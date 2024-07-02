excel, Word ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

Sabah saat 8'de dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda, farkına bile varmadan saat 5:30 olmuş ve masanız kırıntılar ve yapışkan notlarla kaplanmış olduğu günleri bilirsiniz, değil mi?

En iyilerimizin bile başına gelir. 😵‍💫

Günün nasıl geçtiğini merak ederek kafanızı yormak yerine, tam da bu sorunu çözmek için tasarlanmış bir şablonla enerjinizi koruyun.

Zaman yönetimi, gün boyunca işinize odaklanmak için anahtar rol oynar ve zaman çizelgesi şablonları, doğru stratejileri mümkün olduğunca verimli bir şekilde uygulamak için vazgeçilmez bir araçtır.

Masanızda geçirdiğiniz zamanı kaydetmekten tüm takviminizi zaman bloklarına ayırmaya kadar, her şey için bir zaman çizelgesi şablonu var! Zor olan, iş akışınıza uyan şablonu bulmak değil, verimliliğinizi nasıl artırabileceğinizi öğreten şablonu bulmaktır

İyi haber: doğru yere geldiniz. 🙂

Başlığınız, takımınız veya teknoloji yığınınız ne olursa olsun, sizin için uygun şablonumuz var. Bir sonraki zaman çizelgesi şablonunuzda nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmek ve piyasadaki en iyi 10 ücretsiz şablona erişmek için bizi takip edin. ⏱

Zaman Çizelgesi Şablonu Nedir?

Zaman çizelgesi şablonları, takımların işte, görevlerde, müşterilerle ve daha fazlasında geçirdikleri zamanı takip etmelerine yardımcı olan önceden oluşturulmuş belgeler, formlar veya tablolardır. Zaman çizelgesi şablonları karmaşıklık açısından farklılık gösterir ve zamanla ilgili süreçleri kolaylaştırmak, programları yönetmek ve bütçeleri denetlemek için gerçekten güçlü kaynaklar olabilir.

Zamanı kolayca takip edin ve günlükleri görevlere veya alt görevlere bağlayın

Çalışan zaman çizelgesi şablonunuzu bir zaman takibi kaynağı olarak değil, takım genelinde etkili zaman yönetimi ipuçlarını paylaşmanın bir yolu olarak düşünün.

Zaman Çizelgesi Şablonunda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Zaman çizelgesi şablonunuz, sayfada isimlerin ve zamanların sıralandığı basit bir elektronik tablodan daha fazlasını sunar. En iyi şablonlar, ücretsiz proje yönetimi yazılımınızı temel alarak, her girdiye ek bağlam ve bilgi ekleyen özelliklerle daha da değerli hale getirir.

Zaman yönetimi tekniklerinizi sıkılaştırmanıza yardımcı olacak çok sayıda zaman bloklama uygulaması olsa da, bu stratejiler göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir zaman çizelgesi şablonu bulmak, paranızın karşılığını en iyi şekilde almanın en iyi yoludur.

Ayrıca, zaman çizelgesi şablonunuz takımınızın yaptığı işin türünü yansıtmalıdır. Yükleniciler veya danışmanlarla mı çalışıyorsunuz? Takımınız faturalandırılabilir zamanı kaydediyor mu? Zaman girdileri yönetimle paylaşılıyor ve onaylanıyor mu?

Bunlar, bir sonraki şablona geçmeden önce dikkate almanız gereken kritik faktörlerdir ve nihayetinde çalışanlarınız için en uygun şablonu belirleyecektir.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

İnternette o kadar çok hazır kaynak var ki, bir sonraki zaman çizelgesi şablonunuzun vazgeçilmez özellikleri konusunda seçici olabilirsiniz. İndirmeden önce bakmanız gereken favorilerimizden bazıları şunlardır:

Zaman takibi

Etiketler, etiketler veya kategoriler

Özel alanlar

İşbirliği

Entegrasyonlar

Ancak sınır yok! Bu beş özellikten herhangi birini (veya tümünü) arıyorsanız, sağlam bir zaman çizelgesi şablonuna ulaşabilirsiniz, ancak internete girmeden önce buradan başlayın! Her takım için en iyi ücretsiz çalışan zaman çizelgesi şablonlarını size sunmak için gerekli çalışmaları tamamladık.

çalışanları İzlemek için 10 Ücretsiz Zaman Çizelgesi Şablonu

Zaman yönetimi stratejileri, verimliliğinizi en üst düzeyde tutmak ve kişisel kaynaklarınızı en verimli şekilde tahsis ettiğinizden emin olmak için harika bir yoldur.

En iyi strateji nedir? Bir sonraki adımlarınızda size rehberlik edecek bir şablonla başlayın.

ClickUp, Excel, Word ve daha fazlası için en iyi 10 ücretsiz zaman çizelgesi şablonunun yer aldığı bu özel listeyle hemen zaman kazanmaya başlayın!

1. ClickUp Günlük Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

Günlük zaman çizelgesi, bir çalışanın her vardiya veya gün boyunca çalıştığı saatleri kaydetmek için kullanılan bir belgedir.

Günlük zaman çizelgelerini onaylama süreci işten işe değişebilir. Genellikle, bir yönetici her çalışanın kaydettiği saatleri inceler ve her şeyin doğru olup olmadığını doğrular.

Tek bir yöneticiye rapor veren birden fazla çalışan varsa, günlük zaman çizelgelerini onaylamak sıkıcı bir görev haline gelir! ⌛️

ClickUp Günlük Zaman Çizelgesi Şablonu, çalışanların ve yöneticilerin zaman takibinde tutarlı kalmasını kolaylaştırır! Süreci merkezileştirmek için birçok özellik ile donatılmıştır, böylece İnsan Kaynakları ve Muhasebe departmanlarınız gerektiğinde dijital izleri görüntüleyebilir. İşte nasıl çalışır:

Çalışan, ClickUp Formunu gerekli bilgilerle doldurur ve inceleme için gönderir Form gönderimleri bir Listeye yönlendirilir (şablona da dahildir!) ve bir görev haline gelir Buradan tüm form gönderilerini görüntüleyebilir ve görevleri onaylayabilir veya yorumlayarak sorunları çözebilirsiniz

ClickUp ile kayıtların doğru ve izlenebilir olduğunu bilerek içiniz rahat olacak!

2. ClickUp Haftalık Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Haftalık Zaman Çizelgesi Şablonu

Haftalık zaman çizelgesi, bir çalışanın haftalık olarak çalıştığı saatleri kaydetmek için kullanılan bir belgedir.

Genellikle haftanın günü, çalışılan saatler ve günün faaliyetleriyle ilgili ek notlar için sütunlar içerir. Zaman çizelgesi, her hafta sonunda çalışan tarafından doldurulmalı ve inceleme için yöneticisine veya amirine teslim edilmelidir.

ClickUp Haftalık Zaman Çizelgesi Şablonu, haftalık görünümde kişi başına saatlik ücreti, toplam saatleri, toplam ücreti, imzayı ve onaylayıcıyı özetler. Düzeltme yapılması gerekiyorsa, belirli bir alana tıklayarak ayrıntıları düzenleyebilirsiniz.

Toplam Saat veya Saatlik Ücret değerlerini düzenlerseniz, Toplam Ücret girdiğiniz verilere göre otomatik olarak hesaplanır. 🤖

CLICKUP'TA GELİŞMİŞ İZİNLERProfesyonel ipucu: İzinler ve erişim, çalışanların zaman çizelgelerini yöneten işletmeler için hassas bir durum olabilir. İstenmeyen değişiklikleri önlemek için herhangi bir ClickUp görünümünün ayarlarına gidin ve Paylaşım ve İzinler'i özelleştirin!

3. ClickUp Aylık Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Aylık Zaman Çizelgesi Şablonu

Aylık zaman çizelgesi, bir çalışanın aylık olarak çalıştığı saatleri kaydetmek için kullanılan bir belgedir. ClickUp Aylık Zaman Çizelgesi Şablonu, Haftalık Zaman Çizelgesi görünümüyle aynıdır, ancak ayrıntılar aya göre düzenlenmiştir.

Aylık zaman çizelgeleri, yöneticilerin çalışanların uygunluk durumunu ve kaynak kullanımını daha iyi anlamalarını sağlayarak, önceden kolayca planlama yapmalarına ve yaklaşan projeler için daha doğru tahminler oluşturmalarına olanak tanır.

Yöneticilerin yoğun dönemlerde hangi çalışanların ek desteğe ihtiyaç duyabileceğini değerlendirmelerine yardımcı oldukları için tatil taleplerini planlarken de kullanışlıdırlar. Ya da birisi işten izin aldığında! 🏝

Zaman takibini kullanarak projeleri daha hızlı bitirmeyi öğrenin!

4. ClickUp Zaman Çizelgesi Onay Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Zaman Çizelgesi Onay Şablonu

Zaman çizelgesi onayı, işverenlerin çalışanlarının veya yüklenicilerinin gönderdiği zaman çizelgelerini onaylama veya reddetme sürecidir. Pano görünümündeki ClickUp Zaman Çizelgesi Onay Şablonu, takımınızın zamanını ve grup gönderilerini duruma göre takip etmeniz için farklı bir bakış açısı sunar.

Bu şablondaki durumlar şunlardır:

İncelemek için

İnceleme

Dikkat edilmesi gerekenler

Onaylandı

ClickUp'ın Pano görünümü ile iş akışınızı görselleştirmek daha kolay. Ve bir gönderiyi bir durumdan diğerine taşımak için basit bir sürükle ve bırak işlemiyle, gönderilerinizi daha kısa sürede ve tam doğrulukla işleyebilirsiniz. ⚡️

CLICKUP'A HER YERDEN ERİŞİMProfesyonel ipucu: Çalışanlarınızın zamanında ödeme almasını istiyorsanız, bunları her yerden onaylayabilmeniz çok önemlidir. ClickUp'ın Pano görünümü ClickUp mobil uygulamasından erişilebilir, böylece zaman açısından hassas gönderileri hareket halindeyken onaylayabilirsiniz!

5. ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu

Danışmanlar genellikle müşteri toplantılarını, faturalandırma saatlerini ve proje dönüm noktalarını kaydetmelerine olanak tanıyan yazılımlar kullanarak zamanlarını takip ederler.

ClickUp Danışman Zaman Takibi Şablonu, bir danışmanın bir şirkette geçirdiği zamanla ilgili toplantı ve görevlere örnekler sunar. Danışmanlarınızı ClickUp Çalışma Alanınıza ekleyin, böylece zamanlarını doğrudan görev içinde gerçek zamanlı olarak takip edebilir veya zaman girdilerini manuel olarak ekleyebilirler.

Bu şablonun değerini en üst düzeye çıkarmak için, ClickUp'ın Özel Alanlar özelliğini kullanarak bir görevin tahmini maliyetini ve danışmana ödenecek tutarı belirtin. Bunlar aşağıdaki formüllerle hesaplanır:

Zaman Tahmini x Saatlik Ücret = Tahmini Maliyet

İzlenen Zaman x Saatlik Ücret = Ödenecek Tutar

ClickUp'ı favori zaman takibi uygulamalarınızla bile entegre edebilirsiniz: Toggl, Hubstaff, Everhour, Harvest ve daha fazlası!

6. ClickUp Danışman Zaman Takibi Pano Görünümü Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Danışman Zaman Takibi Pano Görünümü Şablonu

ClickUp'ın Danışman Zaman Takibi Şablonu içinde bir Pano görünümü oluşturun ve danışmanlarınızın görevlerini ve toplantılarını duruma, son teslim tarihine veya istediğiniz herhangi bir Özel Alana göre gruplandırın!

Bu bilgilere sahip olmak, beklenenden daha uzun süren işler veya daha etkili bir şekilde delege edilebilecek görevler olması durumunda, sizin veya danışmanınızın programları uygun şekilde ayarlamasına olanak tanır.

ClickUp gibi güçlü bir verimlilik platformu, danışmanlar için paha biçilmez bir değerdir ve basit projelerden karmaşık projelere kadar her türlü projeyi kolayca koordine etmelerini sağlar. Bu şablon, takım üyeleri ve paydaşlar arasındaki iletişim ve işbirliği sürecini kolaylaştırarak tüm tarafların güncel bilgilere sahip olmasını sağlar!

En iyi zaman takibi araçlarını inceleyin!

7. ClickUp Avukat Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Avukat Zaman Çizelgesi Şablonu

Bir avukatın faturası genellikle avukatın işiyle ilgili ücret ve masrafların bir kombinasyonundan oluşur:

Ücretler genellikle avukatın sağladığı hizmetler, örneğin danışmanlık ve diğer hukuki temsil hizmetleri için alınır

Giderler, avukatın müşterilerini temsil ederken yaptığı harcamalardır; örneğin dosyalama ücretleri, fotokopi masrafları, mahkeme kâtibi ücretleri, belge teminiyle ilgili ücretler veya seyahat masrafları

ClickUp Avukat Zaman Çizelgesi Şablonu klasörü, haftalık, iki haftalık ve aylık zaman çizelgelerini içerir, böylece avukatlar her görev veya faaliyet için idari kurulum yükünden kurtulur. 🧑‍💻

Ayrıca, ClickUp, her müşterinin özel ihtiyaç ve gereksinimlerine göre faturalandırma yapınızı özelleştirme esnekliği sunar!

8. ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu

Hizmet zaman çizelgeleri, çalışanların görevlere ayırdıkları zamanı yönetmek için gereklidir. Bu zaman çizelgeleri, sorumlu zaman tahsisini sağlar, eğitim etkinliğini korur ve yöneticilerin çalışanların çalışma saatlerini izlemesine yardımcı olur.

ClickUp Hizmet Zaman Çizelgesi Şablonu, sunduğunuz her hizmet için ayrılan zamanı, maliyetleri ve kaynakları titizlikle izlemenize yardımcı olur.

Şunları yapmanızı sağlar:

Toplam çalışma saatlerini ve faturalandırılabilir saatleri tek bir erişilebilir konumda kolayca izleyin

Çeşitli projeler arasında kaynak tahsisini izleyin

Kaynakları projeler ve hizmetler arasında dağıtın

9. Excel Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Microsoft Excel' deki çalışan zaman çizelgesi şablonları, normal ve fazla mesai saatlerini raporlamak için kullanıma hazır araçlardır. Bu şablonlar orta ölçekli şirketler için ideal olmayabilir, ancak bağımsız yükleniciler ve serbest çalışanlar bu basit şablonu kullanarak iş haftasının sonunda zaman çizelgelerini tamamlayabilir.

Zaman takibi sürecini kolaylaştırmak istiyorsanız, Excel'deki geleneksel bir elektronik tablo zaman kaybına neden olabilir. Verimliliğinizi artırmak için ClickUp'ta bir zaman çizelgesi şablonu deneyin!

10. Excel Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Haftalık, aylık ve hatta yıllık zaman kartları için, Excel'deki bu çalışan zaman çizelgesi sadece birkaç tıklamayla saatleri hesaplayabilir. Bu Excel elektronik tablosunun görünümünü özelleştirebilir ve sütunları, çalışanlarınız veya yüklenicileriniz için geçerli günlük saatleri veya ödeme dönemlerini yansıtacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu şablonu bordro işlemleri için kullanmak zahmetli olabilir. Bunu önlemek için, takımınıza en iyi uygulamalar konusunda rehberlik edin ve doğru zaman takibine sadık kalın. Bu, sistemin nasıl çalıştığını daha iyi anlamaları için ek eğitim veya kaynaklar sağlamanın yanı sıra, motivasyonlarını korumak için çabaları hakkında geri bildirimde bulunmayı da içerebilir.

11. Microsoft Word Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft aracılığıyla

Word 'deki günlük zaman çizelgesi şablonu, çalışanların ve yüklenicilerin faturalandırılabilir saatleri izlemesine yardımcı olur. Herkes indirip özelleştirebilir ve onay imzaları almak için PDF olarak dışa aktarabilir.

Bu şablon, bordro işlemlerinde tutarlılığı sağlayabilmeniz için beş bölüme ayrılmıştır:

Ödeme dönemi

Şirket bilgileri

Ad ve iletişim bilgileri

Zaman kartı (7 günü kapsar)

Çalışan ve yönetici imzaları

Profesyonel ipucu: Kağıt zaman çizelgeleri, uzaktan çalışanlar için en güvenilir yöntem değildir. Uygun bir dijital izleme ve sorunsuz bir deneyim için çalışan zaman takibi yazılımı kullanmayı düşünün!

12. Maaş Bordrosu için Excel Zaman Çizelgesi Şablonu

microsoft 365 aracılığıyla

Bu Excel Bordro Şablonu için Zaman Çizelgesi, Microsoft Excel'de kullanılmak üzere tasarlanmış, kullanımı kolay bir zaman çizelgesidir.

Her çalışana bir zaman çizelgesi atayın ve her gün giriş ve çıkış saatlerini doldurmalarını sağlayın. Öğle aralarını da belgelemelerini sağlayın. Mini bordro hesaplayıcısına formüller girerek haftalık toplam çalışma saatlerinin sayısını otomatik olarak hesaplayın.

Maaş bordrosu şablonunu kullanarak her çalışana haftalık, iki haftalık veya aylık ödemeler oluşturun.

Bu şablon, işlerini yüklenicilere dış kaynak olarak veren küçük işletmeler için idealdir. Bu şablon sadece bir zaman çizelgesi olup daha büyük bir proje yönetimi aracının parçası olmadığı için, çok sayıda departmanı ve maaşlı çalışanı olan kuruluşlar için fazla basit olabilir.

13. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel Zaman Kaydı

Vertex42'nin Excel Zaman Kaydı Şablonunu kullanarak iş için harcadığınız saat ve dakikaları zahmetsizce kaydedin

Bu Excel Zaman Kaydı Şablonu, çalışma saatlerini kaydetmek için sorunsuz bir yöntem sunar. Her türlü ekstra özelliğe ihtiyaç duymayan, temel zaman yönetimi ve faturalandırma amaçları için basit bir çözüm arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Şablonu kullanmaya başlamak için çalışan bölümünü adınız, adresiniz ve diğer önemli bilgilerle doldurun. Müşterinizin veya işvereninizin bilgileri için ayrılan bölüm için de aynısını yapın. Ardından, belirli bir görevi veya hizmeti gerçekleştirdiğiniz tarihi ve başlangıç ve bitiş saatlerini girin. İzleme sürecini daha da kolaylaştırmak için mola aralıkları ekleyebilir ve toplam iş süresini dakika veya saat olarak girebilirsiniz.

Bu şablon fatura oluşturucu olarak da kullanılabilir. Bir projeyi tamamladığınızda veya ödeme döneminin sonuna geldiğinizde, doldurduğunuz kaydı kağıt veya dijital formda işvereninize göndermeniz yeterlidir.

14. Mola Şablonlu İki Haftalık Excel Zaman Çizelgesi

Microsoft aracılığıyla

Bu Excel zaman çizelgesi şablonu, zaman yönetimini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bu şablon, hem küçük işletmeler hem de büyük şirketler için mükemmeldir. Giriş/çıkış saatlerini kaydetmenize, toplam çalışma saatlerini hesaplamanıza ve iki haftalık dönemin her günü için mola sürelerini otomatik olarak düşmenize olanak tanır. Ayrıca, yerleşik formüllerle maaş bordrosu işlemlerini çocuk oyuncağı haline getirir. Excel iki haftalık zaman çizelgesi şablonumuzla düzenli olun, zamandan tasarruf edin ve doğruluğu artırın

15. Excel Zaman Çizelgesi (Çalışma Sayfası) Şablonu

Microsoft aracılığıyla

Bu Excel zaman çizelgesi çalışma sayfası şablonu, çalışılan saatleri, verilen molaları ve fazla mesaileri tek bir yerde takip etmek için tasarlanmıştır. Günlük ve haftalık toplamlar için otomatik hesaplamalar sayesinde hataları ortadan kaldırır ve değerli zaman kazanırsınız. Bu şablon, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir. Her boyuttaki işletme için ideal olan bu şablon, bordro süreçlerinizi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için mükemmel bir araçtır

Zaman Çizelgesi Şablon Türleri

Farklı işler, saatlik çalışan işlerinin izlenmesinden projeye özel zamanlamalara ve danışmanlar için müşteriye özel zamanlamalara kadar farklı ihtiyaçlara sahiptir. Bu nedenle, zaman çizelgesi şablonları, özel ihtiyaçlara ve işin niteliğine göre birçok türde gelir. İşte birkaç tür zaman çizelgesi şablonu:

Günlük Zaman Çizelgesi Şablonları: Adından da anlaşılacağı gibi, bu şablonlar kullanıcıların günlük çalışma saatlerini ve faaliyetlerini kaydetmelerini sağlar. Verimlilikteki eksiklikleri bulmak ve verimliliği artırmak için iş modellerini ince ayarlamak için kullanışlıdır. Haftalık Zaman Çizelgesi Şablonları: Bunlar, belirli bir hafta içinde tamamlanan işlere daha kapsamlı bir genel bakış sunar. Takım üyeleri günlük görevlerini kaydedebilir ve bunları tek bir zaman çizelgesinde bir araya getirebilir. Bu, yöneticilerin haftalık iş analizleri ve yolculuk haritalaması yapmasına yardımcı olabilir. Aylık Zaman Çizelgesi Şablonları: Aylık zaman çizelgesi şablonları, ay boyunca tamamlanan görevlerin ayrıntılı bir görünümünü elde etmenizi sağlar. Takım liderleri ve proje yöneticileri için bir ay boyunca tüm takımın iş yükünü, proje ilerlemesini ve zaman dağılımını anlamak faydalıdır. Projeye Özel Zaman Çizelgesi Şablonları: Bu şablonlar, bireysel projelere odaklanır ve projedeki her bir görev için zaman dağılımını ayrıntılı olarak gösterir. Hem proje yöneticileri hem de takım üyeleri bu şablonları kullanarak proje zaman çizelgelerini, maliyet yönetimini, iş gücü yönetimini ve genel proje ilerlemesini izleyebilir. Müşteriye Özel Zaman Çizelgesi Şablonları: Danışmanlar ve serbest çalışanlar, her bir müşteri için çalışma saatlerini izlemek amacıyla genellikle müşteriye özel zaman çizelgesi şablonları kullanır. Bu tür şablonlar, müşterilere doğru fatura kesmek ve her bir müşteri için her bir projede çalışılan saatleri takip etmek için kullanışlıdır. Çalışan Zaman Çizelgesi Şablonları: Bu şablonlar, fazla mesai ve hastalık izni dahil olmak üzere her çalışanın çalışma saatlerini izlemek için kullanılır. Bordro ve devamsızlık yönetimi gibi İK amaçları için faydalıdır. Yüklenici Zaman Çizelgesi Şablonları: Yüklenici zaman çizelgesi şablonları genellikle dış çalışanlar veya serbest çalışanlar tarafından müşterileri veya sözleşme yaptıkları kuruluşlar için çalışma saatlerini kaydetmek amacıyla kullanılır. Bu tür şablonlar, yükleniciler tarafından yapılan işleri denetlemeyi ve doğru ödeme yapılmasını sağlamayı kolaylaştırır. Görev Odaklı Zaman Çizelgesi Şablonları: Bu zaman çizelgeleri, yalnızca çalışılan saatlere odaklanmak yerine, bu saatler içinde tamamlanan görevlere odaklanır. Verimliliğe daha ayrıntılı bir bakış sağlar ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkarabilir.

Zaman Çizelgesi Nasıl Oluşturulur?

Biçimi belirleyin: Genel haftalık, iki haftalık, aylık veya proje tabanlı zaman çizelgesi şablonu isteyip istemediğinizi seçin. Kategorileri Tanımlayın: Zaman çizelgesine tarihler, görevler, başlangıç ve bitiş saatleri ve toplam çalışma saatleri gibi kategorileri ekleyin. Özel Bölümler Ekle: Mola, fazla mesai, tatil veya hastalık günleri için bölümler eklemeyi unutmayın. Hesaplamaları Otomatikleştirin: Dijital bir araç kullanıyorsanız, çalışılan saatler ve fazla mesai için otomatik hesaplamalar ayarlayın. Sahiplik atayın: Zaman çizelgesini doldurmaktan ve göndermekten kimin sorumlu olduğunu açıkça belirtin. İnceleme: Zaman çizelgenizi doldurmanın kolay olduğundan ve tüm gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için test edin. Takımınızı Eğitin: Takımınıza zaman çizelgesini doğru şekilde nasıl kullanacakları konusunda bilgi verin. Uygulama: Zaman çizelgesini kullanıma sunun ve zaman takibi, gönderi ve onay için net bir süreç olduğundan emin olun. İzleme: Zaman çizelgesinin ne kadar iyi çalıştığını takip edin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Optimize edin: Geri bildirimlere veya değişen ihtiyaçlara göre zaman çizelgenizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.

ClickUp'ta Zaman Çizelgelerini Kullanma

Çalışma saatlerini etkili bir şekilde yönetmek, verimliliği sağlamak ve gereksiz fazla mesaileri önlemek için çok önemlidir. Zaman çizelgeleri oluşturmak için ClickUp gibi kolay erişilebilir bir araç kullanmak, bu süreci büyük ölçüde kolaylaştırır. ClickUp'ta zaman çizelgesi oluşturmanın adım adım kılavuzunu burada bulabilirsiniz. Bu kılavuz, takımınızın zamanını verimli bir şekilde takip etmenize yardımcı olacaktır.

Kenar çubuğundaki "Daha fazla" seçeneğine tıklayarak başlayın. "Zaman Çizelgeleri"ni seçin. (İsteğe bağlı) Kenar çubuğunda elinizin altında tutmak için "Zaman Çizelgeleri"nin yanındaki iğne simgesine tıklayın. Zaman çizelgenizi gerektiği gibi özelleştirmek için "Zaman Çizelgeleri" sayfa başlığını kullanın. "Çalışma Saatlerim" sekmesine gidin ve "Ayarlar" simgesini tıklayarak çalışma saatlerinizi değiştirin. "Kapasitem" seçeneğini belirleyerek haftalık veya günlük kapasitenizi ayarlayın. Zaman çizelgenizin kapsayacağı dönemi belirtmek için tarih aralığını düzenleyebilirsiniz. Zaman çizelgenizi "Faturalandırma", "Etiket" veya "İzlenen zaman" seçeneklerine göre filtreleyin. "Göreve göre" veya "Tüm girdiler" sekmelerini kullanarak zaman çizelgenizin nasıl görüntüleneceğini düzenleyin. Ekranın sağ üst köşesindeki görünüm sekmelerini kullanarak zaman çizelgenizi görevler veya bireysel zaman girdileri olarak görüntüleyin.

Çalışanları Zaman Çizelgesi Şablonlarıyla Yönetmeye Başlayın

Bu şablonların her biri birkaç anahtar özelliği paylaşır ve takımınızın zamanını tekrar rayına oturtur, ancak tüm zaman çizelgesi şablonları aynı etkiye sahip değildir ve bazıları zaman yönetimi stratejilerinizi daha da ileriye taşıyacaktır. Hangi şablonlar mı?

Dinamik bir verimlilik platformuna ekli olanlar, uygulamalar arasındaki tüm işlerinizi tek bir işbirliği merkezinde merkezileştirecek kadar güçlüdür.

AKA, ClickUp. 🙂

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

15'ten fazla benzersiz görünüm, zengin zaman izleme özellikleri ve her kullanım durumu için yüzlerce şablon ile ClickUp, zamandan tasarruf etmek ve günün her saniyesini bilinçli geçirmek için mükemmel bir çözümdür.

Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında bile, ClickUp verimliliğinizi yeni zirvelere taşımak için gereken her özellik ve araca sahiptir ve süreçlerinizi daha da kolaylaştırmak için 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre olur.

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