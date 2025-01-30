2025'te İK Takımları için En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Yazılımı

Kariyerim boyunca birçok takıma liderlik etmiş biri olarak, işe alım sürecinin genellikle ip üzerinde yürümek gibi hissettirdiğini şüphesiz söyleyebilirim. Bir yığın evrak, bir dizi e-posta ve tekrarlayan görevleri dengelerken, insan hatalarını en aza indirgemek, sadece yeni çalışanlar için değil, yöneticiler ve İK çalışanları için de son derece zor olabilir.
İşte bu yüzden işe alım yazılımlarının ortaya çıkışı adeta bir nefes gibi geldi. ?
Her yeni işe alımda sorunsuz bir geçiş sağlamak için donanımlı olan bu yazılım çözümleri, eski usul, kağıt tabanlı iş akışlarını başarıyla ortadan kaldırarak süreçte sayısız saat tasarrufu sağladı.
Burada, çalışan deneyiminizi (ve İK görevlerinizi) sıradanlıktan olağanüstü bir deneyime dönüştürecek en iyi 10 çalışan oryantasyon yazılımı çözümünü derinlemesine inceleyeceğiz! ?
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Yazılımı
Oryantasyon süreci korkutucu olmak zorunda değildir. Bunun yerine, özelleştirilebilir ve güçlü bir İK yazılımının yardımıyla, sağlam bir oryantasyon deneyimi sunarak çalışan bağlılığını artırabilirsiniz.
İşte piyasadaki en iyi 10 işe alım yazılımı aracının özenle hazırlanmış listesi. Her biri, karar verme sürecinize rehberlik etmek için anahtar özellikler, sınırlamalar ve en önemlisi kullanıcı geri bildirimleri açısından dikkatle incelenmiştir.
1. ClickUp – Çalışan entegrasyonu için en iyisi
"Kendi ürününü kullan" deyimini hiç duydunuz mu?
ClickUp'ta bunu çok ciddiye alıyoruz. İnsan kaynakları ekibimiz, her ay yeni takım üyelerini işe almak için ClickUp'ı kullanıyor. Bu, ClickUp'ın sağlam insan kaynakları yeteneklerine olan güvenimizi vurguluyor ve birden fazla yeni çalışanı aynı anda sorunsuz bir şekilde yönetmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor! ?
Şimdi, sağlam özelliklerden bahsetmişken, her şeyin başladığı yere dalalım: ClickUp Formları.
Bu özellik, yeni çalışanlarınız hakkında gerekli tüm bilgileri toplama ve düzenleme konusunda kesinlikle çığır açıcıdır. Ayrıca, yeni çalışanların işe alım süreci tamamlandıktan sonra geri bildirim toplamak için harika bir yoldur ve bir sonraki işe alım dalgası için süreci iyileştirmenize olanak tanır.
Geri bildirim toplama aşamasından bilgi paylaşımına geçerek, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Belge yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren ClickUp Docs ile tanışın.
Bununla, çalışan eğitim materyalleri, çalışan el kitapları ve standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) gibi kaynakları oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Her şeyi tek bir yerde tutarak, yeni çalışanlar ilk günlerinden itibaren ihtiyaç duydukları her şeyi hızlı bir şekilde bulabilirler. ?
ClickUp ayrıca, işe alım akışlarınızı kolaylaştırmak ve takımınızın düzenli ve planlı çalışmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir görev yönetim sistemi sunar. Özel alanları kullanarak atanan kişi, son teslim tarihi, öncelik ve ilerleme gibi belirli görev ayrıntılarını kaydedin.
Farklı görünüm seçenekleriyle herkes, tercihlerine göre çalışma alanını ayarlayabilir ve görselleştirebilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Kurulumu ve kullanımı kolay, kullanıcı dostu arayüz
- ClickUp Brain, AI kullanarak İK iş akışlarını yönetmek için
- Web üzerinden ve tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilir
- Yeni işe alınanların ilerleme aşamalarını izlemenizi sağlayan özel durumlar
- Görev yönetimi, yeni işe alınanlara oryantasyon görevlerinin atanmasını sağlar
- Otomatikleştirilmiş iş akışları, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır
- liste, Pano, Takvim, Gantt ve Zaman Çizelgesi dahil 15'ten fazla görev görünümü
- Takım iletişimi kolaylaştırmak için gerçek zamanlı sohbet ve yorumlar
- Slack, Google E-Tablolar ve Microsoft Teams gibi 90'dan fazla araçla entegrasyon
- Anahtar metrikleri analiz etmek ve işe alım programınızın ilerlemesini kolayca izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Onboarding iş akışlarınızı hızlı bir şekilde kurabilmeniz için düzinelerce kullanışlı çalışan onboarding şablonu, çalışan el kitabı şablonu, SOP şablonu ve İK şablonu
ClickUp sınırlamaları:
- ClickUp'ın kapsamlı özellikleri biraz öğrenme süreci gerektirir
- Ücretsiz plan 100 MB depolama ile sınırlıdır
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
Kullanıcılar, işe alım için ClickUp hakkında ne diyor?
2. BambooHR – Çalışan bilgilerini merkezileştirmek için en iyisi
BambooHR, çalışan bilgilerini merkezileştiren ve çeşitli insan kaynakları ve işe alım görevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımı ve çalışan bağlılığı aracıdır. Bu, başvuru izleme, işe alım öncesi ve işe alım, zaman takibi, maaş bordrosu işleme ve performans değerlendirmeleri gibi her şeyi içerir.
En iyi yanı ne mi? Tüm bu özelliklere, bu çalışan oryantasyon yazılımı web uygulaması veya mobil uygulaması ile hareket halindeyken de erişebilirsiniz. ?
BambooHR'nin en iyi özellikleri:
- Etkileşimli kullanıcı deneyimi ve yöneticiler ve yeni çalışanlar için kolay gezinme
- İş ilanları oluşturup özelleştirebilir, başvuruları izleyebilir, çalışan görüşmelerini ve aday etkileşimlerini yönetebilirsiniz
- Çalışanların bilgilerini görüntüleyip güncelleyebilmeleri, şirket belgelerine erişebilmeleri ve izin taleplerini gönderebilmeleri için self servis özelliği vardır
- Çalışılan saatleri ve hangi görevlerin yapıldığını kaydetmek için zaman takibi özelliği
- Raporlar ve analizler, başvuru hunileri, çalışan memnuniyeti ve performans değerlendirmelerini içerir
BambooHR sınırlamaları:
- Ücretsiz plan veya deneme sürümü yok
- Fiyatlandırma kamuya açık değildir
- Platform bazen yavaşlayabilir
BambooHR fiyatlandırması:
- Özel bir teklif için BambooHR takımına başvurun
BambooHR puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
3. Deel – Uluslararası çalışanların işe alımı için en iyisi
Deel, sözleşme oluşturmaktan işe alımların tamamlanmasına ve aradaki tüm süreçlere kadar uluslararası işe alım sürecinin tüm zorluklarını ortadan kaldıran ve aynı zamanda uyumluluğunuzu kusursuz bir şekilde sağlayan küresel bir bordro ve uyumluluk platformudur.
İster tam zamanlı çalışanlar, ister serbest çalışanlar veya yurtdışındaki yükleniciler işe alıyor olun, Deel tüm karmaşık işlemleri sizin yerinize halleder, böylece siz en iyi yaptığınız işe, yani işinizi büyütmek için yüksek performanslı uzaktan çalışma takımları oluşturmaya odaklanabilirsiniz. ?
En iyi özellikler:
- 150'den fazla ülkede yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp uyumlu bir işe alım deneyimi yaşayın
- Küresel çapta işe alım yaparken uluslararası iş kanunlarına uyumu kolayca yönetin
- Quickbooks, Xero ve Netsuite gibi 20'den fazla harici araçla entegre edin
- Takımınıza 120'den fazla farklı para biriminde ödeme yapın
- Takımınızın PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase ve daha fazlası gibi desteklenen yöntemlerle kazançlarını çekmesine izin verin
Deel sınırlamaları:
- Yeni kullanıcıların çalışanların işe alım sürecine ve platformuna alışması biraz zaman alabilir
- Bazı kullanıcılar yetersiz müşteri desteğinden şikayetçi
- Yerel entegrasyonlar çok azdır
Deel fiyatlandırması:
- Deel HR (çalışanlar için yönetici görevlerini yönetin): Ücretsiz başlangıç
- EOR (100'den fazla ülkede uluslararası çalışanları işe alın): Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
- Yükleniciler (uluslararası sözleşmeleri yönetin): Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla
- Global bordro (100'den fazla ülkede bordro yönetimi): Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Göçmenlik (25'ten fazla ülkede sponsor vizelerini yönetin): Fiyatlandırma için iletişime geçin
Deel puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (703 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (79 yorum)
Deel alternatiflerini inceleyin!
4. GroveHR – Bordro işlemleri için en iyisi
BambooHR'ye benzer şekilde GroveHR, çalışan ve şirket kayıtlarınızı tek bir yerde tutan hepsi bir arada bir İK çözümüdür. Ayrıca işe alım, işe alıştırma, performans izleme, zaman takibi ve bordro işleme gibi çeşitli görevleri basitleştirir.
GroveHR'nin en iyi özellikleri:
- Özellikler 50 çalışana kadar ücretsizdir
- Yeni işe alınan çalışanlara görev ve sorumlulukları hakkında net talimatlar vermek için işe alım görevleri ve kontrol listeleri oluşturup paylaşmanıza olanak tanır
- Otomatikleştirilmiş iş akışları ve hatırlatıcılar, işe alım ekibinin son teslim tarihlerini takip etmesini sağlar
- Coğrafi sınırlama özelliği, çalışanların belirli konumlara giriş ve çıkışlarını izleyerek çalışanların devamlılığını takip etmenizi sağlar
- Self servis özelliği, çalışanların kişisel bilgilerini kolayca güncellemesine, izin talebinde bulunmasına ve diğer İK ile ilgili işe alım görevlerini yönetmesine olanak tanır
GroveHR sınırlamaları:
- Mobil uygulama bazen yavaş çalışıyor
- Sınırlı raporlama ve analiz
- Yerleşik mesajlaşma özelliği yoktur
GroveHR fiyatlandırması:
- Ücretsiz plan
- Temel özellikler: 3,75 $/çalışan/ay
- Perform: 5 $/çalışan/ay
- Engage: 7,5 $/çalışan/ay
GroveHR puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (69 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (67 yorum)
5. Gusto – Avantaj yönetimi için en iyisi
Gusto, işe alım ve çalışanların işe alım süreci için bir dizi özellik sunan bir İK yönetim aracıdır. Ayrıca tam hizmet bordro, yan haklar yönetimi, içgörüler ve raporlama ile performans değerlendirmeleri de sunar.
Gusto ile 50 eyaletin tamamında bordro vergisi hesaplamalarını, ödemeleri ve dosyalama işlemlerini otomatikleştirebilirsiniz. Kullanıcı dostu özellikleri, Gusto'yu ABD'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında popüler bir seçim haline getirmiştir.
Gusto'nun en iyi özellikleri:
- Slack, Xero ve Quickbooks gibi platformlarla entegre olur
- Sağlık sigortası, 401(k) planları, HSA ve FSA gibi çalışanlara sağlanan sosyal hakları ve üniversite tasarruflarını yönetmenize olanak tanır
- 90'dan fazla ülkede sınır ötesi ödemeler yapmak için uluslararası yüklenici ödeme seçeneği sunar
- Maaş bordrosu, işgücü maliyeti ve çalışan anketleri gibi çeşitli bilgileri toplamak ve dışa aktarmak için yerleşik raporlama özelliği
- Gusto Wallet uygulaması, çalışanların kişisel finanslarını izlemelerini sağlar
Gusto sınırlamaları:
- Ücretsiz plan yok, ancak 1 aylık ücretsiz deneme sürümü var
- Mobil uygulama, işe alım deneyimi için sınırlı özelliklere sahiptir
- Birden fazla konuma yayılmış büyük takımları yönetemiyorsunuz
Gusto fiyatlandırması:
- Basit: Aylık 40 $ (+ aylık 6 $/kişi)
- Artı: 80 $/ay (+12 $/ay/kişi)
- Premium: Ayrıntılar için iletişime geçin
Gusto puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.700+ yorum)
Gusto alternatiflerini inceleyin!
6. Eddy – Aday izleme için en iyisi
Eddy, İK işlemlerini basitleştirmek için birden fazla işlevi bir araya getiren kullanıcı dostu bir İK aracıdır. İş ilanı, başvuru izleme sistemi, belge depolama ve adaylarla otomatik mesajlaşma gibi özellikler sunar.
Kullanıcılar, yeni çalışanları davet etmelerine, hoş geldiniz mesajları göndermelerine ve elektronik imzalarla dijital evrak işlerini halletmelerine olanak tanıyan Eddy'nin işe alım çözümünü çok seviyor. ✍️
Eddy'nin en iyi özellikleri:
- Temiz ve düzenli kullanıcı arayüzü ve işe alım deneyimi
- Duyarlı ve yardımcı müşteri desteği ekibi
- Çalışanlar kişisel profil bilgilerine kolayca erişebilir ve bilgilerini güncelleyebilir
- Yeni işe alınanlar için görev listesi oluşturma ve işe alım sürecinde görevleri tamamladıkça ilerlemelerini izleme yeteneği
- Çalışanların izin taleplerini kolayca yönetin ve onaylayın
Eddy sınırlamaları:
- Ücretsiz plan yok
- Planlamayı desteklemiyor
- Sınırlı raporlama özellikleri
Eddy fiyatlandırması:
- Ayda 6 $'dan başlayan fiyatlarla, özel bir teklif için Eddy takımına başvurun
Eddy puanları ve yorumları:
- G2: 4,8/5 (19 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40 yorum)
7. Workday – Büyük şirketler için en iyisi
Workday, büyük ve hızlı büyüyen şirketler için tasarlanmış bir İK çözümüdür. Yetenek kazanımı, işe alım yazılımı, çalışan veri yönetimi, sosyal haklar yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim gibi İK görevlerini yönetmek için bir dizi özellik sunar.
Workday, temel İK işlevlerinin yanı sıra gelişmiş analiz ve raporlama araçları sunarak iş gücü trendleri, performans ölçütleri ve çalışan bağlılığı hakkında değerli bilgiler sağlar.
Workday'in en iyi özellikleri:
- Karmaşık İK iş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır
- Takım hedefleri belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve takım performansını takip edin
- ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa'da küresel bordro yönetimini gerçekleştirin
- Zaman takibi özelliği, fiziksel konum sınırlarına göre izlemeyi sağlayan coğrafi sınırlama özelliğini içerir
- Workday'in güçlü analitik özelliklerinden yararlanarak yetenek kazanımı ve çalışan deneyiminde stratejik iyileştirmeler sağlayın
- Öğrenme modülü, çalışanların sürekli mesleki gelişimini destekler
Workday sınırlamaları:
- Ücretsiz plan yok
- Karmaşık kurulum
- Şeffaf olmayan fiyatlandırma
- Mobil uygulama bazen çökebilir
Workday fiyatlandırması:
- Özel bir teklif için Workday takımıyla iletişime geçin
Workday puanları ve yorumları:
- G2: 4. 0/5 (1.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)
Workday alternatiflerini inceleyin!
8. Rippling – Orta ölçekli işletmeler için en iyisi
Rippling, çalışanların işe alımı, izin takibi, küresel bordro yönetimi, vergi kesintileri ve sosyal haklar yönetimi gibi özelliklere sahip bulut tabanlı bir İK platformu sunar. Güçlü özellikler ve kullanıcı dostu bir arayüzün birleşimini arayan orta ölçekli işletmeler için ideal bir seçimdir. ?
Rippling'in en iyi özellikleri:
- Kolay kurulum süreci
- Çalışanların işe alım, geçiş ve işten ayrılma süreçlerini otomatikleştirmenizi sağlar
- Yerel, eyalet ve federal düzenlemelere uyumu sağlar, böylece yasal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız
- Google Çalışma Alanı, GitHub, Greenhouse, Jira ve Zendesk gibi popüler araçlarla entegre olur
Dalga dalga yayılan sınırlamalar:
- Ücretsiz plan veya deneme yok
- Gizli fiyatlandırma planları
- Bazı anahtar özellikler eklenti olarak satın alınmalıdır
Dalgalı fiyatlandırma:
- Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla, özel bir teklif için Rippling takımına başvurun
Yüksek puanlar ve yorumlar:
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)
Rippling alternatiflerini inceleyin!
9. Zenefits – Küçük işletmeler için en iyisi
Zenefits, işe alım ve işten ayrılma, sosyal haklar yönetimi, maaş bordrosu yönetimi, zaman ve devamlılık izleme ve uyum yönetimi dahil olmak üzere İK fonksiyonlarını yönetmek isteyen küçük işletmeler için bir İK aracıdır. Anahtar İK görevlerini (ör. terfiler, takım transferleri, işten çıkarmalar) otomatikleştirerek, değerli zamanınızdan tasarruf ederken düzenli kalmanıza olanak tanır.
Zenefits'in en iyi özellikleri:
- Kolay kurulum ve platform navigasyonu
- Duyarlı ve yardımcı müşteri desteği
- Android ve iOS mobil cihazlarla çalışır
- Teklif mektuplarını, vergi ve maaş bordro belgelerini ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun ve saklayın
- Çalışanların kişisel bilgilerini yönetmeleri için self servis özelliği
- Sağlık sigortası, 401(k) planları, HSA'lar ve FSA'lar gibi çalışanlara sağlanan yan hakları yönetebilir
Zenefits sınırlamaları:
- Ücretsiz plan yok
- Ücretli planlar en az 5 çalışan için faturalandırılır
- Maaş bordrosu, sosyal haklar yöneticisi ve işe alım gibi anahtar özellikler eklenti olarak satın alınmalıdır
- Bazı kullanıcılar Quickbooks ve Xero gibi harici uygulamalarla entegrasyon konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir
Zenefits fiyatlandırması:
- Temel özellikler: Aylık 10 $/çalışan
- Büyüme: Aylık 20 $/çalışan
- Zen: Aylık 27 $/çalışan
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zenefits puanları ve yorumları:
- G2: 4,0/5 (453 yorum)
- Capterra: 4,2/5 (813 yorum)
Zenefits alternatiflerini inceleyin!
10. Freshteam – İşten ayrılma süreçleri için en iyisi
Freshteam, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir İK yazılımı çözümüdür. Freshworks tarafından geliştirilen bu yazılım, İK takımlarının işe alım, işe alım ve işten ayrılma, izin ve çalışan bilgilerini tek bir yerden yönetmesine yardımcı olur. Freshteam, kullanıcı dostu ve sezgiseldir ve diğer araçlarla kolayca entegre edilerek İK görevlerini daha akıcı ve verimli hale getirir.
Freshteam'in en iyi özellikleri:
- Mobil cihazlardan platforma erişin
- İş ilanı, eleme, takip ve mülakat gibi işe alım süreçlerini yönetin
- Yeni çalışanlar için özel işe alım ş akışları oluşturun
- Analitiği kullanarak iş ilanlarınız, çalışan verimliliği ve devamsızlık hakkında iş gücü içgörüleri elde edin
- Freshteam'i Freshservice, Freshdesk ve Freshchat gibi diğer Freshworks ürünleriyle kolayca entegre edin
Freshteam sınırlamaları:
- Ücretsiz plan oldukça sınırlıdır
- Tutarsız müşteri desteği
- Raporlar karmaşık ve özelleştirmesi zordur
Freshteam fiyatlandırması:
- Ücretsiz plan
- Büyüme: 71 $/ay (+1,20 $/çalışan başına aylık)
- Pro: Aylık 119 $ (+2,40/çalışan başına aylık)
- Enterprise: 203 $/ay (+4,80 $/çalışan başına aylık)
Freshteam puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (284 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (207 yorum)
Onboarding Yazılımı Çalışan Onboarding Sürecini Nasıl İyileştirebilir?
Doğru işe alım yazılımını seçmek, yalnızca idari görevleri kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yeni çalışanların işinizle ilgili ilk izlenimlerini de şekillendirir. Doğru işe alım platformunu bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi:
- Kolay kurulum ve gezinme için basit ve sezgisel arayüz
- Web, masaüstü ve mobil cihazlarda erişilebilirlik
- Özel süreçlerinize ve iş akışlarınıza uyum sağlama esnekliği
- İşinizde kullanılan diğer yazılımlarla sorunsuz entegrasyon
- Rutin ve tekrarlayan görevlerin otomasyonu
- Oryantasyon sürecine ilişkin derinlemesine bilgiler
- Zamanında görev yürütme için görev izleme, bildirimler ve hatırlatıcılar
Takımınız için doğru çalışan oryantasyon yazılımı çözümlerini bulun
Hepsi bu kadar! ?
Bunlar, her biri belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz özelliklere ve güçlü yönlere sahip en iyi 10 işe alım çözümüdür. Ancak, hepsini yapabilecek tek bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka inceleyin. ?
ClickUp, basit ve modern bir arayüzü, işe alım ve işten ayrılma işlemlerinden görev yönetimi, belge işleme ve performans izlemeye kadar İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için sağlam bir dizi özellik ile mükemmel bir şekilde dengeleyen birkaç işe alım aracından biridir (eğer tek değilse). ?
Dahası, ClickUp zengin özelliklere sahip olmasına rağmen bütçenizi zorlamaz.
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