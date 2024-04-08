Slack Vs. Asana: 2025'te Takımınız İçin En İyi Araç Hangisi?

Asana ve Slack, uzaktan ve yüz yüze çalışan takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olan en popüler proje yönetimi uygulamalarından ikisidir. İlk bakışta, her iki araç da takım işbirliğinden üçüncü taraf entegrasyonlarına kadar benzer özellikler sunar.

Ancak biraz daha derine inersek, Asana ve Slack arasındaki farklar ortaya çıkmaya başlar. Kendi takımınız için bu proje yönetimi araçlarından birini seçmeye çalışıyorsanız, Asana ve Slack karşılaştırması rehberimiz tam size göre.

Slack nedir?

Slack aracılığıyla

Slack, takımların gerçek zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunmaları ve işbirliği yapmaları için tasarlanmış bir iş yeri iletişim aracıdır. Bireysel ve grup sohbetlerinin yanı sıra sesli ve görüntülü aramalar da sunar.

Slack'te, kuruluşunuzun bir çalışma alanı olacaktır. Bu çalışma alanında, tek tek takımlar, projeler veya konular için kanallar oluşturabilir veya bire bir ve geçici grup sohbetleri için doğrudan mesajlar kullanabilirsiniz.

Kanallarda ve sohbetlerde dosya paylaşabilir ve aramalar (veya toplantılar) başlatabilirsiniz. Sohbetin ötesinde, platformun yeni Canvas özelliği bazı dahili görev yönetimi yetenekleri eklemesine rağmen, diğer uygulamalarla binlerce entegrasyon elde edersiniz.

Slack özellikleri

İletişime odaklı bir platformda, işbirliğini ön plana çıkaran özellikler bulmak şaşırtıcı değildir. Slack ve Asana'yı karşılaştırırken, dört özellik özellikle öne çıkıyor:

Gerçek zamanlı iletişim

Hepimiz, özellikle uzaktan çalışan takımlar söz konusu olduğunda, etkili takım iletişiminin önemini biliyoruz. Slack, anlık iletişim özellikleriyle iletişime öncelik verir:

Tüm sohbetler gerçek zamanlıdır ve anlık bildirimler, kullanıcıların kendileriyle ilgili yeni bir mesaj geldiğinde haberdar olmalarını sağlar

Kanallar, doğrudan mesajlar ve konu başlıklı mesajlar dahil olmak üzere net bir hiyerarşi, aynı anda gerçekleşen birden fazla konuşmaya genel bir bakış sağlar

Her iki kanalda ve doğrudan mesajlarda istediğiniz zaman gerçekleştirebileceğiniz Huddles, tüm arayüzü kaplamadan video ve sesli arama özelliklerini entegre eder

Kullanıcılar mesajları önceden planlayabilir veya daha sonra takip etmek üzere bir mesajı yer imlerine ekleyebilir

Slack'in gelişmiş arama özelliği, ilgili bilgileri içeren eski ve arşivlenmiş konuşmaları kolayca bulmanızı sağlar

Kullanıcı dostu mobil uygulama arayüzleri, akıllı telefonlar ve tabletlerde iletişim kurmayı çocuk oyuncağı haline getirir

Bu iletişim özellikleri, Slack'in uzun süredir dijital ofis iletişiminin standardı olmasının nedenidir.

Slack aracılığıyla

Dosya paylaşımı

Slack, kanallarda ve doğrudan mesajlarda bir gigabayt (GB) boyutuna kadar dosya paylaşmanıza olanak tanır. Her mesajda aynı anda en fazla 10 dosya bulunabilir. Platform, dosyayı sunucusunda planınıza bağlı olarak belirlenen sınırlar dahilinde depolar:

Ücretsiz plan : Tüm kuruluş için 5 GB

Pro plan : Kullanıcı başına 10 GB

İş planı : Kullanıcı başına 20 GB

Enterprise Grid planı: kullanıcı başına 1 terabayt

Google Drive, DropBox ve Microsoft OneDrive gibi bulut depolama sistemleriyle yerel entegrasyon, bu sınırları ortadan kaldırarak dosyaları depolama konumuna doğrudan bağlantı yoluyla paylaşmanıza olanak tanır.

Dosyayı paylaştığınızda, Slack otomatik olarak belge, PDF, resim ve video dosyalarının önizlemesini gösterir. Bu, kullanıcıların dosyaları indirmeden paylaştıklarını anında görebilmeleri sayesinde yazılımın gerçek zamanlı işbirliği özelliğini daha da güçlendirir.

Canvas ile temel görev yönetimi

Asana'nın aksine, Slack bir proje yönetimi yazılımı değildir ve proje yönetimi için ihtiyaç duyacağınız temel özelliklerin çoğuna sahip değildir. Ancak son zamanlarda eklenen Canvas özelliği, platforma bazı temel proje yönetimi özellikleri eklemektedir.

Bir Slack Canvas başlatın ve görsel dosyalardan görev odaklı iş akışlarına, proje açıklamalarına ve daha fazlasına kadar çeşitli bilgileri tek bir belgede toplayın.

Slack, gerçek anlamda işbirliğine dayalı çalışma alanları için zamanla Canvases'ı daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyor. Ancak şu anda görevleri atamak ve izlemek için kolay bir yol yok. Ancak bu, sistemin şu anda gerçekleşmeyen ilk iletişim girişimi ve bu da onu gelecekte daha geniş projelerin yönetimi için uygun hale getirebilir.

Slack aracılığıyla

Kapsamlı entegrasyonlar

Olduğu gibi görünen bir platform için, üçüncü taraf entegrasyonları da mükemmel olmalıdır. Neyse ki, bu Slack'in parladığı alanlardan biridir.

Toplamda, kullanıcılar Slack'i diğer işyeri platformlarına bağlamak için 2.000'den fazla entegrasyon elde eder. Favori Slack entegrasyonlarımız ActiveCampaign ve SalesForce'tan ClickUp ve ZipBooks'a kadar uzanır.

Platform kullanıcıları için bu entegrasyonlar, doğrudan mesajların altında uygulamalar olarak görünür. Ancak, herhangi bir sohbette basit bir eğik çizgi komutuyla entegre aracın özelliklerini etkinleştirebilirsiniz. Örneğin, bir sonraki Zoom toplantısına katılmak için "/zoom join" yazın.

Ve elbette, ortak platformlarla tersine üçüncü taraf entegrasyonları da elde edersiniz. Örneğin, bir Slack konuşmasına e-posta eklemek mi istiyorsunuz? Outlook Slack uygulamasını yükleyin, bir düğmeye basmak kadar basit.

Slack fiyatlandırması:

Ücretsiz sürüm

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana nedir?

Asana aracılığıyla

Asana, takımların üzerinde çalıştıkları projelerle ilgili tüm görevleri takip etmelerine yardımcı olan bir proje yönetimi uygulamasıdır. Kuruluşunuzun projelerini daha büyük portföyler ve hedefler halinde düzenlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli bireysel görevleri ve iş akışlarını oluşturmasına olanak tanır.

Slack gibi Asana da mobil ve masaüstü uygulamalarıyla birlikte gelen web tabanlı bir iş yönetimi aracıdır. Slack'ten farklı olarak, Asana gerçek zamanlı iletişim yerine daha geniş proje hedeflerine odaklanan işbirliği özellikleriyle kapsamlı iş yönetimine daha fazla önem verir.

Asana özellikleri

Hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde, Asana'nın gelişmiş özellikleri görevlerin zamanında ve belirtilen şekilde tamamlanmasına odaklanıyor. İletişim ve dosya paylaşım araçları gibi Slack'e benzer özellikler bile bu odak noktasına göre şekillenmiştir.

Proje tabanlı iletişim

Asana üç temel iletişim özelliği içerir: görev yorumları, proje güncellemeleri ve doğrudan mesajlar.

Görev yorumları, bir görevi takip eden herkesin düşüncelerini paylaşmasına veya soru sormasına olanak tanır. Birisi yorum bıraktığında, görevi takip eden tüm kullanıcılar bir bildirim alır

Proje güncellemeleri, proje sahibinin proje bilgilerini içeren renk kodlu notları proje ekibinin diğer tüm üyelerine göndermesini sağlar

Doğrudan mesajlar, takımın diğer üyelerine bir not gönderir ve onlar bir bildirim alır ve bir görevde olduğu gibi mesaja yorum yapabilirler

Bu özellikleri bir araya getirdiğinizde, Asana proje iletişim planınızı oluşturmak ve yürütmek için gerekli tüm donanıma sahip olur. Ancak Slack'ten farklı olarak Asana'da sohbet edemezsiniz. İletişim, hız açısından gerçek zamanlı iletişimden çok e-postaya benzer.

Asana aracılığıyla

Dosya paylaşımı

Bilgi paylaşımı olmadan bir proje yönetim sistemi ne işe yarar? Elbette Asana, tek tek görevlere ve genel projelere dosya ekleme özelliği ile bu konuda mükemmeldir. Ek olarak, bir proje içindeki görevlere eklenen dosyalar, genel projenin Dosyalar sekmesinde otomatik olarak görünür.

Asana'da dosya başına 100 megabayt (MB) yükleme sınırı vardır. Ancak toplam dosya depolama alanı sınırsızdır, yani kuruluşunuzun çalışma alanına 100 MB veya daha küçük dosyaları istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.

Daha büyük dosyalar için Asana, OneDrive, Dropbox ve Google Drive gibi popüler bulut depolama uygulamalarıyla entegre olur. Slack'e çok benzer şekilde, görüntüler ve PDF'ler gibi görsel dosyalar görev yorumlarında doğrudan görünür, böylece her görev takipçisi hiçbir şey indirmeden bunları kolayca görebilir.

Gelişmiş görev yönetimi

Asana'nın kullanıcı arayüzü burada gerçekten parlıyor. Gelişmiş proje yönetimi özellikleri, aşağıdaki seçeneklerle iş akışları oluşturmanıza ve en karmaşık projeleri bile gerçekleştirmenize olanak tanır:

Birden fazla takım üyesinin birlikte çalışarak daha büyük iş akışları oluşturmanız için görev bağımlılıkları

Proje çok ilerlemeden önce kontrol noktaları oluşturan onay görevleri

Asana'nın kullanıcı arayüzünde projeyi istediğiniz şekilde görselleştirmenize yardımcı olan Gantt grafiği, Kanban panosu ve liste görünümleri

Her seferinde sıfırdan başlamanıza gerek kalmaması için çok çeşitli Kanban panosu ve Gantt grafiği proje şablonları

Projeleri daha büyük organizasyonel önceliklere göre gruplandırmanıza olanak tanıyan hedef özelliği

Doldurulduğunda otomatik olarak görevlere dönüşen özelleştirilebilir formlar

Asana'nın güçlü yanlarını görmek kolaydır. Bu, özünde bir görev yönetim aracıdır ve daha gelişmiş özellikleri, proje yöneticilerine projelerini tamamlamak için ihtiyaç duyabilecekleri neredeyse tüm özellikleri sunar.

Asana aracılığıyla

Odaklanmış entegrasyonlar

Çoğu iş yönetimi aracında olduğu gibi, Asana da herkese her şeyi sunamayacağının farkındadır. Slack gibi, bu sorunu takımınızın halihazırda kullanıyor olabileceği diğer araçları birbirine bağlayan geniş bir entegrasyon yelpazesiyle çözer.

Bu entegrasyonlar, sayıca çok olsa da, genellikle sizin ve takımınızın işleri daha iyi yönetmenize yardımcı olmaya odaklanır. Örneğin, Slack ve Teams bağlantıları, bu platformlardaki mesajları görevlere dönüştürmenizi sağlar. Adobe Creative Cloud bağlayıcısı, görsel tasarım takımlarınızın işlerini ilgili görevlerde kolayca paylaşmasını sağlar.

Slack gibi, Asana'nın kullanıcı arayüzü de birkaç ters entegrasyona sahiptir. Asana'yı Outlook'a ekleyin ve tek bir tıklama ile herhangi bir e-postayı göreve dönüştürebilirsiniz.

Asana fiyatlandırması:

Ücretsiz sürüm

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack ve Asana: Özellik Karşılaştırması

Asana ve Slack, her ikisi de iş yönetimi araçlarıdır, ancak benzer özelliklerine yakından bakıldığında, odak noktalarının çok farklı olduğu ortaya çıkıyor. Bunları doğrudan karşılaştıralım:

İletişim

Diğer takım üyeleriyle iletişimi kolaylaştırmak istiyorsanız, Slack açık ara kazanan. Ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Sonuçta, Slack bunun için var.

Burada anahtar, iletişimin gerçek zamanlı olmasıdır. Zaman kaybetmemek için sesli ve görüntülü aramalar da dahil olmak üzere takımınızla anında bağlantı kurabilirsiniz.

Ayrıca Slack, Asana ile entegre olduğu için Slack çalışma alanınızda görevler hakkında konuşmak için de kullanabilirsiniz.

Kazanan: Slack

Slack aracılığıyla

Görev ve proje yönetimi

Slack'in son zamanlarda bazı proje araçlarını dahil etme çabasına rağmen, görev yönetimi karşılaştırmasında Asana kazanıyor. Asana, gerçek zamanlı bir iletişim aracının sunamayacağı, proje yönetimine odaklanmış bir yaklaşıma sahiptir.

Elbette, Slack'te Canvas aracılığıyla temel görevler oluşturabilir ve takımınızın tamamlaması gereken bir eylem öğesi olduğunda mesaj hatırlatıcıları gönderebilirsiniz. Ancak bu, birden fazla takım üyesi ve birbiriyle bağlantılı parçalar içeren karmaşık proje akışları oluşturma konusunda Asana'nın yeteneklerinin yanında yetersiz kalır.

Kazanan: Asana

Asana aracılığıyla

Dosya paylaşımı

Slack, daha büyük dosyaları paylaşmanıza izin verir, ancak kuruluşun genel depolama alanını sınırlar. Asana'nın dosya boyutu sınırı çok daha küçüktür, ancak genel depolama alanı sınırsızdır. Her ikisi de bulut depolama hizmetleriyle doğal bir şekilde entegre olur ve kullanışlı bir önizleme seçeneği sunar.

Bizim için Slack kazanıyor çünkü genel depolama sınırları çoğu kuruluş için yeterli ve daha büyük dosya boyutları önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak bunun bir dezavantajı var.

Kuruluşunuzda büyük dosyalar (video dosyaları veya Adobe tasarım dosyaları gibi) paylaşma eğilimi yoksa veya harici bulut depolama kullanıyorsanız, boyut sınırı büyük ölçüde önemli olmayacaktır. Bu durumda, Asana'nın sınırsız depolama alanı kazanır.

Kazanan: Slack, ancak bazı uyarılar var

Entegrasyonlar

Hem Asana hem de Slack, kuruluşunuzun ihtiyaç duyabileceği hemen hemen tüm entegrasyonları sunar. Ancak bir önerimiz var. Herhangi birine karar vermeden önce, her iki platformun entegrasyon sayfasına göz atarak ihtiyacınız olan entegrasyonların eksik olmadığından emin olun.

Kazanan: Beraberlik

Hangisi daha iyi: Slack mi, Asana mı?

Asana ve Slack arasında bir kazanan ilan etmek imkansızdır, çünkü sonuçta bunlar farklı amaçlara sahip farklı araçlardır. Slack iletişim alanında kazanırken, Asana proje yönetiminde kazanır. Bunun ötesindeki hizmetler için ise her ikisi de artıları ve eksileri açısından temelde eşittir.

Bu, Asana'nın Slack'in yerini alamayacağı ve Slack'in Asana'nın yerini alamayacağı anlamına da gelir. Bir işbirliği aracını diğerine tercih etmek yerine, kuruluşunuz her ikisini birden kullanabilir veya hem gerçek zamanlı iletişimi hem de proje yönetimini yönetebilen alternatif bir araç kullanabilir

Reddit'te Slack ve Asana

Bu iki verimlilik aracı arasında bir kazanan belirlerken bizim sözümüze güvenmeyin. Reddit'e de giderek diğer kullanıcıların Slack ve Asana'yı karşılaştırırken neler söylediklerini gördük.

Asana aracılığıyla

Bir kullanıcıya göre:

"Slack ve Asana iki farklı araçtır, ancak diğerlerinin de söylediği gibi, birbirleriyle entegre edilerek çok iyi bir şekilde çalışabilirler. Asana'yı Slack'e entegre etmek, Asana bildirimlerini görmemi ve yorumlara yanıt vermemi veya 'beğenmemi' sağlıyor. Bu da bana zaman kazandırıyor. "

"Slack ve Asana iki farklı araçtır, ancak diğerlerinin de söylediği gibi, birbirleriyle entegre edilerek çok iyi bir şekilde çalışabilirler. Asana'yı Slack'e entegre etmek, Asana bildirimlerini görmemi ve yorumlara yanıt vermemi veya 'beğenmemi' sağlıyor. Bu da bana zaman kazandırıyor."

Bir diğeri ise iletişim uygulamalarının kullanıcı arayüzlerini özellikle vurguladı:

"Slack mesajlarını Asana görevlerine dönüştürerek Slack'te bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırma ve Slack içinden yeni Asana yorumlarına veya görevlerine yanıt verme özelliğini çok seviyoruz. Bununla birlikte, daha dikkatli planlama, proje denetimi ve görevlere özgü, aynı gün içinde acil yanıt gerektirmeyen beyin fırtınası iletişimi için Asana'yı kullanmak çok iyi geliyor."

"Slack mesajlarını Asana görevlerine dönüştürerek Slack'te bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırma ve Slack içinden yeni Asana yorumlarına veya görevlerine yanıt verme özelliğini çok seviyoruz. Bununla birlikte, daha dikkatli planlama, proje denetimi ve görevlere özgü, aynı gün içinde acil yanıt gerektirmeyen beyin fırtınası iletişimi için Asana'yı kullanmak çok iyi geliyor."

ClickUp ile tanışın: Asana ve Slack'e en iyi alternatif

İşleri yönetmek ve takımlarla tek bir yerden iletişim kurmak için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

Asana ve Slack, çoğu kuruluşta farklı roller üstlenir, bu da iletişim ve görev yönetimi için iki ayrı platformu yönetmeniz gerektiği anlamına gelir. Peki, tek bir takım yönetimi aracının her ikisini de gerçekleştirebileceğini söylesek ne dersiniz?

Evet, doğru duydunuz, ClickUp'tan bahsetme zamanı geldi.

ClickUp, görev yönetimi için en iyi Asana alternatiflerinden biri değildir. Ayrıca, Asana ve Slack'in sunmadığı beyaz tahta gibi diğer özelliklere de sahiptir ve deneyimli proje yöneticileri için olmazsa olmaz iletişim araçları ve anahtar özellikleri içerir.

Gerçek zamanlı takım iletişimi için ClickUp'ın Sohbet görünümü

ClickUp'ta proje oluşturduğunuzda, her projenin takım üyelerinin gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayan entegre bir ClickUp Sohbet görünümü vardır. Ancak bu sadece kelimelerle sınırlı değildir. Bu Sohbet görünümünde, aşağıdaki özelliklerle projeleri yönetebilirsiniz:

Görevleri atayın ve tamamladığınızda işaretleyin

Proje bağlantılarını paylaşın

Dosyaları gömme

Zengin metin ekleyin

tek tek takım üyelerini veya grupları @bahsetme ve daha fazlasını yapın!

Asana ile ClickUp'ı karşılaştırın!

Daha da iyisi, sohbeti diğer proje görünümlerinin yanında açık tutarak konuşmaları devam ettirebilirsiniz. Ayrıca Zoom gibi entegrasyonlarla platformdan video görüşmeleri başlatabilirsiniz.

ClickUp Sohbet görünümünde proje ilerleme güncellemelerini gönderin

İletişimi ClickUp'a taşıyan yerel Slack entegrasyonu

Slack'in cazibesini biliyoruz. Birçok kuruluş uzun süredir Slack'i kullanıyor ve vazgeçmekte zorlanıyor. Bu nedenle, ClickUp Slack entegrasyonumuzu sunmaktan gurur duyuyoruz.

Evet, herhangi bir Slack konuşmasını Slack görevine dönüştürebilirsiniz. Ancak bunun çok daha fazlası var.

Bir ClickUp görevini bir Slack kanalına veya mesajına gönderdiğinizde, Slack'ten ayrılmak zorunda kalmadan tüm takım üyelerinin son teslim tarihlerini, atamalarını, durumlarını ve daha fazlasını yönetebilirsiniz. Hatta, ClickUp görevlerinizden biri güncellendiğinde Slack'e gönderilecek bildirimler bile ayarlayabilirsiniz. Bu, favori iletişim araçlarından vazgeçemeyen kuruluşlar için mükemmel bir entegrasyondur.

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

Her düzeyde kapsamlı proje yönetimi

Ve elbette, ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri Asana ve Slack'i kolaylıkla eşleştirebilir (hatta aşabilir):

Görevler ve ş Akışı yapıları oluşturun

Gantt, Pano ve daha fazlasını içeren 10'dan fazla görünümle iş akışınızı görselleştirin

Projeleri yönetirken sıfırdan başlamamak için kapsamlı proje yönetimi şablon kitaplığından seçim yapın

Proje özetleri ve gerçek zamanlı takım işbirliği için ClickUp belgelerini entegre edin

Gösterge panelleri ve raporlardan yararlanarak proje ve organizasyon düzeyinde daha fazla içgörü elde edin

ClickUp AI'yı kullanarak otomatik olarak oluşturulan ana hatlar, taslak belgeler ve daha fazlasıyla proje planlarınızı hızlandırın

ClickUp'a Bugün Başlayın

ClickUp ile artık iletişim ve proje yönetimi gibi farklı ihtiyaçlar için farklı çözümlere ihtiyacınız yok. Bunun yerine, Asana ve Slack'in en iyi özelliklerini bir araya getiren ve geliştiren tek bir iş yönetimi aracında hepsine sahip olabilirsiniz.

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