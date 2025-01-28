2025'te Yeni Başlayanlar İçin En İyi 10 Pazarlama Aracı (Ücretsiz ve Ücretli)

Bir startup işletmek heyecan verici ve stresli bir iştir. Önünüzde bir dünya fırsat var, ancak masanızda halletmeniz gereken bir yığın iş de var.

Yapılacaklar listenizdeki öğelerin birkaçı şüphesiz pazarlama ile ilgilidir. Arama motoru sıralamanızı yükseltmekten proje yönetimi yazılımı seçmeye kadar, yapılacak çok şey var.

Neyse ki, yeni kurulan şirketlerin hayatını kolaylaştıracak birçok pazarlama aracı bulunmaktadır.

Bu yazıda, yeni başlayanlar için en iyi 10 pazarlama aracımızı ve bunları işinizi zirveye taşımak için nasıl kullanabileceğinizi paylaşacağız. ☄️

Startup'lar için tüm pazarlama araçları aynı değildir. Bazıları teknoloji odaklı SaaS işleri için harika iken, diğerleri yaşam tarzı markaları için daha uygundur.

İhtiyacınız olan araç ne olursa olsun, yeni kurulan şirketiniz için bir pazarlama aracı seçerken dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

İşbirliği : Dağınık bir takımla çalışmaktan daha kötü bir şey yoktur. Hızlı değişen girişim ortamında herkesin güncel ve aynı sayfada kalması için : Dağınık bir takımla çalışmaktan daha kötü bir şey yoktur. Hızlı değişen girişim ortamında herkesin güncel ve aynı sayfada kalması için gerçek zamanlı işbirliği sunan bir araç seçin

Özelleştirme: Yeni kurulan şirketler hızlı bir şekilde uyum sağlamalı ve hareket etmelidir. İhtiyaçlarınıza özel ayarlamalar yapabileceğiniz ve çözümler oluşturabileceğiniz özelleştirme seçenekleri sunan araçları arayın

Sanal Beyaz Tahtalar ile müşterilerinizle veya şirket içi takımlarınızla daha etkili bir şekilde işbirliği yapın ve yenilikçiliği teşvik edin

Entegrasyonlar : Araçlarınız birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmalıdır. Diğer günlük yönetim ve tasarım programlarınızla entegre olan pazarlama araçlarını bulun

Şablonlar: Etkili pazarlama araçları size zaman ve para tasarrufu sağlar. Yinelenen görevleri daha hızlı gerçekleştirmek için şablonlar sunan bir platform seçin

İşte pazarlama ekipleri ve yeni başlayanlar için en iyi araçların listesi. Anahtar kelime araştırmasından sosyal medya paylaşımlarına kadar, her yeni başlayan ve pazarlama stratejisi için ücretli veya ücretsiz bir araç var.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, görevleri planlamayı, sorumlulukları atamayı ve günlük operasyonları yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren, yeni başlayanlar için bir proje yönetimi yazılımıdır. Pazarlama ekipleri, ClickUp'ı editoryal ve pazarlama takvimleri oluşturmak ve yayın programlarını yönetmek için kullanır.

ClickUp'ı kullanarak görünümünüzü özelleştirin ve kuruluşunuzdaki içerik ve medya gibi pazarlama materyallerini görselleştirin ve planlayın

Ama bekleyin, daha fazlası var. ?

Sosyal medya etkileşiminden ücretli reklamlara kadar her konuda gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Takımınızla beyin fırtınası yaparak yeni kampanyalar geliştirin veya farklı görünümleri kullanarak analizlere daha derinlemesine dalın. Görevleri otomatikleştirerek projeleri anında ilgili takım üyelerine atayın ve yoğun işlere harcanan zamanı azaltın.

ClickUp AI, e-posta metinlerini düzelterek, kısaltarak veya taslak haline getirerek takımınızın iletişiminde daha fazla güven duymasını sağlar

En heyecan verici özelliklerden biri, pazarlamayı daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış bir yazma asistanı olan ClickUp AI'dır. Farklı kullanım durumları için özel olarak tasarlanmış bu aracı, e-posta kampanyaları oluşturmak, içerik özetleri yazmak, blog gönderileri üretmek veya anahtar kelime araştırması sırasında fikirler üretmek için kullanabilirsiniz. En iyisi de, bunu markanızın kendine özgü sesine uyacak şekilde yapabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Otomasyon, yinelenen görevleri anında oluşturup sorumlu takım üyelerine atayarak daha hızlı çalışmanızı sağlar

Hepsi bir arada araç, iletişimi sağlar ve daha sorunsuz operasyonlar için iş akışlarını kolaylaştırır

Binlerce şablon, pazarlama planı hazırlarken veya gelecek projeler için hissedar analizi yaparken girişimcilerin hayatını kolaylaştırır

ClickUp sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, geniş işlevselliği ilk başta biraz korkutucu bulabilir, ancak yeni kullanıcılara rehberlik edecek çok sayıda destek mevcuttur

Ücretsiz plan, yeni AI aracına erişim içermez, ancak ücretli bir plan seçerseniz sadece 5 $'a mal olur

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (8.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. KWFinder

kWFinder aracılığıyla

Bir startup olarak, çevrimiçi varlığınızı oluşturmak bir zorunluluktur. Markanızı oluşturmanın en iyi yollarından biri, sitenizin açılış sayfalarında ve blogunda arama motoru optimizasyonu (SEO) yapmaktır. Bu sürecin ilk adımı, anahtar kelime araştırması yapmaktır. ?

KWFinder, hedef kitlenize ulaşmak için doğru anahtar kelimeleri hedeflemenize yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Bu aracı kullanarak rakiplerinizin hangi terimlerde sıralandığını görün, belirli anahtar kelimeler için arama hacmini öğrenin ve hızlı bir şekilde sıralamaya başlayabileceğiniz terimleri belirleyin.

KWFinder'ın en iyi özellikleri:

SERPWatcher özelliği, zaman içinde anahtar kelime sıralamaları hakkında içgörüler sunar, böylece izleme araçlarına değerli kaynaklarınızı harcamak zorunda kalmazsınız

SiteProfiler, marka otoritenizi izler ve en fazla trafiği çeken geri bağlantılar ve içerik gibi anahtar SEO metriklerini takip eder

SERP Volatility Checker ile Google Core Güncellemeleri ve sitenizin trafiğini doğrudan etkileyen diğer değişikliklerden haberdar olun

KWFinder sınırlamaları:

Tüm planlarda ilgili anahtar kelimeler için sınırlar vardır, bu da hızlı büyüme isteyen yeni başlayanlar için sınırlayıcıdır

Anahtar kelime açığı analizi aracı bulunmadığından, değerli içeriğin eksik olabileceği alanları belirlemek için Google Analytics gibi başka bir araca ihtiyacınız olacaktır

KWFinder fiyatlandırması:

Mangools Girdi : 29 $/ay

Mangools Basic : 49 $/ay

Mangools Premium : 69 $/ay

Mangools Agency: 129 $/ay

KWFinder puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (5+ yorum)

Capterra: Yok

3. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, girişimlerinizin sosyal medya kanallarında içerik yayınlamayı kolaylaştıran bir sosyal medya yönetim aracıdır. Müşterilerinizle ilişkiler kurmak, blogunuzdaki içerikleri tanıtmak ve yeni ürünler piyasaya sürmek için bu aracı kullanın.

Hootsuite'in en iyi özellikleri:

Tüm sosyal medya hesaplarınızda tek bir alandan gönderileri planlayın

İzleme özellikleri, hedef kitleniz için en iyi performansı gösteren içerik türlerini görmenizi sağlar

Takvim görünümü, tüm yayın programınızı görmenizi ve kullanıcılarınızın en çok oturum açtığı zamanları ayarlamanızı sağlar

Hootsuite sınırlamaları:

Ayrı görünümleri tercih eden bazı kullanıcılar, kapsamlı gösterge panelinin biraz dağınık olduğunu düşünüyor

Birçok özellik, öğrenme eğrisinin daha uzun olacağı anlamına gelir; acemi pazarlamacılar ve yeni başlayanlar hız kazanmak için zamana ihtiyaç duyabilir

Hootsuite fiyatlandırması:

Profesyonel : 99 $/ay

Takım : 249 $/ay

İş : 739 $/ay

Enterprise Özel: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.400'den fazla yorum)

4. Canva

canva aracılığıyla

Dijital pazarlama sadece yazılı içerikle ilgili değildir; günümüzün gelişen kitlelerine ulaşmak için grafiklere ve videolara da ihtiyacınız vardır. Canva gibi tasarım araçları, ücretli reklamlardan sosyal medya afişlerine kadar her şeyi oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır.

Ücretsiz sürüm binlerce görüntü, grafik ve şablona erişim sunarken, ücretli sürüm daha fazla özelleştirme ve seçenek sunar. Canva'yı kullanarak marka varlıkları oluşturun, tasarım ekibinizin diğer üyeleriyle işbirliği yapın ve birkaç tıklamayla oluşturduklarınızı yayınlayın veya indirin.

Canva'nın en iyi özellikleri:

Şablonlar, ürün lansmanı davetiyeleri, satış reklamları ve blog infografikleri gibi pazarlama materyallerini kolayca oluşturmanızı sağlar

Klasörler, zamanlamalar ve yerleşik yorumlama araçları gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, tüm takımı tasarım sürecine dahil etmenizi sağlar

Video düzenleyici ve yerleşik animasyonlar, dikkat süresi daha kısa olan izleyiciler için ilgi çekici içerikler oluşturmayı kolaylaştırır

Canva sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, içeriğin mükemmel şekilde hizalanmadığı veya sürükle ve bırak özelliklerinin düzensiz çalıştığı arayüzde sorunlar olduğunu belirtiyor

Diğer kullanıcılar, ücretsiz şablonların kalitesinin sınırlı olduğunu ve ücretli plana geçmeden çeşitli içerik oluşturmanın zor olduğunu düşünüyor

Canva fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro : 119,99 $/yıl, bir kişi için

Takımlar: İlk beş kişi için yıllık 149,90 $

Canva puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (4.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (11.300+ yorum)

5. Buffer

via Buffer

Buffer, sosyal medya pazarlamasını daha hızlı ve daha etkili hale getirmek için tasarlanmış bir başka dijital pazarlama aracıdır. Pazarlama takvimi oluşturmaktan analitik izlemeye kadar, bu araç, hedef kitleleriyle paylaşımlarını iyileştirmek isteyen yeni başlayanlar ve etkileyiciler için kullanışlıdır.

Bu araç, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok ve Shopify gibi çeşitli sosyal medya kanallarıyla entegre olabilir.

Buffer'ın en iyi özellikleri:

Yerleşik AI, hedef kitlenize göre neyi ne zaman yayınlayacağınızı belirlemenize yardımcı olur

Otomatik raporlar, hangi içeriğin iyi performans gösterdiğini belirlemede zaman kazandırır

Farklı izin düzeyleri, takım üyelerine erişim izni vermeyi kolaylaştırır, böylece birlikte çalışabilirsiniz

Buffer sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, bazen sosyal medya platformlarındaki sorunlar nedeniyle (Buffer'ın kendisiyle ilgili olmayan) gönderilerin yayınlanmadığını ve bu nedenle yine manuel olarak yayınlamak zorunda kaldıklarını belirtiyor

Pazarlama analitiği temel bir genel bakış sunar, ancak daha ayrıntılı bilgiler istiyorsanız farklı bir araca ihtiyacınız olacaktır

Buffer fiyatlandırması:

Ücretsiz

Essentials : Bir kanal için aylık 6 ABD doları

Takım : Bir kanal için aylık 12 ABD doları

Ajans: 10 kanal için aylık 120 $

Buffer puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

6. Hemingway Düzenleyici

Hemingway aracılığıyla

Hemingway Düzenleyici, küçük işletmeler ve yeni başlayanlar için sağlam bir içerik pazarlama aracıdır. Ücretsiz çevrimiçi düzenleyici, içeriğinizi bir çırpıda temizlemek için yaygın gramer hatalarını kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca, aktif ses yerine pasif ses kullanılan cümleleri vurgulayarak okunabilirliği artırır.

Düzenlemeleri doğrudan uygulamada yapın ve biçimlendirme araçlarını kullanarak başlıklar, madde işaretleri ve bağlantılar ekleyerek içeriğinizi daha ilgi çekici ve bilgilendirici hale getirin. ✍️

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri:

Ücretsiz çevrimiçi sürüm, farklı renkli vurgulayıcılar kullanır, böylece hangi içeriğin ele alınması gerektiğini kolayca görebilirsiniz

Okunabilirlik derecesi ve kelime sayısı, hedef kitleniz için ideal olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları:

Düzenleme geri bildirimi oldukça basittir, bu nedenle daha karmaşık içerikler için bir stil ve kullanım kılavuzu kullanmak isteyebilirsiniz

Çevrimiçi sürümde kaydetme işlevi yoktur

Belirli bir ses veya stil tercihi giremezsiniz

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması:

Ücretsiz : Çevrimiçi düzenleme aracı

19,99 $: Uygulama için tek seferlik ödeme

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları:

G2 : N/A

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

7. Slack

Via Sl ack

Startup'ınız günlük işbirliği ve iletişim gerektiriyorsa Slack'i kullanın. Bu uygulama, takım üyeleriyle sohbet etmek ve işleri halletmek için altın standarttır.

Slack, farklı gruplar için farklı kanallar oluşturmanıza olanak tanır. İş dışındaki sohbetler için eğlenceli bir kanal veya içerik pazarlaması gibi belirli projeler hakkında tartışmalar için alanlar oluşturun.

Tüm takımlara veya gruplara mesaj gönderin ya da iletişimin gizli kalması için doğrudan mesaj göndermeyi tercih edin. Yeni bir sorunu hızlıca tartışmak veya pazarlama kaynaklarının yönetimi ile ilgili soruları yanıtlamak için "Huddles" (sesli ve görüntülü aramalar) özelliğini kullanın.

Slack'in en iyi özellikleri:

Slack Connect, kuruluşunuz dışındaki kişileri eklemenize ve belirli kanallara erişimlerini sınırlamanıza olanak tanır

En acil sorunlar hakkında anında uyarılar almak için özel bildirimler oluşturun veya güncellemeleri sessize alarak dikkatiniz dağılmadan derinlemesine çalışın

Startup'lar için CRM'lerle entegrasyonlar ve Google Drive gibi araçlar, platformlar arasında işlerin kolayca yapılmasını sağlar

Slack sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar Slack'i dikkat dağıtıcı buluyor, ancak bildirimleri özelleştirerek bu sorunu en aza indirebilirsiniz

Diğer kullanıcılar, bir kişinin son etkin olduğu zamanı görmek yerine sadece mevcut durumunu gösteren bir özellik olmasını diledi

Slack fiyatlandırması:

Pro: 8,75 $/kişi/ay

Business+: 15 $/kişi/ay

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (31.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

8. GetResponse

via GetResponse

Bir startup olarak çok fazla iletişim kurarsınız. Yatırımcılara, sponsorlara veya müşterilere ulaşmak, iletişimde kalmak zamanınızın çoğunu alır. GetResponse gibi bir e-posta pazarlama aracı, e-posta kampanyalarınızın bir kısmını otomatikleştirebilir.

Kayıt formları, açılış sayfalarında açılan pencereler ve haber bültenlerini kullanarak potansiyel müşteri oluşturmayı artırın ve iletişim bilgilerini toplayın. Otomatik yanıt şablonlarından yararlanarak abonelerinizi besleyin ve yeni müşteriler kazanın. E-posta pazarlama platformu, etkileşimi izlemenize ve çeşitli kanallarda paylaşım yapmanıza olanak tanıyarak erişiminizi genişletir.

GetResponse'un en iyi özellikleri:

Gmail, Hubspot, Shopify ve WordPress dahil 100'den fazla entegrasyon

Yeni AI e-posta oluşturucu, anahtar kelimelere, iş türüne ve belirli hedef kitleye göre otomatik olarak içerik oluşturarak zaman kazandırır

GetResponse sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, pazarlama e-postalarının arayüzünün eski olduğunu ve özelleştirme gerektirdiğini belirtti

Açılış sayfası tasarımcısı gibi daha gelişmiş araçların öğrenme eğrisi oldukça diktir

GetResponse fiyatlandırması:

Ücretsiz

E-posta Pazarlama: Aylık 19 $

Pazarlama Otomasyonu: 59 $/ay

E-ticaret Pazarlama: 119 $/ay

GetResponse puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (400+ yorum)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels

ClickFunnels, yeni başlayanlar tarafından A/B testi ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) hakkında bilgi edinmek için kullanılan bir araçtır. Bu araç, kullanıcıları sosyal medyadan ve organik aramalardan web sitenize yönlendirerek doğru ürünleri bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ?

ClickFunnels'ın en iyi özellikleri:

Özelleştirilebilir sürükle ve bırak sayfa oluşturucu, dönüşümleri artırabilir ve kullanıcı dostu bir site oluşturabilir

Açılış sayfaları ve dönüşüm hunileri oluşturmak için kodlama deneyimi gerekmez

ClickFunnels sınırlamaları:

E-posta pazarlama araçları tüm planlarda mevcut değildir

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu veya bazı özelliklerin sorunsuz çalışmadığını düşündü

ClickFunnels fiyatlandırması:

Temel: 147 $/ay

Pro: 197 $/ay

Funnel Hacker: 497 $/ay

ClickFunnels puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (600+ yorum)

10. Hotjar

via Hotjar

Hotjar, müşteri yolculuğu ve dönüşüm oranları hakkında değerli bilgiler sunar. Diğer çoğu analiz aracı size neler olduğunu söyler, ancak neden olduğunu açıklamaz.

Hotjhar, kullanıcıların web sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve nerede dönüşüm gerçekleştirdiğini veya sitenizden ayrıldığını göstermek için ısı haritaları kullanır. Bu müşteri verileriyle, ürünlerinizi ihtiyaçlarına göre özelleştirin ve içeriğinizi dönüştürmeleri için ayarlayın.

Hotjar'ın en iyi özellikleri:

Pazar araştırması yapabilir ve pazarlama kampanyalarını daha iyi yönetmek için gerçek müşterilerden içgörüler elde edebilirsiniz

Kayıtlar, gerçek kullanıcı oturumlarını izleyerek sorunlu noktaları belirlemenizi sağlar

Ask özellikleri, müşterilerinizle doğrudan iletişime geçerek içeriğinizle ilgili beğendikleri ve beğenmedikleri şeyler hakkında geri bildirim almanızı sağlar

Hotjar sınırlamaları:

Verileri tarih aralıklarına göre ayıramazsınız, bu da yakın zamanda değişiklik yaptıysanız müşteri yolculuğunu takip etmeyi zorlaştırır

Hotjar mobil uygulamalarla uyumlu değildir, bu nedenle yalnızca kullanıcıların sitenizin masaüstü sürümünü nasıl kullandıklarına dair içgörüler elde edebilirsiniz

Hotjar fiyatlandırması:

Temel: Sonsuza kadar ücretsiz

İş: 99 $/ay

Ölçek: 213 $/ay

Hotjar puanları ve yorumları:

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Pazarlama Çabalarınızı Bir Üst Düzeye Taşıyın

Startup'lar için bu ücretsiz ve ücretli pazarlama araçlarıyla, hedef kitlenize ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

İçerik yayınlamayı kolaylaştıran pazarlama otomasyon araçları mı istiyorsunuz? Organizasyonu ve iletişimi iyileştirecek bir yazılım mı? Amacınız ne olursa olsun, bir çözüm var.

Bu araçlar harika olsa da, tüm pazarlama ve proje yönetiminizi tek bir kullanışlı platformda yönetebildiğinizde daha da iyi olur. İşte burada ClickUp devreye giriyor. ?

ClickUp, pazarlama hedeflerinize ulaşmak için işbirliğini, iletişimi ve verimliliği artırır. Binlerce şablon arasından seçim yaparak markanızı oluşturmak, otorite kazanmak ve dönüşümleri artırmak için ihtiyacınız olan pazarlama materyallerini bulun. ClickUp'a bugün başlayın — sonsuza kadar ücretsiz!