2025'te Startuplar için En İyi 10 Proje Yönetimi Yazılımı

Scrappy startup'ınızın düzenli, verimli ve yolunda ilerlemesine yardımcı olacak bir proje yönetimi yazılımı mı arıyorsunuz?

Öyleyse şanslısınız!

Bu makalede, 2024 yılında yeni kurulan şirketler için en iyi 10 proje yönetimi aracını ve ş Akışı otomasyon aracını inceleyeceğiz.

İster yeni başlıyor olun, ister girişiminizi büyütmenize yardımcı olacak bir araç arıyor olun, aşağıdaki listede size uygun bir tane bulacağınızdan emin olabilirsiniz! ?

Startup'lar için proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Çok yönlü ve güçlü bir proje yönetimi yazılımı seçmek, yeni başlayanlar için ilk edinilmesi gereken en iyi araçlardan biridir.

Mükemmel proje yönetimi çözümünü ararken dikkat etmeniz gereken anahtar özelliklere göz atalım.

Kullanıcı dostu: Takımınız kadar kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracı arayın. Herkesin dijital labirentte kaybolmadan kolayca kullanabileceği, gezinmesi kolay bir arayüz tercih edin

Takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür: İşbirliği, girişimlerin başarısının sırrıdır. Girişimler için doğru proje yönetimi yazılımını bulmak, sorunsuz bir ekip çalışmasını destekleyen bir yazılım, büyük fark yaratır. Sohbet, dosya paylaşımı, görev atama ve İşbirliği, girişimlerin başarısının sırrıdır. Girişimler için doğru proje yönetimi yazılımını bulmak, sorunsuz bir ekip çalışmasını destekleyen bir yazılım, büyük fark yaratır. Sohbet, dosya paylaşımı, görev atama ve gerçek zamanlı işbirliği gibi özellikler çok önemlidir

Proje yönetimi eğlenceli hale geldi: Görevleri ve projeleri yönetmek baş ağrısı değil, zevk olmalı. Görevleri profesyonelce oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanıyan bir proje yönetimi aracı arayın. Renkli Kanban panoları, şık Gantt grafikleri ve projelerinizi yolunda tutan özelleştirilebilir iş akışlarını hayal edin

Akışla birlikte büyüyün: Startup'ınız büyüdükçe, proje yönetimi yazılımınız da sizinle birlikte büyümelidir. Küçük takımları kucak açan platformlara göz atın. Ayrıca, seçtiğiniz proje yönetimi yazılımının takımınızın zahmetsizce ölçeklenmesine izin verdiğini doğrulamak için zaman ayırın

Bağlantıların gücü: Startup'lar için CRM , iletişim araçları ve belge yönetim programlarınızla uyumlu bir görev yönetim platformu arayın. Her şey iyi senkronize olduğunda, sihir gerçekleşir

Etkileyici içgörüler: Verilerin gücünü ortaya çıkarın! Zengin raporlar, metrikler ve içgörüler sunan bir program seçin. Verilerle donanmış olarak, daha akıllı kararlar alabilir ve startup'ınızın yolculuğunu ince ayarlarla şekillendirebilirsiniz.

Kullanışlı şablonlar: Şablonlar süreçlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur. Bu da günün sonunda size ve diğer takım üyelerine daha fazla boş zaman kazandırır. ?️

Bazı proje yönetimi ve görev yönetimi platformları size şablonlar sağlar. Bunları incelerken, proje stratejilerinizi ve hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olacak iletişim planı şablonlarını da mutlaka arayın.

Bu ipuçlarını aklınızda tutarak, girişiminizin kişiliğine ve ihtiyaçlarına uygun takım işbirliği ve proje yönetimi yazılımını bulabilirsiniz.

Startup'lar için kullanılacak en iyi 10 proje yönetimi yazılımı

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, işinizin her yönünü daha verimli bir şekilde yürütmenizi sağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır.

Takım işbirliğinden iş akışı yönetimine ve görev izlemeye kadar, ClickUp çok sayıda entegrasyon, araç ve proje yönetimi şablonu sunar.

Geniş özellik yelpazesi, birden fazla proje için gerekli görevleri hızlandırmanıza ve proje kontrolleriniz için tavsiyelerde bulunmanıza yardımcı olur. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı araçlar, şablonlar ve entegrasyon seçenekleri bazıları için çok fazla olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.714+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (8.187+ yorum)

Bu SaaS örneklerine göz atın!

2. Trello

Trello aracılığıyla

Trello, projeleri düzenlemek için kartlar ve panolar kullanan bir görev ve proje yönetimi yazılımıdır.

Proje yöneticisinin görevleri izlemesine ve atamasına, görevlerin durumunu kontrol etmesine ve projenin ilerlemesini izlemesine olanak tanır. Sonuç olarak, esnek ve kullanımı eğlenceli bir ortamdır.

Trello'nun gücü, proje yönetiminin basitliğinde yatmaktadır. Basit ve renkli arayüzü, kullanıma başlamayı kolay ve keyifli hale getirir. Hepimiz iş günlerimizde biraz da olsa bunu sevmez miyiz?

Trello'nun basit yaklaşımı, kapsamlı bir başlangıç sürecine zaman ayıramayan erken aşamadaki girişimler için hayatı biraz kolaylaştırır.

Trello'nun, iş akışlarını yönetmek isteyen küçük girişimler için harika bir proje yönetimi aracı olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak, karmaşık projeleri yöneten daha büyük takımlar, sistem içinde düzenli kalmakta zorlanabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak kartları, sınırsız projede kullanımı eğlenceli ve kolaydır

Özelleştirilebilir arayüz, kullanıcıların kullanıcı arayüzünü iş tarzlarına göre uyarlayabilmelerini sağlar

Gerçek zamanlı yorumlama, takım işbirliğini çocuk oyuncağına çevirir

Görev yönetimi yazılımı, görev atama ve izleme özelliklerine sahiptir

Proje yönetimi yazılımında kullanılabilecek bazı proje şablonları sunar

Trello sınırlamaları

Birden fazla projeyi verimli bir şekilde izlemeyi sağlayacak etiket ve filtre sistemi bulunmamaktadır

Dikkatli bir şekilde yönetilmezse düzenli tutmak zor

Bu listede zaman takibi sunmayan birkaç görev yönetimi seçeneğinden biri

Trello fiyatlandırması

Trello dört fiyatlandırma planı sunar:

Temel : Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (13.302+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.620+ yorum)

3. Height

via Height

Height kullanıcıları, dinamik görselleştirmelerini, filtreleme seçeneklerini, gelişmiş sohbet özelliklerini ve kapsamlı özelleştirme seçeneklerini seviyor.

Proje yönetimi yazılımı, müşterileri, şık arayüzü ve birçok departman arasında karmaşık iş akışlarını yönetme yeteneği ile hayran bırakıyor.

Height, kullanıcıların büyüdükçe ölçeklenebilen sistemler ve ş Akışları oluşturabilmelerini sağlayan yerleşik uyarlanabilirlik özelliğiyle gurur duyar.

Height'ın en iyi özellikleri

Olağanüstü sohbet yetenekleri, her görev için ayrı gerçek zamanlı sohbet odaları sağlar

Yüksek ölçeklenebilir sistem, birden fazla iş akışını ve departmanı yönetebilen bir proje yönetimi yazılımına geçmek isteyen girişimler için iyi bir seçim olabilir

Şık kullanıcı arayüzü, çok sayıda filtre ve özelleştirme seçeneği sunar

Yükseklik sınırları

Doğrulanmış veya dengeli yorumların eksikliği

Height fiyatlandırma

Height, üç fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz

Takım : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Yükseklik derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : Yok

Capterra: Yok

4. Tahmin

Forecast aracılığıyla

Proje yönetimi yazılımıyla operasyonel ve finansal performanslarını en üst düzeye çıkarmak isteyen hizmet tabanlı girişimler için Forecast uygun bir seçim olabilir.

AI destekli yazılımı, görevleri, projeleri, kaynakları, finansları, faturalandırmayı, zaman takibini ve daha fazlasını yönetmeye yardımcı olacak bir dizi araç sağlar.

Forecast müşterileri, müşteri hizmetleri ve sezgisel platformu hakkında övgüyle bahsediyor.

Height, 50 veya daha fazla çalışanı olan şirketler için en iyisidir, bu nedenle erken aşamadaki girişimler, proje yönetimi yazılımının kendileri için uygun olup olmadığını görmek için bir satış temsilcisiyle görüşmek isteyebilir.

Forecast'un en iyi özellikleri

Daha bilinçli kararlar için gelişmiş veri içgörüleri

Hepsi bir arada görev ve son tarih görünümleriyle mükemmel planlama ve ilerleme izleme araçları

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı sürekli güncellemeler

Tahmin sınırlamaları

50'den fazla çalışanı olan şirketler için en iyisi, erken aşamadaki girişimler için uygun olmayabilir

Mobil cihazlarla uyumlu değildir

Güncellemeler geçici görüntüleme sorunlarına neden olabilir

Tahmini fiyatlandırma

Forecast üç fiyatlandırma planı sunar:

Lite : Koltuk başına aylık 29 $

Pro : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Plus: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Tahmin puanları ve yorumlar

G2 : 4. 2/5 (104+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (59+ yorum)

5. Freedcamp

via FreedCamp

Kapsamlı proje yönetimi özelliklerini barındıran ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir program arıyorsanız, Freedcamp'ı deneyin!

Yalnızca ihtiyacınız olan özellikleri yüklemenize izin vererek takım üyelerinin aşırı yüklenmesini önler. Freedcamp, verimliliği ve hızı artırmak isteyen küçük ve orta ölçekli yeni başlayanlara yardımcı olur

Ancak, sistem entegre bir e-posta istemcisi veya Android desteği sağlamaz. Bu özellikler öncelikliyse, Freedcamp en iyi seçim olmayabilir.

Freedcamp'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz plan, geniş bir seçenek ve özellik yelpazesi sunar

Görev önceliklendirme ve yapılacaklar listesi gibi girişimler için yararlı proje yönetimi araçları, herkesin her şeyi yönetmesine yardımcı olur ?

Proje haritaları ve ölçeklenebilir WBS planlaması

Freedcamp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik olabilir

Entegre e-posta istemcisi yok

Android desteğinin olmaması

Freedcamp fiyatlandırması

Freedcamp dört fiyat planı sunar:

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 1,49 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 7,49 dolar

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

Freedcamp puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (137+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (464+ yorum)

6. Zoho Projects

zoho aracılığıyla

Zoho'yu proje yönetimi yazılımı çözümü olarak kullanarak, fatura oluşturmak, giderleri izlemek ve harcamaları analiz etmek için kullandığınız platformda planlama yapabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Startup'lar, sizinle birlikte büyüyen kapsamlı bir proje yönetimi aracında bir araya getirilen geniş özelleştirme seçenekleri ve daha gelişmiş özellikleri sevecektir.

Zoho Projects'e tam olarak karar vermeden önce ihtiyacınız olan entegrasyonları ve özellikleri test etmeyi düşünün.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Çok sayıda otomatik özellik

Harika sohbet

Yerleşik finans araçları

Ücretli planlarda sınırsız proje

Zoho Projects sınırlamaları

Bu listedeki diğer proje yönetimi yazılım seçeneklerine kıyasla sınırlı görünümler

Bazı özellikler hantal ve kullanımı zor olabilir

Zoho Projects fiyatlandırması

Zoho üç fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2 : 4. 3/5 (360+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (349+ yorum)

Bu Zoho alternatiflerini deneyin!

7. Airtable

via AirTable

Airtable, başlangıç projeleri için en üst düzeyde özelleştirme ve esneklik sunan bir proje yönetimi yazılımıdır. AI destekli, kodlama gerektirmeyen yazılımı ile verileri paylaşabilir, bağlantılı uygulamalar oluşturabilir ve takımları birbirine bağlayabilirsiniz.

Proje yönetimi şirketi, Fortune 500 şirketlerinin %80'inin Airtable'ın Bağlantılı Uygulamalar platformuna güvendiğini iddia ediyor. Startup'ınızın proje yönetimi araçları üzerinde daha fazla kontrol mü istiyorsunuz? Airtable, güvenli bir şekilde ölçeklendirilebilen bir ortamda bunu sağlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu tür esnek görev yönetim araçlarının bir öğrenme eğrisi vardır.

Bu proje yönetimi yazılımından en iyi şekilde yararlanmayı öğrenirken, başlangıçta kendinize biraz ekstra zaman ayırmayı planlayın.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir, böylece takımınız için mükemmel kullanıcı arayüzünü oluşturabilirsiniz

Kolay veri aktarımı ve yönetimi

Güçlü entegrasyon yetenekleri

Airtable sınırlamaları

Öğrenme eğrisinin yüksek olması, hız kazanmanın zaman alabileceği anlamına gelir

Airtable fiyatlandırması

Airtable dört fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (2.135+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.836+ yorum)

8. Slack

slack aracılığıyla

Slack'te hızlı ve kolay proje yönetimi için tüm dosyalarınızı, konuşmalarınızı ve entegrasyonlarınızı aynı sayfaya koyun.

Gerçek zamanlı mesajlaşma, aranabilir dosya ve konuşma kayıtları ve giderek büyüyen entegrasyon listesi, bu yazılımı birçok şirket için popüler bir seçim haline getiriyor.

Slack, geleneksel bir proje yönetimi yazılımı olmasa da, takım üyeleriyle iletişim kurmak söz konusu olduğunda rakipsizdir. Kullanıcı arayüzü, iş ortamından çok bir sosyal medya platformunu andırır.

Basitliği sizi yanıltmasın! Slack, herkesin işini kolaylaştıran özellikler ve araçlara sahip, yeni başlayanlar için güçlü bir iletişim yönetim yazılımıdır.

Ancak dikkat edin: Ön tanımlı bildirim ayarlarını muhtemelen özelleştirmek isteyeceksiniz. Aksi takdirde, birden fazla takımdan ve tartışmadan gelen kesintilerle kısa sürede bunalabilirsiniz.

Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

Slack'in en iyi özellikleri

Samimi ortam, takım işbirliğini doğal ve eğlenceli hale getirir

Mobil, masaüstü veya tarayıcıda sorunsuz çalışır

Kolay başlangıç (yoğun girişimler için BÜYÜK bir avantaj)

Slack sınırlamaları

Birden fazla takım ve kanalın takibi zor olabilir

Değiştirilebilen ön tanımlı ayarlar, her yeni mesajda bildirim gönderir (bu kesintiler kullanıcıları hızla rahatsız edebilir)

Slack fiyatlandırması

Slack beş fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12,50 dolar

Enterprise Grid : Fiyatlandırma için iletişime geçin

GovSlack: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (31.495+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.036+ yorum)

Bu Slack entegrasyonlarına göz atın!

9. Notion

notion aracılığıyla

Notion'un bağlantılı çalışma alanı, girişiminiz için proje planlamasını yönetmenin basit bir yolunu sunar. Sürükle ve bırak görev yönetimi sistemi ve planlama özellikleri kullanımı kolay ve eğlencelidir.

Notion, aynı platformdan hem iş hem de kişisel projeleri denetlemek isteyenler için çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır.

Ek ücret karşılığında, takımınızın daha hızlı yazmasına, beyin fırtınası yapmasına ve raporlar oluşturmasına yardımcı olan AI özellikleri ekleyebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir çalışma alanı

İyi organize edilmiş kullanıcı arayüzü

Proje yönetimi AI eklentisi mevcuttur

Notion sınırlamaları

Büyük takımlar için zor öğrenme eğrisi (küçük takımlar veya invidi için daha iyi çalışır)

Şu anda sınırlı AI yetenekleri

Piyasadaki en iyi proje yönetimi yazılım seçeneklerine kıyasla sınırlı özellikler

Notion fiyatlandırması

Notion dört fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş : Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI (eklenti): kullanıcı başına aylık 8 $

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.713+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.732+ yorum)

Startup'lar için en iyi pazarlama araçları hakkında bilgi edinin!

10. Hive

hive aracılığıyla

Esnek proje düzenleri ve yerel e-postalar, girişiminizin bir sonraki proje yönetimi çözümü için öncelikliyse, Hive girişiminiz için en iyi proje ve görev yönetimi çözümü ve yazılımı olabilir.

Kullanımı kolay platformu, yeni başlayanlar için mevcut proje yönetimi araçlarıyla entegre olur.

Hive, görevler, zaman, kaynaklar ve işbirliği arasında dengede durmaya çalışan proje yöneticileri için verimlilik artışı sağlar.

Platform bazen mobil cihazlarda gecikme yaşayabilir, ancak masaüstü bilgisayarlarda performansı mükemmeldir. ?️

Hive'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolaylığı garantili

Mükemmel görev izleme ve görev sohbetleri

Bol alt görevler ve Gantt grafikleri

Hive sınırlamaları

Mobil cihazlarda yavaş çalışabilir

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Hive fiyatlandırması

Hive üç fiyatlandırma planı sunar:

Ücretsiz

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4. 6/5 (447+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (183+ yorum)

Startup Proje Yönetimi Yazılımı SSS

Startup'lar neden proje yönetimi yazılımına ihtiyaç duyar?

Proje yönetimi yazılımı, yeni kurulan şirketlerin düzenli kalmasına, etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve verimliliği sürdürmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, kaynak tahsisi ve projelerin zaman çizelgelerinin yönetilmesine yardımcı olarak, büyüme ve başarı hedefleyen tüm yeni kurulan şirketler için vazgeçilmez bir araçtır.

Tüm proje yönetimi yazılımı seçenekleri yeni başlayanlar için uygun mu?

Hayır, tüm proje yönetimi yazılımı seçenekleri yeni başlayanlar için uygun değildir. Bazıları, daha fazla kaynağa ve karmaşık projelere sahip büyük şirketler için daha uygun olabilir. Yeni başlayanlar, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özelliklere ve fiyatlandırma planlarına sahip, küçük işletmeler veya erken aşamadaki şirketler için özel olarak tasarlanmış yazılımları aramalıdır.

Startup'lar proje yönetimi yazılımı seçerken yaptıkları yaygın hatalar nelerdir?

Yaygın bir hata, yazılımın ölçeklenebilirliğini dikkate almamaktır. Startuplar genellikle şirketleriyle birlikte büyüyebilecek esnek bir çözüme ihtiyaç duyar, bu nedenle gelecekteki büyümeyi ve ek özellikleri barındırabilecek bir yazılım seçmek önemlidir. Diğer bir hata, karar alma sürecine takım üyelerini dahil etmemektir. Yazılımın ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşıladığından emin olmak için, yazılımı kullanacak tüm takım üyelerinden görüş almak çok önemlidir. Son olarak, girişimler, herhangi bir yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için gerekli olan müşteri desteği ve eğitim kaynaklarının önemini göz ardı edebilir.

Startup'lar ücretsiz proje yönetimi yazılımlarını kullanabilir mi?

Evet, yeni başlayanlar için uygun olabilecek birçok ücretsiz proje yönetimi yazılımı seçeneği vardır. Ancak, her bir ücretsiz seçeneğin özelliklerini ve sınırlamalarını dikkatlice değerlendirerek, bunların yeni başlayanların özel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak önemlidir. Bazı ücretsiz yazılımlar, büyüyen bir startup için uygun olmayabilecek sınırlı özelliklere veya takım üyesi veya proje sayısına ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Ücretli seçenekler genellikle daha fazla özellik ve destek sunar, ancak sınırlı bütçeye sahip yeni başlayanlar için ücretsiz yazılımlar uygun bir seçenek olabilir.

İşte 2024'ün girişimler için en iyi 10 proje yönetimi aracı!

Tüm ücretsiz sürümler ve uygun fiyatlı planlar varken, neden commit etmeden önce birkaçını denemiyorsunuz? Önce ClickUp'ı deneyerek çıtayı yüksek tutun! Hayal ettiğinizden daha güçlü entegrasyonlar, özelleştirmeler ve bileşenler elde edeceksiniz.

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