Slack ve Google Chat: 2025 İncelemesi (Özellikler, Fiyatlandırma)

Daha on yıl önce, çoğu kuruluş, ister dünyanın öbür ucunda ister ofisin diğer ucunda olsun, birbirleriyle iletişim kurmak için Google Chat'i (eski adıyla Hangouts) kullanıyordu. Ancak sonra Slack ortaya çıktı ve şu anda 10 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıya sahip. Birdenbire, Slack ve Google Chat arasındaki seçim, her yerdeki işletmeler için büyük bir yazılım kararı haline geldi.

Ve gerçekçi olalım, Slack'in yükselişi Google Chat'in ilerleyişini durdurmadı. Aslında, Google WorkSpace'i kullanan 6 milyondan fazla ücretli işletme var.

Açıkçası, bunlar iletişim ve işbirliği dünyasının devlerinden bazıları.

Ama hangisi diğerinden daha iyi? Hangisi öne çıkıyor? Slack ve Google Chat arasındaki gerçek farklar nelerdir?

Hadi öğrenelim! 👀

Slack nedir?

Slack, 2013 yılında ortaya çıkan bir işbirliği merkezidir. İş hayatına basitlik ve verimlilik katmayı vaat ediyor.

Nasıl?

Bu çözüm, insanları, araçları ve bilgileri tek bir çatı altında bir araya getirerek işi ileriye taşır. Slack'e herhangi bir cihazdan bağlanın, ayrım yapmadan size hizmet etsin. Bilgisayar, mobil cihaz veya tarayıcı kullanarak bağlanabilirsiniz. Seçim sizin.

Slack, takımınızla iletişim kurmak için harikadır. Doğrudan mesaj göndermenize, grup mesajı oluşturmanıza, Slack kanalları oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, Slack'i HubSpot, Zoom, Google Drive gibi popüler araçlarla entegre edebilirsiniz ve evet, Slack ClickUp ile de entegre olabilir!

slack aracılığıyla

Slack özellikleri

Slack'i bu kadar özel kılan nedir? Bizimle kalın:

1. Düzenli kanallar

"Kanal sayısı fazla olmaktan zarar gelmez."

Slack konuşuyor. 🧑‍💻

Slack kanalları, tüm konuşmaların gerçekleştiği yerdir. Uygulama, ofis konumlarına, projelere, konulara vb. göre gizli ve genel kanallar oluşturmanıza olanak tanır. En önemlisi, Slack kanalları işinize düzen ve netlik kazandırır. Herhangi bir konu için bir kanal oluşturun veya bir kanala katılın, böylece sizin için en önemli konuşmalara ve işlere odaklanabilirsiniz.

Daha gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, ücretli sürümde her kanalın kendine özgü bir e-posta adresi olabilir. Dağınık gelen kutularına veda edin. 👋

2. Sesli ve görüntülü arama

Cevap almak için uzun mesajlar yazmaktan hoşlanmıyorsunuz? Ya da bir sorunu çözmek veya proje fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmak için iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmayı mı tercih ediyorsunuz?

Sorun değil!

Slack'in bire bir sesli ve görüntülü aramaları imdadınıza yetişecek. Ve 15 kişiye kadar kişinin arama ve video toplantılarına katılmasını istiyorsanız, ücretli plan tam size göre. Slack, takımınızla iletişimi olabildiğince sorunsuz hale getirmek için üçüncü taraf konferans araçlarıyla entegrasyona da izin verir.

3. Slack Connect

360 derece işbirliği mi istiyorsunuz? Eskimiş ve silolaşmış e-posta konuları artık tarihe karışsın. Slack'in Connect özelliği, konuşmaların tek bir yerde gerçekleşmesini sağlar.

Ayrıca, ekibinizin ajanslar, satıcılar, müşteriler ve daha fazlası gibi dış ortaklarla güvenli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar. Sonuç olarak, daha hızlı yanıt süreleri ve daha iyi kurumsal destek elde edersiniz.

4. Otomasyon

Standart istek süreçleri oluşturmak, güncellemeleri paylaşmak ve diğer sıradan görevler üretken ve yaratıcı enerjinizi tüketmemeli. Slack'in otomasyonu sizi başarıya hazırlayacak ve verimliliğinizi zirveye taşıyacak.

Slack'in iş akışı oluşturucu, günlük ve rutin işlerinizi otomatikleştirerek cevapları ve onayları daha hızlı almanızı ve sorunları daha çabuk çözmenizi sağlar. Ayrıca, maksimum otomasyon için Zapier ve diğer çözümlerle entegrasyon da sağlar.

Slack fiyatlandırması

Özellikleri mükemmel, ama Slack bütçenize uygun mu? Fiyat planlarına bir göz atalım:

Ücretsiz : Ücretsiz plan, en son 10.000 mesajı görmenize ve 10 adede kadar üçüncü taraf uygulamayı entegre etmenize olanak tanır. 1:1 sesli ve görüntülü aramaları destekler, sınırsız kanal sunar, dosya paylaşımına izin verir ve 5 GB dosya depolama alanı sağlar.

Pro (6,67 $/ay/kişi): Pro sürümünde sınırsız uygulama entegrasyonu, kullanıcı başına 10 GB dosya depolama alanı, grup aramaları, 15 kişiye kadar ekran paylaşımı, arama özelliği ve zeka gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Google kimlik doğrulama ve misafir erişimi diğer özelliklerden bazılarıdır.

Business+ (12,50 $/ay/kişi) : Business Plus planı size sınırsız mesaj geçmişi sunar ve ekip üyesi başına depolama alanınızı 20 GB'a kadar artırır. Ayrıca 7/24 destek ve %99,99 çalışma süresi garantisi verir.

Enterprise (özel fiyatlandırma): İşlerinizi daha da büyütmek mi istiyorsunuz? Enterprise planı, kurumsal düzeyde güvenlik ve 500.000 kişiye kadar destek sunar. Ayrıca özelleştirilebilir politikalar, merkezi kontroller ve size özel destek de elde edersiniz.

Google Chat nedir?

Dünyanın önde gelen arama devi size bir iletişim ve işbirliği aracı sunuyor. Biraz tarihçe: Hangouts, 2011 yılında Google Plus deneyiminin bir parçası olarak hayatına başladı. 2017 yılında Hangouts Chat'e dönüştü ve ardından adını Google Chat olarak değiştirdi.

Bu isim değiştirme çılgınlığı da neydi? Google bile bize cevap vermedi.

Ancak bildiğimiz şey, Google Chat'in takımlar için oluşturulmuş başka bir güvenli iletişim aracı olduğu ve Google Çalışma Alanı ekosisteminde kolay iletişim sağladığıdır. Takım oyuncularınız sohbet alanlarına erişebilir, dosya paylaşabilir ve Google Meet'te birbirleriyle video görüşmesi yapabilir.

Bu, eksiksiz bir iş ortamı olan daha büyük Google Çalışma Alanı'nın bir parçasıdır. Bu, Sohbet'e erişmek için bir Google Çalışma Alanı planına sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. Slack gibi, Sohbet'e tarayıcılar, bilgisayar uygulamaları ve mobil uygulamalar aracılığıyla erişilebilir.

google aracılığıyla

Google Sohbet özellikleri

Google Chat, rakibiyle başa çıkmak için benzersiz özelliklere de sahiptir:

1. İşbirliği için alanlar

Slack'te kanallar var. WhatsApp'ta WhatsApp Grupları var. Google'da ne var?

Alanlar.

Bir alan, herkesin aynı konu hakkında aynı sayfada olmasını sağlar. Şirket kültürü, futbol ve güneşin altında bulunan hemen hemen her şey için farklı alanlar oluşturabilirsiniz. Bu özellik, konu başlıklı konuşmaları, görevleri ve dosyaları tek bir yerde bir araya getirir. Harici kullanıcılar da tartışmalara katılabilir.

Ve tahmin edin ne oldu? Tek bir alanda 8.000 kişiye kadar kişi yer alabilir! Liz, Ben ve diğerlerini rahatsız etmeden George'un dikkatini bir şeye çekmek mi istiyorsunuz? @bahsetme özelliği size yardımcı olacaktır.

Ancak bunun bir dezavantajı var: Liz'in önceki mesajına doğrudan cevap veremezsiniz. Bu konuda Slack kazanıyor.

2. Sesli ve görüntülü arama

Google Chat + Google Meet entegrasyonu, sesli veya görüntülü görüşmelere katılmanıza olanak tanır. İkincisi, Google Çalışma Alanı video konferans çözümüdür. Artık metin mesajlaşmanın sınırlarını aşarak bir konuyu daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.

Meet, bir alandaki herkesi veya bir iş arkadaşını doğrudan konuşmaya davet etmenizi sağlar. Düğmeye basmanız yeterlidir, bir video sohbet penceresi açılır. Ardından, üzerine tıklayarak Meet'e girebilirler.

3. Entegrasyonlar

Google Çalışma Alanı üyesi olmak tek bir anlama gelir: Google Sohbet, deneyiminizi zenginleştirmek için diğer Google uygulamalarıyla otomatik olarak entegre olur. Google Formlar, Gmail, Google Dokümanlar, Google Takvim, Google Meet ve Google Drive'dan bahsediyoruz.

Her şey tek bir pencerede gerçekleşebilir. Örneğin, bir tarafta ciddi bir video konferans yaparken, diğer tarafta heyecanlı bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Artık görevler arasında geçiş yapmanıza gerek yok.

Üçüncü taraf bir çözüm eklemek isterseniz, buyurun. Google Takvim'i sevmiyor musunuz? G Suite Sync'i kullanarak takvim ayrıntılarını Microsoft Outlook ile senkronize edin.

4. Sohbet otomasyonları

Akıllı Yanıt, zaman kazanmanıza ve hızlı yanıtlar göndermenize yardımcı olacak ifadeler önerir. Sohbet'te akıllı yanıt önerilerini kullanarak gelen mesaja göre yanıtlar alabilirsiniz.

Google Chat'te iş verimliliğini artırın ve kısayolları kullanın. Örneğin, sohbet metin kutusunun herhangi bir yerine "?" (soru işareti) yazın ve işte! Command + K veya Control + K gibi bir dizi klavye kısayolu hizmetinizde.

Emoji hayranları var mı? Slack benzeri emojiler, otomasyonun tamamına kişilik katacak.

Google Chat fiyatlandırması

Google'ın sunduğu çeşitli planları inceleyelim:

Business Starter (aylık 6 $/kişi) : Bu paket, koltuk başına 30 GB depolama alanı ve 100'e kadar video toplantı katılımcısını destekler.

Business Standard (aylık 12 $/kişi) : Koltuk başına depolama alanı 2 TB'a kadar genişletilebilir. Video toplantılara en fazla 150 kişi katılabilir.

Business Plus (özel fiyatlandırma): Koltuk başına 5 TB depolama alanı ve maksimum 250 video toplantı koltuğu elde edersiniz.

Enterprise (özel fiyatlandırma): Koltuk başına sınırsız depolama alanı sunar ve video toplantılarınıza 250 kişiye kadar katılabilir.

Asana ile Slack'i karşılaştırın!

Google Chat ve Slack: Kim Kazanır?

Keşke size net bir cevap verebilseydik, ancak bilinçli bir karar vermeniz için her birinin artılarını ve eksilerini değerlendirmenize yardımcı olalım:

Arayüz

Kullanıcı arayüzü (UI), kullanıcı deneyimi (UX) ve estetik önemli faktörlerdir. İş gününüzün büyük bir bölümünü sıkıcı, monoton veya gezinmesi zor bir kullanıcı arayüzüyle uğraşarak geçirmek istemezsiniz. Bu nedenle, estetik açıdan hoş, kullanıcı dostu ve sezgisel olduğundan emin olun.

Google Sohbet arayüzü

Google Sohbet'in arayüzü Gmail Sohbet'inkine oldukça benzer. Bu öngörülebilirlik ve tutarlılık, ona artı puan kazandırıyor. Sohbet alanlarındaki paylaşılan görevlere ve dosyalara bir tık uzaklıktasınız. Alanın üst kısmındaki sekmeye tıklamanız yeterlidir. Yan panel, görevlere, takvimlere ve haritalara hızlı erişim sağlar.

Ancak Google Chat'te seçebileceğiniz temalar sınırlıdır; sadece açık ve koyu modlar sunulmaktadır. Yaratıcı zihinler için şanssızlık.

Slack arayüzü 🥇

Göz alıcı ve kullanıcı dostu arayüz söz konusu olduğunda, Slack açık ara önde. Yeni bir kanal veya GIF için kısayol komutları mevcuttur. Avatarınızı özelleştirin ve Slack'inizi hayali renklerle boyayın.

Bildirimler

Harika bir çözüm, mesaj geldiği anda sizi uyarır. Patronla olan önemli toplantıyı kaçırmak istemezsiniz.

Slack bildirimleri

Slack, çeşitli ve güçlü bildirimleriyle bu alanda liderdir.

Belirli anahtar kelimeler ve kanallar için benzersiz bildirimler ayarlayabilirsiniz. Dijital dünyadan uzaklaşmak istiyorsanız veya meşgulseniz, belirlediğiniz saatlerde "Rahatsız Etmeyin" modunu kullanabilirsiniz.

Google Sohbet bildirimleri 🥇

Google Chat ile mobil, masaüstü, e-posta veya web bildirim tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Aynı şey Slack ile de mümkündür. Ancak, bildirim ayarlarını yalnızca masaüstünde etkin olmadığınız dönemlerle sınırlar.

Arama özelliği

Hepimiz, önemli bir mesajın karmaşa içinde kaybolup bir daha bulunamamasına sinir oluruz. Zorlu bir arama deneyimi zamanınızı alır, gününüzü mahveder ve verimliliğinizi düşürür.

"Demek mesajımı görmezden gelmeye karar verdin. Değil mi?" Bu soru can sıkıcı ve moral bozucu olabilir.

Slack arama 🥇

Slack, arama konusunda da geri kalmıyor. Süreç son derece kolay. Ayrıca, bilgi yüklemesinden kurtulabilirsiniz.

İstediğiniz kişilere, kanallara, dosyalara veya konuşmalara sadece birkaç saniye uzaklıktasınız. Ayrıca, aramanızı belirli bir dönem veya kanalla sınırlandırabilirsiniz.

Google Sohbet arama

Google Chat'e gelince, ücretsiz planın arama özelliği temel düzeydedir. Yalnızca daha yüksek paketler size gelişmiş arama seçenekleri sunar.

İş ve Enterprise paketleri, tüm Google Çalışma Alanı'nı ve bileşen uygulamaları içinde arama yapmanızı sağlar.

Bu yüzden, Slack'i tebrik ediyoruz.

Entegrasyonlar

Entegrasyon, çalışma alanınızı genişletir ve iş akışlarını kolaylaştırır. Neyse ki, her iki şirket de üçüncü taraf araçları tek çatı altında kabul ediyor.

Slack entegrasyonları

Slack, ekosisteminde 2.400'den fazla diğer verimlilik uygulamasıyla entegrasyon sunar. Tam bir entegrasyon gücü!

Google Chat entegrasyonları

Google Sohbet, diğer Google çözümleriyle otomatik olarak entegre olur: Dokümanlar, Gmail, Formlar, Meet, Takvim, Drive ve daha fazlası.

Botlar da gününüzü otomatikleştirmek için yaratıcı eklemelerdir.

Alanlar ve kanallar

Grup iletişim alanları, bu iki uygulamanın birbirinden kopyaladığı gibi görünen yerlerdir. Google bunları Alanlar, Slack ise Kanallar olarak adlandırır.

Ancak birkaç önemli fark vardır.

Google Sohbet alanları

Google Sohbet'in Alanları ön tanımlı olarak gizlidir, bu nedenle birisi sizi davet etmelidir. Alanlar, görevleri ve dosyaları ekip arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır. @bahsetme özelliği sayesinde, Alan'daki mesajınızı yalnızca Maggie alabilir. Böylece e-posta iletme, CC ve BCC özelliklerini kullanmanıza gerek kalmaz.

Konu başlıklı konuşma, Google Sohbet'in bir parçasıdır. Ancak, bir alan oluştururken bunu isteyip istemediğinize karar vermelisiniz.

Bir alan için ayarları onayladıktan sonra, bunları daha sonra değiştiremezsiniz.

Slack kanalları

Slack kanalları gizli veya genel olabilir. Genel kanallar, tüm çalışma alanı üyelerini kabul eder ve kapsayıcılık ve şeffaflık sağlar.

Gizli kanallar ve içerikleri sadece üyelere açıktır. Bir üyeye sizi eklemesini istemeniz gerekir.

Slack'in konu konuşmaları isteğe bağlıdır. Beslemeyi karıştırmadan bir konuyu tartışmak mı istiyorsunuz? Konu konuşmasını kullanın.

Reddit'te Slack ve Google Chat karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Slack ve Google Chat konusunda ne düşündüğünü araştırdık. Reddit'te Slack ve Google Chat'i aradığınızda, birçok kullanıcı Google Chat'e göre Slack'in kullanıcı arayüzünü ve kullanıcı deneyimini tercih ettiğini belirtiyor:

"Slack temiz ve çok sayıda metni kaydırmadan ve "Daha fazla" görmek için kullanıcı arayüzüyle etkileşime girmeden kolayca okuyabiliyorsunuz

Diğer Reddit kullanıcıları, Slack'in daha iyi tasarımına rağmen, ses, fiyat ve entegrasyonlar konusunda Google Chat'in kazandığını belirtti:

"Slack, kullanıcı arayüzü ve sohbet akışında daha iyi. Google Chat ise fiyat, entegrasyonlar ve ses/video özelliklerinde öne çıkıyor. "

ClickUp'ın Pozisyonu ve Özellikleri Slack ve Google Chat ile Karşılaştırıldığında

ClickUp, tüm iletişim ve görev yönetimi sorunlarınız için tek bir çözümdür.

Tüm işleriniz tek bir yerde: Görevler, Belgeler, Sohbet, Hedefler ve daha fazlası

Uzak mesafedeki iş arkadaşlarınızla sohbet etmekten görevleri atamaya ve iş akışlarını otomasyona kadar, ClickUp her zaman yanınızda.

En iyi kısmı ne mi?

ClickUp, görevlerinizi, çalışanlarınızı ve kaynaklarınızı kolaylaştıracak güçlü özelliklere sahiptir:

1. Görev yönetimi

ClickUp, görev yönetimini kolaylaştırır. ClickUp'ın yinelenen görevlerini kullanarak rutin işlerinizi halledebilirsiniz. Renk kodlu görev öncelikleri, ekibinizin sabah ilk iş olarak acil görevleri halletmesine yardımcı olur. Her zaman işlerinizi takip etmek için ClickUp Hatırlatıcıları kullanın.

Görev Liste Görünümünü kolayca görüntüleyin, düzenleyin ve özelleştirin, iş akışlarını düzenleyin.

Herkes muhtemelen bu durumu yaşamıştır: Bir görev atadınız ve aniden bu görevin başka bir yönü için başka bir şey veya başka birinin müdahalesi gerekti. Eskiden, yeni bir görev oluşturmakla yetinirdiniz.

Ancak ClickUp ile, bir sonraki adıma geçmeden önce inceleme yapması gereken kişilere ClickUp yorumları atayarak iletişim karmaşasını ve ek görevleri ortadan kaldırabilirsiniz. Bir görevle ilgili her şeyi paylaşmak çok kolaydır. Diğer kişilerin yorumlarına yanıt vermek için ayrı konular bile vardır.

Bu, tüm iletişim kanallarının açık ve düzenli kalmasına yardımcı olur. Ve belki biraz hızlı yazanlar için ClickUp, yorumları istediğiniz zaman düzenlemenize olanak tanır.

Tüm konuşmalarınızı doğrudan görev içinde bir arada tutun ve yorumlar atarak düşüncelerinizi kolayca eylem öğelerine dönüştürün

3. Entegrasyonlar

ClickUp'a 1000'den fazla başka uygulamayı aktarabileceğinizi biliyor muydunuz? Aslında, ClickUp Google Drive, Zoom, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi aklınıza gelebilecek en popüler uygulamaları destekler. Bu arada, Google Chat + ClickUp ve Slack + ClickUp için entegrasyonlar da mevcuttur .

İki güçlü iş aracını birlikte kullanabiliyorken neden birini seçesiniz ki? 😉

ClickUp, işlerinizi aksatmamak için Slack ile kolayca entegre olur.

4. Sohbet Görünümü

ClickUp'ın bir başka özelliği de Sohbet Görünümü'dür. Bu özellik, bağlantı kaynaklarını ve güncellemeleri hızlı bir şekilde paylaşmanıza ve takım iletişiminizi tek bir çatı altında birleştirmenize olanak tanır. @bahsetmeler ile konuşmalara bir takım oyuncusu ekleyin ve yorumlar atayarak ekibinizin eylem öğeleri üzerinde ilerlemesini sağlayın.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nün sosyal pazarlama uzmanı Michelle Thames'in işini organize etmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Sohbet görünümü ile güncellemeleri hızlıca paylaşın, kaynakları bağlayın ve takım iletişiminizi tek bir yerde birleştirin

5. ClickUp'ta e-posta

ClickUp'ta kolaylıkla e-posta gönderin ve alın, e-postalardan görevler oluşturun, otomasyonlar oluşturun, görevlere e-postalar ekleyin ve daha fazlasını yapın. Bu, daha hızlı bağlantılar ve takımlar arasında güncel iletişim ile takım iletişiminin iyileştirilmesine yardımcı olur.

ClickUp aracılığıyla e-posta örneği

6. Belgeler

ClickUp Belgeleri, takımınızın iş akışında doğrudan muhteşem belgeler, wiki'ler ve diğer önemli belgeleri oluşturmanızı ve düzenlemenizi kolaylaştırır. Bunları iş akışlarına bağlayarak takımınızla fikirlerinizi hayata geçirin veya belgeler ve wiki'ler aracılığıyla derinlemesine fikirlerinizi paylaşın. Ardından bunları iş akışlarına ekleyin.

ClickUp Belgeleri, Görevler içinde ve tüm takımınızla bilgi yazmak, düzenlemek ve paylaşmak için kolaydır

7. Görev bağımlılıkları

İlişkilerle mükemmel bir veritabanı oluşturun. Bağımlılıklar, görevler ve belgeler arasında bağlantılar kurarak ihtiyacınız olan her şeye tek bir yerden erişin. İstediğiniz sayıda görevi kolayca birbirine bağlayarak en acil iş öğelerine daha hızlı erişebilirsiniz.

Ayrıca, müşterileri belirli anlaşmalara veya hatta müşterileri siparişlerine bağlayabilirsiniz. Görev Bağımlılıkları konusunda birçok fırsat vardır.

ClickUp'ta bir ilişkiye bağımlılık ekleme.

8. Otomasyon

Rutin görevleri otomatikleştirerek iş akışlarını kolaylaştırın ve yaratıcı enerjinizi koruyun — artık tekrarlayan eylemler yok. ClickUp Otomasyonları, düzenli olarak tekrarlanan karmaşık ve basit iş akışları için mükemmeldir. İşinizi bitirdikten sonra belirli bir takıma gönderilmesi gereken bir görev mi var?

Bu basit bir otomasyon.

Son teslim tarihi kaçırıldığında belirli bir kişiyi etiketlemek mi istiyorsunuz? Ya da bir görevin durumu değiştiğinde önceliği değiştirmek mi gerekiyor? ClickUp ile tüm bunları yapabilirsiniz (hatta özel bir otomasyon bile oluşturabilirsiniz).

ClickUp, senaryodan bağımsız olarak tekrarlayan görevlerde zaman kazanmanıza yardımcı olacak bir otomasyonu özelleştirmenize olanak tanır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, ücretsiz bir plan ve uygun fiyatlı ücretli planlar sunar. Ve en iyisi ne? Ücretsiz sürüm, sağlam, premium gibi özellikleriyle sizi şaşırtacak.

Ücretsiz Plan : Çözümümüzü denemeniz için size fazlasıyla yeterli bir paket sunuyoruz. 100 MB depolama alanı ve sınırsız görev yapmak için sınırsız üye ekleme hakkı elde edersiniz. Ayrıca beyaz tahtalar, 7/24 destek ve daha fazlasını da elde edersiniz.

Sınırsız (5 $/ay/kişi) : Ücretsiz planı sevdikten sonra bir adım daha ileri gidin ve sınırsız paketi alın. Size sınırsız depolama, entegrasyonlar ve özel alanlar sunar.

İş (aylık 12 $/kişi): Kanatlarınızı açın ve İş'e geçin! Sınırsız planın avantajlarının yanı sıra Google SSO, özel dışa aktarma, gelişmiş otomasyon ve daha fazlasını elde edersiniz.

Business Plus (özel fiyatlandırma): Bu paket, Business paketindeki tüm özelliklerin yanı sıra takım paylaşımı, özel izinler, yönetici eğitimi ve öncelikli destek ile sizi ödüllendirir!

Ve kazanan…

Slack ve Google Chat arasında, her iki platformun da kullanıcılarına yardımcı olan temel özellikleri olduğu konusunda hemfikiriz. Her ikisi de takım üyeleriyle iletişim kurmak ve görevler ve iş akışlarıyla bağlantıda kalmak için son derece yararlı araçlardır.

Hala ikisinden de emin değilseniz, diğer seçenekler için Microsoft Teams alternatiflerine göz atın.

Ancak şunu da söylemeliyiz: ClickUp her iki listede de yer alıyor, çünkü sorunsuz iletişim için güvenilir özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda 1.000'den fazla diğer iş aracıyla bağlantı kurarak takımınızın tüm işlerini tek bir yerde düzenlemesine yardımcı olan hepsi bir arada proje yönetimi aracı olarak da hizmet veriyor.

Bana göre gerçek kazanan belli. 😉🥇