Slack konuşmasına birini ekleme

Takımınızla devam eden bir Slack konuşmasının ortasındasınız, bir sonraki büyük hamleyi planlıyorsunuz ve birdenbire Alex'in bu konuşmaya katılması gerektiğini fark ediyorsunuz.

Ama durun, yepyeni bir grup sohbeti mi başlatacaksınız? Onları mevcut Slack konuşmasına mı eklemelisiniz yoksa gizli yönetici yetkileriyle mi çağırmalısınız?

Slack çalışma alanına birini eklemek, devam eden bir sohbete dahil etmek veya bire bir konuşmak gibi işlemler çok basittir. Ayrıca, bu kişilerin geçmiş konuşmalara erişmesini istiyorsanız, onları eklemenin doğru yolunu bilmeniz yeterlidir.

Bu kılavuzda, doğru kişilerin doğru sohbete doğru zamanda katılmasını sağlamak için adım adım talimatları inceleyeceğiz. Böylece kimse hiçbir şeyi kaçırmayacak. Hadi başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Slack konuşmanıza bir ekip üyesini eklemek için şunları yapabilirsiniz: Kanal veya DM'ye tıklayarak birini ekleyin

"Kişileri Davet Et" seçeneğini belirleyin ve eklemek istediğiniz kullanıcıyı seçin

Gizli kanallar için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun

Kullanıcıları genel kanallara kolayca ekleyin, ancak gizli kanallara eklemek için yönetici onayı gerekebilir

Slack'te doğru kişileri ekleyerek ve kanaldan alakasız kişileri kaldırarak mesaj yükünü ve büyük takımları etkin bir şekilde yönetin

Daha iyi ve daha bağlamsal işbirliği için ClickUp'ı kullanın. ClickUp Sohbet , Klipler ve Beyaz Tahtalar gibi özellikleri keşfedin ve işbirliğinin hızla gelişmesini izleyin

ClickUp'ı Slack ile entegre edin veya gelişmiş proje yönetimi için geçiş yapın

ClickUp Sohbet ve özelleştirilebilir şablonlarla konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Slack'i anlama

Slack, takımların kanallar, doğrudan mesajlar (DM'ler) ve entegrasyonlar aracılığıyla işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir iletişim platformudur.

Çoğu anlık mesajlaşma uygulamasında konuşmalar dağınık haldeyken, Slack bu tartışmaları belirli konulara, devam eden projelere veya takım üyelerine göre kanallara düzenler ve gerektiğinde doğru konuşma geçmişini bulmayı kolaylaştırır.

İşletmeler bunu yaygın olarak şu amaçlarla kullanır:

Anlık mesajlaşma yoluyla gerçek zamanlı iletişim

Özel kanallarda düzenli konuşmalar

İş akışlarını kolaylaştırarak bağlam değiştirmeyi azaltan uygulama entegrasyonları

Belgeler, resimler ve diğer dosyalar için dosya paylaşımı

Takımların geçmiş konuşmaları, dosyaları ve kararları bulmasını sağlayan aranabilir arşivler

Aşırı yüklemeyi azaltmak için özel bildirimler

Slack'in özelliklerini ustaca kullanarak takımınızın iletişim stratejilerinin sorunsuz ve etkili olmasını sağlayın.

Slack konuşmasına birini ekleme

Slack'in ne olduğunu ve kuruluşunuza nasıl uyum sağladığını öğrendiğinize göre, şimdi anahtar becerileri edinme zamanı: Slack konuşmasına birini doğru şekilde ekleme.

Artık tahminlerde bulunmanıza veya gereksiz yere yeni bir grup sohbeti başlatmanıza gerek yok! Bunu yapmak için en iyi iki yolu inceleyelim.

Slack Kanalına birini ekleme

Birini Slack kanalına eklemek, o kişiye devam eden tartışmalara, geçmiş mesajlara ve anahtar proje güncellemelerine anında erişim sağlar. Artık mesajları ileterek bilgilendirmek zorunda değilsiniz.

Doğru şekilde yapmak için şunları yapın:

1. Yeni üye eklemek istediğiniz kanalı açın.

slack aracılığıyla

2. Ekranın üst kısmındaki kanal adına tıklayarak konuşma başlığını açın.

3. Açılır menüden "Kişi ekle"yi seçin.

slack aracılığıyla

4. Takım üyesinin adını veya e-posta adresini girin ve "Ekle"yi tıklayarak onu kanala ekleyin.

5. Konuşma geçmişini görüntüleyebilmelerini ve devam eden tartışmalara katılabilmelerini sağlamak için erişimlerini onaylayın.

💡Profesyonel İpucu: Herkes genel kanallara eklenebilir, ancak gizli kanallara yönetici onayı veya erişim izni gerekir. Örneğin, gizli bir kanalda bir pazarlama kampanyasını tartışıyorsanız, doğru takım üyesini eklemek, bu kişinin etkili bir şekilde katkıda bulunabilmesi için gerekli bağlam bilgisine sahip olmasını sağlar.

Doğrudan Mesaja birini ekleme

Zorlu işlemlerden geçmeden birini doğrudan mesaja dahil etmek mi istiyorsunuz? Bire bir sohbeti grup konuşmasına dönüştürmek, hızlı tartışmalar için mükemmeldir; yepyeni bir kanal başlatmanıza gerek yoktur.

Aşağıdaki basit adımları izleyin, doğru kişileri doğru sohbete anında ekleyin:

1. Mevcut bir doğrudan mesajı açın. DM listenize gidin ve başka bir kişiyi eklemek istediğiniz bire bir konuşmayı seçin.

2. Şimdi, Konuşma ayrıntılarını aç paneline erişin. Menüyü açmak için konuşma penceresinin sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayın.

3. Ayrıntılar panelinde Kişi Ekle düğmesini arayın. Bu, konuşmayı bir grup DM'ye genişletmenizi sağlar.

4. Eklemek istediğiniz kişiyi arayın. Eklemek istediğiniz kişinin adını veya e-posta adresini yazmaya başlayın.

5. Kişinin adı göründüğünde, onu seçin ve İleri'ye tıklayarak eklemeyi onaylayın ve işlemi tamamlayın.

6. Eklediğiniz takım arkadaşıyla yeni bir grup sohbeti açılacaktır. Bu, orijinal kişiyle olan doğrudan konuşmanın bozulmamasını sağlayarak önceki mesajları veya hassas bilgileri kaybetmemenizi sağlar.

Hızlı İpucu: Yeni katılımcılara yeni bir gruba eklendiklerini bildirmek iyi bir uygulamadır. Bu, karışıklığı önler ve bağlamın korunmasını sağlar. Bir ekip arkadaşınızla bir teklif üzerinde son rötuşları yaparken yöneticinizin görüşüne ihtiyacınız olduğunu düşünün. DM'yi grup sohbetine genişleterek yöneticinizi devam eden konuşmaya sorunsuz bir şekilde entegre edebilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Slack aslında bir oyun projesiydi! Bugün bildiğimiz takım iletişim uygulaması haline gelmeden önce Slack, Stewart Butterfield'ın şirketi Tiny Speck tarafından geliştirilen Glitch adlı bir video oyunu için şirket içi mesajlaşma aracı olarak kullanılıyordu.

Slack'te Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Sınırlamalar

Slack harika bir iletişim aracıdır, ancak bazen onu kullanırken mesajlar, dosyalar ve bildirimler içinde boğuluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Slack'in verimlilik artırıcı olmaktan çok bir zorluk gibi hissettirebilecek yaygın sorunlara göz atalım.

❌ Mesaj yüklemesi

Slack'i kullanmak, özellikle birden fazla kanalda olduğunuzda, sürekli mesaj bildirimleriyle hızla bunaltıcı hale gelebilir. Sıradan sohbetler, güncellemeler ve tartışmaların akışında önemli mesajları takip etmek zor olabilir. Bu durum, son teslim tarihlerinin kaçırılmasına veya önemli bilgilerin kaybolmasına neden olabilir.

❌ Sınırlı dosya yönetimi

Slack'te dosya yönetimi, ayrılmış bir dosya depolama alanı olmadığı için sinir bozucu olabilir. Dosyaları kanallara yüklediğinizde, bunlar hızla birikir ve daha sonra bulmak zorlaşır. Eski mesajları tarayarak belirli bir belgeyi veya dosyayı bulmak (çoğunlukla tam adını hatırlıyorsanız mümkündür) çok zaman alabilir.

Bu, dosya erişimini zorlaştırır, zaman kaybına ve hayal kırıklığına neden olur.

❌ Kanal karmaşası

Slack kanalları hızla kaosa dönüşebilir ve dağınıklığı artırabilir. Kanalları düzenli tutmaya çalışsanız bile, gürültü içinde doğru kanalı bulmak zor bir görev olabilir.

❌ Bildirim yüklemesi

Birçok kanalda veya çalışma alanında bulunuyorsanız Slack bildirimleri dikkatinizi dağıtabilir. Sürekli gelen bildirimler, derinlemesine çalışmaya odaklanmanızı zorlaştırabilir. Hızlı bir Slack ipucu , özel bildirimler ayarlayarak yalnızca önemli mesajların gelmesini sağlamaktır. Ancak, diğer önemli mesajları kaçırma riskiniz vardır.

❌ Resmi proje yönetimi özelliklerinin eksikliği

Slack, hızlı sohbetler ve takım güncellemeleri için harikadır, ancak görevleri ve son teslim tarihlerini izleme konusunda yetersiz kalır. Yerleşik görev panosu, Gantt grafiği veya yapılandırılmış iş akışı yoktur, bu nedenle projelerin yönetimi karmaşık hale gelebilir. Çoğu takım, her şeyi yolunda tutmak için Slack'i diğer görev yönetimi araçlarıyla entegre eder.

💡Pro İpucu: Slack'in arama fonksiyonu, geçmiş dosya ve mesajları bulmanıza yardımcı olur, ancak belirli anahtar kelimeler ve filtreler kullanarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Aramaları kolaylaştırmak için kanallarınızı ve mesajlarınızı düzenlemeyi düşünün.

Slack'e En İyi Alternatif

Daha iyi iletişim kurmanıza ve işinizle entegrasyon sağlamanıza yardımcı olacak Slack'e alternatif bir uygulama arıyorsanız, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

Tüm işlerinizi tek bir yerde tutan, gerçekten birleşik bir platformdur; doğru bilgiyi bulmak için sekmeler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz. Fikirleri tartışmaktan uygulamaya geçmeye kadar her şey burada.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşma uygulamalarını tercih ediyor. Slack gibi araçlar hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Chat gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

ClickUp Sohbet ile Proaktif İletişim Kurun

ClickUp Sohbet, sadece konuşmak için değil, takımınızla iletişim kurmak için de ideal bir araçtır. E-postalardan görevlere, takvimlerden Beyaz Tahtalara kadar her şeyi buradan yapabilirsiniz.

Bağımsız mesajlaşma uygulamalarının aksine, ClickUp Sohbet doğrudan görevlerinizle entegre olur ve yeni konuşmaları anında eyleme dönüştürmenizi sağlar.

Sohbetten ayrılmadan görevler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve mesajları projelere bağlayabilirsiniz. Her şey tek bir yerde olduğundan, takım işbirliği düzenli, verimli ve odaklanmış kalır.

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi kolaylaştırın ve sohbetleri eyleme dönüştürün

ClickUp Klipleri ile Anında Ekran Videoları Kaydedin

Bir süreci hızlı bir şekilde açıklamak veya bir proje üzerinde eşzamansız olarak çalışmak mı gerekiyor? ClickUp'ın Klipler özelliği, ekran kayıtlarını kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyarak, uzun açıklamalar yazmadan adım adım rehberlik sağlamanızı kolaylaştırır.

Tasarımlar veya raporlar hakkında görsel geri bildirim sağlamak için bir klip paylaşın ve her şeyi düzenli ve işbirliği için kolayca erişilebilir tutmak için doğrudan görevlere gömün.

ClickUp Clips ile süreçleri hızlıca açıklayın ve görsel geri bildirim paylaşın, çünkü bazen bir klip kelimelerden daha etkili olabilir

Görevleri bulmayı zorlaştıran dağınık e-posta konuları ve karmaşık kanallara veda edin.

🧠Eğlenceli Bilgi: Dünya çapında her gün tahmini 333 milyar e-posta gönderiliyor ve alınıyor. İşiniz için merkezi bir alan olmadan ilgili bilgileri bulmak çocuk oyuncağı değil!

Temel olarak şirketimizdeki tüm işbirliği ve koordinasyon ClickUp üzerinde gerçekleşir. ClickUp'ı kullandığımız bazı örnekler: üretim planlama ve koordinasyonu, mekanik, elektrik ve yazılım geliştirme; sprint planlaması; derinlemesine teknik yazılım kodlama tartışmaları, binlerce sohbet: doğrudan sadece konu ile ilgili!

Temel olarak, şirketimizdeki tüm işbirliği ve koordinasyon ClickUp üzerinde gerçekleşir. ClickUp'ı kullandığımız bazı örnekler: üretim planlama ve koordinasyonu, mekanik, elektrik ve yazılım geliştirme; sprint planlaması; derinlemesine teknik yazılım kodlama tartışmaları, binlerce sohbet: doğrudan sadece konu ile ilgili!

ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile net ve eyleme geçirilebilir geri bildirimler vermek çok kolay. Bir belgeyi gözden geçirecek bir ekip arkadaşına mı ihtiyacın var? Bir yorum bırak ve ona atama yap.

Ayrıca, iş arkadaşlarınızın anahtar ayrıntıları görmelerini sağlamak için onlardan bahsedebilir ve böylece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayabilirsiniz. Geri bildirim uygulandıktan sonra, yorumu çözüldü olarak işaretleyin; takip gerekmez!

Yorumları At'ı kullanarak ClickUp Sohbet içinden görevleri konuşun, atayın ve kapatın

ClickUp Beyaz Tahtalarında İşbirliği Yapın ve Beyin Fırtınası Yapın

Beyin fırtınası ve görsel planlamaya güvenen takımlar için ClickUp Beyaz Tahtaları, fikirleri ve iş akışlarını gerçek zamanlı olarak haritalayabileceğiniz etkileşimli bir tuval sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın ve planlarınızı eyleme dönüştürün

Zihin haritalarını kullanarak karmaşık projeleri net ve görsel yapılara ayırın. Basit sürükle ve bırak arayüzüyle pazarlama kampanyalarını zahmetsizce planlayın. İlham geldiğinde, beyin fırtınası fikirlerini tek bir tıklamayla eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün!

ClickUp Dahili İletişim Stratejisi Şablonu

İç iletişimi iyileştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp İç İletişim Stratejisi Şablonu, net iş akışları oluşturmanıza ve takımlar arasında işbirliğini sorunsuz bir şekilde sürdürmenize yardımcı olur — artık tahminlerde bulunmak veya uyumsuzluk yaşamak yok!

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Dahili İletişim Stratejisi Şablonu ile takımınızın uyumunu sağlayın

Bu tamamen özelleştirilebilir şablon, hedefleri tanımlamanıza, mesajlaşmayı kolaylaştırmanıza ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemenize yardımcı olur. Liderlik ve takımlar arasında şeffaflığı artırmak veya departman genelinde iletişimi iyileştirmek için bu şablon, herkesin uyumlu ve katılımcı olmasını sağlayan araçlar sunar.

Slack'ten ClickUp'a nasıl geçilir?

Slack'ten ClickUp'a geçiş sandığınızdan daha kolaydır ve Slack'ten tamamen vazgeçmenize gerek yok! Entegrasyon, Slack'e güvenen takımlar için sorunsuz bir işbirliği sağlarken, ClickUp görevlerini doğrudan Slack'ten oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Slack 🤝ClickUp

Geçiş yapmak için, Slack kanallarınızı ClickUp'a aktarın ve konuşmaları ilgili alanlara düzenleyin. İletişimi merkezileştirmek, tartışmaları görevlere ve projelere bağlamak için ClickUp Sohbet'i kullanın. Yorum atayın, son teslim tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin.

Slack konuşmalarını merkezileştirin, tartışmaları görevlere bağlayın ve ClickUp ile ilerlemeyi izleyin

Ürün takımınızın sprint planlamasını dağınık Slack mesajlarından ClickUp'ın Agile panosuna taşıdığını hayal edin. Birdenbire görevler netleşir ve iş akışları daha sorunsuz ilerler. Ya da pazarlama takımınızın, görevlerin ve son teslim tarihlerinin göze çarptığı ClickUp'ın görev listelerinde kampanyalar düzenlediğini hayal edin.

Önemli bilgileri bulmak için artık sayısız mesajı taramanıza gerek yok! Her şeyi tek bir platforma taşıyarak, takımınız kaos olmadan daha iyi görünürlük, verimlilik ve işbirliği elde eder.

ClickUp ve Slack'i birlikte kullanarak verimliliği %30 artırabileceğinizi biliyor muydunuz?

Nasıl yapılacak: ClickUp'ın Slack entegrasyonu ile takımlar her iki platformu birbirine bağlayabilir ve sadece birkaç tıklama ile Slack mesajlarını görevlere, yorumlara veya hatırlatıcılara dönüştürebilir.

Yeni görevler oluşturun: Herhangi bir kanalda, /click up new yazarak Slack akışınızdan hızlıca yeni bir görev oluşturabilirsiniz

Slack mesajlarını anında görevlere dönüştürün

Görevleri açma: Görev bağlantıları Slack'te yayınlandığında, anında ayrıntılar, bağlam ve görevle ilgili eylemleri gerçekleştirme özelliği ile zenginleştirilir

Bağlam ve eylemleri bir bakışta görün

Görevleri yönetin: Açılır menü eylemleri, son teslim tarihlerini, öncelikleri, durumları ve daha fazlasını doğrudan Slack kanallarınızdan yönetmenizi sağlar

Açılır menü eylemleriyle görevleri anında güncelleyin

Mesajları görevlere ve yorumlara dönüştürün: Mesajlardan görevler ve yorumlar oluşturun! Herhangi bir Slack mesajından "daha fazla eylem" seçeneğine tıklayarak bunları ClickUp'a ekleyin

Fikirleri anında yakalayın ve eyleme dönüştürün

Bildirimler alın: ClickUp, görevlerle ilgili bildirimleri anında seçtiğiniz Slack kanallarına gönderebilir. Bu, oluşturulan görevleri, eklenen yorumları ve hatta durum değişikliklerini içerir

Gelişmelerden haberdar olun — Slack kanallarınızda anlık görev güncellemeleri alın

Uygulama Yükünü Azaltın — ClickUp Her Şeyi Yapıyor

Slack'ten ClickUp'a geçiş, sadece araçları değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha akıllı çalışmayı da sağlar.

İletişim, görev yönetimi ve proje planlaması için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp her şeyi tek bir yerde bir araya getirir.

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ClickUp ile takımınız, gerçek zamanlı işbirliği ve iletişimin kolaylığını kaybetmeden daha iyi organizasyon, akıcı iş akışları ve net proje görünürlüğü elde eder.

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