2025'te İşyeri İletişimini İyileştirmek için 25 Slack Hilesi

Slack, günümüzün çoğu işletmesi için iç ve dış işbirliğinin merkezi konumundadır.

Buna katılıyoruz, ancak Slack'in yeni mesajlar göndermek ve sohbet etmekten daha fazlasını yapabileceğini biliyor muydunuz?

2024 yılında daha verimli olmanıza ve işyerinde iletişimi geliştirmenize yardımcı olacak en iyi Slack püf noktalarını paylaşacağız.

Bu ipuçları ve püf noktaları, Slack'in tüm potansiyelini ortaya çıkaracak, iş akışı verimliliğini artıracak ve daha bağlantılı bir çalışma alanı sağlayacaktır.

Okunmamış mesajlarınızı sıralamak, diğer uygulamaları entegre etmek veya Slack çalışma alanınızı takımınızın benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirmek gibi, bu ipuçları Slack deneyiminizi geliştirecek. Önce temel bilgilerle başlayalım.

Slack nedir ve nasıl kullanılır?

Slack, dijital çağda takımların işbirliği yapma şeklini kökünden değiştiren güçlü bir iç iletişim aracıdır. Slack, temelinde doğrudan mesajlaşma için tasarlanmış gelişmiş bir platformdur, ancak basit sohbetlerin çok ötesine geçer.

Konuşmaları projelere, konulara veya takımlara özel Slack kanallarına düzenleyerek, çeşitli profesyonel ihtiyaçlar için çok yönlü bir araç haline getirir.

Yeni bir kampanya üzerinde çalışan bir pazarlama ekibi düşünün. İlgili tüm tartışmalar, dosyalar ve güncellemeler için özel bir proje pazarlama kanalı oluşturabilirler.

Bu kanal, iletişimi kolaylaştırır ve gerekli tüm kaynakları takım üyelerinin parmaklarının ucunda tutar. Dahası, Slack, Google Drive gibi birçok uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve keşfettiğimiz en iyi Slack entegrasyonları gibi işlevselliği artırır.

Slack, günlük iş zorluklarını çözmek için aşağıdaki gibi benzersiz özellikler sunar:

Belirli kanallar için özel bildirimler

Hızlı erişim için kanalları zahmetsizce tarayın

Okunmamış tüm mesajlarınızı hızlıca sıralayın

Slack'i HTML renk değerlerinizle özelleştirerek görsel çekiciliğini artırın

Uygulama içinde yapılacaklar listeleri oluşturma

Bu işlevler, ş Akışı'nı iş akışının verimliliğini artırmak ve iyi organize edilmiş bir dijital çalışma alanı sağlamak isteyen profesyoneller için vazgeçilmez bir işyeri iletişim aracı haline getirir. Takımınızın iletişimini geliştirmenize yardımcı olacak daha fazla ipucu keşfedin.

i̇ş Yerinde İletişimi Geliştirmek için 25 Slack Hilesi

İşte 2024 yılında iş yeri iletişimini geliştirmek için en iyi Slack ipuçlarından bazıları:

1. Hızlı geçiş (Ctrl/Cmd + K)

Bu kısayol, tüm kullanıcılar için oyunun kurallarını değiştiren bir Slack ipucu. Slack kanalları veya doğrudan mesajlar arasında anında geçiş yapın, değerli zamanınızdan tasarruf edin ve iş akışınızı sorunsuz tutun. Konuşmalar arasında sık sık geçiş yapmanın gerekli olduğu yoğun Slack çalışma alanlarında çok faydalıdır.

Slack üzerinden Slack Hızlı Geçiş

2. Okunmamış olarak işaretle (Alt + Mesaja tıklayın)

Önemli Slack mesajlarını okunmamış olarak işaretleyerek takip edin. Bu özellik, daha sonra belirli bir Slack mesajına geri dönmeniz gerektiğinde çok değerlidir ve günlük iletişimde önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlar.

3. Slack kanallarını sessize alın

Slack kanallarını sessize alarak hemen ilgisi olmayan bildirimleri duraklatın ve gürültüyü azaltın. Kanalları sessize alarak sürekli bildirimlerle dikkatinizin dağılmadan öncelikli görevlere odaklanın ve Slack deneyiminizi daha yönetilebilir ve daha az bunaltıcı hale getirin.

Slack Hatırlatıcı Komutu Slack aracılığıyla

Slack'in gelişmiş arama komutlarını kullanarak belirli tarihler için Slack hatırlatıcıları ayarlayarak önemli son tarihleri hatırlamanıza yardımcı olur. Hareket halindeki kullanıcılar için Slack'in mobil uygulamaları bağlantıda kalmanızı sağlar.

Özel bir Slack durumu ayarlayarak takımınızı uygunluk durumunuz veya mevcut odak noktanız hakkında bilgilendirin. Bu ipucu, beklentileri belirlemenize ve gereksiz kesintileri azaltmanıza yardımcı olarak daha verimli ve saygılı bir çalışma ortamı yaratır.

6. Mesajları sabitleyin

Bu özellik, önemli bilgilere kolayca erişebilmenizi sağlayan bir cankurtaran niteliğindedir. Önemli mesajları veya belgeleri bir kanala sabitleyerek yalnızca ihtiyacınız olan mesajlara erişin ve herkesin sonsuz konuşmaları kaydırmadan önemli içeriği hızlıca bulmasını sağlayın. Toplantı notlarını, son tarihleri veya önemli güncellemeleri vurgulamak için kullanışlıdır.

7. Slack eğik çizgi komutlarını (/) kullanın

Slash komutlarıyla Slack kullanımınızı kolaylaştırın. Bu komutlar, Slack mesaj kutusundan çok sayıda Slack fonksiyonuna kısayol sağlar.

Hatırlatıcı ayarlamak, durumunuzu değiştirmek veya bir iş arkadaşınızı aramak gibi görevleri slash komutlarıyla daha verimli ve erişilebilir hale getirerek verimliliği doğrudan artırın.

8. Önemli ve belirli kanalları yıldızla işaretleyin

Önemli kanalları yıldızlayarak Slack çalışma alanınızı etkili bir şekilde yönetin. Ayrıca, açılır menüden Slack kanallarını istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Bu ipucu, önemli kanallarınızı kanal listenizin sol üst köşesinde tutarak önemli güncellemeleri veya tartışmaları asla kaçırmamanızı sağlar.

9. Gelişmiş arama operatörleri

Slack aracılığıyla Slack arama arayüzü

Gelişmiş arama operatörlerini kullanarak Slack'in engin mesaj denizinde kolayca gezinin.

Bu güçlü araç, tarih, kişi veya tam anahtar kelimeler gibi ayrıntılı kriterlere göre belirli mesajları, dosyaları veya konuşmaları bulmanızı sağlar. Önemli bilgileri hızlı bir şekilde bulmak, zamandan tasarruf etmek ve hayal kırıklığını önlemek için paha biçilmez bir araçtır.

10. Yapılacaklar listeleri oluşturun ve paylaşın

Yapılacaklar listeleri oluşturup paylaşarak Slack içinde takım çalışmasını ve proje yönetimini geliştirin. Bu işbirliği özelliği, takım üyelerinin görevleri, son teslim tarihlerini ve ilerleme durumunu merkezi ve kolay erişilebilir bir konumda takip etmelerini sağlar.

11. Bildirimleri özelleştirin

Slack aracılığıyla Slack bildirimlerini özelleştirin

Slack, her bir kanal için özel bildirimler etkinleştirmenize olanak tanır. Böylece, acil olmayan kanallardan gelen uyarılarla boğuşmak zorunda kalmadan önemli kanallara odaklanabilirsiniz.

Bu ayarları özelleştirerek dikkat dağınıklığını en aza indirerek, önemli görevlere daha fazla odaklanıp verimliliğinizi artırabilirsiniz.

12. Slack'i diğer uygulamalarla entegre edin

Slack'i Google Drive gibi diğer uygulamalarla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın.

Slack uygulaması dizini, Slack aracılığıyla

Slack uygulamalarıyla entegrasyon, Slack içinde dosya paylaşmanıza, görevleri güncellemenize ve daha etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır. Böylece farklı uygulamalar arasında geçiş yapma gerekliliği ortadan kalkar ve değerli zaman kazanırsınız.

Örneğin, Google Drive gibi araçlarla entegrasyon çok basittir; Google Drive'a Slack'te doğrudan bağlantı kurma ve belge paylaşma izni vermeniz yeterlidir. Tamamlandığında, bir kanalda Google Drive bağlantısını paylaşın veya dosyaları çevrimiçi olarak depolayın ve tüm takım üyelerinin erişimine açın.

13. Netlik için mesajları biçimlendirin

Kalın, italik veya madde işaretleri gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak mesajlarınızın okunabilirliğini artırın.

Slack üzerinden Slack'te mesajları düzenleyin

Bu, mesajlarınızı daha dikkat çekici hale getirir ve düşüncelerinizi daha etkili bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur, böylece diğer takım üyelerinizin önemli bilgileri kolayca fark edip anlamasını sağlar.

14. Klavye kısayolları

Slack'in klavye kısayollarını öğrenin. Bu kısayollar, uygulama içindeki gezinme ve etkileşimlerinizi önemli ölçüde hızlandırarak zaman kazanmanızı ve Slack'i daha verimli kullanmanızı sağlar. İşte tüm Slack kullanıcıları için vazgeçilmez olan bazı popüler kısayollar:

Ctrl/Cmd + Shift + K : Yeni bir konuşma başlatmak için Direkt Mesajlar menüsünü açar

Ctrl/Cmd + Shift + T : Konuşmaları kolayca izlemek için Konular görünümünü açar

Ctrl/Cmd + G : Belirli bir grubun doğrudan mesajına atlamanıza olanak tanır

Ctrl/Cmd + Shift + Y : Sohbet penceresini genişletmek için sağ kenar çubuğunu gösterir veya gizler

Ctrl/Cmd + Shift + M : Etkileşimleri izlemek için Slack Bahsetmeler ve Tepkiler sayfasına yönlendirir

Ctrl/Cmd + Shift + A : Tüm bildirimlerinizi tek bir yerde görmek için Etkinlik bölmesini açar

Ctrl/Cmd + U : Dosyayı konuşmaya hızlıca yüklemenizi sağlar

Ctrl/Cmd + Enter : Yazma kutusundan belirli bir mesajı gönderir; "Gönder" düğmesine tıklamanın yerine kullanabileceğiniz kullanışlı bir alternatif

Ctrl/Cmd + P: Tercihler'i açarak Slack ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar

15. Mesajları planlayın

Slack'in mesaj planlama özelliği, farklı saat dilimlerinde iletişimi yönetmek veya doğru anda hatırlatıcılar göndermek için mükemmeldir.

Slack'te mesajları planlayın

Her zamanki gibi belirli bir mesaj yazın, ardından hemen göndermek yerine, mesajları iletmek için gelecekteki bir tarih ve saat seçmek üzere zamanlama simgesini seçin (veya /schedule komutunu kullanın). Bu özellik, mesajınızın alıcılara uygun zamanda ulaşmasını sağlayarak iletişiminizin etkinliğini ve zamanlamasını iyileştirir.

16. /collapse ve /expand komutlarını kullanın

Görüntülerin görünürlüğünü yönetin ve sohbetlerinize GIPHY entegrasyonu ekleyin. Belirli bir kanal çok dağınık hale gelirse, /collapse komutunu kullanarak tüm görüntüleri ve GIF'leri gizleyin ve /expand komutunu kullanarak tekrar görüntüleyin. Bu, sohbetinizin odaklanmasını ve dikkatin dağılmasını önlemeye yardımcı olur.

17. Slackbot yanıtlarını ayarlayın

Slackbot'u belirli ifadelere veya sorulara otomatik olarak yanıt verecek şekilde özelleştirin. Bu, Wi-Fi şifreleri veya toplantı protokolleri gibi ortak bilgileri paylaşmanın veya Slack çalışma alanınıza mizah katmanın eğlenceli bir yoludur.

Slack üzerinden Slackbot yanıtları

18. Kaydetme özelliği ile mesajları yer imlerine ekleyin

Slack kanalı yer imi Slack aracılığıyla

Önemli doğrudan mesajları yer imlerine eklemek için kaydetme özelliğini kullanın. Kaydettiğiniz tüm doğrudan mesajlara daha sonra erişin. Bu özellik, takip etmeniz gereken önemli bilgileri veya görevleri takip etmek için özellikle kullanışlıdır.

19. RSS beslemelerini Slack'e getirmek için /feed komutunu kullanın

RSS beslemelerini doğrudan bir Slack kanalına entegre ederek tüm kanalların en son haberlerini veya gönderilerini takip edin. Bu, sektör haberlerini, blog güncellemelerini veya çalışma alanınıza otomatik olarak aktarılabilen ilgili içerikleri takip etmek için harika bir yoldur.

20. Slack'in bildirim sesini özelleştirin

Slack ayarlarından özel sesli bildirimleri tercih ettiğiniz şekilde etkinleştirin. Bu, çalışma alanınızı kişiselleştirmenin heyecan verici ve pratik bir yoludur, çünkü ayırdığınız ses, Slack bildirimlerini cihazınızdaki diğer uyarılarından ayırt etmenize yardımcı olur.

21. Görevleri ve bilgileri gizli bir Slack kanalında düzenleyin

Notları, görevleri veya fikirleri bir araya getirmek için gizli bir Slack kanalı kullanarak iş akışınızı basitleştirin ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymayın.

Bu merkezi yaklaşım, sizin ve takımınızın önemli bilgileri verimli bir şekilde depolamanızı ve geri almanızı sağlar. Gizli bir kanal oluşturmak için Slack arayüzünüzde "Kanallar"ın yanındaki "+" simgesine tıklayın. Bu alan, önemli verileri depolamak için özel bir merkez haline gelir ve gerektiğinde arama ve başvuru işlemlerini kolaylaştırır.

22. Özel tema ve durum

Takımınızın benzersiz stilini ve kültürünü yansıtan özel bir tema ile Slack temanızı çalışma alanınıza göre özelleştirin. Her takım üyesi için özel durumlar ayarlayarak netliği ve şeffaflığı artırın.

Bu, herkesin mevcut odak noktasını veya uygunluk durumunu iletmesini sağlayarak, bireysel iş durumlarına saygının ön planda olduğu bir ortam yaratır.

23. Rahatsız etmeyin modunu kullanın

Slack'in rahatsız etmeyin modu, kesintisiz odaklanma gerektiğinde çok önemlidir.

Bu modu etkinleştirdiğinizde, önemli olmayan bildirimler sessize alınır ve siz ve takımınız sürekli uyarılarla dikkatiniz dağılmadan derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz.

24. Yapılacaklar listeleri oluşturma

Uygulama içinde yapılacaklar listeleri oluşturarak Slack'i ajandanıza dönüştürün. Kendinize veya takım üyelerine görevler atayın ve yıldız simgesini kullanarak önemli grup kanallarını veya doğrudan mesajları vurgulayın.

Slack Yapılacaklar Listesi Slack aracılığıyla

Bu yaklaşım, öncelikli iletişimin ön planda olmasını sağlayarak iş yükünüzü ve son teslim tarihlerinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

25. İçe aktarılan dosyaları indeksleyin

İçe aktarılan tüm dosyaları indeksleyerek Slack'te dosya yönetiminizi kolaylaştırın. Bu özellik, belgeleri ve medyayı hızlı bir şekilde geri getirmenizi sağlayarak belirli dosyaları aramak için harcadığınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Büyük hacimli verileri işlerken kullanışlıdır ve ihtiyacınız olan her şeyin Slack çalışma alanınızda bir tık uzağınızda olmasını sağlar.

İşyerinde İletişim için Slack Kullanmanın Sınırlamaları

Slack, işyeri iletişimini geliştirmek için son derece etkili bir araç olmakla birlikte, sınırlarını da bilmek çok önemlidir.

Bu sınırlamaların farkında olarak, takımlar ve kuruluşlar bu zorlukları proaktif olarak azaltabilir. İletişim kuralları belirleyebilir, Slack'i diğer araçlarla entegre edebilir ve sanal veya yüz yüze düzenli etkileşimler sağlayabilirler.

1. Bilgi yüklemesi

Slack'in sürekli akış halindeki doğrudan mesajlar ve bildirimler genellikle bilgi yüklemesine neden olur. Bu iletişim bombardımanı genellikle verimlilikte düşüşle sonuçlanır. Slack kullanıcıları, görevlerine odaklanma becerilerini etkileyen, hiç bitmeyen güncelleme akışına ayak uydurmak için yardıma ihtiyaç duyar.

2. Sürekli bağlantıya bağımlılık

Slack'in internet bağlantısına bağımlı olması, herhangi bir kesintinin iletişimi önemli ölçüde engelleyeceği anlamına gelir.

Bu bağımlılık, kesintisiz gerçek zamanlı işbirliğini sürdürmede zorluklar yaratarak, özellikle internet bağlantısının istikrarsız olduğu alanlarda iş akışında gecikmelere ve aksaklıklara yol açar.

3. Önemli bilgilerin izlenmesindeki zorluklar

Slack'teki konuşma konularında anahtar ayrıntıları bulmak zor olabilir. Önemli kararlar ve veriler doğrudan mesajların altında kaybolur, bu da belirli bilgileri bulmayı veya belirli bir doğrudan mesaj kanalındaki konunun devamını takip etmeyi zorlaştırır.

4. Derinlemesine çalışma için ideal değil

Slack'teki hızlı yanıt kültürü, derin ve odaklanmış çalışmayı engelleyebilir. Sürekli bildirimler ve hemen yanıt verme beklentisi konsantrasyonu bozar ve sürekli dikkat ve düşünce gerektiren işlerin kalitesini ve derinliğini etkiler.

5. Olası güvenlik endişeleri

Slack üzerinden, özellikle gizli kanallarda hassas bilgilerin paylaşılması, doğası gereği güvenlik riskleri taşır. Güçlü güvenlik önlemleri alınmadığında gizli veriler ihlallere karşı savunmasız kalabilir, bu da Slack uygulaması içinde sıkı veri koruma protokollerinin gerekliliğini vurgular.

6. Sınırlı sözsüz iletişim

Slack'in metin tabanlı biçimi, ses tonu ve vücut dili gibi sözsüz ipuçlarından yoksundur. Bu sınırlama, iletişimin inceliklerinin genellikle kaybolması nedeniyle yanlış anlamalara veya yanlış yorumlamalara yol açabilir ve duyguları doğru bir şekilde aktarmayı veya yorumlamayı zorlaştırır.

7. Özel olma riski

Slack, özellikle çeşitlilik içeren bir iş gücünde, herkes için evrensel olarak erişilebilir veya sezgisel olmayabilir. Dijital yeterlilikteki farklılıklar engeller yaratarak, aracı etkili bir şekilde kullanabilenler ile dışlanmış hissedenler arasında bir uçurum oluşturur.

8. Premium özellikler için maliyet engeli

Slack ücretsiz bir sürüm sunsa da, daha gelişmiş özelliklere ve daha büyük depolama kapasitesine erişim için ücretli bir abonelik gerekir ve bu da küçük işletmeler veya yeni kurulan şirketler için sınırlayıcı bir faktör olabilir.

Slack ile Google Chat ve Slack ile Monday karşılaştırma incelemelerimizde, diğer platformlarla karşılaştırıldığında nasıl bir performans gösterdiğini öğrenin.

ClickUp: Dahili İletişim için Slack'e Alternatif

Slack, iş yeri iletişimi için popüler bir seçim olsa da, bu alanda başka oyuncular da var. ClickUp, kapsamlı iletişim çözümleri sunan hepsi bir arada iş yönetimi aracı olan, yeni ortaya çıkan bir Slack alternatifi.

ClickUp'ın genişletilmiş sohbet menüsü

ClickUp platformu, çeşitli özellikler aracılığıyla tüm işyeri iletişimlerini verimli bir şekilde barındıran özelliklere sahiptir: Sohbet Görünümü: ClickUp'ın Sohbet Görünümü, Slack'e benzer şekilde, ancak proje yönetimi alanınızda entegre olarak takımınız içinde gerçek zamanlı mesajlaşma sağlar. Bu entegrasyon, konuşmaların görevler ve projelerle doğrudan bağlantılı olmasını sağlar.

Sohbet Görünümü, tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklar

Görevlere yorumlar: ClickUp ile her görev kendi yorum konusuna sahip olabilir, bu da bağlamsal ve odaklanmış tartışmaların yapılmasını sağlar. Bu özellik, belirli bir görevle ilgili tüm iletişimin kolayca erişilebilir ve düzenli olmasını sağlar.

ClickUp'ın Beyaz Tahta'sının basitleştirilmiş görünümü

Beyaz Tahta: İşbirliğine dayalı beyin fırtınası ve planlama için ClickUp'taki Beyaz Tahta özelliğini kullanın. Takımlar fikirleri, iş akışlarını veya proje planlarını görsel olarak haritalayabilir, böylece daha dinamik ve ilgi çekici bir iletişim deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp iletişim planlama şablonları da sağlar, böylece sıfırdan başlamanız gerekmez.

Belge eklemek için ClickUp Beyaz Tahtaları

Belgeler: ClickUp Belgeleri, platform içinde belgeler oluşturmak, paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak için bir alan sağlar. Bu özellik, proje planları, kılavuzlar veya herhangi bir işbirliği belgesini taslak olarak hazırlamak, oluşturma ve paylaşım sürecini kolaylaştırmak için idealdir.

ClickUp-Slack entegrasyonunu kullanarak Slack içinde kolayca ClickUp görevleri oluşturun

Slack ile entegrasyon: Slack'in yaygın kullanımını fark eden ClickUp, Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu, takımların ClickUp'ın proje yönetimi özelliklerini kullanırken Slack'i kullanmaya devam edebileceği anlamına gelir. İki araç genellikle birlikte kullanılır, esneklik sağlar ve Slack'ten tamamen geçiş yapmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyan takımlar için sorunsuz bir geçiş sağlar.

Fikirleri görevlere dönüştürün ve bunları bir ClickUp Beyaz Tahta'ya atayın

Görev Yönetimi: İletişim ötesinde, ClickUp görev yönetiminde de mükemmeldir. Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve daha fazlasını yapın — hepsi aynı platformda. Bu kapsamlı yaklaşım, farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltarak verimliliği artırır.

Sonuç

2024 için Slack ipuçlarını araştırmamız, Slack'in sadece bir mesajlaşma aracı olmaktan öte, iş yeri iletişimini ve verimliliğini artırmada güçlü bir müttefik olduğunu gösteriyor.

Quick Switcher gibi dahice kısayollardan bildirimleri özelleştirmeye ve Google Drive gibi önemli uygulamalarla entegrasyonlara kadar, bu 20 Slack ipucu platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.

Ancak, sınırlarının farkında olmak ve özellikle kapsamlı bir iş yönetimi çözümü arayanlar için ClickUp gibi sağlam alternatifleri değerlendirmek de çok önemlidir.

Bağımsız olarak veya Slack ile birlikte kullanıldığında, ClickUp gibi araçlar iş akışınızı daha da kolaylaştıran tamamlayıcı işlevler sunar. Bu ipuçlarını ve araçları kullanın ve profesyonel işbirliğinin dinamik dünyasında takımınızın verimliliğinin ve iletişiminin gelişmesini izleyin.