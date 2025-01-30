2025'te İK Takımları için En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Yazılımı

Kariyerim boyunca birçok takıma liderlik etmiş biri olarak, işe alım sürecinin genellikle ip üzerinde yürümek gibi hissettirdiğini şüphesiz söyleyebilirim. Bir yığın evrak, bir dizi e-posta ve tekrarlayan görevleri dengelerken, insan hatalarını en aza indirgemek, sadece yeni çalışanlar için değil, yöneticiler ve İK çalışanları için de son derece zor olabilir.

İşte bu yüzden işe alım yazılımlarının ortaya çıkışı adeta bir nefes gibi geldi. ?

Her yeni işe alımda sorunsuz bir geçiş sağlamak için donanımlı olan bu yazılım çözümleri, eski usul, kağıt tabanlı iş akışlarını başarıyla ortadan kaldırarak süreçte sayısız saat tasarrufu sağladı.

Burada, çalışan deneyiminizi (ve İK görevlerinizi) sıradanlıktan olağanüstü bir deneyime dönüştürecek en iyi 10 çalışan oryantasyon yazılımı çözümünü derinlemesine inceleyeceğiz! ?

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Oryantasyon Yazılımı

Oryantasyon süreci korkutucu olmak zorunda değildir. Bunun yerine, özelleştirilebilir ve güçlü bir İK yazılımının yardımıyla, sağlam bir oryantasyon deneyimi sunarak çalışan bağlılığını artırabilirsiniz.

İşte piyasadaki en iyi 10 işe alım yazılımı aracının özenle hazırlanmış listesi. Her biri, karar verme sürecinize rehberlik etmek için anahtar özellikler, sınırlamalar ve en önemlisi kullanıcı geri bildirimleri açısından dikkatle incelenmiştir.

1. ClickUp – Çalışan entegrasyonu için en iyisi

ClickUp, etkili çalışan oryantasyonu için ihtiyacınız olan tüm şablonları sunar

"Kendi ürününü kullan" deyimini hiç duydunuz mu?

ClickUp'ta bunu çok ciddiye alıyoruz. İnsan kaynakları ekibimiz, her ay yeni takım üyelerini işe almak için ClickUp'ı kullanıyor. Bu, ClickUp'ın sağlam insan kaynakları yeteneklerine olan güvenimizi vurguluyor ve birden fazla yeni çalışanı aynı anda sorunsuz bir şekilde yönetmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor! ?

Şimdi, sağlam özelliklerden bahsetmişken, her şeyin başladığı yere dalalım: ClickUp Formları.

Hayallerinizdeki formu oluşturun ve ClickUp'ın özelleştirilebilir Form özelliği ile kayıt sürecini iyileştirin

Bu özellik, yeni çalışanlarınız hakkında gerekli tüm bilgileri toplama ve düzenleme konusunda kesinlikle çığır açıcıdır. Ayrıca, yeni çalışanların işe alım süreci tamamlandıktan sonra geri bildirim toplamak için harika bir yoldur ve bir sonraki işe alım dalgası için süreci iyileştirmenize olanak tanır.

Geri bildirim toplama aşamasından bilgi paylaşımına geçerek, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Belge yönetimini çocuk oyuncağı haline getiren ClickUp Docs ile tanışın.

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

Bununla, çalışan eğitim materyalleri, çalışan el kitapları ve standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) gibi kaynakları oluşturabilir ve paylaşabilirsiniz. Her şeyi tek bir yerde tutarak, yeni çalışanlar ilk günlerinden itibaren ihtiyaç duydukları her şeyi hızlı bir şekilde bulabilirler. ?

ClickUp ayrıca, işe alım akışlarınızı kolaylaştırmak ve takımınızın düzenli ve planlı çalışmasına yardımcı olmak için kapsamlı bir görev yönetim sistemi sunar. Özel alanları kullanarak atanan kişi, son teslim tarihi, öncelik ve ilerleme gibi belirli görev ayrıntılarını kaydedin.

Farklı görünüm seçenekleriyle herkes, tercihlerine göre çalışma alanını ayarlayabilir ve görselleştirebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp'ın kapsamlı özellikleri biraz öğrenme süreci gerektirir

Ücretsiz plan 100 MB depolama ile sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Yıllık ödeme ile kullanıcı başına aylık 7 $; aylık ödeme ile kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

Kullanıcılar, işe alım için ClickUp hakkında ne diyor?

2. BambooHR – Çalışan bilgilerini merkezileştirmek için en iyisi

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, çalışan bilgilerini merkezileştiren ve çeşitli insan kaynakları ve işe alım görevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımı ve çalışan bağlılığı aracıdır. Bu, başvuru izleme, işe alım öncesi ve işe alım, zaman takibi, maaş bordrosu işleme ve performans değerlendirmeleri gibi her şeyi içerir.

En iyi yanı ne mi? Tüm bu özelliklere, bu çalışan oryantasyon yazılımı web uygulaması veya mobil uygulaması ile hareket halindeyken de erişebilirsiniz. ?

BambooHR'nin en iyi özellikleri:

Etkileşimli kullanıcı deneyimi ve yöneticiler ve yeni çalışanlar için kolay gezinme

İş ilanları oluşturup özelleştirebilir, başvuruları izleyebilir, çalışan görüşmelerini ve aday etkileşimlerini yönetebilirsiniz

Çalışanların bilgilerini görüntüleyip güncelleyebilmeleri, şirket belgelerine erişebilmeleri ve izin taleplerini gönderebilmeleri için self servis özelliği vardır

Çalışılan saatleri ve hangi görevlerin yapıldığını kaydetmek için zaman takibi özelliği

Raporlar ve analizler, başvuru hunileri, çalışan memnuniyeti ve performans değerlendirmelerini içerir

BambooHR sınırlamaları:

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yok

Fiyatlandırma kamuya açık değildir

Platform bazen yavaşlayabilir

BambooHR fiyatlandırması:

Özel bir teklif için BambooHR takımına başvurun

BambooHR puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

3. Deel – Uluslararası çalışanların işe alımı için en iyisi

Deel aracılığıyla

Deel, sözleşme oluşturmaktan işe alımların tamamlanmasına ve aradaki tüm süreçlere kadar uluslararası işe alım sürecinin tüm zorluklarını ortadan kaldıran ve aynı zamanda uyumluluğunuzu kusursuz bir şekilde sağlayan küresel bir bordro ve uyumluluk platformudur.

İster tam zamanlı çalışanlar, ister serbest çalışanlar veya yurtdışındaki yükleniciler işe alıyor olun, Deel tüm karmaşık işlemleri sizin yerinize halleder, böylece siz en iyi yaptığınız işe, yani işinizi büyütmek için yüksek performanslı uzaktan çalışma takımları oluşturmaya odaklanabilirsiniz. ?

En iyi özellikler:

150'den fazla ülkede yeni çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp uyumlu bir işe alım deneyimi yaşayın

Küresel çapta işe alım yaparken uluslararası iş kanunlarına uyumu kolayca yönetin

Quickbooks, Xero ve Netsuite gibi 20'den fazla harici araçla entegre edin

Takımınıza 120'den fazla farklı para biriminde ödeme yapın

Takımınızın PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase ve daha fazlası gibi desteklenen yöntemlerle kazançlarını çekmesine izin verin

Deel sınırlamaları:

Yeni kullanıcıların çalışanların işe alım sürecine ve platformuna alışması biraz zaman alabilir

Bazı kullanıcılar yetersiz müşteri desteğinden şikayetçi

Yerel entegrasyonlar çok azdır

Deel fiyatlandırması:

Deel HR (çalışanlar için yönetici görevlerini yönetin): Ücretsiz başlangıç

EOR (100'den fazla ülkede uluslararası çalışanları işe alın): Aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Yükleniciler (uluslararası sözleşmeleri yönetin): Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla

Global bordro (100'den fazla ülkede bordro yönetimi): Fiyatlandırma için iletişime geçin

Göçmenlik (25'ten fazla ülkede sponsor vizelerini yönetin): Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deel puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (703 yorum)

Capterra: 4,2/5 (79 yorum)

Deel alternatiflerini inceleyin!

4. GroveHR – Bordro işlemleri için en iyisi

groveHR aracılığıyla

BambooHR'ye benzer şekilde GroveHR, çalışan ve şirket kayıtlarınızı tek bir yerde tutan hepsi bir arada bir İK çözümüdür. Ayrıca işe alım, işe alıştırma, performans izleme, zaman takibi ve bordro işleme gibi çeşitli görevleri basitleştirir.

GroveHR'nin en iyi özellikleri:

Özellikler 50 çalışana kadar ücretsizdir

Yeni işe alınan çalışanlara görev ve sorumlulukları hakkında net talimatlar vermek için işe alım görevleri ve kontrol listeleri oluşturup paylaşmanıza olanak tanır

Otomatikleştirilmiş iş akışları ve hatırlatıcılar, işe alım ekibinin son teslim tarihlerini takip etmesini sağlar

Coğrafi sınırlama özelliği, çalışanların belirli konumlara giriş ve çıkışlarını izleyerek çalışanların devamlılığını takip etmenizi sağlar

Self servis özelliği, çalışanların kişisel bilgilerini kolayca güncellemesine, izin talebinde bulunmasına ve diğer İK ile ilgili işe alım görevlerini yönetmesine olanak tanır

GroveHR sınırlamaları:

Mobil uygulama bazen yavaş çalışıyor

Sınırlı raporlama ve analiz

Yerleşik mesajlaşma özelliği yoktur

GroveHR fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Temel özellikler: 3,75 $/çalışan/ay

Perform: 5 $/çalışan/ay

Engage: 7,5 $/çalışan/ay

GroveHR puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (69 yorum)

Capterra: 4,4/5 (67 yorum)

Via Gusto

5. Gusto – Avantaj yönetimi için en iyisi

Gusto, işe alım ve çalışanların işe alım süreci için bir dizi özellik sunan bir İK yönetim aracıdır. Ayrıca tam hizmet bordro, yan haklar yönetimi, içgörüler ve raporlama ile performans değerlendirmeleri de sunar.

Gusto ile 50 eyaletin tamamında bordro vergisi hesaplamalarını, ödemeleri ve dosyalama işlemlerini otomatikleştirebilirsiniz. Kullanıcı dostu özellikleri, Gusto'yu ABD'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında popüler bir seçim haline getirmiştir.

Gusto'nun en iyi özellikleri:

Slack, Xero ve Quickbooks gibi platformlarla entegre olur

Sağlık sigortası, 401(k) planları, HSA ve FSA gibi çalışanlara sağlanan sosyal hakları ve üniversite tasarruflarını yönetmenize olanak tanır

90'dan fazla ülkede sınır ötesi ödemeler yapmak için uluslararası yüklenici ödeme seçeneği sunar

Maaş bordrosu, işgücü maliyeti ve çalışan anketleri gibi çeşitli bilgileri toplamak ve dışa aktarmak için yerleşik raporlama özelliği

Gusto Wallet uygulaması, çalışanların kişisel finanslarını izlemelerini sağlar

Gusto sınırlamaları:

Ücretsiz plan yok, ancak 1 aylık ücretsiz deneme sürümü var

Mobil uygulama, işe alım deneyimi için sınırlı özelliklere sahiptir

Birden fazla konuma yayılmış büyük takımları yönetemiyorsunuz

Gusto fiyatlandırması:

Basit: Aylık 40 $ (+ aylık 6 $/kişi)

Artı: 80 $/ay (+12 $/ay/kişi)

Premium: Ayrıntılar için iletişime geçin

Gusto puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.700+ yorum)

Gusto alternatiflerini inceleyin!

6. Eddy – Aday izleme için en iyisi

eddy aracılığıyla

Eddy, İK işlemlerini basitleştirmek için birden fazla işlevi bir araya getiren kullanıcı dostu bir İK aracıdır. İş ilanı, başvuru izleme sistemi, belge depolama ve adaylarla otomatik mesajlaşma gibi özellikler sunar.

Kullanıcılar, yeni çalışanları davet etmelerine, hoş geldiniz mesajları göndermelerine ve elektronik imzalarla dijital evrak işlerini halletmelerine olanak tanıyan Eddy'nin işe alım çözümünü çok seviyor. ✍️

Eddy'nin en iyi özellikleri:

Temiz ve düzenli kullanıcı arayüzü ve işe alım deneyimi

Duyarlı ve yardımcı müşteri desteği ekibi

Çalışanlar kişisel profil bilgilerine kolayca erişebilir ve bilgilerini güncelleyebilir

Yeni işe alınanlar için görev listesi oluşturma ve işe alım sürecinde görevleri tamamladıkça ilerlemelerini izleme yeteneği

Çalışanların izin taleplerini kolayca yönetin ve onaylayın

Eddy sınırlamaları:

Ücretsiz plan yok

Planlamayı desteklemiyor

Sınırlı raporlama özellikleri

Eddy fiyatlandırması:

Ayda 6 $'dan başlayan fiyatlarla, özel bir teklif için Eddy takımına başvurun

Eddy puanları ve yorumları:

G2: 4,8/5 (19 yorum)

Capterra: 4,6/5 (40 yorum)

7. Workday – Büyük şirketler için en iyisi

workday aracılığıyla

Workday, büyük ve hızlı büyüyen şirketler için tasarlanmış bir İK çözümüdür. Yetenek kazanımı, işe alım yazılımı, çalışan veri yönetimi, sosyal haklar yönetimi, performans yönetimi, öğrenme ve gelişim gibi İK görevlerini yönetmek için bir dizi özellik sunar.

Workday, temel İK işlevlerinin yanı sıra gelişmiş analiz ve raporlama araçları sunarak iş gücü trendleri, performans ölçütleri ve çalışan bağlılığı hakkında değerli bilgiler sağlar.

Workday'in en iyi özellikleri:

Karmaşık İK iş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır

Takım hedefleri belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve takım performansını takip edin

ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa'da küresel bordro yönetimini gerçekleştirin

Zaman takibi özelliği, fiziksel konum sınırlarına göre izlemeyi sağlayan coğrafi sınırlama özelliğini içerir

Workday'in güçlü analitik özelliklerinden yararlanarak yetenek kazanımı ve çalışan deneyiminde stratejik iyileştirmeler sağlayın

Öğrenme modülü, çalışanların sürekli mesleki gelişimini destekler

Workday sınırlamaları:

Ücretsiz plan yok

Karmaşık kurulum

Şeffaf olmayan fiyatlandırma

Mobil uygulama bazen çökebilir

Workday fiyatlandırması:

Özel bir teklif için Workday takımıyla iletişime geçin

Workday puanları ve yorumları:

G2: 4. 0/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.200'den fazla yorum)

Workday alternatiflerini inceleyin!

8. Rippling – Orta ölçekli işletmeler için en iyisi

rippling aracılığıyla

Rippling, çalışanların işe alımı, izin takibi, küresel bordro yönetimi, vergi kesintileri ve sosyal haklar yönetimi gibi özelliklere sahip bulut tabanlı bir İK platformu sunar. Güçlü özellikler ve kullanıcı dostu bir arayüzün birleşimini arayan orta ölçekli işletmeler için ideal bir seçimdir. ?

Rippling'in en iyi özellikleri:

Kolay kurulum süreci

Çalışanların işe alım , geçiş ve işten ayrılma süreçlerini otomatikleştirmenizi sağlar

Yerel, eyalet ve federal düzenlemelere uyumu sağlar, böylece yasal sorunlarla uğraşmak zorunda kalmazsınız

Google Çalışma Alanı, GitHub, Greenhouse, Jira ve Zendesk gibi popüler araçlarla entegre olur

Dalga dalga yayılan sınırlamalar:

Ücretsiz plan veya deneme yok

Gizli fiyatlandırma planları

Bazı anahtar özellikler eklenti olarak satın alınmalıdır

Dalgalı fiyatlandırma:

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla, özel bir teklif için Rippling takımına başvurun

Yüksek puanlar ve yorumlar:

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)

Rippling alternatiflerini inceleyin!

9. Zenefits – Küçük işletmeler için en iyisi

zenefits aracılığıyla

Zenefits, işe alım ve işten ayrılma, sosyal haklar yönetimi, maaş bordrosu yönetimi, zaman ve devamlılık izleme ve uyum yönetimi dahil olmak üzere İK fonksiyonlarını yönetmek isteyen küçük işletmeler için bir İK aracıdır. Anahtar İK görevlerini (ör. terfiler, takım transferleri, işten çıkarmalar) otomatikleştirerek, değerli zamanınızdan tasarruf ederken düzenli kalmanıza olanak tanır.

Zenefits'in en iyi özellikleri:

Kolay kurulum ve platform navigasyonu

Duyarlı ve yardımcı müşteri desteği

Android ve iOS mobil cihazlarla çalışır

Teklif mektuplarını, vergi ve maaş bordro belgelerini ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturun ve saklayın

Çalışanların kişisel bilgilerini yönetmeleri için self servis özelliği

Sağlık sigortası, 401(k) planları, HSA'lar ve FSA'lar gibi çalışanlara sağlanan yan hakları yönetebilir

Zenefits sınırlamaları:

Ücretsiz plan yok

Ücretli planlar en az 5 çalışan için faturalandırılır

Maaş bordrosu, sosyal haklar yöneticisi ve işe alım gibi anahtar özellikler eklenti olarak satın alınmalıdır

Bazı kullanıcılar Quickbooks ve Xero gibi harici uygulamalarla entegrasyon konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Zenefits fiyatlandırması:

Temel özellikler: Aylık 10 $/çalışan

Büyüme: Aylık 20 $/çalışan

Zen: Aylık 27 $/çalışan

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zenefits puanları ve yorumları:

G2: 4,0/5 (453 yorum)

Capterra: 4,2/5 (813 yorum)

Zenefits alternatiflerini inceleyin!

10. Freshteam – İşten ayrılma süreçleri için en iyisi

freshworks aracılığıyla

Freshteam, öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir İK yazılımı çözümüdür. Freshworks tarafından geliştirilen bu yazılım, İK takımlarının işe alım, işe alım ve işten ayrılma, izin ve çalışan bilgilerini tek bir yerden yönetmesine yardımcı olur. Freshteam, kullanıcı dostu ve sezgiseldir ve diğer araçlarla kolayca entegre edilerek İK görevlerini daha akıcı ve verimli hale getirir.

Freshteam'in en iyi özellikleri:

Mobil cihazlardan platforma erişin

İş ilanı, eleme, takip ve mülakat gibi işe alım süreçlerini yönetin

Yeni çalışanlar için özel işe alım ş akışları oluşturun

Analitiği kullanarak iş ilanlarınız, çalışan verimliliği ve devamsızlık hakkında iş gücü içgörüleri elde edin

Freshteam'i Freshservice, Freshdesk ve Freshchat gibi diğer Freshworks ürünleriyle kolayca entegre edin

Freshteam sınırlamaları:

Ücretsiz plan oldukça sınırlıdır

Tutarsız müşteri desteği

Raporlar karmaşık ve özelleştirmesi zordur

Freshteam fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Büyüme: 71 $/ay (+1,20 $/çalışan başına aylık)

Pro: Aylık 119 $ (+2,40/çalışan başına aylık)

Enterprise: 203 $/ay (+4,80 $/çalışan başına aylık)

Freshteam puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (284 yorum)

Capterra: 4,4/5 (207 yorum)

Onboarding Yazılımı Çalışan Onboarding Sürecini Nasıl İyileştirebilir?

Doğru işe alım yazılımını seçmek, yalnızca idari görevleri kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yeni çalışanların işinizle ilgili ilk izlenimlerini de şekillendirir. Doğru işe alım platformunu bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi:

Kolay kurulum ve gezinme için basit ve sezgisel arayüz

Web, masaüstü ve mobil cihazlarda erişilebilirlik

Özel süreçlerinize ve iş akışlarınıza uyum sağlama esnekliği

İşinizde kullanılan diğer yazılımlarla sorunsuz entegrasyon

Rutin ve tekrarlayan görevlerin otomasyonu

Oryantasyon sürecine ilişkin derinlemesine bilgiler

Zamanında görev yürütme için görev izleme, bildirimler ve hatırlatıcılar

Yeni çalışanların görevleri tamamlamaları için kontrol listeleri oluşturun ve her yeni çalışan için manuel işleri önlemek için süreci otomatikleştirin

Takımınız için doğru çalışan oryantasyon yazılımı çözümlerini bulun

Hepsi bu kadar! ?

Bunlar, her biri belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için benzersiz özelliklere ve güçlü yönlere sahip en iyi 10 işe alım çözümüdür. Ancak, hepsini yapabilecek tek bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka inceleyin. ?

ClickUp, basit ve modern bir arayüzü, işe alım ve işten ayrılma işlemlerinden görev yönetimi, belge işleme ve performans izlemeye kadar İK süreçlerinizi kolaylaştırmak için sağlam bir dizi özellik ile mükemmel bir şekilde dengeleyen birkaç işe alım aracından biridir (eğer tek değilse). ?

Dahası, ClickUp zengin özelliklere sahip olmasına rağmen bütçenizi zorlamaz.

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