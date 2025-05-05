2025'in En İyi 15 Notion Alternatifi ve Rakibi

Yönetim gurusu Peter Drucker, "21. Yüzyılın Yönetim Zorlukları" adlı kitabında, bilgi çalışanlarının 21. yüzyılın her türlü organizasyonu için en değerli varlık olacağını yazıyor.

Peki, bilgi çalışanı kimdir? Sorduğunuz için teşekkürler.

Sorunları çözmek veya ürünler yaratmak için bilgi ve teknolojiyi kullanan herkes bilgi çalışanıdır: geliştiriciler, mimarlar, sanatçılar, yazarlar, pazarlamacılar vb.

Bir yazar olarak en büyük gücüm, erişebildiğim "bilgiyi" yakalama, belgeleme ve kullanma becerimdir. Bu, toplantılardaki tartışmalar, bir araştırma makalesinin anahtar noktaları, önemli kişilerin isimleri vb. olabilir.

Basitçe söylemek gerekirse, bilgi işim, alabildiğim notlar kadar iyidir. Not almak için birincil uygulama olarak Notion'u denedim, ancak zamanla daha fazlasına ihtiyacım olduğunu fark ettim.

Bu nedenle, düzinelerce masaüstü ve mobil not alma uygulamasını denedim ve sizin için en iyi 15 tanesini seçtim. Hadi hepsini keşfedelim.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte bilmeniz gereken en iyi 15 Notion alternatifi ve rakibi: ClickUp: Belgeleri yönetmek için en iyisi Nuclino: Basit wiki'ler ve bilgi tabanları için en iyisi Obsidian: Bağlantılı fikirleri/kavramları belgelemek için en iyisi Microsoft OneNote: Sesli ve video notlar için en iyisi Evernote: Kişisel verimlilik ve not alma için en iyisi Slite: Kurumsal bilgi tabanları için en iyisi Confluence: Jira kullanan yazılım takımları için en iyisi Scrintal: Görsel not almak için en iyisi Slab: Güzel görünümlü belgeler için en iyisi Google Keep: Kişisel not almak için en iyisi Anytype: Güven ve güvenlik odaklı takımlar için en iyisi Microsoft Loop: CoPilot'u seviyorsanız en iyisi Upbase: Kişisel not alma ve verimlilik için en iyisi Mem: Yapay zekanın "düzenleme" işlerini yapmasını sevenler için en iyisi Zoho WorkDrive: Dosya ve klasörleri düzenli tutmak için en iyisi

Notion Sınırlamaları

Dijital not alma konusunda hiç düşündüyseniz, Notion muhtemelen ilk seçeneklerinizden biri olacaktır. Popüler, esnek, basit ve güçlüdür. Ancak mükemmel değildir, en azından benim için öyle değil, o kadar ki Notion AI'nın nasıl kullanılacağına dair bir başlangıç kılavuzu yazdık.

Notion'u kullanma deneyimimde, aşağıdakiler gibi birkaç sınırlama olduğunu gördüm:

🚫 Karmaşık kurulum: Notion, son derece esnek bir boş sayfa gibidir. Bu, Notion Alanınızın yapısını kurmak için zaman ve enerji harcamanız gerektiği anlamına da gelir. Hiyerarşi, entegrasyonlar, bağlantılar ve belge biçimlerini belirlemeniz gerekir, bu da bazı kullanıcılar için zor olabilir.

🚫 Gelişmiş özelliklerin eksikliği: Notion, şirketinizin wiki'si, yani bir belge koleksiyonu olarak tasarlanmış bir uygulamadır. Çoğu özellik bu bakış açısıyla tasarlanmıştır, bu da diğer alanlarda yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Proje yönetimi özellikleri sunsa da, bunlar sınırlıdır ve büyük görevler için uygun değildir

Yerel form oluşturucu veya ş Akışı oluşturucu yoktur

Git ve diğer kod depolarına geliştirici entegrasyonları eksik

Notion'un M365, AWS vb. kurumsal araçlarla entegrasyonları en iyi ihtimalle yetersizdir

Bu nedenle, görev yönetimi için başka bir uygulama kullanmaya başladım ve bu da maliyet ve çabayı artırdı.

🚫 Şablon oluşturmada zorluk: Keşif görüşmeleri, toplantılar vb. için şablonlar içeren bir ana hat uygulamasına ihtiyacım vardı, ancak bunları Notion'da oluşturmak zordu. Sonunda, her ihtiyacım olduğunda her belge türü için yapıyı yeniden oluşturmak zorunda kaldım.

🚫 Arayüz karmaşası: Birkaç yıl kullandıktan sonra, ayarladığım belge hiyerarşisinin bozulmaya başladığını fark ettim. Her görünümde çok fazla öğe görüyordum, bu da arayüzü karmaşık ve dağınık hale getiriyordu.

Günümüzde birçok uygulama bu zorlukların üstesinden gelerek çok daha fazlasını sunuyor. Notion AI'nın tüm alternatiflerine bir göz atalım.

Notion Alternatifleri ve Rakipleri Bir Bakışta

Not alma aracı En uygun En iyi özellik Sınır ClickUp Belgeleri yönetme Fikirleri/notları takımların eyleme geçmesi için görevlere dönüştürme becerisi ClickUp, not almaktan çok daha fazlasını sunduğundan, sadece birkaç fikri not almak isteyen biri için biraz karmaşık gelebilir Nuclino Basit wiki'ler ve bilgi tabanları Notlar alabileceğiniz, kişileri etiketleyebileceğiniz, görevler oluşturabileceğiniz, dosya ekleyebileceğiniz vb. belgelerle işbirliği yapın Özel markalama, temalar ve stillerin eksikliği Obsidian Bağlantılı fikirleri/kavramları belgeleme Notlar, fikirler, kavramlar vb. arasında çift yönlü bağlantı Öğrenme eğrisi dik olabilir Microsoft OneNote Sesli ve video notlar Sayfaları olan fiziksel bir deftere benzer — kullanımı kolay Çok az entegrasyon Evernote Kişisel verimlilik ve not alma Google Takvim, Slack, Microsoft Teams vb. ile entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırır Proje yönetimi özellikleri, görevler ve yapılacaklar oluşturmakla sınırlıdır Slite Kurumsal bilgi tabanları Tekrarlayan belgeler ve hatırlatıcılar oluşturmak için otomasyon Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur Confluence Jira kullanan yazılım takımları Satır içi yorumlar, beğeniler, GIF'ler ve emojilerle canlı işbirliğine dayalı düzenleme Teknoloji meraklıları için tasarlanmış olan bu program, geri kalanımız için öğrenmesi zor olabilir Scrintal Görsel not alma ve araştırma Bağlantılı görsel zihin haritaları Veritabanı tarzı içerik yapılandırması yok Slab Güzel görünümlü belgeler Herkesin hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilmesi için basit ve kolay kullanımlı arayüz Sınırlı şablon kitaplığı Google Keep Kişisel not alma Kullanımı kolay, metin, görüntü ve ses olarak notlar ekleyebilirsiniz GSuite hesabınızın depolama alanını kullanır Anytype Güven ve güvenliğe odaklanan takımlar Topluluklar, aileler, takımlar ve kişisel kullanıcılar için şablonlar Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık Microsoft Loop CoPilot kullanıcıları Uygulamalar ve cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon Diğer popüler not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı özellikler Upbase Kişisel not alma ve verimlilik Tasarımı sayesinde basit ve kullanımı kolay Kurumsal ihtiyaçlar için çok basit olabilir Mem AI'nın "organize etme" işini yapmasını isteyenler Kendi tonunuzda ve tarzınızda notlar/yanıtlar oluşturmak için özel AI Sadece not alma, görev yönetimi özellikleri çok az veya hiç yok Zoho WorkDrive Dosya ve klasörleri düzenli tutma Tüm dosya ve klasörleri görüntülemek ve yönetmek için daha güçlü yönetici Sınırlı kişiselleştirme yetenekleri

2025'in En İyi 15 Notion Alternatifi ve Rakibi

1. ClickUp: Belgeleri yönetmek için en iyisi

Başlayın ClickUp beyniyle çalışan modern not alma uygulamaları

ClickUp, güçlü, esnek ve kullanımı kolay not alma özelliklerine sahip hepsi bir arada bir çalışma alanıdır. Notion'a harika bir alternatiftir. Neden mi?

Hızlı ve kolay not almak mı istiyorsunuz? ClickUp Not Defteri'ni açın

Daha ayrıntılı ve yapılandırılmış bir şeye mi ihtiyacınız var? ClickUp Belgeleri'ni deneyin

Daha fazla bağlamsal not için, her görevin açıklama ve yorum bölümüne yazabilirsiniz

Görsel notlar mı alıyorsunuz? O zaman ClickUp Beyaz Tahta tam size göre

Peki, tüm bu notları belgeledikten sonra ne yapacaksınız?

Dağınık belgelerle uğraşıyorsanız, ClickUp bu konuda da size yardımcı olabilir. ClickUp Sohbet ile belgeleriniz ilgili konuşmalara kolayca bağlanabilir , böylece her zaman ihtiyacınız olan bağlamı elde edersiniz.

Ve işte bu kadar basit, sohbetleriniz, notlarınız ve görevleriniz tek bir yerde birbirine bağlanır, böylece hızlı hareket edebilir ve daha fazlasını başarabilirsiniz!

ClickUp Sohbet ile projelerinizi, belgelerinizi ve konuşmalarınızı tek bir yerde birleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın en büyük gücü, özel proje yönetimi araçlarıdır. Karmaşık kaynak tahsisinden yaratıcı beyin fırtınasına kadar, ClickUp modern bir sanal çalışma alanında ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

En iyi not alma özelliklerinden bazıları şunlardır:

Size uygun bir hiyerarşi üzerinde yapılandırılmış notlar

Zengin biçimlendirme ve düzenleme seçenekleri

Değişiklikleri izlemek ve gerektiğinde geri almak için belge sürüm geçmişini kaydedin

ClickUp Belgelerinde canlı, işbirliğine dayalı düzenleme özellikleri

Fikirleri/notları takımların eyleme geçmesi için görevlere dönüştürebilme becerisi

ClickUp Brain ile standup/güncellemelerin otomasyonu, metin özeti, hızlı yanıtlar ve yazım denetimi

Video/ses kayıtları için AI transkripsiyon aracı

Yerleşik özelliklere ek olarak, ClickUp çeşitli kullanım durumları için önceden tasarlanmış birkaç şablon da sunar.

Gündemler, notlar ve eylem öğeleri içeren ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile toplantılarınızı kolaylaştırın ve herkes için verimli hale getirin.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile toplantı gündemini, notları ve takip işlemlerini düzenleyin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, not almaktan çok daha fazlasını sunduğundan, sadece birkaç fikri not almak isteyenler için biraz karmaşık gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, kullanımı kolay bir araçtır. Görevler arasında kolayca gezinebilir, projeler kurabilir ve görevleri atayabiliriz. Proje yönetimi araçlarını ilk kez kullananlar için bile son derece sezgiseldir. Ayrıca, ek öğrenme gerektirmeden proje yönetiminde sorunsuz bir şekilde çalışmamıza yardımcı olduğu için takımımız için çığır açan bir kullanıcı dostu arayüz sunar.

ClickUp, kullanımı kolay bir araçtır. Görevler arasında kolayca gezinebilir, projeler kurabilir ve görevleri atayabiliriz. Proje yönetimi araçlarını ilk kez kullananlar için bile son derece sezgiseldir. Ayrıca, ek öğrenme gerektirmeden proje yönetiminde sorunsuz bir şekilde çalışmamıza yardımcı olduğu için takımımız için çığır açan bir kullanıcı dostu arayüz sunar.

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp ile AI'yı iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin

2. Nuclino: Basit wiki'ler ve bilgi tabanları için en iyisi

via Nuclino

Nuclino, belge oluşturma, fikir üretme ve görevleri yönetme özelliklerine sahip, nispeten yeni bir çok amaçlı verimlilik paketidir. Dijital beyin/sinir ağı oluşturma konsepti üzerine çalışan birçok uygulamadan biridir.

Deneyimlerime göre, Nuclino bir bilgi tabanı veya bilgi deposu olmaya fazla odaklanıyor. Karmaşık süreçleri basitleştirmeyi amaçlıyor, onlara alan açmayı değil. Bu, özellikle geniş kapsamlı fikirleriniz/projeleriniz olduğunda kısıtlayıcı olabilir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Notlar alabileceğiniz, kişileri etiketleyebileceğiniz, görevler oluşturabileceğiniz, dosya ekleyebileceğiniz vb. belgelerle işbirliği yapın.

Basit özellikler ve minimal kullanıcı arayüzü hızı garanti eder

Klavye kısayollarına ve hızlı tuşlara alışkın geliştiriciler için uygundur

SSO, denetim günlükleri, erişim hakları ve diğer güvenlik özellikleri dahildir

Nuclino sınırlamaları

Basitlik için optimize edilmiştir, bu da büyük veritabanları ve karmaşık kullanım durumları için uygun olmayabilir

Özel markalama, temalar ve stillerin eksikliği

Hızla büyüyen girişimler için, organizasyon büyüdükçe Nuclino'yu ölçeklendirmek zor olabilir

Nuclino fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?

İşbirliği içinde ve bireysel olarak birkaç iş ve yazma projesine başlamak istiyorum. Nuclino, bilgilerimi sorunsuz ve ustaca paylaşmam ve düzenlemem için bir yol sağladı.

İşbirliği içinde ve bireysel olarak birkaç iş ve yazma projesine başlamak istiyorum. Nuclino, bilgilerimi sorunsuz ve ustaca paylaşmam ve düzenlemem için bir yol sağladı.

Nuclino alternatiflerini inceleyin!

3. Obsidian: Bağlantılı fikirleri/kavramları belgelemek için en iyisi

obsidian aracılığıyla

Obsidian, kurumsal ihtiyaçlara göre genişletilebilen kişisel bir bilgi tabanıdır. Yazma, not alma ve belgeleme için bir dizi özellik sunar.

Notlar arasındaki ilişkileri görselleştirerek ilgi çekici ve etkileşimli bir grafik oluşturması nedeniyle Notion'a güçlü bir alternatiftir. Ürün geliştirmeyle ilgili bilgilerden George Washington'a kadar, tıpkı beyniniz gibi kalıpları belirleyin ve kaydedin.

Obsidian'ı genel öğrenmelerimi kaydetmek ve fikirlerimi yazmak için kullandım. Günlük ekleyince, iyi bir kişisel wiki haline geliyor. Ancak Obsidian ile çoklu cihaz senkronizasyonu karmaşık, bu da benim için büyük bir engeldi.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Basit ve taşınabilir biçimlendirme için Markdown

Notlar, fikirler, kavramlar vb. arasında çift yönlü bağlantı

Özelleştirilebilirlik için çok sayıda eklenti ve tema

Açık ve tescilli olmayan dosyalar sayesinde kilitlenme yok

Obsidian sınırlamaları

Bilgilerinizi yapılandırmak için almanız gereken birçok karar nedeniyle öğrenme eğrisi dik olabilir

Markdown stili, bazı marka takımlarının ihtiyaç duyabileceği sınırsız esnekliğe sahip olmayabilir

Estetik açıdan en basit veya hoş olan değil

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz (kişisel kullanım)

Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Eklentiler

Senkronizasyon özelliği: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Özelliği yayınla: Kullanıcı başına aylık 8 $

Obsidian puanları ve yorumları

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Obsidian'ın metin odaklı görevler için ideal olduğunu ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmel olduğunu düşünüyorum.

Obsidian'ın metin odaklı görevler için ideal olduğunu ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmel olduğunu düşünüyorum.

Obsidian'ın alternatiflerini inceleyin!

4. Microsoft OneNote: Ses ve video notları için en iyisi

via OneNote

Microsoft OneNote, günümüzün en ünlü dijital not alma uygulamaları arasında yer almaktadır. M365 paketiyle birlikte gelir ve Microsoft verimlilik yığını'nın bir parçasıdır.

OneNote'un en harika yanı, uygulama içinde her sayfaya metin yazabilir, resim ekleyebilir, web sayfalarını kesip ekleyebilir, el yazısı yazabilir veya çizim yapabilirsiniz; tıpkı bir not defteri gibi. Apple ekosisteminde çeşitli ürünler kullanan biri olarak, Microsoft'un estetik açıdan farklı olduğunu gördüm.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Sayfaları olan fiziksel bir deftere benzer — kullanımı kolay

Uzun vadeli yazımlar için revizyonlara erişme ve değişiklikleri izleme yeteneği

Cihazlarda dokunarak karakter çizme veya el yazısı yazma özelliği

Ses ve video notları da kaydedin

Microsoft OneNote sınırlamaları

Çok fazla not/sayfa varsa kullanımı zor olabilir

Sınırlı işbirliği özelliklerine sahip tek kullanıcı araçları

Çok az entegrasyon

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Ev için: Aile: 9,99 $/ay, 6 kullanıcıya kadar Kişisel: Tek kullanıcı için 6,99 $/ay

Aile: 9,99 $/ay, en fazla 6 kullanıcı

Kişisel: Tek kullanıcı için aylık 6,99 $

İşletmeler için: MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $ MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ MS365 Apps for Business: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

İşletmeler için MS365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Aile: 9,99 $/ay, en fazla 6 kullanıcı

Kişisel: Tek kullanıcı için aylık 6,99 $

MS365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

İşletmeler için MS365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Microsoft OneNote derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1500+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft OneNote hakkında ne diyor?

OneNote, Microsoft Viewpoint gibi Office 365'teki tüm uzman araçlarından ve tüm toplantılarda kullanılan gruplardan erişilebilir. One Note, çevrimiçi olarak daha yüksek hızda uyum sağlama kapasitesi ile son derece değerlidir. Ayrıca, havalı ve ayrıntılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve segment ve sayfa ekleme gibi daha fazla seçenek sunar.

OneNote, Microsoft Viewpoint gibi Office 365'teki tüm uzman araçlarından ve tüm toplantılarda kullanılan gruplardan erişilebilir. One Note, çevrimiçi olarak daha yüksek hızda uyum sağlama kapasitesi ile son derece değerlidir. Ayrıca, havalı ve ayrıntılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve segment ve sayfa ekleme gibi daha fazla seçenek sunar.

OneNote alternatiflerini inceleyin!

5. Evernote: Kişisel verimlilik ve not alma için en iyisi

evernote aracılığıyla

Evernote, en eski bağımsız not alma uygulamalarından biridir. Notion'u kullanmaya başlamadan veya alternatifler aramadan önce, Evernote listemin en başında yer alıyordu. Metin, resim, web sayfası, PDF ve ses formunda notlar eklemenizi sağlayan basit ve temiz bir verimlilik aracıdır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Doğru biçimlendirme özellikleriyle kullanımı kolay

Notları çeşitli biçimlerde yakalama yeteneği

İş akışlarını kolaylaştırmak için Google Takvim, Slack, Microsoft Teams vb. ile entegrasyonlar

ID kartları, faturalar, sigorta dosyaları vb. gibi önemli belgeler için güvenli depolama.

İhtiyacınız olanı anında bulmak için yapay zeka destekli arama!

Evernote sınırlamaları

Proje yönetimi özellikleri, görevler ve yapılacaklar listesi oluşturmakla sınırlıdır

Sınırlı canlı işbirliği özellikleri

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 10,83 $/ay

Profesyonel: 14,17 $/ay

Takımlar: 20,83 $/ay kullanıcı başına

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8000+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Evernote benim favori verimlilik uygulamam. Dürüst olmak gerekirse, onsuz yaşayamam. Günde 10 ila 20 kez kullanıyorum. Evernote'u iyi kullanmayı bilirseniz, ikinci beyniniz olabilir. Evernote sadece notlarınızı paylaşmak için bir yer değildir, Evernote'unuza resimleri, dosyaları ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz. Evernote'u dijital notları kaydetmek için bir bulut depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.

Evernote benim favori verimlilik uygulamam. Dürüst olmak gerekirse, onsuz yaşayamam. Günde 10 ila 20 kez kullanıyorum. Evernote'u iyi kullanmayı bilirseniz, ikinci beyniniz olabilir. Evernote sadece notlarınızı paylaşmak için bir yer değildir, görüntüleri, dosyaları ve web sayfalarını Evernote'unuza kaydedebilirsiniz. Evernote'u dijital notları kaydetmek için bulut depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.

Evernote alternatiflerine göz atın!

6. Slite: Kurumsal bilgi tabanları için en iyisi

via Slite

Slite, kuruluşların tüm bilgileri için tek bir doğru kaynak oluşturmalarını sağlayan, yapay zeka destekli yeni bir işbirliğine dayalı bilgi tabanı platformudur. Çeşitli araçları denerken, ilgili belgeleri gerektiğinde filtrelenip sıralanabilecek şekilde düzenleyen koleksiyon özelliği nedeniyle Slite'ı özellikle beğendim.

Çeşitli kullanım durumları için önceden hazırlanmış not alma şablonları ve kendi şablonlarınızı oluşturma özelliği ile Slite, bilgi yönetimini kolaylaştırmak için mükemmeldir. Ancak Slite bir bilgi tabanıdır, hepsi bu. Bilgiden eyleme geçmek için farklı bir araca ihtiyacınız var.

Slite'ın en iyi özellikleri

Şirket wiki'si, toplantı notları, süreç belgeleri vb. dahil olmak üzere tüm not alma işlemlerine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Her not metin, resim, tablo ve Google Dokümanlar veya Miro panoları gibi dosyaların gömülü öğelerini içerebilir

Tekrarlayan belgeler ve hatırlatıcılar oluşturmak için otomasyon

Yazım denetimi, özetleme, dili basitleştirme, üslup değiştirme ve daha fazlası için AI özellikleri

Sınırlamalar

Gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Beyaz Tahta veya Zihin Haritaları gibi yerleşik görsel işbirliği özellikleri yoktur

Slite fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slite puanları ve yorumları

G2: 4,6 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Slite hakkında ne diyor?

Çoğu not alma/bilgi yönetimi aracının yaptığı şeyi yapar. Gerçek zamanlı işbirliğinin yanı sıra eşzamansız tartışmaları da yönetebilir. Paylaşım özelliğini, özellikle düzenleme için gizli bir bağlantı aracılığıyla bir belgeyi herkese açık olarak paylaşmak için gerçekten iyi kullanıyorum.

Çoğu not alma/bilgi yönetimi aracının yaptığı şeyi yapar. Gerçek zamanlı işbirliğinin yanı sıra eşzamansız tartışmaları da yönetebilir. Paylaşım özelliğini, özellikle düzenleme için gizli bir bağlantı aracılığıyla bir belgeyi herkese açık olarak paylaşmak için gerçekten iyi kullanıyorum.

7. Confluence: Jira kullanan yazılım takımları için en iyisi

via Atlassian

Atlassian'ın Confluence'ı, geliştirme takımları için tasarlanmış bir dokümantasyon ve işbirliği yazılımıdır. Kullanıcıların notlar almasına, bunları düzenlemesine, anahtar kelime etiketleri eklemesine ve kurumsal kullanım için arşivlemesine olanak tanır.

Atlassian'ın birçok ürünü gibi, Confluence de kapsamlı bilgi tabanları oluşturan büyük kurumsal takımlar için tasarlanmıştır. Confluence'da toplantı notları alabilirsiniz, ancak bu uygulamanın en iyi kullanım şekli değildir.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Belgeleri hızlıca bulmak için sayfa ağacı organizasyonu

Satır içi yorumlar, beğeniler, GIF'ler ve emojilerle canlı işbirliğine dayalı düzenleme

Kişileri etiketleme, yorum yapma ve görev atama özellikleri

Şirket çapında duyurular için idealdir

Güvenli paylaşım için kapsamlı izin ayarları

Confluence sınırlamaları

Teknoloji meraklıları için tasarlanmış olan bu program, geri kalanımız için öğrenmesi zor olabilir

Karmaşık erişim kontrolü gösterge panelleri

Diğer uygulamalarla sınırlı uyumluluk

Microsoft Word veya Google Dokümanlar'dan içe aktarma ve PDF'ye dışa aktarma işlemleri optimal değildir

Confluence fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 600 $/yıl

Premium: 1.150 $/yıl

Enterprise: Satışla iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3300+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Confluence hakkında ne diyor?

Confluence'ı en çok sevdiğim yanı, farklı belgeler ve projeler için çok sayıda şablona sahip olmasına rağmen kullanımı çok kolay olmasıdır. Bu, birçok kişinin başlangıçta zorluk yaşadığı için herhangi bir projeye veya belge üzerinde çalışmaya başlamayı kolaylaştırır.

Confluence'ı en çok sevdiğim yanı, farklı belgeler ve projeler için çok sayıda şablona sahip olmasına rağmen kullanımı çok kolay olmasıdır. Bu, birçok kişinin başlangıçta zorluk çektiği için herhangi bir projeye veya belge üzerinde çalışmaya başlamayı kolaylaştırır.

8. Scrintal: Görsel not almak için en iyisi

via Scrintal

Scrintal, görsel not alma ile zihin haritalamayı birleştirerek çalışma alanı organizasyonuna yeni bir yaklaşım sunar. Beni bu uygulamaya çeken şey, düşünceleri, araştırmaları ve fikirleri esnek ve görsel bir düzen içinde birbirine bağlayabileceğiniz dijital bir beyaz tahta gibi olmasıydı.

Bir bilgi tabanı oluştururken, Scrintal'ın beyin fırtınası yapmak ve düşünceleri görsel olarak düzenlemek için inanılmaz derecede sezgisel olduğunu gördüm. Ancak, daha yapılandırılmış belgeler veya veritabanı tarzı kullanım durumları için ideal değildi.

Scrintal'ın en iyi özellikleri

Not alma ve zihin haritalama özelliklerini tek bir arayüzde birleştirir

Notlar arasında görsel bağlantı kurmak araştırma ve fikir geliştirmeye yardımcı olur

Minimalist, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen ve gezinmesi kolay yazma alanı

Doğrusal olmayan düşünürler ve bilgi çalışanları için ideal

Hızlı arama ve etiketleme, içeriğin kolayca geri getirilmesini sağlar

Scrintal sınırlamaları

Görev yönetimi veya yapılandırılmış veritabanları için tasarlanmamıştır

Gelişmiş entegrasyonlar ve otomasyon eksikliği

Karmaşık takım işbirliği için değil, tek başına çalışmak için en uygun

Scrintal fiyatlandırması

aylık 30 dolar

Scrintal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorumlar mevcut değil

Capterra: Yorumlar mevcut değil

Gerçek hayattaki kullanıcılar Scrintal hakkında ne diyor?

Scrintal'da çalışmak iş akışımı değiştirdi ve daha önce sahip olmadığım bir netlik kazandırdı.

Scrintal'da çalışmak iş akışımı değiştirdi ve daha önce sahip olmadığım bir netlik kazandırdı.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

9. Slab: Güzel görünümlü belgeler için en iyisi

via Slab

Modern İnternet'te içerik, okunduğu kadar iyi görünmelidir. Slab, kullanıcılara "ön tanımlı olarak iyi görünen içerik oluşturma" konusunda yardımcı olmayı vaat ediyor. Deneyime odaklanan Slab, gelişmiş düzenleme özellikleri içerir.

Slab'ın en iyi özellikleri

Kolay erişim için birleşik arama aracı

Herkesin hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilmesi için basit ve kolay kullanımlı arayüz

Arama dahil Google Drive ile kapsamlı entegrasyon

Otomatik olarak oluşturulan tablo içeriği

Slab sınırlamaları

Yeni bir uygulama olarak, halen geliştirme aşamasındadır. Bu nedenle, API entegrasyonları, çeşitli dosya türlerini gömme vb. gibi gelişmiş özellikler sınırlıdır.

Sınırlı şablon kitaplığı

Slab fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6,67 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: Satışla iletişime geçin

Slab derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Slab hakkında ne diyor?

Tüm belgelerin otomatik olarak aynı biçimde biçimlendirilmesini çok seviyorum, böylece milyonlarca farklı yazı tipinden seçim yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Platformu çok basit ve kullanımı kolay hale getirdiler.

Tüm belgelerin otomatik olarak aynı biçimde biçimlendirilmesini çok seviyorum, böylece milyonlarca farklı yazı tipinden seçim yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Platformu çok basit ve kullanımı kolay hale getirdiler.

10. Google Keep: Kişisel not almak için en iyisi

google Keep aracılığıyla

Google Keep, Google verimlilik paketinde bulunan entegre bir not alma uygulamasıdır. Basit ve kullanımı kolaydır ve GMail veya GSuite kullanıyorsanız pakete dahildir. Google Keep'in en büyük avantajı basitliğidir, ancak bu aynı zamanda en büyük sınırlamasıdır.

İşim genişledikçe ve daha fazla not aldıkça, bunları belgelemek ve düzenlemek için Google Keep ile daha fazla çaba harcamam gerektiğini fark ettim. Diğer araçlarda standart olan bildirimler ve işbirliği için anahtar özellikler, Google Keep'te hala eksik.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay, metin, görüntü ve ses olarak notlar ekleyebilirsiniz

Aynı Google hesabını kullanan cihazlar arasında senkronizasyon

Çeşitli türdeki belgeleri etiketleme ve renk kodlarıyla işaretleme

Her notta onay kutuları, kartlar, listeler vb. içerir

Google Keep sınırlamaları

Basitliğe odaklanmış, bu nedenle büyük kurumsal takımlar için sınırlı özellikler

Klasörler yerine etiketler halinde düzenlenir

GSuite hesabınızın depolama alanını kullanır

Google Keep fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

Google Keep hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Keep notlarının hızını ve kolaylığını seviyorum. Hatırlatıcılar için de kullanıyorum çünkü telefonuma mesaj gönderebiliyorlar ve hatırlatıcıların belirlenen saatinde Google Takvim'de görünüyorlar.

Keep notlarının hızını ve kolaylığını seviyorum. Hatırlatıcılar için de kullanıyorum çünkü mesajları telefonuma gönderebiliyorlar ve hatırlatıcıların belirlenen saatinde Google Takvim'de görünüyorlar.

11. Anytype: Güven ve güvenlik odaklı takımlar için en iyisi

via Anytype

Anytype, birlikte ürünler oluşturmak için işbirliğine dayalı bir çalışma alanı olarak pozisyonlanmıştır. En büyük avantajı, belgeleri yerel olarak oluşturmanıza ve cihazlar arasında merkezi olmayan senkronizasyon gerçekleştirmenize olanak tanımasıdır. Ayrıca, yerel, cihaz üzerinde şifreleme de sağlar.

Bu aynı zamanda Anytype'ı kullanabilmek için belirli bir düzeyde teknik uzmanlığa sahip olmanız gerektiği anlamına da gelir.

Anytype'ın en iyi özellikleri

Veritabanları oluşturabilme özelliğine sahip blok tabanlı düzenleyici

Tablo, Kanban ve galeri görünümleri

Eşler arası senkronizasyon ile çevrimdışı öncelikli

Topluluklar, aileler, takımlar ve kişisel kullanıcılar için şablonlar

Her tür sınırlama

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık

Henüz erken aşamalarda olduğundan, karmaşık ihtiyaçları karşılama veya ölçeklendirme yeteneğine dair çok az kanıt var

Her tür fiyatlandırma

Explorer: Ücretsiz

Builder: Yıllık 99 dolar

Co Creator: 3 yıl için 299 dolar

Her tür değerlendirme ve yorum

Product Hunt: 4. 8/5 (200+ yorum)

Anytype hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Aralık ayından beri kullanıyorum ve Anytype'ın yaptıklarını çok beğendiğimi söylemeliyim! Burada orada küçük hatalar var ama harika bir deneyim ve çok ferahlatıcı bir kullanıcı arayüzü.

Aralık ayından beri kullanıyorum ve Anytype'ın yaptıklarını çok beğendiğimi söylemeliyim! Burada orada küçük hatalar var ama harika bir deneyim ve çok ferahlatıcı bir kullanıcı arayüzü.

12. Microsoft Loop: CoPilot'u seviyorsanız en iyisi

via Microsoft Loop

Microsoft Loop, takımların, ailelerin veya toplulukların bir araya gelip yazabilmeleri için tasarlanmış bir ortak oluşturma platformu, yani bir uygulama. En büyük gücü, not alma işlemlerinize yapay zeka özelliği katan Co-pilot entegrasyonundan geliyor.

Microsoft yığınında değilseniz, Loop'un bağımsız bir araç olarak Notion veya ClickUp gibi diğer benzer araçlarla neredeyse hiç rekabet edemediğini gördüm.

Microsoft Loop'un en iyi özellikleri

Fikir üretme ve otomasyon için yardımcı pilot entegrasyonu

Uygulamalar ve cihazlar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon

Çeşitli kullanım durumları için sayfa şablonları

Daha modern kullanıcı arayüzüyle OneNote'un potansiyel alternatifi

Microsoft Loop sınırlamaları

Not alma uygulamalarının öncüleri ile karşılaştırıldığında sınırlı özellikler

M365 paketine dahil, tek başına satın alma seçeneği yoktur

Microsoft Loop fiyatlandırması

Ücretsiz

MS365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,5 $

MS365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft Loop değerlendirmeleri ve yorumları

Nispeten yeni ve ilgi çekici olmayan bir uygulama olduğu için, G2 veya Capterra gibi üçüncü taraf platformlarda çok az değerlendirme ve yorum bulunmaktadır.

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Loop hakkında ne diyor?

Loop'u kullanmayı çok seviyorum. İşbirliği özelliği nedeniyle OneNote'un yerini aldı.

Loop'u kullanmayı çok seviyorum. İşbirliği özelliği nedeniyle OneNote'un yerini aldı.

13. Upbase: Kişisel not alma ve verimlilik için en iyisi

via Upbase

Upbase, temelinde not alma özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır. Odaklanmanızı sağlamak için planlayıcılar, zaman bloklama, pomodoro ve diğer verimlilik özellikleri içerir. Ancak, takım işbirliğinden çok bireysel verimliliğe odaklanmıştır.

Upbase'in en iyi özellikleri

Uygulamada bulunan kişisel verimlilik araçları

Tasarımı sayesinde basit ve kullanımı kolay

Proje izleme için liste ve pano görünümleri

Yorumlar, @bahsetmeler, özel toplantı notu şablonları ve paylaşım gibi belgelerdeki işbirliği özellikleri

Upbase sınırlamaları

Popüler verimlilik araç larıyla sınırlı entegrasyonlar

Çevrimdışı mod mevcut değil

Kurumsal ihtiyaçlar için çok basit olabilir

Upbase fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 5 $

Upbase puanları ve yorumları

G2: 4. 9/5 (4 yorum)

Capterra: 4,4/5 (6 yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Upbase hakkında ne diyor?

Daha önce birçok proje yönetimi aracını denedim (kim denemedi ki 😅), ama bu araç, tüm projelerimi düzenli tutmam ve her şeyin üstesinden gelmemde GERÇEKTEN yardımcı olan araç.

Daha önce birçok proje yönetimi aracını denedim (kim denemedi ki 😅), ama bu araç, tüm projelerimi düzenli tutmam ve her şeyi kontrol altında tutmamda GERÇEKTEN yardımcı oldu.

14. Mem: Yapay zekanın "düzenleme" işlerini yapmasını sevenler için en iyisi

via Mem

Mem, yapay zeka tarafından organize edilen bir not alma uygulaması olarak konumlandırılmıştır. Notlarınızı almanız gerektiğinde, Mem'in yapay zekası, notları klasörlere düzenlemenize veya etiketler eklemenize gerek kalmadan otomatik olarak bağlantılar kurmanıza ve alaka düzeyini oluşturmanıza yardımcı olur.

Mem'i, AI'nın kendi notlarımla eğitilmesi, etiketlerimi ve terminolojimi anlaması nedeniyle çok sevdim. Bu sayede, "Bu fikri kim önerdi?" gibi sorular sorabilir ve anında cevap alabilirim.

Mem'in en iyi özellikleri

AI tabanlı organizasyon, daha sonra kolayca geri çağrılabilecek notlardan oluşan bir ağ oluşturma

Özel AI ile kendi tonunuzda ve tarzınızda yapılacaklar listeleri, notlar ve yanıtlar oluşturun

Akıllı özet

Not alırken bağlamsal öneriler ve tavsiyeler

Mem sınırlamaları

AI özellikleri, yeterli bilgi olduğunda en iyi şekilde çalışır, bu nedenle uygulamayı kapsamlı bir şekilde kullanma taahhüdü gereklidir

Sadece not alma, görev yönetimi özellikleri çok az veya hiç yok

Mem fiyatlandırması

Mem: 8,33 $/ay

Mem Takımları: Satışla iletişime geçin

Mem puanları ve yorumları

G2: 1. 5/5 (1 yorum)

Mem hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Mem'i başından beri kullanıyorum ve hızlı notlar almak ve bilgileri çabucak bulmak için hala tercihim.

Mem'i başından beri kullanıyorum ve hızlı notlar almak ve bilgileri çabuk bulmak için hala tercihim.

Mem AI alternatiflerine göz atın!

15. Zoho WorkDrive: Dosya ve klasörleri düzenli tutmak için en iyisi

via Zoho

Zoho WorkDrive, takımlar için bir dosya yönetim sistemidir. Google Dokümanlar veya Microsoft Word gibi üçüncü taraf uygulamalarda bulunanlar da dahil olmak üzere belgeleri ve bilgileri bir araya getirmeye yardımcı olur.

Zoho WorkDrive'ın en iyi özelliği, multimedya not alma yetenekleridir. Notlarınıza ekran kayıtları, video ve ses dosyaları ekleyebilirsiniz. Ancak, yukarıda bahsedilen birçok uygulamanın sahip olduğu basitlik ve erişilebilirlik bu uygulamada çok eksik.

Zoho WorkDrive'ın en iyi özellikleri

WorkDrive Snap ile ses, video ve ekran kaydı

Dış paylaşım ve işbirliği

Tüm dosya ve klasörleri görüntülemek ve yönetmek için daha güçlü yönetici

Ağaç tabanlı görünüm ve gezinme

Zoho Drive sınırlamaları

Büyük dosyalarla performans ve hız optimum düzeyde olmayabilir

Sınırlı kişiselleştirme yetenekleri

Çok fazla kişi bir dosyaya katıldığında işbirliği özellikleri yavaşlıyor

Zoho WorkDrive fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 4,5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 9 $

Zoho WorkDrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Zoho WorkDrive hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Zoho WorkDrive işbirliği özellikleri, iş arkadaşlarımla birlikte dosyalarımızı yönetmemizi ve üzerinde çalışmamızı mümkün kılıyor. Tüm dosyalarımızı siber saldırılara karşı koruyan ve dosyalarımızı kaybetmemize neden olabilecek tüm açıkları bloke eden üst düzey güvenlik özellikleri kullanıyor.

Zoho WorkDrive işbirliği özellikleri, iş arkadaşlarımla birlikte dosyalarımızı yönetme ve üzerinde çalışma imkanı sunuyor. Tüm dosyalarımızı siber saldırılara karşı koruyan ve dosyalarımızı kaybetmemizi engelleyen yüksek güvenlik özellikleri kullanıyor.

ClickUp ile Bilgi İşlerinizi Daha İyi Yönetin

"Bilgi" işinden bahsettiğimizde, genellikle örtük bilgiyi, yani bilinçli olarak bildiğimiz bilgileri düşünürüz. Bu, notlar formunda kaydedilen bilgilerdir.

Ancak, bilgi işinin büyük bir kısmı bizim bilinçli olarak farkında olmadığımız şeydir. Örneğin, geliştiriciler ürün geliştirme veya yönetim ş Akışının tamamını bilmeyebilir. Bu da, örtük de olsa, bilgidir.

Bilinçli ve örtük bilgiyi etkili bir şekilde yönetmek ve en iyi Notion alternatifi olarak hizmet vermek için, ClickUp gibi modern işyerleri için özel olarak tasarlanmış bir araca ihtiyacınız var.

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi platformu, ClickUp Belgeleri veya Not Defteri aracılığıyla bilgileri aktif olarak kaydetmenizi sağlar. Not alma için en güçlü AI araçlarından biridir.

Ayrıca, zaman tahminleri, zaman takibi, bireysel verimlilik, kaynak kullanımı vb. gibi pasif verileri de yakalar. Bu, bireysel katkıda bulunanlar, proje yöneticileri ve takım liderleri için zengin bir bilgi birikimi oluşturur.

ClickUp'ın kuruluşunuzdaki bilgileri nasıl yönettiğini görün. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.