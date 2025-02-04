2025'te İK Takımları için En İyi 10 Zenefits Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

İşletmeler, yetkin bir insan kaynakları (İK) departmanı olmadan çalışamaz. İK yöneticileri bunu çok iyi bilir! Yasal uyumluluktan çalışanlara sağlanan sosyal haklara ve maaş sisteminin yönetimine kadar, yapmanız gereken işlerin denizinde yüzüyorsunuz. ?

Neyse ki, Zenefits gibi yazılımlar, sağlık sigortası kapsamı ve sosyal haklar yönetimi gibi İK ile ilgili görevlerin üstesinden gelmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Zenefits popüler bir seçenek olsa da, kesinlikle tek seçenek değildir. Bu kılavuzda, bir Zenefits rakibinde ihtiyacınız olan özellikleri inceleyeceğiz ve daha iyi sosyal haklar yönetimi için Zenefits'in en iyi 10 alternatifini listeleyeceğiz.

Zenefits Alternatifinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Zenefits alternatifi bulmak, sadece en ucuz fiyatı aramaktan ibaret değildir. Aşağıdaki gibi yüksek değerli özellikler formunda hayatınızı kolaylaştıracak bir yazılım çözümü arayın:

Kapsamlı İK araçları: İyi bir Zenefits alternatifi, bordro yönetimi, sosyal haklar yönetimi ve İyi bir Zenefits alternatifi, bordro yönetimi, sosyal haklar yönetimi ve işgücü yönetimi için geniş bir özellik aralığı sunmalıdır. Çalışanların işe alımı, zaman takibi ve performans yönetimi için araçlar içeriyorsa artı puan alır

Kullanıcı dostu arayüz: İK yazılımınızı kullanmak ne kadar kolay olursa, değerini o kadar çabuk görürsünüz. Kullanıcı dostu bir İK platformu, öğrenme eğrisini azaltır ve verimliliği artırır, bu nedenle sezgisel bir platform tercih edin

Özelleştirilebilir iş akışları : Her işin kendine özgü İK süreçleri vardır. Takımınızın iş yapma tercihlerine göre fonksiyonlarını ayarlayabilen iş akışları ve modüller içeren bir İK yazılımı arayın

Entegrasyonlar : Birden fazla platform veya rapor arasında geçiş yapmak için zamanınız yok. İşletmenizde sorunsuz bir bilgi akışı sağlamak için öğrenme yönetim sisteminiz (LMS), çalışan self servis portallarınız veya Slack gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olan bir Zenefits alternatifi bulun

Ölçeklenebilirlik: Zamanla yeni çalışanlar işe alacaksınız veya çalışanlarınızı kaybedeceksiniz. İK yazılımınız, işiniz büyüdükçe ve değiştikçe buna ayak uydurabilmelidir. Yeni çalışanlara kolayca uyum sağlayan, işten ayrılma sürecini destekleyen ve özellik eklemeyi basitleştiren bulut tabanlı çözümler arayın

Uyumluluk: Güvenlik ve uyumluluk her zaman olmazsa olmazlardır, ancak İK için tartışılmazdır. Hassas çalışan verilerini koruyan, saygın bir Zenefits alternatifi seçtiğinizden emin olun

2024'te Kullanabileceğiniz Zenefits'in En İyi 10 Alternatifi

Elbette, Zenefits de iyidir, ancak diğer İK platformları da sizi hedefinize ulaştıracaktır. 2024 yılında İK uzmanları için Zenefits'in en iyi 10 alternatifine göz atın.

İK görevlerini yönetmek için en iyisi

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, İK takımlarına günlük görevler için eksiksiz bir çözüm sunar

ClickUp, dünyanın en favori proje yönetimi uygulaması olabilir, ancak aynı zamanda İK profesyonelleri için de değerli bir araçtır. İK takımları, işe alım, oryantasyon ve eğitimi gerçekten hepsi bir arada bir İK çözümünde basitleştirmek için ClickUp'a güveniyor. ?

Her takım için özel gösterge panelleri oluşturun, çalışanların performansını ve katılımını izleyin ve tüm çalışan bilgileri ve işgücü yönetimi için merkezi bir hub oluşturun. ClickUp, işe alım sürecini kolaylaştırmak için güçlü bir kodsuz veritabanını parmaklarınızın ucuna getirir. ClickUp içinde izlenebilir görevler, belgeler ve yorumlarla tamamlanmış özelleştirilmiş bir oryantasyon deneyimi bile oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ta istediğiniz her şeyi ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz, ancak şablonlarımız iş günlerinizi ciddi şekilde hızlandıracaktır. Örneğin, ClickUp HR SOP şablonu süreç oluşturma için mükemmeldir. Bu süreçleri oluşturup paylaştıktan sonra, hemen uygulamaya koymak ve hesap verebilirlik sağlamak için her şeyi ClickUp'a aktarın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İK SOP Şablonu, İK süreçlerini ve prosedürlerini oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İnsan kaynakları politikalarını yazarken, metinleri düzenlerken veya toplantı notlarını özetlerken yardıma ihtiyacınız olursa ClickUp AI'yı deneyin. Bu kullanışlı AI yazma asistanı, sizin için doğru kelimeleri bulur, böylece en önemli işe, yani kuruluşunuzun iç işleyişine geri dönebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her takım, çalışan, departman veya kuruluş için özel gösterge panelleri oluşturun

ClickUp Beyaz Tahta üzerinde grubunuzla yeni İK süreçleri veya politikaları hakkında beyin fırtınası yapın

Yazacak vaktiniz yok mu? ClickUp AI ile işlerinizi hızlandırın

ClickUp Belgeleri ile içerik üzerinde işbirliği yapın, paylaşın ve kolayca düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretsiz planlarda kullanılabilir, ancak ücretsiz bir AI deneme sürümü sunuyoruz

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle kullanıcı arayüzüne alışmak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Gusto

Bulut tabanlı bordro yönetimi için en iyisi

via Gusto

Gusto, kendisini hepsi bir arada bir İK otomasyon platformu olarak tanıtıyor. Küçük işletmeler için tasarlanan Gusto, işe alım sürecini ve bordro görevlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda 50 eyaletin tümünde eyalet vergi kaydını da destekler. Gusto modüler bir şekilde çalışır, böylece yalnızca ihtiyacınız olan özellikler için ödeme yaparsınız.

Gusto en iyi özellikler

Gusto, doğrudan para yatırma ve vergi beyannamesi seçenekleriyle maaş bordrosunu otomatikleştirir

Sağlık sigortası, emeklilik hesapları ve diğer çalışan haklarını yönetin

Gusto ile çalışanları işe alın, işe başlatın, yönetin ve tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetin

Zaman ve PTO taleplerini izleyin

Gusto sınırlamaları

Birçok kullanıcı, Gusto müşteri desteğinin en iyisi olmadığını söylüyor

Diğerleri daha özelleştirilmiş izinler ve bildirimler istediklerini söylüyor

Gusto fiyatlandırma

Basit: Aylık 40 $, artı kişi başına aylık 6 $

Artı: Aylık 80 $, artı kişi başına aylık 12 $

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

3. UKG

İşgücü yönetimi için en iyisi

via UKG

UKG, İK, bordro ve çalışan yönetimi için bir Zenefits alternatifidir. Platform, başvuru sahiplerini, işe alımları, çalışanların elde tutulmasını, devamlılığı ve daha fazlasını yönetir. İK hizmet sunumu özelliği oldukça benzersizdir ve UKG web portalı veya mobil uygulama aracılığıyla takımınıza her zaman İK danışmanlığı sunma seçeneği sunar.

UKG'nin en iyi özellikleri

UKG raporlama ve analitik ile veriye dayalı çalışan büyümesini destekleyin

Otomatik UKG iş akışlarınıza zorunlu düzenleyici standartları dahil edin

UKG, bölgenizdeki en son iş hukuku değişikliklerinin yanı sıra DEI&B için en iyi uygulamaları sağlar

Çalışanların çalışma programlarını yönetin

UKG sınırlamaları

Birkaç kullanıcı UKG'nin özelleştirme eksikliğinden bahsetmektedir

Diğerleri müşteri desteğinin işin iş olduğunu söylüyor

UKG fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

UKG derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)

4. BambooHR

Başvuru izleme ve işe alım için en iyisi

via BambooHR

BambooHR, İK, bordro ve yan hakları aynı platformda birleştirir. Tipik İK verileri, çalışan yönetimi, işe alım, oryantasyon ve bordro özelliklerini içeren BambooHR, çalışan deneyimi ve performansına büyük önem verir. Bağlılık veya performans sorunları yaşıyorsanız, bu durumları tersine çevirmek için iyi bir araç olabilir. ?

BambooHR en iyi özellikler

Tüm çalışan verilerini kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

BambooHR ile tüm işe alım ve oryantasyon sürecini kaydedin ve otomatikleştirin

BambooHR, Slack, Litmos ve Kudos gibi araçlar için geniş bir entegrasyon pazarına sahiptir

BambooHR'nin birçok ücret yönetimi aracıyla tüm çalışanların çalışma saatlerini, devam durumlarını ve maaş bordrolarını izleyin

BambooHR sınırlamaları

Bazı kullanıcılar BambooHR raporlarının istedikleri kadar ayrıntılı olmadığını söylüyor

Diğerleri, platformun sık sık hata ve gecikmeler yaşadığını söylüyor

BambooHR fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600+ yorum)

5. Connecteam

"Masasız takımlar" için en iyisi

via Connecteam

Connecteam, saha çalışanları gibi "masasız" takımlara odaklanan bir Zenefits alternatifidir. Çalışan self servis aracı arıyorsanız, Connectteam harika bir seçenektir. Giriş ve çıkış saatlerini görün, tek bir tıklamayla maaş bordrosu oluşturun ve görevleri aynı platformda yönetin. Connecteam, sahadan gerçek zamanlı raporlar toplamak için İK şablonları ve koşullu formlar bile içerir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Tekrarlayan vardiyalar ve çoğaltma ile planlamayı basitleştirin

Her çalışana vardiya notları ve görevler atayın

Connecteam, takımınızın zaman çizelgeleri uyumlu değilse tutarsızlık uyarıları verir

Çalışanların kullanıcı dostu mobil uygulama aracılığıyla kolayca giriş ve çıkış yapmalarını sağlayın

Connecteam sınırlamaları

Connecteam, maaş bordrosunu Gusto, QuickBooks veya başka bir maaş bordrosu yazılımı aracılığıyla işlemenizi gerektirir

Çok fazla yorum yok

Connecteam fiyatlandırma

Küçük İşletmeler Planı: Ücretsiz

Operations Basic: İlk 30 kullanıcı için aylık 29 $, yıllık faturalandırılır

Operations Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Operations Expert: İlk 30 kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (320+ yorum)

6. ADP Workforce Now

Maaş bordrosu işlemleri için en iyisi

aDP aracılığıyla

ADP, Zenefits'in en tanınmış alternatiflerinden biridir. ADP, bordro işlemleriyle tanınsa da, Workforce Now aracı yetenek yönetimi, sosyal haklar ve tabii ki bordro işlemleri için hepsi bir arada bir platform sunar.

ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri

Düzenli anketler ile çalışan deneyimini anlayın

Çalışanların yaygın İK sorunlarını çözmeleri için bir self servis portalı kurun

ADP, çalışanlarınıza kendi sosyal haklarını ayarlamaları için seçenekler sunmanızı sağlar

Takımınızın maaşlarını sektör standartlarıyla karşılaştırarak eşitliği sağlayın

ADP Workforce Now sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sitenin yavaş olduğunu ve zaman aşımının hızlı olduğunu söylüyor

Diğerleri, platformun diğer Zenefits alternatiflerine kıyasla sınırlı işlevselliğe sahip olduğunu söylüyor

ADP Workforce Now fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ADP Workforce Now derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (6.300+ yorum)

7. Justworks

7/24 İK desteği için en iyisi

via Justworks

7/24 destek sunan bir İK yazılımına mı ihtiyacınız var? Justworks'ten başkasına bakmayın. Bu platform, e-posta, telefon sohbeti veya Slack aracılığıyla müşteri hizmetleri ve İK uzmanlarına ulaşmanızı sağlar. Ayrıca bordro otomasyonu, işe alım ve oryantasyon araçları ve büyük gruplar için sağlık sigortası planları da sunar.

Justworks en iyi özellikler

Uluslararası bir takımı mı yönetiyorsunuz? Justworks, küresel yetenek kazanımını destekler

Justworks, istihdam düzenlemelerini platformuna ve iş akışlarına entegre eder

Justworks People Analytics ile veriye dayalı kararlar alın

Justworks'ün otomatik bordro sistemi, çalışanların çalışma saatlerini izler ve maaş çeklerine senkronize eder

Justworks sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uluslararası bordro çözümünün hala işlerin yapılması gerektiğini söylüyor

Diğerleri Justworks'ün entegre çalışan bağlılığı özelliklerini veya sosyal fonksiyonlarını istiyor

Justworks fiyatlandırma

Temel özellikler: 49 çalışana kadar aylık 59 $

Artı: 49 çalışana kadar çalışan başına aylık 99 $

Justworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

8. Rippling

Çalışan hakları yönetimi için en iyisi

via Rippling

Rippling, maaş bordrosu ve sosyal hakların yönetimi için özellikler içeren, aynı zamanda gider ve cihaz yönetimini de destekleyen popüler bir işgücü yönetim platformudur. Ayrıca, bir BT Bulut ve Finans Bulut ile birlikte gelir, böylece Rippling'i birden fazla departmanda kullanabilirsiniz. ?

Rippling en iyi özellikler

ABD veya global bordro sistemini kullanın

Başvuru izleme sistemini kullanarak en yetenekli adayları işe alın ve veriye dayalı değerlendirmelerle performanslarını yönetin

Rippling, entegre bir LMS ile çalışan eğitimini kolaylaştırır

Çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve çalışanların refahını ölçmek için araçlar

Rippling sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Rippling'in bir planlama aracı olmasını istiyor

Diğerleri özelleştirilmiş raporlar sunmasını istiyor

Rippling fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rippling puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.900+ yorum)

9. Paychex

Küçük işletmeler için en iyisi

paychex aracılığıyla

Paychex, özelleştirilebilir paketler sunar, böylece yalnızca ihtiyacınız olan İK özellikleri için ödeme yaparsınız. Serbest meslek sahibi veya küçük bir işletme sahibi olsanız da, bu Zenefits alternatifi, bordro ve kurumlar vergilerini optimize etmek için danışmanlara erişim sağlar.

Paychex en iyi özellikler

Sigortaya mı ihtiyacınız var? Paychex, şemsiye sigorta, genel sorumluluk sigortası, işçi tazminat sigortası ve daha fazlasını içeren poliçelerle sizi buluşturur

Paychex, başka bir bordro şirketinden geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır

FSA ve HSA dahil sağlık sigortası avantajlarını yönetin

Paychex, çalışanların devamlılığını izler ve zaman saatleri sağlar

Paychex sınırlamaları

Bazı kullanıcılar zaman saatlerinin hatalı çalıştığını söylüyor

Diğerleri, maaşlı çalışanlar için bordro işlemlerini yürütmenin karmaşık olduğunu söylüyor

Paychex fiyatlandırma

Temel özellikler: Aylık 39 $ artı çalışan başına 5 $

Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paychex puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.400+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.400+ yorum)

10. Zoho People

En iyi çalışan CRM çözümü

zoho People aracılığıyla

Zoho, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), görev yönetimi ve daha fazlası için çözümler sunan hepsi bir arada bir iş paketidir. Zoho People, bordro ve izin gibi temel İK görevlerinin yanı sıra çalışan bağlılığı, eğitim ve devamlılık izleme gibi görevleri de yerine getirir.

Zoho People en iyi özellikler

Zoho büyük bir yazılım ekosistemidir, bu nedenle halihazırda Zoho ürünlerini kullanıyorsanız bu iyi bir seçenektir

Takımınızın basit sorularını hızlıca yanıtlamak için bir İK chatbotu oluşturun

Giderleri kontrol altına almak mı istiyorsunuz? Zoho'nun gider yönetimi özelliğini deneyin ve harcamalarınızı kontrol altına alın

Kendi isteğe bağlı LMS'nizi oluşturun

Zoho People sınırlamaları

Görev yönetimi için ayrı bir çözüme ihtiyacınız var

Bazı kullanıcılar, birden fazla kuruluşu yönetiyorsanız Zoho People'ı kullanmanın zor olduğunu söylüyor

Zoho People fiyatlandırma

Essential HR: Kullanıcı başına aylık 1,25 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2 $, yıllık olarak faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,50 $, yıllık faturalandırılır

People Plus: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Zoho People puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (300+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (240+ yorum)

Bonus: HRMS Yazılımı!

Zenefits alternatifleriyle İK yönetimini basitleştirin

Zenefits'in pek çok alternatifi bulunmaktadır. Sonuç olarak, kuruluşunuz için en iyi seçenek, işlerinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz özelliklere, süreçlere ve fiyatlandırmaya bağlıdır.

Bu listedeki tüm araçlar İK fonksiyonlarını desteklerken, ClickUp kadar çok yönlü ve özelleştirilebilir bir araç yoktur. Kendi veritabanınızı oluşturun, belge yönetimini kolaylaştırın veya birçok şablonumuzdan birinde bir AI aracından yararlanın — olanaklar sonsuzdur. ?

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