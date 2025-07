excel, Word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

Projeye Özel Zaman Çizelgesi Şablonları: Bu şablonlar, bireysel projelere odaklanır ve projedeki her bir görev için zaman dağılımını ayrıntılı olarak gösterir. Hem proje yöneticileri hem de takım üyeleri bu şablonları kullanarak proje zaman çizelgelerini, maliyet yönetimini, iş gücü yönetimini ve genel proje ilerlemesini izleyebilir.

Müşteriye Özel Zaman Çizelgesi Şablonları: Danışmanlar ve serbest çalışanlar, her bir müşteri için çalışma saatlerini izlemek amacıyla genellikle müşteriye özel zaman çizelgesi şablonları kullanır. Bu tür şablonlar, müşterilere doğru fatura kesmek ve her bir müşteri için her bir projede çalışılan saatleri takip etmek için kullanışlıdır.