Başlangıçtan Başarıya: Küçük İşletmeler için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Küçük bir işletmeyi yönetmek, parkta yürüyüş yapmak kadar kolay değildir. Proje yönetimi, görevleri ve programları koordine etmekten takımınızı doğru yolda tutmaya kadar karmaşık bir sorumluluklar ağı içerir.
İşte burada küçük işletmeler için proje yönetimi araçları devreye girer. Görevleri yapılandırmanıza, işbirliğini teşvik etmenize ve sıkı programlara sarsılmaz bir hassasiyetle uymanıza olanak tanıyan bir platform sağlarlar.
Hiçbir görev gözden kaçmaz ve hiçbir son tarih atlanmaz.
Bu makalede, takımınız için en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olmak için küçük işletmeler için en iyi 10 proje yönetimi yazılımını tanıtacağız. Avantajları, dezavantajları, fiyatları ve ayırt edici özelliklerini incelerken kemerlerinizi bağlayın. ?
Küçük İşletmeler için Proje Yönetimi Yazılımı Nedir?
Proje yönetimi yazılımı, şirketinizin projelerini ve görevlerini titizlikle organize etmenizi ve planlamanızı sağlayan bir araçtır. Devam eden projeleri izlemek, kaynak yönetimini gözlemlemek ve takımınızla işbirliği yapmak için sanal bir çalışma alanı oluşturur.
Küçük işletmeler için en iyi proje yönetimi yazılımı, küçük ölçekli şirketlerin iş akışlarını zahmetsizce denetlemenizi sağlar. Genellikle kurumsal çözümlerden daha bütçe dostudur ve sorunsuz son teslim tarihleri ve görev izleme sağlamak için yerleşik takvimler ve hatırlatıcılar içerir. ✅
Ayrıca, e-posta karmaşasını azaltan ve küçük takımlar içindeki işbirliğini şeffaf hale getiren güçlü iletişim özelliklerine sahip hafif bir arayüz bekleyebilirsiniz. Kaliteli bir proje yönetimi aracı, takımınızın finansal kısıtlamalar içinde fonksiyonunu yerine getirmesine yardımcı olmak için bütçeleme, zaman takibi ve faturalandırma özelliklerine sahiptir.
Küçük İşletmeler için Proje Yönetimi Yazılım Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İşletmeniz için doğru proje yönetimi aracını seçmek için aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:
- Kullanım kolaylığı: Ekip arkadaşlarınızın hızlı ve etkili bir şekilde kullanmaya başlayabilmesi için minimum eğitim gereksinimi olan sezgisel bir arayüz tercih edin
- Görev yönetimi: Görevleri oluşturup atamanıza, proje hedeflerini ve son tarihlerini belirlemenize ve ilerlemeyi kolayca izlemenize yardımcı olur
- İşbirliği: Dosya paylaşımı, yorum konuları ve gerçek zamanlı güncellemeler yoluyla işbirliğini kolaylaştıran bir proje yönetimi çözümü arayın
- Özelleştirme: Proje ve görev yönetimi çözümleri, kişiselleştirilmiş iş akışları, özel alanlar ve proje şablonları gibi seçeneklerle belirli iş ihtiyaçlarına uyum sağlamalıdır
- Entegrasyon: Proje yönetimi aracının, e-posta, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri ve muhasebe yazılımı gibi işletmenizin kullandığı diğer yazılımlarla entegre olup olmadığını kontrol edin
- Uygun fiyat ve ölçeklenebilirlik: Yazılımın fiyatını ve ücretsiz veya düşük maliyetli planlarının bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirin. Ayrıca, aracın büyüyen işletmeleri ve karmaşık projeleri desteklemek için gelişmiş özellikler sunup sunmadığını da kontrol etmek isteyebilirsiniz
küçük İşletmeler İçin Kullanışlı 10 Proje Yönetimi Yazılımı
Küçük işletmeler için en iyi proje yönetimi yazılımları listemizle operasyonlarınızı geliştirin ve işinizin büyümesini hızlandırın. Engeller, kaçırılan teslim tarihleri ve verimsiz işbirliğine veda edin. Bu araçların en iyi özelliklerini ve sınırlamalarını keşfetmek için bize katılın. ?
1. ClickUp
Proje planları oluşturmak, görevleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için hepsi bir arada bir araç mı arıyorsunuz? Aramanız ClickUp ile sona eriyor, küçük ve büyüyen işletmeler için ideal, kullanıcı dostu ve uygun fiyatlı bir çözüm! ✨
Güçlü Proje Yönetimi Paketi, tüm projenizi izlemeyi çocuk oyuncağına çevirir. İş akışlarınızı görselleştirmek ve yönetmek için 15'ten fazla proje görünümü sunar. Örneğin, Kanban Panoları ile görevleri sürükle ve bırak kartları olarak düzenleyebilir veya geniş Gantt Grafiği, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümleriyle dönüm noktalarını ve bağımlılıkları kolayca izleyebilirsiniz.
ClickUp Hedefleri ile net teslimat hedefleri, performans ölçütleri ve OKR'ler belirleyebilirsiniz. Haftalık çalışan puan kartları ve övgülerle takımınızın motivasyonunu ve verimliliğini yüksek tutun.
ClickUp'ın görev yönetimi gelişmiş özellikleri, iş onaylarını hızlandırmak için gerçek zamanlı yorumlama ve düzeltme ve Zihin Haritaları aracılığıyla beyin fırtınası gibi çeşitli işlevleri kapsar.
Ayrıca, ek dosyaları paylaşabilir ve Sohbet görünümünde gerçek zamanlı konuşmalara katılabilir, görevlerle ilgili tartışmaları tek bir konu altında sürdürebilirsiniz.
İşletmeniz için temiz ve kapsamlı kayıtlar tutmak için ClickUp Docs işbirliği araçlarını kullanın. Proje zaman çizelgeleri ve kullanıcı test çalışmaları gibi öğeleri oluşturmak, toplantı notlarını özetlemek ve ilgi çekici müşteri e-postaları taslakları hazırlamak için yapay zeka destekli bir asistan elde edersiniz.
Sprint planlamasını hızlandırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Agile Proje Yönetimi Şablonu'ndan yararlanın. Agile takımlar için idealdir, çünkü şunları yapmanızı sağlar:
- Formları kullanarak birikmiş talepleri kolaylaştırın ve önceliklendirin
- Panolar veya Sprintler içinde projeleri yönetirken takımlar arasında işleri yürütün
- Sürekli iyileştirme için sorunsuz geriye dönük toplantılar düzenleyin
Küçük takımlar, rutin görevleri otomatikleştiren ve herkesin zamanını boşaltan 100'den fazla ClickUp Otomasyonu'na bayılacak!
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Düzinelerce ücretsiz proje yönetimi şablonu
- 1.000'den fazla ClickUp Slack ve Dropbox gibi popüler iş araçlarıyla entegrasyonlar
- clickUp ile 360° proje görünürlüğü Karmaşık projeler için gösterge panelleri
- Programları ve dönüm noktalarını izlemek için takvim görünümü
- Hızlı takım iletişimi için sohbet işbirliği araçları görünümü
- Çalışma Alanınızı düzenlemek ve erişim düzeylerini özelleştirmek için ClickUp Hiyerarşisi
- Özel hatırlatıcılar ve bildirimler ile yerleşik zaman takibi gibi gelişmiş özellikler
- 35'ten fazla ClickApp ile kodlama yapmadan iş akışlarını özelleştirin
- Gerçek zamanlı proje yönetimi hedef izleme
- Zengin özelliklere sahip web, masaüstü ve mobil uygulamalar
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile basit görsel işbirliği ve zihin haritaları
- Ücretsiz plan yüklendi
- Bütçeleme ve faturalandırma konusunda yardımcı olur
ClickUp sınırlamaları
- Özelliklerin aralığı yeni kullanıcılar için biraz fazla olabilir (ancak ClickUp'ın kapsamlı kılavuzları ve öğreticileri bunu kolaylaştırır)
- AI özellikleri ücretli planlarla sınırlıdır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Asana
Sorunsuz çapraz fonksiyonlu ekip çalışması için en iyi platform olan Asana ile küçük işletmenizin proje yönetimini bir üst seviyeye taşıyın. ?
Asana ile projelerinizi ve görevlerinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ön tanımlı Liste görünümü, son teslim tarihlerini ve atanan kişileri izlemek için temiz bir ekran sunar. Esnek görev görselleştirmelerinin keyfini çıkarmak için pano, zaman çizelgesi, takvim ve gösterge paneli görünümleri arasında kolayca geçiş yapın.
Kanban panolarını kullanarak proje görevlerini önceliklendirin ve teslimatta engelleri tespit edin. Görev kartlarının durumunu güncellemek için sürükle ve bırak arayüzü ile donatılmış etiketli sütunlar sayesinde iş akışı şeffaflığını artırın.
Kurallar özelliğini kullanarak görevleri otomatikleştirin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve paydaşlara bildirimler göndererek manuel görevleri azaltın. Hatta görev ve proje şablonları oluşturabilir, açıklamalar, organizasyonel etiketler, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve özel alanlar (ücretli planlarda mevcuttur) ekleyerek yaratıcılığınızı ortaya çıkarabilirsiniz.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Slack, Gmail ve Zapier gibi 200'den fazla araçla entegre olur
- Sezgisel arayüz
- Gerçek zamanlı raporlama
- Görev görselleştirme için Kanban panoları
- Görev otomasyonu özelliği
Asana sınırlamaları
- Arayüz biraz karmaşık görünebilir
- Gelişmiş raporlama özellikleri için sınırlı özelleştirme
Asana fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza kadar ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
3. Zoho Projeleri
Kolayca planlama, izleme ve işbirliği yapmanızı sağlayan çevrimiçi proje yönetimi müttefikiniz Zoho Projects'in gücünü keşfedin. Bu ölçeklenebilir yazılım, hem temel hem de karmaşık projeleri yönetebilir. Önceden plan yapın, işi yönetilebilir görevlere bölün, ilerlemeyi sistematik olarak izleyin ve her son teslim tarihine zamanında ulaşın.
Bu araç, esnek çalışma saatlerini, program temel hatlarını, takım odaklı görev dağılımını ve hatırlatıcıları yönetme yetenekleriyle öne çıkar. Zaman takibi ve kaynak yönetimi, takımın iş yükünü dengede tutmak için imdadınıza yetişir. ?
Görev otomasyonu ve kolaylaştırılmış geçişlerle iş akışınızı daha da geliştirin. Gelişmiş raporları kullanarak ilerlemeyi izleyin ve gider izleme ile bütçeleri kolayca yönetin. Uzak takımlar, etkileşimli beslemeler, yerleşik sohbet, tartışma forumları ve dosya paylaşım alanları aracılığıyla bağlantıda kalabilir.
Zoho Projects'in en iyi özellikleri
- Proje süreçlerini görselleştirmek için Gantt grafikleri
- Google ve Microsoft uygulamalarıyla entegre
- Kullanışlı mobil uygulama
- Görev otomasyonu
- Birden çok görev görünümü
Zoho Projects sınırlamaları
- Bazı özellikler eksik olabilir veya bulunması zor olabilir
- Tüm tarayıcıları desteklemeyebilir
Zoho Projects fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar
- Premium: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Zoho Projects puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ yorum)
4. Trello
Trello, Kanban panolarıyla ünlü görsel proje yönetimi aracı. Görevleri kartlar halinde gösterir ve her bir kart, son teslim tarihi, atanan kişi, etiket, ek dosya ve yorumlarla özelleştirilebilir. Kartları sürükleyip bırakarak kolayca yeniden düzenleyin ve görsel işbirliği yapın. ?
Trello, kullanıcı dostu arayüzüyle övgü topluyor ve sınırlı eğitim kaynaklarına sahip küçük işletmeler için ideal. Pazarlama, satış, tasarım ve takım yönetimini kapsayan şablon hazinesinden seçim yapın veya sıfırdan yeni bir pano oluşturun.
Platform, Kanban panolarının yanı sıra diğer düzenleri de sunarak çeşitli proje ihtiyaçlarını karşılar. Son tarih izleme için bir takvime, zamanlama için bir zaman çizelgesine, yapılandırılmış verileri görüntülemek için bir tabloya veya konum tabanlı görevler için bir haritaya ihtiyacınız varsa, Trello size her şeyi sunar.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Çeşitli proje görünümleri
- 100'den fazla şablon
- Slack, Jira, Miro vb. ile entegre olur.
- Projeleri yöneten görsel işbirliği özellikleri
- Butler, kod gerektirmeyen görev otomasyon asistanı
Trello sınırlamaları
- 3-5 kişinin dahil olduğu daha küçük görevler için daha uygundur
- Kullanıcılar, bu listedeki en iyi proje yönetimi yazılımlarından bazılarına kıyasla daha fazla yerleşik rapor ve analizden yararlanabilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000'den fazla yorum)
5. Hub Planner
Hub Planner, takımların proje koordinasyonu, bütçe izleme, PTO izleme ve verimli zaman çizelgesi yönetimi gibi işlemleri tek bir platformda gerçekleştirmesine yardımcı olan, en gelişmiş kaynak planlama ve yönetim yazılımıdır.
Proje harcamalarını kontrol altına almak ve proje karlılığı hakkında bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Hub Planner'ın Fatura Oranları Uzantısı, proje bütçeleme ve harcama hesaplamaları için kullanışlı fonksiyonlarla fatura yönetiminizi tam olarak kontrol etmenize yardımcı olur. ???
Dahası, bu kullanışlı araç, kaynakların kullanılabilirliği ve kullanımı hakkında hızlı içgörüler sunan ve proje planlamasını kolaylaştıran sezgisel bir sürükle ve bırak kaynak planlayıcı özelliğine sahiptir. Ayrıca, gerçek zaman çizelgesi verilerini planlanan tahminlerle karşılaştırarak takımınızın performansı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Gerçek zamanlı analizler için, kullanıcı dostu gösterge panelini kullanarak tek tek kaynakları ve proje performansını zahmetsizce inceleyin.
Hub Planner'ın en iyi özellikleri
- Proje bütçe kontrolü
- Zaman çizelgesi yönetimi
- Veri odaklı raporlar
- Kullanıcı dostu kaynak planlayıcı
- Sorunsuz izin ve tatil talepleri
Hub Planner sınırlamaları
- Gerçek zamanlı görev takipçisi, kullanışlı bir ek özellik olacaktır
- Daha fazla yazılım entegrasyonu olabilir
Hub Planner fiyatlandırması
- Tak ve Çalıştır: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- İş Lideri: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Hub Planner puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)
6. Wrike
Wrike, sınırsız kullanıcı için cömert bir ücretsiz plana sahip olduğu için, kısıtlı bütçeye sahip küçük işletmeler için bir proje ve kaynak yönetimi yazılımıdır.
Wrike'ın işlevler arası işbirliği özellikleriyle proje yönetimi verimliliğinde zirveye ulaşın. Platform son derece uyarlanabilir—projenizin 360° görünümünü korurken, takımınızın ihtiyaç ve tercihlerine göre iş akışlarını, görünümleri ve çalışma alanlarını ayarlayabilirsiniz. ?
Otomasyon özellikleri, tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak ve yinelenen işleri azaltarak verimliliği artırır. Otomatik onaylar, talep formları ve tekrarlanabilir şablonlar sayesinde, takımınız takımlar arasında projeleri yönetirken önemli görevleri yerine getirmek için daha fazla zamana sahip olur.
Wrike gösterge panelinizi iş gününüze göre özelleştirilmiş bileşenlerle kişiselleştirin, böylece seçtiğiniz görevler veya öncelikli öğeler hakkında güncel kalın.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Kanban panoları ve Gantt grafikleri gibi çok yönlü proje görünümleri
- Özel istek formları
- Düzeltme ve otomatik onaylar
- Gerçek zamanlı gösterge paneli analizi
- Airtable, Gmail ve Dropbox gibi araçlarla entegre olur
Wrike sınırlamaları
- Büyük projelerde değişiklikleri izlemek zor olabilir
- Bazı kullanıcılar zor bir öğrenme süreci yaşayabilir
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sınırsız kullanıcı
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $ (2–25 kullanıcı)
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $ (5–500 kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin (5 ila sınırsız kullanıcı)
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin (5 ila sınırsız kullanıcı)
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (2.000'den fazla yorum)
7. Notion
Notion'un esnekliği, uygun fiyatı ve görev izleme özellikleri, onu küçük işletmelerin proje yönetimi için mükemmel bir seçim haline getirir.
ClickUp gibi, Notion'un AI asistanı da yüksek kaliteli proje belgelerini hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır. AI'nın saniyeler içinde bir ilk proje planı oluşturmasına izin verin veya kendiniz yazın ve AI'nın onu mükemmelliğe ulaştırmasını izleyin. ✨
Özelleştirilebilir AI Otomatik Doldurma özelliği ile zaman alan görevlere veda edin. Bu özelliği kullanarak her proje teslimatına anahtar sonuçları ve güncellemeleri zahmetsizce ekleyin.
Notion ayrıca, mühendislik ve ürün takımları için birikmiş işleri düzenlemeye, sprintleri organize etmeye ve hataları izlemeye yardımcı olan kullanıma hazır iş akışları sunar.
Ayrıca, platform tüm proje türleri için çeşitli görünümler sunar. Titiz görev izleme için tablo görünümünü kullanın, son teslim tarihlerini takip etmek için Takvim görünümüne geçin veya Zaman Çizelgesi görünümünde ilerlemeyi değerlendirin.
Notion'un en iyi özellikleri
- Otomatik sprintler
- GitHub, Figma ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar
- AI asistanı
- Tüm bilgileri merkezileştiren Wiki özelliği
- Önceden tasarlanmış şablonlar
Notion sınırlamaları
- Mobil cihazlarda yavaş çalışma eğilimi gösterir
- Talimatların eksikliği, bazı kullanıcılar için sayfa oluşturmayı zorlaştırabilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (4.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.500'den fazla yorum)
8. monday. com
monday. com, küçük işletmelerin projeleri verimli bir şekilde yönetmelerine ve bunu yaparken paradan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Platform, ücretsiz ve uygun fiyatlı giriş seviyesi planlar sunar ve kullanıcı dostudur, böylece eğitim ve işe alımla ilgili masrafları azaltır. ?
Görevleri kolayca atayarak ve önceliklendirerek takımınızı güçlendirin. Proje programları oluşturun, takımınızın ilerlemesini izleyin ve tüm projenizi tek bir yerden yönetin.
Proje, süreç, departman veya müşteriye özel görevler gibi takımınızın benzersiz tarzına uyacak şekilde iş akışlarını uyarlayın. Aşağıdakiler gibi çeşitli proje görünümlerinden yararlan
- Gantt grafikleri
- Kanban panoları
- Zaman çizelgesi görünümleri
monday. com, çok sayıda ücretsiz özelleştirilebilir şablon sunar. Pazarlama kampanyaları ve editoryal takvimlerden etkinlik planlamasına, CRM grafiklerine ve İK formlarına kadar, küçük işletmelere yönelik birçok hazır şablon bulabilirsiniz. E-posta hatırlatıcıları gönderme ve proje onay taleplerini işleme gibi zaman alıcı faaliyetler için otomasyon özellikleri de zaman kazanmanızı sağlar.
monday. com en iyi özellikler
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri
- Esnek ve ölçeklenebilir
- Görev otomasyonu
- Google Drive, Gmail ve Trello gibi proje yönetimi araçlarıyla entegre olur
- Çeşitli şablonlar ve proje görünümleri
monday. com sınırlamaları
- İlk kurulum zaman alıcı olabilir
- Ana ekran özelleştirme daha esnek olabilir
monday. com fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Temel Kullanıcı başına aylık 8 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
9. Paymo
Paymo, yeni kurulan şirketler, küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar için özel olarak tasarlanmış bir proje yönetimi çözümü olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu proje ve görev yönetimi, zaman takibi ve müşteri faturalandırması için hepsi bir arada bir platformdur. ?
Ayrıntılı Görev Görünümü'nde gerçek zamanlı iletişim kurun, yinelenen görevleri ayarlayın, son tarihler ve öncelikler belirleyin ve iş yüklerini birden fazla takım üyesine zahmetsizce atayın.
Görevleriniz tüm projelerde görünür ve bunları öncelik, ilerleme veya son teslim tarihine göre gruplandırabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre görev görünümleri arasında geçiş yapın; Kanban panosunu kullanarak görev durumlarını kontrol edin veya Liste görünümünü açarak atanan kişiler, son teslim tarihleri ve fatura türü gibi ayrıntıları görüntüleyin.
Paymo Track'i kullanarak günlük faaliyetlere harcanan zamanı büyük bir hassasiyetle kaydedin. Zamanlayıcıyı başlatıp durdurabilir, toplu zaman girdileri ekleyebilir ve odaklanarak çalışmak için Pomodoro özelliğini deneyebilirsiniz. Zaman çizelgelerini kapsamlı raporlara ve profesyonel faturalara dönüştürün.
Paymo'nun en iyi özellikleri
- Mobil uygulama mevcuttur
- Otomatik zaman takibi
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Özelleştirilebilir zaman çizelgeleri
- Canlı raporlama
Paymo sınırlamaları
- Tüm özelliklere mobil uygulamadan erişilemez
- Yeni kullanıcılar biraz eğitim gerektirebilir
Paymo fiyatlandırması
- Ücretsiz (en fazla 1 kullanıcı)
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,95 $ (maksimum 1 kullanıcı)
- Küçük Ofis: Kullanıcı başına aylık 9,95 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 20,79 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Paymo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
10. Jira
Atlassian'ın Jira'sı, Agile takımlarının arkasındaki dinamik güçtür, takımların verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur ve proje işbirliğini teşvik eder. Küçük işletmeler, ölçeklenebilirliği, ilerleme izleme seçeneği ve önceden yapılandırılmış çok çeşitli şablonlardan yararlanabilir.
Platform, büyük sprintleri yönetilebilir görevlere dönüştürerek görselleştiren Scrum panoları sunarak takımınızın sonuçları daha hızlı elde etmesine yardımcı olur. Etkileşimli zaman çizelgesi, destan eklemek, iş öğelerini haritalamak, bağımlılıkları izlemek ve sürüm programları ayarlamak için yaratıcı bir alan gibidir. ?
Jira, kullanıma hazır raporları ve gösterge panelleriyle bir adım öteye gider ve iş ortamınız hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar.
Tüm bunların yanı sıra, Jira şablonları sayesinde zaman kazanabilir, odaklanmanızı koruyabilir ve araçlarınızı zahmetsizce birbirine bağlayabilirsiniz. Yazılım geliştirme, pazarlama ve ürün yönetimi dahil olmak üzere çeşitli takımları, departmanları ve kategorileri kapsar.
Jira'nın en iyi özellikleri
- Takımlarınızı ve paydaşlarınızı senkronizasyonda tutan proje zaman çizelgeleri
- Özelleştirilebilir iş akışları
- 3.000'den fazla uygulama entegrasyonu
- Scrum panoları
- Ayrıntılı raporlar
Jira sınırlamaları
- Yeni başlayanlar, platformdan en iyi şekilde yararlanmak için eğitime ihtiyaç duyabilir
- Gösterge panelleri daha fazla özelleştirme seçeneğinden yararlanabilir
Jira fiyatlandırması
- Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Jira puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.500+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (13.000+ yorum)
Küçük İşletmeler için En İyi Proje Yönetimi Yazılımıyla Proje Verimliliğini Artırın
Bütçe kısıtlamalarınız ve eğitim kapasiteniz ne olursa olsun, bu 10 proje yönetimi aracı küçük işletmeler için görev izleme ve ekip çalışmasını kolaylaştırarak projelerin başarılı olmasını sağlar.
Kapsamlı proje yönetimi için ClickUp'ı ücretsiz deneyin. Kullanıcı dostu özellikleri ve uygun maliyetli planları ile ClickUp, tüm proje aşamalarında verimli görev yönetimini mümkün kılar! ?