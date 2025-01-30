Başlangıçtan Başarıya: Küçük İşletmeler için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Küçük bir işletmeyi yönetmek, parkta yürüyüş yapmak kadar kolay değildir. Proje yönetimi, görevleri ve programları koordine etmekten takımınızı doğru yolda tutmaya kadar karmaşık bir sorumluluklar ağı içerir.

İşte burada küçük işletmeler için proje yönetimi araçları devreye girer. Görevleri yapılandırmanıza, işbirliğini teşvik etmenize ve sıkı programlara sarsılmaz bir hassasiyetle uymanıza olanak tanıyan bir platform sağlarlar.

Hiçbir görev gözden kaçmaz ve hiçbir son tarih atlanmaz.

Bu makalede, takımınız için en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olmak için küçük işletmeler için en iyi 10 proje yönetimi yazılımını tanıtacağız. Avantajları, dezavantajları, fiyatları ve ayırt edici özelliklerini incelerken kemerlerinizi bağlayın. ?

Küçük İşletmeler için Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?

Proje yönetimi yazılımı, şirketinizin projelerini ve görevlerini titizlikle organize etmenizi ve planlamanızı sağlayan bir araçtır. Devam eden projeleri izlemek, kaynak yönetimini gözlemlemek ve takımınızla işbirliği yapmak için sanal bir çalışma alanı oluşturur.

ClickUp 3. 0, işlerin ilerlemesini sağlamak için tüm takımınızın veya bir kişinin iş yükünü görebileceğiniz basitleştirilmiş bir görünüm sunar

Küçük işletmeler için en iyi proje yönetimi yazılımı, küçük ölçekli şirketlerin iş akışlarını zahmetsizce denetlemenizi sağlar. Genellikle kurumsal çözümlerden daha bütçe dostudur ve sorunsuz son teslim tarihleri ve görev izleme sağlamak için yerleşik takvimler ve hatırlatıcılar içerir. ✅

Ayrıca, e-posta karmaşasını azaltan ve küçük takımlar içindeki işbirliğini şeffaf hale getiren güçlü iletişim özelliklerine sahip hafif bir arayüz bekleyebilirsiniz. Kaliteli bir proje yönetimi aracı, takımınızın finansal kısıtlamalar içinde fonksiyonunu yerine getirmesine yardımcı olmak için bütçeleme, zaman takibi ve faturalandırma özelliklerine sahiptir.

İşletmeniz için doğru proje yönetimi aracını seçmek için aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:

Kullanım kolaylığı : Ekip arkadaşlarınızın hızlı ve etkili bir şekilde kullanmaya başlayabilmesi için minimum eğitim gereksinimi olan sezgisel bir arayüz tercih edin

Görev yönetimi : Görevleri oluşturup atamanıza, : Görevleri oluşturup atamanıza, proje hedeflerini ve son tarihlerini belirlemenize ve ilerlemeyi kolayca izlemenize yardımcı olur

İşbirliği: Dosya paylaşımı, yorum konuları ve gerçek zamanlı güncellemeler yoluyla işbirliğini kolaylaştıran bir proje yönetimi çözümü arayın

ClickUp 3. 0, ClickUp AI ile görevleri doğrudan düzenlerken farklı görünümler arasında geçiş yapma ve dönüştürme olanağı sunar

Özelleştirme : Proje ve : Proje ve görev yönetimi çözümleri, kişiselleştirilmiş iş akışları, özel alanlar ve proje şablonları gibi seçeneklerle belirli iş ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır

Entegrasyon : Proje yönetimi aracının, e-posta, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve muhasebe yazılımı gibi işletmenizin kullandığı diğer yazılımlarla entegre olup olmadığını kontrol edin

Uygun fiyat ve ölçeklenebilirlik: Yazılımın fiyatını ve ücretsiz veya düşük maliyetli planlarının bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirin. Ayrıca, aracın büyüyen işletmeleri ve karmaşık projeleri desteklemek için gelişmiş özellikler sunup sunmadığını da kontrol etmek isteyebilirsiniz

küçük İşletmeler İçin Kullanışlı 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Küçük işletmeler için en iyi proje yönetimi yazılımları listemizle operasyonlarınızı geliştirin ve işinizin büyümesini hızlandırın. Engeller, kaçırılan teslim tarihleri ve verimsiz işbirliğine veda edin. Bu araçların en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını keşfetmek için bize katılın. ?

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

Proje planları oluşturmak, görevleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için hepsi bir arada bir araç mı arıyorsunuz? Aramanız ClickUp ile sona eriyor, küçük ve büyüyen işletmeler için ideal, kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir çözüm! ✨

Güçlü Proje Yönetimi Paketi, tüm projenizi izlemeyi çocuk oyuncağına çevirir. İş akışlarınızı görselleştirmek ve yönetmek için 15'ten fazla proje görünümü sunar. Örneğin, Kanban Panoları ile görevleri sürükle ve bırak kartları olarak düzenleyebilir veya geniş Gantt Grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümleriyle dönüm noktalarını ve bağımlılıkları kolayca izleyebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri ile net teslimat hedefleri, performans ölçütleri ve OKR'ler belirleyebilirsiniz. Haftalık çalışan puan kartları ve övgülerle takımınızın motivasyonunu ve verimliliğini yüksek tutun.

ClickUp'ın görev yönetimi gelişmiş özellikleri, iş onaylarını hızlandırmak için gerçek zamanlı yorumlama ve düzeltme ve Zihin Haritaları aracılığıyla beyin fırtınası gibi çeşitli işlevleri kapsar.

Ayrıca, ek dosyaları paylaşabilir ve Sohbet görünümünde gerçek zamanlı konuşmalara katılabilir, görevlerle ilgili tartışmaları tek bir konu altında sürdürebilirsiniz.

İşletmeniz için temiz ve kapsamlı kayıtlar tutmak için ClickUp Docs işbirliği araçlarını kullanın. Proje zaman çizelgeleri ve kullanıcı test çalışmaları gibi öğeleri oluşturmak, toplantı notlarını özetlemek ve ilgi çekici müşteri e-postaları taslakları hazırlamak için yapay zeka destekli bir asistan elde edersiniz.

Sprint planlamasını hızlandırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu'ndan yararlanın. Agile takımlar için idealdir, çünkü şunları yapmanızı sağlar:

Formları kullanarak birikmiş talepleri kolaylaştırın ve önceliklendirin

Panolar veya Sprintler içinde projeleri yönetirken takımlar arasında işleri yürütün

Sürekli iyileştirme için sorunsuz geriye dönük toplantılar düzenleyin

Küçük takımlar, rutin görevleri otomatikleştiren ve herkesin zamanını boşaltan 100'den fazla ClickUp Otomasyonu'na bayılacak!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin aralığı yeni kullanıcılar için biraz fazla olabilir (ancak ClickUp'ın kapsamlı kılavuzları ve öğreticileri bunu kolaylaştırır)

AI özellikleri ücretli planlarla sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Asana

Sorunsuz çapraz fonksiyonlu ekip çalışması için en iyi platform olan Asana ile küçük işletmenizin proje yönetimini bir üst seviyeye taşıyın. ?

Asana ile projelerinizi ve görevlerinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ön tanımlı Liste görünümü, son teslim tarihlerini ve atanan kişileri izlemek için temiz bir ekran sunar. Esnek görev görselleştirmelerinin keyfini çıkarmak için pano, zaman çizelgesi, takvim ve gösterge paneli görünümleri arasında kolayca geçiş yapın.

Kanban panolarını kullanarak proje görevlerini önceliklendirin ve teslimatta engelleri tespit edin. Görev kartlarının durumunu güncellemek için sürükle ve bırak arayüzü ile donatılmış etiketli sütunlar sayesinde iş akışı şeffaflığını artırın.

Kurallar özelliğini kullanarak görevleri otomatikleştirin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve paydaşlara bildirimler göndererek manuel görevleri azaltın. Hatta görev ve proje şablonları oluşturabilir, açıklamalar, organizasyonel etiketler, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve özel alanlar (ücretli planlarda mevcuttur) ekleyerek yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.

Asana'nın en iyi özellikleri

Slack, Gmail ve Zapier gibi 200'den fazla araçla entegre olur

Sezgisel arayüz

Gerçek zamanlı raporlama

Görev görselleştirme için Kanban panoları

Görev otomasyonu özelliği

Asana sınırlamaları

Arayüz biraz karmaşık görünebilir

Gelişmiş raporlama özellikleri için sınırlı özelleştirme

Asana fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

3. Zoho Projeleri

Kolayca planlama, izleme ve işbirliği yapmanızı sağlayan çevrimiçi proje yönetimi müttefikiniz Zoho Projects'in gücünü keşfedin. Bu ölçeklenebilir yazılım, hem temel hem de karmaşık projeleri yönetebilir. Önceden plan yapın, işi yönetilebilir görevlere bölün, ilerlemeyi sistematik olarak izleyin ve her son teslim tarihine zamanında ulaşın.

Bu araç, esnek çalışma saatlerini, program temel hatlarını, takım odaklı görev dağılımını ve hatırlatıcıları yönetme yetenekleriyle öne çıkar. Zaman takibi ve kaynak yönetimi, takımın iş yükünü dengede tutmak için imdadınıza yetişir. ?

Görev otomasyonu ve kolaylaştırılmış geçişlerle iş akışınızı daha da geliştirin. Gelişmiş raporları kullanarak ilerlemeyi izleyin ve gider izleme ile bütçeleri kolayca yönetin. Uzak takımlar, etkileşimli beslemeler, yerleşik sohbet, tartışma forumları ve dosya paylaşım alanları aracılığıyla bağlantıda kalabilir.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Proje süreçlerini görselleştirmek için Gantt grafikleri

Google ve Microsoft uygulamalarıyla entegre

Kullanışlı mobil uygulama

Görev otomasyonu

Birden çok görev görünümü

Zoho Projects sınırlamaları

Bazı özellikler eksik olabilir veya bulunması zor olabilir

Tüm tarayıcıları desteklemeyebilir

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz : 3 kullanıcıya kadar

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (400+ yorum)

4. Trello

Trello, Kanban panolarıyla ünlü görsel proje yönetimi aracı. Görevleri kartlar halinde gösterir ve her bir kart, son teslim tarihi, atanan kişi, etiket, ek dosya ve yorumlarla özelleştirilebilir. Kartları sürükleyip bırakarak kolayca yeniden düzenleyin ve görsel işbirliği yapın. ?

Trello, kullanıcı dostu arayüzüyle övgü topluyor ve sınırlı eğitim kaynaklarına sahip küçük işletmeler için ideal. Pazarlama, satış, tasarım ve takım yönetimini kapsayan şablon hazinesinden seçim yapın veya sıfırdan yeni bir pano oluşturun.

Platform, Kanban panolarının yanı sıra diğer düzenleri de sunarak çeşitli proje ihtiyaçlarını karşılar. Son tarih izleme için bir takvime, zamanlama için bir zaman çizelgesine, yapılandırılmış verileri görüntülemek için bir tabloya veya konum tabanlı görevler için bir haritaya ihtiyacınız varsa, Trello size her şeyi sunar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Çeşitli proje görünümleri

100'den fazla şablon

Slack, Jira, Miro vb. ile entegre olur.

Projeleri yöneten görsel işbirliği özellikleri

Butler, kod gerektirmeyen görev otomasyon asistanı

Trello sınırlamaları

3-5 kişinin dahil olduğu daha küçük görevler için daha uygundur

Kullanıcılar, bu listedeki en iyi proje yönetimi yazılımlarından bazılarına kıyasla daha fazla yerleşik rapor ve analizden yararlanabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)

5. Hub Planner

Hub Planner, takımların proje koordinasyonu, bütçe izleme, PTO izleme ve verimli zaman çizelgesi yönetimi gibi işlemleri tek bir platformda gerçekleştirmesine yardımcı olan, en gelişmiş kaynak planlama ve yönetim yazılımıdır.

Proje harcamalarını kontrol altına almak ve proje karlılığı hakkında bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Hub Planner'ın Fatura Oranları Uzantısı, proje bütçeleme ve harcama hesaplamaları için kullanışlı fonksiyonlarla fatura yönetiminizi tam olarak kontrol etmenize yardımcı olur. ??‍?

Dahası, bu kullanışlı araç, kaynakların kullanılabilirliği ve kullanımı hakkında hızlı içgörüler sunan ve proje planlamasını kolaylaştıran sezgisel bir sürükle ve bırak kaynak planlayıcı özelliğine sahiptir. Ayrıca, gerçek zaman çizelgesi verilerini planlanan tahminlerle karşılaştırarak takımınızın performansı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Gerçek zamanlı analizler için, kullanıcı dostu gösterge panelini kullanarak tek tek kaynakları ve proje performansını zahmetsizce inceleyin.

Hub Planner'ın en iyi özellikleri

Proje bütçe kontrolü

Zaman çizelgesi yönetimi

Veri odaklı raporlar

Kullanıcı dostu kaynak planlayıcı

Sorunsuz izin ve tatil talepleri

Hub Planner sınırlamaları

Gerçek zamanlı görev takipçisi, kullanışlı bir ek özellik olacaktır

Daha fazla yazılım entegrasyonu olabilir

Hub Planner fiyatlandırması

Tak ve Çalıştır : Kullanıcı başına aylık 7 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

İş Lideri: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hub Planner puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (15+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

6. Wrike

Wrike, sınırsız kullanıcı için cömert bir ücretsiz plana sahip olduğu için, kısıtlı bütçeye sahip küçük işletmeler için bir proje ve kaynak yönetimi yazılımıdır.

Wrike'ın işlevler arası işbirliği özellikleriyle proje yönetimi verimliliğinde zirveye ulaşın. Platform son derece uyarlanabilir—projenizin 360° görünümünü korurken, takımınızın ihtiyaç ve tercihlerine göre iş akışlarını, görünümleri ve çalışma alanlarını ayarlayabilirsiniz. ?

Otomasyon özellikleri, tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak ve yinelenen işleri azaltarak verimliliği artırır. Otomatik onaylar, talep formları ve tekrarlanabilir şablonlar sayesinde, takımınız takımlar arasında projeleri yönetirken önemli görevleri yerine getirmek için daha fazla zamana sahip olur.

Wrike gösterge panelinizi iş gününüze göre özelleştirilmiş bileşenlerle kişiselleştirin, böylece seçtiğiniz görevler veya öncelikli öğeler hakkında güncel kalın.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi çok yönlü proje görünümleri

Özel istek formları

Düzeltme ve otomatik onaylar

Gerçek zamanlı gösterge paneli analizi

Airtable, Gmail ve Dropbox gibi araçlarla entegre olur

Wrike sınırlamaları

Büyük projelerde değişiklikleri izlemek zor olabilir

Bazı kullanıcılar zor bir öğrenme süreci yaşayabilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırsız kullanıcı

Takım : Kullanıcı başına aylık 9,80 $ (2–25 kullanıcı)

İş : Kullanıcı başına aylık 24,80 $ (5–500 kullanıcı)

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin (5 ila sınırsız kullanıcı)

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin (5 ila sınırsız kullanıcı)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Wrike puanları ve yorumları

G2 : 4. 2/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Notion

Notion'un esnekliği, uygun fiyatı ve görev izleme özellikleri, onu küçük işletmelerin proje yönetimi için mükemmel bir seçim haline getirir.

ClickUp gibi, Notion'un AI asistanı da yüksek kaliteli proje belgelerini hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. AI'nın saniyeler içinde bir ilk proje planı oluşturmasına izin verin veya kendiniz yazın ve AI'nın onu mükemmelliğe ulaştırmasını izleyin. ✨

Özelleştirilebilir AI Otomatik Doldurma özelliği ile zaman alan görevlere veda edin. Bu özelliği kullanarak her proje teslimatına anahtar sonuçları ve güncellemeleri zahmetsizce ekleyin.

Notion ayrıca, mühendislik ve ürün takımları için birikmiş işleri düzenlemeye, sprintleri organize etmeye ve hataları izlemeye yardımcı olan kullanıma hazır iş akışları sunar.

Ayrıca, platform tüm proje türleri için çeşitli görünümler sunar. Titiz görev izleme için tablo görünümünü kullanın, son teslim tarihlerini takip etmek için Takvim görünümüne geçin veya Zaman Çizelgesi görünümünde ilerlemeyi değerlendirin.

Notion'un en iyi özellikleri

Otomatik sprintler

GitHub, Figma ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar

AI asistanı

Tüm bilgileri merkezileştiren Wiki özelliği

Önceden tasarlanmış şablonlar

Notion sınırlamaları

Mobil cihazlarda yavaş çalışma eğilimi gösterir

Talimatların eksikliği, bazı kullanıcılar için sayfa oluşturmayı zorlaştırabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)

8. monday. com

monday. com, küçük işletmelerin projeleri verimli bir şekilde yönetmelerine ve bunu yaparken paradan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Platform, ücretsiz ve uygun fiyatlı giriş seviyesi planlar sunar ve kullanıcı dostudur, böylece eğitim ve işe alımla ilgili masrafları azaltır. ?

Görevleri kolayca atayarak ve önceliklendirerek takımınızı güçlendirin. Proje programları oluşturun, takımınızın ilerlemesini izleyin ve tüm projenizi tek bir yerden yönetin.

Proje, süreç, departman veya müşteriye özel görevler gibi takımınızın benzersiz tarzına uyacak şekilde iş akışlarını uyarlayın. Aşağıdakiler gibi çeşitli proje görünümlerinden yararlan

Gantt grafikleri

Kanban panoları

Zaman çizelgesi görünümleri

monday. com, çok sayıda ücretsiz özelleştirilebilir şablon sunar. Pazarlama kampanyaları ve editoryal takvimlerden etkinlik planlamasına, CRM grafiklerine ve İK formlarına kadar, küçük işletmelere yönelik birçok hazır şablon bulabilirsiniz. E-posta hatırlatıcıları gönderme ve proje onay taleplerini işleme gibi zaman alıcı faaliyetler için otomasyon özellikleri de zaman kazanmanızı sağlar.

monday. com en iyi özellikler

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

Esnek ve ölçeklenebilir

Görev otomasyonu

Google Drive, Gmail ve Trello gibi proje yönetimi araçlarıyla entegre olur

Çeşitli şablonlar ve proje görünümleri

monday. com sınırlamaları

İlk kurulum zaman alıcı olabilir

Ana ekran özelleştirme daha esnek olabilir

monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

monday. com puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

9. Paymo

Paymo, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi çözümü olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu proje ve görev yönetimi, zaman takibi ve müşteri faturalandırması için hepsi bir arada bir platformdur. ?

Ayrıntılı Görev Görünümü'nde gerçek zamanlı iletişim kurun, yinelenen görevleri ayarlayın, son tarihler ve öncelikler belirleyin ve iş yüklerini birden fazla takım üyesine zahmetsizce atayın.

Görevleriniz tüm projelerde görünür ve bunları öncelik, ilerleme veya son teslim tarihine göre gruplandırabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre görev görünümleri arasında geçiş yapın; Kanban panosunu kullanarak görev durumlarını kontrol edin veya Liste görünümünü açarak atanan kişiler, son teslim tarihleri ve fatura türü gibi ayrıntıları görüntüleyin.

Paymo Track'i kullanarak günlük faaliyetlere harcanan zamanı büyük bir hassasiyetle kaydedin. Zamanlayıcıyı başlatıp durdurabilir, toplu zaman girdileri ekleyebilir ve odaklanarak çalışmak için Pomodoro özelliğini deneyebilirsiniz. Zaman çizelgelerini kapsamlı raporlara ve profesyonel faturalara dönüştürün.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Mobil uygulama mevcuttur

Otomatik zaman takibi

Sürükle ve bırak arayüzü

Özelleştirilebilir zaman çizelgeleri

Canlı raporlama

Paymo sınırlamaları

Tüm özelliklere mobil uygulamadan erişilemez

Yeni kullanıcılar biraz eğitim gerektirebilir

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz (en fazla 1 kullanıcı)

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 4,95 $ (maksimum 1 kullanıcı)

Küçük Ofis : Kullanıcı başına aylık 9,95 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Paymo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

10. Jira

Atlassian'ın Jira'sı, Agile takımlarının arkasındaki dinamik güçtür, takımların verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur ve proje işbirliğini teşvik eder. Küçük işletmeler, ölçeklenebilirliği, ilerleme izleme seçeneği ve önceden yapılandırılmış çok çeşitli şablonlardan yararlanabilir.

Platform, büyük sprintleri yönetilebilir görevlere dönüştürerek görselleştiren Scrum panoları sunarak takımınızın sonuçları daha hızlı elde etmesine yardımcı olur. Etkileşimli zaman çizelgesi, destan eklemek, iş öğelerini haritalamak, bağımlılıkları izlemek ve sürüm programları ayarlamak için yaratıcı bir alan gibidir. ?

Jira, kullanıma hazır raporları ve gösterge panelleriyle bir adım öteye gider ve iş ortamınız hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar.

Tüm bunların yanı sıra, Jira şablonları sayesinde zaman kazanabilir, odaklanmanızı koruyabilir ve araçlarınızı zahmetsizce birbirine bağlayabilirsiniz. Yazılım geliştirme, pazarlama ve ürün yönetimi dahil olmak üzere çeşitli takımları, departmanları ve kategorileri kapsar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Takımlarınızı ve paydaşlarınızı senkronizasyonda tutan proje zaman çizelgeleri

Özelleştirilebilir iş akışları

3.000'den fazla uygulama entegrasyonu

Scrum panoları

Ayrıntılı raporlar

Jira sınırlamaları

Yeni başlayanlar, platformdan en iyi şekilde yararlanmak için eğitime ihtiyaç duyabilir

Gösterge panelleri daha fazla özelleştirme seçeneğinden yararlanabilir

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz : 10 kullanıcıya kadar

Standart : Kullanıcı başına aylık 8,15 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (13.000+ yorum)

Küçük İşletmeler için En İyi Proje Yönetimi Yazılımıyla Proje Verimliliğini Artırın

Bütçe kısıtlamalarınız ve eğitim kapasiteniz ne olursa olsun, bu 10 proje yönetimi aracı küçük işletmeler için görev izleme ve ekip çalışmasını kolaylaştırarak projelerin başarılı olmasını sağlar.

Kapsamlı proje yönetimi için ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Kullanıcı dostu özellikleri ve uygun maliyetli planları ile ClickUp, tüm proje aşamalarında verimli görev yönetimini mümkün kılar! ?