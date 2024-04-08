Slack ve Monday — Hangi İşbirliği Aracı En İyisi?

Yaklaşan son teslim tarihlerini ve sprint zaman çizelgelerini yönetirken birden fazla takım arasında işbirliği yapmak zordur.

Yüzlerce işbirliği aracı mevcut olsa da, Slack ve Monday (monday.com) öne çıkan ikisidir.

Slack kullanımı kolaydır ve işbirliğini çocuk oyuncağına çevirir. Aynı zamanda Monday, proje yönetimi ve planlama konusunda öne çıkar.

İkisini birlikte kullanmak işbirliği açısından aşırı mı olur? Biri diğerinin yerini alabilir mi? İkisini de değiştirebilecek başka bir araç var mı?

Slack ve Monday arasındaki nihai karşılaştırmaya hazır olun. com. Özellikler, fiyatlandırma, destek ve daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgiler. Ve işbirliği için en iyisi hangisi?

Öncelikle Slack'e genel bir bakış atalım.

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, ekibinizle size en uygun zamanda, yerde ve şekilde işbirliği yapmanızı sağlayan bulut tabanlı bir takım iletişim uygulamasıdır. Binlerce başka uygulama ile entegre olarak çok yönlü bir takım işbirliği uygulamasıdır.

Slack, takım iletişimi basitleştirir. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sadece davetle erişilebilen kanallarda veya doğrudan mesajlarla gerçek zamanlı sohbet edin

Ses/video klipleri gönderin

Dosya paylaşımı

Canlı video veya sesli aramalar (huddles aracılığıyla) ve daha fazlası

Aşağıda Slack'in temel özelliklerinin ve iletişim hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olduklarının tam bir dökümü bulunmaktadır.

Slack özellikleri

1. Gerçek zamanlı iletişim

Slack, doğrudan sohbet, proje odaklı, paylaşılan kanallar ve canlı sesli veya görüntülü aramalar dahil olmak üzere birçok iletişim seçeneği sunar. Tepkiler, emojiler, GIF'ler ve @bahsetmeler gibi etkileşimli öğeleri kullanarak konuşmaları renklendirin.

slack aracılığıyla

2. İşbirliği ve iş akışı otomasyonu için Canvas

Canvas, proje yöneticilerinin tek bir yerden bilgileri düzenlemelerine, derlemelerine, işbirliği yapmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.

Slack, Canvas ile bir proje yönetimi aracı olarak da kullanılabilir. Toplantı notları, projeler veya kontrol listeleri gibi üzerinde çalıştığınız her şey için özel bir tuval oluşturun ve ardından iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak için uygun Slack kanalında paylaşın.

Örneğin, Canvas toplantı gündemlerini önceden oluşturmak için uygundur. Tartışma konularını eklemek/düzenlemek, eylem öğeleri oluşturmak, @ bahsetme özelliğini kullanarak katılımcıları eklemek veya onlara doğrudan görevler atamak için kullanın.

slack aracılığıyla

En iyisi de, Slack Canvases önceden ayarlanmış bir şablon galerisiyle birlikte gelir. Çalışanların işe alımından ürün özetlerine ve haftalık senkronizasyona kadar çeşitli şablonlar arasından seçim yapın, böylece her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız.

slack aracılığıyla

3. Uygulamalar ve Entegrasyonlar

Slack, favori işbirliği ve verimlilik uygulamalarınızla daha da entegre olur. Slack'in uygulama dizininde Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail ve daha fazlası gibi hayat kurtaran araçlar dahil 2600'den fazla uygulama bulun.

Ayrıca, Slack API'lerini kullanarak özel uygulamalar oluşturun.

Örneğin, Polly gibi uygulamaları kullanarak kanallar arasında eğlenceli anketler veya testler düzenleyin. Konuşmalar arasında istediğiniz zaman [/] tuşuna basarak uygulamayı tetikleyin.

slack aracılığıyla

4. İş Akışı Oluşturucu (Otomasyon)

Slack'in sadece başka bir mesajlaşma aracı olduğunu düşünüyorsanız, bir dakika bekleyin! 🍺

Slack, basit sürükle ve bırak fonksiyonlarıyla çalışan (kodlama gerektirmeyen) oyunun kurallarını değiştiren otomasyon modüllerine sahiptir. Bunları kullanarak günlük süreçleri hızlı bir şekilde otomatikleştirilmiş iş akışlarına dönüştürün.

slack aracılığıyla

Asenkron stand-up toplantıları için Slack Canvas'ı kullanmak, özellikle farklı saat dilimlerinde çalışan veya yoğun programları olan kişiler için takım iletişiminin daha sorunsuz olmasını sağlar. İşte nasıl işliyor.

Slack'te stand-up toplantıları için özel bir tuval oluşturun. Güncellemeleri paylaşın, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Standart bir güncelleme biçimi oluşturun: anahtar ilerlemeleri, başarıları, zorlukları ve planları kapsayın. Kısa ve öz, ancak kapsamlı olun

Her takım üyesine uygun olduğunda güncellemeleri yayınlayın. Madde işaretleri veya kısa açıklamalar ekleyin, programlarına uygun olduğunda katkıda bulunun

Kanvas'ta birbirinizin güncellemelerini inceleyin ve yorumlayın, farklı çalışma saatlerine rağmen işbirliğini teşvik edin

Tuval, herkesin ilerlemesinin bir kaydı, geçmiş güncellemeleri izlemek ve devam eden işler hakkında ortak bir anlayış sağlamak için yararlı bir kaynak haline gelir

Güncellemeleri zamanında görmek ve yanıtlamak için düzenli olarak tuvalini kontrol etmek üzere hatırlatıcılar ayarlayın

Bilgiyi etkili bir şekilde yakalamak ve takım çalışmasını teşvik etmek için takımın geri bildirimlerine göre biçimi veya tuval yapısını uyarlayın

Çeşitli programlara ve saat dilimlerine uyum sağlarken etkili iletişim kurun, daha iyi işbirliği yapın ve devam eden görevler hakkında bilgi sahibi olun.

slack aracılığıyla

Slack'in kod gerektirmeyen iş akışı oluşturucu, fonksiyonlar, koşullar ve tetikleyiciler kullanarak süreçleri otomatikleştirmenizi sağlar. Slack API'sini kullanarak özel minyatür boyutlu uygulamalar (Slack botları) oluşturun.

Slack'in geliştirici araçları ekstra puan kazanıyor! Kullanışlı çevrimiçi kaynaklar ve belgelerle geliştirme süreçlerini basitleştiriyorlar.

Slack'in fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Monday nedir?

Monday. com, Monday olarak da bilinen, kapsamlı bir proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Özelleştirilebilir olması, onu proje yönetimi ve iş akışlarını kolaylaştırmak için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Slack'ten farklı olarak, bu platform yalnızca işbirliğinden ziyade yönetime yöneliktir. Sezgisel gösterge panelleri, görev yönetim panoları ve özelleştirilebilir iş akışlarıyla çalışın.

via Monday

Monday ayrıca bileşenler ve üçüncü taraf uygulamalar için özel bir uygulama pazarına sahiptir. Monday WorkOS'un yeteneklerini genişletmek ve geliştirmek için kullanın.

Monday özellikleri

1. Kullanımı kolay

Monday.com'un WorkOS'unu görsel olarak çekici ve kullanımı sezgisel buluyoruz. Sürükle ve bırak, tıkla ve tamamla araçlarıyla proje yönetimi çok basit, kod yazmaya gerek yok.

Örneğin, gösterge panelinize öğeleri, bileşenleri, görselleri ve takım üyelerini kolayca sürükleyip bırakarak anında ekleyin.

Zaman takibi, iş yükü göstergeleri vb. kaynak yönetimi bileşenleriyle aynı gösterge panelini özelleştirin.

via Monday

Kolay, değil mi?

Dahası, Monday'in 200'den fazla hazır şablondan oluşan kapsamlı galerisinden seçim yapın ve sıfırdan başlamayın.

via Monday

2. İşbirliği

Monday.com'un WorkDocs'u, gerçek zamanlı güncellemeler, dosya paylaşımı ve sorunsuz iletişim gibi sezgisel özellikleriyle işbirliği konusunda mükemmeldir.

Gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleme yapın, anlık yorumlar paylaşın ve çalışanlarla etkileşim kurun — hepsi tek bir belgede. İşbirliğinin ötesine geçin ve metinlerinizi herhangi bir Monday.com panosunda eylem öğelerine dönüştürerek işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayın.

via Monday

3. Yönetim

Kanban, takvim, zaman çizelgesi, Gantt grafiği ve daha fazlası gibi çeşitli görünümler sunan özelleştirilebilir gösterge panelleri ve panolarla çalışın. Takımınızın, projenizin veya işinizin ihtiyaçları ne olursa olsun, Monday size uygun bir çözüm sunar.

via Monday

Zaman takibi, iş akışı ve performans ölçümü için bileşenler dahil olmak üzere 30'dan fazla özel bileşen ekleyerek projeye bütünsel bir görünüm kazanın.

via Monday

4. Uygulamalar ve entegrasyonlar

Monday.com, iletişim, pazarlama, ERP, CRM ve daha fazlasını içeren 200'den fazla üçüncü taraf uygulamaya sahip sağlam bir uygulama dizinine sahiptir. Slack, Google Takvim, MailChimp, HubSpot ve diğer araçlar gibi popüler uygulamalara entegrasyonlar bulun.

5. Otomasyon ve iş akışları

Monday'in WorkOS'u, 200'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonu ile kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen bir iş akışı oluşturucu sunar. Bunları kullanın veya etkinliklere, eylemlere veya fonksiyonlara dayalı iş akışlarını tetiklemek için özel otomasyonlar oluşturun.

via Monday

Monday fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: özel fiyatlandırma

Slack ve Monday.com: Özelliklerin Karşılaştırması

Buraya geldiyseniz, hem Slack hem de Monday'in etkileyici işbirliği özelliklerine sahip olduğunu biliyorsunuzdur.

Ancak Monday, özelleştirme ve yönetim araçlarıyla öne çıkarken, Slack basitliği ve takım iletişimi konusunda mükemmeldir.

İkisi arasındaki temel farkların hızlı bir özetini görmek için bu tabloya göz atın.

Slack Monday Gerçek Zamanlı Sohbet ✅ ❌ Dosya Paylaşımı ✅ ✅ Gösterge panelleri ❌ ✅ Otomasyon ✅ ✅ Entegrasyonlar ✅ ✅ Görselleştirmeler ❌ ✅ İzleme ve Analitik ❌ ✅ Özelleştirmeler ❌ ✅ Şablonlar ❌ ✅ Bot Framework ✅ ❌ Mobil Uygulama ✅ ✅

En iyi işbirliği yazılımını bulmak için temel özelliklerini inceleyelim.

Özellik #1. Takım iletişimi

Gerçeği kabul edelim: Proje yöneticileri, takımları aynı sayfada tutmak için mücadele eder. E-postalar harikadır, ancak çoğu e-posta platformunda entegrasyonlar neredeyse hiç yoktur.

Monday.com ve Slack'in takım iletişimini geliştirme konusunda nasıl bir performans sergilediğini görelim.

Slack

Slack, gelişmiş bir mesajlaşma platformu olarak daha uygun bir seçimdir. Bu araç, sohbet, sesli ve görüntülü aramalar gibi tüm cephelerde farklı takımlarla iletişim kurmanıza olanak tanır.

Bilgi yayınlamak veya kişilere doğrudan mesaj göndermek için kanallar oluşturun. Daha da iyisi, gizli alanlar, departman mesajlarını iletmek ve takip etmek için güvenli tartışma panoları olarak işlev görür.

slack aracılığıyla

Monday

Ancak Monday WorkOS'ta (şimdilik) yerleşik bir sohbet özelliği yoktur.

Ancak, evet, tartışma panolarında herkese açık olarak iletişim kurabilirsiniz. Bu, bir kullanıcıya bireysel olarak mesaj gönderemeyeceğiniz anlamına gelir.

Ancak Monday, tartışma panoları aracılığıyla herkese açık iletişim kurma seçeneği sunar. Görev kutusunda yorum yapmak ve verimli bir şekilde iletişim kurmak için @ bahsetmeler, emojiler, açıklama ekleme ve daha fazlası gibi etkileşimli öğeleri bulun.

Kazanan: Slack, gerçek zamanlı mesajlaşma ve iletişim özellikleri açısından bizim için açık ara kazanan oldu.

Özellik #2. İşbirliği

Monday ve Slack karşılaştırıldığında, her ikisi de projelerde işbirliği yapmak için kendine özgü özelliklere sahiptir.

Hangisinin en iyisi olduğunu görelim.

Slack

Daha çok bir mesajlaşma uygulaması olan Slack, takım işbirliği için Canvases sağlar.

Canvas'lar şüphesiz iyidir! Ancak özelleştirme ve anahtar özelliklere ihtiyaçları vardır.

Aşağı yukarı, önemli bilgileri ekleyebileceğiniz, dosya paylaşabileceğiniz, video ekleyebileceğiniz ve paydaşlarla birlikte düzenleme yapabileceğiniz bir not alma aracı gibi göreceksiniz.

Destek istemek, onayları göndermek veya sorunları bildirmek için otomatik ş Akışları oluşturun — tuval içinde.

Örneğin, Slack'in "Olay Özeti" Canvas şablonunu kullanarak sorunları vurgulayın, öncelikli eylemler talep edin ve Canvas'ta doğru kişileri bahsederek sorular sorun.

slack aracılığıyla

Monday

Monday ise, tek bir sayfadan işbirliği yapma ve fikirleri hayata geçirme imkanı sunan Workdocs'u sunar. Toplantıları yazıya dökün, anahtar noktaları vurgulayın ve takım üyelerini etiketleyerek toplantı gündemlerini anında atayın.

via Monday

Panoları, gösterge panellerini, görüntüleri, videoları ve daha fazlasını doğrudan iş belgelerinize yerleştirin. En iyi yanı, her bileşen işiniz sırasında otomatik olarak senkronize edilip güncellenmesidir.

Kazanan: Her iki araç da benzersiz işbirliği özellikleri sunuyor, bu yüzden berabere! 🤝

Özellik #3. Yönetim

İşbirliği ve yönetim özelliklerini tek bir araçta bulmak zordur. Slack ve Monday'in proje yönetimini nasıl ele aldığını görelim.

Slack

Slack, öncelikle takım iletişimi için tasarlanmıştır. Ancak, gizli kanallar, gruplar ve tuvalleri oluşturma seçenekleri, takım yönetiminde yardımcı olur. Bununla birlikte, Slack'in karmaşık projeleri yönetmesini beklemiyoruz.

Monday

Gerçek zamanlı iletişimde Slack'ten daha düşük performans gösterse de, monday.com görevleri, iş akışlarını ve projeleri iyi yönetir.

Monday, tüm işlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olacak özelleştirilebilir panolar ve görünümler dahil olmak üzere birçok yönetim özelliğine sahiptir. Daha iyi işbirliği için panoları takımlar arasında paylaşın!

via Monday

Unutmayın, Monday'in sezgisel gösterge panelleri, tek bir kod satırı yazmadan bileşenlerle tamamen özelleştirilebilir. Gerçek zamanlı zaman takibi, iş yüküne genel bakış ve takımın performansını analiz etmek için bileşenleri tek bir yerden bulun.

via Monday

Kazanan: Monday, kapsamlı yönetim özellikleri ve araçları sayesinde bu kategorinin kazananı oldu.

Özellik #4. Uygulamalar ve Entegrasyonlar

Farklı projeler ve departmanlar arasında gidip gelirken, herhangi bir anda hangi uygulamalara ihtiyacınız olacağını asla bilemezsiniz. Neyse ki, hem monday.com hem de Slack bir dizi üçüncü taraf entegrasyonuyla birlikte gelir.

Slack ve monday.com arasında bu kategoride kim kazanıyor? Hadi öğrenelim.

Slack

Slack, 2.000'den fazla sektör lideri uygulama ve yazılımdan oluşan bir uygulama dizinine sahiptir.

Ayrıca, bu araç özel API'ler sunarak iç sistemleriniz ve süreçlerinizle entegre olan özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Monday

Monday, iletişim, verimlilik, CRM ve daha fazlasını içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategorilerden 200'den fazla üçüncü taraf uygulamaya entegrasyonlar sunar.

Kazanan: Her iki işbirliği aracı da güçlü ve sınırsız entegrasyonlar sunuyor. Ve yine bir beraberlik var! 🤝

Özellik #5. Otomasyon ve iş akışları

Her iki platform da kolayca yapılabilen, kod gerektirmeyen otomasyon sunar. Basit sürükle ve bırak yapı bloklarını kullanarak basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar her şeyi otomatikleştirin.

Ayrıca, her ikisi de diğer uygulamaları entegre etmeyi çocuk oyuncağı haline getiren tak ve çalıştır konektörlere sahiptir.

Peki, aradaki fark nedir? Hadi öğrenelim.

Slack

Slack, özel botlar oluşturmanıza olanak tanıyan sağlam bir bot çerçevesine sahiptir.

Bu araçları kullanarak, görevleri otomatik olarak atama, güncellemeleri ve hatırlatıcıları kanallara gönderme gibi monoton görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirin.

Monday

Monday ise iş akışı geliştirmeyi kolaylaştırmak için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları sunar. 200'den fazla farklı otomasyon tarifinden ve şablondan seçim yapın.

Kazanan: Monday'in önceden ayarlanmış otomasyon şablonları sayesinde iş akışları oluşturmak çocuk oyuncağı. Bu nedenle, Monday'i bu kategorinin kazananı olarak görüyoruz.

Slack ve Monday. com, Reddit'te

En iyi işbirliği aracı tartışmasını Reddit'e taşıdık. Ve tahmin edin ne oldu! Bazı gerçek kullanıcı yorumlarına rastladık.

Örneğin, Reddit'te Monday ve Slack'i aradığımızda, birçok kullanıcı güncellemeleriniz ve iş akışınıza anahtar oyuncuları veya takım üyelerini dahil etmenin zor olduğunu düşündü.

"Elbette, projelerde harcanan zamanı ve parayı takip etmek ve faturalar oluşturmak için harika. Ancak, serbest çalışanları, müşterileri, ortakları ve diğer önemli dış kişileri güncellemelerinize ve iş akışınıza dahil etmeyi ciddi şekilde zorlaştırıyor. Ne yazık ki, API veya SaaS çözümü, Monday'in elektronik tablolarla uyumlu çalışmamasını düzeltemez. "

Slack, kullanımı kolay arayüzü, entegrasyonları ve iletişim özellikleriyle çoğu kullanıcı tarafından sevildi.

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Monday ve Slack'in her ikisinin de belirli sınırlamaları vardır. Her şeye sahip bir araç mı istiyorsunuz? ClickUp'a geçin!

ClickUp, görevleri, belgeleri, sohbetleri, hedefleri ve daha fazlasını tek bir yerden yönetmek için hepsi bir arada uygulama. Öğrenci, küçük işletme sahibi veya işbirliği yapmak isteyen bir proje yöneticisi olun, ClickUp takım işbirliğini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır.

ClickUp, Monday benzeri proje yönetimi araçları ve Slack benzeri gerçek zamanlı iletişim sunar.

Bize inanmıyorsunuz mu? ClickUp'ın işbirliği özelliklerine bir göz atın.

1. Yerleşik sohbet özelliği

ClickUp Sohbet, güncellemeleri paylaşmak, kaynakları bağlamak ve anında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için kullanabileceğiniz bir araçtır. Tek ihtiyacınız olan güvenilir bir internet bağlantısı.

Slack gibi, ClickUp sohbet özelliği de projelerin yanı sıra farklı alanlar veya sohbet grupları oluşturmanıza olanak tanır. Konuşmaları kimin görüntüleyebileceğini kontrol etmek için rol tabanlı erişimi etkinleştirin ve konuşmaları istediğiniz kadar gizli tutun.

Daha da iyisi, @bahsetme özelliğini kullanın ve yorumları doğrudan atayarak üyelere mesajları gerçek zamanlı olarak bildirin.

ClickUp'ın Sohbet görünümüyle güncellemeleri, bağlantıları ve tepkileri kolayca paylaşın ve önemli konuşmaları birleştirin

2. ClickUp AI

clickUp AI aracılığıyla

ClickUp AI, takım işbirliğinde devrim yaratıyor. AI'nın desteğiyle, önemli işlere odaklanın ve AI'nın aşağıdaki gibi monoton görevleri halletmesine izin verin:

Proje özetleri hazırlama

Proje zaman çizelgeleri oluşturma

Görev güncellemeleri için özetler oluşturma

Eylem öğeleri ve alt görevler oluşturma

İçeriği saniyeler içinde düzenleme ve biçimlendirme

Proje pazarlama kampanyası stratejileri oluşturma

clickUp AI aracılığıyla

Benzer şekilde, ClickUp, AI desteği konusunda Monday'i geride bırakıyor.

İşte nedenleri:

Monday.com'un yapay zekası Satış CRM'si ile sınırlıdır. En fazla, Word belgelerindeki metinleri özetlemek için yapay zekayı kullanabilirsiniz.

Öte yandan, ClickUp proje planlama, eylem öğeleri ve alt görevler oluşturma ve akıcı yazma için yapay zeka kullanır. Daha da iyisi, daha iyi proje yönetimi ve mühendislik için yapay zeka komut şablonlarımızı kullanın.

3. Proje yönetimi

ClickUp proje yönetimi özelliği, 10'dan fazla özelleştirilebilir görünüm sunarak proje planlama ve yönetimini daha kolay ve hızlı hale getirir.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Playbook Şablonu'nu kullanarak herkesin aynı sayfada ve projenin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın

Beyaz Tahtalar ve Zihin Haritaları'nı kullanarak görsel ana hatlarla projelerinizi, fikirlerinizi ve görevlerinizi planlayın. ClickUp, zihin haritalama ve planlama için kapsamlı bir proje yönetimi şablon galerisi sunar.

Dahası, ClickUp'ın sezgisel gösterge paneli, projeniz için bir kontrol merkezi görevi görür. Buradan, geliştirme sprintlerini ve kaynakları gerçek zamanlı olarak takip edin ve yönetin. Özel grafikler, bileşenler ve veri görselleştirme öğelerini kullanarak gösterge panelini projenizin ihtiyaçlarına göre daha da özelleştirin.

Dürüst olalım; takımlar iletişim için Slack'in kullanıcı arayüzünü seviyor. Bu nedenle, ClickUp Slack entegrasyonu, Slack'ten ayrılmadan projelerde işbirliği yapmanızı sağlar.

ClickUp-Slack entegrasyonunu kullanarak Slack içinde kolayca ClickUp görevleri oluşturun

ClickUp'a geçin: Hepsi bir arada işbirliği aracınız

Slack ve Monday alternatifleri arasında seçim yapmak yerine, işbirliği, iletişim ve yönetim özelliklerini tek bir platformda birleştiren bir araç seçin.

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