2025'te İK Takımları için En İyi 10 Zenefits Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

İşletmeler, yetkin bir insan kaynakları (İK) departmanı olmadan çalışamaz. İK yöneticileri bunu çok iyi bilir! Yasal uyumluluktan çalışanlara sağlanan sosyal haklara ve maaş sisteminin yönetimine kadar, yapmanız gereken işlerin denizinde yüzüyorsunuz. ?
Neyse ki, Zenefits gibi yazılımlar, sağlık sigortası kapsamı ve sosyal haklar yönetimi gibi İK ile ilgili görevlerin üstesinden gelmeyi çok daha kolay hale getiriyor. Zenefits popüler bir seçenek olsa da, kesinlikle tek seçenek değildir. Bu kılavuzda, bir Zenefits rakibinde ihtiyacınız olan özellikleri inceleyeceğiz ve daha iyi sosyal haklar yönetimi için Zenefits'in en iyi 10 alternatifini listeleyeceğiz.
Zenefits Alternatifinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Zenefits alternatifi bulmak, sadece en ucuz fiyatı aramaktan ibaret değildir. Aşağıdaki gibi yüksek değerli özellikler formunda hayatınızı kolaylaştıracak bir yazılım çözümü arayın:
- Kapsamlı İK araçları: İyi bir Zenefits alternatifi, bordro yönetimi, sosyal haklar yönetimi ve işgücü yönetimi için geniş bir özellik aralığı sunmalıdır. Çalışanların işe alımı, zaman takibi ve performans yönetimi için araçlar içeriyorsa artı puan alır
- Kullanıcı dostu arayüz: İK yazılımınızı kullanmak ne kadar kolay olursa, değerini o kadar çabuk görürsünüz. Kullanıcı dostu bir İK platformu, öğrenme eğrisini azaltır ve verimliliği artırır, bu nedenle sezgisel bir platform tercih edin
- Özelleştirilebilir iş akışları: Her işin kendine özgü İK süreçleri vardır. Takımınızın iş yapma tercihlerine göre fonksiyonlarını ayarlayabilen iş akışları ve modüller içeren bir İK yazılımı arayın
- Entegrasyonlar: Birden fazla platform veya rapor arasında geçiş yapmak için zamanınız yok. İşletmenizde sorunsuz bir bilgi akışı sağlamak için öğrenme yönetim sisteminiz (LMS), çalışan self servis portallarınız veya Slack gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olan bir Zenefits alternatifi bulun
- Ölçeklenebilirlik: Zamanla yeni çalışanlar işe alacaksınız veya çalışanlarınızı kaybedeceksiniz. İK yazılımınız, işiniz büyüdükçe ve değiştikçe buna ayak uydurabilmelidir. Yeni çalışanlara kolayca uyum sağlayan, işten ayrılma sürecini destekleyen ve özellik eklemeyi basitleştiren bulut tabanlı çözümler arayın
- Uyumluluk: Güvenlik ve uyumluluk her zaman olmazsa olmazlardır, ancak İK için tartışılmazdır. Hassas çalışan verilerini koruyan, saygın bir Zenefits alternatifi seçtiğinizden emin olun
2024'te Kullanabileceğiniz Zenefits'in En İyi 10 Alternatifi
Elbette, Zenefits de iyidir, ancak diğer İK platformları da sizi hedefinize ulaştıracaktır. 2024 yılında İK uzmanları için Zenefits'in en iyi 10 alternatifine göz atın.
1. ClickUp
İK görevlerini yönetmek için en iyisi
ClickUp, dünyanın en favori proje yönetimi uygulaması olabilir, ancak aynı zamanda İK profesyonelleri için de değerli bir araçtır. İK takımları, işe alım, oryantasyon ve eğitimi gerçekten hepsi bir arada bir İK çözümünde basitleştirmek için ClickUp'a güveniyor. ?
Her takım için özel gösterge panelleri oluşturun, çalışanların performansını ve katılımını izleyin ve tüm çalışan bilgileri ve işgücü yönetimi için merkezi bir hub oluşturun. ClickUp, işe alım sürecini kolaylaştırmak için güçlü bir kodsuz veritabanını parmaklarınızın ucuna getirir. ClickUp içinde izlenebilir görevler, belgeler ve yorumlarla tamamlanmış özelleştirilmiş bir oryantasyon deneyimi bile oluşturabilirsiniz.
ClickUp'ta istediğiniz her şeyi ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz, ancak şablonlarımız iş günlerinizi ciddi şekilde hızlandıracaktır. Örneğin, ClickUp HR SOP şablonu süreç oluşturma için mükemmeldir. Bu süreçleri oluşturup paylaştıktan sonra, hemen uygulamaya koymak ve hesap verebilirlik sağlamak için her şeyi ClickUp'a aktarın.
İnsan kaynakları politikalarını yazarken, metinleri düzenlerken veya toplantı notlarını özetlerken yardıma ihtiyacınız olursa ClickUp AI'yı deneyin. Bu kullanışlı AI yazma asistanı, sizin için doğru kelimeleri bulur, böylece en önemli işe, yani kuruluşunuzun iç işleyişine geri dönebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Her takım, çalışan, departman veya kuruluş için özel gösterge panelleri oluşturun
- ClickUp Beyaz Tahta üzerinde grubunuzla yeni İK süreçleri veya politikaları hakkında beyin fırtınası yapın
- Yazacak vaktiniz yok mu? ClickUp AI ile işlerinizi hızlandırın
- ClickUp Belgeleri ile içerik üzerinde işbirliği yapın, paylaşın ve kolayca düzenleyin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretsiz planlarda kullanılabilir, ancak ücretsiz bir AI deneme sürümü sunuyoruz
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle kullanıcı arayüzüne alışmak biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Gusto
Bulut tabanlı bordro yönetimi için en iyisi
Gusto, kendisini hepsi bir arada bir İK otomasyon platformu olarak tanıtıyor. Küçük işletmeler için tasarlanan Gusto, işe alım sürecini ve bordro görevlerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda 50 eyaletin tümünde eyalet vergi kaydını da destekler. Gusto modüler bir şekilde çalışır, böylece yalnızca ihtiyacınız olan özellikler için ödeme yaparsınız.
Gusto en iyi özellikler
- Gusto, doğrudan para yatırma ve vergi beyannamesi seçenekleriyle maaş bordrosunu otomatikleştirir
- Sağlık sigortası, emeklilik hesapları ve diğer çalışan haklarını yönetin
- Gusto ile çalışanları işe alın, işe başlatın, yönetin ve tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetin
- Zaman ve PTO taleplerini izleyin
Gusto sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, Gusto müşteri desteğinin en iyisi olmadığını söylüyor
- Diğerleri daha özelleştirilmiş izinler ve bildirimler istediklerini söylüyor
Gusto fiyatlandırma
- Basit: Aylık 40 $, artı kişi başına aylık 6 $
- Artı: Aylık 80 $, artı kişi başına aylık 12 $
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
3. UKG
İşgücü yönetimi için en iyisi
UKG, İK, bordro ve çalışan yönetimi için bir Zenefits alternatifidir. Platform, başvuru sahiplerini, işe alımları, çalışanların elde tutulmasını, devamlılığı ve daha fazlasını yönetir. İK hizmet sunumu özelliği oldukça benzersizdir ve UKG web portalı veya mobil uygulama aracılığıyla takımınıza her zaman İK danışmanlığı sunma seçeneği sunar.
UKG'nin en iyi özellikleri
- UKG raporlama ve analitik ile veriye dayalı çalışan büyümesini destekleyin
- Otomatik UKG iş akışlarınıza zorunlu düzenleyici standartları dahil edin
- UKG, bölgenizdeki en son iş hukuku değişikliklerinin yanı sıra DEI&B için en iyi uygulamaları sağlar
- Çalışanların çalışma programlarını yönetin
UKG sınırlamaları
- Birkaç kullanıcı UKG'nin özelleştirme eksikliğinden bahsetmektedir
- Diğerleri müşteri desteğinin işin iş olduğunu söylüyor
UKG fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
UKG derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ yorum)
4. BambooHR
Başvuru izleme ve işe alım için en iyisi
BambooHR, İK, bordro ve yan hakları aynı platformda birleştirir. Tipik İK verileri, çalışan yönetimi, işe alım, oryantasyon ve bordro özelliklerini içeren BambooHR, çalışan deneyimi ve performansına büyük önem verir. Bağlılık veya performans sorunları yaşıyorsanız, bu durumları tersine çevirmek için iyi bir araç olabilir. ?
BambooHR en iyi özellikler
- Tüm çalışan verilerini kuşbakışı görünümünde görüntüleyin
- BambooHR ile tüm işe alım ve oryantasyon sürecini kaydedin ve otomatikleştirin
- BambooHR, Slack, Litmos ve Kudos gibi araçlar için geniş bir entegrasyon pazarına sahiptir
- BambooHR'nin birçok ücret yönetimi aracıyla tüm çalışanların çalışma saatlerini, devam durumlarını ve maaş bordrolarını izleyin
BambooHR sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar BambooHR raporlarının istedikleri kadar ayrıntılı olmadığını söylüyor
- Diğerleri, platformun sık sık hata ve gecikmeler yaşadığını söylüyor
BambooHR fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.600+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.600+ yorum)
5. Connecteam
"Masasız takımlar" için en iyisi
Connecteam, saha çalışanları gibi "masasız" takımlara odaklanan bir Zenefits alternatifidir. Çalışan self servis aracı arıyorsanız, Connectteam harika bir seçenektir. Giriş ve çıkış saatlerini görün, tek bir tıklamayla maaş bordrosu oluşturun ve görevleri aynı platformda yönetin. Connecteam, sahadan gerçek zamanlı raporlar toplamak için İK şablonları ve koşullu formlar bile içerir.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Tekrarlayan vardiyalar ve çoğaltma ile planlamayı basitleştirin
- Her çalışana vardiya notları ve görevler atayın
- Connecteam, takımınızın zaman çizelgeleri uyumlu değilse tutarsızlık uyarıları verir
- Çalışanların kullanıcı dostu mobil uygulama aracılığıyla kolayca giriş ve çıkış yapmalarını sağlayın
Connecteam sınırlamaları
- Connecteam, maaş bordrosunu Gusto, QuickBooks veya başka bir maaş bordrosu yazılımı aracılığıyla işlemenizi gerektirir
- Çok fazla yorum yok
Connecteam fiyatlandırma
- Küçük İşletmeler Planı: Ücretsiz
- Operations Basic: İlk 30 kullanıcı için aylık 29 $, yıllık faturalandırılır
- Operations Advanced: İlk 30 kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır
- Operations Expert: İlk 30 kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (320+ yorum)
6. ADP Workforce Now
Maaş bordrosu işlemleri için en iyisi
ADP, Zenefits'in en tanınmış alternatiflerinden biridir. ADP, bordro işlemleriyle tanınsa da, Workforce Now aracı yetenek yönetimi, sosyal haklar ve tabii ki bordro işlemleri için hepsi bir arada bir platform sunar.
ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri
- Düzenli anketler ile çalışan deneyimini anlayın
- Çalışanların yaygın İK sorunlarını çözmeleri için bir self servis portalı kurun
- ADP, çalışanlarınıza kendi sosyal haklarını ayarlamaları için seçenekler sunmanızı sağlar
- Takımınızın maaşlarını sektör standartlarıyla karşılaştırarak eşitliği sağlayın
ADP Workforce Now sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar sitenin yavaş olduğunu ve zaman aşımının hızlı olduğunu söylüyor
- Diğerleri, platformun diğer Zenefits alternatiflerine kıyasla sınırlı işlevselliğe sahip olduğunu söylüyor
ADP Workforce Now fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
ADP Workforce Now derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (6.300+ yorum)
7. Justworks
7/24 İK desteği için en iyisi
7/24 destek sunan bir İK yazılımına mı ihtiyacınız var? Justworks'ten başkasına bakmayın. Bu platform, e-posta, telefon sohbeti veya Slack aracılığıyla müşteri hizmetleri ve İK uzmanlarına ulaşmanızı sağlar. Ayrıca bordro otomasyonu, işe alım ve oryantasyon araçları ve büyük gruplar için sağlık sigortası planları da sunar.
Justworks en iyi özellikler
- Uluslararası bir takımı mı yönetiyorsunuz? Justworks, küresel yetenek kazanımını destekler
- Justworks, istihdam düzenlemelerini platformuna ve iş akışlarına entegre eder
- Justworks People Analytics ile veriye dayalı kararlar alın
- Justworks'ün otomatik bordro sistemi, çalışanların çalışma saatlerini izler ve maaş çeklerine senkronize eder
Justworks sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, uluslararası bordro çözümünün hala işlerin yapılması gerektiğini söylüyor
- Diğerleri Justworks'ün entegre çalışan bağlılığı özelliklerini veya sosyal fonksiyonlarını istiyor
Justworks fiyatlandırma
- Temel özellikler: 49 çalışana kadar aylık 59 $
- Artı: 49 çalışana kadar çalışan başına aylık 99 $
Justworks puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (430+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
8. Rippling
Çalışan hakları yönetimi için en iyisi
Rippling, maaş bordrosu ve sosyal hakların yönetimi için özellikler içeren, aynı zamanda gider ve cihaz yönetimini de destekleyen popüler bir işgücü yönetim platformudur. Ayrıca, bir BT Bulut ve Finans Bulut ile birlikte gelir, böylece Rippling'i birden fazla departmanda kullanabilirsiniz. ?
Rippling en iyi özellikler
- ABD veya global bordro sistemini kullanın
- Başvuru izleme sistemini kullanarak en yetenekli adayları işe alın ve veriye dayalı değerlendirmelerle performanslarını yönetin
- Rippling, entegre bir LMS ile çalışan eğitimini kolaylaştırır
- Çalışanların geri bildirimlerini toplamak ve çalışanların refahını ölçmek için araçlar
Rippling sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Rippling'in bir planlama aracı olmasını istiyor
- Diğerleri özelleştirilmiş raporlar sunmasını istiyor
Rippling fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Rippling puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2.100+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.900+ yorum)
9. Paychex
Küçük işletmeler için en iyisi
Paychex, özelleştirilebilir paketler sunar, böylece yalnızca ihtiyacınız olan İK özellikleri için ödeme yaparsınız. Serbest meslek sahibi veya küçük bir işletme sahibi olsanız da, bu Zenefits alternatifi, bordro ve kurumlar vergilerini optimize etmek için danışmanlara erişim sağlar.
Paychex en iyi özellikler
- Sigortaya mı ihtiyacınız var? Paychex, şemsiye sigorta, genel sorumluluk sigortası, işçi tazminat sigortası ve daha fazlasını içeren poliçelerle sizi buluşturur
- Paychex, başka bir bordro şirketinden geçiş yapmanıza yardımcı olacaktır
- FSA ve HSA dahil sağlık sigortası avantajlarını yönetin
- Paychex, çalışanların devamlılığını izler ve zaman saatleri sağlar
Paychex sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar zaman saatlerinin hatalı çalıştığını söylüyor
- Diğerleri, maaşlı çalışanlar için bordro işlemlerini yürütmenin karmaşık olduğunu söylüyor
Paychex fiyatlandırma
- Temel özellikler: Aylık 39 $ artı çalışan başına 5 $
- Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçiniz
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Paychex puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (1.400+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.400+ yorum)
10. Zoho People
En iyi çalışan CRM çözümü
Zoho, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), görev yönetimi ve daha fazlası için çözümler sunan hepsi bir arada bir iş paketidir. Zoho People, bordro ve izin gibi temel İK görevlerinin yanı sıra çalışan bağlılığı, eğitim ve devamlılık izleme gibi görevleri de yerine getirir.
Zoho People en iyi özellikler
- Zoho büyük bir yazılım ekosistemidir, bu nedenle halihazırda Zoho ürünlerini kullanıyorsanız bu iyi bir seçenektir
- Takımınızın basit sorularını hızlıca yanıtlamak için bir İK chatbotu oluşturun
- Giderleri kontrol altına almak mı istiyorsunuz? Zoho'nun gider yönetimi özelliğini deneyin ve harcamalarınızı kontrol altına alın
- Kendi isteğe bağlı LMS'nizi oluşturun
Zoho People sınırlamaları
- Görev yönetimi için ayrı bir çözüme ihtiyacınız var
- Bazı kullanıcılar, birden fazla kuruluşu yönetiyorsanız Zoho People'ı kullanmanın zor olduğunu söylüyor
Zoho People fiyatlandırma
- Essential HR: Kullanıcı başına aylık 1,25 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 2 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 4,50 $, yıllık faturalandırılır
- People Plus: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır
Zoho People puanlar ve yorumlar
- G2: 4. 4/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (240+ yorum)
Bonus: HRMS Yazılımı!
Zenefits alternatifleriyle İK yönetimini basitleştirin
Zenefits'in pek çok alternatifi bulunmaktadır. Sonuç olarak, kuruluşunuz için en iyi seçenek, işlerinizi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz özelliklere, süreçlere ve fiyatlandırmaya bağlıdır.
Bu listedeki tüm araçlar İK fonksiyonlarını desteklerken, ClickUp kadar çok yönlü ve özelleştirilebilir bir araç yoktur. Kendi veritabanınızı oluşturun, belge yönetimini kolaylaştırın veya birçok şablonumuzdan birinde bir AI aracından yararlanın — olanaklar sonsuzdur. ?
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