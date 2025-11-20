2026'nın En İyi 20 Takım İletişim Uygulaması

Bir süre önce, takımım birçok profesyonelin karşılaştığı bir engelle karşılaştı: çok fazla araç ve yeterince netlik yoktu. Güncellemeler için e-posta zincirlerimiz, hızlı sorular için sohbet uygulamalarımız ve hatta neler olup bittiğini izlemeye çalıştığımız elektronik tablolarımız vardı.

Sonuç mu? Kaçırılan mesajlar, bitmek bilmeyen yazışmalar ve giderek artan bir hayal kırıklığı hissi. İşte o zaman sorunun sadece ne iletişim kurduğumuz değil, nasıl iletişim kurduğumuz olduğunu fark ettim.

Bunu çözmek için, ClickUp'taki ekibim ve ben en iyi takım iletişim uygulamalarını araştırmak için birkaç saat harcadık. Deneyimlerime ve içgörülerime dayanarak, işte en iyi seçimlerim.

Bir profesyonel gibi iletişim kurmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım! 💪🏼

En İyi Takım İletişim Uygulamalarına Genel Bakış

Araç Kullanım örneği En uygun olduğu alanlar ClickUp Hepsi bir arada iş platformu Her boyutundaki işletme Microsoft Teams Microsoft 365 paketi ile en iyi sonuçlar Her boyutundaki işletme Discord Topluluk katılımı ve oyunlar Bireyler, girişimciler, oyuncular ve içerik oluşturucular Pumble Takım işbirliği ve pazarlama Küçük ve orta boyutlu uzaktan çalışan takımlar, pazarlamacılar Slack Takım işbirliği ve entegrasyonlar Küçük ve büyük işler, girişimler Flock Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği Küçük ve orta ölçekli işler Chanty İş mesajlaşması Küçük ve büyük boyutlu takımlar Google Sohbet Mesajlaşma ve işbirliği Bireyler ve işler Connecteam Çalışan iletişimi ve bağlılığı Masa başı çalışmayan çalışanlar, küçük ve büyük işler Proofhub Proje yönetimi ve işbirliği Küçük ve orta boyutlu işletmeler Ryver Grup sohbeti ve görev yönetimi Her boyutundaki bireyler ve takımlar Fleep Takım işbirliği Dağınık takımlar Troop Messenger Takım işbirliği Küçük ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler Workplace İç iletişim Büyük kuruluşlar Trello Proje yönetimi Bireyler ve KOBİ'ler Rocket. Sohbet Takım işbirliği Küçük ve orta boyutlu işletmeler ile büyük şirketler Brosix Güvenli anlık mesajlaşma Küçük ve büyük işler Workvivo Çalışan iletişimi Büyük şirketler RingCentral Çalışan bağlılığı ve müşteri deneyimi Bireyler, KOBİ'ler ve büyük kurumsal işletmeler Element Güvenli mesajlaşma ve işbirliği Kurumsal şirketler ve devlet kurumları

Kullanılacak En İyi 20 Takım İletişim Uygulaması

Sizin için özenle seçtiğimiz en iyi 20 iletişim aracının öne çıkan özelliklerini, fiyatlarını ve sınırlamalarını birlikte inceleyelim. ☎️

1. ClickUp (Asenkron takım iletişimi için en iyisi)

ClickUp, nerede ve ne zaman çalışırsanız çalışın takımınızla bağlantıda kalmanızı kolaylaştırır. Takım iletişimi konusunda en iyi performansı sergilemenizi sağlayan, iş için her şeyi içeren bir uygulama'dır.

Zengin özellikleri sizi hayran bırakabilir. Hadi birlikte inceleyelim.

ClickUp Sohbet

ClickUp Chat ile işinizi ve iletişiminizi tek bir sorunsuz arayüzde birleştirin

ClickUp Chat, ClickUp içinde yer alan ve takımların gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlayan entegre bir sohbet aracıdır.

Chat'i diğerlerinden ayıran özellik, ş akışınıza ne kadar doğal bir şekilde uyum sağlamasıdır. Bir mesajlaşma uygulaması ile görev yöneticiniz arasında gidip gelmek yerine, önemli konuşmalarınızı tam da işin yapıldığı yerde gerçekleştirebilirsiniz. İster son dakika detaylarını görüşüyor olun, ister proje güncellemelerini tartışıyor olun, bağlam değiştirmeye gerek kalmadan her şey birbiriyle bağlantılı kalır.

Bu, artık "ne hakkında konuşuyorduk?" gibi anların yaşanmayacağı anlamına da gelir.

ClickUp, e-posta, sohbetler ve WhatsApp gibi farklı kanallardaki tüm iletişimimizi tek bir yere taşıdı. Böylece, ihtiyacımız olan bilgiyi nerede bulacağımızı biliyoruz.

Chat, video ve sesli aramaları daha da entegre ediyor; böylece aynı platform içinde yazılı konuşmadan canlı tartışmaya sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

Ayrıca, Sohbetteki Yapay Zeka şu konularda yardımcı olur:

AI yanıtları: Herhangi bir sohbette bir soru sorun; AI, tüm sohbet geçmişinin yanı sıra Google Drive, Figma veya Salesforce gibi bağlı uygulamalardan gelen verilere dayanarak anında bir yanıt verecektir.

AI CatchUp: Kaçırdığınız konuşmaları anında yakalayın. Her sohbeti tek tek gözden geçirmek yerine, AI anahtar noktaları ve yapılacak öğeleri özetler

AI ile görev oluşturma: Bir mesajdan tek tıklamayla görev oluşturun; AI, başlığı, açıklamayı ve orijinal sohbete giden bağlantıyı otomatik olarak oluşturacaktır.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak özetler hazırlayın, metinler oluşturun, görevleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın

İncelemeniz gereken birçok konu başlığı varsa ancak doğrudan konuya girmek istiyorsanız, ClickUp Brain'i kullanarak konuşmaları hızlıca özetleyebilirsiniz. ClickUp Brain, iş hayatınızın her alanından içgörüler toplayan yerleşik bir yapay zeka asistanıdır.

ClickUp Clips

ClickUp Clips ile çalışma alanınızdan doğrudan video kaydedin

Ekibiniz eşzamansız video iletişimini tercih ediyorsa, ClickUp Clips'i kullanarak tek bir tıklamayla ekran kayıtlarını takım üyelerinizle hızlıca paylaşabilirsiniz; onlar da bunları daha sonra uygun oldukları zaman izleyebilirler. Clips, ekran kaydı mesajlarını yapay zeka ile metne dönüştürebilir; böylece önemli noktaları tarayabilir, zaman damgalarına tıklayarak videolar arasında gezinebilir ve parçaları kopyalayıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

ClickUp Belgeler

ClickUp Belge ile sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın ve takım iletişimini düzenli tutun

ClickUp Docs, takım iletişimi için güçlü bir araçtır ve takımların ClickUp içinde belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, paylaşımını gerçekleştirmesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır.

Proje özetleri, toplantı notları, bilgi bankaları ve daha fazlası için idealdir; tüm kritik bilgileri erişilebilir ve düzenli tutar. İşbirliğine dayalı düzenleme, yorum ve etiketleme özellikleri sayesinde takım üyeleri kolayca fikirlerini paylaşabilir, geri bildirimde bulunabilir ve tartışmaları ilgili belgelerle bağlantılı tutabilir.

ClickUp Beyaz Tahtaları

ClickUp Beyaz Tahtalarında fikirler üretin ve her alanda denemeler yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları, uzaktan planlama, beyin fırtınası ve toplantılar için çok yönlü bir sanal alan sunarak, takımların nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarına ve yaratıcı olmalarına yardımcı olur.

Planlama oturumları sırasında takım üyeleri, yapışkan notlar ekleyebilir, fikirler arasında bağlantılar kurabilir ve hatta Beyaz Tahta öğelerini doğrudan görevlere bağlayabilir; böylece yapılacaklar her zaman sadece bir tık uzağınızda olur.

Tüm takım konuşmalarınızı, duyurularınızı ve belgelerinizi tek bir yerde toplamak için hazır bir şablona ihtiyacınız varsa, ClickUp İç İletişim Şablonuna göz atın. Öte yandan, farklı departmanlardaki takımlarla düzenli olarak iletişim kuruyorsanız ve departmanlar arası iletişimi düzenlemek istiyorsanız, ClickUp İletişim Planı Şablonu işinize yarayacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Mesajları görevlere dönüştürün: ClickUp Assign Comments özelliğini kullanarak takımların işlerini yolunda tutun; bu özellik, herhangi bir yorumu eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürmenize ve bunu bir takım üyesine atamanıza olanak tanır

ClickUp Assign Comments ile yorumları anında görevlere dönüştürün ve maksimum verimlilik için bunları takım üyelerine atayın.

Takım üyeleriyle iletişim kurun: @bahsetme özelliğini kullanarak takım arkadaşlarınızın dikkatini belirli görev öğelerine çekin

Hızlı özetler alın: Brain ile uzun konuşmaları özetleyin ve anahtar noktaları öğrenin

Görsel olarak işbirliği yapın: Beyaz Tahta ile sorunsuz bir şekilde planlama yapın ve beyin fırtınası gerçekleştirin; takımınıza, görevlerinizle doğrudan bağlantılı bir uzaktan işbirliği platformu sunun

Videoları kaydedin ve paylaşın: Clips'i kullanarak ekran kayıtlarını kolayca kaydedin ve paylaşın; görevleri görsel olarak açıklayın, geri bildirim verin veya süreçleri gösterin

Fikirleri düzenleyin: Belgelerde yazın, düzenleyin ve işbirliği yapın; böylece proje ayrıntılarını ve takım geri bildirimlerini etkili bir şekilde yönetmek kolaylaşır

ClickUp'ın sınırlamaları

Teknik bilgisi sınırlı olan kullanıcılar, ilk kurulum ve gezinme işlemlerini zor bulabilir.

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla daha az özelliğe sahiptir; bu da uzaktan iş yaparken verimliliği düşürebilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.880'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.260'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, herhangi bir takımın iş akışına uyum sağlayan güçlü özelleştirme seçenekleri sunan, inanılmaz derecede çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, zaman takibi ve işbirliği araçlarını içeren sezgisel arayüzü ve zengin özellikli platformu, projeleri düzenli ve yolunda tutmayı kolaylaştırır. Sürekli güncellemeler ve entegrasyonlar, ClickUp'ın verimlilik için verimli, hepsi bir arada bir çözüm olmaya devam etmesini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Özellikle dil veya kültür farklılıkları söz konusu olduğunda, yanlış anlaşılmaları önlemek için metin, ses ve video gibi farklı biçimler üzerinden iletişim kurmak önemlidir. Bu, netliği sağlar ve yanlış anlaşılma riskini azaltır.

2. Microsoft Teams (Microsoft 365 ile kolay entegrasyonlar için en iyisi)

Microsoft 365 ile iş yapıyorsanız, Microsoft Teams kurumsal bir işbirliği aracı olarak iyi bir seçimdir. Word, Excel, PowerPoint ve OneDrive ile senkronizasyon sağlayacak şekilde tasarlanmıştır; bu da onu halihazırda Microsoft ekosisteminde yer alan işletmeler için ön tanımlı tercih haline getirir.

İster küçük bir takımı ister büyük bir kuruluşu yönetiyor olun, kanallardan misafir erişimine kadar uzanan iletişim ve mesajlaşma özellikleri sayesinde herkes birbiriyle bağlantıda kalır.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Belge paylaşımı ve işbirliği için Word, Excel vb. gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Ayrı odalar, canlı anketler ve gerçek zamanlı sohbet gibi özelliklerle 1.000 katılımcıya kadar büyük ölçekli video konferanslar düzenleyin

Önemli tartışma noktalarını otomatik olarak kaydeden yapay zeka ile toplantı notları oluşturun

Microsoft Teams'in sınırlamaları

Takımlar hem masaüstü hem de mobil cihazlarda oturum açtığında bazı senkronizasyon sorunları ortaya çıkıyor

Microsoft dışındaki araçlarla entegrasyonlar sorunlu olmaktadır

Microsoft Teams fiyatlandırması

Teams Essential planı: Kullanıcı başına aylık 5 $

Microsoft 365 İş Planı Basic planı: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Amazon'da toplantılarda PowerPoint kullanımı yasaklanmıştır. Bunun yerine takımlar, anlatı tarzında yazılmış altı sayfalık notlar kullanır. Herkes toplantının başında belgeyi sessizce okur ve böylece tartışmalara başlamadan önce paylaşılan bir anlayış sağlanır.

3. Discord (Topluluk oluşturma ve gündelik işbirliği için en iyisi)

Başlangıçta oyuncular için tasarlanan Discord, profesyonel gruplardan hobi ağlarına kadar etkileşimli dijital topluluklar oluşturmak için bir araca dönüşmüştür.

Bu uygulama, rahat ve kullanıcı dostu sesli ve video iletişimiyle tanınır. Ancak, iletişime yönelik bu rahat yaklaşım, son derece yapılandırılmış veya kurumsal ortamlar için ideal olmayabilir.

Discord'un en iyi özellikleri

Sesli, video ve metin sohbetlerinizde özel emojiler, çıkartmalar, ses efektleri ve daha fazlasını kullanın

Botları kullanarak rutin görevleri son derece kolay bir şekilde özel hale getirin ve otomasyonla otomatikleştirin

PC, telefon ve hatta konsollar arasında geçiş yaparak her yerde bağlantıda kalın

Discord'un sınırlamaları

Discord sunucusu kurmak ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

Hem CPU hem de internet kaynak tüketimi yüksektir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Discord Nitro Classic: Kullanıcı başına aylık 5 $

Discord Nitro: Kullanıcı başına aylık 10 $

Discord puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Discord, bire bir ve grup sohbetleri için bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Başlangıçta oyuncular için tasarlanmış olup, Ventrilo, Mumble veya Roger Wilco gibi önceki programlara kıyasla daha doğrudan, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Uygulama üzerinde çok sayıda metin ve sesli mesaj kanalıyla topluluklar oluşturabilirsiniz ve tamamen ücretsizdir. Ayrıca web, bağımsız program, telefon vb. gibi çeşitli platformlarda çalışır.

🧠 İlginç Bilgi: Discord, oyuncular için bir sesli iletişim aracı olan "Fates VoIP" olarak başladı. Daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla 2015 yılında Discord olarak yeniden markalandı.

4. Pumble (Bütçesi kısıtlı küçük takımlar için en iyisi)

Pumble, gizli ücretleri olmayan ücretsiz bir iletişim aracıdır. Küçük bir takımsanız ve Slack benzeri özellikleri uygun fiyata arıyorsanız, Pumble doğru seçimdir. Video konferans, temel dosya paylaşımı, sesli arama, ekran paylaşımı ve daha fazlasını sunan basit ama etkili bir platformdur.

Pumble'ın en iyi özellikleri

Kişisel sohbetler veya grup tartışmaları için doğrudan mesajlar gönderin

Tartışmaların odaklanmasını sağlamak için özel kanallarla konuşmaları düzenleyin

Mesajları, takımınıza en uygun zamanda ulaşacak şekilde planlayın

Net ve düzenli konuşmaları kolaylaştırmak için zincirleme konuşmaları etkinleştirin

Pumble'ın sınırlamaları

Sesli mesaj gönderme seçeneği yoktur

Arama araçlarının düzgün çalışması için tam anahtar kelime metin dizisinin girilmesi gerekir

Pumble fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Koltuk başına aylık 2,49 $

İşletme Yönetimi Planı: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 7 $

Verimlilik Paketi: Kullanıcı başına aylık 13 $

Pumble puanları ve yorumları

G2: Yeterli değerlendirme yok

Capterra: 4,7/5 (180'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Pumble hakkında ne diyor?

Bu, kullanımı kolay bir hizmet ve tüm çalışanlarımız, yaşları veya teknolojiye olan aşinalık düzeyleri ne olursa olsun, bu uygulamayı çok hızlı bir şekilde benimsiyor. Takım arkadaşlarıyla her yerdeki iletişim için eğlenceli ve faydalı bir yol!

🔍 Biliyor muydunuz? İlk video görüşmesi 1968 yılında Dünya Fuarı sırasında AT&T'nin Picturephone'u aracılığıyla gerçekleşti. Teknoloji o zamanlar hantal olsa da, Zoom ve Microsoft Teams gibi modern video konferans araçlarının önünü açtı.

5. Slack (İş yerinde işbirliği ve entegrasyonlar için en iyisi)

Slack, kanallar, konu başlıkları ve doğrudan mesajlar aracılığıyla takımınızla kolayca bağlantı kurmanızı sağlar. Google Drive ve Salesforce gibi uygulamalarla entegrasyonlarıyla tanınır.

Uygulamanın en büyük avantajı, görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, özel ş akışları oluşturmak ve konuşmaları düzenlemek için hemen hemen her verimlilik aracıyla entegre olabilmesidir.

Slack'in en iyi özellikleri

Düzenli iletişim için kanallar oluşturun ve tartışmaları proje, konu veya departmana göre bölümlere ayırın

Bildirimleri özel olarak ayarlayarak öncelikli kanallar veya anahtar kelimelerle odaklanmayı yönetin, böylece bilgili kalırken dikkat dağınıklığını azaltın

Emojiler ve tepkiler kullanarak konuşmalara eğlenceli ve ifade gücü yüksek bir unsur ekleyin

Slack'in sınırlamaları

Ücretsiz sürümde mesaj geçmişi 90 gün ile sınırlıdır

Bildirimler, uygun bir düzen olmadan bunaltıcı hale gelir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 7 $

Plus planı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Slack, Glitch adlı bir video oyunu geliştirilirken şirket içi iletişim aracı olarak ortaya çıktı. Oyun başarısız oldu, ancak iletişim platformu büyük bir başarı elde etti.

6. Flock (Takım verimliliği ve görev yönetimi için en iyisi)

Flock, verimlilik özelliklerine değer veren takımlara yönelik bir iç iletişim yazılımıdır. Flock, sohbet ve video görüşmelerin yanı sıra görev yönetimi, anketler, hatırlatıcılar ve dosya paylaşımını doğrudan konuşmalarınıza entegre eder.

Flock, alıştığınız video konferans, kanal mesajlaşma ve sesli notların yanı sıra, son derece kullanışlı bir verimlilik ve güvenlik paketi sunar.

Flock'un en iyi özellikleri

Platform içinde doğrudan görevler oluşturmak, atamak ve izlemek için yerleşik görev yönetimi ve hatırlatıcılara erişin

Uygulamalar arasında geçiş yapmaktan kurtulmak için Google Drive ve Dropbox ile yerel entegrasyonlar sağlayın

Gösterge panelinden kullanıcı izin yönetimi gibi yönetici özelliklerini etkinleştirin

Flock'un sınırlamaları

10.000 mesajlık mesajlaşma sınırı ile birlikte gelir

Video sohbet sırasında ses ve görüntü bazen bozulabilir

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 3 $

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

Kullanımı kolaydır ve iş takımıyla günlük iletişimde yardımcı olur. Ayrıca farklı Çalışma Alanları oluşturma imkanı sunar ve bir Çalışma Alanını yönetmek için harika yönetim araçları sağlar. Flock, günlük iletişimde çok faydalı olmuştur ve her gün işime yarıyor.

7. Chanty (Yerleşik görev yönetimi ile basit takım iletişimi için en iyisi)

Chanty, mesajlaşma, sesli ve video aramaları yerleşik bir görev yönetimi özelliği ile birleştiren, kullanımı kolay bir takım iletişim aracıdır. Aynı platform üzerinden takımınızla sohbet edebilir, mesajları görevlere dönüştürebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Zaman sınırlaması olmaksızın geçmiş konuşmaları aramak ve geri getirmek için sınırsız mesaj geçmişine erişin

Takım video görüşmeleri gerçekleştirin ve Platform içinde doğrudan, kesintisiz yüz yüze iletişim ve işbirliği yapın

Hızlı sesli notlar için sesli mesajlar gönderin; yazmanın uygun olmadığı durumlarda daha hızlı iletişim kurun

Chanty'nin sınırlamaları

Rakiplere göre daha az üçüncü taraf entegrasyonu

Görev yönetiminde uçtan uca otomasyon gibi gelişmiş özellikler eksik

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş planı: Kullanıcı başına aylık 3 $

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chanty hakkında ne diyor?

Chanty, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/video görüşme imkanı sunarak takımımızın iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi. Zamanlanmış mesajlar, farklı zaman dilimlerinde yapılan konuşmaları yönetmeye ve takımların düzenli çalışmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Takım çalışmasında, grup boyutunun artmasıyla bireylerin daha az çaba göstermesine neden olan Ringelmann etkisini önlemenin anahtarı iletişimdir. Net hedefler ve tartışmalar bu durumu hafifletebilir.

8. Google Chat (Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi)

Takımınız halihazırda Google Çalışma Alanı kullanıyorsa, Google Chat takım iletişimi için harika bir seçenektir. Gmail, Drive ve Google Takvim ile entegre olduğundan, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar.

Google Chat, tam Gemini entegrasyonuna sahiptir; bu sayede Google'ın en yeni LLM'lerine doğrudan sohbet arayüzünüzden erişebilirsiniz.

Google Chat'in en iyi özellikleri

Gmail, Google Drive ve Google Dokümanlar gibi araçlar arasında sorunsuz bir işbirliği için Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sağlayın

Yanıtları belirli mesajların altında gruplandırarak daha kolay izleme yapabilme ve daha iyi organizasyon için zincirleme konuşmaları kullanın

Yerel Meet entegrasyonu sayesinde sohbet konuşmalarınızdan doğrudan daha kolay video görüşmeleri yapın

Google Chat sınırlamaları

Gemini yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

Google kullanıcısı olmayanlar veya takımlar için ideal değildir

Google Sohbet fiyatlandırması

Bireyler için ücretsiz

Business Starter planı: Kullanıcı başına aylık 6 $

Business Standard planı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus Planı: Kullanıcı başına aylık 18 $

Google Sohbet puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Sohbet hakkında ne diyor?

Google Chat, Google Çalışma Alanı içinde verimli bir şekilde iletişim kurmamızı sağladı, ancak onu diğerlerinden ayıran benzersiz bir özellik sunmadı.

9. Connecteam (Masa başı çalışmayan ve mobil öncelikli takımlar için en iyisi)

Connecteam, masa başında çalışmayan takımlar için tasarlanmış bir çalışan yönetim platformudur. İletişim, planlama ve görev yönetimini tek bir mobil uyumlu uygulamada sunar.

Bu araç, çalışanların zamanlarını masa başında geçirmese de birbirleriyle bağlantı içinde kalmaları gereken perakende, konaklama ve lojistik sektörleri için idealdir.

Connecteam ile mesajlaşmanın çok ötesinde bir deneyim yaşayın.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Sohbet, akış veya rehber aracılığıyla tüm iş bağlantılarını tek bir yerde toplayın

Entegre zaman takibi ve vardiya planlaması özelliğinden yararlanın

Yönetici düzeyinde denetimi sürdürün ve iç iletişimi yönetin

Connecteam'in sınırlamaları

Ofis tabanlı takımlar için sınırlı fonksiyon

Tüm özelliklerden yararlanmak için birçok güncelleme gerekiyor

Connecteam fiyatlandırması

Temel plan: 30 kullanıcı için aylık 29 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (350'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Connecteam hakkında ne diyor?

Uygulama hem yöneticiler hem de personelimiz için çok sade ve kullanımı kolay. Birçok sürecimizi merkezileştirerek daha iyi bir iletişim ortamı yarattı ve yönetim görevlerini kolaylaştırdı.

10. ProofHub (Görsel proje yönetimi ve metin tabanlı takım iletişimi için en iyisi)

ProofHub, entegre iletişim özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır. Proje planlamasını ve mesajlaşmayı tek bir merkezde toplamak isteyen takımlar için idealdir.

Bu araç, takımınızın ihtiyaçlarına uyacak şekilde ş akışlarını birden fazla görünümle özelleştirmenize olanak tanır. Görevleri ve son teslim tarihlerini netleştirmek için Pano görünümü, Tablo görünümü, Gantt, Takvim, Ben görünümü ve daha fazlası arasından seçim yapabilirsiniz.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Görevlere harcanan süreyi takip edin ve her görev için zaman tahmini belirleyin

Gantt grafiklerine, Kanban panolarına ve görev izlemesine erişin

Projenin boyutuna bakılmaksızın sorunsuz bir şekilde planlayın, izleyin ve yönetin

ProofHub sınırlamaları

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği özellikleri (video/sesli görüşme yok)

Özel mesajlaşma araçlarına kıyasla daha az entegrasyon

Proofhub fiyatlandırması

Temel plan: Aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Ultimate Control: Aylık 89 $ (yıllık faturalandırılır)

Proofhub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

11. Ryver (Görev yönetimi özelliğine sahip bir Slack alternatifi arayan takımlar için en iyisi)

Ryver, Slack benzeri takım sohbet uygulaması özelliklerini görev yönetimi ile birleştirerek, ş akışları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen takımlar için harika bir alternatif sunuyor.

Tek bir, kullanımı kolay platformda sıralı konuşmalar, dosya paylaşımı ve görev atamaları sunar.

Ryver'ın en iyi özellikleri

Takım sohbetleriyle entegre görev yönetimi elde edin

Dosyaları doğrudan Google Drive, Dropbox veya Box.com'dan paylaşın

Özel gelen ve giden webhook'lar ve botlar oluşturun

Ryver'ın sınırlamaları

Geniş kapsamlı konuşmalarda kimin kiminle konuştuğunu anlamak zordur

Mobil uygulama yavaş çalışıyor

Ryver fiyatlandırması

Başlangıç planı: Ayda 34,50 $, en fazla 12 kullanıcı

Standart plan: 30 kullanıcıya kadar aylık 64,50 $

Orta plan: Kullanıcı başına 2 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Ryver puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

12. Fleep (E-posta kullanmadan takımlar arası iletişim için en iyisi)

Fleep, farklı kuruluşlarda çalışan takımlar için tasarlanmıştır. E-postaya bağımlı olmadan iletişim kurmanın bir yolunu sunar. İç takımlarla ve dış ortaklarla tek bir yerden iletişim kurmanıza olanak tanıyan, böylece işbirliğini kolaylaştıran sohbet tabanlı bir araçtır.

Ancak görev yönetimi veya üçüncü taraf uygulama entegrasyonları gibi bazı gelişmiş özelliklerden yoksun olması, onu diğer araçlara göre daha az kapsamlı hale getiriyor.

Fleep'in en iyi özellikleri

Çalışan bilgilerine erişimi yönetin ve kontrol edin

Pinboard özelliği ile önemli mesajları veya bağlantıları öne çıkarın

Fleep kullanıcısı olmayanlar için e-posta uyumluluğu sağlayın

Fleep'in sınırlamaları

Ücretsiz hesaplarda resim boyutuna ilişkin kısıtlamalar vardır

Sesli aramalar biraz hatalı çalışıyor

Fleep fiyatlandırması

İş planı: Kullanıcı başına aylık 5,5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Fleep puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

13. Troop Messenger (Güvenlik ihtiyaçları olan küçük ve orta boyutlu takımlar için en iyisi)

Troop Messenger, güvenlik ve kullanım kolaylığını ön planda tutarak küçük ve orta boyutlu takımlar için tasarlanmıştır. Sohbet, sesli ve video aramaların yanı sıra dosya ve ekran paylaşımı ile anlık mesajlaşma olanağı sunar.

Bu araç, güvenli şirket içi sunucularda barındırıldığı ve güvenlik risklerini en aza indirdiği için veri gizliliğini ve güvenli iletişimi sağlamak için idealdir.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Yerinde, kendi barındırdığınız sunucuların sağladığı ek güvenlikten yararlanın

Burnout özelliği ile süreli mesajlar gönderin

1:1 ve grup sohbetlerinde metin dosyaları, PDF'ler, PPT'ler, resimler, video'lar ve URL'leri paylaşın

Troop Messenger'ın sınırları

Toplantıları kaydetme seçeneği yoktur

Sohbet alanı filtreleri gizli tutulur

Troop Messenger fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 1 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kendi sunucunuzda barındırma: Özel fiyatlandırma

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

14. Workplace (Sosyal medya benzeri bir deneyim isteyen büyük kurumsal işletmeler için en iyisi)

Meta'nın Workplace uygulaması, takım iletişimine Facebook tarzı bir deneyim getiriyor. Haber akışları, gruplar ve canlı video gibi özellikleriyle, iç işbirliği için tanıdık bir sosyal platform hissi isteyen büyük kurumsal işletmeler için tasarlanmıştır.

Workplace, WhatsApp ve Instagram gibi Meta'nın diğer ürünleriyle iyi bir şekilde entegre olur. Ancak Workplace, 31 Mayıs 2026'da hizmetini sonlandıracaktır.

Workplace'in en iyi özellikleri

İç iletişim için sosyal medya benzeri bir arayüze sahip olun

Canlı video akışı ve grup video görüşmelerini etkinleştirin

WhatsApp ve diğer Meta araçlarıyla entegrasyonlar gerçekleştirin

İşyeri sınırları

Platform iki yıl içinde kapanacak

Küçük takımlar veya proje yönetimi ağırlıklı ortamlar için ideal değildir

Workplace fiyatlandırması

Temel plan: Kullanıcı başına aylık 4 $

Workplace puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (1.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

15. Trello (Görsel görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Trello, görevlerini panolar, listeler ve kartlarla düzenleyen takımlar için ideal olan, son derece görsel bir proje yönetimi aracıdır. Kolay sürükle ve bırak özelliği sayesinde projeleri planlamak, ilerlemeyi izlemek ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için sezgiseldir.

Trello'nun kullanıcı dostu arayüzü ve Kanban tarzı panoları, onu hem bireyler hem de takımlar arasında popüler kılıyor.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görsel görev izleme için Kanban tarzı panolar edinin ve görevleri özelleştirilebilir sütunlar arasında taşıyın

Görevleri otomasyon için kullanın ve diğer araçlarla entegrasyonlar gerçekleştirin

Takımın halihazırda kullandığı uygulamaları Trello ş Akışınıza bağlayın

Trello'nun sınırlamaları

Bu, doğası gereği bir iletişim aracı değildir; daha çok proje görselleştirme ve görev yönetimine yöneliktir.

Yerleşik görev bağımlılığı bulunmadığından, birden fazla projeyi izlemek zorlaşır

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart plan: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise Planı: 50 kullanıcı için aylık 17,50 $'dan başlayan fiyatlarla

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000'den fazla yorum)

16. Rocket. Sohbet (Açık kaynaklı ve son derece özelleştirilebilir bir araç arayan takımlar için en iyisi)

Rocket. Chat, devlet kurumları, savunma ve kritik altyapı kurumsal kuruluşları için tasarlanmış açık kaynaklı bir iletişim platformudur. Gerçek zamanlı sohbet, sesli ve video konferans, matris protokolüyle uyumlu platformlarla sağlam entegrasyonlar sunar; ayrıca daha fazla güvenlik için kendi sunucularınızda barındırma olanağı sağlar.

Rocket. Chat'in en büyük avantajı esnekliğidir; platformu takımınızın özel ihtiyaçlarına ve güvenlik gereksinimlerine göre uyarlayabilirsiniz.

Rocket. Sohbetin en iyi özellikleri

Kullanıcıların tercih ettikleri kanallar üzerinden otomasyon ve temsilci destekli etkileşimler sağlayın

Veri kontrolü ve güvenliği için şirket içi barındırma hizmetinden yararlanın ve hassas bilgilerinizin kuruluşunuz içinde kalmasını sağlayın

Özel roller yapılandırın ve özelleştirilebilir bir kullanıcı izin sisteminden yararlanın

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi oldukça diktir

Yararlı belgeler eksik

Rocket. Sohbet fiyatlandırması

Başlangıç planı: Ücretsiz

Pro plan: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Rocket. Sohbet puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rocket. Sohbet hakkında ne diyor?

Slack içe aktarma ve köprü seçenekleri nedeniyle bir süre RocketChat kullandım. Açıkçası oldukça iyi çalıştı. Arayüzü o kadar güzel değildi, ancak özel özelleştirme için bolca alan vardı.

💡 Profesyonel İpucu: Takım üyelerini eşleştirerek önemli mesajları veya güncellemeleri birlikte gözden geçirmelerini sağlayan bir "iletişim arkadaşı" sistemi kurun. Bu yaklaşım, işbirliğini güçlendirir ve netlik konusunda farklı bakış açılarını teşvik eder. Anlaşıldığından emin olmak, potansiyel iletişim boşluklarını daha da büyümeden yakalamaya yardımcı olur.

17. Brosix (Uzaktaki takımlarla güvenlikli iletişim için en iyisi)

Asenkron iş, işbirliği yapma şeklimizi değiştirdi. Ancak uzaktan çalışmada güvenlik hâlâ en önemli endişe kaynağıdır. Brosix, sıkı güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir iletişim aracıdır.

Güvenlik özellikleri arasında şifreli mesajlaşma, sesli ve video görüşmeler, ekran paylaşımı ve dosya aktarımı yer alır. Hassas projeler hakkında görüşüyor olun ya da sadece güvenilir bir takım sohbetine ihtiyaç duyuyor olun, Brosix güvenli altyapısıyla her zaman yanınızda.

Brosix'in en iyi özellikleri

Kullanıcı etkinliği izleme ve inceleme özelliği ile kullanıcı eylemlerini kaydedin

Takım ağ etkinliklerini, ağ durumunu ve kullanıcı izinlerini merkezi olarak yönetin

Şifreli veri aktarımı ile kendi gizli takım ağınızı oluşturun

Brosix'in sınırlamaları

Uyarılar her zaman zamanında gelmiyor

Grup sohbetleri kaldırıldı ve yerine Rooms getirildi, ancak bu durum bazı zorluklara yol açtı.

Brosix fiyatlandırması

Başlangıç planı: Ücretsiz

İş planı: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium plan: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Brosix puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Brosix hakkında ne diyor?

Bağımsız bir uygulamadır; gruplar ve izinler oluşturabilirsiniz. Kurulumu ve kullanımı kolaydır. İsimle birlikte gösterilecek profil resmi gibi birçok yeni özellik bulunmaktadır.

18. Workvivo (Çalışan bağlılığı ve iç iletişim için en iyisi)

Workvivo, çalışanların katılımını ve iletişimini artırmak için tasarlanmış modern bir sosyal intranettir. Tanıdık arayüzü, takım bağlantısını ve işbirliğini kolaylaştırır.

Gerçek zamanlı güncellemeler, sohbet mesajları, dosya paylaşımı, canlı yayınlar ve hatta podcast'ler gibi özellikler, canlı ve bağlantılı bir iş ortamı yaratmaya yardımcı olur. Ayrıca Slack, Microsoft Teams ve Zoom gibi araçlarla da entegrasyonları bulunur.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Sosyal medya benzeri bir akışı yöneterek güncellemeleri paylaşın ve teşekkürlerinizi iletin

Moralinizi artırmak için takdir ve ödül sisteminden yararlanın

Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR gibi 40'tan fazla İK aracıyla entegre edin.

Workvivo'nun sınırları

Ayrıntılı proje yönetimi için uygun değildir

Sosyal medya güncellemeleri için aşırı kullanıldığında dikkat dağınıklığına neden olabilir

Workvivo fiyatlandırması

İş planı: 250-2000 çalışan için 20.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Workvivo hakkında ne diyor?

Workvivo Ul'u çok seviyoruz ve aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle etkileşim kurabileceğimiz birçok alan var. Şirketimiz etrafta olup biten tüm haberleri paylaşıyor ve özellikle Meme alanını çok seviyoruz, en çok zamanımızı orada geçiriyoruz.

19. RingCentral (Video toplantıları ve iş iletişimi için en iyisi)

RingCentral, iş telefonu sistemlerinden video konferans ve takım mesajlaşmasına kadar her şeyi kapsayan bulut tabanlı bir iletişim merkezidir. Kullanıcı dostudur ve Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi popüler uygulamalarla entegre olur.

Bu araç, hibrit işyeri iletişimi için idealdir. Sınırsız ABD ve Kanada aramaları, 200 kişiye kadar video toplantıları ve arama kaydı ile sesli mesajdan metinye dönüştürme gibi özellikler sunar.

RingCentral'ın en iyi özellikleri

200 katılımcıya kadar yüksek kaliteli video konferans imkanı sağlayın

Hizmet kalitesini, sistem kullanımını ve diğer anahtar performans göstergelerini izleyin ve raporlayın

Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Slack ve 100'den fazla diğer uygulama ile kolayca entegre edin

RingCentral sınırlamaları

Kullanımı, zorlu bir öğrenme sürecini gerektirir

Mobil uygulamada ara sıra hatalar oluyor

RingCentral fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RingCentral puanları ve yorumları

G2: 4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

20. Element (Açık kaynak ve merkezi olmayan iletişim için en iyisi)

Element, matris ağı üzerine kurulmuş açık kaynaklı bir uçtan uca iletişim aracıdır. Üçüncü taraf sunuculara bağımlı olmadan merkezi olmayan iletişim kurmak isteyen takımları hedeflemektedir.

Element'in öne çıkan özelliklerinden biri, hava boşluklu dağıtımlar ve güvenli sınır ağ geçitleri seçenekleriyle yüksek güvenlikli ortamlarda çalışabilmesidir. Ayrıca, merkezi olmayan mimari, ağda tek bir arıza noktası olmamasını sağlar.

Element'in en iyi özellikleri

Element Server Suite ile ağ yapılandırmalarını ve izinleri özel hale getirin

Matrix açık standardını kullanarak ihtiyaçlarınıza uygun ağlar kurun

Slack, IRC ve diğer platformlarla entegrasyonlara erişin

Element sınırlamaları

Sistemde henüz sesli mesaj yok

Sesli mesajlar için bas-konuş sistemi bulunmamaktadır

Element fiyatlandırması

Başlangıç planı: 200 kullanıcıya kadar ücretsiz

İş planı: Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Sovereign planı: Özel dağıtımlar

Element puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (25'ten fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Element hakkında ne diyor?

Element'i tercih edin. Her platformda kullanılabilir. Windows, OSX, Linux, Android, iOS. Web tarayıcısı üzerinden de kullanabilirsiniz. Açık kaynaklıdır ve uçtan uca şifreleme özelliğine sahiptir. Ayrıca, kayıt olmak için cep telefonu sayısı gerekmez. Hatta kendi Element sunucunuzu barındırabilirsiniz.

ClickUp: Sorunsuz İşbirliği için Tek Çözüm

Takım iletişim uygulamaları, iş verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir. Doğru takım iletişim uygulamasını seçmek, sorunsuz işbirliği, güvenlikli mesajlaşma veya gelişmiş verimlilik gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Ancak hala kararsızsanız ve her iki dünyanın da en iyisini istiyorsanız, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmazsınız.

Sohbet özelliği proje yönetimi platformunuza entegre edilmiştir, böylece uygulama arasında geçiş yapmanıza veya dikkatinizin dağılmasına gerek kalmaz. Takımınızla gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, dosya paylaşımı yapabilir ve hatta görevleri doğrudan konuşmalara ekleyebilirsiniz.

