri gerçekleştirin

ClickUp'ın Ödeme Formu Şablonu, çalışanlara veya müşterilere yapılan faturaları ve ödemeleri izlemeyi kolaylaştırır. Bunu bordro sürecinizin bir parçası olarak kullanmak için, şablonu kullanarak bir ödeme formu oluşturarak başlayın. Çalışanın adı, iletişim bilgileri ve ödeme yöntemi bilgilerini doldurun.

Tamamlanan bir formun ödemeyi işlemek için yeni bir görevi tetiklemesi için otomasyonlar ayarlayın. Otomasyonları iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin ve görevleri doğru departmanlara atayın.

Ardından, tüm mevcut ve geçmiş ödeme formlarının bir listesini görmek için Ödeme Takipçisi görünümüne geçin. Filtreleri kullanarak görünümü ödeme yöntemine, çalışana veya fiyatlandırmaya göre daraltın. Makbuzları yükleyerek tüm ilgili bilgileri tek bir gösterge panelinden kolayca takip edin.

Pano görünümünü kullanarak ilerleme halindeki tüm ödemeler, yeni siparişler ve tamamlanan ödemelere genel bir bakış elde edin. Elinizdeki belirli ödeme hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bir görev kartı açın.

ClickUp'ın, takımınız için özel zaman çizelgeleri oluşturarak zamanı izlemenizi sağladığını biliyor muydunuz? Bu kısa videoda, bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin!

9. Bordro için Excel Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft 365 aracılığıyla

Zaman çizelgesi şablonları, bir çalışanın işini yapmak için harcadığı zamanı takip etmenin harika bir yoludur. Microsoft 365'in Bordro için Excel Zaman Çizelgesi Şablonu, Microsoft Excel'de kullanılmak üzere tasarlanmış, kullanımı kolay bir çalışma sayfasıdır.

Her çalışana bir zaman çizelgesi atayın ve her gün işe giriş ve çıkış saatlerini doldurmalarını sağlayın. Öğle aralarını da belgelemelerini sağlayın. Mini bordro hesaplayıcısına formüller girerek haftalık toplam çalışma saatlerinin sayısını otomatik olarak hesaplayın.

Excel bordro şablonuna fiyatlandırma ve kesintiler için bölümler ekleyin. Bordro sayfası şablonunu kullanarak her çalışana haftalık, iki haftalık veya aylık ödemeleri oluşturun.

Bu şablon, müteahhitler ve serbest çalışanlarla iş yapan küçük işletmeler veya firmalar için idealdir. Bu şablon, daha büyük bir proje yönetimi aracının parçası olmayan basit bir zaman çizelgesi olduğundan, çok sayıda departmanı ve maaşlı çalışanı olan kuruluşlar için fazla basit olabilir.

10. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Aylık Çalışan Bordro Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Bir muhasebeciniz veya çevrimiçi bordro hizmetiniz varsa, ancak yine de çalışan bordro kaydı gibi dahili belgelere ihtiyacınız varsa, Vertex42'nin Excel Çalışan Bordro Şablonunu kullanın. Excel aylık bordro şablonu, bordro bilgilerini takip etmesi gereken ve ödemeleri fiilen gerçekleştirmesi gerekmeyen küçük işletme sahipleri için tasarlanmıştır.

Çalışan Bilgileri sekmesini kullanarak çalışanın adını, iletişim bilgilerini, işe giriş tarihini, maaş bilgilerini ve ödeneklerini kaydedin. Bordro Kaydı iş sayfası sekmesinde, çalışanın çalıştığı saat sayısını, ödeme tarihlerini ve vergi bilgilerini belgelendirin.

Bütçenizi daha kolay sıralayabilmek için bordro bütçe şablonunu doldurun.

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Maaş Bordrosunu Basitleştirin ve Verimli Süreçler Oluşturun

İster düzinelerce çalışanı olan büyük bir şirketi yönetin, ister müteahhitler, serbest çalışanlar ve maaşlı çalışanlardan oluşan küçük bir işletmeyi yönetin, verimli bir bordro sürecine ihtiyacınız vardır. Bu bordro şablonlarını kullanarak işinize uygun özel bir bordro sistemi oluşturun.

Daha sorunsuz ve verimli süreçlere başlamak için ClickUp'ı bugün indirin. Serbest çalışanlar için basit ödeme formlarından tüm bordro ödemelerini kaydetmek için tasarlanmış daha karmaşık sistemlere kadar, işinizi ileriye taşıyacak bir çözüm mutlaka vardır.